DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ABERNATHY,TAYLOR,SCOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21IF 702117
2 ADAMS,ROY,ROGERS,JR. OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 700993
3 ADKINS,JENNIFER,LYNN SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 21CR 705289
4 ARIAS,DAMARIS,YAHAIRA SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 21IF 703944
5 BASS,LISA,GOLDEN SPEEDING 051/35 STARNES,J 21CR 704875
6 BEAL,ROYCE,ARTHUR SPEEDING 093/55 MELBY,R,O 21CR 701432
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 701432
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MELBY,R,O 21CR 701432
7 BEALL,ALISHA,ANN SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 21CR 705293
8 BECK,MICHAEL UNLICENSED BAIL BONDSMEN/RUNNE SAMPSON,H 21CR 052203
9 BETANCOURT,MIGUEL,ANGE SPEEDING 081/55 MELBY,R,O 21CR 700755
10 BOONE,COREY,EDWARD SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 703167
11 BRAVO,NICOLLE,PILAR SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 21IF 702910
12 BRAXTON,JOEL,DAVID RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 19CR 703794
13 BRAXTON,JOEL,DAVID RESISTING PUBLIC OFFICER MELBY,R 20CR 050563
SPEEDING 070/55 MELBY,R 20CR 050563
14 BRAXTON,JOEL,DAVID OPERATE VEH NO INS MELBY,R 20CR 050564
15 BROWN,ARTHUR,WILLIAM SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 21CR 704704
16 BROWN,ZACHERY,STONE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703174
17 BUTLER,ZACHARY,TAYLOR DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 703340
SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21CR 703340
18 CABLE,AUSTIN,JEFFREY DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 19CR 052398
SPEEDING 070/55 POWELL,S 19CR 052398
19 CACI,FRANCESCO,SALVATO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21CR 700289
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 700289
20 CANADY,JEREMY,HOWARD SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703980
21 CANNON,SABRINA,ELAINE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21CR 701166
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 701166
22 CANNON,SABRINA,ELAINE FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701167
23 CARILLI,BROOKE,AMANDA SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 21CR 705400
24 CARL,CHRISTINE,MARIE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 702300
25 CARRAWAY,CHRISTOPHER,R SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 21IF 701338
26 CASE,ERIN,MARIE SPEEDING 069/50 MELBY,R,O 21CR 703480
27 CASE,JONATHAN,COLTON SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 21CR 705021
28 CASTRO,ANA,PATRICIA SECOND DEGREE TRESPASS ZACARIAS-AN 09CR 051101
29 CASTRO,ANA,PATRICIA SIMPLE ASSAULT ZACARIAS-AN 09CR 051102
30 CASTRO,ANA,PATRICIA SIMPLE ASSAULT ANGEL,ERNES 09CR 051103
31 COLLINS,TYLER,AUSTIN IMPROPER PASSING ON RIGHT POWELL,S,J 20IF 702321
FOLLOWING TOO CLOSELY POWELL,S,J 20IF 702321
32 COOK,CHRISTOPHER,WILLI FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 700082
33 COOK,CHRISTOPHER,WILLI FAILURE TO REDUCE SPEED BLALOCK,G,T 20IF 700556
34 COOK,SALENIA,GABRIEL OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 705264
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 705264
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 705264
** 35 COTTRELL,MICHAEL,SHAWN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 21CR 000033
** 36 COUCH,JOSEPH,CECIL DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 000039
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 01/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
37 COUCH,JOSEPH,CECIL EXCEEDING SAFE SPEED POWELL,S,J 20IF 700070
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S,J 20IF 700070
38 DAVIS,ZACHARY,STEVEN FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 700902
39 DAY,KAYLEE,ALEXIS SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 20IF 702744
40 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 21CR 700217
41 DESANTIS,KRISTA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 700433
42 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 072/55 COLLINS,A,S 21CR 700434
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COLLINS,A,S 21CR 700434
43 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 068/45 RENN,J,A 21CR 701248
44 DESANTIS,KRISTA,JEAN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 701812
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701812
45 DINGA,CARLY,ERIN SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 703126
46 EDMONDSON,PAUL,FRANKLI SPEEDING 058/35 MELBY,R,O 21CR 705336
47 ELLIS,PETER,GEORGE,JR SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 703945
48 ELLISON,BRANDON,BASCIR SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 702760
49 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 17CR 704044
DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 17CR 704044
** 50 EVANS,TRAYMON,MARQUISE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) RICKS,T,D 21CR 701551
51 FELLERER,ALIANNA,ROSE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 701654
