Panel

Overall

Bryan Hanks      133-47

Jack Leary          131-49

Brian North        130-50

Eric Gullickson   122-58

Junious Smith     119-61

J.J. Smith            118-62

Brian Bailey        115-65

Zack Nally          115-65

Last Week

Zack Nally          8-4       

Bryan Hanks       7-5

Jack Leary          7-5       

Brian Bailey        7-5

Brian North         5-7       

J.J. Smith            5-7       

Eric Gullickson    6-6

Junious Smith     4-8

This Week's Picks

Millbrook @ New Bern

J.J. Smith: New Bern

Zack Nally: New Bern

Brian North: New Bern

Brian Bailey: New Bern

Eric Gullickson: New Bern

Bryan Hanks: New Bern

Junious Smith: New Bern

Jack Leary: New Bern

Rosewood @ Tarboro

J.J. Smith: Tarboro

Zack Nally: Tarboro

Brian North: Tarboro

Brian Bailey: Tarboro

Eric Gullickson: Tarboro

Bryan Hanks: Tarboro

Junious Smith: Tarboro

Jack Leary: Tarboro

Wallace-Rose Hill @ East Duplin

J.J. Smith: Wallace-Rose Hill

Zack Nally: Wallace-Rose Hill

Brian North: East Duplin

Brian Bailey: East Duplin

Eric Gullickson: East Duplin

Bryan Hanks: Wallace-Rose Hill

Junious Smith: Wallace-Rose Hill

Jack Leary: East Duplin

Clemson vs. North Carolina

J.J. Smith: Clemson

Zack Nally: Clemson

Brian North: North Carolina

Brian Bailey: Clemson

Eric Gullickson: Clemson

Bryan Hanks: Clemson

Junious Smith: Clemson

Jack Leary: North Carolina

Pittsburgh @ Atlanta

J.J. Smith: Pittsburgh

Zack Nally: Atlanta

Brian North: Pittsburgh

Brian Bailey: Pittsburgh

Eric Gullickson: Atlanta

Bryan Hanks: Pittsburgh

Junious Smith: Pittsburgh

Jack Leary: Pittsburgh

Jacksonville @ Detroit

J.J. Smith: Detroit

Zack Nally: Detroit

Brian North: Detroit

Brian Bailey: Detroit

Eric Gullickson: Jacksonville

Bryan Hanks: Jacksonville

Junious Smith: Jacksonville

Jack Leary: Detroit

N.Y. Jets @ Minnesota

J.J. Smith: Minnesota

Zack Nally: N.Y. Jets

Brian North: Minnesota

Brian Bailey: Minnesota

Eric Gullickson: Minnesota

Bryan Hanks: N.Y. Jets

Junious Smith: N.Y. Jets

Jack Leary: Minnesota

Washington @ N.Y. Giants

J.J. Smith: Washington

Zack Nally: N.Y. Giants

Brian North: N.Y. Giants

Brian Bailey: N.Y. Giants

Eric Gullickson: N.Y. Giants

Bryan Hanks: N.Y. Giants

Junious Smith: N.Y. Giants

Jack Leary: Washington

Tennessee @ Philadelphia

J.J. Smith: Philadelphia

Zack Nally: Philadelphia

Brian North: Philadelphia

Brian Bailey: Tennessee

Eric Gullickson: Philadelphia

Bryan Hanks: Philadelphia

Junious Smith: Philadelphia

Jack Leary: Philadelphia

Miami @ San Francisco

J.J. Smith: San Francisco

Zack Nally: San Francisco

Brian North: San Francisco

Brian Bailey: San Francisco

Eric Gullickson: San Francisco

Bryan Hanks: San Francisco

Junious Smith: San Francisco

Jack Leary: San Francisco

Kansas City @ Cincinnati

J.J. Smith: Kansas City

Zack Nally: Kansas City

Brian North: Kansas City

Brian Bailey: Kansas City

Eric Gullickson: Kansas City

Bryan Hanks: Kansas City

Junious Smith: Kansas City

Jack Leary: Kansas City

L.A. Chargers @ Las Vegas

J.J. Smith: L.A. Chargers

Zack Nally: L.A. Chargers

Brian North: L.A. Chargers

Brian Bailey: L.A. Chargers

Eric Gullickson: L.A. Chargers

Bryan Hanks: L.A. Chargers

Junious Smith: L.A. Chargers

Jack Leary: L.A. Chargers

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