carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONRABLE DEBRA MASSIS

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALBRIGHT,KATHERINE,ALE EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,C,D 22IF 700852

2 ARCE,TANISHA,SUREHI,DA SPEEDING 066/45 LANE,J,D 22CR 701271

3 ATALLAH,MARY,HABIB FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 22IF 701034

4 BERTRAND,ANDREW,DAVID, SPEEDING 053/35 MAULSHAGEN, 21CR 702192

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 21CR 702192

5 BERTRAND,ANDREW,DAVID, SPEEDING 051/35 KARASINSKI, 21CR 701251

6 BERTRAND,ANDREW,DAVID, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KARASINSKI, 21CR 701252

7 BRISCOE,LAVONNE,A ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) TAYLOR,L 21CR 051934

8 BROWN,SHARON,KAY SPEEDING 077/55 LANE,J,D 22CR 701300

9 COHN,JAMES,GREGORY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701272

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701272

10 COLE,LISA,LEE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 700999

11 CONWAY,HENRY,VAN SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 701760

12 COTTON,NORRIS,GATES SPEEDING 067/55 LANE,J,D 22IF 700421

13 CROUSE,ROBERT,NORMAN SPEEDING 048/35 LANE,J,D 22IF 700440

14 DARLINGWENGER,MISTI,AN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 700729

15 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052268

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052268

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052268

16 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052269

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052269

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052269

17 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052270

18 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052271

19 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052272

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052272

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052272

20 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052273

21 DAVIS,BRIAN,KEITH MISDEMEANOR CONSPIRACY PHILLIPS,J 20CR 052274

22 DEWEY,JOHN,REES EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,C,D 22IF 700851

23 DIXON,ADA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000437

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000437

24 DIXON,JAMES,KENNETH,JR OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701179

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701179

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701179

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701179

25 ELLIOTT,ANDREW,SCOTT SPEEDING 058/45 LANE,J,D 22IF 700943

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22IF 700943

26 ESTEP,JOHN,PATRICK SPEEDING 066/45 LANE,J,D 22CR 701645

27 EVERINGTON,ALFRED,LOUI SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 700950

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22IF 700950

28 FILLION,ALEXIS,VICTORI SPEEDING 060/40 LANE,J,D 22CR 701067

29 FRISBEE,BOBBY,LYNN,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701599

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701599

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/26/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

