carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ACFALLE,NATHANIEL,LABA OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 700800

2 BEAMAN,BENJAMIN,SCOTT SPEEDING 069/45 BISHOP,MICH 22CR 700393

3 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052840

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052840

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052840

4 BECKNELL,LAUREN,ASHLEY SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 21IF 702518

5 BECTON,TREYQUAN,WILLIA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700166

6 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786

7 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700321

8 BLOCK,MICHAEL,RAY SPEEDING 063/45 BISHOP,M 21CR 704018

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704018

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR BISHOP,M 21CR 704018

9 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700675

10 BROGDEN,RICKY,LEE,JR OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700082

11 BRUCE,MARY,HELEN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HERNANDEZ,J 22CR 000101

12 BURGESS,JOSHUA,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700370

** 13 CAMPBELL,DAVID,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050148

14 CARRICK,ALEXANDER,JOHN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 704713

SPEEDING 063/45 BISHOP,M 21CR 704713

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704713

15 CASTROJIMENEZ,JERRY DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING BENWAY,RYAN 22CR 701075

DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701075

16 CASTROJIMENEZ,JERRY SPEEDING 046/35 BENWAY,RYAN 22IF 700606

** 17 CERNA,ADRIAN,ENRIQUE V DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052410

SPEEDING 060/45 BISHOP,M 21CR 052410

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052410

18 CERNA,ADRIAN,ENRIQUE,V NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704211

19 CLARK,ADAM,DREW SPEEDING 055/35 BENWAY,RYAN 22CR 700977

20 CLAUDIO,MARISSA,LYNN SPEEDING 067/35 BISHOP,MICH 21CR 705463

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 21CR 705463

21 CLEMENTS,DARRICK,FRANK DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700220

22 COFFEY,VIRGINIA,PAIGE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700219

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700219

23 CORNEJO BARCENAS,JONAT SPEEDING 065/45 BISHOP,M 21CR 052344

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052344

24 COX,JAIDEN,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704647

25 CREECH,CREEDANCE,SAMAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700322

26 DAVIES,KYLE,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050457

SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 050457

27 DAVIES,KYLE,NATHAN RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,M 21CR 050458

28 DAVIS,JASMINE,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 21CR 052749

29 DAVIS,JERRY,RAY,JR. DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703373

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M,P 20CR 703373

30 DAVIS,STEVEN,MATTHEW ASSAULT AND BATTERY GARRETT,T 22CR 050634

RESISTING PUBLIC OFFICER GARRETT,T 22CR 050634

31 DAWSON,DOMINIC,JAVANTE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,J 19CR 703129

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 04/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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WINDOW TINTING VIOL BISHOP,J 19CR 703129

32 DECANT,BRIANA,MARY SPEEDING 069/45 BISHOP,M 22CR 050254

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050254

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 050254

33 DELOSSANTOSPISSANI,LUC FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS HERNANDEZ,J 22CR 700640

34 DUPREE,CALEB,DON DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M,P 20CR 703774

DRIVE LEFT OF CENTER BISHOP,M,P 20CR 703774

35 EDWARDS,HOWARD,DEMOND SPEEDING 063/35 BISHOP,MICH 22CR 700616

** 36 FERGUSON,EDDIE,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050387

SPEEDING 073/35 BISHOP,M 21CR 050387

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 050387

37 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700843

38 FLAHERTY,KYANA,NICOLE SPEEDING 073/45 BISHOP,M 21CR 704368

39 FRANCIS,SEAN,PATRICK SPEEDING 064/35 BISHOP,M 22CR 000025

40 FRAZIER-MARTIN,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000056

41 GLASS,DAMIEN,JAIDEN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 22CR 700820

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HERNANDEZ,J 22CR 700820

SPA 42 GONZALEZ-BALDOVINOS,AL FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,MICH 21CR 705464

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,MICH 21CR 705464

43 GOODWIN,ROBERT,BUTLER, DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051707

44 GOODYEAR,DAVID,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050238

SPEEDING 089/45 BISHOP,M 21CR 050238

45 GOODYEAR,DAVID,ANTHONY FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 050239

46 GORCHESS,DOUGLAS,ENGLI FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN MARLETTE,J 21CR 052284

47 GORCHESS,DOUGLAS,ENGLI INJURY TO REAL PROPERTY MARLETTE,J 21CR 052285

48 GORCHESS,DOUGLAS,ENGLI MISDEMEANOR LARCENY MARLETTE,J 21CR 052286

49 GORCHESS,DOUGLAS,ENGLI FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN MARLETTE,J 21CR 052287

50 GORCHESS,DOUGLAS,ENGLI MISDEMEANOR LARCENY MARLETTE,J 21CR 052289

51 GRAHAM,KRISTEN,NICOLE SPEEDING 068/45 BISHOP,M 21CR 704999

** 52 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619

EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619

** 53 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757

54 HENDRICKSON,MICHAEL,DE DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,RYAN 22CR 701072

55 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700320

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700320

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 700320

SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 700320

** 56 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052297

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21CR 052297

** 57 HOLBROOK,CASSIDY,ANNE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M 21CR 052298

POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 BISHOP,M 21CR 052298

58 HUGHES,STERLING POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY 22CR 000146

59 HUGHES,STERLING,K DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050635

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BENWAY,R 22CR 050635

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENWAY,R 22CR 050635

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050635

60 JOHNSON,COREY,HAYDEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 050124

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BOYD,M 21CR 050124

61 JOHNSON,COREY,HAYDEN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BOYD,M 21CR 050125

CARRYING CONCEALED WEAPON BOYD,M 21CR 050125

62 JOHNSON,JEFFREY,LEE SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 21CR 052642

63 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WALDEN,D 21CR 704076

MISDEMEANOR LARCENY WALDEN,D 21CR 704076

64 JOHNSON,RAVI,LAL SPEEDING 055/35 BISHOP,MICH 22CR 700516

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700516

65 KELLUM,JACQUEZ,AQIL DWLR IMPAIRED REV HERNANDEZ,J 22CR 700527

66 KING,BENJAMIN,LOGAN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050642

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 04/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

