DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 AJAEB,NICOLE,MICHELLE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 052960
2 ALCARAZ,JOSE,ALBERT ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050720
3 ALEMANCHAVEZ,RUBY,ISEL SPEEDING 080/55 CASNER,S,M 19CR 702295
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 19CR 702295
4 BAUGH,DONALD,SCOTT BEG, SOLICIT, OR ASK WITHOUT W JONES,J 22CR 701475
5 BEAL,ROYCE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BURTON,M 22CR 700984
6 BELL,RENEA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051285
7 BONEY,HEATHER,KNISELY SPEEDING 049/35 COVINGTON,J 22IF 700405
8 BRADSHAW,BRENT,CABELL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701914
9 BRIDGES,MICHAEL,PERRY, FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS VANKOUTEREN 22CR 700425
10 BRIMMER,ANTONIO,DEVON RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 20CR 052749
SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,T 20CR 052749
11 BRIMMER,ANTONIO,DEVON DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BRUNO,T 20CR 052750
DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,T 20CR 052750
12 BROWN,TYRE,HYKEIM WINDOW TINTING VIOL SHADY,M,V 21CR 700392
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SHADY,M,V 21CR 700392
13 BRYANT,CHRISTOPHER,MAU CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 701958
14 BUTLER,AUSTIN,LEE POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID MAULSHAGEN, 22CR 701935
15 CADE,TIMOTHY,JOEL FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS COVINGTON,J 21CR 704049
16 CALISTERIO,LARRY,LEE COMMUNICATING THREATS STYERS,ROBE 21CR 052257
17 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145
DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145
18 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382
19 CROWDER,ELLEN,WHITAKER POSSESSION ALCOHOLIC BEVERAGE FLEMING,B 21CR 000812
ALLOW ANIMAL UNLEASHED IN PARK FLEMING,B 21CR 000812
20 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 704251
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 21CR 704251
21 DAIL,WILLIAM,EDWARD,JR UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 701164
22 DANIELS,TIANA,RENEE EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 701113
23 DAVIS,CASSANDRA,RAI DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 22CR 000255
24 DAVIS,WILLIAM,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701933
25 DEATON,JEFFREY,DEAN SPEEDING 049/35 COVINGTON,J 22IF 700474
26 DELEON,ELIEZER,NEFTALI DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 702459
27 DEMOS,JENNIFER,BLOOMFI SPEEDING 052/35 MAULSHAGEN, 22CR 701880
28 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052767
29 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052768
30 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052764
31 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052765
32 DICKINSON,JACOB,REA EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 701098
33 DICKINSON,TONYA,STARR MISDEMEANOR LARCENY VAN KOUTERE 21CR 051987
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VAN KOUTERE 21CR 051987
34 DICKINSON,TONYA,STARR MISDEMEANOR LARCENY VAN KOUTERE 21CR 051988
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VAN KOUTERE 21CR 051988
35 DOLD,ANTHONY FAILURE TO REDUCE SPEED WASINGER,A, 19IF 703328
36 DONLON,RYAN,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701882
37 DRAKE,HENRY,BERNARD EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 701110
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
38 ENNIS,KAYLEIGH,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701657
39 FOSTER,CHRISTOPHER,LAW NO OPERATORS LICENSE VANKOUTEREN 21CR 000927
40 FULCHER,ANJANETTE,MARI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050565
41 FULCHER,ANJANETTE,MARI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050567
42 FULCHER,CHRISTOPHER,DA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050564
43 FULCHER,CHRISTOPHER,DA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050566
44 GERAGHT,ALLISON SIMPLE ASSAULT WESLEY,SARA 22CR 051155
45 GEROW,JAMES,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000257
46 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,JOANN 22CR 050490
47 GONZALEZ,MELISA DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701957
** 48 GRANDY,PATRICK,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GUTHRIE,SAB 22CR 051144
49 HALL,AMANDA,LYN SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JANIC 22CR 050165
50 HALL,JONATHAN,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JANIC 22CR 050164
51 HARDY,SAVANNAH,RUTH DRIVE AFTER CONSUMING < 21 IPOCK,R 20CR 050512
52 HARTLEY,DEREK,THOMAS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BULLOCK,S 21CR 052457
53 HESTER,LEONA,JOANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 050535
54 HILL,DE-ANTHONY,LA-TON SPEEDING 051/35 MAULSHAGEN, 22CR 701256
55 HILL,TRINITY,MICHELLE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH BYRD,LISA,L 22CR 050931
56 HORTON,ISIS,ELIZABETH, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J,T 20IF 702999
57 HOUSTON,TYLER SIMPLE ASSAULT TUCCI,JACOB 22CR 051141
** 58 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED MAULSHAGEN, 21CR 052906
59 JONES,ADAM,ARNOLD ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050719
60 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050127
61 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050128
62 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050129
63 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050130
64 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050131
65 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050132
66 LARA,MARCELLO,IV DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701735
67 LAZORICK,GARY,DAVID FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN MAULSHAGEN, 22IF 701129
68 LEWIS,KASASHA,FRANCINE FAILURE TO REDUCE SPEED BURTON,M 22IF 700283
69 LITTLE,JOHNATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 20CR 053219
