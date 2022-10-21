Panel

Last Week

Eric Gullickson 9-3

Bryan Hanks 8-4

Junious Smith 8-4

Jack Leary 8-4

J.J. Smith 7-5

Brian Bailey 7-5

Zack Nally 7-5

Brian North 5-7

Overall

Bryan Hanks 82-26

Jack Leary 80-28

Brian North 79-29

Junious Smith 77-31

Eric Gullickson 76-32

J.J. Smith 73-35

Brian Bailey 72-36

Zack Nally 65-43

This Week's Games & Picks

Southside @ East Carteret

J.J. Smith: East Carteret

Zack Nally: East Carteret

Brian North: East Carteret

Brian Bailey: Southside

Eric Gullickson: Southside

Bryan Hanks: Southside

Junious Smith: East Carteret

Jack Leary: Southside

West Carteret @ Swansboro

J.J. Smith: West Carteret

Zack Nally: West Carteret

Brian North: West Carteret

Brian Bailey: West Carteret

Eric Gullickson: West Carteret

Bryan Hanks: West Carteret

Junious Smith: West Carteret

Jack Leary: West Carteret

Croatan @ Dixon

J.J. Smith: Croatan

Zack Nally: Croatan

Brian North: Croatan

Brian Bailey: Croatan

Eric Gullickson: Croatan

Bryan Hanks: Croatan

Junious Smith: Croatan

Jack Leary: Croatan

White Oak @ Richlands

J.J. Smith: White Oak

Zack Nally: White Oak

Brian North: White Oak

Brian Bailey: White Oak

Eric Gullickson: White Oak

Bryan Hanks: White Oak

Junious Smith: White Oak

Jack Leary: Richlands

West Craven @ North Pitt

J.J. Smith: West Craven

Zack Nally: West Craven

Brian North: West Craven

Brian Bailey: West Craven

Eric Gullickson: West Craven

Bryan Hanks: West Craven

Junious Smith: West Craven

Jack Leary: West Craven

Wallace-Rose Hill @ East Duplin

J.J. Smith: Wallace-Rose Hill

Zack Nally: Wallace-Rose Hill

Brian North: Wallace-Rose Hill

Brian Bailey: East Duplin

Eric Gullickson: Wallace-Rose Hill

Bryan Hanks: Wallace-Rose Hill

Junious Smith: Wallace-Rose Hill

Jack Leary: Wallace-Rose Hill

Syracuse @ Clemson

J.J. Smith: Clemson

Zack Nally: Clemson

Brian North: Clemson

Brian Bailey: Clemson

Eric Gullickson: Clemson

Bryan Hanks: Clemson

Junious Smith: Clemson

Jack Leary: Clemson

Duke @ Miami

J.J. Smith: Miami

Zack Nally: Miami

Brian North: Miami

Brian Bailey: Miami

Eric Gullickson: Miami

Bryan Hanks: Miami

Junious Smith: Miami

Jack Leary: Miami

Ole Miss @ LSU

J.J. Smith: LSU

Zack Nally: Ole Miss

Brian North: Ole Miss

Brian Bailey: Ole Miss

Eric Gullickson: LSU

Bryan Hanks: LSU

Junious Smith: Ole Miss

Jack Leary: LSU

Mississippi State @ Alabama

J.J. Smith: Alabama

Zack Nally: Alabama

Brian North: Alabama

Brian Bailey: Alabama

Eric Gullickson: Alabama

Bryan Hanks: Alabama

Junious Smith: Alabama

Jack Leary: Alabama

N.Y. Giants @ Jacksonville

J.J. Smith: N.Y. Giants

Zack Nally: N.Y. Giants

Brian North: N.Y. Giants

Brian Bailey: Jacksonville

Eric Gullickson: N.Y. Giants

Bryan Hanks: Jacksonville

Junious Smith: Jacksonville

Jack Leary: N.Y. Giants

N.Y. Jets @ Denver

J.J. Smith: N.Y. Jets

Zack Nally: N.Y. Jets

Brian North: Denver

Brian Bailey: Denver

Eric Gullickson: Denver

Bryan Hanks: N.Y. Jets

Junious Smith: N.Y. Jets

Jack Leary: N.Y. Jets

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