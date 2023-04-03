carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ADAMS,SHAUN,TAQUAN ASSAULT ON A FEMALE THOMAS,C 21CR 052252

SIMPLE ASSAULT THOMAS,C 21CR 052252

2 AHRENS,LESLIE,CAROLINE DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700936

3 ALNIMER,SULTAN,ABDELSA SPEEDING 071/55 WILLIAMS,B 23CR 701053

4 ALSTON,ISAIAH NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701008

5 ALSTON,ZIBIAH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700615

6 BACKMAN,THOMAS,JOHN INJURE/TAMPER W/VEHICLE WILLIAMS,B 23CR 701248

7 BADILLO,ANGELITO,GUILL DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700547

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700547

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700547

8 BAKER,IMANI,RAYKIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,KU 22CR 323619

9 BARBOUR,BRANDON,PAUL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700536

10 BECK,MICHAEL,GLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700685

11 BECKER,JAMES,EDWIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 706057

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 706057

12 BECTON,DESMOND,DASHONN FAILURE TO REDUCE SPEED BEAMAN,K,W 23IF 700306

UNSAFE TIRES BEAMAN,K,W 23IF 700306

13 BLINEBRY,SARA,KATHRIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 23CR 700997

14 BOBBITT,MARTHA,SMITH DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 23CR 235690

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE WILLIAMS,B 23CR 235690

FAIL TO BURN HEADLAMPS WILLIAMS,B 23CR 235690

15 BOUCHILLON,JONATHAN,WI SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700580

16 BOWEN,LYNWOOD,CLARENCE SPEEDING 043/25 WILLIAMS,B 23CR 701170

17 BRASWELL,BRADLEY,JACOB SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 23IF 700055

18 BRINSON,TERRY,GORDON,J FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700459

19 BROOKER,PAUL,CLIFFORD, SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700607

20 BROWN,KENT PURCELL ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,BR 22CR 255991

21 CANNON,LINDSEY,NICOLE FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 700457

22 CARAWAN,SANDRA,KAY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050086

IMPROPER TURN BRINKLEY,J 22CR 050086

23 CATHEY,HEATHER,NICOLE OPERATE VEH NO INS GASKILL,J 22CR 000946

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION GASKILL,J 22CR 000946

24 CHRISTENSEN,CONSTANCE RESISTING PUBLIC OFFICER SURFASS,N 22CR 000536

25 CLARK,HANNAH,SMITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700949

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700949

26 CORBETT,ALEX,RUSSELL BREAKING OR ENTERING (M) SHANNON,L 23CR 000182

27 CORBETT,ALEX,RUSSELL SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS ADAMS,RYAN 23CR 701182

28 CORBETT,JOHN,CLAY EXCEEDING POSTED SPEED KEARNEY,R 22IF 000223

29 CRISSMAN,JERAMY,THOMAS SPEEDING 078/55 WILLIAMS,B 23CR 700776

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION WILLIAMS,B 23CR 700776

NO LIABILITY INSURANCE WILLIAMS,B 23CR 700776

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WILLIAMS,B 23CR 700776

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT WILLIAMS,B 23CR 700776

30 DAVIS,MARY,ALISON SPEEDING 038/25 WILLIAMS,B 23IF 700404

31 DEAN,TIMOTHY,STEVEN DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700684

SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 23CR 700684

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 04/04/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

