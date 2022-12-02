Overall
Bryan Hanks 133-47
Jack Leary 131-49
Brian North 130-50
Eric Gullickson 122-58
Junious Smith 119-61
J.J. Smith 118-62
Brian Bailey 115-65
Zack Nally 115-65
Last Week
Zack Nally 8-4
Bryan Hanks 7-5
Jack Leary 7-5
Brian Bailey 7-5
Brian North 5-7
J.J. Smith 5-7
Eric Gullickson 6-6
Junious Smith 4-8
This Week's Picks
Millbrook @ New Bern
J.J. Smith: New Bern
Zack Nally: New Bern
Brian North: New Bern
Brian Bailey: New Bern
Eric Gullickson: New Bern
Bryan Hanks: New Bern
Junious Smith: New Bern
Jack Leary: New Bern
Rosewood @ Tarboro
J.J. Smith: Tarboro
Zack Nally: Tarboro
Brian North: Tarboro
Brian Bailey: Tarboro
Eric Gullickson: Tarboro
Bryan Hanks: Tarboro
Junious Smith: Tarboro
Jack Leary: Tarboro
Wallace-Rose Hill @ East Duplin
J.J. Smith: Wallace-Rose Hill
Zack Nally: Wallace-Rose Hill
Brian North: East Duplin
Brian Bailey: East Duplin
Eric Gullickson: East Duplin
Bryan Hanks: Wallace-Rose Hill
Junious Smith: Wallace-Rose Hill
Jack Leary: East Duplin
Clemson vs. North Carolina
J.J. Smith: Clemson
Zack Nally: Clemson
Brian North: North Carolina
Brian Bailey: Clemson
Eric Gullickson: Clemson
Bryan Hanks: Clemson
Junious Smith: Clemson
Jack Leary: North Carolina
Pittsburgh @ Atlanta
J.J. Smith: Pittsburgh
Zack Nally: Atlanta
Brian North: Pittsburgh
Brian Bailey: Pittsburgh
Eric Gullickson: Atlanta
Bryan Hanks: Pittsburgh
Junious Smith: Pittsburgh
Jack Leary: Pittsburgh
Jacksonville @ Detroit
J.J. Smith: Detroit
Zack Nally: Detroit
Brian North: Detroit
Brian Bailey: Detroit
Eric Gullickson: Jacksonville
Bryan Hanks: Jacksonville
Junious Smith: Jacksonville
Jack Leary: Detroit
N.Y. Jets @ Minnesota
J.J. Smith: Minnesota
Zack Nally: N.Y. Jets
Brian North: Minnesota
Brian Bailey: Minnesota
Eric Gullickson: Minnesota
Bryan Hanks: N.Y. Jets
Junious Smith: N.Y. Jets
Jack Leary: Minnesota
Washington @ N.Y. Giants
J.J. Smith: Washington
Zack Nally: N.Y. Giants
Brian North: N.Y. Giants
Brian Bailey: N.Y. Giants
Eric Gullickson: N.Y. Giants
Bryan Hanks: N.Y. Giants
Junious Smith: N.Y. Giants
Jack Leary: Washington
Tennessee @ Philadelphia
J.J. Smith: Philadelphia
Zack Nally: Philadelphia
Brian North: Philadelphia
Brian Bailey: Tennessee
Eric Gullickson: Philadelphia
Bryan Hanks: Philadelphia
Junious Smith: Philadelphia
Jack Leary: Philadelphia
Miami @ San Francisco
J.J. Smith: San Francisco
Zack Nally: San Francisco
Brian North: San Francisco
Brian Bailey: San Francisco
Eric Gullickson: San Francisco
Bryan Hanks: San Francisco
Junious Smith: San Francisco
Jack Leary: San Francisco
Kansas City @ Cincinnati
J.J. Smith: Kansas City
Zack Nally: Kansas City
Brian North: Kansas City
Brian Bailey: Kansas City
Eric Gullickson: Kansas City
Bryan Hanks: Kansas City
Junious Smith: Kansas City
Jack Leary: Kansas City
L.A. Chargers @ Las Vegas
J.J. Smith: L.A. Chargers
Zack Nally: L.A. Chargers
Brian North: L.A. Chargers
Brian Bailey: L.A. Chargers
Eric Gullickson: L.A. Chargers
Bryan Hanks: L.A. Chargers
Junious Smith: L.A. Chargers
Jack Leary: L.A. Chargers
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