52 FLORIAN,BRANDON,MICHAE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 20CR 702243
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702243
53 GADDY,JOHN FALSE IMPRISONMENT MILLARD,JOS 21CR 052144
ASSAULT INDIV W/DISABILITY MILLARD,JOS 21CR 052144
54 GARNER,BRANDI,MAE SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 21CR 703022
55 GARRISON,JACQUELINE,JE SPEEDING 069/50 MELBY,R,O 21CR 702512
56 GEHL,ZACKARY,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 21CR 053022
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R 21CR 053022
57 GENTRY,DONNA,MICHELLE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 704873
58 GILLIKIN,JASON,DANIEL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SORRELS,J 20CR 000212
59 GILLIKIN,JASON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV WELLS,S 20CR 000426
OPERATE VEH NO INS WELLS,S 20CR 000426
60 GILLIKIN,JASON,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WELLS,S 20CR 000427
EXPIRED/NO INSPECTION WELLS,S 20CR 000427
61 GILLIKIN,JASON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 700926
62 GLANCY,JOSHUA,BAILY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 704008
63 GOFORTH,CHRISTIE,ARCHE SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 21CR 705390
64 GUTHRIE,ANDREW,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 21CR 052016
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052016
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052016
65 GUTHRIE,ANDREW,LEE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052017
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052017
66 GUTHRIE,ANDREW,LEE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PADGETT,T 21CR 052018
67 HAWKINS,ZAIQUAN,TRONDA CRUELTY TO ANIMALS(M) BISHOP,J,C 21CR 703323
68 HERMAN,ELORA,DANNON SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 21CR 703479
69 HILL,DANIEL,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 704571
70 HILL,DANIEL,WARREN FAILURE TO REDUCE SPEED STEWART,M 20IF 703483
71 HILTON,DANIEL,JOSEPH FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 700906
72 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 19CR 052957
73 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS POWELL,S,J 19CR 704834
74 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR SPEEDING 068/55 POWELL,S,J 19IF 704442
75 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER POWELL,S,J 19IF 704443
76 HOFFMAN,LORETTA,ANN FAIL TO YIELD LEFT TURN MELBY,R,O 21IF 701470
77 HOLLOWAY,BRITNIE,CHEA SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703817
** 78 HOMA,COREY,LAWRENCE ASSAULT ON A FEMALE SHINGLETON, 21CR 052859
COMMUNICATING THREATS SHINGLETON, 21CR 052859
SECOND DEGREE TRESPASS SHINGLETON, 21CR 052859
** 79 HOMA,COREY,LAWRENCE COMMUNICATING THREATS GLOVER,SABR 21CR 052860
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 01/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 80 HOUSAND,LAURA,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 20CR 051033
** 81 HOYT,AUSTIN,TREVOR DRIVING WHILE IMPAIRED STARNES,J 21CR 052663
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT STARNES,J 21CR 052663
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STARNES,J 21CR 052663
82 JACKSON,CONNER,WILLIAM WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 21CR 704668
83 JACKSON,COREY,BENJAMIN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 052201
84 JACKSON,DWAYNE,KEVIN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 701111
85 JOHNSTONE,SAMUEL,ELLIO POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID ALVARADO,E 21CR 703341
86 JONES,ALEXANDER,MITCHE DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 19CR 700054
UNSAFE TIRES BUNN,M,T 19CR 700054
87 KING,ARLA,MAREE SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 20CR 704278
88 KING,JORDON,THOMAS UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 21IF 703387
89 LAMBERT,JACOB,ANDREW SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 21CR 705290
90 LAMM,JONATHAN,BERRY SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 702299
91 LANIER,JOCELYN,CIERRA DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 21CR 704476
92 LASHA,SCOTT,MILTON,JR. SPEEDING 070/35 MELBY,R,O 20CR 704691
93 LEE,ROBERT,EDWARD,III EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 21CR 700912
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 21CR 700912
94 LEE,ROBERT,EDWARD,III SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 21IF 700650
95 LEMAY,KIAN,BENNETT FAIL TO YIELD LEFT TURN POWELL,S,J 19IF 704801
96 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 20CR 702850
NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 20CR 702850
97 LUDVIGSEN,JAN ASSAULT AND BATTERY VANGELIST,A 21CR 052752
98 LUDVIGSEN,JAN SIMPLE ASSAULT VANGELIST,A 21CR 052753
99 MARINA,JUAN,FRANCISCO DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 702829
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21CR 702829
100 MCCARTHY,CHRISTOPHER,P SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 702741
101 MCCLARIN,ELLIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050856