32 DILLENDER,DYLAN,SCOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700525

33 DILLON,RAYDON,JAMES SPEEDING 067/45 KIRBY,J,I 23CR 700843

34 DOMEL,DAVID,ANTHONY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 23CR 000029

UNSAFE MOVEMENT KEARNEY,R 23CR 000029

35 DONALD,LENORA,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700583

36 DOYKOS,DAMON,ANTHONY SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700516

37 DOYLE,WALTER,JOHN NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 21CR 702502

38 DREHS,FORREST,KYLE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000971

39 DUCOTE,JUSTIN,ONELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700449

40 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000405

41 DUDLEY,SCOTT NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000450

42 DUDLEY,SCOTT,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 19IF 704810

43 EARP,KIMBERLY,SUSAN DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 21CR 051402

44 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A 21CR 051520

45 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 702146

WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702146

IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702146

46 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 702335

47 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702467

WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702467

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702467

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 702467

UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 702467

48 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702538

WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702538

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702538

49 EATON,MICHAEL,CHASE WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702715

IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702715

UNSAFE TIRES COLLINS,A,S 21CR 702715

50 ECKARD,JOSEPH,BACOT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700579

51 EDWARDS,THOMAS,DANELL, SPEEDING 059/45 WILLIAMS,B 23IF 700042

52 ELLISON,VICTOR,M DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 23CR 000117

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WILLIAMS,K 23CR 000117

53 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000602

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 22CR 000602

54 EVANS,TYLER,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700582

55 FLETCHER,SANDRA,JANE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 22CR 704801

56 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700652

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 700652

57 FOX,JUSTIN,ALLEN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702362

58 FULFORD,EARL,PRESTON,J SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700802

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700802

59 GEIGES,SUSAN,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700590

60 GEOFFROY,DENNIS,CHARLE SPEEDING 072/45 WILLIAMS,B 23CR 700477

61 GEORGE,AARON,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 20CR 000308

62 GODETTE,ALBERT POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA KIRBY,J,I 23IF 700468

63 GOLDEN,DARRYL,RICO OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700928

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700928

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700928

64 GRAHAM,NICHOLE,LEE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 700247

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT KIRBY,J,I 23CR 700247

65 GREEN,CRAIG,AARON SPEEDING 061/45 KIRBY,J,I 23CR 700839

66 GRZESKOWIAK,TIMOTHY DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BELL,BERKLE 23CR 264326

67 HALL,KEVIN,JEFFERY ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,BR 22CR 346678

68 HARDEE,HEATHER,ELAINE FINANCIAL CARD FRAUD (M) BELL,BERKLE 23CR 259530

69 HARDISON,MELISSA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700283

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700283

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 04/04/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

70 HARPER,KENDALL,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700537

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700537

71 HENRY,JAQUAN,LEONTY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 705341

72 HILL,THOMAS,NEAL SIMPLE ASSAULT NEWMAN,JESS 23CR 230994

73 HOLDEN,HANNAH,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700851

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700851

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700851

74 HOLLAND,STACEY,WADE MISDEMEANOR LARCENY NAKAMURA,K 23CR 000081

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) NAKAMURA,K 23CR 000081

75 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B, 21CR 701118

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIAMS,B, 21CR 701118

76 HUGHES,TEX,RITTER DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON,L 22CR 001051

77 HUNT,CHARLES,STANLEY,J SPEEDING 087/55 KIRBY,J,I 23CR 700546

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT KIRBY,J,I 23CR 700546

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 700546

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23CR 700546

78 HUNT,KEILO,NATHANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700144

79 JIMMERSON,DEANDRE,STEP POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051475

80 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,BRIA 21CR 704894

81 JOHNSON,LINDA,H FAILURE TO YIELD TAYLOR,C,A 21IF 703595

82 JOHNSON,MARK,LEDALE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700616

83 JONES,JAMES,ALLEN SIMPLE ASSAULT PINER,JESSI 23CR 203256

COMMUNICATING THREATS PINER,JESSI 23CR 203256

** 84 JONES,JAY,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURROUGHS,C 22CR 050982

85 JONES,JUDE,EMANUEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700458

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 700458

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23IF 700458

86 JONES,JUSTICE,MERLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,B 22CR 050400

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WILLIAMS,B 22CR 050400

SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 22CR 050400

87 JONES,MISTY,STAR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703662

88 JONES,PATRICK,R INTOXICATED AND DISRUPTIVE NEWMAN,S 21CR 052491

89 KARTAL,ALICAN SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700241

90 KEHN,CARRIE,LOUISE ALLOWING LIVESTOCK TO RUN AT L TAYLOR,RAND 23CR 223718

91 KINGSLEY,MARK,MERLE ASSAULT AND BATTERY SMITH,BRIAN 23CR 209846

92 KIRKER,ROB,CRAIG EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,B 23CR 700871

93 KNAPP,KENNETH,WADE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700532

94 LEE,KRISTOFER,MIKEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700589

95 LESTER,TAMARA,WILLIS DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703752

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,B 22CR 703752

96 LEWIS,CLAUDE,FARLEY ASSAULT ON A FEMALE NEWMAN,JESS 22CR 330523

97 LEWIS,EMILY,MELISSA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700578

98 LIETUVNINKAS,BRIANNA,L FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 700384

99 LOPEZ,DANIEL,MENDEZ NO OPERATORS LICENSE BURROUGHS,C 22CR 706016

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE BURROUGHS,C 22CR 706016

** 100 LOZEAU,RAYMOND,ARTHUR, POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KEARNEY,R 23CR 000165

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) KEARNEY,R 23CR 000165

101 MACGOWN,ARIANNA CYBERSTALKING FOX,SHAWN,T 23CR 248308

102 MARQUES,SHANNON,EMILY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 23CR 000105

SPA 103 MARTINEZ,ARNOL,LOPEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 706070

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 22CR 706070

104 MASON,ELIZABETH,ROSE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIAMS,B 22CR 705179

105 MATICE,MARK,AARON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700285

106 MCCLANAHAN,MICHAEL,HAM EXCEEDING POSTED SPEED SHANNON,L 23CR 000181

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SHANNON,L 23CR 000181

107 MCNEILL,DILLON,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700530

108 MCWILLIAMS,AMEGA JO MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWARD,TIPH 22CR 290037

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 04/04/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 109 MCWILLIAMS,AMEGA JO MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 22CR 290041

