carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : PAUL CRENSHAW

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 1 AHRENS,LESLIE,CAROLINE DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE LONG,KENNET 23CR 316392

2 ALLISON,JOSHUA,ROBERT SPEEDING 048/35 LONG,K 23IF 701822

3 ALVES,SHON,ALEXANDER SPEEDING 059/35 Haymore,Mic 23CR 701156

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 23CR 701156

4 ANDERSEN,JUSTIN,VICTOR FAILURE TO REDUCE SPEED TANGUAY,K 23IF 701410

5 ANDRUS,WALTER,LEE,JR INDECENT EXPOSURE CLARK,CASSI 23CR 308805

SOLICIT PROSTITUTION-M CLARK,CASSI 23CR 308805

6 ANTENUCCI,ROBERT,CHARL FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 23IF 701644

7 ARTIS,ISAIAH,DEQUON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701605

8 ARZATE-ALLOYO,ISMAEL EXCEEDING POSTED SPEED BENWAY 22IF 000122

9 ARZATE-ARROYO,ISMAEL,A DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051903

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE BENWAY,R 22CR 051903

NO OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22CR 051903

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051903

10 BAILEY,CASEY,STEVEN SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 23CR 703245

11 BAINES,MARVIN,DE'VAUGH DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 360560

SPEEDING 055/35 BENWAY,RYAN 23CR 360560

** 12 BAKER,ERIC,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 299020

13 BAKER,RYAN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704283

14 BAKER,RYAN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701363

15 BAKER,WILLIAM,TRAVIS DWLR IMPAIRED REV HAYMORE,MIC 23CR 206781

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,MIC 23CR 206781

16 BALKO,MARK,VLADIMIROVI SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 23CR 702611

FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 23CR 702611

17 BANKS,JAMES,RUSSELL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 345647

SPEEDING 052/35 BENWAY,RYAN 23CR 345647

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BENWAY,RYAN 23CR 345647

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 345647

18 BARGOIL,DAVID,WESLEY,J DWLR NOT IMPAIRED REV Benway,Ryan 23CR 702394

19 BARKER,CARSON,RAY NO LIABILITY INSURANCE HERNANDEZ,J 23CR 703206

** 20 BARNETTE, KYLE KESTER DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS, D 23CR 266189

AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS, D 23CR 266189

UNSAFE PASSING CREST OR CURVE WEATHERS, D 23CR 266189

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS, D 23CR 266189

21 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 701616

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 23CR 701616

22 BEAU,JENNY,LAMM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703871

23 BECK,CHRISTOPHER,MICHA DISCHARGE FIREARM IN CITY CHAANINE,E 22CR 705441

24 BECK,CHRISTOPHER,MICHA ASSAULT ON A FEMALE TANGUAY,KEN 23CR 291797

** 25 BELL,SARAH,RENEE MISDEMEANOR LARCENY MAHLANDT,AU 23CR 375764

26 BILLINGTON,KOBE,DUANE SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 23IF 702129

27 BIVENS,CAMERON,DEQUA,W CONSUME ALC BY 19/20 Haymore,Mic 23CR 701750

POSS MTBV/U-WN BY 19/20 Haymore,Mic 23CR 701750

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 23CR 701750

FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN Haymore,Mic 23CR 701750

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

28 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622

29 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623

30 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624

31 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625

32 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626

33 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888

** 34 BRADY,LAUREN,KENNEDY DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 348249

SPEEDING 048/35 WEATHERS,DA 23CR 348249

35 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701979

36 BREWINGTONVANN,DESTINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051147

DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051147

37 BRISK,DEAN,GRAHAM DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,KENNET 23CR 292634

38 BROOKS,EMMA,NORMAN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Stallings,N 22IF 703351

FAILURE TO YIELD Stallings,N 22IF 703351

39 BROWN,BRANDON,WAYNE EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23IF 701364

40 BROWN,MARQUEUS,DONTA DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 703290

SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 23CR 703290

41 BROWN,ZACHARY,BENJAMIN SPEEDING 048/35 LONG,K 23IF 701817

** 42 BRYANT,LEIGH,BRANTLEY DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 260450

SPEEDING 049/35 WEATHERS,DA 23CR 260450

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 260450

43 BRYANT,LYNWOOD,EDUARD DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701179

44 BRYANT,NICOLAS,MONTERR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 22CR 705967

SPEEDING 049/35 Haymore,Mic 22CR 705967

45 BUCK,STANLEY,EARL,III FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LONG,K 23IF 701819

46 BULLOCK,SHYREKE,DIQUAN SPEEDING 054/35 Haymore,Mic 23CR 701219

47 BUNCH,WARREN,BILL DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 704916

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 704916

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 704916

48 BURKHARDT,ERIN,ELIZABE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 702960

EXPIRED OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 23CR 702960

49 CAHOON,STEVIE,CHANEL DRIVING WHILE IMPAIRED TANGUAY,K 23CR 258905

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TANGUAY,K 23CR 258905

50 CALDWELL,JAIME,JO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARRILLO,IS 23CR 702620

51 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 314875