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J 20CR 053219
** 70 LITTLE,JOHNATHAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CLARK,C,M 21CR 700194
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CLARK,C,M 21CR 700194
71 LOCKHART,DONNA,JANE GR CYBERSTALKING HUNT,PHILLI 22CR 050257
72 MARTINEZ,LUCIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL DUKES,SAMAN 22CR 050359
73 MCFALL,DANIEL,STEVEN,J RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 052673
74 MCMILLION,WILLIAM,EUGE FAILURE TO REDUCE SPEED JONES,J 21IF 703517
75 MCMURTRY,LINDSAY,ANN EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 701047
76 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000265
77 MCPHERSON,JANDI,SALTER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL TILLER SCHO 19CR 053292
78 MEFFERT,DAVID SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052731
79 MEFFERT,DAVID SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052733
80 MEFFERT,DEBBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052732
81 MEFFERT,DEBBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052734
82 MELKONIAN,JOSHUA,STEVE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 22CR 050513
83 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 701859
** 84 MILLS,STACY,PARKER RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050060
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050060
85 MOORE,KATHLEEN,MAE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MOORE,RODNE 22CR 050518
86 MOORE,RODNEY,ADAM ASSAULT ON A FEMALE MOORE,KATHL 22CR 050494
87 MOORE,RODNEY,ADAM COMMUNICATING THREATS MOORE,KATHL 22CR 050495
88 MORRIS,DEANALYN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051779
89 MORRIS,DOUGLAS,RAY,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051778
90 NICKSON,TY,MATTHEW FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 700972
91 NOBLE,LUCIAN,NATHANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701877
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 92 OHEARN,JEFFREY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J,T 20CR 703621
93 OJEDA,PABLO,GOMEZ NO OPERATORS LICENSE JONES,J 22CR 702378
94 OLOUGHLIN,SUSAN,ELIZAB BEING THE OWNER OF A DANGEROUS JONES,J 21CR 704963
95 ONEAL,TOBY,CARROLL,JR CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 701946
NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 701946
96 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050121
97 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050122
98 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050123
99 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050124
100 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050125
101 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050126
102 PALUS,SHEILA,COWARD SPEEDING 051/35 MAULSHAGEN, 22CR 701934
103 PARM,BRANDY,NICOLE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 050706
104 PEREZ,CRESCENCIO,DELGA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051125
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 051125
NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 051125
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051125
105 PERRY,LATASHA,GENESE NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 701121
106 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345
UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345
107 PIERCE,LESTER,DUANE COMMUNICATING THREATS JONES,J 22CR 701712
108 POOL,MAURICE,ANTWAN NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 701392
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURTON,M 22CR 701392
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 701392
109 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315
110 PRATT,TRACY,GILLIAM FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704866
DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704866
111 RHODES,ADRIANNA,ALEXIS SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700255
112 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701834
113 ROCHELLE,RICHARD,RYAN ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050727
114 RUDD,TRAVIS,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704296
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 704296
115 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331
116 SALVADOR-CRUZ,MICHAEL, SPEEDING 038/20 BERRY,J 21CR 704344
NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 704344
TEXTING VIOL MOTOR VEH BERRY,J 21CR 704344
117 SHELTON,JASON,TRAVELL FAILURE TO REDUCE SPEED JONES,J 22IF 701367
118 SHEPHERD,ERIC,DANGELO SPEEDING 073/35 BISHOP,M 21CR 702411
119 SHERROD,JOHNNY,C,JR MISDEMEANOR AID AND ABET SAMPSON,H 21CR 052204
120 SLATER,JENNIFER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050133
121 SMITH,MELISSA,MARIE MISDEMEANOR LARCENY JOHNSON,T 06CR 004692
122 STARR,LORI,KATHLEEN MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 700869
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 700869
123 STEVENS,DANIEL,JAY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050801
124 STEVENS,VIRGINIA,ANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050802
125 SWAGEL,SHELBY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 21CR 051208
126 SWINSON,TREY,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701915
127 TURNAGE,TYLER,ASHTON FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 705318
128 WETHERINGTON,ROBERT,TA DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 700914
129 WIGGS,VALERIE,MCLAMB EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701878
130 WILLIAMS,DANIELLE,MARI ALLOW HER DOG TO SLIP OUT OF H JONES,J 22CR 702078
131 WILLIS,ALEX,VERL,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051774
132 WILLIS,ALEX,VERL,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051777
133 WILLIS,GRACE,FULCHER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051775
134 WILLIS,GRACE,FULCHER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051776
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.