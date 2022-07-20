DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALZAHRANI,AYMAN,ABDULL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702417
2 ANDERSON,LINDA,LEE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BOYD,M 22IF 701448
3 AVERETTE,ANNABELLE,GRA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702217
4 BARTA,HUNTER,JACKSON FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER GARRETT,TYL 22CR 701428
UNSAFE MOVEMENT GARRETT,TYL 22CR 701428
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC GARRETT,TYL 22CR 701428
5 BHAR,ETHAN,PAUL POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID ALVARADO,E 22CR 703079
6 BILLINGHAM,COREY,JAMES SPEEDING 072/45 ESCHBACH,R 22CR 050318
DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 22CR 050318
7 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622
8 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623
9 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624
10 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625
11 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626
12 BRADLEY,CLINTON,MONTEL POSS STOLEN GOODS/PROP (M) GUTHRIE,K 19CR 052769
13 BRAXTON,JOEL,DAVID OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,R 21CR 705202
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 705202
14 BRIGHT,JAMIE,LEE DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700495
15 BRISCOE,LAVONNE,A ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) TAYLOR,L 21CR 051934
16 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704
17 BUCK,CARLY,LATESHA CYBERSTALKING WILLIAMS,JE 21CR 051336
18 CAUDLE,DONALD,PHILLIP, DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704931
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 704931
19 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C,D 22CR 702116
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C,D 22CR 702116
20 COLLINS,CHRISTIAN,CURT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702307
21 CONWAY,HENRY,VAN SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 701760
22 COOPER,GARY,MICHAEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702642
23 CRANE,NOLA,LARENE DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 051870
24 CRANK,CHARLES,EUGENE FAILURE TO YIELD ESCHBACH,R, 19IF 703397
25 CRUZ,JOSE,LUIS SIMPLE AFFRAY BOYD,M 22CR 702568
26 D'ARMINIO,JESSICA,KATH EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700823
27 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052268
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052268
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052268
28 DAY,ALEXSANDER,SALTER DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703044
29 DEAL,SHAWN,REBECCA RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 000368
30 DECRUMPE,CONNIE,JOANNE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702653
31 DEROSE,JAMIE,LAUREN MISDEMEANOR LARCENY WILLIS,C,D 22CR 702072
32 DIXON,ADA,LYNN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,L 21CR 000437
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TAYLOR,L 21CR 000437
33 DOTSON,SAMANTHA,BROOKE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 22CR 702158
EXPIRED/NO INSPECTION HAYDEN,J 22CR 702158
34 DOYLE,STEVEN,JAY RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 051493
35 EDINGER,JACK,WHALEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 701265
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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36 EDWARDS,JUDITH,CLAIRE SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 702764
37 ESTRADA,ANGEL,ALFONSO, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WILLIS,C,D 21CR 705522
38 FLOYD,STEVEN,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050299
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050299
39 FOSTER,DYLAN,JEROLD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702154
SPEEDING 048/35 ALVARADO,E 22CR 702154
40 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556
41 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702476
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ELSON,A,M 22CR 702476
42 GIULIANI,JOSEPH,MICHAE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704203
43 GLOVER,ROBIN,LYNN SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,T 22CR 051056
INTOXICATED AND DISRUPTIVE SMITH,T 22CR 051056
44 GLOVER,ROBIN,LYNN SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,T 22CR 051387
45 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965
46 GODETTE,STEVE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050807
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050807
47 GODETTE,STEVE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E 21CR 050808
48 GONZALEZ,JAQURARIS,MAK DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704717
49 GRAY,TAMMIE,MARIE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704400
50 GRIFFIN,KELLY,ANNE,ROC EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703015
51 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701841
EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701841
52 HATHAWAY,DANIEL,MATTHE SPEEDING 060/35 ELSON,A,M 22CR 702477
DWLR NOT IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702477
53 HAYES,TYQUAN,SYKREE DWLR NOT IMPAIRED REV DESTEFANO,J 19CR 702786
OPERATE VEH NO INS DESTEFANO,J 19CR 702786
54 HAZELWOOD,BRITTANY,MIC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CHAANINE,E 22IF 701760
55 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051243
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ESCHBACH,R 21CR 051243
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 051243
56 HENNESSEY,EDWARD,CHARL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702273
57 HENRY,GATES,ALEXANDER SPEEDING 057/35 CHAANINE,E 22CR 702977
58 HERNANDEZ,SIMON,SANCHE NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 701427
EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 701427
59 HERRING,GARY,TYLER DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) CHAANINE,E 22CR 051582
60 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050388
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050388
** 61 HILL,ADAM,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052496
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052496
62 HIRT,JUSTIN,HUNTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703077
63 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267
64 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 21CR 052851
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851
65 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852
66 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853
67 HUGHES,DAKOTA,SCOTT DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION YODER,D,C 22CR 701212
OPERATE VEH NO INS YODER,D,C 22CR 701212
SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701212
68 HUMPHRIES,ZACHARY,DARO SPEEDING 069/35 WILLIS,C,D 22CR 702348
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 07/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702348
69 JIMENEZ,SANTOS NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 19CR 000863
70 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051170
DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051170
71 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051171
72 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702030
OPERATE VEH NO INS WILLIS,C,D 22CR 702030
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIS,C,D 22CR 702030
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 702030
FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIS,C,D 22CR 702030
73 JOHNSON,LAMOUNT IMPROPER TOWING LANE,J,D 22IF 700973
STOP/LEAVE STAND MV INTER/CAH LANE,J,D 22IF 700973
74 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 20CR 704617
75 KILLIAN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 704969
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 704969
SPEEDING 050/35 HAYDEN,J 21CR 704969
76 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181
77 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637
