carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

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:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABERNATHY,TAYLOR,SCOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21IF 702117

2 ADAMS,ROY,ROGERS,JR. OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 700993

3 ADKINS,JENNIFER,LYNN SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 21CR 705289

4 ARIAS,DAMARIS,YAHAIRA SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 21IF 703944

5 BASS,LISA,GOLDEN SPEEDING 051/35 STARNES,J 21CR 704875

6 BEAL,ROYCE,ARTHUR SPEEDING 093/55 MELBY,R,O 21CR 701432

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 701432

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MELBY,R,O 21CR 701432

7 BEALL,ALISHA,ANN SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 21CR 705293

8 BECK,MICHAEL UNLICENSED BAIL BONDSMEN/RUNNE SAMPSON,H 21CR 052203

9 BETANCOURT,MIGUEL,ANGE SPEEDING 081/55 MELBY,R,O 21CR 700755

10 BOONE,COREY,EDWARD SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 703167

11 BRAVO,NICOLLE,PILAR SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 21IF 702910

12 BRAXTON,JOEL,DAVID RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 19CR 703794

13 BRAXTON,JOEL,DAVID RESISTING PUBLIC OFFICER MELBY,R 20CR 050563

SPEEDING 070/55 MELBY,R 20CR 050563

14 BRAXTON,JOEL,DAVID OPERATE VEH NO INS MELBY,R 20CR 050564

15 BROWN,ARTHUR,WILLIAM SPEEDING 062/45 MELBY,R,O 21CR 704704

16 BROWN,ZACHERY,STONE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703174

17 BUTLER,ZACHARY,TAYLOR DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 703340

SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21CR 703340

18 CABLE,AUSTIN,JEFFREY DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 19CR 052398

SPEEDING 070/55 POWELL,S 19CR 052398

19 CACI,FRANCESCO,SALVATO SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21CR 700289

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 700289

20 CANADY,JEREMY,HOWARD SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703980

21 CANNON,SABRINA,ELAINE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21CR 701166

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 701166

22 CANNON,SABRINA,ELAINE FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701167

23 CARILLI,BROOKE,AMANDA SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 21CR 705400

24 CARL,CHRISTINE,MARIE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 702300

25 CARRAWAY,CHRISTOPHER,R SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 21IF 701338

26 CASE,ERIN,MARIE SPEEDING 069/50 MELBY,R,O 21CR 703480

27 CASE,JONATHAN,COLTON SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 21CR 705021

28 CASTRO,ANA,PATRICIA SECOND DEGREE TRESPASS ZACARIAS-AN 09CR 051101

29 CASTRO,ANA,PATRICIA SIMPLE ASSAULT ZACARIAS-AN 09CR 051102

30 CASTRO,ANA,PATRICIA SIMPLE ASSAULT ANGEL,ERNES 09CR 051103

31 COLLINS,TYLER,AUSTIN IMPROPER PASSING ON RIGHT POWELL,S,J 20IF 702321

FOLLOWING TOO CLOSELY POWELL,S,J 20IF 702321

32 COOK,CHRISTOPHER,WILLI FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 700082

33 COOK,CHRISTOPHER,WILLI FAILURE TO REDUCE SPEED BLALOCK,G,T 20IF 700556

34 COOK,SALENIA,GABRIEL OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 705264

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 705264

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 705264

** 35 COTTRELL,MICHAEL,SHAWN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 21CR 000033

** 36 COUCH,JOSEPH,CECIL DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 000039

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 01/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

37 COUCH,JOSEPH,CECIL EXCEEDING SAFE SPEED POWELL,S,J 20IF 700070

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S,J 20IF 700070

38 DAVIS,ZACHARY,STEVEN FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 700902

39 DAY,KAYLEE,ALEXIS SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 20IF 702744

40 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 076/55 MELBY,R,O 21CR 700217

41 DESANTIS,KRISTA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 700433

42 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 072/55 COLLINS,A,S 21CR 700434