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S 20CR 050856
102 MENNELLA,MICHAEL,ANTHO WINDOW TINTING VIOL BUNN,M,T 19CR 703076
103 MILLER,DAVID,ANDREW SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 704699
104 MILLS,BROOKE,NICHOLE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703265
** 105 MONROE,SCOTT,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R,O 21CR 704172
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21CR 704172
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MELBY,R,O 21CR 704172
106 MONTFORD,JESSICA,DANIE SPEEDING 075/55 COLLINS,A,S 20CR 701974
107 MONTFORD,JESSICA,DANIE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEPHENS,M, 20CR 702402
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEPHENS,M, 20CR 702402
108 MONTFORD,JESSICA,DANIE SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 20IF 703261
109 MONTFORD,JESSICA,DANIE EXCEEDING POSTED SPEED BERRY,J,C 21IF 701012
110 MOODY,BRIANNA,RICLECIA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T,J 21CR 701227
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T,J 21CR 701227
111 MOORE,JONATHON,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 21CR 703929
EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 21CR 703929
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21CR 703929
112 MORRIS,JOEL,KEMON FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 702112
** 113 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 19CR 000542
114 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 POWELL,S,J 19CR 702679
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA POWELL,S,J 19CR 702679
115 MORRIS,NOAH,STEPHEN SPEEDING 068/45 JOHNSON,G,A 21CR 702955
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST JOHNSON,G,A 21CR 702955
116 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVE LEFT OF CENTER POWELL,S,J 19IF 702354
EXCEEDING SAFE SPEED POWELL,S,J 19IF 702354
117 MOSHTOHRY,MOHAMED,AYMA SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 21CR 702748
118 MOYER,PETER,CHARLES,II SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703123
119 MURRAY,JULIAN,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY STEWART,M 20CR 703279
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,M 20CR 703279
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 01/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
120 MYERS,JAMES,LINDLEY ASSAULT BY POINTING A GUN MARSCHALL,D 21CR 053120
121 NELSON,CHARLES,LESLIE, SPEEDING 070/50 MELBY,R,O 21CR 703999
122 ONEAL,DOUGLAS,RAY,JR SECOND DEGREE TRESPASS MARLETTE,J 21CR 053091
123 OUTLAW,JAVAE,MARCEL SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 20IF 700425
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 20IF 700425
124 PARMLEY,KAELYN,ROSE SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 21CR 704122
125 PERKINS,WILLIAM,BLAKE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21IF 703791
126 PHILLIPS,BENJAMIN,LUCA SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 704006
127 PORTERFIELD,DANIELLE,N RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 703073
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21CR 703073
128 PUGH,BRIANNA,LYNN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 705211
129 QUINN,ROBERT,GRAYSON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 701110
FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701110
130 REEVES,MATTHEW COMMUNICATING THREATS FINN,PATRIC 12CR 053598
131 REICHL,KELLY,ANNE UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 21IF 703577
132 RHODES,DONALD,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 700075
133 RHODES,DONALD,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 700946
DRIVE LEFT OF CENTER POWELL,S,J 20CR 700946
134 RIOS,EDUARDO,GONZALEZ DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 052076
135 RIOS,EDUARDO,GONZALEZ TEXTING VIOL MOTOR VEH POWELL,S,J 20CR 702676
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD POWELL,S,J 20CR 702676
136 RIOS,EDUARDO,GONZALEZ FAILURE TO REDUCE SPEED POWELL,S,J 20CR 702677
NO OPERATORS LICENSE POWELL,S,J 20CR 702677
137 ROGERS,LORI,LEE SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 21CR 705052
138 ROSE,SAMANTHA,M SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000009
139 ROUSE,PORTIA,LANELLE SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 21CR 702576
140 RUBY,MATTHEW,STEPHEN SPEEDING 088/55 POWELL,S,J 21CR 703740
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER POWELL,S,J 21CR 703740
141 SALTER,RYAN,DEELY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 21CR 704553
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D 21CR 704553
SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 21CR 704553
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 704553
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 21CR 704553
142 SAMUELS,TAKESHI,YVONNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 20CR 703611
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 703611
143 SANDERSON,ALLISON,ANN UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 21IF 701651
