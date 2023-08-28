DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : PAUL CRENSHAW
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 1 AHRENS,LESLIE,CAROLINE DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE LONG,KENNET 23CR 316392
2 ALLISON,JOSHUA,ROBERT SPEEDING 048/35 LONG,K 23IF 701822
3 ALVES,SHON,ALEXANDER SPEEDING 059/35 Haymore,Mic 23CR 701156
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 23CR 701156
4 ANDERSEN,JUSTIN,VICTOR FAILURE TO REDUCE SPEED TANGUAY,K 23IF 701410
5 ANDRUS,WALTER,LEE,JR INDECENT EXPOSURE CLARK,CASSI 23CR 308805
SOLICIT PROSTITUTION-M CLARK,CASSI 23CR 308805
6 ANTENUCCI,ROBERT,CHARL FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 23IF 701644
7 ARTIS,ISAIAH,DEQUON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701605
8 ARZATE-ALLOYO,ISMAEL EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY 22IF 000122
9 ARZATE-ARROYO,ISMAEL,A DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051903
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BENWAY,R 22CR 051903
NO OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22CR 051903
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051903
10 BAILEY,CASEY,STEVEN SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 23CR 703245
11 BAINES,MARVIN,DE'VAUGH DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 360560
SPEEDING 055/35 BENWAY,RYAN 23CR 360560
** 12 BAKER,ERIC,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 299020
13 BAKER,RYAN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704283
14 BAKER,RYAN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701363
15 BAKER,WILLIAM,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV HAYMORE,MIC 23CR 206781
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,MIC 23CR 206781
16 BALKO,MARK,VLADIMIROVI SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 23CR 702611
FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 23CR 702611
17 BANKS,JAMES,RUSSELL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 345647
SPEEDING 052/35 BENWAY,RYAN 23CR 345647
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BENWAY,RYAN 23CR 345647
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 345647
18 BARGOIL,DAVID,WESLEY,J DWLR NOT IMPAIRED REV Benway,Ryan 23CR 702394
19 BARKER,CARSON,RAY NO LIABILITY INSURANCE HERNANDEZ,J 23CR 703206
** 20 BARNETTE, KYLE KESTER DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS, D 23CR 266189
AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS, D 23CR 266189
UNSAFE PASSING CREST OR CURVE WEATHERS, D 23CR 266189
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS, D 23CR 266189
21 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 701616
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 23CR 701616
22 BEAU,JENNY,LAMM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703871
23 BECK,CHRISTOPHER,MICHA DISCHARGE FIREARM IN CITY CHAANINE,E 22CR 705441
24 BECK,CHRISTOPHER,MICHA ASSAULT ON A FEMALE TANGUAY,KEN 23CR 291797
** 25 BELL,SARAH,RENEE MISDEMEANOR LARCENY MAHLANDT,AU 23CR 375764
26 BILLINGTON,KOBE,DUANE SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 23IF 702129
27 BIVENS,CAMERON,DEQUA,W CONSUME ALC BY 19/20 Haymore,Mic 23CR 701750
POSS MTBV/U-WN BY 19/20 Haymore,Mic 23CR 701750
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 23CR 701750
FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN Haymore,Mic 23CR 701750
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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28 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622
29 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623
30 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624
31 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625
32 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626
33 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888
** 34 BRADY,LAUREN,KENNEDY DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 348249
SPEEDING 048/35 WEATHERS,DA 23CR 348249
35 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701979
36 BREWINGTONVANN,DESTINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051147
DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051147
37 BRISK,DEAN,GRAHAM DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,KENNET 23CR 292634
38 BROOKS,EMMA,NORMAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22IF 703351
FAILURE TO YIELD Stallings,N 22IF 703351
39 BROWN,BRANDON,WAYNE EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23IF 701364
40 BROWN,MARQUEUS,DONTA DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 703290
SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 23CR 703290
41 BROWN,ZACHARY,BENJAMIN SPEEDING 048/35 LONG,K 23IF 701817
** 42 BRYANT,LEIGH,BRANTLEY DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 260450
SPEEDING 049/35 WEATHERS,DA 23CR 260450
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 260450
43 BRYANT,LYNWOOD,EDUARD DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701179
44 BRYANT,NICOLAS,MONTERR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 22CR 705967
SPEEDING 049/35 Haymore,Mic 22CR 705967
45 BUCK,STANLEY,EARL,III FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LONG,K 23IF 701819
46 BULLOCK,SHYREKE,DIQUAN SPEEDING 054/35 Haymore,Mic 23CR 701219
47 BUNCH,WARREN,BILL DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 704916
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 704916
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 704916
48 BURKHARDT,ERIN,ELIZABE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 702960
EXPIRED OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 23CR 702960
49 CAHOON,STEVIE,CHANEL DRIVING WHILE IMPAIRED TANGUAY,K 23CR 258905
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TANGUAY,K 23CR 258905
50 CALDWELL,JAIME,JO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARRILLO,IS 23CR 702620
51 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 314875
52 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WEATHERS,D 22CR 704978
