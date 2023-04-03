DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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:
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:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,SHAUN,TAQUAN ASSAULT ON A FEMALE THOMAS,C 21CR 052252
SIMPLE ASSAULT THOMAS,C 21CR 052252
2 AHRENS,LESLIE,CAROLINE DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700936
3 ALNIMER,SULTAN,ABDELSA SPEEDING 071/55 WILLIAMS,B 23CR 701053
4 ALSTON,ISAIAH NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701008
5 ALSTON,ZIBIAH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700615
6 BACKMAN,THOMAS,JOHN INJURE/TAMPER W/VEHICLE WILLIAMS,B 23CR 701248
7 BADILLO,ANGELITO,GUILL DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700547
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700547
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700547
8 BAKER,IMANI,RAYKIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,KU 22CR 323619
9 BARBOUR,BRANDON,PAUL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700536
10 BECK,MICHAEL,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700685
11 BECKER,JAMES,EDWIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 706057
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 706057
12 BECTON,DESMOND,DASHONN FAILURE TO REDUCE SPEED BEAMAN,K,W 23IF 700306
UNSAFE TIRES BEAMAN,K,W 23IF 700306
13 BLINEBRY,SARA,KATHRIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 23CR 700997
14 BOBBITT,MARTHA,SMITH DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 23CR 235690
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE WILLIAMS,B 23CR 235690
FAIL TO BURN HEADLAMPS WILLIAMS,B 23CR 235690
15 BOUCHILLON,JONATHAN,WI SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700580
16 BOWEN,LYNWOOD,CLARENCE SPEEDING 043/25 WILLIAMS,B 23CR 701170
17 BRASWELL,BRADLEY,JACOB SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 23IF 700055
18 BRINSON,TERRY,GORDON,J FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700459
19 BROOKER,PAUL,CLIFFORD, SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700607
20 BROWN,KENT PURCELL ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,BR 22CR 255991
21 CANNON,LINDSEY,NICOLE FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 700457
22 CARAWAN,SANDRA,KAY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050086
IMPROPER TURN BRINKLEY,J 22CR 050086
23 CATHEY,HEATHER,NICOLE OPERATE VEH NO INS GASKILL,J 22CR 000946
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION GASKILL,J 22CR 000946
24 CHRISTENSEN,CONSTANCE RESISTING PUBLIC OFFICER SURFASS,N 22CR 000536
25 CLARK,HANNAH,SMITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700949
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700949
26 CORBETT,ALEX,RUSSELL BREAKING OR ENTERING (M) SHANNON,L 23CR 000182
27 CORBETT,ALEX,RUSSELL SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS ADAMS,RYAN 23CR 701182
28 CORBETT,JOHN,CLAY EXCEEDING POSTED SPEED KEARNEY,R 22IF 000223
29 CRISSMAN,JERAMY,THOMAS SPEEDING 078/55 WILLIAMS,B 23CR 700776
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIAMS,B 23CR 700776
NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 23CR 700776
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILLIAMS,B 23CR 700776
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT WILLIAMS,B 23CR 700776
30 DAVIS,MARY,ALISON SPEEDING 038/25 WILLIAMS,B 23IF 700404
31 DEAN,TIMOTHY,STEVEN DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700684
SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 23CR 700684
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 04/04/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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32 DILLENDER,DYLAN,SCOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700525
33 DILLON,RAYDON,JAMES SPEEDING 067/45 KIRBY,J,I 23CR 700843
34 DOMEL,DAVID,ANTHONY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 23CR 000029
UNSAFE MOVEMENT KEARNEY,R 23CR 000029
35 DONALD,LENORA,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700583
36 DOYKOS,DAMON,ANTHONY SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700516
37 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 702502
38 DREHS,FORREST,KYLE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000971
39 DUCOTE,JUSTIN,ONELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700449
40 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000405
41 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000450
42 DUDLEY,SCOTT,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 19IF 704810
43 EARP,KIMBERLY,SUSAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051402
44 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A 21CR 051520
45 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 702146
WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702146
IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702146
46 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 702335
47 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702467
WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702467
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702467
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 702467
UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 702467
48 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702538
WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702538
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702538
49 EATON,MICHAEL,CHASE WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702715
IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702715
UNSAFE TIRES COLLINS,A,S 21CR 702715
50 ECKARD,JOSEPH,BACOT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700579
51 EDWARDS,THOMAS,DANELL, SPEEDING 059/45 WILLIAMS,B 23IF 700042
52 ELLISON,VICTOR,M DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 23CR 000117
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WILLIAMS,K 23CR 000117
53 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000602
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 22CR 000602
54 EVANS,TYLER,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700582
