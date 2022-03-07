carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

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:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 1 ACREE,CHRISTOPHER,SEAN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050532

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 21CR 050532

2 ACREE,CHRISTOPHER,SEAN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 700995

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 700995

3 ACREE,CHRISTOPHER,SEAN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 700687

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 700687

4 ADAMS,KIRK,SANFORD DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 050243

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 20CR 050243

5 ADAMS,KIRK,SANFORD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 20CR 050244

6 ALLEN,RASHAWN,RAYMONE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 704391

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 704391

7 ALVES,ANDREW,RUBEM,BUR SPEEDING 063/35 COLLINS,A,S 21CR 703913

8 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822

9 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693

10 BAKER,JAMES,ANDREW,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702882

11 BALLARD,WILLIAM,TATE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051992

** 12 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099

13 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670

14 BELANDRES,DANTE EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD 21IF 000153

** 15 BERTRAND,ANDREW,DAVID, POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 20CR 000784

16 BERTRAND,ANDREW,DAVID, DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 21CR 701589

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 701589

17 BOONE,JAMES,AUSTIN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702528

** 18 BOUTTE,TAVIN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050624

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 050624

19 BOUTTE,TAVIN,SCOTT DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 700828

20 BRAZIE,MITCHELL,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051594

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 051594

21 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703227

22 BROWNBILL,OSCAR,EDWARD CONSUME ALC BY

23 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638

24 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456

25 BURBAGE,COLEMAN,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051245

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051245

26 BURBAGE,COLEMAN,GRAY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 702432

27 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467

28 BURROUGHS,JODY,EDWARD RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 21CR 703525

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703525

29 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051460

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D 21CR 051460

30 CANARIE,BRADLEY,DANE INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD,J 21CR 053039

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

31 CARPENTER,DARIUS,LAMAR SPEEDING 079/55 ENNIS,D,F 20CR 704365

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704365

32 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258

33 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939

34 CASTELLANOSCORDOVA,KAR NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 000086

35 CHAPMAN,JACKSON,HOLT FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD 21IF 000093

36 CHAPMAN,JEQWESE,ALEXAN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 704393

37 CHURCH,GARLAND,STEVEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) CARROLL,T 21CR 704129

38 CHURCH,GARLAND,STEVEN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700307

** 39 CLARK,CHARLES,ANTHONY, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053306

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 20CR 053306

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,D 20CR 053306

40 CLARK,CHARLES,ANTHONY, SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) ENNIS,D,F 20CR 704606

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 20CR 704606

41 CLARK,CHARLES,ANTHONY, POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 20CR 704607

42 COLLINS,WESLEE,TODD IMPROPER LOADING/COVERING VEH CHUNN,D,T 21IF 703935

43 COLON,ANTHONY,MANUEL FAILURE TO REDUCE SPEED ONOFRIO,R,J 22IF 700233

44 COMER,NADIA,ALEXIS SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 21IF 703110

45 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808

46 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311

47 COX,MICHAEL,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053230

48 CRAIG,NOAH,GORDON DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 702787

49 CRAIG,NOAH,GORDON DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 702095

UNSAFE PASSING YELLOW LINE ENNIS,D,F 21IF 702095

50 CUNNINGHAM,BROOKLIN,MA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700694

51 CUNNINGHAM,LISA,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 700417

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 700417

52 DAGNINO,COURTNEY,ANNE- EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 701674

53 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SPEEDING 075/45 ENNIS,D,F 21CR 703749