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COLLINS,A,S 21CR 700434

43 DESANTIS,KRISTA,JEAN SPEEDING 068/45 RENN,J,A 21CR 701248

44 DESANTIS,KRISTA,JEAN NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 701812

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701812

45 DINGA,CARLY,ERIN SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 703126

46 EDMONDSON,PAUL,FRANKLI SPEEDING 058/35 MELBY,R,O 21CR 705336

47 ELLIS,PETER,GEORGE,JR SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 703945

48 ELLISON,BRANDON,BASCIR SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 702760

49 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 17CR 704044

DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 17CR 704044

** 50 EVANS,TRAYMON,MARQUISE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) RICKS,T,D 21CR 701551

51 FELLERER,ALIANNA,ROSE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 701654

52 FLORIAN,BRANDON,MICHAE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 20CR 702243

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702243

53 GADDY,JOHN FALSE IMPRISONMENT MILLARD,JOS 21CR 052144

ASSAULT INDIV W/DISABILITY MILLARD,JOS 21CR 052144

54 GARNER,BRANDI,MAE SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 21CR 703022

55 GARRISON,JACQUELINE,JE SPEEDING 069/50 MELBY,R,O 21CR 702512

56 GEHL,ZACKARY,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 21CR 053022

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R 21CR 053022

57 GENTRY,DONNA,MICHELLE SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 704873

58 GILLIKIN,JASON,DANIEL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SORRELS,J 20CR 000212

59 GILLIKIN,JASON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV WELLS,S 20CR 000426

OPERATE VEH NO INS WELLS,S 20CR 000426

60 GILLIKIN,JASON,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WELLS,S 20CR 000427

EXPIRED/NO INSPECTION WELLS,S 20CR 000427

61 GILLIKIN,JASON,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 700926

62 GLANCY,JOSHUA,BAILY SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 704008

63 GOFORTH,CHRISTIE,ARCHE SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 21CR 705390

64 GUTHRIE,ANDREW,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 21CR 052016

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052016

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052016

65 GUTHRIE,ANDREW,LEE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052017

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052017

66 GUTHRIE,ANDREW,LEE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PADGETT,T 21CR 052018

67 HAWKINS,ZAIQUAN,TRONDA CRUELTY TO ANIMALS(M) BISHOP,J,C 21CR 703323

68 HERMAN,ELORA,DANNON SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 21CR 703479

69 HILL,DANIEL,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 704571

70 HILL,DANIEL,WARREN FAILURE TO REDUCE SPEED STEWART,M 20IF 703483

71 HILTON,DANIEL,JOSEPH FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 700906

72 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 19CR 052957

73 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS POWELL,S,J 19CR 704834

74 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR SPEEDING 068/55 POWELL,S,J 19IF 704442

75 HODGE,TAYLOR,LAMONT,JR IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER POWELL,S,J 19IF 704443

76 HOFFMAN,LORETTA,ANN FAIL TO YIELD LEFT TURN MELBY,R,O 21IF 701470

77 HOLLOWAY,BRITNIE,CHEA SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703817

** 78 HOMA,COREY,LAWRENCE ASSAULT ON A FEMALE SHINGLETON, 21CR 052859

COMMUNICATING THREATS SHINGLETON, 21CR 052859

SECOND DEGREE TRESPASS SHINGLETON, 21CR 052859

** 79 HOMA,COREY,LAWRENCE COMMUNICATING THREATS GLOVER,SABR 21CR 052860

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 01/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 80 HOUSAND,LAURA,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R 20CR 051033