55 FLETCHER,SANDRA,JANE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 704801
56 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700652
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 700652
57 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702362
58 FULFORD,EARL,PRESTON,J SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700802
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700802
59 GEIGES,SUSAN,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700590
60 GEOFFROY,DENNIS,CHARLE SPEEDING 072/45 WILLIAMS,B 23CR 700477
61 GEORGE,AARON,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 20CR 000308
62 GODETTE,ALBERT POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA KIRBY,J,I 23IF 700468
63 GOLDEN,DARRYL,RICO OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700928
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700928
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700928
64 GRAHAM,NICHOLE,LEE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700247
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT KIRBY,J,I 23CR 700247
65 GREEN,CRAIG,AARON SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 23CR 700839
66 GRZESKOWIAK,TIMOTHY DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BELL,BERKLE 23CR 264326
67 HALL,KEVIN,JEFFERY ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,BR 22CR 346678
68 HARDEE,HEATHER,ELAINE FINANCIAL CARD FRAUD (M) BELL,BERKLE 23CR 259530
69 HARDISON,MELISSA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700283
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700283
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 04/04/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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70 HARPER,KENDALL,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700537
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700537
71 HENRY,JAQUAN,LEONTY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 705341
72 HILL,THOMAS,NEAL SIMPLE ASSAULT NEWMAN,JESS 23CR 230994
73 HOLDEN,HANNAH,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700851
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700851
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700851
74 HOLLAND,STACEY,WADE MISDEMEANOR LARCENY NAKAMURA,K 23CR 000081
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) NAKAMURA,K 23CR 000081
75 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 21CR 701118
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 21CR 701118
76 HUGHES,TEX,RITTER DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON,L 22CR 001051
77 HUNT,CHARLES,STANLEY,J SPEEDING 087/55 KIRBY,J,I 23CR 700546
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT KIRBY,J,I 23CR 700546
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 700546
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23CR 700546
78 HUNT,KEILO,NATHANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700144
79 JIMMERSON,DEANDRE,STEP POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051475
80 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 704894
81 JOHNSON,LINDA,H FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 21IF 703595
82 JOHNSON,MARK,LEDALE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700616
83 JONES,JAMES,ALLEN SIMPLE ASSAULT PINER,JESSI 23CR 203256
COMMUNICATING THREATS PINER,JESSI 23CR 203256
** 84 JONES,JAY,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURROUGHS,C 22CR 050982
85 JONES,JUDE,EMANUEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700458
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 700458
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23IF 700458
86 JONES,JUSTICE,MERLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 22CR 050400
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WILLIAMS,B 22CR 050400
SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 22CR 050400
87 JONES,MISTY,STAR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703662
88 JONES,PATRICK,R INTOXICATED AND DISRUPTIVE NEWMAN,S 21CR 052491
89 KARTAL,ALICAN SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700241
90 KEHN,CARRIE,LOUISE ALLOWING LIVESTOCK TO RUN AT L TAYLOR,RAND 23CR 223718
91 KINGSLEY,MARK,MERLE ASSAULT AND BATTERY SMITH,BRIAN 23CR 209846
92 KIRKER,ROB,CRAIG EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 23CR 700871
93 KNAPP,KENNETH,WADE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700532
94 LEE,KRISTOFER,MIKEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700589
95 LESTER,TAMARA,WILLIS DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703752
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 703752
96 LEWIS,CLAUDE,FARLEY ASSAULT ON A FEMALE NEWMAN,JESS 22CR 330523
97 LEWIS,EMILY,MELISSA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700578
98 LIETUVNINKAS,BRIANNA,L FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700384
99 LOPEZ,DANIEL,MENDEZ NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 22CR 706016
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BURROUGHS,C 22CR 706016
** 100 LOZEAU,RAYMOND,ARTHUR, POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KEARNEY,R 23CR 000165
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) KEARNEY,R 23CR 000165
101 MACGOWN,ARIANNA CYBERSTALKING FOX,SHAWN,T 23CR 248308
102 MARQUES,SHANNON,EMILY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 23CR 000105
SPA 103 MARTINEZ,ARNOL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 706070
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 22CR 706070
104 MASON,ELIZABETH,ROSE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIAMS,B 22CR 705179
105 MATICE,MARK,AARON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700285
106 MCCLANAHAN,MICHAEL,HAM EXCEEDING POSTED SPEED SHANNON,L 23CR 000181
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SHANNON,L 23CR 000181
107 MCNEILL,DILLON,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700530
108 MCWILLIAMS,AMEGA JO MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWARD,TIPH 22CR 290037
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 04/04/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 109 MCWILLIAMS,AMEGA JO MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 22CR 290041