OPERATE VEH NO INS WEATHERS,D 22CR 704978
53 CANOY,JOHN,DOUGLAS,JR DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 22CR 705375
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PITTMAN,L 22CR 705375
54 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 23CR 702336
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,K 23CR 702336
OPERATE VEH NO INS LONG,K 23CR 702336
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LONG,K 23CR 702336
EXPIRED/NO INSPECTION LONG,K 23CR 702336
55 CARR,TAMARA,CHANELLE SPEEDING 060/45 LONG,K 23IF 701810
56 CARROLL,GABRIEL,QUINN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,DA 23CR 236698
DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 236698
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,DA 23CR 236698
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WEATHERS,DA 23CR 236698
57 CARROLL,GABRIEL,QUINN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 23CR 700739
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 23CR 700739
58 CASSIDY,AARON,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22IF 703624
** 59 CASTELLANO,GIANNI,PETE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050667
60 CASTRO-JIMENEZ,JOANA INJURY TO PERSONAL PROPERTY PATTERSON,M 23CR 281575
61 CASTRO-JIMENEZ,JOANA DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 23CR 702326
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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62 CASTRO-JIMENEZ,JOANA DWLR NOT IMPAIRED REV Benway,Ryan 23CR 703427
63 CASTROJIMENEZ,JERRY DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING BENWAY,RYAN 22CR 701075
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701075
64 CAWTHORNE,PATRICK,CLAY SPEEDING 047/35 LONG,K 23IF 701816
** 65 CHILDERS,JONJON,ATENCI DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 288486
66 CHINO-AYODORO,NICOLAS NO OPERATORS LICENSE MILLEA,T 23CR 702651
* 67 COBB,PAMELA,SUE DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 23CR 290202
RESISTING PUBLIC OFFICER KARASINSKI, 23CR 290202
68 COLLINS,CHARLIE,STANLE SPEEDING 069/55 DAVIS,D,M 23IF 701542
69 COMSTOCK,DALTON,PATE WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 702719
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 702719
70 CONNER,JOSEPH,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,JAC 22CR 268108
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,JAC 22CR 268108
71 CONNER,JOSEPH,DANIEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700549
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700549
72 COPELAND,CHARLES,DEWEY NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 704992
OPERATE VEH NO INS WILLIS,C,D 22CR 704992
73 CORDOVA,JENNIFER,MARIE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704190
74 COTTRELL,SCOTT,ALAN SPEEDING 050/35 Haymore,Mic 23IF 700726
75 COWDREY,REBECCA,ANN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 23CR 702784
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HERNANDEZ,J 23CR 702784
76 COWDREY,REBECCA,ANN NO LIABILITY INSURANCE HERNANDEZ,J 23CR 702785
77 COX,SETH,WINFRED,DEWEY DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 700661
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CLARK,C 23CR 700661
78 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315
79 CRUZ,JOSE,LUIS MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C,D 23CR 702225
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C,D 23CR 702225
** 80 CUEVAS,PAULINO,MACHUCH DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 323180
81 CUPIL,BRAYAN,CONTRESRA NO OPERATORS LICENSE WILLIS,CAME 23CR 371362
SPEEDING-63 MPH IN 35 MPH ZONE WILLIS,CAME 23CR 371362
82 DAILEY,STEPHANIE,GUMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 291277
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 291277
** 83 DANIELS,GEORGE,MORRIS DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 300960
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LONG,KENNET 23CR 300960
84 DANIELS,JOSEPH,JAMAAL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 23CR 701959
85 DAVIS,GERALD,SCOTT,III DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 19CR 051070
DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 19CR 051070
** 86 DAY,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 000462
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 000462
87 DEZERN,STEPHANIE,JEAN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MILLEA,T 23CR 701687
88 DIAG,JOHN,CARLO,DACAYO SPEEDING 046/35 LONG,K 23IF 701820
89 DILLMON,KATHRYN,RAE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 372878
DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE HAYMORE,MIC 22CR 372878
SPEEDING 060/35 HAYMORE,MIC 22CR 372878
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYMORE,MIC 22CR 372878
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HAYMORE,MIC 22CR 372878
90 DIMPSEY,STEPHEN,CHARLE SPEEDING 048/35 LONG,K 23IF 701818
91 DOWD,MICKEY,DARLENE SIMPLE ASSAULT TANGUAY,KEN 23CR 291807
92 DRAIN,ROBERT,CHAD HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE REED,B 23CR 700650
93 DUBE,NANCY,LEE SPEEDING 064/45 BENWAY,RYAN 22CR 704941
94 DUDLEY,TAMMY,JUNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436
95 DURAN,CALISTA,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 23CR 276279
96 ECKLUND,GABRIEL,WILLIA DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 375458
97 ELLINGTON,BAILEE,GRACE SPEEDING 059/35 WEATHERS,D 23CR 702718
98 ELLISON,VICTOR,M DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 23CR 000117
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WILLIAMS,K 23CR 000117
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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99 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000602
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 22CR 000602
100 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703364
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703364
101 ESPINOZA,VENISIA,SAUCE NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 21CR 705100