** 81 HOYT,AUSTIN,TREVOR DRIVING WHILE IMPAIRED STARNES,J 21CR 052663

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT STARNES,J 21CR 052663

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STARNES,J 21CR 052663

82 JACKSON,CONNER,WILLIAM WINDOW TINTING VIOL BERRY,J 21CR 704668

83 JACKSON,COREY,BENJAMIN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 052201

84 JACKSON,DWAYNE,KEVIN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 701111

85 JOHNSTONE,SAMUEL,ELLIO POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID ALVARADO,E 21CR 703341

86 JONES,ALEXANDER,MITCHE DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 19CR 700054

UNSAFE TIRES BUNN,M,T 19CR 700054

87 KING,ARLA,MAREE SPEEDING 077/55 MELBY,R,O 20CR 704278

88 KING,JORDON,THOMAS UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 21IF 703387

89 LAMBERT,JACOB,ANDREW SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 21CR 705290

90 LAMM,JONATHAN,BERRY SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 702299

91 LANIER,JOCELYN,CIERRA DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 21CR 704476

92 LASHA,SCOTT,MILTON,JR. SPEEDING 070/35 MELBY,R,O 20CR 704691

93 LEE,ROBERT,EDWARD,III EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 21CR 700912

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 21CR 700912

94 LEE,ROBERT,EDWARD,III SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 21IF 700650

95 LEMAY,KIAN,BENNETT FAIL TO YIELD LEFT TURN POWELL,S,J 19IF 704801

96 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 20CR 702850

NO OPERATORS LICENSE MELBY,R,O 20CR 702850

97 LUDVIGSEN,JAN ASSAULT AND BATTERY VANGELIST,A 21CR 052752

98 LUDVIGSEN,JAN SIMPLE ASSAULT VANGELIST,A 21CR 052753

99 MARINA,JUAN,FRANCISCO DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 702829

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21CR 702829

100 MCCARTHY,CHRISTOPHER,P SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 702741

101 MCCLARIN,ELLIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050856

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S 20CR 050856

102 MENNELLA,MICHAEL,ANTHO WINDOW TINTING VIOL BUNN,M,T 19CR 703076

103 MILLER,DAVID,ANDREW SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 704699

104 MILLS,BROOKE,NICHOLE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703265

** 105 MONROE,SCOTT,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MELBY,R,O 21CR 704172

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21CR 704172

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MELBY,R,O 21CR 704172

106 MONTFORD,JESSICA,DANIE SPEEDING 075/55 COLLINS,A,S 20CR 701974

107 MONTFORD,JESSICA,DANIE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEPHENS,M, 20CR 702402

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEPHENS,M, 20CR 702402

108 MONTFORD,JESSICA,DANIE SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 20IF 703261

109 MONTFORD,JESSICA,DANIE EXCEEDING POSTED SPEED BERRY,J,C 21IF 701012

110 MOODY,BRIANNA,RICLECIA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T,J 21CR 701227

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T,J 21CR 701227

111 MOORE,JONATHON,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MELBY,R,O 21CR 703929

EXPIRED/NO INSPECTION MELBY,R,O 21CR 703929

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21CR 703929

112 MORRIS,JOEL,KEMON FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 20IF 702112

** 113 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 19CR 000542

114 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 POWELL,S,J 19CR 702679

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA POWELL,S,J 19CR 702679

115 MORRIS,NOAH,STEPHEN SPEEDING 068/45 JOHNSON,G,A 21CR 702955

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST JOHNSON,G,A 21CR 702955

116 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVE LEFT OF CENTER POWELL,S,J 19IF 702354

EXCEEDING SAFE SPEED POWELL,S,J 19IF 702354

117 MOSHTOHRY,MOHAMED,AYMA SPEEDING 056/35 MELBY,R,O 21CR 702748

118 MOYER,PETER,CHARLES,II SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703123

119 MURRAY,JULIAN,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY STEWART,M 20CR 703279

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,M 20CR 703279

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 01/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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120 MYERS,JAMES,LINDLEY ASSAULT BY POINTING A GUN MARSCHALL,D 21CR 053120