52 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WEATHERS,D 22CR 704978

OPERATE VEH NO INS WEATHERS,D 22CR 704978

53 CANOY,JOHN,DOUGLAS,JR DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 22CR 705375

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PITTMAN,L 22CR 705375

54 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 23CR 702336

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,K 23CR 702336

OPERATE VEH NO INS LONG,K 23CR 702336

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LONG,K 23CR 702336

EXPIRED/NO INSPECTION LONG,K 23CR 702336

55 CARR,TAMARA,CHANELLE SPEEDING 060/45 LONG,K 23IF 701810

56 CARROLL,GABRIEL,QUINN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,DA 23CR 236698

DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 236698

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,DA 23CR 236698

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WEATHERS,DA 23CR 236698

57 CARROLL,GABRIEL,QUINN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 23CR 700739

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 23CR 700739

58 CASSIDY,AARON,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22IF 703624

** 59 CASTELLANO,GIANNI,PETE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050667

60 CASTRO-JIMENEZ,JOANA INJURY TO PERSONAL PROPERTY PATTERSON,M 23CR 281575

61 CASTRO-JIMENEZ,JOANA DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 23CR 702326

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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62 CASTRO-JIMENEZ,JOANA DWLR NOT IMPAIRED REV Benway,Ryan 23CR 703427

63 CASTROJIMENEZ,JERRY DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING BENWAY,RYAN 22CR 701075

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701075

64 CAWTHORNE,PATRICK,CLAY SPEEDING 047/35 LONG,K 23IF 701816

** 65 CHILDERS,JONJON,ATENCI DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 288486

66 CHINO-AYODORO,NICOLAS NO OPERATORS LICENSE MILLEA,T 23CR 702651

* 67 COBB,PAMELA,SUE DRIVING WHILE IMPAIRED KARASINSKI, 23CR 290202

RESISTING PUBLIC OFFICER KARASINSKI, 23CR 290202

68 COLLINS,CHARLIE,STANLE SPEEDING 069/55 DAVIS,D,M 23IF 701542

69 COMSTOCK,DALTON,PATE WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 702719

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 702719

70 CONNER,JOSEPH,DANIEL DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,JAC 22CR 268108

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,JAC 22CR 268108

71 CONNER,JOSEPH,DANIEL DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700549

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700549

72 COPELAND,CHARLES,DEWEY NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 704992

OPERATE VEH NO INS WILLIS,C,D 22CR 704992

73 CORDOVA,JENNIFER,MARIE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704190

74 COTTRELL,SCOTT,ALAN SPEEDING 050/35 Haymore,Mic 23IF 700726

75 COWDREY,REBECCA,ANN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 23CR 702784

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HERNANDEZ,J 23CR 702784

76 COWDREY,REBECCA,ANN NO LIABILITY INSURANCE HERNANDEZ,J 23CR 702785

77 COX,SETH,WINFRED,DEWEY DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 700661

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CLARK,C 23CR 700661

78 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315

79 CRUZ,JOSE,LUIS MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C,D 23CR 702225

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C,D 23CR 702225

** 80 CUEVAS,PAULINO,MACHUCH DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 323180

81 CUPIL,BRAYAN,CONTRESRA NO OPERATORS LICENSE WILLIS,CAME 23CR 371362

SPEEDING-63 MPH IN 35 MPH ZONE WILLIS,CAME 23CR 371362

82 DAILEY,STEPHANIE,GUMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 291277

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,THOM 22CR 291277

** 83 DANIELS,GEORGE,MORRIS DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 300960

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 LONG,KENNET 23CR 300960

84 DANIELS,JOSEPH,JAMAAL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 23CR 701959

85 DAVIS,GERALD,SCOTT,III DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 19CR 051070

DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 19CR 051070

** 86 DAY,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 000462

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 000462

87 DEZERN,STEPHANIE,JEAN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MILLEA,T 23CR 701687

88 DIAG,JOHN,CARLO,DACAYO SPEEDING 046/35 LONG,K 23IF 701820

89 DILLMON,KATHRYN,RAE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 372878

DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE HAYMORE,MIC 22CR 372878

SPEEDING 060/35 HAYMORE,MIC 22CR 372878

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYMORE,MIC 22CR 372878

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HAYMORE,MIC 22CR 372878

90 DIMPSEY,STEPHEN,CHARLE SPEEDING 048/35 LONG,K 23IF 701818

91 DOWD,MICKEY,DARLENE SIMPLE ASSAULT TANGUAY,KEN 23CR 291807

92 DRAIN,ROBERT,CHAD HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE REED,B 23CR 700650

93 DUBE,NANCY,LEE SPEEDING 064/45 BENWAY,RYAN 22CR 704941

94 DUDLEY,TAMMY,JUNE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 23CR 700436

95 DURAN,CALISTA,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 23CR 276279

96 ECKLUND,GABRIEL,WILLIA DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 375458

97 ELLINGTON,BAILEE,GRACE SPEEDING 059/35 WEATHERS,D 23CR 702718

98 ELLISON,VICTOR,M DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 23CR 000117

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WILLIAMS,K 23CR 000117

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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99 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000602