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CLARK,C 21CR 705100
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 21CR 705100
** 102 EVANS,DEMARQUIS,LEROD, DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 222207
SPEEDING 071/35 WEATHERS,DA 23CR 222207
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WEATHERS,DA 23CR 222207
DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,DA 23CR 222207
WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,DA 23CR 222207
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 222207
** 103 EVANS,TRAVIS,MONTEL FAIL RETURN HIRED MV >$4000 BENWAY,R 22CR 051251
104 FARNHAM,CHRISTINE,TERE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 23CR 299885
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILLIS,CAME 23CR 299885
SPEEDING 066/35 WILLIS,CAME 23CR 299885
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 23CR 299885
105 FAY,BRYAN,STEVEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER DAVIS,D,M 23IF 701659
106 FEIMSTER,RYLAN,MITCHEL SPEEDING 075/35 WEATHERS,D 23CR 703247
AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 23CR 703247
UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF WEATHERS,D 23CR 703247
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 23CR 703247
107 FIDLER,RYAN SIMPLE ASSAULT TANGUAY,KEN 23CR 372224
RESISTING PUBLIC OFFICER TANGUAY,KEN 23CR 372224
108 FLIPPIN,ROBERT,SAMUEL, FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT JONES,J 23IF 701370
109 FLYNN,JOSHUA,LOGAN SPEEDING 047/35 WEATHERS,D 23IF 701688
110 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 700757
111 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705888
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22CR 705888
112 FORD,JAMES,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 23CR 700236
SPEEDING 035/25 BOSTIAN,J 23CR 700236
113 FORD,STEPHANIE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 23CR 702610
SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 23CR 702610
FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 23CR 702610
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 23CR 702610
114 FOSCUE,JASON,TROY MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,JAC 23CR 232013
SECOND DEGREE TRESPASS BOSTIAN,JAC 23CR 232013
115 FOSCUE,JASON,TROY INJURY TO PERSONAL PROPERTY CARRILLO-OR 23CR 251842
MISDEMEANOR LARCENY CARRILLO-OR 23CR 251842
116 FREDIANI,DAVID,JOHN DWLR LICENSE NOT RECLAIMED HAYMORE,D 22CR 000029
117 FULCHER,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 366510
** 118 FULCHER,CHRISTOPHER,DA MISDEMEANOR CHILD ABUSE MILLEA,THOM 22CR 369218
119 FUQUAY,STEVEN,BRADLEY FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 23IF 701805
120 GALIZIA,LISA,FOISY TEXTING VIOL MOTOR VEH Stallings,N 23IF 701026
121 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 052084
122 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050006
DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050006
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050006
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( MILLEA,T 22CR 050006
123 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 050007
124 GARCIA,WILIANS,HERNAND DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 23CR 293663
NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,EL 23CR 293663
FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,EL 23CR 293663
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CHAANINE,EL 23CR 293663
125 GARCIADOMINGUEZ,MARIAM SPEEDING 062/45 LONG,K 23CR 703253
126 GARNER,JEANNE,MARIE,WR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 700795
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700795
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 23CR 700795
127 GAULDEN,GARY,LESLIE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 342639
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 22CR 342639
128 GENTRY,GARY,LYNN FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,C,D 22IF 703228
129 GIBSON,COURTNEY,MCCALL SPEEDING 058/45 LONG,K 23IF 701809
130 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV MITCHELL,D 23CR 000300
OPERATE VEH NO INS MITCHELL,D 23CR 000300
131 GLENN,SUE,MCCOY SPEEDING 070/45 LONG,K 23CR 703304
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LONG,K 23CR 703304
** 132 GLOVER,ROBIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 22CR 050644
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOSTIAN,J 22CR 050644
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOSTIAN,J 22CR 050644
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,J 22CR 050644
133 GOAD,CHANDLER,SILAS SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 702769
134 GODETTE,ANTONIO,DOMINI DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051126
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 051126
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,R 22CR 051126
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051126
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( BENWAY,R 22CR 051126
135 GOMEZ-RAMIREZ,ERVIN,AL NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 23CR 701459
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN WEATHERS,D 23CR 701459
SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 23CR 701459
136 GONZALEZRAMIREZ,JUAN,C DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703376
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703376
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703376
SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 703376
137 GOODALL,ENRIQUE,RENE SPEEDING 050/35 Benway,Ryan 23IF 702108
138 GOODWIN,JACQUELINE,NIC DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701664
139 GORDON,RACHEL,MARIE SPEEDING 059/45 LONG,K 23IF 701807
140 GORDY,CRISTINA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 23CR 328061
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 23CR 328061
141 GRAZIANO,ASHLEE,NICHOL SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 702649
142 GREEN,HUNTER,MCARTHUR SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 703195
143 GRIST,ANN,DILLARD SPEEDING 053/35 Haymore,Mic 23CR 701428
