MOREHEAD CITY — Jack Leary, a senior at Richlands High School and the owner and producer of IKnowJack Sports and a staff member for NCPreps.Rivals and the Hoopstate Network, has improved to a three-game lead over Brian Bailey after the first three weeks. Bailey has been the WNCT-9 sports director and anchor for the past 39 years.

Here are results after three weeks and picks for week four:

Last Week

Jack Leary 11-1

Brian Bailey 10-2

Bryan Hanks 10-2

Zack Nally 10-2

J.J. Smith 10-2

Maceo Donald 10-2

Brian North 9-3

Eric Gullickson 9-3

Overall

Jack Leary 30-6

Brian Bailey 27-9

Bryan Hanks 27-9

Zack Nally 27-9

Brian North 26-10

Maceo Donald 26-10

J.J. Smith 26-10

Eric Gullickson 24-12

This Week’s Games

Notre Dame @ N.C. State

Appalachian State @ North Carolina

Texas @ Alabama

Carolina @ Atlanta

Tennessee @ New Orleans

San Francisco @ Pittsburgh

Green Bay @ Chicago

Miami @ San Diego

Buffalo @ N.Y. Jets

Notre Dame @ N.C. State

J.J. Smith Notre Dame

Zack Nally Notre Dame

Maceo Donald Notre Dame

Brian North Notre Dame

Brian Bailey Notre Dame

Eric Gullickson N.C. State

Bryan Hanks Notre Dame

Jack Leary Notre Dame

Appalachian State @ North Carolina

J.J. Smith North Carolina

Zack Nally North Carolina

Maceo Donald North Carolina

Brian North North Carolina

Brian Bailey North Carolina

Eric Gullickson North Carolina

Bryan Hanks North Carolina

Jack Leary North Carolina

Texas @ Alabama

J.J. Smith Alabama

Zack Nally Alabama

Maceo Donald Alabama

Brian North Alabama

Brian Bailey Alabama

Eric Gullickson Alabama

Bryan Hanks Alabama

Jack Leary Alabama

Carolina @ Atlanta

J.J. Smith Carolina

Zack Nally Carolina

Maceo Donald Carolina

Brian North Carolina

Brian Bailey Atlanta

Eric Gullickson Atlanta

Bryan Hanks Atlanta

Jack Leary Carolina

Tennessee @ New Orleans

J.J. Smith Tennessee

Zack Nally Tennessee

Maceo Donald New Orleans

Brian North Tennessee

Brian Bailey New Orleans

Eric Gullickson Tennessee

Bryan Hanks New Orleans

Jack Leary Tennessee

San Francisco @ Pittsburgh

J.J. Smith San Francisco

Zack Nally San Francisco

Maceo Donald San Francisco

Brian North San Francisco

Brian Bailey Pittsburgh

Eric Gullickson San Francisco

Bryan Hanks Pittsburgh

Jack Leary San Francisco

Green Bay @ Chicago

J.J. Smith Chicago

Zack Nally Chicago

Maceo Donald Chicago

Brian North Green Bay

Brian Bailey Chicago

Eric Gullickson Chicago

Bryan Hanks Chicago

Jack Leary Chicago

Miami @ San Diego

J.J. Smith San Diego

Zack Nally Miami

Maceo Donald Miami

Brian North San Diego

Brian Bailey San Diego

Eric Gullickson Miami

Bryan Hanks San Diego

Jack Leary Miami

Buffalo @ N.Y. Jets

J.J. Smith Buffalo

Zack Nally Buffalo

Maceo Donald N.Y. Jets

Brian North Buffalo

Brian Bailey Buffalo

Eric Gullickson Buffalo

Bryan Hanks Buffalo

Jack Leary Buffalo

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