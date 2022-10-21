Last Week
Eric Gullickson 9-3
Bryan Hanks 8-4
Junious Smith 8-4
Jack Leary 8-4
J.J. Smith 7-5
Brian Bailey 7-5
Zack Nally 7-5
Brian North 5-7
Overall
Bryan Hanks 82-26
Jack Leary 80-28
Brian North 79-29
Junious Smith 77-31
Eric Gullickson 76-32
J.J. Smith 73-35
Brian Bailey 72-36
Zack Nally 65-43
This Week's Games & Picks
Southside @ East Carteret
J.J. Smith: East Carteret
Zack Nally: East Carteret
Brian North: East Carteret
Brian Bailey: Southside
Eric Gullickson: Southside
Bryan Hanks: Southside
Junious Smith: East Carteret
Jack Leary: Southside
West Carteret @ Swansboro
J.J. Smith: West Carteret
Zack Nally: West Carteret
Brian North: West Carteret
Brian Bailey: West Carteret
Eric Gullickson: West Carteret
Bryan Hanks: West Carteret
Junious Smith: West Carteret
Jack Leary: West Carteret
Croatan @ Dixon
J.J. Smith: Croatan
Zack Nally: Croatan
Brian North: Croatan
Brian Bailey: Croatan
Eric Gullickson: Croatan
Bryan Hanks: Croatan
Junious Smith: Croatan
Jack Leary: Croatan
White Oak @ Richlands
J.J. Smith: White Oak
Zack Nally: White Oak
Brian North: White Oak
Brian Bailey: White Oak
Eric Gullickson: White Oak
Bryan Hanks: White Oak
Junious Smith: White Oak
Jack Leary: Richlands
West Craven @ North Pitt
J.J. Smith: West Craven
Zack Nally: West Craven
Brian North: West Craven
Brian Bailey: West Craven
Eric Gullickson: West Craven
Bryan Hanks: West Craven
Junious Smith: West Craven
Jack Leary: West Craven
Wallace-Rose Hill @ East Duplin
J.J. Smith: Wallace-Rose Hill
Zack Nally: Wallace-Rose Hill
Brian North: Wallace-Rose Hill
Brian Bailey: East Duplin
Eric Gullickson: Wallace-Rose Hill
Bryan Hanks: Wallace-Rose Hill
Junious Smith: Wallace-Rose Hill
Jack Leary: Wallace-Rose Hill
Syracuse @ Clemson
J.J. Smith: Clemson
Zack Nally: Clemson
Brian North: Clemson
Brian Bailey: Clemson
Eric Gullickson: Clemson
Bryan Hanks: Clemson
Junious Smith: Clemson
Jack Leary: Clemson
Duke @ Miami
J.J. Smith: Miami
Zack Nally: Miami
Brian North: Miami
Brian Bailey: Miami
Eric Gullickson: Miami
Bryan Hanks: Miami
Junious Smith: Miami
Jack Leary: Miami
Ole Miss @ LSU
J.J. Smith: LSU
Zack Nally: Ole Miss
Brian North: Ole Miss
Brian Bailey: Ole Miss
Eric Gullickson: LSU
Bryan Hanks: LSU
Junious Smith: Ole Miss
Jack Leary: LSU
Mississippi State @ Alabama
J.J. Smith: Alabama
Zack Nally: Alabama
Brian North: Alabama
Brian Bailey: Alabama
Eric Gullickson: Alabama
Bryan Hanks: Alabama
Junious Smith: Alabama
Jack Leary: Alabama
N.Y. Giants @ Jacksonville
J.J. Smith: N.Y. Giants
Zack Nally: N.Y. Giants
Brian North: N.Y. Giants
Brian Bailey: Jacksonville
Eric Gullickson: N.Y. Giants
Bryan Hanks: Jacksonville
Junious Smith: Jacksonville
Jack Leary: N.Y. Giants
N.Y. Jets @ Denver
J.J. Smith: N.Y. Jets
Zack Nally: N.Y. Jets
Brian North: Denver
Brian Bailey: Denver
Eric Gullickson: Denver
Bryan Hanks: N.Y. Jets
Junious Smith: N.Y. Jets
Jack Leary: N.Y. Jets
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