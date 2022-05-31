carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 AJAEB,NICOLE,MICHELLE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 052960

2 ALCARAZ,JOSE,ALBERT ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050720

3 ALEMANCHAVEZ,RUBY,ISEL SPEEDING 080/55 CASNER,S,M 19CR 702295

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 19CR 702295

4 BAUGH,DONALD,SCOTT BEG, SOLICIT, OR ASK WITHOUT W JONES,J 22CR 701475

5 BEAL,ROYCE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BURTON,M 22CR 700984

6 BELL,RENEA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051285

7 BONEY,HEATHER,KNISELY SPEEDING 049/35 COVINGTON,J 22IF 700405

8 BRADSHAW,BRENT,CABELL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701914

9 BRIDGES,MICHAEL,PERRY, FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS VANKOUTEREN 22CR 700425

10 BRIMMER,ANTONIO,DEVON RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 20CR 052749

SECOND DEGREE TRESPASS BRUNO,T 20CR 052749

11 BRIMMER,ANTONIO,DEVON DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BRUNO,T 20CR 052750

DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,T 20CR 052750

12 BROWN,TYRE,HYKEIM WINDOW TINTING VIOL SHADY,M,V 21CR 700392

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SHADY,M,V 21CR 700392

13 BRYANT,CHRISTOPHER,MAU CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 701958

14 BUTLER,AUSTIN,LEE POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID MAULSHAGEN, 22CR 701935

15 CADE,TIMOTHY,JOEL FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS COVINGTON,J 21CR 704049

16 CALISTERIO,LARRY,LEE COMMUNICATING THREATS STYERS,ROBE 21CR 052257

17 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145

DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145

18 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382

19 CROWDER,ELLEN,WHITAKER POSSESSION ALCOHOLIC BEVERAGE FLEMING,B 21CR 000812

ALLOW ANIMAL UNLEASHED IN PARK FLEMING,B 21CR 000812

20 CURMON,ANTHONY,CAWAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 704251

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 21CR 704251

21 DAIL,WILLIAM,EDWARD,JR UNSAFE MOVEMENT JONES,J 22IF 701164

22 DANIELS,TIANA,RENEE EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 701113

23 DAVIS,CASSANDRA,RAI DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 22CR 000255

24 DAVIS,WILLIAM,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701933

25 DEATON,JEFFREY,DEAN SPEEDING 049/35 COVINGTON,J 22IF 700474

26 DELEON,ELIEZER,NEFTALI DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 702459

27 DEMOS,JENNIFER,BLOOMFI SPEEDING 052/35 MAULSHAGEN, 22CR 701880

28 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052767

29 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052768

30 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052764

31 DESANTIS,TALISHA,MICHE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL LEWIS,JODI 21CR 052765

32 DICKINSON,JACOB,REA EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 701098

33 DICKINSON,TONYA,STARR MISDEMEANOR LARCENY VAN KOUTERE 21CR 051987

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VAN KOUTERE 21CR 051987

34 DICKINSON,TONYA,STARR MISDEMEANOR LARCENY VAN KOUTERE 21CR 051988

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) VAN KOUTERE 21CR 051988

35 DOLD,ANTHONY FAILURE TO REDUCE SPEED WASINGER,A, 19IF 703328

36 DONLON,RYAN,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701882

37 DRAKE,HENRY,BERNARD EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 701110

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

38 ENNIS,KAYLEIGH,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701657

39 FOSTER,CHRISTOPHER,LAW NO OPERATORS LICENSE VANKOUTEREN 21CR 000927

40 FULCHER,ANJANETTE,MARI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050565

41 FULCHER,ANJANETTE,MARI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050567

42 FULCHER,CHRISTOPHER,DA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050564

43 FULCHER,CHRISTOPHER,DA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 050566

44 GERAGHT,ALLISON SIMPLE ASSAULT WESLEY,SARA 22CR 051155

45 GEROW,JAMES,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000257

46 GILLIKIN,WILLIAM,ROGER SECOND DEGREE TRESPASS LEWIS,JOANN 22CR 050490

47 GONZALEZ,MELISA DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701957

** 48 GRANDY,PATRICK,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) GUTHRIE,SAB 22CR 051144

49 HALL,AMANDA,LYN SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JANIC 22CR 050165

50 HALL,JONATHAN,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JANIC 22CR 050164

51 HARDY,SAVANNAH,RUTH DRIVE AFTER CONSUMING < 21 IPOCK,R 20CR 050512

52 HARTLEY,DEREK,THOMAS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BULLOCK,S 21CR 052457

53 HESTER,LEONA,JOANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 050535

54 HILL,DE-ANTHONY,LA-TON SPEEDING 051/35 MAULSHAGEN, 22CR 701256

55 HILL,TRINITY,MICHELLE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH BYRD,LISA,L 22CR 050931

56 HORTON,ISIS,ELIZABETH, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J,T 20IF 702999

57 HOUSTON,TYLER SIMPLE ASSAULT TUCCI,JACOB 22CR 051141

** 58 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED MAULSHAGEN, 21CR 052906

59 JONES,ADAM,ARNOLD ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 22CR 050719

60 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050127

61 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050128

62 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050129

63 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050130

64 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050131

65 KEHN,CARRIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050132

66 LARA,MARCELLO,IV DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701735

67 LAZORICK,GARY,DAVID FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN MAULSHAGEN, 22IF 701129

68 LEWIS,KASASHA,FRANCINE FAILURE TO REDUCE SPEED BURTON,M 22IF 700283

69 LITTLE,JOHNATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 20CR 053219