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 22CR 000602

100 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703364

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703364

101 ESPINOZA,VENISIA,SAUCE NO OPERATORS LICENSE CLARK,C 21CR 705100

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CLARK,C 21CR 705100

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CLARK,C 21CR 705100

** 102 EVANS,DEMARQUIS,LEROD, DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 222207

SPEEDING 071/35 WEATHERS,DA 23CR 222207

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WEATHERS,DA 23CR 222207

DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,DA 23CR 222207

WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,DA 23CR 222207

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 222207

** 103 EVANS,TRAVIS,MONTEL FAIL RETURN HIRED MV >$4000 BENWAY,R 22CR 051251

104 FARNHAM,CHRISTINE,TERE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 23CR 299885

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILLIS,CAME 23CR 299885

SPEEDING 066/35 WILLIS,CAME 23CR 299885

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 23CR 299885

105 FAY,BRYAN,STEVEN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER DAVIS,D,M 23IF 701659

106 FEIMSTER,RYLAN,MITCHEL SPEEDING 075/35 WEATHERS,D 23CR 703247

AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 23CR 703247

UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF WEATHERS,D 23CR 703247

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 23CR 703247

107 FIDLER,RYAN SIMPLE ASSAULT TANGUAY,KEN 23CR 372224

RESISTING PUBLIC OFFICER TANGUAY,KEN 23CR 372224

108 FLIPPIN,ROBERT,SAMUEL, FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT JONES,J 23IF 701370

109 FLYNN,JOSHUA,LOGAN SPEEDING 047/35 WEATHERS,D 23IF 701688

110 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 700757

111 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705888

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 22CR 705888

112 FORD,JAMES,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 23CR 700236

SPEEDING 035/25 BOSTIAN,J 23CR 700236

113 FORD,STEPHANIE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 23CR 702610

SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 23CR 702610

FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 23CR 702610

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 23CR 702610

114 FOSCUE,JASON,TROY MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,JAC 23CR 232013

SECOND DEGREE TRESPASS BOSTIAN,JAC 23CR 232013

115 FOSCUE,JASON,TROY INJURY TO PERSONAL PROPERTY CARRILLO-OR 23CR 251842

MISDEMEANOR LARCENY CARRILLO-OR 23CR 251842

116 FREDIANI,DAVID,JOHN DWLR LICENSE NOT RECLAIMED HAYMORE,D 22CR 000029

117 FULCHER,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 22CR 366510

** 118 FULCHER,CHRISTOPHER,DA MISDEMEANOR CHILD ABUSE MILLEA,THOM 22CR 369218

119 FUQUAY,STEVEN,BRADLEY FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 23IF 701805

120 GALIZIA,LISA,FOISY TEXTING VIOL MOTOR VEH Stallings,N 23IF 701026

121 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 052084

122 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050006

DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050006

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 22CR 050006

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( MILLEA,T 22CR 050006

123 GARCIA,JOSE,LUIS JIMEN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 22CR 050007

124 GARCIA,WILIANS,HERNAND DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,EL 23CR 293663

NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,EL 23CR 293663

FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,EL 23CR 293663

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CHAANINE,EL 23CR 293663

125 GARCIADOMINGUEZ,MARIAM SPEEDING 062/45 LONG,K 23CR 703253

126 GARNER,JEANNE,MARIE,WR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 700795

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700795

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 23CR 700795

127 GAULDEN,GARY,LESLIE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 342639

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 22CR 342639

128 GENTRY,GARY,LYNN FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,C,D 22IF 703228

129 GIBSON,COURTNEY,MCCALL SPEEDING 058/45 LONG,K 23IF 701809

130 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV MITCHELL,D 23CR 000300

OPERATE VEH NO INS MITCHELL,D 23CR 000300

131 GLENN,SUE,MCCOY SPEEDING 070/45 LONG,K 23CR 703304

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LONG,K 23CR 703304

** 132 GLOVER,ROBIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 22CR 050644

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOSTIAN,J 22CR 050644

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOSTIAN,J 22CR 050644

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,J 22CR 050644

133 GOAD,CHANDLER,SILAS SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 702769

134 GODETTE,ANTONIO,DOMINI DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 051126

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 051126

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,R 22CR 051126

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 051126

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( BENWAY,R 22CR 051126

135 GOMEZ-RAMIREZ,ERVIN,AL NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 23CR 701459

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN WEATHERS,D 23CR 701459

SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 23CR 701459

136 GONZALEZRAMIREZ,JUAN,C DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703376

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 703376

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 703376

SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 703376

137 GOODALL,ENRIQUE,RENE SPEEDING 050/35 Benway,Ryan 23IF 702108

138 GOODWIN,JACQUELINE,NIC DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701664

139 GORDON,RACHEL,MARIE SPEEDING 059/45 LONG,K 23IF 701807

140 GORDY,CRISTINA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 23CR 328061

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 23CR 328061

141 GRAZIANO,ASHLEE,NICHOL SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 702649

142 GREEN,HUNTER,MCARTHUR SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 703195

143 GRIST,ANN,DILLARD SPEEDING 053/35 Haymore,Mic 23CR 701428

144 GURGANUS,ETHAN,ALAN SPEEDING 048/35 LONG,K 23IF 701824

145 GURGANUS,ETHAN,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701980

* 146 GUTIERREZ JUAREZ,JOSE, DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216096

