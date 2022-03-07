DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 1 ACREE,CHRISTOPHER,SEAN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050532
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 21CR 050532
2 ACREE,CHRISTOPHER,SEAN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 700995
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 700995
3 ACREE,CHRISTOPHER,SEAN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 700687
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 700687
4 ADAMS,KIRK,SANFORD DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 050243
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 20CR 050243
5 ADAMS,KIRK,SANFORD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 20CR 050244
6 ALLEN,RASHAWN,RAYMONE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 704391
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 704391
7 ALVES,ANDREW,RUBEM,BUR SPEEDING 063/35 COLLINS,A,S 21CR 703913
8 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822
9 AVERY,COREY,GRAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700693
10 BAKER,JAMES,ANDREW,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702882
11 BALLARD,WILLIAM,TATE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051992
** 12 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099
13 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670
14 BELANDRES,DANTE EXPIRED/NO INSPECTION HATFIELD 21IF 000153
** 15 BERTRAND,ANDREW,DAVID, POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 20CR 000784
16 BERTRAND,ANDREW,DAVID, DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 21CR 701589
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 701589
17 BOONE,JAMES,AUSTIN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702528
** 18 BOUTTE,TAVIN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050624
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 050624
19 BOUTTE,TAVIN,SCOTT DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 700828
20 BRAZIE,MITCHELL,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051594
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 051594
21 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703227
22 BROWNBILL,OSCAR,EDWARD CONSUME ALC BY
23 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 051638
24 BRYAN,RUSSELL,MATTHEW FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 20IF 701456
25 BURBAGE,COLEMAN,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051245
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051245
26 BURBAGE,COLEMAN,GRAY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 702432
27 BURNEY,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050467
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050467
28 BURROUGHS,JODY,EDWARD RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 21CR 703525
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703525
29 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051460
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D 21CR 051460
30 CANARIE,BRADLEY,DANE INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD,J 21CR 053039
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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31 CARPENTER,DARIUS,LAMAR SPEEDING 079/55 ENNIS,D,F 20CR 704365
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704365
32 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258
33 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939
34 CASTELLANOSCORDOVA,KAR NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 000086
35 CHAPMAN,JACKSON,HOLT FAILURE TO REDUCE SPEED HATFIELD 21IF 000093
36 CHAPMAN,JEQWESE,ALEXAN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 704393
37 CHURCH,GARLAND,STEVEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) CARROLL,T 21CR 704129
38 CHURCH,GARLAND,STEVEN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700307
** 39 CLARK,CHARLES,ANTHONY, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053306
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 20CR 053306
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,D 20CR 053306
40 CLARK,CHARLES,ANTHONY, SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) ENNIS,D,F 20CR 704606
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 20CR 704606
41 CLARK,CHARLES,ANTHONY, POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 20CR 704607
42 COLLINS,WESLEE,TODD IMPROPER LOADING/COVERING VEH CHUNN,D,T 21IF 703935
43 COLON,ANTHONY,MANUEL FAILURE TO REDUCE SPEED ONOFRIO,R,J 22IF 700233
44 COMER,NADIA,ALEXIS SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 21IF 703110
45 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808
46 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311
47 COX,MICHAEL,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053230
48 CRAIG,NOAH,GORDON DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 702787
49 CRAIG,NOAH,GORDON DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 702095
UNSAFE PASSING YELLOW LINE ENNIS,D,F 21IF 702095
50 CUNNINGHAM,BROOKLIN,MA DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 700694
51 CUNNINGHAM,LISA,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 700417
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 700417
52 DAGNINO,COURTNEY,ANNE- EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 701674
53 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SPEEDING 075/45 ENNIS,D,F 21CR 703749
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703749
** 54 DAY,EBERSON,WARREN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SORRELS,J 20CR 000741
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SORRELS,J 20CR 000741
** 55 DAY,EBERSON,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053049
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D 20CR 053049
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 20CR 053049
56 DAY,EBERSON,WARREN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH DAY,BARBARA 20CR 053061
57 DAY,EBERSON,WARREN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 20IF 703101
58 DEBENEDETTE,PATRICK INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD 21CR 000512
59 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773
60 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224
61 DICKSON,CODY,LEE BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 21CR 000919
62 DONAHUE,JACK,WILLIAM MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 21CR 000618
63 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302
FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302
UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302
UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302
64 DULA,LINDSAY,DURANTE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701502
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 701502
65 DULA,LINDSAY,DURANTE DWLR NOT IMPAIRED REV RICKS,T,D 21CR 701656
66 DULA,LINDSAY,DURANTE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702967
** 67 DUNAWAY,COREY,L DEFRAUDING INNKEEPER BLALOCK,G 21CR 050968
68 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479
69 ELLENBERGER,WILLIAM,FR DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703991