SPA 30 GALLEGOS,NINIVE,ARIAS SPEEDING 066/50 LANE,J,D 22CR 701821

NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 701821

31 GILLIKIN,HEIDI,LAWRENC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701325

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701325

32 GLINES,BRODY,HALEY SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 701839

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701839

33 GOMEZ,EULALIO,GARCIA NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 701299

SPEEDING 067/55 LANE,J,D 22CR 701299

34 GOODWIN,VERNON,JAMES SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22IF 700939

35 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 050564

NO OPERATORS LICENSE LANE,J 22CR 050564

36 HILL,HEATHER,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701335

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701335

37 HINES,MARVIN,ARLYNN SPEEDING 057/40 LANE,J,D 22CR 701857

38 JENNINGS,KEVIN,WADE EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,C,D 22IF 700865

39 JOHNSON,LAMOUNT IMPROPER TOWING LANE,J,D 22IF 700973

STOP/LEAVE STAND MV INTER/CAH LANE,J,D 22IF 700973

40 JOHNSON,MARK,VERLYN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON WILLIS,BRAN 22CR 050390

41 JOHNSON,MARK,VERLYN COMMUNICATING THREATS WILLIS,BRAN 22CR 050391

42 JOHNSON,MICHAEL,ALLEN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON WILLIS,BRAN 22CR 050392

43 JONES,LOUIS,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 700940

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 700940

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 700940

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 700940

FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE LANE,J,D 22CR 700940

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 700940

44 LASKY,SATCHEL,DAVID IMPROPER BACKING LANE,J,D 22IF 700912

45 LAWTON,DEVAN,RYAN SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 700766

46 LOCKHART,DONNA COMMUNICATING THREATS WILLIAMS,PR 21CR 051298

47 MALYK,BRENDAN,KEITH SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 700747

48 MASON,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 071/50 LANE,J,D 22CR 701240

DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701240

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701240

49 MASON,SERENA,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701013

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701013

SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22CR 701013

50 MAUK,STEPHEN,JAY SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 701312

51 MCRAE,TRISTA,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701653

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701653

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701653

FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22CR 701653

52 MOORE,RICHARD,ANTHONY SPEEDING 063/50 LANE,J,D 22IF 700944

53 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701334

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701334

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701334

SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22CR 701334

54 PACE,LEONARD,THEODORE UNSAFE MOVEMENT LANE,J,D 22IF 701084

55 PANTELEEV,VLADIMIR SPEEDING 050/35 LANE,J,D 22IF 700941

56 PASCHAL,ROBERT,FRANKLI SPEEDING 063/50 LANE,J,D 22IF 700942

57 PATTERSON,DAVIEN,MAKEL CYBERSTALKING MASON,TYLER 18CR 053117

58 PENDER,KRISTEN,ALICIA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 700730

59 PETTIPAS,JOHN,MARK SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 700756

60 PIERCE,JOIE,MARIE OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701066

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701066

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701066

DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701066

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701066

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/26/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701066

UNSAFE TIRES LANE,J,D 22CR 701066

61 PORTER,JASON,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701205

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 701205

62 PRICE,ERIC,LEE IMPROPER LOADING/COVERING VEH LANE,J,D 22IF 700731

63 PRIDGEN,JAMES,ALBERT SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 701820

64 PRUITT,HAILEY,LAUREN SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 701093

65 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052260

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052260

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052260

66 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052261

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052261

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052261

67 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052262

68 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052263

69 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052264

70 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052266

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052266

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052266

71 REEVES,AMY,CATHLEEN DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22IF 700422

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22IF 700422

72 REILLY,GINA,ANN SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 701651

73 ROGERS,LOGEN,CRAIGE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 051051

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 LANE,J 22CR 051051

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,J 22CR 051051

74 ROYAL,STEPHEN,RAY SECOND DEGREE TRESPASS TAYLOR 21CR 000366

75 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,S 21CR 000367

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,S 21CR 000367

76 SENTER,LERA,KAREN SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 700778

77 SILVIA,ANDREW,KING,III SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22IF 700940

78 SMITH,AARON,COLTEN GRA CYBERSTALKING ISAACS,ERIK 22CR 050831

79 SMITH,AARON,COLTEN,GRA FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ TAYLOR,L 21CR 000809

80 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050077

** 81 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050078

** 82 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050079

** 83 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050080

** 84 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050081

** 85 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050082

86 STEPHENS,DARRYL,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701759

87 STOCK,JAMES,JOHN SPEEDING 065/45 LANE,J,D 22CR 701856

88 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701301

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701301

89 TAYLOR,STEPHEN,RYAN NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 701738

SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22CR 701738

90 TEAM,KATHERINE,FOREHAN IMPROPER BACKING LANE,J,D 22IF 700911

91 TEMPLIN,BRYTON,ASHE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 700748

92 TILLMAN,DERRYLLYNN,DAL CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701292

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701292

93 VANCE,JARED,SCOTT,BUCH SPEEDING 076/55 LANE,J,D 22CR 701737

94 WADE,BROOKE-LYNN,NICOL SPEEDING 076/55 LANE,J,D 22CR 701650

95 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE MEYER,J 22CR 050704

96 WHEELER,NOAH,MONTY FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT LANE,J,D 22IF 700998

97 WILLIS,AUSTIN,GREY SPEEDING 081/55 LANE,J,D 22CR 701293

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 701293

98 WILLIS,MELINDA,JANE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 701079

99 WILLIS,PATRICIA,GOODWI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701840

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701840

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 05/26/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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100 WILLIS,TIFFANY,MARIE DISORDERLY CONDUCT TAYLOR,L 21CR 051401

101 WILSON,WESLEY,CODY SPEEDING 092/50 LANE,J,D 22CR 700991

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 700991

LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 LANE,J,D 22CR 700991

UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 22CR 700991

102 WOLF,SHAUN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701600

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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