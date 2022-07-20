carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALZAHRANI,AYMAN,ABDULL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702417

2 ANDERSON,LINDA,LEE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BOYD,M 22IF 701448

3 AVERETTE,ANNABELLE,GRA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702217

4 BARTA,HUNTER,JACKSON FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER GARRETT,TYL 22CR 701428

UNSAFE MOVEMENT GARRETT,TYL 22CR 701428

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC GARRETT,TYL 22CR 701428

5 BHAR,ETHAN,PAUL POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID ALVARADO,E 22CR 703079

6 BILLINGHAM,COREY,JAMES SPEEDING 072/45 ESCHBACH,R 22CR 050318

DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 22CR 050318

7 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622

8 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623

9 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624

10 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625

11 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626

12 BRADLEY,CLINTON,MONTEL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) GUTHRIE,K 19CR 052769

13 BRAXTON,JOEL,DAVID OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,R 21CR 705202

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 705202

14 BRIGHT,JAMIE,LEE DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700495

15 BRISCOE,LAVONNE,A ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) TAYLOR,L 21CR 051934

16 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704

17 BUCK,CARLY,LATESHA CYBERSTALKING WILLIAMS,JE 21CR 051336

18 CAUDLE,DONALD,PHILLIP, DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704931

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 704931

19 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C,D 22CR 702116

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C,D 22CR 702116

20 COLLINS,CHRISTIAN,CURT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702307

21 CONWAY,HENRY,VAN SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 701760

22 COOPER,GARY,MICHAEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702642

23 CRANE,NOLA,LARENE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 051870

24 CRANK,CHARLES,EUGENE FAILURE TO YIELD ESCHBACH,R, 19IF 703397

25 CRUZ,JOSE,LUIS SIMPLE AFFRAY BOYD,M 22CR 702568

26 D'ARMINIO,JESSICA,KATH EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700823

27 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052268

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052268

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052268

28 DAY,ALEXSANDER,SALTER DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703044

29 DEAL,SHAWN,REBECCA RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 000368

30 DECRUMPE,CONNIE,JOANNE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702653

31 DEROSE,JAMIE,LAUREN MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C,D 22CR 702072

32 DIXON,ADA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000437

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000437

33 DOTSON,SAMANTHA,BROOKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 22CR 702158

EXPIRED/NO INSPECTION HAYDEN,J 22CR 702158

34 DOYLE,STEVEN,JAY RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 051493

35 EDINGER,JACK,WHALEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 701265

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 07/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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36 EDWARDS,JUDITH,CLAIRE SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 702764

37 ESTRADA,ANGEL,ALFONSO, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIS,C,D 21CR 705522

38 FLOYD,STEVEN,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050299

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050299

39 FOSTER,DYLAN,JEROLD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702154

SPEEDING 048/35 ALVARADO,E 22CR 702154

40 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556

41 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702476

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ELSON,A,M 22CR 702476

42 GIULIANI,JOSEPH,MICHAE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704203

43 GLOVER,ROBIN,LYNN SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,T 22CR 051056

INTOXICATED AND DISRUPTIVE SMITH,T 22CR 051056

44 GLOVER,ROBIN,LYNN SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,T 22CR 051387

45 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965

46 GODETTE,STEVE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050807

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050807

47 GODETTE,STEVE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E 21CR 050808

48 GONZALEZ,JAQURARIS,MAK DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704717

49 GRAY,TAMMIE,MARIE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704400

50 GRIFFIN,KELLY,ANNE,ROC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703015

51 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701841

EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701841

52 HATHAWAY,DANIEL,MATTHE SPEEDING 060/35 ELSON,A,M 22CR 702477

DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702477

53 HAYES,TYQUAN,SYKREE DWLR NOT IMPAIRED REV DESTEFANO,J 19CR 702786

OPERATE VEH NO INS DESTEFANO,J 19CR 702786

54 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760

55 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051243

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ESCHBACH,R 21CR 051243

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 051243

56 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702273

57 HENRY,GATES,ALEXANDER SPEEDING 057/35 CHAANINE,E 22CR 702977

58 HERNANDEZ,SIMON,SANCHE NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 701427

EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701427

59 HERRING,GARY,TYLER DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) CHAANINE,E 22CR 051582

60 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050388

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050388

** 61 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496

62 HIRT,JUSTIN,HUNTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703077

63 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267

64 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 21CR 052851

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851

65 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852

66 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853

67 HUGHES,DAKOTA,SCOTT DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION YODER,D,C 22CR 701212

OPERATE VEH NO INS YODER,D,C 22CR 701212

SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701212

68 HUMPHRIES,ZACHARY,DARO SPEEDING 069/35 WILLIS,C,D 22CR 702348

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 07/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702348

