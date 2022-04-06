DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACFALLE,NATHANIEL,LABA OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 700800
2 BEAMAN,BENJAMIN,SCOTT SPEEDING 069/45 BISHOP,MICH 22CR 700393
3 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052840
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052840
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052840
4 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 702518
5 BECTON,TREYQUAN,WILLIA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700166
6 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786
7 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700321
8 BLOCK,MICHAEL,RAY SPEEDING 063/45 BISHOP,M 21CR 704018
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704018
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR BISHOP,M 21CR 704018
9 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700675
10 BROGDEN,RICKY,LEE,JR OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700082
11 BRUCE,MARY,HELEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HERNANDEZ,J 22CR 000101
12 BURGESS,JOSHUA,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700370
** 13 CAMPBELL,DAVID,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050148
14 CARRICK,ALEXANDER,JOHN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 704713
SPEEDING 063/45 BISHOP,M 21CR 704713
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704713
15 CASTROJIMENEZ,JERRY DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING BENWAY,RYAN 22CR 701075
DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701075
16 CASTROJIMENEZ,JERRY SPEEDING 046/35 BENWAY,RYAN 22IF 700606
** 17 CERNA,ADRIAN,ENRIQUE V DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052410
SPEEDING 060/45 BISHOP,M 21CR 052410
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052410
18 CERNA,ADRIAN,ENRIQUE,V NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704211
19 CLARK,ADAM,DREW SPEEDING 055/35 BENWAY,RYAN 22CR 700977
20 CLAUDIO,MARISSA,LYNN SPEEDING 067/35 BISHOP,MICH 21CR 705463
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 21CR 705463
21 CLEMENTS,DARRICK,FRANK DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700220
22 COFFEY,VIRGINIA,PAIGE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700219
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700219
23 CORNEJO BARCENAS,JONAT SPEEDING 065/45 BISHOP,M 21CR 052344
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052344
24 COX,JAIDEN,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704647
25 CREECH,CREEDANCE,SAMAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700322
26 DAVIES,KYLE,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050457
SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 050457
27 DAVIES,KYLE,NATHAN RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,M 21CR 050458
28 DAVIS,JASMINE,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 21CR 052749
29 DAVIS,JERRY,RAY,JR. DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703373
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M,P 20CR 703373
30 DAVIS,STEVEN,MATTHEW ASSAULT AND BATTERY GARRETT,T 22CR 050634
RESISTING PUBLIC OFFICER GARRETT,T 22CR 050634
31 DAWSON,DOMINIC,JAVANTE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J 19CR 703129
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 04/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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WINDOW TINTING VIOL BISHOP,J 19CR 703129
32 DECANT,BRIANA,MARY SPEEDING 069/45 BISHOP,M 22CR 050254
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050254
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 050254
33 DELOSSANTOSPISSANI,LUC FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HERNANDEZ,J 22CR 700640
34 DUPREE,CALEB,DON DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M,P 20CR 703774
DRIVE LEFT OF CENTER BISHOP,M,P 20CR 703774
35 EDWARDS,HOWARD,DEMOND SPEEDING 063/35 BISHOP,MICH 22CR 700616
** 36 FERGUSON,EDDIE,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050387
SPEEDING 073/35 BISHOP,M 21CR 050387
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 050387
37 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700843
38 FLAHERTY,KYANA,NICOLE SPEEDING 073/45 BISHOP,M 21CR 704368
39 FRANCIS,SEAN,PATRICK SPEEDING 064/35 BISHOP,M 22CR 000025
40 FRAZIER-MARTIN,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000056
41 GLASS,DAMIEN,JAIDEN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 22CR 700820
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HERNANDEZ,J 22CR 700820
SPA 42 GONZALEZ-BALDOVINOS,AL FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,MICH 21CR 705464
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,MICH 21CR 705464
43 GOODWIN,ROBERT,BUTLER, DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051707
44 GOODYEAR,DAVID,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050238
SPEEDING 089/45 BISHOP,M 21CR 050238
45 GOODYEAR,DAVID,ANTHONY FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 050239
46 GORCHESS,DOUGLAS,ENGLI FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN MARLETTE,J 21CR 052284
47 GORCHESS,DOUGLAS,ENGLI INJURY TO REAL PROPERTY MARLETTE,J 21CR 052285
48 GORCHESS,DOUGLAS,ENGLI MISDEMEANOR LARCENY MARLETTE,J 21CR 052286
49 GORCHESS,DOUGLAS,ENGLI FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN MARLETTE,J 21CR 052287
50 GORCHESS,DOUGLAS,ENGLI MISDEMEANOR LARCENY MARLETTE,J 21CR 052289
51 GRAHAM,KRISTEN,NICOLE SPEEDING 068/45 BISHOP,M 21CR 704999
** 52 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619
EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619
** 53 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757
54 HENDRICKSON,MICHAEL,DE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,RYAN 22CR 701072
55 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700320
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700320
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 700320
SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 700320
** 56 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052297
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052297
** 57 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M 21CR 052298
POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 BISHOP,M 21CR 052298
58 HUGHES,STERLING POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY 22CR 000146
59 HUGHES,STERLING,K DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050635
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,R 22CR 050635
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,R 22CR 050635
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050635
60 JOHNSON,COREY,HAYDEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 050124
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BOYD,M 21CR 050124
61 JOHNSON,COREY,HAYDEN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BOYD,M 21CR 050125
CARRYING CONCEALED WEAPON BOYD,M 21CR 050125
62 JOHNSON,JEFFREY,LEE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 21CR 052642
63 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WALDEN,D 21CR 704076
MISDEMEANOR LARCENY WALDEN,D 21CR 704076
64 JOHNSON,RAVI,LAL SPEEDING 055/35 BISHOP,MICH 22CR 700516
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700516
65 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 22CR 700527
66 KING,BENJAMIN,LOGAN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050642