121 NELSON,CHARLES,LESLIE, SPEEDING 070/50 MELBY,R,O 21CR 703999

122 ONEAL,DOUGLAS,RAY,JR SECOND DEGREE TRESPASS MARLETTE,J 21CR 053091

123 OUTLAW,JAVAE,MARCEL SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 20IF 700425

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 20IF 700425

124 PARMLEY,KAELYN,ROSE SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 21CR 704122

125 PERKINS,WILLIAM,BLAKE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21IF 703791

126 PHILLIPS,BENJAMIN,LUCA SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 704006

127 PORTERFIELD,DANIELLE,N RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 703073

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21CR 703073

128 PUGH,BRIANNA,LYNN SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 705211

129 QUINN,ROBERT,GRAYSON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MELBY,R,O 21CR 701110

FAIL TO REPORT ACCIDENT MELBY,R,O 21CR 701110

130 REEVES,MATTHEW COMMUNICATING THREATS FINN,PATRIC 12CR 053598

131 REICHL,KELLY,ANNE UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 21IF 703577

132 RHODES,DONALD,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 700075

133 RHODES,DONALD,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 700946

DRIVE LEFT OF CENTER POWELL,S,J 20CR 700946

134 RIOS,EDUARDO,GONZALEZ DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 052076

135 RIOS,EDUARDO,GONZALEZ TEXTING VIOL MOTOR VEH POWELL,S,J 20CR 702676

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD POWELL,S,J 20CR 702676

136 RIOS,EDUARDO,GONZALEZ FAILURE TO REDUCE SPEED POWELL,S,J 20CR 702677

NO OPERATORS LICENSE POWELL,S,J 20CR 702677

137 ROGERS,LORI,LEE SPEEDING 065/45 MELBY,R,O 21CR 705052

138 ROSE,SAMANTHA,M SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000009

139 ROUSE,PORTIA,LANELLE SPEEDING 064/45 MELBY,R,O 21CR 702576

140 RUBY,MATTHEW,STEPHEN SPEEDING 088/55 POWELL,S,J 21CR 703740

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER POWELL,S,J 21CR 703740

141 SALTER,RYAN,DEELY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,D 21CR 704553

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D 21CR 704553

SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 21CR 704553

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 704553

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 21CR 704553

142 SAMUELS,TAKESHI,YVONNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 20CR 703611

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 703611

143 SANDERSON,ALLISON,ANN UNSAFE LANE CHANGE MELBY,R,O 21IF 701651

144 SAVAGE,TANYA,LEIGH DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 19CR 052411

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT POWELL,S 19CR 052411

145 SETTLE,WALTER,LEE,JR. SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 700463

146 SHAPIRO,ANDREA,L SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703921

147 SHERROD,JOHNNY,C,JR MISDEMEANOR AID AND ABET SAMPSON,H 21CR 052204

148 SIEWERT,CINDY,ESTRIDGE SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703964

149 SMITH,COLBY,LEE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 703816

150 SMITH,KACEY,RUSSELL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21IF 703576

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MELBY,R,O 21IF 703576

151 SPARKS,BRANDON,LEE SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 21CR 704002

152 SPARKS,TABBATHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHADY,M,V 21CR 700840

153 SPARKS,TABBATHA,MARIE EXCEEDING SAFE SPEED POWELL,S,J 20IF 701663

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S,J 20IF 701663

154 SPENCER,GRACE,IZABELLA SPEEDING 079/55 MELBY,R,O 21CR 703019

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 703019

155 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637

DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637

156 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638

157 STARNES,JORDAN,SKYE SPEEDING 073/55 MELBY,R,O 21CR 701661

158 STYRON,EDITH,AGNES SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000010

159 STYRON,JOSHUA,PAUL ASSAULT ON A FEMALE WRENN,HOLLY 20CR 052733

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 01/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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SEXUAL BATTERY WRENN,HOLLY 20CR 052733

160 TANT,ANNE SIMPLE ASSAULT KOGELSCHATZ 21CR 051937

161 TAYLOR,JERRY,ESDON,JR SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 701690

162 TERRY,PAUL,BLAKE FAILURE TO REDUCE SPEED MELBY,R,O 21IF 703644

163 TERRY,TRACEY,LYNN NO LIABILITY INSURANCE MELBY,R,O 21CR 701691

SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21CR 701691

164 TERRY,TRACEY,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 703125

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 21CR 703125

165 THOMPSON,LAQUANDA,NICO SPEEDING 092/55 BUNN,M,T 21CR 702856

166 TOFFTON,CRYSTAL,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 053358

** 167 TUN,THAN CRUELTY TO ANIMALS(M) STEWART,E 21CR 052965

VIE 168 TUNG,PHAN,THANT ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON NGYUEN,GIAN 21CR 052805

169 VANVIEGEN,MASON,QUINN SPEEDING 053/35 MELBY,R,O 21CR 704001

170 VILLA,ENRIQUE DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 19CR 050025

171 VILLA,ENRIQUE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD POWELL,S,J 19CR 700094

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE POWELL,S,J 19CR 700094

172 VILLA,ENRIQUE SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 19IF 700060

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA POWELL,S,J 19IF 700060

173 VILLEGAS,JOSHUA,TEQUAN SPEEDING 085/55 MELBY,R,O 21CR 703021

174 WAIT,JACOB,JARED SPEEDING 078/55 MELBY,R,O 21CR 704121

175 WALLACE,JUSTIN IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER JOHNSON,G,A 21IF 703556

176 WARD,JAMIE FAIL TO WORK AFTER PAID MCDONALD,CH 21CR 050815

** 177 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE CHAANINE,E 21CR 052445

178 WHITCHURCH,ROBERT,CHAR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21IF 702367

179 WHITLOW,CARTER,GARRETT SPEEDING 072/55 MELBY,R,O 21CR 705295

180 WILLIAMS,GREGORY,BENNE SPEEDING 060/45 MELBY,R,O 21IF 702744

181 WILLIAMS,LAKEISHA,MOOR SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 21IF 703079

182 WILLIAMS,LAQUANE,TANES SPEEDING 069/55 MELBY,R,O 20CR 703481

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 703481

183 WILLIAMS,LAQUANE,TANES FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) MELBY,R,O 20CR 703482

184 WILLIAMS,MICHAEL,DAVID SPEEDING 054/35 MELBY,R,O 21CR 702651

185 WILLIS,CONNER,HOLDEN WINDOW TINTING VIOL IPOCK,R 21CR 701857

FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER IPOCK,R 21CR 701857

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD IPOCK,R 21CR 701857

186 WILLIS,CONNER,HOLDEN DRIVE LEFT OF CENTER MORRISON,T, 21IF 701785

187 WILLIS,CONNER,HOLDEN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MELBY,R,O 21IF 701872

188 WILLIS,CONNER,HOLDEN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 21IF 702832

189 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000008

190 WILSON,SHANON,MARIE SPEEDING 063/45 MELBY,R,O 21CR 701309

191 WOMACK,WESLEY,EMORY DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050162

192 WOMACK,WESLEY,EMORY SPEEDING 080/55 POWELL,S,J 20CR 700295

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD POWELL,S,J 20CR 700295

193 WOOTEN,TYREECE,RASHAWN SPEEDING 067/45 POWELL,S,J 21CR 704297

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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