69 JIMENEZ,SANTOS NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 19CR 000863

70 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051170

DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051170

71 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051171

72 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702030

OPERATE VEH NO INS WILLIS,C,D 22CR 702030

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIS,C,D 22CR 702030

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 702030

FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIS,C,D 22CR 702030

73 JOHNSON,LAMOUNT IMPROPER TOWING LANE,J,D 22IF 700973

STOP/LEAVE STAND MV INTER/CAH LANE,J,D 22IF 700973

74 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704617

75 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969

SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969

76 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181

77 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637

78 LIGGETT,JOHN,HARRIS FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 701399

79 LOCKHART,DONNA COMMUNICATING THREATS WILLIAMS,PR 21CR 051298

80 MASON,CHRISTOPHER,JERR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704359

81 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856

82 MAY,TRAVIUN,DESHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702739

83 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103

84 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104

85 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000742

OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 20CR 000742

86 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702

87 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 22CR 050496

DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 050496

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 22CR 050496

88 METCALF,CAITLYN,HELEN RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 22CR 050497

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 22CR 050497

89 MOORE,CARLY,MEDLIN DWLR IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 702028

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702028

90 MORALES MENDEZ,BLANCA, NO OPERATORS LICENSE NICHOLS,J 21CR 000482

91 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 701622

OPERATE VEH NO INS ALVARADO,E 22CR 701622

92 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701740

OPERATE VEH NO INS GARRETT,TYL 22CR 701740

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701740

93 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135

FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135

94 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 22CR 701656

95 NIEVES,MARISA,THAYONNE EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,C,D 22IF 701862

96 ONEAL,DENNIS,MICHAEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BOYD,M 22CR 050541

97 ONEAL,DENNIS,MICHAEL ASSAULT ON A FEMALE BOYD,M 22CR 050542

98 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BOYD,M 22CR 050543

99 PETERS,ADAM,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 052855

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ESCHBACH,R 21CR 052855

100 PETERS,ADAM,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 052856

101 PHAN,RAMON,BORI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702215

102 PORTER,BROOKE,LEANNE DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 701953

103 PORTER,JASON,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701205

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 701205

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 07/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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104 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052260

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052260

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052260

105 PUGH,SUSAN,RANAE MISDEMEANOR CONSPIRACY PHILLIPS,J 20CR 052267

106 RICE,CHRISTOPHER,ERIC ASSAULT ON A FEMALE DESTEFANO,J 22CR 050178

107 RICE,CHRISTOPHER,ERIC DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCIORTINO,R 22CR 050414

108 RIGGS,JASON,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 21CR 703287

109 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705139

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 705139

UND 110 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705353

111 ROBINSON,ANTOINE,ALFON SPEEDING 063/45 RENN,J,A 21CR 705391

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705391

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 21CR 705391

** 112 ROCHELLE,DAVID,TRENT SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 22CR 051660

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051660

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051660

113 RUDD,JESSICA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 701040

114 SANSEVERO,MICHAEL,LOUI DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 20CR 051121

115 SANTIAGO,ANTHONY,HILTO DWLR NOT IMPAIRED REV CHAANINE,E 22CR 702180

116 SAULS,DAWSON,BLAKE SPEEDING 056/35 ALVARADO,E 22CR 702216

** 117 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643

118 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088

119 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GARRETT,T 22CR 050166

120 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238

DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238

SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238

121 SMITH,AARON,COLTEN GRA CYBERSTALKING ISAACS,ERIK 22CR 050831

122 SMITH,AARON,COLTEN,GRA FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ TAYLOR,L 21CR 000809

123 SOLANO,CRISTIAN,DOMINI SPEEDING 070/35 BRINKLEY,J 22CR 051672

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051672

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051672

124 STANLEY,LUTHER,ALTON OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL WILLIS,C,D 22CR 701081

125 STEPP,WILLIAM,JOSEPH FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701853

126 STYRON,ROBERT,DEAN SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,PATR 21CR 053155

127 SULLIVAN,JOSHUA,MICHAE LITTERING NOT > 15 LBS ESCHBACH,R 21CR 051764

DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051764

128 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417

129 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418

130 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419

131 THOMPSON,CHANYQUIA,CHA SPEEDING 057/35 HAYDEN,J 21CR 702426

DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 702426

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 702426

132 THOMPSON,THOMAS,ERIC DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 20CR 051155

133 UNDERWOOD,MELISSA,ANN MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 19CR 053067

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALVARADO,E 19CR 053067

134 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833

135 VILLAGOMEZ,OMAR,SUBIAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436

136 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704716

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 704716

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 07/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

137 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 700808

NO LIABILITY INSURANCE BOYD,M 22CR 700808

138 WASHBURN,ZACHARY,TAYLO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOYD,M 22CR 702501

139 WATT,KEITH,IRVIN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 20CR 053305

** 140 WEISS,ALEX,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050771

141 WEISS,ALEX,LEE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701602

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 21CR 701602

142 WHITE,EINN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 703826

143 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 704015

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 704015

144 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871

145 WILLIAMS,AARON,MATTHEW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOYD,M 22CR 701373

146 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666

IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,C 22CR 050666

147 WILLIAMS,OWEN,DAVIS,JR FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 700976

148 WILLIS,KEDRON,RYDELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050557

149 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050558

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050558

150 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050809

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050809

151 WOKASCH,BRADLEY,BRYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703078

152 YOSBANY,MONTES,ULACIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ESCHBACH,R 21CR 702288

SPEEDING 072/35 ESCHBACH,R 21CR 702288

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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