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 04/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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67 KINNEY,LACEY,JANE FAILURE TO REDUCE SPEED HERNANDEZ,J 22IF 000018
68 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 21CR 053127
69 LAWSON,DARREN,JOSEPH,R SPEEDING 070/45 BISHOP,MICH 22CR 700191
70 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925
71 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508
72 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714
73 LIEBHABER,PENELOPE,JEA EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700291
74 MAHIAICRUZ,KEIKI,KOAPA FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BENWAY,RYAN 22CR 701233
75 MARTINEZ,ANTHONY,DAVID EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700292
76 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856
77 MCCLAIN,EDDIE EXPIRED OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22IF 000005
** 78 MCCOLLAM,JARED,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052522
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 052522
79 MCKILL,CARLOS,DANYUN MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,M 21CR 704654
80 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703555
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M,P 20CR 703555
81 MOORE,CHRISTOPHER,ALLE OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 700845
82 MORRIS,ANTHONY,ALLEN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 22CR 050064
83 NELSON,GERALD,FREDRICK DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700476
84 NOE,DAVID,FLETCHER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOYD,M 22CR 700644
85 OCAIN,TAYLOR,YARBROUGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 22CR 700655
86 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478
87 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479
88 PARKER,KEVIN,NANCE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700181
89 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703192
90 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 20CR 703631
DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 703631
91 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 703546
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 703546
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 21CR 703546
** 92 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL SPEEDING 067/45 BISHOP,M 22CR 050179
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050179
** 93 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN BISHOP,M 22CR 050180
94 POOLE,SAMANTHA,COLLINS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700266
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700266
95 POTTER,MIRANDA,NICOLE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 052/25 BISHOP,MICH 22IF 700270
96 RANGELPALOMINO,ROSA,AN NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 700547
EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 700547
97 REBELLONLOPEZ,JUAN,FER SPEEDING 061/35 BISHOP,MICH 22CR 700732
** 98 REED,MICHAEL,T DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP 19CR 000792
99 REUKAUF,RENEE,MARIE OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 700844
100 RIVERA,ULYSSES SPEEDING 072/35 BISHOP,MICH 22CR 700801
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 700801
101 ROSS,TIFFANY,NICOLE NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 700774
102 RUSH,MICHAEL,ANTHONY,I DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700916
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700916
103 SANSEVERINO,HOWARD,MIC SPEEDING 073/45 WALDEN,D,W 19CR 705524
DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D,W 19CR 705524
104 SANSEVERINO,HOWARD,MIC SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 20CR 702955
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702955
105 SANTOS,JIMENEZ,MONTEJO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000055
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,R 22CR 000055
106 SCHIEWE,ALDYNE,LAVELLE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 056/25 BISHOP,MICH 22IF 700268
107 SHARAF,MOHAMMED DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 21CR 700229
SPEEDING 054/35 BISHOP,M,P 21CR 700229
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 04/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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108 SIERRANAVARRO,MARCO,AN SPEEDING 054/35 WALDEN,D 22CR 700180
NO OPERATORS LICENSE WALDEN,D 22CR 700180
** 109 SMITH,KIRKLAND,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051173
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 051173
** 110 SNOW,CASEY,BRIAN ASSAULT ON A FEMALE BENWAY,R 22CR 050269
111 SNOW,CASEY,BRIAN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BENWAY,R 22CR 050270
RESISTING PUBLIC OFFICER BENWAY,R 22CR 050270
112 SNOW,CASEY,BRIAN INTERFERE EMERG COMMUNICATION BENWAY,R 22CR 050271
113 STEPHENS,VICTOR,GREGOR DWLR NOT IMPAIRED REV POLLOCK,W 21CR 000388
114 STIMPSON,COURTNEY,FAIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 700192
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 700192
115 STONE,DONALD,JUSTIN TEXTING VIOL MOTOR VEH BISHOP,J,C 21IF 704081
116 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC SPEEDING 085/45 BISHOP,M 21CR 052658
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052658
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052658
117 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21IF 703533
118 STYRON,EDITH,AGNES SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000010
119 TAMBLING,CHRISTOPHER,R SPEEDING 060/35 BISHOP,M 21CR 051608
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051608
120 TANTUM,JOHN,ELLWOOD,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700638
121 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 702894
122 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704030
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704030
OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704030
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704030
123 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704845
NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704845
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704845
OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704845
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704845
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 704845
124 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702234
125 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYDEN,J 21CR 705089
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYDEN,J 21CR 705089
126 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,R 22CR 000057
127 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000074
128 TYNDALL,MARGIE,GRISSET FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21IF 703276
129 WADE,MICHAEL,CLEVELAND EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700293
130 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 700808
NO LIABILITY INSURANCE BOYD,M 22CR 700808
131 WESLEY,SARA,RAYLENE DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS BOYD,M 22IF 700694
132 WILLIS,KATHERINE,ELIZA SPEEDING 050/35 BENWAY,RYAN 22IF 700551
133 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701061
134 WURMB,AUSTIN,THEODORE IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER BISHOP,MICH 22IF 700267
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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