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 216096

** 147 GUTIERREZ,JOSE,ANGEL G DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 311538

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,KENNET 23CR 311538

EXPIRED/NO INSPECTION LONG,KENNET 23CR 311538

148 GUTIERREZJUAREZ,JOSE,A OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BENWAY,RYAN 23CR 700384

NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 23CR 700384

DRIVE LEFT OF CENTER BENWAY,RYAN 23CR 700384

149 HABEL,ERIC,JAMES SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 23CR 702047

150 HAIGLER,MARSHALL,WAYNE SPEEDING 049/35 BRINKLEY,J 23IF 701558

151 HALL,MARTIN,EDWARD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,K 23CR 702869

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LONG,K 23CR 702869

EXPIRED OPERATORS LICENSE LONG,K 23CR 702869

EXPIRED/NO INSPECTION LONG,K 23CR 702869

ADDITIONAL LIGHTING EQUIP VIOL LONG,K 23CR 702869

** 152 HAMILL,PETER,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 300504

SPEEDING 049/35 BENWAY,RYAN 23CR 300504

FOLLOWING TOO CLOSELY BENWAY,RYAN 23CR 300504

153 HAMMOCK,DEMOND,LEE SPEEDING 051/35 Haymore,Mic 23CR 701324

154 HAMMONDS,ASIA,NICOLE GIVE F-WN/LQ/MXBV TO

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

155 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701959

156 HANCOCK,BRANDY,SHINELL DWLR NOT IMPAIRED REV REED,B 23CR 701547

157 HARGETT,LYDIA,JANAE SPEEDING 062/45 LONG,K 23CR 702859

158 HATHCOCK,DAVID,NELSON DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 344767

SPEEDING 080/35 BENWAY,RYAN 23CR 344767

NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 23CR 344767

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BENWAY,RYAN 23CR 344767

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 344767

159 HAWKINS,YADIRA,JASMINE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 050648

SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 050648

** 160 HEATH,DONALD,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 339273

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,DA 22CR 339273

161 HEATH,DONALD,EDWARD EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 703231

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 703231

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 22IF 703231

162 HENDERSON,JASON,DAVID MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 23CR 702712

163 HENDERSON,JASON,DAVID MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 23CR 702713

164 HERRING,JASON,ALLEN SPEEDING 062/35 WEATHERS,D 23CR 703126

165 HICKS,BLADEN,CHANDLER SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 23CR 702840

WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 702840

166 HICKS,ROBIN,ANNE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 23CR 701322

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) Haymore,Mic 23CR 701322

DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 701322

167 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BENWAY,RYAN 23CR 700836

168 HINDLE,TERRY,PAUL SPEEDING 054/35 Benway,Ryan 23CR 703440

169 HINSON,ADAM,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 000605

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HAYMORE,MIC 22CR 000605

170 HODGE,WESLEY,JEROME FAILURE TO REDUCE SPEED BENWAY,RYAN 23IF 700412

171 HODGES,STEVEN,BRETT DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,KENNET 22CR 344801

NO OPERATORS LICENSE LONG,KENNET 22CR 344801

OPERATE VEH NO INS LONG,KENNET 22CR 344801

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LONG,KENNET 22CR 344801

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA LONG,KENNET 22CR 344801

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LONG,KENNET 22CR 344801

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE LONG,KENNET 22CR 344801

172 HORTON,ANA,FINLEY UNSAFE LANE CHANGE CARRILLO,IS 23IF 701216

173 HOTH,EVELYN,KNOTT HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CONGER,W 23CR 000378

** 174 HOWARD,JASON,JON DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052760

AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 21CR 052760

175 HOWARD,RILEY,JAMES SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 701820

176 HUMPHRIES,FINN,HARRIS SPEEDING 045/35 WEATHERS,D 23IF 701078

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 23IF 701078

177 HUMPHRIES,ZACHARY,DARO SPEEDING 069/35 WILLIS,C,D 22CR 702348

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702348

178 HUNTER,HAYDEN,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 701337

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 23CR 701337

179 HURTADOGOMEZ,JUAN,CARL POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22IF 701017

* 180 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 216738

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 216738

181 INSCOE,JAMES,TUCKER WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 702768

