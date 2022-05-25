DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONRABLE DEBRA MASSIS
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALBRIGHT,KATHERINE,ALE EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,C,D 22IF 700852
2 ARCE,TANISHA,SUREHI,DA SPEEDING 066/45 LANE,J,D 22CR 701271
3 ATALLAH,MARY,HABIB FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 22IF 701034
4 BERTRAND,ANDREW,DAVID, SPEEDING 053/35 MAULSHAGEN, 21CR 702192
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 21CR 702192
5 BERTRAND,ANDREW,DAVID, SPEEDING 051/35 KARASINSKI, 21CR 701251
6 BERTRAND,ANDREW,DAVID, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KARASINSKI, 21CR 701252
7 BRISCOE,LAVONNE,A ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) TAYLOR,L 21CR 051934
8 BROWN,SHARON,KAY SPEEDING 077/55 LANE,J,D 22CR 701300
9 COHN,JAMES,GREGORY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701272
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701272
10 COLE,LISA,LEE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 700999
11 CONWAY,HENRY,VAN SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 701760
12 COTTON,NORRIS,GATES SPEEDING 067/55 LANE,J,D 22IF 700421
13 CROUSE,ROBERT,NORMAN SPEEDING 048/35 LANE,J,D 22IF 700440
14 DARLINGWENGER,MISTI,AN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 700729
15 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052268
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052268
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052268
16 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052269
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052269
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052269
17 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052270
18 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052271
19 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052272
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052272
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052272
20 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052273
21 DAVIS,BRIAN,KEITH MISDEMEANOR CONSPIRACY PHILLIPS,J 20CR 052274
22 DEWEY,JOHN,REES EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,C,D 22IF 700851
23 DIXON,ADA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000437
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000437
24 DIXON,JAMES,KENNETH,JR OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701179
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701179
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701179
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701179
25 ELLIOTT,ANDREW,SCOTT SPEEDING 058/45 LANE,J,D 22IF 700943
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22IF 700943
26 ESTEP,JOHN,PATRICK SPEEDING 066/45 LANE,J,D 22CR 701645
27 EVERINGTON,ALFRED,LOUI SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 700950
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22IF 700950
28 FILLION,ALEXIS,VICTORI SPEEDING 060/40 LANE,J,D 22CR 701067
29 FRISBEE,BOBBY,LYNN,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701599
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701599
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/26/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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SPA 30 GALLEGOS,NINIVE,ARIAS SPEEDING 066/50 LANE,J,D 22CR 701821
NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 701821
31 GILLIKIN,HEIDI,LAWRENC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701325
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701325
32 GLINES,BRODY,HALEY SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 701839
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701839
33 GOMEZ,EULALIO,GARCIA NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 701299
SPEEDING 067/55 LANE,J,D 22CR 701299
34 GOODWIN,VERNON,JAMES SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22IF 700939
35 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 050564
NO OPERATORS LICENSE LANE,J 22CR 050564
36 HILL,HEATHER,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701335
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701335
37 HINES,MARVIN,ARLYNN SPEEDING 057/40 LANE,J,D 22CR 701857
38 JENNINGS,KEVIN,WADE EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,C,D 22IF 700865
39 JOHNSON,LAMOUNT IMPROPER TOWING LANE,J,D 22IF 700973
STOP/LEAVE STAND MV INTER/CAH LANE,J,D 22IF 700973
40 JOHNSON,MARK,VERLYN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON WILLIS,BRAN 22CR 050390
41 JOHNSON,MARK,VERLYN COMMUNICATING THREATS WILLIS,BRAN 22CR 050391
42 JOHNSON,MICHAEL,ALLEN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON WILLIS,BRAN 22CR 050392
43 JONES,LOUIS,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 700940
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 700940
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 700940
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 700940
FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE LANE,J,D 22CR 700940
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 700940
44 LASKY,SATCHEL,DAVID IMPROPER BACKING LANE,J,D 22IF 700912
45 LAWTON,DEVAN,RYAN SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 700766
46 LOCKHART,DONNA COMMUNICATING THREATS WILLIAMS,PR 21CR 051298
47 MALYK,BRENDAN,KEITH SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 700747
48 MASON,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 071/50 LANE,J,D 22CR 701240
DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701240
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701240
49 MASON,SERENA,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701013
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701013
SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22CR 701013
50 MAUK,STEPHEN,JAY SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 701312