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703749

** 54 DAY,EBERSON,WARREN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 20CR 000741

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SORRELS,J 20CR 000741

** 55 DAY,EBERSON,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053049

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 20CR 053049

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 20CR 053049

56 DAY,EBERSON,WARREN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH DAY,BARBARA 20CR 053061

57 DAY,EBERSON,WARREN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 20IF 703101

58 DEBENEDETTE,PATRICK INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD 21CR 000512

59 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773

60 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224

61 DICKSON,CODY,LEE BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 21CR 000919

62 DONAHUE,JACK,WILLIAM MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 21CR 000618

63 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302

FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302

UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302

UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302

64 DULA,LINDSAY,DURANTE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701502

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 701502

65 DULA,LINDSAY,DURANTE DWLR NOT IMPAIRED REV RICKS,T,D 21CR 701656

66 DULA,LINDSAY,DURANTE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702967

** 67 DUNAWAY,COREY,L DEFRAUDING INNKEEPER BLALOCK,G 21CR 050968

68 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479

69 ELLENBERGER,WILLIAM,FR DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703991

70 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 052540

REGISTRATION AND PERMIT REQUIR CARROLL,T 19CR 052540

71 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 19CR 052541

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 19CR 052541

72 ERICKSEN,ZACHARY,TYLER FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 704721

73 FERRELL,TIFFANY,ANN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T,J 21CR 701653

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 21CR 701653

74 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000085

75 FLUDD,KARRIEM,TALEIK NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 703051

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703051

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 703051

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703051

76 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716

77 FREEMAN,ZACHARY,PLYS DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 050080

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 20CR 050080

78 FREEMAN,ZACHARY,PLYS FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 20IF 000010

79 FULFORD,AMANDA,DELL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051471

80 GARLITZ,JESSICA,MOMOKO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051362

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051362

81 GARNER,BRANDON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051435

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051435

** 82 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426

83 GEIBIG,SHEILA,RENAE SPEEDING 052/35 ENNIS,D,F 21CR 703458

84 GENTRY,MICHAEL,WAYNE DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700143

85 GEORGE,ISHEIONA,TRINIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 701163

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 21IF 701163

** 86 GLOVER,WENDY,LAWRENCE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050275

87 GONZALEZ-PANIAGUA,JOSU NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 704485

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 704485

** 88 GOODRICK,JEFFERY,CLARK DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050105

89 GREEN,ANDREW,ELGIN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703155

90 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305

NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305

91 GRIFFIN,ZACHARY,ISAIAH SPEEDING 092/55 ENNIS,D,F 21CR 703941

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703941

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 21CR 703941

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 21CR 703941

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703941

FAILURE TO DIM LIGHTS MEET VEH ENNIS,D,F 21CR 703941

** 92 GRUBE,PETER,AUSTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050571

93 GRUBER,MELISSA,DIANE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052833

SPEEDING 057/45 CARROLL,T 21CR 052833

94 GUTHRIE,KARI,MICHELLE SPEEDING 050/35 ENNIS,D,F 21IF 703023

95 GUTHRIE,SAMUEL,KEITH,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 704314

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 704314

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 704314

96 GUTHRIE,WARREN,PETER,J DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 21CR 052132

SPEEDING 060/45 ENNIS,D 21CR 052132

97 HALL,MENDY,THOMAS FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 22IF 700217

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 03/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

98 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 053365

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20CR 053365

99 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 20CR 704741

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T,J 20CR 704741

100 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488

101 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407

102 HARMON,STUART,BRAGG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050557

103 HILDRETH,JACOB,MCELWAI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MORRIS,W 21CR 000464

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MORRIS,W 21CR 000464

104 HOLT,CURREN,STANFIELD FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 704675

105 HORTON,ANSLEE,MICHELE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY CARROLL,T 21CR 052103

RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 052103

** 106 HUCKS,MIKAIL,LELAND DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 701196

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 701196

107 HUCKS,MIKAIL,LELAND RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 21CR 701197

SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 21CR 701197

108 HUCKS,MIKAIL,LELAND DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701198

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 701198

109 HUCKS,MIKAIL,LELAND FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 700819

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 700819

110 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928

** 111 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447

112 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344

113 JOHNSON,DELMUS,LETOI DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052033

114 JOHNSON,JODIE,LAUREN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 705312

115 JOHNSON,SIANA,ELIZABET SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 21CR 703761

116 JONES,JAIRR,KOSI,LEMMU EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703669

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 703669

117 KITTRELL,ALYSSIA,NICHO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 704390

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 704390

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 21CR 704390

118 KNIGHTEN,MACEY,MICHELE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705509

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705509

119 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE AID & ABET OPERATORS LIC VIOL ENNIS,D,F 21CR 702992