DRIVER

182 INSCOE,JAMES,TUCKER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,DAVID 23IF 701754

183 JACKSON,BENJAMIN,HOLLO DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 23CR 702868

SPEEDING 048/35 LONG,K 23CR 702868

184 JEDIDIAH,MARTIN SPEEDING 054/35 Benway,Ryan 23CR 703260

185 JENKINS,REINA,LEILANI AID AND ABET IMPAIRED DRIVING MILLEA,T 22CR 701090

186 JENNEWEIN,ROBERT,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700112

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

187 JENNEWEIN,ROBERT,CHARL WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 700794

DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 23CR 700794

188 JIMENEZ-AGUIRREZ,OSCAR SPEEDING 082/55 DAVIS,D,M 23CR 702250

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER DAVIS,D,M 23CR 702250

NO OPERATORS LICENSE DAVIS,D,M 23CR 702250

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER DAVIS,D,M 23CR 702250

189 JIMENEZ,JOANA,CASTRO DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,CAME 23CR 347449

190 JOHNSON,LINDA,H FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 21IF 703595

191 JOHNSON,WILLIAM,GEORGE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 286828

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,MIC 22CR 286828

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA HAYMORE,MIC 22CR 286828

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,MIC 22CR 286828

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC HAYMORE,MIC 22CR 286828

192 JOHNSON,WILLIAM,GEORGE SPEEDING 043/25 LEWIS,C 22CR 705051

DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 705051

193 JONES,CURTIS,VERON,JR POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BENWAY,RYAN 23CR 301947

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 301947

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,RYAN 23CR 301947

194 JONES,MARY,TAYLOR SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 702883

** 195 JOYNER,COREY,LEIGH MISDEMEANOR LARCENY MILLEA,THOM 23CR 262215

196 KEELIN,MOLLY,LYNN SPEEDING 064/35 WEATHERS,D 23CR 703331

UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF WEATHERS,D 23CR 703331

197 KEGERREIS,MATTHEW,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 368944

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 368944

198 KEGERREIS,MATTHEW,DANI SPEEDING 058/35 WEATHERS,D 23CR 703259

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 703259

199 KELLEY,QUION,JAMAL DWLR NOT IMPAIRED REV CARRILLO,IS 23CR 702347

200 KIRKMAN,WILLIAM,STEPHE FAIL TO PAY TAXI CAB FARE CLARK,C 22CR 000610

201 KIRKMAN,WILLIAM,STEPHE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700748

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,RYAN 23CR 700748

IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED BENWAY,RYAN 23CR 700748

202 KIRKMAN,WILLIAM,STEPHE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 702267

203 KOCSIS,ADAM,BRIAN DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 23CR 702860

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LONG,K 23CR 702860

SPEEDING 058/45 LONG,K 23CR 702860

204 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DOG AT LARGE TAYLOR,R 23CR 000149

205 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE CRUELTY TO ANIMALS(M) SMITH, TAYL 23CR 263036

ABANDONMENT OF AN ANIMAL SMITH, TAYL 23CR 263036

206 LEE,SKYLER,DAVID WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 702710

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 23CR 702710

207 LEFEVERS,ROBERT,EUGENE SPEEDING 071/35 Benway,Ryan 23CR 703261

208 LEMNARU,ALEXANDRIA SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 702856

209 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181

210 LEWIS,ANGELA,KAREN HANDICAPPED PARKING VIOLATION MILLEA,T 23IF 701529

211 LEWIS,COLUMBUS,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY 23CR 000335

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY 23CR 000335

212 LEWIS,DANIELLE,LEIGH UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH WEATHERS,D 23IF 701324

213 LEWIS,NOAH,ALAN NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 704784

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 22CR 704784

214 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508

215 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714

216 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705347

217 LISK,KOBE,ELIJAH MISDEMEANOR LARCENY MILLEA,THOM 23CR 371881

CONSUME ALC BY 19/20 MILLEA,THOM 23CR 371881

** 218 LIVINGSTON,CONNOR,WILL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 361138

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 361138

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

219 LOCUS,AMANDA,LYDIA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702844

AID & ABET OPERATORS LIC VIOL Haymore,Mic 22CR 702844

220 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO SPEEDING 061/45 Stallings,N 22CR 705503