144 SAVAGE,TANYA,LEIGH DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 19CR 052411
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT POWELL,S 19CR 052411
145 SETTLE,WALTER,LEE,JR. SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 700463
146 SHAPIRO,ANDREA,L SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703921
147 SHERROD,JOHNNY,C,JR MISDEMEANOR AID AND ABET SAMPSON,H 21CR 052204
148 SIEWERT,CINDY,ESTRIDGE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703964
149 SMITH,COLBY,LEE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 703816
150 SMITH,KACEY,RUSSELL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21IF 703576
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21IF 703576
151 SPARKS,BRANDON,LEE SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 21CR 704002
152 SPARKS,TABBATHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHADY,M,V 21CR 700840
153 SPARKS,TABBATHA,MARIE EXCEEDING SAFE SPEED POWELL,S,J 20IF 701663
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S,J 20IF 701663
154 SPENCER,GRACE,IZABELLA SPEEDING 079/55 MELBY,R,O 21CR 703019
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 703019
155 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637
DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637
156 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638
157 STARNES,JORDAN,SKYE SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 21CR 701661
158 STYRON,EDITH,AGNES SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000010
159 STYRON,JOSHUA,PAUL ASSAULT ON A FEMALE WRENN,HOLLY 20CR 052733
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 01/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
SEXUAL BATTERY WRENN,HOLLY 20CR 052733
160 TANT,ANNE SIMPLE ASSAULT KOGELSCHATZ 21CR 051937
161 TAYLOR,JERRY,ESDON,JR SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 701690
162 TERRY,PAUL,BLAKE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 703644
163 TERRY,TRACEY,LYNN NO LIABILITY INSURANCE MELBY,R,O 21CR 701691
SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21CR 701691
164 TERRY,TRACEY,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 703125
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 21CR 703125
165 THOMPSON,LAQUANDA,NICO SPEEDING 092/55 BUNN,M,T 21CR 702856
166 TOFFTON,CRYSTAL,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 053358
** 167 TUN,THAN CRUELTY TO ANIMALS(M) STEWART,E 21CR 052965
VIE 168 TUNG,PHAN,THANT ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON NGYUEN,GIAN 21CR 052805
169 VANVIEGEN,MASON,QUINN SPEEDING 053/35 MELBY,R,O 21CR 704001
170 VILLA,ENRIQUE DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 19CR 050025
171 VILLA,ENRIQUE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD POWELL,S,J 19CR 700094
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE POWELL,S,J 19CR 700094
172 VILLA,ENRIQUE SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 19IF 700060
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA POWELL,S,J 19IF 700060
173 VILLEGAS,JOSHUA,TEQUAN SPEEDING 085/55 MELBY,R,O 21CR 703021
174 WAIT,JACOB,JARED SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 21CR 704121
175 WALLACE,JUSTIN IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER JOHNSON,G,A 21IF 703556
176 WARD,JAMIE FAIL TO WORK AFTER PAID MCDONALD,CH 21CR 050815
** 177 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE CHAANINE,E 21CR 052445
178 WHITCHURCH,ROBERT,CHAR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21IF 702367
179 WHITLOW,CARTER,GARRETT SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 705295
180 WILLIAMS,GREGORY,BENNE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 702744
181 WILLIAMS,LAKEISHA,MOOR SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703079
182 WILLIAMS,LAQUANE,TANES SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 20CR 703481
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 703481
183 WILLIAMS,LAQUANE,TANES FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) MELBY,R,O 20CR 703482
184 WILLIAMS,MICHAEL,DAVID SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 21CR 702651
185 WILLIS,CONNER,HOLDEN WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 21CR 701857
FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER IPOCK,R 21CR 701857
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD IPOCK,R 21CR 701857
186 WILLIS,CONNER,HOLDEN DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21IF 701785
187 WILLIS,CONNER,HOLDEN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21IF 701872
188 WILLIS,CONNER,HOLDEN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 21IF 702832
189 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000008
190 WILSON,SHANON,MARIE SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 21CR 701309
191 WOMACK,WESLEY,EMORY DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050162
192 WOMACK,WESLEY,EMORY SPEEDING 080/55 POWELL,S,J 20CR 700295
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD POWELL,S,J 20CR 700295
193 WOOTEN,TYREECE,RASHAWN SPEEDING 067/45 POWELL,S,J 21CR 704297
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.