110 MOORE,CRYSTAL,LYNELL FAIL TO YIELD LEFT TURN KIRBY,J,I 23IF 700005

111 MOORE,FLUERS,L SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700861

112 MORGAN,HUNTER,GARDNER DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,BR 22CR 319004

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIAMS,BR 22CR 319004

CITY/TOWN VIOLATION (M) WILLIAMS,BR 22CR 319004

113 MORRIS,JESSE,EARL,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700547

114 MORRIS,KENYA,IMANI SPEEDING 062/45 WILLIAMS,B 23CR 700488

115 NOLON,JUSTYN RASHAD CL FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN WILLIAMS,BR 22CR 268275

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIAMS,BR 22CR 268275

116 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL SPEEDING 066/55 CASNER,S,M 22IF 702474

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 22IF 702474

MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH CASNER,S,M 22IF 702474

117 ODEN,TIFFANY,GREEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 051950

DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,J 22CR 051950

118 PARKER,ANDREA,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALVARADO,J 23CR 700847

119 PAULSON,JARED,ADAM MISDEMEANOR CHILD ABUSE KEARNEY,RIL 22CR 344139

120 PENA,VICTOR,SAMUEL SPEEDING 060/45 KIRBY,J,I 23IF 700448

121 PHILLIPS,MATTHEW,DALE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 22CR 705482

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 22CR 705482

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705482

122 PRICE,JOSEPH,ARNOLD,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700581

123 PRIDDY,CHARLES,EUGENE, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700545

124 RAFFALDT,CHESTER,RAY,J ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON OSBORN,BRIT 23CR 253421

INJURY TO PERSONAL PROPERTY OSBORN,BRIT 23CR 253421

125 REELS,CASSONDRA,TAYS SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 22IF 703353

126 RICHARDS,ULICE,WALDO FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700546

** 127 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292

AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292

128 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO FALSE REPORT TO POLICE STATION KEARNEY,R 22CR 050386

129 ROBINSON,ANTOINE,ALFON SPEEDING 075/55 WILLIAMS,B 23CR 700478

130 ROMERO,SCOTT,FRANKLIN SPEEDING 064/45 KIRBY,J,I 23CR 700644

** 131 RUSSELL,JASON,WILLIAM SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHANNON,LAC 23CR 216665

132 SABOURIN,ANGELA,BUCK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 701006

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 701006

133 SANSEVERO,MICHAEL,LOUI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700528

134 SAWYER,HANNAH,MAE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,B 23CR 700686

135 SCHMITTBERGER,CHRISTOP SPEEDING 060/45 WILLIAMS,B 23IF 700126

136 SEPOLVEDA,JUAN,JOSE,PE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705809

SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22CR 705809

137 SHARPE,JONATHAN,KING FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700523

138 SHELTON,JASON,TRAVELL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 23CR 700777

139 SHIERS,HEATHER,NICOLE SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700478

140 SHRECK,FLOWER,FAYESSA UNSAFE LANE CHANGE BISHOP,MICH 22IF 702039

141 SMART,JEFFREY,TODD,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700529

142 SMITH,DALTON,KENCADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 703405

143 SMITH,STEVE,AUSTIN SPEEDING 063/45 CASNER,S,M 22CR 705552

144 STAMBRO,CARLO,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700986

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700986

145 STIMPSON,COURTNEY,FAIR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700850

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700850

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700850

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700850

146 STULL,JOHN,ROSS FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WILLIAMS,B 23IF 700464

147 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000904

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000904

148 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 23CR 000022

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 04/04/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

149 TAYLOR,ROSS ADAM DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIAMS,BR 22CR 268508

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,BR 22CR 268508

150 TEABO,MICHAEL,TODD ASSAULT ON A FEMALE SHANNON,LAC 23CR 231508

MISDEMEANOR CHILD ABUSE SHANNON,LAC 23CR 231508

151 TEPETATE,ROBERTO,LEON DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 704557

152 TERRELL,JOSHUA,LEE SIMPLE ASSAULT TAYLOR,RAND 22CR 371258

153 TERRY,THACKORY,DEAN SPEEDING 062/45 WILLIAMS,B 23CR 700683

154 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS 22CR 000699

155 TRAVIS,JERRY,DEANE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BELL,B 23CR 000139

156 TURNER,ROBERTA,MEDRIKA DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON,L 23CR 000028

157 UNETIC,VICTORIA,ELIZAB SPEEDING 066/45 KIRBY,J,I 23CR 700842

SPA 158 VELASQUEZ,BONIFACIOS FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 700451

159 VENTURA,EFAIN,ORTIZ SPEEDING 076/55 KIRBY,J,I 23CR 700929

160 WARD,EMILY,BELLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700312

161 WILLIAMS,LARRY,PAUL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIAMS,B 23CR 700362

FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIAMS,B 23CR 700362

162 WILLIAMS,LARRY,PAUL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT WILLIAMS,B 23IF 700041

163 WILLIS,DAVIE,CARROLL,J DWLR NOT IMPAIRED REV BURROUGHS,C 22CR 701017

164 WILLIS,DAVIE,CARROLL,J DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703740

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22CR 703740

165 YOUNG,DEREK,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 22CR 700315

166 YOUNG,SHERMAN,OTIS,JR UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 23IF 700476

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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