Last Week
Jack Leary 9-3
Brian Bailey 8-4
Brian North 8-4
Bryan Hanks 8-4
Zack Nally 8-4
Maceo Donald 7-5
J.J. Smith 7-5
Eric Gullickson 6-6
Overall
Jack Leary 19-5
Brian Bailey 17-7
Brian North 17-7
Bryan Hanks 17-7
Zack Nally 17-7
Maceo Donald 16-8
J.J. Smith 16-8
Eric Gullickson 15-9
This Week’s Games
Croatan @ East Carteret
E.E. Smith @ West Carteret
Southwest Onslow @ White Oak
New Bern @ West Craven
East Duplin @ Richlands
Dixon @ South Lenoir
Jones Senior @ North Duplin
Kinston @ Ayden-Grifton
Farmville Central @ Pamlico
North Carolina vs. South Carolina
Virginia @ Tennessee
LSU vs. Florida State
Croatan @ East Carteret
J.J. Smith Croatan
Zack Nally Croatan
Maceo Donald Croatan
Brian North Croatan
Brian Bailey Croatan
Eric Gullickson Croatan
Bryan Hanks Croatan
Jack Leary Croatan
E.E. Smith @ West Carteret
J.J. Smith West Carteret
Zack Nally West Carteret
Maceo Donald West Carteret
Brian North E.E. Smith
Brian Bailey E.E. Smith
Eric Gullickson E.E. Smith
Bryan Hanks E.E. Smith
Jack Leary West Carteret
Southwest Onslow @ White Oak
J.J. Smith White Oak
Zack Nally White Oak
Maceo Donald White Oak
Brian North White Oak
Brian Bailey White Oak
Eric Gullickson White Oak
Bryan Hanks White Oak
Jack Leary White Oak
New Bern @ West Craven
J.J. Smith New Bern
Zack Nally New Bern
Maceo Donald West Craven
Brian North West Craven
Brian Bailey New Bern
Eric Gullickson New Bern
Bryan Hanks New Bern
Jack Leary New Bern
East Duplin @ Richlands
J.J. Smith East Duplin
Zack Nally East Duplin
Maceo Donald East Duplin
Brian North East Duplin
Brian Bailey East Duplin
Eric Gullickson East Duplin
Bryan Hanks East Duplin
Jack Leary East Duplin
Dixon @ South Lenoir
J.J. Smith South Lenoir
Zack Nally South Lenoir
Maceo Donald Dixon
Brian North South Lenoir
Brian Bailey Dixon
Eric Gullickson South Lenoir
Bryan Hanks Dixon
Jack Leary Dixon
Jones Senior @ North Duplin
J.J. Smith North Duplin
Zack Nally North Duplin
Maceo Donald North Duplin
Brian North North Duplin
Brian Bailey North Duplin
Eric Gullickson North Duplin
Bryan Hanks North Duplin
Jack Leary North Duplin
Kinston @ Ayden-Grifton
J.J. Smith Kinston
Zack Nally Kinston
Maceo Donald Kinston
Brian North Kinston
Brian Bailey Kinston
Eric Gullickson Kinston
Bryan Hanks Kinston
Jack Leary Kinston
Farmville Central @ Pamlico
J.J. Smith Farmville Central
Zack Nally Farmville Central
Maceo Donald Farmville Central
Brian North Farmville Central
Brian Bailey Farmville Central
Eric Gullickson Farmville Central
Bryan Hanks Farmville Central
Jack Leary Farmville Central
North Carolina vs. South Carolina
J.J. Smith South Carolina
Zack Nally North Carolina
Maceo Donald North Carolina
Brian North North Carolina
Brian Bailey North Carolina
Eric Gullickson North Carolina
Bryan Hanks North Carolina
Jack Leary North Carolina
Virginia @ Tennessee
J.J. Smith Tennessee
Zack Nally Tennessee
Maceo Donald Tennessee
Brian North Tennessee
Brian Bailey Tennessee
Eric Gullickson Tennessee
Bryan Hanks Tennessee
Jack Leary Tennessee
LSU vs. Florida State
J.J. Smith Florida State
Zack Nally LSU
Maceo Donald LSU
Brian North Florida State
Brian Bailey LSU
Eric Gullickson LSU
Bryan Hanks LSU
Jack Leary LSU
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