221 LUTZ,BRYAN,FRANCISCO SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS CARRILLO,IS 22CR 705912

222 MACMURRAY,SHANE,PATRIC ASSAULT ON A FEMALE LONG,KENNET 23CR 316867

223 MAHANY,BRANDON,LEE-HAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700082

224 MALINSKI,RHONDA,GALE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ALVARADO,C 22CR 000983

225 MALINSKI,RHONDA,GALE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 345423

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,DA 22CR 345423

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 22CR 345423

** 226 MANAHER,KEVIN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 324674

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 324674

** 227 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

** 228 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579

229 MANN,LIBBY,MELISSA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 352070

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 352070

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,MIC 22CR 352070

230 MANN,LIBBY,MELISSA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705675

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 705675

231 MARROQUIN RAMOS,BERNAV DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051742

232 MARROQUINRAMOS,BERNAVI NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703370

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703370

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703370

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 703370

233 MARSH,AVERY,LEJAMES POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Haymore,Mic 22CR 705822

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 705822

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 22CR 705822

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 22CR 705822

EXCEEDING POSTED SPEED Haymore,Mic 22CR 705822

234 MARTINEZ,DANNY,XAVIER SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 23CR 703289

235 MASON,WILLIAM,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,RYAN 23CR 701491

236 MAY,TRAVIUN,DESHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702739

237 MAYTON,JAMES,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 23CR 702763

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23CR 702763

238 MCANALLEN,DAMON,GREGOR SPEEDING 051/35 LONG,K 23CR 702862

239 MCAULIFF,MITCHEL,BRIAN WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 702666

** 240 MCCORMICK,DANIEL,JOSEP DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 255176

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WEATHERS,DA 23CR 255176

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,DA 23CR 255176

FAILURE TO REDUCE SPEED WEATHERS,DA 23CR 255176

EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,DA 23CR 255176

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,DA 23CR 255176

241 MCILROY,ANDREW,WILLIAM DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE DAVIS,D,M 23CR 702268

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC DAVIS,D,M 23CR 702268

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE DAVIS,D,M 23CR 702268

242 MEDLOCK,DARREN,R SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 23CR 701821

243 MENDEZ,DANIEL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 22CR 705956

244 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,CAME 23CR 251250

245 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 705420

246 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 23CR 701854

247 MILIAN,MICHELLE,LESLIE PERMIT OPERATION VEH NO INS ESTEP,TIMOT 23CR 702075

248 MILLER,CHADWICK,STEVEN SPEEDING 068/35 WEATHERS,D 23CR 703127

AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 23CR 703127

249 MONCHAK,RAYMOND,LOUIS DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 371371

INJURY TO REAL PROPERTY BENWAY,RYAN 23CR 371371

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 23CR 371371

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

SAFETY ZONE/SIDEWALKS VIOL BENWAY,RYAN 23CR 371371

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 371371

250 MONTEJO,AMADOR,SELVAN ASSAULT ON A FEMALE TANGUAY,KEN 23CR 288739

251 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SECOND DEGREE TRESPASS JONES 22CR 000893

252 MOSS,WILLIAM,COBB,JR CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 704226

253 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY KEARNEY,JEF 22CR 704296

254 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY REED,B 23CR 700798

255 MOSS,WILLIAM,COBB,JR SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Haymore,Mic 23CR 701527

256 MOZINGO,ANGELA,KELLY DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 051064

257 MURRAY,KELLY,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704578

258 NAPIER,CHERYL,MORRIS HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704119

259 NICHOLS,MARY,GRAY MISUSE OF 911 SYSTEM REED,B 23CR 701878

260 NOLAN,SHAWN,WILLIAM DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 704291

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENWAY,RYAN 22CR 704291

261 NORMAN,SANDRA,DARLENE SPEEDING 055/35 WEATHERS,D 23CR 702779

262 ODEN,ADAM,ROSS SPEEDING 060/35 KARASINSKI, 23CR 702780

DWLR IMPAIRED REV KARASINSKI, 23CR 702780

263 OHEARN,JEFFREY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 372375

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 372375

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 372375

264 OMARA,MICHAEL,GEORGE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 703125

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 703125

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 703125

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 23CR 703125

265 ONEILL,RYAN,GALEN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY 23CR 000349

266 ORTIZ-MACIAS,JAZON,ALA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 287353

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HAYMORE,MIC 22CR 287353

EXCEEDING POSTED SPEED HAYMORE,MIC 22CR 287353

DRIVE LEFT OF CENTER HAYMORE,MIC 22CR 287353

EXPIRED OPERATORS LICENSE HAYMORE,MIC 22CR 287353

267 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036

268 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993

269 OWENS,ALAN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 369853

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY ST/RD BENWAY,RYAN 23CR 369853