144 GURGANUS,ETHAN,ALAN SPEEDING 048/35 LONG,K 23IF 701824
145 GURGANUS,ETHAN,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701980
* 146 GUTIERREZ JUAREZ,JOSE, DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216096
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 216096
** 147 GUTIERREZ,JOSE,ANGEL G DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 311538
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,KENNET 23CR 311538
EXPIRED/NO INSPECTION LONG,KENNET 23CR 311538
148 GUTIERREZJUAREZ,JOSE,A OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BENWAY,RYAN 23CR 700384
NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 23CR 700384
DRIVE LEFT OF CENTER BENWAY,RYAN 23CR 700384
149 HABEL,ERIC,JAMES SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 23CR 702047
150 HAIGLER,MARSHALL,WAYNE SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 23IF 701558
151 HALL,MARTIN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,K 23CR 702869
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LONG,K 23CR 702869
EXPIRED OPERATORS LICENSE LONG,K 23CR 702869
EXPIRED/NO INSPECTION LONG,K 23CR 702869
ADDITIONAL LIGHTING EQUIP VIOL LONG,K 23CR 702869
** 152 HAMILL,PETER,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 300504
SPEEDING 049/35 BENWAY,RYAN 23CR 300504
FOLLOWING TOO CLOSELY BENWAY,RYAN 23CR 300504
153 HAMMOCK,DEMOND,LEE SPEEDING 051/35 Haymore,Mic 23CR 701324
154 HAMMONDS,ASIA,NICOLE GIVE F-WN/LQ/MXBV TO
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
155 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701959
156 HANCOCK,BRANDY,SHINELL DWLR NOT IMPAIRED REV REED,B 23CR 701547
157 HARGETT,LYDIA,JANAE SPEEDING 062/45 LONG,K 23CR 702859
158 HATHCOCK,DAVID,NELSON DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 344767
SPEEDING 080/35 BENWAY,RYAN 23CR 344767
NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 23CR 344767
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BENWAY,RYAN 23CR 344767
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 344767
159 HAWKINS,YADIRA,JASMINE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 050648
SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 050648
** 160 HEATH,DONALD,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 339273
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,DA 22CR 339273
161 HEATH,DONALD,EDWARD EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 703231
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 703231
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22IF 703231
162 HENDERSON,JASON,DAVID MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 23CR 702712
163 HENDERSON,JASON,DAVID MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 23CR 702713
164 HERRING,JASON,ALLEN SPEEDING 062/35 WEATHERS,D 23CR 703126
165 HICKS,BLADEN,CHANDLER SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 23CR 702840
WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 702840
166 HICKS,ROBIN,ANNE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 23CR 701322
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) Haymore,Mic 23CR 701322
DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 701322
167 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BENWAY,RYAN 23CR 700836
168 HINDLE,TERRY,PAUL SPEEDING 054/35 Benway,Ryan 23CR 703440
169 HINSON,ADAM,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 000605
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HAYMORE,MIC 22CR 000605
170 HODGE,WESLEY,JEROME FAILURE TO REDUCE SPEED BENWAY,RYAN 23IF 700412
171 HODGES,STEVEN,BRETT DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,KENNET 22CR 344801
NO OPERATORS LICENSE LONG,KENNET 22CR 344801
OPERATE VEH NO INS LONG,KENNET 22CR 344801
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LONG,KENNET 22CR 344801
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA LONG,KENNET 22CR 344801
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LONG,KENNET 22CR 344801
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LONG,KENNET 22CR 344801
172 HORTON,ANA,FINLEY UNSAFE LANE CHANGE CARRILLO,IS 23IF 701216
173 HOTH,EVELYN,KNOTT HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CONGER,W 23CR 000378
** 174 HOWARD,JASON,JON DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052760
AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 21CR 052760
175 HOWARD,RILEY,JAMES SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 701820
176 HUMPHRIES,FINN,HARRIS SPEEDING 045/35 WEATHERS,D 23IF 701078
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 23IF 701078
177 HUMPHRIES,ZACHARY,DARO SPEEDING 069/35 WILLIS,C,D 22CR 702348
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702348
178 HUNTER,HAYDEN,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 701337
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 23CR 701337
179 HURTADOGOMEZ,JUAN,CARL POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22IF 701017
* 180 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216738
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 216738
181 INSCOE,JAMES,TUCKER WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 702768
DRIVER
182 INSCOE,JAMES,TUCKER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701754
183 JACKSON,BENJAMIN,HOLLO DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 23CR 702868
SPEEDING 048/35 LONG,K 23CR 702868
184 JEDIDIAH,MARTIN SPEEDING 054/35 Benway,Ryan 23CR 703260
185 JENKINS,REINA,LEILANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MILLEA,T 22CR 701090
186 JENNEWEIN,ROBERT,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700112
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
187 JENNEWEIN,ROBERT,CHARL WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700794
DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 700794
188 JIMENEZ-AGUIRREZ,OSCAR SPEEDING 082/55 DAVIS,D,M 23CR 702250
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER DAVIS,D,M 23CR 702250
NO OPERATORS LICENSE DAVIS,D,M 23CR 702250
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER DAVIS,D,M 23CR 702250