70 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 052540
REGISTRATION AND PERMIT REQUIR CARROLL,T 19CR 052540
71 ELLIS,JAMES,BRIDGERS,J POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 19CR 052541
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 19CR 052541
72 ERICKSEN,ZACHARY,TYLER FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 704721
73 FERRELL,TIFFANY,ANN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T,J 21CR 701653
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 21CR 701653
74 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 000085
75 FLUDD,KARRIEM,TALEIK NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 703051
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703051
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 703051
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703051
76 FRAZIER,LUKE,MABRY DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 051716
77 FREEMAN,ZACHARY,PLYS DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 050080
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 20CR 050080
78 FREEMAN,ZACHARY,PLYS FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 20IF 000010
79 FULFORD,AMANDA,DELL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051471
80 GARLITZ,JESSICA,MOMOKO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051362
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051362
81 GARNER,BRANDON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051435
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051435
** 82 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426
83 GEIBIG,SHEILA,RENAE SPEEDING 052/35 ENNIS,D,F 21CR 703458
84 GENTRY,MICHAEL,WAYNE DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700143
85 GEORGE,ISHEIONA,TRINIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 701163
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 21IF 701163
** 86 GLOVER,WENDY,LAWRENCE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050275
87 GONZALEZ-PANIAGUA,JOSU NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 704485
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 704485
** 88 GOODRICK,JEFFERY,CLARK DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050105
89 GREEN,ANDREW,ELGIN DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703155
90 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305
NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305
91 GRIFFIN,ZACHARY,ISAIAH SPEEDING 092/55 ENNIS,D,F 21CR 703941
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703941
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 21CR 703941
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 21CR 703941
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703941
FAILURE TO DIM LIGHTS MEET VEH ENNIS,D,F 21CR 703941
** 92 GRUBE,PETER,AUSTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050571
93 GRUBER,MELISSA,DIANE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052833
SPEEDING 057/45 CARROLL,T 21CR 052833
94 GUTHRIE,KARI,MICHELLE SPEEDING 050/35 ENNIS,D,F 21IF 703023
95 GUTHRIE,SAMUEL,KEITH,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 704314
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 704314
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 704314
96 GUTHRIE,WARREN,PETER,J DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 21CR 052132
SPEEDING 060/45 ENNIS,D 21CR 052132
97 HALL,MENDY,THOMAS FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 22IF 700217
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 03/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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98 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 20CR 053365
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20CR 053365
99 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T,J 20CR 704741
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T,J 20CR 704741
100 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052488
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 052488
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052488
101 HANCOCK,JEFFREY,VAUGHN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 704407
102 HARMON,STUART,BRAGG DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050557
103 HILDRETH,JACOB,MCELWAI POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MORRIS,W 21CR 000464
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MORRIS,W 21CR 000464
104 HOLT,CURREN,STANFIELD FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 704675
105 HORTON,ANSLEE,MICHELE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY CARROLL,T 21CR 052103
RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 052103
** 106 HUCKS,MIKAIL,LELAND DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 701196
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 701196
107 HUCKS,MIKAIL,LELAND RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 21CR 701197
SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 21CR 701197
108 HUCKS,MIKAIL,LELAND DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701198
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 701198
109 HUCKS,MIKAIL,LELAND FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 700819
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 700819
110 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928
** 111 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447
112 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344
113 JOHNSON,DELMUS,LETOI DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052033
114 JOHNSON,JODIE,LAUREN NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 705312
115 JOHNSON,SIANA,ELIZABET SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 21CR 703761
116 JONES,JAIRR,KOSI,LEMMU EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703669
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 703669
117 KITTRELL,ALYSSIA,NICHO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 704390
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 704390
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 21CR 704390
118 KNIGHTEN,MACEY,MICHELE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705509
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705509
119 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE AID & ABET OPERATORS LIC VIOL ENNIS,D,F 21CR 702992
120 LAMM,LYNWOOD,JERALD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 052690
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BLALOCK,G 20CR 052690
121 LANDVOGT,TED,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050315
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 050315
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050315
122 LANDVOGT,TED,ANTHONY RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 050316
SPEEDING 063/45 CARROLL,T 22CR 050316
123 LEWIS,YASMINE,SHANTEL, NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 704247
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 704247
FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 21CR 704247
124 MARKS,RONALD,CLARENCE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BLALOCK,G,T 21CR 701563
125 MARROW,BRENDA,GAYLE DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702485