67 KINNEY,LACEY,JANE FAILURE TO REDUCE SPEED HERNANDEZ,J 22IF 000018

68 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 21CR 053127

69 LAWSON,DARREN,JOSEPH,R SPEEDING 070/45 BISHOP,MICH 22CR 700191

70 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925

71 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508

72 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714

73 LIEBHABER,PENELOPE,JEA EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700291

74 MAHIAICRUZ,KEIKI,KOAPA FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BENWAY,RYAN 22CR 701233

75 MARTINEZ,ANTHONY,DAVID EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700292

76 MATTHEWS,CAYLA,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051856

77 MCCLAIN,EDDIE EXPIRED OPERATORS LICENSE BENWAY,R 22IF 000005

** 78 MCCOLLAM,JARED,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052522

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 052522

79 MCKILL,CARLOS,DANYUN MISDEMEANOR CHILD ABUSE BISHOP,M 21CR 704654

80 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703555

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M,P 20CR 703555

81 MOORE,CHRISTOPHER,ALLE OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 700845

82 MORRIS,ANTHONY,ALLEN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 22CR 050064

83 NELSON,GERALD,FREDRICK DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700476

84 NOE,DAVID,FLETCHER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOYD,M 22CR 700644

85 OCAIN,TAYLOR,YARBROUGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 22CR 700655

86 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478

87 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479

88 PARKER,KEVIN,NANCE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700181

89 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703192

90 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 20CR 703631

DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 703631

91 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 703546

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 703546

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 21CR 703546

** 92 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL SPEEDING 067/45 BISHOP,M 22CR 050179

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050179

** 93 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN BISHOP,M 22CR 050180

94 POOLE,SAMANTHA,COLLINS DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700266

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700266

95 POTTER,MIRANDA,NICOLE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 052/25 BISHOP,MICH 22IF 700270

96 RANGELPALOMINO,ROSA,AN NO OPERATORS LICENSE GARRETT,TYL 22CR 700547

EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22CR 700547

97 REBELLONLOPEZ,JUAN,FER SPEEDING 061/35 BISHOP,MICH 22CR 700732

** 98 REED,MICHAEL,T DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP 19CR 000792

99 REUKAUF,RENEE,MARIE OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 700844

100 RIVERA,ULYSSES SPEEDING 072/35 BISHOP,MICH 22CR 700801

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 700801

101 ROSS,TIFFANY,NICOLE NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 700774

102 RUSH,MICHAEL,ANTHONY,I DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700916

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 700916

103 SANSEVERINO,HOWARD,MIC SPEEDING 073/45 WALDEN,D,W 19CR 705524

DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D,W 19CR 705524

104 SANSEVERINO,HOWARD,MIC SPEEDING 075/55 MELBY,R,O 20CR 702955

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 20CR 702955

105 SANTOS,JIMENEZ,MONTEJO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000055

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENWAY,R 22CR 000055

106 SCHIEWE,ALDYNE,LAVELLE SPEEDING IN SCHOOL ZONE 056/25 BISHOP,MICH 22IF 700268

107 SHARAF,MOHAMMED DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 21CR 700229

SPEEDING 054/35 BISHOP,M,P 21CR 700229

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 04/07/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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108 SIERRANAVARRO,MARCO,AN SPEEDING 054/35 WALDEN,D 22CR 700180

NO OPERATORS LICENSE WALDEN,D 22CR 700180

** 109 SMITH,KIRKLAND,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051173

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 051173

** 110 SNOW,CASEY,BRIAN ASSAULT ON A FEMALE BENWAY,R 22CR 050269

111 SNOW,CASEY,BRIAN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BENWAY,R 22CR 050270

RESISTING PUBLIC OFFICER BENWAY,R 22CR 050270

112 SNOW,CASEY,BRIAN INTERFERE EMERG COMMUNICATION BENWAY,R 22CR 050271

113 STEPHENS,VICTOR,GREGOR DWLR NOT IMPAIRED REV POLLOCK,W 21CR 000388

114 STIMPSON,COURTNEY,FAIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 700192

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 700192

115 STONE,DONALD,JUSTIN TEXTING VIOL MOTOR VEH BISHOP,J,C 21IF 704081

116 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC SPEEDING 085/45 BISHOP,M 21CR 052658

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052658

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052658

117 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21IF 703533

118 STYRON,EDITH,AGNES SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000010

119 TAMBLING,CHRISTOPHER,R SPEEDING 060/35 BISHOP,M 21CR 051608

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051608

120 TANTUM,JOHN,ELLWOOD,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700638

121 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 702894

122 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704030

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704030

OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704030

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704030

123 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704845

NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704845

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704845

OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704845

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704845

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 704845

124 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702234

125 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYDEN,J 21CR 705089

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYDEN,J 21CR 705089

126 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,R 22CR 000057

127 TURNER,MICHAEL,JOHN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000074

128 TYNDALL,MARGIE,GRISSET FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21IF 703276

129 WADE,MICHAEL,CLEVELAND EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700293

130 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 700808

NO LIABILITY INSURANCE BOYD,M 22CR 700808

131 WESLEY,SARA,RAYLENE DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS BOYD,M 22IF 700694

132 WILLIS,KATHERINE,ELIZA SPEEDING 050/35 BENWAY,RYAN 22IF 700551

133 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701061

134 WURMB,AUSTIN,THEODORE IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER BISHOP,MICH 22IF 700267

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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