189 JIMENEZ,JOANA,CASTRO DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,CAME 23CR 347449
190 JOHNSON,LINDA,H FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 21IF 703595
191 JOHNSON,WILLIAM,GEORGE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 286828
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,MIC 22CR 286828
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA HAYMORE,MIC 22CR 286828
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,MIC 22CR 286828
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC HAYMORE,MIC 22CR 286828
192 JOHNSON,WILLIAM,GEORGE SPEEDING 043/25 LEWIS,C 22CR 705051
DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 705051
193 JONES,CURTIS,VERON,JR POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BENWAY,RYAN 23CR 301947
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 301947
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,RYAN 23CR 301947
194 JONES,MARY,TAYLOR SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 702883
** 195 JOYNER,COREY,LEIGH MISDEMEANOR LARCENY MILLEA,THOM 23CR 262215
196 KEELIN,MOLLY,LYNN SPEEDING 064/35 WEATHERS,D 23CR 703331
UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF WEATHERS,D 23CR 703331
197 KEGERREIS,MATTHEW,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 368944
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 368944
198 KEGERREIS,MATTHEW,DANI SPEEDING 058/35 WEATHERS,D 23CR 703259
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 703259
199 KELLEY,QUION,JAMAL DWLR NOT IMPAIRED REV CARRILLO,IS 23CR 702347
200 KIRKMAN,WILLIAM,STEPHE FAIL TO PAY TAXI CAB FARE CLARK,C 22CR 000610
201 KIRKMAN,WILLIAM,STEPHE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700748
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,RYAN 23CR 700748
IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED BENWAY,RYAN 23CR 700748
202 KIRKMAN,WILLIAM,STEPHE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 702267
203 KOCSIS,ADAM,BRIAN DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 23CR 702860
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LONG,K 23CR 702860
SPEEDING 058/45 LONG,K 23CR 702860
204 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DOG AT LARGE TAYLOR,R 23CR 000149
205 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE CRUELTY TO ANIMALS(M) SMITH, TAYL 23CR 263036
ABANDONMENT OF AN ANIMAL SMITH, TAYL 23CR 263036
206 LEE,SKYLER,DAVID WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 702710
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 23CR 702710
207 LEFEVERS,ROBERT,EUGENE SPEEDING 071/35 Benway,Ryan 23CR 703261
208 LEMNARU,ALEXANDRIA SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 702856
209 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181
210 LEWIS,ANGELA,KAREN HANDICAPPED PARKING VIOLATION MILLEA,T 23IF 701529
211 LEWIS,COLUMBUS,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY 23CR 000335
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY 23CR 000335
212 LEWIS,DANIELLE,LEIGH UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH WEATHERS,D 23IF 701324
213 LEWIS,NOAH,ALAN NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 704784
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 22CR 704784
214 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508
215 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714
216 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705347
217 LISK,KOBE,ELIJAH MISDEMEANOR LARCENY MILLEA,THOM 23CR 371881
CONSUME ALC BY 19/20 MILLEA,THOM 23CR 371881
** 218 LIVINGSTON,CONNOR,WILL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 361138
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 361138
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
219 LOCUS,AMANDA,LYDIA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702844
AID & ABET OPERATORS LIC VIOL Haymore,Mic 22CR 702844
220 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO SPEEDING 061/45 Stallings,N 22CR 705503
221 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS CARRILLO,IS 22CR 705912
222 MACMURRAY,SHANE,PATRIC ASSAULT ON A FEMALE LONG,KENNET 23CR 316867
223 MAHANY,BRANDON,LEE-HAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700082
224 MALINSKI,RHONDA,GALE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ALVARADO,C 22CR 000983
225 MALINSKI,RHONDA,GALE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 345423
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,DA 22CR 345423
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 22CR 345423
** 226 MANAHER,KEVIN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 324674
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 324674
** 227 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
** 228 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579
229 MANN,LIBBY,MELISSA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 352070
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 352070
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,MIC 22CR 352070
230 MANN,LIBBY,MELISSA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705675
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 705675
231 MARROQUIN RAMOS,BERNAV DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051742
232 MARROQUINRAMOS,BERNAVI NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703370
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703370
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703370
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 703370
233 MARSH,AVERY,LEJAMES POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Haymore,Mic 22CR 705822
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 705822
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 22CR 705822
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 22CR 705822
EXCEEDING POSTED SPEED Haymore,Mic 22CR 705822
234 MARTINEZ,DANNY,XAVIER SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 23CR 703289
235 MASON,WILLIAM,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,RYAN 23CR 701491
236 MAY,TRAVIUN,DESHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702739
