DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : MANDI WILLIS
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,JENNIFER,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 700790
2 ALEXANDER,LEE,STUART SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BURTON,M 22CR 705725
3 ARMENTA,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 14CR 051201
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 14CR 051201
4 ATCHLEY,WILLIAM,JAMES FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701015
5 AXE,BUNNY,FITZGERALD FAILURE TO REDUCE SPEED BURTON,M 22IF 703430
6 BARGOIL,DONALD,JACOB INJURY TO REAL PROPERTY BURTON,M 23CR 701300
7 BARR,RICKY,STEVEN,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 23CR 700307
8 BERNAL,ROBERT,YOUNG SPEEDING 086/55 BERRY,J 23CR 701134
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 23CR 701134
9 BEST,LENNY,FRANK FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BERRY,J 23CR 700810
OPERATE VEH NO INS BERRY,J 23CR 700810
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 23CR 700810
10 CALDWELL,BRIAN,LEE SIMPLE ASSAULT WILKINSON,J 21CR 000910
11 CASTRO,BRITTANY,NICOLE SIMPLE ASSAULT WILLIAMS,KE 23CR 270185
12 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145
DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145
13 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382
14 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051062
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 21CR 051062
15 COOK,BLAKE,ANTHONY CYBERSTALKING FESMIRE-KEN 23CR 216285
16 COX,HAYDEN,MARCUS FAILURE TO REDUCE SPEED BERRY,J 23IF 700557
17 DIODATO,BRANDON,MICHAE DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 705770
18 DUNCAN,KASORN FAILURE TO REDUCE SPEED BURTON,M 23IF 700406
19 DUNN,DEVIN,THOMAS,WILL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 704932
SPEEDING 100/55 BERRY,J 22CR 704932
20 DUPREE,JAMES,DAVID POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 702128
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 702128
21 EDMUNDSON,DAMIAN,CRAIG DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 21CR 702994
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 702994
22 FETTER,DEANNA,HELEN,NI FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BURTON,M 22IF 703465
23 FITZGERALD,JEREMY,WADE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 22CR 703719
SPEEDING 050/25 BERRY,J 22CR 703719
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703719
OPERATE VEH NO INS BERRY,J 22CR 703719
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 703719
24 GARNER,DANIEL,GENE SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,DELF 23CR 215690
25 GIBBS,HAILEY,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BERRY,J 23CR 700580
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 700580
26 GONZALEZ,JUAN,GUILLERM SPEEDING 045/35 WILKINSON,J 23CR 000195
NO OPERATORS LICENSE WILKINSON,J 23CR 000195
27 GREEN,KUWAIN,OMAR CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 23CR 700157
OPERATE VEH NO INS BERRY,J 23CR 700157
28 HALL,AMANDA LYN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 257936
29 HALL,AMANDA,LYNN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 000647
30 HALL,JONATHAN,DAVID POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 703881
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 04/24/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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31 HOWARD,THOMAS,BRYSON RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 23CR 701026
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701026
32 HUTNICK,CARL,PETER,II DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 052259
33 HUTNICK,CARL,PETER,II SPEEDING 078/55 BERRY,J 21CR 703945
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 21CR 703945
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 703945
34 JAUREGUI,ALFONSO,JAURE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700904
35 MARTIN,TREVA,GANTT MISDEMEANOR LARCENY SORRELS,J 22CR 000618
36 MAY,CHAZ,TAYLOR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 GOODRUM,J 21CR 702574
DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 21CR 702574
37 MCKEE,TIFFANY,JO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BERRY,J 23CR 700581
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 23CR 700581
38 MCLEAN,MAKYAHA,KEYAIRR SPEEDING 060/45 BERRY,J 23IF 700225
39 MEDLER,DAVID ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 278709
40 MEIKLEJOHN,SHAWN,MICHA DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 23CR 701114
41 MIMS,MELISSA,DAWN HANDICAPPED PARKING VIOLATION BURTON,M 22IF 703373
42 MOORE,RICKY,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 704799
43 MOSS,MAKENZIE LEA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 000509
44 MOSS,MAKENZIE,LEA SPEEDING 058/35 BURTON,M 22CR 703620
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703620
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 703620
45 MULLINS,JAMES,RICHARD, SPEEDING 056/35 BURTON,M 22CR 705192
46 PEREZ,CRESCENCIO,DELGA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051125
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 051125
NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 051125
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051125
47 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203
48 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345
UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345
49 POSEY,CHELSEA,DARCEL MISDEMEANOR CHILD ABUSE BURTON,MORG 22CR 342500
50 RIGGS,JASON,SCOTT DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 21CR 700789
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 21CR 700789
51 SCHELLINGER,JACOB,SYLV DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 704895
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BERRY,J 22CR 704895
52 SCIORTINO,RAINA,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050748
53 SCIORTINO,RAINA,LEE CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 22CR 050749
54 SCIORTINO,RAINA,LEE SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 700657
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BERRY,J 22IF 700657
SPA 55 SERRANO MARTINEZ,JOSE DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051678
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 051678
56 SERRANO MARTINEZ,JOSE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703161
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BURTON,M 22CR 703161
57 SERRANOMARTINEZ,PEDRO POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22IF 701850
58 SPATILSON,JASON,GUY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 704232
NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 21CR 704232
59 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 702609
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 702609
SPEEDING 060/45 BERRY,J 22CR 702609
60 TAYLOR,TAKASHI,ALASTAI SPEEDING 086/45 BURTON,M 23CR 700697
61 VANICEK,JESSICA,MARIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER BURTON,M 23IF 700405
SPA 62 VERDUGO,JESUS DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 051719
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BERRY,J 22CR 051719
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 22CR 051719
63 WARD,REGINA,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BURTON,M 22CR 701232
DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV BURTON,M 22CR 701232
NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701232
64 WARNEKE,LANDON,KEVIN MISDEMEANOR STALKING YATES,LILIA 23CR 202670
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 04/24/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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CYBERSTALKING YATES,LILIA 23CR 202670
65 WASHINGTON,GEORGETTA,C DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700633
66 WILLIS,AARON ASSAULT ON A FEMALE TURNER,BRAN 20CR 050562
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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