126 MARROW,BRENDA,GAYLE DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703976
SPEEDING 068/55 ENNIS,D,F 21CR 703976
127 MASON,JOHN,AARON,JR SPEEDING 074/55 ENNIS,D,F 21CR 704340
128 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574
DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574
129 MCCABE,OWEN,MICHAEL AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 21CR 052647
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 03/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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130 MCCABE,OWEN,MICHAEL NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 704392
131 MCCAFFITY,MARISSA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701817
132 MCFALL,DANIEL,STEVEN,J ASSAULT AND BATTERY GOODRUM,J 21CR 052672
133 MCFALL,DANIEL,STEVEN,J RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 052673
134 MCGAVOCK,CHARLES,MASON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 700436
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 700436
135 MCKENZIE,JADE,NICOLE SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 21IF 703002
136 MCLAWHORN,LINDSEY,DANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING GOODRUM,J 20CR 051639
137 MCNEILL,BRANDON,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED BLALOCK,G 20CR 050902
IMPROPER BACKING BLALOCK,G 20CR 050902
138 MEEKS,DUANE,JAMES SPEEDING 072/55 ENNIS,D 21CR 051730
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051730
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051730
139 MILLER,ADAM,CRAIG DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701571
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 701571
140 MILLER,MEGAN,RAE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702529
FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 21CR 702529
141 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702527
FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 21CR 702527
142 MUSSELWHITE,ROY,ALBERT SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 22IF 700216
143 NEAL,SARAH,LEWIS FAILURE TO YIELD ONOFRIO,R,J 22IF 700232
144 NESBITT,HAILEY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052352
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 21CR 052352
145 NESBITT,HAILEY,ANN RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 21CR 704090
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 704090
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D,F 21CR 704090
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 704090
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 704090
146 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702868
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 702868
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 21CR 702868
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 702868
147 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 701680
148 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703010
149 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 20CR 703733
150 NUNN,JERRY,BRADLEY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701766
151 O'NEAL,LAVEL,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053107
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 053107
** 152 OKORN,JENNIFER,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051995
153 OSTEEN,JEFFREY,TYLER FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 705074
154 PAPENFUSE,AARON,MATTHE DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000890
155 PARSONS,ERIKA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 705314
156 PARSONS,ERIKA,MARIE SIMPLE ASSAULT ROYSTON,A 22CR 050482
157 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 700993
158 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 700994
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 21CR 700994
159 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 700996
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 700996
160 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T,J 21CR 701224
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T,J 21CR 701224
161 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T,J 21CR 701225
WINDOW TINTING VIOL CARROLL,T,J 21CR 701225
162 PERRY,KEYSHAWN,TYREE,E UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA CARROLL,T,J 21CR 701226
163 PERZYNA,CHRISTOPHER,MI DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 21CR 000889
164 PINER,JESSICA,DAWN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 700676
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700676
165 POPE,JOHN,DYLAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051291
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 03/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051291
ASE 166 POPIELARCZYK,LANDON,LE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 21CR 701737
** 167 PORTER,JON,ERIC DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 702462
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GOODRUM,J 21CR 702462
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 702462
168 POUNTNAY,CHRISTOPHER,T DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 050516
169 POUNTNAY,CHRISTOPHER,T DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 20IF 700589
** 170 PRATT,JESSICA,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053352
171 PRATT,TRACY,GILLIAM FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704866
DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704866
172 PRICE,JEFFREY,STEPHEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 703752
173 QUIROZ-BERNAL,JORGE,L DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052246
CARRYING CONCEALED WEAPON GOODRUM,J 21CR 052246
NO OPERATORS LICENSE GOODRUM,J 21CR 052246
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 052246
174 RAMIREZ,SAMUEL,LUCAS SPEEDING 062/45 GOODRUM,J 21CR 702871
** 175 RIMMER,SUNNI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051991
176 RIMMER,SUNNI,ANN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703445
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 703445
177 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572
178 ROWE,CLINT,DANIEL SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 21CR 704326
179 ROY,CHRISTOPHER,PAUL ASSAULT ON A FEMALE CARROLL,T 22CR 050507
180 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507
181 SAY,SAH,PALAH BEACH STRAND VIOLATION SZCZEPANIAK 22CR 000031
182 SEARS,CHRISTOPHER,TYLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 22CR 700303
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 22CR 700303
183 SHARAF,MOHAMMED,SAID SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 21CR 702584
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 702584
184 SHIPP,BRIAN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051259
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST CARROLL,T 21CR 051259
185 SHIPP,BRIAN,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 051260
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 051260
SPA 186 SIERRA-NAVARRO,MARCO,A EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE WALDEN,D 22CR 050137
187 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 050738