120 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690

121 LANDVOGT,TED,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050315

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 050315

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050315

122 LANDVOGT,TED,ANTHONY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050316

SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 050316

123 LEWIS,YASMINE,SHANTEL, NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 704247

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 704247

FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 21CR 704247

124 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563

125 MARROW,BRENDA,GAYLE DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702485

126 MARROW,BRENDA,GAYLE DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703976

SPEEDING 068/55 ENNIS,D,F 21CR 703976

127 MASON,JOHN,AARON,JR SPEEDING 074/55 ENNIS,D,F 21CR 704340

128 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574

DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574

129 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 03/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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130 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392

131 MCCAFFITY,MARISSA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701817

132 MCFALL,DANIEL,STEVEN,J ASSAULT AND BATTERY GOODRUM,J 21CR 052672

133 MCFALL,DANIEL,STEVEN,J RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 052673

134 MCGAVOCK,CHARLES,MASON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 700436

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 700436

135 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 21IF 703002

136 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639

137 MCNEILL,BRANDON,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 050902

IMPROPER BACKING BLALOCK,G 20CR 050902

138 MEEKS,DUANE,JAMES SPEEDING 072/55 ENNIS,D 21CR 051730

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051730

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051730

139 MILLER,ADAM,CRAIG DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701571

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 701571

140 MILLER,MEGAN,RAE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702529

FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 21CR 702529

141 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702527

FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 21CR 702527

142 MUSSELWHITE,ROY,ALBERT SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 700216

143 NEAL,SARAH,LEWIS FAILURE TO YIELD ONOFRIO,R,J 22IF 700232

144 NESBITT,HAILEY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052352

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 21CR 052352

145 NESBITT,HAILEY,ANN RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 21CR 704090

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 704090

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D,F 21CR 704090

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 704090

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 704090

146 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702868

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 702868

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 21CR 702868

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 702868

147 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 701680

148 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703010

149 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703733

150 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701766

151 O'NEAL,LAVEL,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053107

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 053107

** 152 OKORN,JENNIFER,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051995

153 OSTEEN,JEFFREY,TYLER FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 705074

154 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890

155 PARSONS,ERIKA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 705314

156 PARSONS,ERIKA,MARIE SIMPLE ASSAULT ROYSTON,A 22CR 050482

157 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 700993

158 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 700994

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 21CR 700994

159 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 700996

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 700996

160 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T,J 21CR 701224

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T,J 21CR 701224

161 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T,J 21CR 701225

WINDOW TINTING VIOL CARROLL,T,J 21CR 701225

162 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA CARROLL,T,J 21CR 701226

163 PERZYNA,CHRISTOPHER,MI DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000889

164 PINER,JESSICA,DAWN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 700676

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700676

165 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 03/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291

ASE 166 POPIELARCZYK,LANDON,LE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 21CR 701737

** 167 PORTER,JON,ERIC DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 702462

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 21CR 702462

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 702462

168 POUNTNAY,CHRISTOPHER,T DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050516

169 POUNTNAY,CHRISTOPHER,T DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 20IF 700589

** 170 PRATT,JESSICA,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053352

171 PRATT,TRACY,GILLIAM FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704866

DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704866

172 PRICE,JEFFREY,STEPHEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 703752

173 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246

CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246

NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246

174 RAMIREZ,SAMUEL,LUCAS SPEEDING 062/45 GOODRUM,J 21CR 702871

** 175 RIMMER,SUNNI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051991

176 RIMMER,SUNNI,ANN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703445

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 703445

177 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572

178 ROWE,CLINT,DANIEL SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 21CR 704326

179 ROY,CHRISTOPHER,PAUL ASSAULT ON A FEMALE CARROLL,T 22CR 050507

180 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507

181 SAY,SAH,PALAH BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000031

182 SEARS,CHRISTOPHER,TYLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 700303

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 700303

183 SHARAF,MOHAMMED,SAID SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 21CR 702584

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 702584

184 SHIPP,BRIAN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051259

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 051259

185 SHIPP,BRIAN,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 051260

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 051260

SPA 186 SIERRA-NAVARRO,MARCO,A EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE WALDEN,D 22CR 050137