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BENWAY,RYAN 23CR 369853

270 PAKE,KAYLA,MARIE NO OPERATORS LICENSE DAVIS,D,M 23CR 702509

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC DAVIS,D,M 23CR 702509

SPEEDING 055/45 DAVIS,D,M 23CR 702509

** 271 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541

FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541

272 PARKS,BRYSON,ROUSE SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 23CR 702162

WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 23CR 702162

273 PARLIN,JACE,DAVID SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 702972

274 PARMER,HEATHER,LYNN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702120

275 PATE,MELINDA,FAITH SPEEDING 048/35 LONG,K 23IF 701815

276 PEELE,ADAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 23CR 700987

277 PEELE,JOHN,PRESTON NO OPERATORS LICENSE LONG,K 23CR 701988

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LONG,K 23CR 701988

278 PEPLER,ANDREA,MICHELLE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 23CR 702855

279 PEREZ,JACQUELINE,DELLA CENTER LANE VIOLATION KARASINSKI, 23IF 701920

280 PEREZSEPULVEDA,JUAN,JO NO OPERATORS LICENSE Stallings,N 23CR 700416

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Stallings,N 23CR 700416

281 PERFETTI,DAVID,EDWARD A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 701323

282 PERRAPPADAN,JOBY,JOSE SPEEDING 051/35 LONG,K 23CR 702865

** 283 PERRY,JORDAN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 325449

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10

COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

SPEEDING 056/35 WEATHERS,DA 23CR 325449

284 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050964

285 PFENDLER,SHERI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 249441

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,RYAN 23CR 249441

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE- BENWAY,RYAN 23CR 249441

286 PHILLIPS,AMANDA,KAY SPEEDING 070/55 DAVIS,D,M 23IF 701521

287 PHILLIPS,TAMMY,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 21CR 052435

DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 21CR 052435

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE CLARK,C 21CR 052435

** 288 PINCHBECK,GLEN,ALAN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052159

289 PINER,JORDAN,ASHLEY DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 703038

290 PIRIR,VIDAL,ANIBAL,ZET NO OPERATORS LICENSE CONGER,CHRI 23CR 000516

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CONGER,CHRI 23CR 000516

291 POPIELARCZYK,LANDON,LE DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702068

292 QUINTERO RIVERA,JULIAN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 352759

SPEEDING 059/35 WEATHERS,DA 23CR 352759

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,DA 23CR 352759

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 352759

293 RADFORD,ANNA,SCOTT SPEEDING 059/35 Haymore,Mic 23CR 701220

294 RAMIREZ,MOISES,ALEXAND NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 23CR 000594

295 RAMOS-LOPEZ,KEVIN,N NO LIABILITY INSURANCE CARRILLO,IS 23CR 702619

296 REESE,JAMES,EARL SPEEDING 052/35 LONG,K 23CR 702866

297 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342830

298 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 345843

299 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143

** 300 REKIC,ALOIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ERDELY,J 22CR 000141

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ERDELY,J 22CR 000141

301 RHODES,WILLIAM,LADD SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 23CR 702839

302 RICHARDSONADAMS,LINDSA SPEEDING 059/35 HERNANDEZ,J 23CR 702995

303 RICHMOND,TREVAN,TYLER FAILURE TO REDUCE SPEED REED,B 23IF 702373

304 RIVERA,TERESA,SUYAPA DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 704906

305 ROBERTSON,JAMES,ERIC RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,THOM 23CR 313156

306 ROBERTSON,TIMOTHY,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703444

FICTITIOUS INFO TO OFFICER BENWAY,RYAN 22CR 703444

307 RODRIGUEZ,THOMAS,JOSEP FOLLOWING TOO CLOSELY Benway,Ryan 23IF 702109

308 ROGERS,SETH,MICHAEL UNSAFE TIRES WEATHERS,D 23IF 701541

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER WEATHERS,D 23IF 701541

309 ROMAN,DIANE,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 326080

IMPROPER BACKING WILLIS,CAME 22CR 326080

310 ROSE,MARION,FRANK,JR MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705973

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705973

MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705973

311 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331

312 RUPP,ERIC,CHRISTOPHER MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 23CR 246521

313 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN MISDEMEANOR LARCENY SUTTON,CORE 23CR 382762

SECOND DEGREE TRESPASS SUTTON,CORE 23CR 382762

SIMPLE ASSAULT SUTTON,CORE 23CR 382762

** 314 SANDOVAL,EMILIO,TELLEZ RESISTING PUBLIC OFFICER LONG,KENNET 23CR 319863

DISORDERLY CONDUCT LONG,KENNET 23CR 319863

DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 319863

315 SANTROCK,WALTER,RICHAR DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 704337

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 704337

316 SCOTT,STEVEN,WAYNE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BOSTIAN,J,M 19CR 704793

317 SCRIPP,JEFFREY,ALLEN SPEEDING 052/35 WILLIS,C,D 23CR 701786

318 SCRIVEN,MARK,CARROLL SPEEDING 048/35 LONG,K 23IF 701825

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11

COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 319 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643