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 050738
188 SIMMONDS,MICHAEL,ANTHO RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T,J 21CR 701650
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T,J 21CR 701650
189 SIMS,CRYSTAL,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703940
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703940
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 21CR 703940
190 SMITH,DAISYA,RE' DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 052648
FAIL TO BURN HEADLAMPS GOODRUM,J 21CR 052648
191 SMITH,ROBERT,POWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HATFIELD,J 21CR 051886
DRIVE LEFT OF CENTER HATFIELD,J 21CR 051886
192 SOLTOWSKI,AVERY,ANNE SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 21IF 701231
193 SOLTOWSKI,AVERY,ANNE SPEEDING 070/55 ONOFRIO,R,J 21IF 701710
194 SONG,HUA FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704855
195 SPENCE,WILLIAM,GIL SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 21CR 700641
196 SPIVEY,BRITTANY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 22CR 000030
197 STANLEY,ZIGHMEIIN,SHIL SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 703673
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 703673
IMPROPER BRAKES CARROLL,T 21CR 703673
198 STANLEY,ZIGHMEIIN,SHIL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 700304
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 03/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
199 STEWART,ALEXIS,DANIELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 704256
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 704256
SPEEDING 074/45 ENNIS,D,F 21CR 704256
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 704256
200 STEWART,GREGORY,LEE SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 21CR 704328
201 STORTS,JOSHUA,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 19CR 000496
202 STORTS,JOSHUA,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 19CR 050314
203 STUBER,FREDERICK,RICHA POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 702705
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 702705
204 STUBER,FREDERICK,RICHA SPEEDING 064/35 ENNIS,D 21CR 051518
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051518
205 SUMNER,LINDSAY,RENEE INTOXICATED AND DISRUPTIVE GOODRUM,J 21CR 701757
206 SUTPHIN,RONALD,WRAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704598
207 SUTPHIN,TAMMY,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704599
208 SWAIN,WILLIAM,ELLIS,IV DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704035
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704035
209 TAYLOR,BRAXTON,RAY IMPROPER MUFFLER ENNIS,D,F 21IF 703394
** 210 TAYLOR,JUSTIN,WAYNE SPEEDING 055/35 ENNIS,D 21CR 052241
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052241
211 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053068
FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,T 21CR 053068
212 TAYLOR,REAGAN,CAYLEE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 21CR 053069
OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN CARROLL,T 21CR 053069
213 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704684
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 20CR 704684
214 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 20CR 704685
215 TERRY,ROBERT,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705507
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705507
216 THOMAS,SHAWN,DALTON SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 21CR 705313
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 705313
NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 705313
** 217 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052743
FAILURE TO REDUCE SPEED CARROLL,T 21CR 052743
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 052743
** 218 THOMPSON,JOSHUA,MONTGO RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,T 21CR 052744
219 TRAVIS,ANDREW,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051382
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CARROLL,T 21CR 051382
220 TRAVIS,ANDREW,GLENN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 051383
221 TRAVIS,ANDREW,GLENN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MOLLOY,JULI 21CR 051396
222 TRAVIS,ANDREW,GLENN FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC CARROLL,T 21IF 701897
223 TRIMBLE,MARCUS,ANTHONY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B, 21CR 701701
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B, 21CR 701701
224 TRIPP,SAMANTHA,NICOLE UNSAFE MOVEMENT BLALOCK,G,T 20IF 702431
225 TURNAGE,TYLER,ASHTON FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 705318
** 226 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396
227 VEGA,JOSE,ANTONIO,MART DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703974
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 21CR 703974
228 WAGNER,PHILIP,LYLE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 21CR 705441
229 WAITE,JOSEPH,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 701767
230 WARNEKE,LANDON,KEVIN NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 704343
231 WATSON,FRANK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704068
232 WATSON,TAMMY,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 703353
233 WAY,SAMUEL,EASON,III NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 21CR 702002
234 WETHINGTON,ROY,EUGENE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 22CR 000053
235 WHITE,AMANDA,RENEE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703724
236 WHITNEY,JAMES,TIMOTHY, SPEEDING 051/35 ENNIS,D,F 21CR 701369
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 03/08/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
237 WIGGINS,GEORGE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 20CR 052847
MISDEMEANOR CHILD ABUSE GOODRUM,J 20CR 052847
** 238 WILLIAMS,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050622
239 WILLIAMS,DONOVAN,ISAIA UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH ENNIS,D,F 21IF 702687
240 WINN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 000704
241 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700154
242 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 064/50 ENNIS,D,F 21CR 700680
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700680
243 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 068/55 ENNIS,D,F 21IF 702277
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 702277
244 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244
245 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 700595
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 700595
246 ZOLLARS,SHAWN,CHRISTOP SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 21CR 700596
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700596
** 247 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE DRIVING WHILE IMPAIRED GOODRUM,J 21CR 050448
DWLR IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 050448
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GOODRUM,J 21CR 050448
** 248 ZURCHER,WILLIAM,SPENCE RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 050449
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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