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JONES,J 20CR 053219

** 70 LITTLE,JOHNATHAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CLARK,C,M 21CR 700194

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CLARK,C,M 21CR 700194

71 LOCKHART,DONNA,JANE GR CYBERSTALKING HUNT,PHILLI 22CR 050257

72 MARTINEZ,LUCIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL DUKES,SAMAN 22CR 050359

73 MCFALL,DANIEL,STEVEN,J RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 21CR 052673

74 MCMILLION,WILLIAM,EUGE FAILURE TO REDUCE SPEED JONES,J 21IF 703517

75 MCMURTRY,LINDSAY,ANN EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 701047

76 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000265

77 MCPHERSON,JANDI,SALTER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL TILLER SCHO 19CR 053292

78 MEFFERT,DAVID SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052731

79 MEFFERT,DAVID SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052733

80 MEFFERT,DEBBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052732

81 MEFFERT,DEBBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 052734

82 MELKONIAN,JOSHUA,STEVE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 22CR 050513

83 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 701859

** 84 MILLS,STACY,PARKER RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050060

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050060

85 MOORE,KATHLEEN,MAE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MOORE,RODNE 22CR 050518

86 MOORE,RODNEY,ADAM ASSAULT ON A FEMALE MOORE,KATHL 22CR 050494

87 MOORE,RODNEY,ADAM COMMUNICATING THREATS MOORE,KATHL 22CR 050495

88 MORRIS,DEANALYN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051779

89 MORRIS,DOUGLAS,RAY,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051778

90 NICKSON,TY,MATTHEW FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 700972

91 NOBLE,LUCIAN,NATHANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701877

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 92 OHEARN,JEFFREY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J,T 20CR 703621

93 OJEDA,PABLO,GOMEZ NO OPERATORS LICENSE JONES,J 22CR 702378

94 OLOUGHLIN,SUSAN,ELIZAB BEING THE OWNER OF A DANGEROUS JONES,J 21CR 704963

95 ONEAL,TOBY,CARROLL,JR CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG VANKOUTEREN 22CR 701946

NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 701946

96 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050121

97 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050122

98 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050123

99 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050124

100 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050125

101 PALMER,SHAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050126

102 PALUS,SHEILA,COWARD SPEEDING 051/35 MAULSHAGEN, 22CR 701934

103 PARM,BRANDY,NICOLE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 21CR 050706

104 PEREZ,CRESCENCIO,DELGA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051125

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 051125

NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 051125

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051125

105 PERRY,LATASHA,GENESE NO LIABILITY INSURANCE VANKOUTEREN 22CR 701121

106 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345

UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345

107 PIERCE,LESTER,DUANE COMMUNICATING THREATS JONES,J 22CR 701712

108 POOL,MAURICE,ANTWAN NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 701392

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURTON,M 22CR 701392

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 701392

109 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315

110 PRATT,TRACY,GILLIAM FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 704866

DWLR NOT IMPAIRED REV GOODRUM,J 21CR 704866

111 RHODES,ADRIANNA,ALEXIS SPEEDING 081/55 RENN,J,A 22CR 700255

112 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 701834

113 ROCHELLE,RICHARD,RYAN ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050727

114 RUDD,TRAVIS,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 704296

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 704296

115 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331

116 SALVADOR-CRUZ,MICHAEL, SPEEDING 038/20 BERRY,J 21CR 704344

NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 704344

TEXTING VIOL MOTOR VEH BERRY,J 21CR 704344

117 SHELTON,JASON,TRAVELL FAILURE TO REDUCE SPEED JONES,J 22IF 701367

118 SHEPHERD,ERIC,DANGELO SPEEDING 073/35 BISHOP,M 21CR 702411

119 SHERROD,JOHNNY,C,JR MISDEMEANOR AID AND ABET SAMPSON,H 21CR 052204

120 SLATER,JENNIFER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050133

121 SMITH,MELISSA,MARIE MISDEMEANOR LARCENY JOHNSON,T 06CR 004692

122 STARR,LORI,KATHLEEN MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E, 21CR 700869

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E, 21CR 700869

123 STEVENS,DANIEL,JAY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050801

124 STEVENS,VIRGINIA,ANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050802

125 SWAGEL,SHELBY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED JONES,J 21CR 051208

126 SWINSON,TREY,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701915

127 TURNAGE,TYLER,ASHTON FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS GOODRUM,J 21CR 705318

128 WETHERINGTON,ROBERT,TA DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 700914

129 WIGGS,VALERIE,MCLAMB EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701878

130 WILLIAMS,DANIELLE,MARI ALLOW HER DOG TO SLIP OUT OF H JONES,J 22CR 702078

131 WILLIS,ALEX,VERL,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051774

132 WILLIS,ALEX,VERL,JR SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051777

133 WILLIS,GRACE,FULCHER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051775

134 WILLIS,GRACE,FULCHER SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 21CR 051776

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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