237 MAYTON,JAMES,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 23CR 702763
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23CR 702763
238 MCANALLEN,DAMON,GREGOR SPEEDING 051/35 LONG,K 23CR 702862
239 MCAULIFF,MITCHEL,BRIAN WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 702666
** 240 MCCORMICK,DANIEL,JOSEP DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 255176
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WEATHERS,DA 23CR 255176
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,DA 23CR 255176
FAILURE TO REDUCE SPEED WEATHERS,DA 23CR 255176
EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,DA 23CR 255176
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,DA 23CR 255176
241 MCILROY,ANDREW,WILLIAM DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE DAVIS,D,M 23CR 702268
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC DAVIS,D,M 23CR 702268
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE DAVIS,D,M 23CR 702268
242 MEDLOCK,DARREN,R SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 23CR 701821
243 MENDEZ,DANIEL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 22CR 705956
244 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,CAME 23CR 251250
245 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 705420
246 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 23CR 701854
247 MILIAN,MICHELLE,LESLIE PERMIT OPERATION VEH NO INS ESTEP,TIMOT 23CR 702075
248 MILLER,CHADWICK,STEVEN SPEEDING 068/35 WEATHERS,D 23CR 703127
AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 23CR 703127
249 MONCHAK,RAYMOND,LOUIS DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 371371
INJURY TO REAL PROPERTY BENWAY,RYAN 23CR 371371
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 23CR 371371
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
SAFETY ZONE/SIDEWALKS VIOL BENWAY,RYAN 23CR 371371
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 371371
250 MONTEJO,AMADOR,SELVAN ASSAULT ON A FEMALE TANGUAY,KEN 23CR 288739
251 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SECOND DEGREE TRESPASS JONES 22CR 000893
252 MOSS,WILLIAM,COBB,JR CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 704226
253 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY KEARNEY,JEF 22CR 704296
254 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY REED,B 23CR 700798
255 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Haymore,Mic 23CR 701527
256 MOZINGO,ANGELA,KELLY DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051064
257 MURRAY,KELLY,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704578
258 NAPIER,CHERYL,MORRIS HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704119
259 NICHOLS,MARY,GRAY MISUSE OF 911 SYSTEM REED,B 23CR 701878
260 NOLAN,SHAWN,WILLIAM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704291
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704291
261 NORMAN,SANDRA,DARLENE SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 23CR 702779
262 ODEN,ADAM,ROSS SPEEDING 060/35 KARASINSKI, 23CR 702780
DWLR IMPAIRED REV KARASINSKI, 23CR 702780
263 OHEARN,JEFFREY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 372375
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 372375
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 372375
264 OMARA,MICHAEL,GEORGE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 703125
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 703125
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 703125
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 23CR 703125
265 ONEILL,RYAN,GALEN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY 23CR 000349
266 ORTIZ-MACIAS,JAZON,ALA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 287353
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HAYMORE,MIC 22CR 287353
EXCEEDING POSTED SPEED HAYMORE,MIC 22CR 287353
DRIVE LEFT OF CENTER HAYMORE,MIC 22CR 287353
EXPIRED OPERATORS LICENSE HAYMORE,MIC 22CR 287353
267 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036
268 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993
269 OWENS,ALAN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 369853
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY ST/RD BENWAY,RYAN 23CR 369853
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BENWAY,RYAN 23CR 369853
270 PAKE,KAYLA,MARIE NO OPERATORS LICENSE DAVIS,D,M 23CR 702509
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC DAVIS,D,M 23CR 702509
SPEEDING 055/45 DAVIS,D,M 23CR 702509
** 271 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541
FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541
272 PARKS,BRYSON,ROUSE SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 23CR 702162
WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 702162
273 PARLIN,JACE,DAVID SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 702972
274 PARMER,HEATHER,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702120
275 PATE,MELINDA,FAITH SPEEDING 048/35 LONG,K 23IF 701815
276 PEELE,ADAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 23CR 700987
277 PEELE,JOHN,PRESTON NO OPERATORS LICENSE LONG,K 23CR 701988
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,K 23CR 701988
278 PEPLER,ANDREA,MICHELLE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 702855
279 PEREZ,JACQUELINE,DELLA CENTER LANE VIOLATION KARASINSKI, 23IF 701920
280 PEREZSEPULVEDA,JUAN,JO NO OPERATORS LICENSE Stallings,N 23CR 700416
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23CR 700416
281 PERFETTI,DAVID,EDWARD A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 701323
282 PERRAPPADAN,JOBY,JOSE SPEEDING 051/35 LONG,K 23CR 702865
** 283 PERRY,JORDAN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 325449
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10
COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
SPEEDING 056/35 WEATHERS,DA 23CR 325449
284 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050964
285 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 249441
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 249441
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE- BENWAY,RYAN 23CR 249441