51 MCRAE,TRISTA,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701653
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701653
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701653
FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22CR 701653
52 MOORE,RICHARD,ANTHONY SPEEDING 063/50 LANE,J,D 22IF 700944
53 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701334
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701334
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701334
SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22CR 701334
54 PACE,LEONARD,THEODORE UNSAFE MOVEMENT LANE,J,D 22IF 701084
55 PANTELEEV,VLADIMIR SPEEDING 050/35 LANE,J,D 22IF 700941
56 PASCHAL,ROBERT,FRANKLI SPEEDING 063/50 LANE,J,D 22IF 700942
57 PATTERSON,DAVIEN,MAKEL CYBERSTALKING MASON,TYLER 18CR 053117
58 PENDER,KRISTEN,ALICIA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 700730
59 PETTIPAS,JOHN,MARK SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 700756
60 PIERCE,JOIE,MARIE OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701066
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701066
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701066
DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701066
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701066
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/26/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701066
UNSAFE TIRES LANE,J,D 22CR 701066
61 PORTER,JASON,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701205
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 701205
62 PRICE,ERIC,LEE IMPROPER LOADING/COVERING VEH LANE,J,D 22IF 700731
63 PRIDGEN,JAMES,ALBERT SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 701820
64 PRUITT,HAILEY,LAUREN SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 701093
65 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052260
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052260
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052260
66 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052261
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052261
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052261
67 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052262
68 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052263
69 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052264
70 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052266
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052266
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052266
71 REEVES,AMY,CATHLEEN DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22IF 700422
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22IF 700422
72 REILLY,GINA,ANN SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 701651
73 ROGERS,LOGEN,CRAIGE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 051051
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 LANE,J 22CR 051051
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,J 22CR 051051
74 ROYAL,STEPHEN,RAY SECOND DEGREE TRESPASS TAYLOR 21CR 000366
75 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,S 21CR 000367
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,S 21CR 000367
76 SENTER,LERA,KAREN SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 700778
77 SILVIA,ANDREW,KING,III SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22IF 700940
78 SMITH,AARON,COLTEN GRA CYBERSTALKING ISAACS,ERIK 22CR 050831
79 SMITH,AARON,COLTEN,GRA FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ TAYLOR,L 21CR 000809
80 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050077
** 81 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050078
** 82 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050079
** 83 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050080
** 84 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050081
** 85 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050082
86 STEPHENS,DARRYL,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701759
87 STOCK,JAMES,JOHN SPEEDING 065/45 LANE,J,D 22CR 701856
88 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701301
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701301
89 TAYLOR,STEPHEN,RYAN NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 701738
SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22CR 701738
90 TEAM,KATHERINE,FOREHAN IMPROPER BACKING LANE,J,D 22IF 700911
91 TEMPLIN,BRYTON,ASHE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 700748
92 TILLMAN,DERRYLLYNN,DAL CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701292
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701292
93 VANCE,JARED,SCOTT,BUCH SPEEDING 076/55 LANE,J,D 22CR 701737
94 WADE,BROOKE-LYNN,NICOL SPEEDING 076/55 LANE,J,D 22CR 701650
95 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE MEYER,J 22CR 050704
96 WHEELER,NOAH,MONTY FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT LANE,J,D 22IF 700998
97 WILLIS,AUSTIN,GREY SPEEDING 081/55 LANE,J,D 22CR 701293
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 701293
98 WILLIS,MELINDA,JANE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 701079
99 WILLIS,PATRICIA,GOODWI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701840
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701840
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 05/26/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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100 WILLIS,TIFFANY,MARIE DISORDERLY CONDUCT TAYLOR,L 21CR 051401
101 WILSON,WESLEY,CODY SPEEDING 092/50 LANE,J,D 22CR 700991
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 700991
LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 LANE,J,D 22CR 700991
UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 22CR 700991
102 WOLF,SHAUN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701600
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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