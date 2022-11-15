DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 AJAEB,NICOLE,MICHELLE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 052960
2 BINGMAN,JO,ANN MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 704310
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 704310
3 BLEVINS,EDWARD,DELANO INDECENT EXPOSURE FERRELL,J 21CR 050697
** 4 BLUE,BRANDON,L SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GARNER,B 22CR 704834
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GARNER,B 22CR 704834
5 BROCK,JACOB,DAVID SPEEDING 076/55 PADGETT,T 22CR 702985
6 BRYANT,CHRISTOPHER,MAU CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 701958
7 BURCHFIELD,FELICIA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 704790
8 BUSH,JOHN,BRADFORD DRIVING WHILE IMPAIRED MOODY,C 22CR 051505
DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 051505
9 BUSH,JOHN,BRADFORD DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700827
10 CHAMBERS,WAYNE,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 703786
11 COLEMAN,DEANGELO,LESHU SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,B 22CR 702429
12 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR LARCENY Alexander,G 21CR 704939
RESISTING PUBLIC OFFICER Alexander,G 21CR 704939
13 COLLINS,AYLA,LANAE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 21CR 704952
14 DAUGHERTY,LARRY,STANTO SPEEDING 073/55 STONEROAD,N 22CR 704016
15 DAVIS,THOMAS,MATTHEW DWLR NOT IMPAIRED REV GARNER,B 22CR 703893
16 DIXON,ADA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000437
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000437
17 ETHERIDGE,SONYA,RENA MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 700393
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 700393
18 FALLIN,JAMES,HOWARD SECOND DEGREE TRESPASS BENWAY,RYAN 22CR 703932
19 FRAZIER,DAVON,MARKEITH SPEEDING 077/55 PADGETT,T 22CR 704956
20 FULCHER,CORY,FRANKLIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NEWMAN,S,H, 18CR 701962
21 FULCHER,CORY,FRANKLIN DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 19CR 051353
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PADGETT,T 19CR 051353
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PADGETT,T 19CR 051353
22 FULCHER,CORY,FRANKLIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FULCHER,ELE 19CR 051374
23 FULCHER,CORY,FRANKLIN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 702248
24 GRAHAM,NAOMI,DENISE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PITTMAN,R,D 22IF 702796
** 25 HENDRICKS,KELLY FAIL TO WORK AFTER PAID HILSINGER,S 21CR 050197
26 HIMELWRIGHT,EVA SHOW CAUSE STATE OF NC 22CR 000620
27 HOLMES,JIMARIO,JUVONCA SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,B 22CR 702428
28 KARR,CHRISTOPHER,DAVID DOG RUNNING AT LARGE BEDSOLE 22CR 000417
29 KARR,CHRISTOPHER,DAVID ALLOW DOG TO RUN AT LARGE MAULSHAGEN 22CR 000451
30 LEWIS,NATHANIEL,CLARK DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702068
31 LOPEZ MORIN,MARIA,GUAD DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 050403
32 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 700603
EXCEEDING POSTED SPEED PADGETT,T 22CR 700603
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22CR 700603
33 LOVO,JOSE,FRANCISCO DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 704957
34 MASTROPIERRO,MELISSA,N FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG VANKOUTEREN 22CR 703637
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 703637
35 MELKONIAN,JOSHUA,STEVE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 22CR 050513
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 11/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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36 NEWMAN,PRESTON,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 051304
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 PADGETT,T 22CR 051304
37 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GARNER,B 22CR 704362
38 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA SPEEDING 054/35 PADGETT,T 22CR 701350
39 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 700654
40 PHILLIPS,JEFFREY,SKARR DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701162
41 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051610
42 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051611
43 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051613
44 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315
45 PURLEY,KHALIL DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 704496
46 RHODES,LABARIUS,JAMAR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) GARNER,B 22CR 701695
47 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 22CR 703333
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 22CR 703333
48 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SPEEDING 063/45 RENN,J,A 22CR 704108
DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704108
49 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY
50 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 703576
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 703576
51 ROYAL,STEPHEN,RAY SECOND DEGREE TRESPASS TAYLOR 21CR 000366
52 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,S 21CR 000367
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,S 21CR 000367
53 SANDERS,TANESHIA,RACHE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 703649
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 703649
54 SAVAGE,DANIEL,JAY,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 702716
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 702716
55 SETTLE,SUE,ELLEN,WILLI IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER PADGETT,T 22IF 702986
56 SPRINGLE,AARON,DAVIS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BUNN,M,T 20CR 702637
DWLR NOT IMPAIRED REV BUNN,M,T 20CR 702637
57 SPRINGLE,AARON,DAVIS OPERATE COMM VEH COMM NOL BUNN,M,T 20CR 702638
58 SWAIM,HALEY,SHEA SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22IF 702794
59 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 702435
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 702435
60 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,R 22CR 000057
61 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000074
62 WARD,JUSTISE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703108
SPEEDING 045/35 Alexander,G 22CR 703108
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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