286 PHILLIPS,AMANDA,KAY SPEEDING 070/55 DAVIS,D,M 23IF 701521
287 PHILLIPS,TAMMY,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052435
DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 21CR 052435
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CLARK,C 21CR 052435
** 288 PINCHBECK,GLEN,ALAN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052159
289 PINER,JORDAN,ASHLEY DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 703038
290 PIRIR,VIDAL,ANIBAL,ZET NO OPERATORS LICENSE CONGER,CHRI 23CR 000516
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CONGER,CHRI 23CR 000516
291 POPIELARCZYK,LANDON,LE DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702068
292 QUINTERO RIVERA,JULIAN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 352759
SPEEDING 059/35 WEATHERS,DA 23CR 352759
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,DA 23CR 352759
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 352759
293 RADFORD,ANNA,SCOTT SPEEDING 059/35 Haymore,Mic 23CR 701220
294 RAMIREZ,MOISES,ALEXAND NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 23CR 000594
295 RAMOS-LOPEZ,KEVIN,N NO LIABILITY INSURANCE CARRILLO,IS 23CR 702619
296 REESE,JAMES,EARL SPEEDING 052/35 LONG,K 23CR 702866
297 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342830
298 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345843
299 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143
** 300 REKIC,ALOIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ERDELY,J 22CR 000141
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ERDELY,J 22CR 000141
301 RHODES,WILLIAM,LADD SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 23CR 702839
302 RICHARDSONADAMS,LINDSA SPEEDING 059/35 HERNANDEZ,J 23CR 702995
303 RICHMOND,TREVAN,TYLER FAILURE TO REDUCE SPEED REED,B 23IF 702373
304 RIVERA,TERESA,SUYAPA DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 704906
305 ROBERTSON,JAMES,ERIC RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,THOM 23CR 313156
306 ROBERTSON,TIMOTHY,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703444
FICTITIOUS INFO TO OFFICER BENWAY,RYAN 22CR 703444
307 RODRIGUEZ,THOMAS,JOSEP FOLLOWING TOO CLOSELY Benway,Ryan 23IF 702109
308 ROGERS,SETH,MICHAEL UNSAFE TIRES WEATHERS,D 23IF 701541
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 23IF 701541
309 ROMAN,DIANE,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 326080
IMPROPER BACKING WILLIS,CAME 22CR 326080
310 ROSE,MARION,FRANK,JR MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705973
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705973
MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705973
311 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331
312 RUPP,ERIC,CHRISTOPHER MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 23CR 246521
313 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN MISDEMEANOR LARCENY SUTTON,CORE 23CR 382762
SECOND DEGREE TRESPASS SUTTON,CORE 23CR 382762
SIMPLE ASSAULT SUTTON,CORE 23CR 382762
** 314 SANDOVAL,EMILIO,TELLEZ RESISTING PUBLIC OFFICER LONG,KENNET 23CR 319863
DISORDERLY CONDUCT LONG,KENNET 23CR 319863
DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 319863
315 SANTROCK,WALTER,RICHAR DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 704337
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 704337
316 SCOTT,STEVEN,WAYNE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BOSTIAN,J,M 19CR 704793
317 SCRIPP,JEFFREY,ALLEN SPEEDING 052/35 WILLIS,C,D 23CR 701786
318 SCRIVEN,MARK,CARROLL SPEEDING 048/35 LONG,K 23IF 701825
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11
COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 319 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643
320 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088
321 SHANNON,JERAMY DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 706081
SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22CR 706081
322 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403
323 SINGLETARY,DARANAE,IYA POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,CAME 23CR 300524
RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 23CR 300524
324 SINGLETARY,TAELON,ELIZ SPEEDING 055/35 Haymore,Mic 23CR 701250
325 SINGLETON,FRANCES,LEAC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 702778
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 23CR 702778
326 SISON,KHENNIE,REIN FAILURE TO YIELD VANKOUTEREN 22IF 701970
** 327 SMALLWOOD,CLIFTON,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 360494
SPEEDING 048/35 WEATHERS,DA 23CR 360494
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 360494
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 360494
328 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 22CR 051640
DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 051640
FAILURE TO REDUCE SPEED CLARK,C 22CR 051640
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( CLARK,C 22CR 051640
329 SMITH,BRANDON,MICHAEL SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 23IF 701645
330 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703632
331 STAFFORD,MATTHEW,RYAN SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 23CR 703059
332 STANLEY,DASH,BRANDON DWLR NOT IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 23CR 702667
333 STANLEY,ERIC,JAMISON DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST LANE,BRANDO 23CR 381085
334 STANLEY,SHEENA,YEVETTE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701364
335 STEWART,ANDREA,ELIZABE SPEEDING 058/35 WEATHERS,D 23CR 703246
336 STEWART,SHUQUANN,DANZE INJURY TO PERSONAL PROPERTY TAYLOR,S 23CR 000110
337 STRAIT,SARAH,ELIZABETH DRIVING WHILE IMPAIRED STALLINGS,N 23CR 262303
DWLR NOT IMPAIRED REV STALLINGS,N 23CR 262303
338 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 703036
339 SUTTON,DAVID,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,OFF 22CR 274831
340 TAITAGUE,ARIANNA,RAYAN MISDEMEANOR LARCENY SUTTON,CORE 23CR 382764
MISDEMEANOR LARCENY SUTTON,CORE 23CR 382764
SECOND DEGREE TRESPASS SUTTON,CORE 23CR 382764
** 341 TAPPIN,MEGAN,O MISDEMEANOR CHILD ABUSE ADAMS,RYAN 23CR 700509
MISDEMEANOR CHILD ABUSE ADAMS,RYAN 23CR 700509