110 MOORE,CRYSTAL,LYNELL FAIL TO YIELD LEFT TURN KIRBY,J,I 23IF 700005
111 MOORE,FLUERS,L SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700861
112 MORGAN,HUNTER,GARDNER DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,BR 22CR 319004
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,BR 22CR 319004
CITY/TOWN VIOLATION (M) WILLIAMS,BR 22CR 319004
113 MORRIS,JESSE,EARL,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700547
114 MORRIS,KENYA,IMANI SPEEDING 062/45 WILLIAMS,B 23CR 700488
115 NOLON,JUSTYN RASHAD CL FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN WILLIAMS,BR 22CR 268275
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIAMS,BR 22CR 268275
116 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL SPEEDING 066/55 CASNER,S,M 22IF 702474
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22IF 702474
MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH CASNER,S,M 22IF 702474
117 ODEN,TIFFANY,GREEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 051950
DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,J 22CR 051950
118 PARKER,ANDREA,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,J 23CR 700847
119 PAULSON,JARED,ADAM MISDEMEANOR CHILD ABUSE KEARNEY,RIL 22CR 344139
120 PENA,VICTOR,SAMUEL SPEEDING 060/45 KIRBY,J,I 23IF 700448
121 PHILLIPS,MATTHEW,DALE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705482
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705482
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705482
122 PRICE,JOSEPH,ARNOLD,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700581
123 PRIDDY,CHARLES,EUGENE, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700545
124 RAFFALDT,CHESTER,RAY,J ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON OSBORN,BRIT 23CR 253421
INJURY TO PERSONAL PROPERTY OSBORN,BRIT 23CR 253421
125 REELS,CASSONDRA,TAYS SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 703353
126 RICHARDS,ULICE,WALDO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700546
** 127 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292
AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292
128 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO FALSE REPORT TO POLICE STATION KEARNEY,R 22CR 050386
129 ROBINSON,ANTOINE,ALFON SPEEDING 075/55 WILLIAMS,B 23CR 700478
130 ROMERO,SCOTT,FRANKLIN SPEEDING 064/45 KIRBY,J,I 23CR 700644
** 131 RUSSELL,JASON,WILLIAM SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHANNON,LAC 23CR 216665
132 SABOURIN,ANGELA,BUCK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 701006
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 701006
133 SANSEVERO,MICHAEL,LOUI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700528
134 SAWYER,HANNAH,MAE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 23CR 700686
135 SCHMITTBERGER,CHRISTOP SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 23IF 700126
136 SEPOLVEDA,JUAN,JOSE,PE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705809
SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22CR 705809
137 SHARPE,JONATHAN,KING FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700523
138 SHELTON,JASON,TRAVELL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700777
139 SHIERS,HEATHER,NICOLE SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700478
140 SHRECK,FLOWER,FAYESSA UNSAFE LANE CHANGE BISHOP,MICH 22IF 702039
141 SMART,JEFFREY,TODD,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700529
142 SMITH,DALTON,KENCADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703405
143 SMITH,STEVE,AUSTIN SPEEDING 063/45 CASNER,S,M 22CR 705552
144 STAMBRO,CARLO,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700986
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700986
145 STIMPSON,COURTNEY,FAIR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700850
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700850
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700850
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700850
146 STULL,JOHN,ROSS FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WILLIAMS,B 23IF 700464
147 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000904
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000904
148 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 23CR 000022
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 04/04/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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149 TAYLOR,ROSS ADAM DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,BR 22CR 268508
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,BR 22CR 268508
150 TEABO,MICHAEL,TODD ASSAULT ON A FEMALE SHANNON,LAC 23CR 231508
MISDEMEANOR CHILD ABUSE SHANNON,LAC 23CR 231508
151 TEPETATE,ROBERTO,LEON DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 704557
152 TERRELL,JOSHUA,LEE SIMPLE ASSAULT TAYLOR,RAND 22CR 371258
153 TERRY,THACKORY,DEAN SPEEDING 062/45 WILLIAMS,B 23CR 700683
154 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS 22CR 000699
155 TRAVIS,JERRY,DEANE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BELL,B 23CR 000139
156 TURNER,ROBERTA,MEDRIKA DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON,L 23CR 000028
157 UNETIC,VICTORIA,ELIZAB SPEEDING 066/45 KIRBY,J,I 23CR 700842
SPA 158 VELASQUEZ,BONIFACIOS FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 700451
159 VENTURA,EFAIN,ORTIZ SPEEDING 076/55 KIRBY,J,I 23CR 700929
160 WARD,EMILY,BELLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700312
161 WILLIAMS,LARRY,PAUL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIAMS,B 23CR 700362
FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIAMS,B 23CR 700362
162 WILLIAMS,LARRY,PAUL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIAMS,B 23IF 700041
163 WILLIS,DAVIE,CARROLL,J DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 701017
164 WILLIS,DAVIE,CARROLL,J DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703740
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22CR 703740
165 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700315
166 YOUNG,SHERMAN,OTIS,JR UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 23IF 700476
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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