320 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088

321 SHANNON,JERAMY DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 706081

SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22CR 706081

322 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403

323 SINGLETARY,DARANAE,IYA POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,CAME 23CR 300524

RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 23CR 300524

324 SINGLETARY,TAELON,ELIZ SPEEDING 055/35 Haymore,Mic 23CR 701250

325 SINGLETON,FRANCES,LEAC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 702778

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 23CR 702778

326 SISON,KHENNIE,REIN FAILURE TO YIELD VANKOUTEREN 22IF 701970

** 327 SMALLWOOD,CLIFTON,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 360494

SPEEDING 048/35 WEATHERS,DA 23CR 360494

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,DA 23CR 360494

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 360494

328 SMITH,BARBARA,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED CLARK,C 22CR 051640

DWLR IMPAIRED REV CLARK,C 22CR 051640

FAILURE TO REDUCE SPEED CLARK,C 22CR 051640

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( CLARK,C 22CR 051640

329 SMITH,BRANDON,MICHAEL SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 23IF 701645

330 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703632

331 STAFFORD,MATTHEW,RYAN SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 23CR 703059

332 STANLEY,DASH,BRANDON DWLR NOT IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 23CR 702667

333 STANLEY,ERIC,JAMISON DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST LANE,BRANDO 23CR 381085

334 STANLEY,SHEENA,YEVETTE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 701364

335 STEWART,ANDREA,ELIZABE SPEEDING 058/35 WEATHERS,D 23CR 703246

336 STEWART,SHUQUANN,DANZE INJURY TO PERSONAL PROPERTY TAYLOR,S 23CR 000110

337 STRAIT,SARAH,ELIZABETH DRIVING WHILE IMPAIRED STALLINGS,N 23CR 262303

DWLR NOT IMPAIRED REV STALLINGS,N 23CR 262303

338 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV CLARK,C 23CR 703036

339 SUTTON,DAVID,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,OFF 22CR 274831

340 TAITAGUE,ARIANNA,RAYAN MISDEMEANOR LARCENY SUTTON,CORE 23CR 382764

MISDEMEANOR LARCENY SUTTON,CORE 23CR 382764

SECOND DEGREE TRESPASS SUTTON,CORE 23CR 382764

** 341 TAPPIN,MEGAN,O MISDEMEANOR CHILD ABUSE ADAMS,RYAN 23CR 700509

MISDEMEANOR CHILD ABUSE ADAMS,RYAN 23CR 700509

342 TAYLOR,ASHANTI,SHANTE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 702278

343 TAYLOR,VICTORY,MELISSA DISCHARGE FIREARM IN CITY CARRILLO-OR 23CR 255356

INJURY TO PERSONAL PROPERTY CARRILLO-OR 23CR 255356

INJURY TO PERSONAL PROPERTY CARRILLO-OR 23CR 255356

344 TETTERTON,JILLIAN,PAIG DWLR IMPAIRED REV LONG,KENNET 23CR 299971

345 THORNE,DAVID,JEFF DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 284024

UNSAFE PASSING YELLOW LINE HAYMORE,MIC 22CR 284024

346 TINNEY,ELISABETH,HELEN SPEEDING 054/35 LONG,K 23CR 702863

347 TORRES JAVIER,RUBICEL DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,THOM 23CR 367684

348 TREVINO,ELDDY,LUKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 23CR 702884

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 23CR 702884

349 TRIGGS,MICHAEL,BRADLEY DRIVING WHILE IMPAIRED CARRILLO-OR 23CR 265694

350 TROSINO,JANIE,ETTA MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705974

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12

COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705974

MISDEMEANOR CONSPIRACY Stallings,N 22CR 705974

351 TULL,TAKIEA,NICOLE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703073

** 352 TURRONE,KATHARINE,MORR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051300

353 UMILE,TYLER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 20CR 052944

354 UMILE,TYLER,JAMES SPEEDING 055/45 WEATHERS,D, 20CR 703922

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA WEATHERS,D, 20CR 703922

355 VERNON,CARY,JR SPEEDING 062/35 HERNANDEZ,J 23CR 702733

356 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704654

357 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704804

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704804

358 WAGONER,OSCAR,WAYNE,JR SIMPLE ASSAULT TAYLOR,RAND 23CR 286960

RESISTING PUBLIC OFFICER TAYLOR,RAND 23CR 286960

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY TAYLOR,RAND 23CR 286960

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY TAYLOR,RAND 23CR 286960

** 359 WARNEKE,LANDON,KEVIN MISDEMEANOR LARCENY CARRILLO-OR 23CR 233088

MISDEMEANOR LARCENY CARRILLO-OR 23CR 233088

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CARRILLO-OR 23CR 233088

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CARRILLO-OR 23CR 233088

360 WARNEKE,LANDON,KEVIN MISDEMEANOR LARCENY BERARDINO,C 23CR 247658

361 WATKINS,JACKSON,WAYNE SPEEDING 064/45 LONG,K 23CR 702826

362 WEEKS,MARSHALL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 23CR 363673

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,RYAN 23CR 363673

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 23CR 363673

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 363673

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BENWAY,RYAN 23CR 363673

IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED BENWAY,RYAN 23CR 363673

363 WELLS,JOSHUA,PHILLIP FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701512

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701512

364 WELLS,JOSHUA,PHILLIP SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701513

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701513

365 WHITMORE,HUNTER,BROOKS MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,CAME 23CR 301216

RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 23CR 301216

INTOXICATED AND DISRUPTIVE WILLIS,CAME 23CR 301216

366 WILKINS,JOHNATHAN,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 701970

367 WILLIAMS,AMANDA,ASHLEY MISDEMEANOR LARCENY STALLINGS,N 23CR 229852

** 368 WILLIAMS,CONNOR,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 23CR 211637

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 23CR 211637

369 WILLIAMS,CONNOR,TAYLOR CARRYING CONCEALED GUN(M) WEATHERS,D 23CR 700291

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 23CR 700291

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 23CR 700291

EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 23CR 700291

370 WILLIAMS,GREGORY SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 23CR 703124

371 WILLIAMS,TABITHA,MARIE OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 703059

372 WILLIAMS,TABITHA,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 22CR 705025

373 WILLIAMSON,AMELIA,FRAN CARRYING CONCEALED GUN(M) WILLIS,C,D 23CR 701552

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 23CR 701552

374 WILLIS,JERRY,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 23CR 700819

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 23CR 700819

375 WILSON,MICHAEL,ANTHONY SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 23CR 703128

376 WIMBUSH,MICHAEL,CHARLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702939

377 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MAYNE,DALIL 21CR 052253

378 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,O 22CR 262318

379 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701061

380 WORTHAM,KATELYN,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 704295

381 WORTHAM,KATELYN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED JOHNSON,G,A 21IF 703326

382 WYSCHKA,AIDAN,TAYLOR SPEEDING 052/35 Haymore,Mic 23CR 700231

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 13

COURT DATE: 08/29/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

383 YELVERTON,MICHAEL,DEAN NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702845

** 384 YOUNG,AUSTIN,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 052008

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 052008

385 YOUNG,AUSTIN,JACOB RESISTING PUBLIC OFFICER WEATHERS,D 22CR 703578

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703578

DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 703578

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703578

386 YOUNG,GAGE,NICHOLAS DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 23CR 700294

387 ZUSI,ROBERT,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,RYAN 22CR 320024

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,RYAN 22CR 320024

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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