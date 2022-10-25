carteret court

DISTRICT COURT PROBATION VIOLATION

JUDGE PRESIDING : ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : TRACY LAMB

PROSECUTOR : J. ALEX PULLY

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALLRED,PATRICK,EUGENE DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST LANE,BRANDO 22CR 313459

2 AYRES,KRISTINA,JEAN PROBATION VIOLATION DOWNEY,A 21CR 050489

3 BARRETT,DANA,LACIE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY MICHAUD,SUE 22CR 000845

** 4 BLACKFORD,ALBERT,WADE, VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB CASNER,S 20CR 052340

5 BRIGHT,JAMES,MATTHEW VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB ESCHBACH,R 19CR 052553

6 BROWN,BOBBI JOANNE DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST VOGELSONG,A 22CR 271158

7 BUNCH,WARREN,BILL MISDEMEANOR PROBATION VIOL GAMBARDELLA 19CR 053429

** 8 CANNON,SABRINA,ELAINE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 20CR 000106

DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 20CR 000106

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 20CR 000106

VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HAYDEN,J 20CR 000106

9 CANNON,SABRINA,ELAINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 JOHNSON,G 20CR 052508

DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G 20CR 052508

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 052508

PROBATION VIOLATION JOHNSON,G 20CR 052508

10 CANNON,SABRINA,ELAINE PROBATION VIOLATION IPOCK,R 21CR 050429

11 CANNON,SABRINA,ELAINE PROBATION VIOLATION MICHAUD,SUE 22CR 000160

12 CASSERLY,CHARLES,THOMA MISDEMEANOR PROBATION VIOL PITTMAN,L 21CR 702659

13 CHAPPELL,JASON,MICHAEL VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB POWELL,S,J 18CR 702743

14 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 052180

15 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084

MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084

16 COULSTON,JORDAN,CRAIG MISDEMEANOR PROBATION VIOL HILL,VERNON 20CR 052378

MISDEMEANOR PROBATION VIOL HILL,VERNON 20CR 052378

17 DAVIS,ROBIN,ANDRE ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,PR 21CR 051819

MISDEMEANOR PROBATION VIOL WILLIAMS,PR 21CR 051819

18 DAVIS,ROBIN,ANDRE MISDEMEANOR PROBATION VIOL LOCKHART,DO 21CR 051820

19 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MISDEMEANOR PROBATION VIOL MANNON,K 21CR 701881

20 FALGOUT,SAMUEL,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL SALTER,JERE 22CR 000706

21 GARNER,BRANDON,PAUL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

22 GILLIKIN,SANDRA,LYNN PROBATION VIOLATION JONES,BRIAN 21CR 000775

23 HESTER,STEVEN,DANIEL,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY SALTER,JERE 22CR 000293

24 HORTON,KEITH,ALEXANDER CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 052793

MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 20CR 052793

25 HUNT,TIMOTHY MISDEMEANOR PROBATION VIOL COBLE,H 19CR 051398

26 HUNT,TIMOTHY MISDEMEANOR PROBATION VIOL FERREIRA,P 19CR 052291

27 JARRETT,GREGORY,BRICE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB JOHNSON,G 19CR 051124

28 JOHNSON,JEFFREY,LEE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HOWELL,C 19CR 052953

29 KRIEGER,MICHAEL,RICHAR MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CR 000529

30 LAMM,JONATHAN,BERRY VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB CLARK,C 19CR 052788

31 LEWIS,CHELSEA,RAE MISDEMEANOR PROBATION VIOL ROMERO,T 21CR 704898

32 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR PROBATION VIOL CLARK,C 20CR 052990

** 33 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOODY,C 22CR 050483

34 MARCUM,LACE,B MISDEMEANOR PROBATION VIOL SLOAN,J 18CR 050857

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 10/26/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

35 MARCUM,LACE,B MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERTHOLD,J 19CR 050687

36 MARCUM,LACE,BRUCE MISDEMEANOR PROBATION VIOL FLOYD,M,A 19CR 700916

37 MELVIN,KENNETH,WAYNE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BISHOP,M 21CR 052278

38 MELVIN,KENNETH,WAYNE MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 052283

39 MILLER,WILLIAM,ANDREW VIOLATION/UNSUPERVISED PROBATI ARNER,SHANN 21CR 052695

40 MONTANINO,PHILLIP,ANTH INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) MICHAUD,S 22CR 050049

INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) MICHAUD,S 22CR 050049

41 MOORE,MOLLY,HELEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 20CR 052338

42 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR PROBATION VIOL TAYLOR,L 21CR 000436

43 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR PROBATION VIOL LATORELLA,D 21CR 051530

44 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M,W 20CR 704115

** 45 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR PROBATION VIOL MACKANIC,C 21CR 050240

46 ROCHELLE,RICHARD,RYAN VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MAULSHAGEN, 22CR 050727

** 47 SHANNON,JERAMY MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 21CR 050739

48 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISDEMEANOR PROBATION VIOL LOPEZ,E,G 20CR 703539

49 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 22CR 000473

50 SIMMONS,CARLOS,DANIEL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY SALTER,JERE 22CR 000757

51 SMITH,JEFFREY,ADAM MOTION TO MODIFY TERMS OF PROB KNIGHT,R 19CR 050173

52 SPRINGLE,ETHAN,GARNER MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONEAL,A,T 20CR 703756

53 STRAYHORN,TANYA,LORREN PROBATION VIOLATION SALTER,JERE 22CR 000714

54 STRAYHORN,TANYA,LORREN PROBATION VIOLATION SALTER,JERE 22CR 000715

55 STYRON,PHILLIP,ROGER MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 051967

56 SWITZER,BRIDGETT,DENIS DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 18CR 053963

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MANNON,K 18CR 053963

VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MANNON,K 18CR 053963

57 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES MISDEMEANOR PROBATION VIOL ARCHAMBAULT 20CR 052543

58 TERRY,PAUL,BLAKE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY COLLINS,DEL 18CR 000335

** 59 THOMAS,FELIPE,TRANELLE FELONY PROBATION VIOLATION WILLIAMS,TA 21CR 052766

60 THOMAS,STACIE,LYNN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 22CR 000444

61 WARD,HOYT,ANTHONY MISDEMEANOR PROBATION VIOL BELIZAIRE,C 19CR 053153

62 WEBB,BRANDON,THOMAS PROBATION VIOLATION CARROLL,T 20CR 000759

63 WEBB,BRANDON,THOMAS PROBATION VIOLATION BORN,E 20CR 052800

64 WILKINS,SHANNON,MARIE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BORN,E 16CR 054016

65 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CR 000604

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.