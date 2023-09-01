Last Week   

Jack Leary         9-3

Brian Bailey       8-4

Brian North        8-4

Bryan Hanks      8-4

Zack Nally         8-4

Maceo Donald    7-5

J.J. Smith           7-5

Eric Gullickson   6-6

Overall

Jack Leary         19-5

Brian Bailey       17-7

Brian North        17-7

Bryan Hanks      17-7

Zack Nally         17-7

Maceo Donald    16-8

J.J. Smith           16-8

Eric Gullickson   15-9

This Week’s Games

Croatan @ East Carteret

E.E. Smith @ West Carteret

Southwest Onslow @ White Oak

New Bern @ West Craven

East Duplin @ Richlands

Dixon @ South Lenoir

Jones Senior @ North Duplin

Kinston @ Ayden-Grifton

Farmville Central @ Pamlico

North Carolina vs. South Carolina

Virginia @ Tennessee

LSU vs. Florida State

Croatan @ East Carteret

J.J. Smith           Croatan

Zack Nally         Croatan

Maceo Donald    Croatan

Brian North        Croatan

Brian Bailey       Croatan

Eric Gullickson   Croatan

Bryan Hanks      Croatan

Jack Leary         Croatan

E.E. Smith @ West Carteret

J.J. Smith           West Carteret

Zack Nally         West Carteret

Maceo Donald    West Carteret

Brian North        E.E. Smith

Brian Bailey       E.E. Smith

Eric Gullickson   E.E. Smith

Bryan Hanks      E.E. Smith

Jack Leary         West Carteret

Southwest Onslow @ White Oak

J.J. Smith           White Oak

Zack Nally         White Oak

Maceo Donald    White Oak

Brian North        White Oak

Brian Bailey       White Oak

Eric Gullickson   White Oak

Bryan Hanks      White Oak

Jack Leary         White Oak

New Bern @ West Craven

J.J. Smith           New Bern

Zack Nally         New Bern

Maceo Donald    West Craven

Brian North        West Craven

Brian Bailey       New Bern

Eric Gullickson   New Bern

Bryan Hanks      New Bern

Jack Leary         New Bern

East Duplin @ Richlands

J.J. Smith           East Duplin

Zack Nally         East Duplin

Maceo Donald    East Duplin

Brian North        East Duplin

Brian Bailey       East Duplin

Eric Gullickson   East Duplin

Bryan Hanks      East Duplin

Jack Leary         East Duplin

Dixon @ South Lenoir

J.J. Smith           South Lenoir

Zack Nally         South Lenoir

Maceo Donald    Dixon

Brian North        South Lenoir

Brian Bailey       Dixon

Eric Gullickson   South Lenoir

Bryan Hanks      Dixon

Jack Leary         Dixon

Jones Senior @ North Duplin

J.J. Smith           North Duplin

Zack Nally         North Duplin

Maceo Donald    North Duplin

Brian North        North Duplin

Brian Bailey       North Duplin

Eric Gullickson   North Duplin

Bryan Hanks      North Duplin

Jack Leary         North Duplin

Kinston @ Ayden-Grifton

J.J. Smith           Kinston

Zack Nally         Kinston

Maceo Donald    Kinston

Brian North        Kinston

Brian Bailey       Kinston

Eric Gullickson   Kinston

Bryan Hanks      Kinston

Jack Leary         Kinston

Farmville Central @ Pamlico

J.J. Smith           Farmville Central

Zack Nally         Farmville Central

Maceo Donald    Farmville Central

Brian North        Farmville Central

Brian Bailey       Farmville Central

Eric Gullickson   Farmville Central

Bryan Hanks      Farmville Central

Jack Leary         Farmville Central

North Carolina vs. South Carolina

J.J. Smith           South Carolina

Zack Nally         North Carolina

Maceo Donald    North Carolina

Brian North        North Carolina

Brian Bailey       North Carolina

Eric Gullickson   North Carolina

Bryan Hanks      North Carolina

Jack Leary         North Carolina

Virginia @ Tennessee

J.J. Smith           Tennessee

Zack Nally         Tennessee

Maceo Donald    Tennessee

Brian North        Tennessee

Brian Bailey       Tennessee

Eric Gullickson   Tennessee

Bryan Hanks      Tennessee

Jack Leary         Tennessee

LSU vs. Florida State

J.J. Smith          Florida State

Zack Nally         LSU

Maceo Donald    LSU

Brian North        Florida State

Brian Bailey       LSU

Eric Gullickson   LSU

Bryan Hanks      LSU

Jack Leary         LSU

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