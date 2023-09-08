MOREHEAD CITY — Jack Leary, a senior at Richlands High School and the owner and producer of IKnowJack Sports and a staff member for NCPreps.Rivals and the Hoopstate Network, has improved to a three-game lead over Brian Bailey after the first three weeks. Bailey has been the WNCT-9 sports director and anchor for the past 39 years.
Here are results after three weeks and picks for week four:
Last Week
Jack Leary 11-1
Brian Bailey 10-2
Bryan Hanks 10-2
Zack Nally 10-2
J.J. Smith 10-2
Maceo Donald 10-2
Brian North 9-3
Eric Gullickson 9-3
Overall
Jack Leary 30-6
Brian Bailey 27-9
Bryan Hanks 27-9
Zack Nally 27-9
Brian North 26-10
Maceo Donald 26-10
J.J. Smith 26-10
Eric Gullickson 24-12
This Week’s Games
Notre Dame @ N.C. State
Appalachian State @ North Carolina
Texas @ Alabama
Carolina @ Atlanta
Tennessee @ New Orleans
San Francisco @ Pittsburgh
Green Bay @ Chicago
Miami @ San Diego
Buffalo @ N.Y. Jets
Notre Dame @ N.C. State
J.J. Smith Notre Dame
Zack Nally Notre Dame
Maceo Donald Notre Dame
Brian North Notre Dame
Brian Bailey Notre Dame
Eric Gullickson N.C. State
Bryan Hanks Notre Dame
Jack Leary Notre Dame
Appalachian State @ North Carolina
J.J. Smith North Carolina
Zack Nally North Carolina
Maceo Donald North Carolina
Brian North North Carolina
Brian Bailey North Carolina
Eric Gullickson North Carolina
Bryan Hanks North Carolina
Jack Leary North Carolina
Texas @ Alabama
J.J. Smith Alabama
Zack Nally Alabama
Maceo Donald Alabama
Brian North Alabama
Brian Bailey Alabama
Eric Gullickson Alabama
Bryan Hanks Alabama
Jack Leary Alabama
Carolina @ Atlanta
J.J. Smith Carolina
Zack Nally Carolina
Maceo Donald Carolina
Brian North Carolina
Brian Bailey Atlanta
Eric Gullickson Atlanta
Bryan Hanks Atlanta
Jack Leary Carolina
Tennessee @ New Orleans
J.J. Smith Tennessee
Zack Nally Tennessee
Maceo Donald New Orleans
Brian North Tennessee
Brian Bailey New Orleans
Eric Gullickson Tennessee
Bryan Hanks New Orleans
Jack Leary Tennessee
San Francisco @ Pittsburgh
J.J. Smith San Francisco
Zack Nally San Francisco
Maceo Donald San Francisco
Brian North San Francisco
Brian Bailey Pittsburgh
Eric Gullickson San Francisco
Bryan Hanks Pittsburgh
Jack Leary San Francisco
Green Bay @ Chicago
J.J. Smith Chicago
Zack Nally Chicago
Maceo Donald Chicago
Brian North Green Bay
Brian Bailey Chicago
Eric Gullickson Chicago
Bryan Hanks Chicago
Jack Leary Chicago
Miami @ San Diego
J.J. Smith San Diego
Zack Nally Miami
Maceo Donald Miami
Brian North San Diego
Brian Bailey San Diego
Eric Gullickson Miami
Bryan Hanks San Diego
Jack Leary Miami
Buffalo @ N.Y. Jets
J.J. Smith Buffalo
Zack Nally Buffalo
Maceo Donald N.Y. Jets
Brian North Buffalo
Brian Bailey Buffalo
Eric Gullickson Buffalo
Bryan Hanks Buffalo
Jack Leary Buffalo
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