187 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738

188 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650

189 SIMS,CRYSTAL,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703940

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703940

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 21CR 703940

190 SMITH,DAISYA,RE' DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052648

FAIL TO BURN HEADLAMPS GOODRUM,J 21CR 052648

191 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886

DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886

192 SOLTOWSKI,AVERY,ANNE SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 21IF 701231

193 SOLTOWSKI,AVERY,ANNE SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 21IF 701710

194 SONG,HUA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704855

195 SPENCE,WILLIAM,GIL SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 21CR 700641

196 SPIVEY,BRITTANY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000030

197 STANLEY,ZIGHMEIIN,SHIL SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 703673

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 703673

IMPROPER BRAKES CARROLL,T 21CR 703673

198 STANLEY,ZIGHMEIIN,SHIL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 700304

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 03/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

199 STEWART,ALEXIS,DANIELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 704256

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 704256

SPEEDING 074/45 ENNIS,D,F 21CR 704256

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 704256

200 STEWART,GREGORY,LEE SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 21CR 704328

201 STORTS,JOSHUA,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 19CR 000496

202 STORTS,JOSHUA,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 050314

203 STUBER,FREDERICK,RICHA POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 702705

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 702705

204 STUBER,FREDERICK,RICHA SPEEDING 064/35 ENNIS,D 21CR 051518

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051518

205 SUMNER,LINDSAY,RENEE INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 21CR 701757

206 SUTPHIN,RONALD,WRAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704598

207 SUTPHIN,TAMMY,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704599

208 SWAIN,WILLIAM,ELLIS,IV DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704035

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704035

209 TAYLOR,BRAXTON,RAY IMPROPER MUFFLER ENNIS,D,F 21IF 703394

** 210 TAYLOR,JUSTIN,WAYNE SPEEDING 055/35 ENNIS,D 21CR 052241

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052241

211 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053068

FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,T 21CR 053068

212 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 053069

OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN CARROLL,T 21CR 053069

213 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704684

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 20CR 704684

214 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 20CR 704685

215 TERRY,ROBERT,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705507

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705507

216 THOMAS,SHAWN,DALTON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705313

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705313

NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 705313

** 217 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743

FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743

** 218 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744

219 TRAVIS,ANDREW,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051382

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 21CR 051382

220 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 051383

221 TRAVIS,ANDREW,GLENN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOLLOY,JULI 21CR 051396

222 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T 21IF 701897

223 TRIMBLE,MARCUS,ANTHONY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B, 21CR 701701

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B, 21CR 701701

224 TRIPP,SAMANTHA,NICOLE UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G,T 20IF 702431

225 TURNAGE,TYLER,ASHTON FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 705318

** 226 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396

227 VEGA,JOSE,ANTONIO,MART DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703974

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 21CR 703974

228 WAGNER,PHILIP,LYLE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 705441

229 WAITE,JOSEPH,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701767

230 WARNEKE,LANDON,KEVIN NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 704343

231 WATSON,FRANK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704068

232 WATSON,TAMMY,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 703353

233 WAY,SAMUEL,EASON,III NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 702002

234 WETHINGTON,ROY,EUGENE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 22CR 000053

235 WHITE,AMANDA,RENEE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703724

236 WHITNEY,JAMES,TIMOTHY, SPEEDING 051/35 ENNIS,D,F 21CR 701369

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 03/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

237 WIGGINS,GEORGE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 052847

MISDEMEANOR CHILD ABUSE GOODRUM,J 20CR 052847

** 238 WILLIAMS,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050622

239 WILLIAMS,DONOVAN,ISAIA UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH ENNIS,D,F 21IF 702687

240 WINN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000704

241 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700154

242 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 064/50 ENNIS,D,F 21CR 700680

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700680

243 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 068/55 ENNIS,D,F 21IF 702277

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 702277

244 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244

245 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 700595

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 700595

246 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 21CR 700596

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700596

** 247 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 050448

DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 050448

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 050448

** 248 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 050449

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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