78 LIGGETT,JOHN,HARRIS FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 701399
79 LOCKHART,DONNA COMMUNICATING THREATS WILLIAMS,PR 21CR 051298
80 MASON,CHRISTOPHER,JERR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704359
81 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856
82 MAY,TRAVIUN,DESHAWN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702739
83 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103
84 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104
85 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000742
OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 20CR 000742
86 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702
87 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 22CR 050496
DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 050496
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 22CR 050496
88 METCALF,CAITLYN,HELEN RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 22CR 050497
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 22CR 050497
89 MOORE,CARLY,MEDLIN DWLR IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 702028
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702028
90 MORALES MENDEZ,BLANCA, NO OPERATORS LICENSE NICHOLS,J 21CR 000482
91 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 701622
OPERATE VEH NO INS ALVARADO,E 22CR 701622
92 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701740
OPERATE VEH NO INS GARRETT,TYL 22CR 701740
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701740
93 MURRAY,WILLIE,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 21CR 052135
FAILURE TO REDUCE SPEED CHAANINE,E 21CR 052135
94 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 22CR 701656
95 NIEVES,MARISA,THAYONNE EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,C,D 22IF 701862
96 ONEAL,DENNIS,MICHAEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BOYD,M 22CR 050541
97 ONEAL,DENNIS,MICHAEL ASSAULT ON A FEMALE BOYD,M 22CR 050542
98 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BOYD,M 22CR 050543
99 PETERS,ADAM,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 052855
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ESCHBACH,R 21CR 052855
100 PETERS,ADAM,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 052856
101 PHAN,RAMON,BORI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 702215
102 PORTER,BROOKE,LEANNE DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 701953
103 PORTER,JASON,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701205
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 701205
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 07/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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104 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052260
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052260
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052260
105 PUGH,SUSAN,RANAE MISDEMEANOR CONSPIRACY PHILLIPS,J 20CR 052267
106 RICE,CHRISTOPHER,ERIC ASSAULT ON A FEMALE DESTEFANO,J 22CR 050178
107 RICE,CHRISTOPHER,ERIC DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) SCIORTINO,R 22CR 050414
108 RIGGS,JASON,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 21CR 703287
109 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705139
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JONES,J 21CR 705139
UND 110 ROBINSON,ANTOINE,ALFON DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705353
111 ROBINSON,ANTOINE,ALFON SPEEDING 063/45 RENN,J,A 21CR 705391
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705391
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 21CR 705391
** 112 ROCHELLE,DAVID,TRENT SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 22CR 051660
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051660
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051660
113 RUDD,JESSICA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ALVARADO,E 22CR 701040
114 SANSEVERO,MICHAEL,LOUI DRIVING WHILE IMPAIRED DESTEFANO,J 20CR 051121
115 SANTIAGO,ANTHONY,HILTO DWLR NOT IMPAIRED REV CHAANINE,E 22CR 702180
116 SAULS,DAWSON,BLAKE SPEEDING 056/35 ALVARADO,E 22CR 702216
** 117 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643
118 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088
119 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GARRETT,T 22CR 050166
120 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238
DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238
SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238
121 SMITH,AARON,COLTEN GRA CYBERSTALKING ISAACS,ERIK 22CR 050831
122 SMITH,AARON,COLTEN,GRA FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ TAYLOR,L 21CR 000809
123 SOLANO,CRISTIAN,DOMINI SPEEDING 070/35 BRINKLEY,J 22CR 051672
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051672
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051672
124 STANLEY,LUTHER,ALTON OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL WILLIS,C,D 22CR 701081
125 STEPP,WILLIAM,JOSEPH FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 701853
126 STYRON,ROBERT,DEAN SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,PATR 21CR 053155
127 SULLIVAN,JOSHUA,MICHAE LITTERING NOT > 15 LBS ESCHBACH,R 21CR 051764
DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051764
128 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417
129 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418
130 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419
131 THOMPSON,CHANYQUIA,CHA SPEEDING 057/35 HAYDEN,J 21CR 702426
DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 702426
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HAYDEN,J 21CR 702426
132 THOMPSON,THOMAS,ERIC DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 20CR 051155
133 UNDERWOOD,MELISSA,ANN MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 19CR 053067
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALVARADO,E 19CR 053067
134 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833
135 VILLAGOMEZ,OMAR,SUBIAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436
136 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704716
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 704716
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 07/21/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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137 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 700808
NO LIABILITY INSURANCE BOYD,M 22CR 700808
138 WASHBURN,ZACHARY,TAYLO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOYD,M 22CR 702501
139 WATT,KEITH,IRVIN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 20CR 053305
** 140 WEISS,ALEX,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 050771
141 WEISS,ALEX,LEE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 21CR 701602
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CASNER,S,M 21CR 701602
142 WHITE,EINN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 703826
143 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 704015
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 704015
144 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871
145 WILLIAMS,AARON,MATTHEW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOYD,M 22CR 701373
146 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666
IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,C 22CR 050666
147 WILLIAMS,OWEN,DAVIS,JR FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ALVARADO,E 22IF 700976
148 WILLIS,KEDRON,RYDELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050557
149 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050558
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050558
150 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050809
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050809
151 WOKASCH,BRADLEY,BRYAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,E 22CR 703078
152 YOSBANY,MONTES,ULACIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ESCHBACH,R 21CR 702288
SPEEDING 072/35 ESCHBACH,R 21CR 702288
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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