342 TAYLOR,ASHANTI,SHANTE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 702278
343 TAYLOR,VICTORY,MELISSA DISCHARGE FIREARM IN CITY CARRILLO-OR 23CR 255356
INJURY TO PERSONAL PROPERTY CARRILLO-OR 23CR 255356
INJURY TO PERSONAL PROPERTY CARRILLO-OR 23CR 255356
344 TETTERTON,JILLIAN,PAIG DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 299971
345 THORNE,DAVID,JEFF DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 284024
UNSAFE PASSING YELLOW LINE HAYMORE,MIC 22CR 284024
346 TINNEY,ELISABETH,HELEN SPEEDING 054/35 LONG,K 23CR 702863
347 TORRES JAVIER,RUBICEL DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 23CR 367684
348 TREVINO,ELDDY,LUKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 702884
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 23CR 702884
349 TRIGGS,MICHAEL,BRADLEY DRIVING WHILE IMPAIRED CARRILLO-OR 23CR 265694
350 TROSINO,JANIE,ETTA MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705974
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12
COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705974
MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705974
351 TULL,TAKIEA,NICOLE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703073
** 352 TURRONE,KATHARINE,MORR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051300
353 UMILE,TYLER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 20CR 052944
354 UMILE,TYLER,JAMES SPEEDING 055/45 WEATHERS,D, 20CR 703922
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA WEATHERS,D, 20CR 703922
355 VERNON,CARY,JR SPEEDING 062/35 HERNANDEZ,J 23CR 702733
356 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704654
357 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704804
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704804
358 WAGONER,OSCAR,WAYNE,JR SIMPLE ASSAULT TAYLOR,RAND 23CR 286960
RESISTING PUBLIC OFFICER TAYLOR,RAND 23CR 286960
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY TAYLOR,RAND 23CR 286960
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY TAYLOR,RAND 23CR 286960
** 359 WARNEKE,LANDON,KEVIN MISDEMEANOR LARCENY CARRILLO-OR 23CR 233088
MISDEMEANOR LARCENY CARRILLO-OR 23CR 233088
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CARRILLO-OR 23CR 233088
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CARRILLO-OR 23CR 233088
360 WARNEKE,LANDON,KEVIN MISDEMEANOR LARCENY BERARDINO,C 23CR 247658
361 WATKINS,JACKSON,WAYNE SPEEDING 064/45 LONG,K 23CR 702826
362 WEEKS,MARSHALL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 363673
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,RYAN 23CR 363673
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 23CR 363673
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 363673
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BENWAY,RYAN 23CR 363673
IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED BENWAY,RYAN 23CR 363673
363 WELLS,JOSHUA,PHILLIP FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701512
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701512
364 WELLS,JOSHUA,PHILLIP SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701513
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701513
365 WHITMORE,HUNTER,BROOKS MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,CAME 23CR 301216
RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 23CR 301216
INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIS,CAME 23CR 301216
366 WILKINS,JOHNATHAN,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701970
367 WILLIAMS,AMANDA,ASHLEY MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 23CR 229852
** 368 WILLIAMS,CONNOR,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 211637
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 211637
369 WILLIAMS,CONNOR,TAYLOR CARRYING CONCEALED GUN(M) WEATHERS,D 23CR 700291
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 23CR 700291
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 23CR 700291
EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23CR 700291
370 WILLIAMS,GREGORY SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 703124
371 WILLIAMS,TABITHA,MARIE OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 703059
372 WILLIAMS,TABITHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 705025
373 WILLIAMSON,AMELIA,FRAN CARRYING CONCEALED GUN(M) WILLIS,C,D 23CR 701552
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 23CR 701552
374 WILLIS,JERRY,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700819
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700819
375 WILSON,MICHAEL,ANTHONY SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 23CR 703128
376 WIMBUSH,MICHAEL,CHARLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702939
377 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MAYNE,DALIL 21CR 052253
378 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,O 22CR 262318
379 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701061
380 WORTHAM,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704295
381 WORTHAM,KATELYN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703326
382 WYSCHKA,AIDAN,TAYLOR SPEEDING 052/35 Haymore,Mic 23CR 700231
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 13
COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
383 YELVERTON,MICHAEL,DEAN NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702845
** 384 YOUNG,AUSTIN,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 052008
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 052008
385 YOUNG,AUSTIN,JACOB RESISTING PUBLIC OFFICER WEATHERS,D 22CR 703578
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703578
DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 703578
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703578
386 YOUNG,GAGE,NICHOLAS DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700294
387 ZUSI,ROBERT,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 320024
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,RYAN 22CR 320024
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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