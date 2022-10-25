DISTRICT COURT PROBATION VIOLATION
JUDGE PRESIDING : ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : TRACY LAMB
PROSECUTOR : J. ALEX PULLY
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALLRED,PATRICK,EUGENE DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST LANE,BRANDO 22CR 313459
2 AYRES,KRISTINA,JEAN PROBATION VIOLATION DOWNEY,A 21CR 050489
3 BARRETT,DANA,LACIE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY MICHAUD,SUE 22CR 000845
** 4 BLACKFORD,ALBERT,WADE, VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB CASNER,S 20CR 052340
5 BRIGHT,JAMES,MATTHEW VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB ESCHBACH,R 19CR 052553
6 BROWN,BOBBI JOANNE DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST VOGELSONG,A 22CR 271158
7 BUNCH,WARREN,BILL MISDEMEANOR PROBATION VIOL GAMBARDELLA 19CR 053429
** 8 CANNON,SABRINA,ELAINE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 20CR 000106
DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 20CR 000106
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 20CR 000106
VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HAYDEN,J 20CR 000106
9 CANNON,SABRINA,ELAINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 JOHNSON,G 20CR 052508
DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G 20CR 052508
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 052508
PROBATION VIOLATION JOHNSON,G 20CR 052508
10 CANNON,SABRINA,ELAINE PROBATION VIOLATION IPOCK,R 21CR 050429
11 CANNON,SABRINA,ELAINE PROBATION VIOLATION MICHAUD,SUE 22CR 000160
12 CASSERLY,CHARLES,THOMA MISDEMEANOR PROBATION VIOL PITTMAN,L 21CR 702659
13 CHAPPELL,JASON,MICHAEL VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB POWELL,S,J 18CR 702743
14 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 052180
15 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084
MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084
16 COULSTON,JORDAN,CRAIG MISDEMEANOR PROBATION VIOL HILL,VERNON 20CR 052378
MISDEMEANOR PROBATION VIOL HILL,VERNON 20CR 052378
17 DAVIS,ROBIN,ANDRE ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,PR 21CR 051819
MISDEMEANOR PROBATION VIOL WILLIAMS,PR 21CR 051819
18 DAVIS,ROBIN,ANDRE MISDEMEANOR PROBATION VIOL LOCKHART,DO 21CR 051820
19 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MISDEMEANOR PROBATION VIOL MANNON,K 21CR 701881
20 FALGOUT,SAMUEL,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL SALTER,JERE 22CR 000706
21 GARNER,BRANDON,PAUL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
22 GILLIKIN,SANDRA,LYNN PROBATION VIOLATION JONES,BRIAN 21CR 000775
23 HESTER,STEVEN,DANIEL,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY SALTER,JERE 22CR 000293
24 HORTON,KEITH,ALEXANDER CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 052793
MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 20CR 052793
25 HUNT,TIMOTHY MISDEMEANOR PROBATION VIOL COBLE,H 19CR 051398
26 HUNT,TIMOTHY MISDEMEANOR PROBATION VIOL FERREIRA,P 19CR 052291
27 JARRETT,GREGORY,BRICE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB JOHNSON,G 19CR 051124
28 JOHNSON,JEFFREY,LEE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HOWELL,C 19CR 052953
29 KRIEGER,MICHAEL,RICHAR MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CR 000529
30 LAMM,JONATHAN,BERRY VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB CLARK,C 19CR 052788
31 LEWIS,CHELSEA,RAE MISDEMEANOR PROBATION VIOL ROMERO,T 21CR 704898
32 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR PROBATION VIOL CLARK,C 20CR 052990
** 33 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOODY,C 22CR 050483
34 MARCUM,LACE,B MISDEMEANOR PROBATION VIOL SLOAN,J 18CR 050857
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 10/26/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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35 MARCUM,LACE,B MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERTHOLD,J 19CR 050687
36 MARCUM,LACE,BRUCE MISDEMEANOR PROBATION VIOL FLOYD,M,A 19CR 700916
37 MELVIN,KENNETH,WAYNE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BISHOP,M 21CR 052278
38 MELVIN,KENNETH,WAYNE MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 052283
39 MILLER,WILLIAM,ANDREW VIOLATION/UNSUPERVISED PROBATI ARNER,SHANN 21CR 052695
40 MONTANINO,PHILLIP,ANTH INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) MICHAUD,S 22CR 050049
INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) MICHAUD,S 22CR 050049
41 MOORE,MOLLY,HELEN MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 20CR 052338
42 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR PROBATION VIOL TAYLOR,L 21CR 000436
43 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR PROBATION VIOL LATORELLA,D 21CR 051530
44 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M,W 20CR 704115
** 45 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR PROBATION VIOL MACKANIC,C 21CR 050240
46 ROCHELLE,RICHARD,RYAN VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MAULSHAGEN, 22CR 050727
** 47 SHANNON,JERAMY MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 21CR 050739
48 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISDEMEANOR PROBATION VIOL LOPEZ,E,G 20CR 703539
49 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 22CR 000473
50 SIMMONS,CARLOS,DANIEL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY SALTER,JERE 22CR 000757
51 SMITH,JEFFREY,ADAM MOTION TO MODIFY TERMS OF PROB KNIGHT,R 19CR 050173
52 SPRINGLE,ETHAN,GARNER MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONEAL,A,T 20CR 703756
53 STRAYHORN,TANYA,LORREN PROBATION VIOLATION SALTER,JERE 22CR 000714
54 STRAYHORN,TANYA,LORREN PROBATION VIOLATION SALTER,JERE 22CR 000715
55 STYRON,PHILLIP,ROGER MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 051967
56 SWITZER,BRIDGETT,DENIS DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 18CR 053963
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MANNON,K 18CR 053963
VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MANNON,K 18CR 053963
57 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES MISDEMEANOR PROBATION VIOL ARCHAMBAULT 20CR 052543
58 TERRY,PAUL,BLAKE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY COLLINS,DEL 18CR 000335
** 59 THOMAS,FELIPE,TRANELLE FELONY PROBATION VIOLATION WILLIAMS,TA 21CR 052766
60 THOMAS,STACIE,LYNN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 22CR 000444
61 WARD,HOYT,ANTHONY MISDEMEANOR PROBATION VIOL BELIZAIRE,C 19CR 053153
62 WEBB,BRANDON,THOMAS PROBATION VIOLATION CARROLL,T 20CR 000759
63 WEBB,BRANDON,THOMAS PROBATION VIOLATION BORN,E 20CR 052800
64 WILKINS,SHANNON,MARIE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BORN,E 16CR 054016
65 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CR 000604
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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