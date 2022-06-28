carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABEL,DIONNA,ANIA DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 21CR 051194

NO OPERATORS LICENSE NICHOLS,J 21CR 051194

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) NICHOLS,J 21CR 051194

2 ABEL,DIONNA,ANIA OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST NICHOLS,J 21CR 051195

3 ADAMS,DWAYNE,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 20CR 000156

4 ADAMS,DWAYNE,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 20CR 050742

5 ALVARADOGAMEZ,CARLOS,A DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704728

6 ARNOLD,LARRY,GLENN,JR ASSAULT AND BATTERY WILLIS,CAME 21CR 052031

7 ARNOLD,LARRY,GLENN,JR COMMUNICATING THREATS WILLIS,CAME 21CR 052032

8 ASHLEY,TYLER,MICKIL DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 21CR 000854

9 AUSTIN,FRANCES,LEIGH DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T,L 20CR 703063

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T,L 20CR 703063

10 BARNES,CODY,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER BARNES,J 21CR 051852

INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051852

11 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP MISDEMEANOR LARCENY PADGETT,T 22CR 701866

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 22CR 701866

12 BROOKS,JOSHUA,ANTHONY HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM PADGETT,T 22CR 701515

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PADGETT,T 22CR 701515

13 BURLESON,MATTHEW,BRADE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,BRIA 21CR 704747

EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,BRIA 21CR 704747

14 BUSBY,THADDEUS,RICHARD DWI - MOTOR BOAT/VESSEL DYER,J 21CR 052042

15 BUSBY,THADDEUS,RICHARD EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) DYER,J 21IF 000102

16 CAHOON,HALEY,BROOKE SPEEDING 075/55 POWELL,S,J 21CR 705206

NO OPERATORS LICENSE POWELL,S,J 21CR 705206

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG POWELL,S,J 21CR 705206

17 CAHOON,WENDY,D USE CRAB POTS CLOSED SEASON GUTHRIE,M 22CR 050056

18 CAHOON,WENDY,D CRAB OR CRAB POT VIOLATION GUTHRIE,M 22CR 050540

19 CANIGIULA,ALEXANDER,KE SPEEDING 040/20 PADGETT,T 22CR 701753

20 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS NICHOLS,J 22CR 000238

21 CHURCH,GARLAND,STEVEN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 701474

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 701474

EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 701474

22 CLONINGER,KAYLA,BROOKE SECOND DEGREE TRESPASS BARNES,J 21CR 051853

23 COOK,JAMES,HAMMONS SPEEDING 056/35 MANN,T 22CR 701602

24 CORWIN,JULIUS,ELIJAH FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22IF 701242

25 CURTIS,SEAN,DERRELL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 701773

26 DANIELS,JONATHAN,KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 21CR 052308

27 DELGADO-LARA,JUAN,MANU SPEEDING 085/55 PADGETT,T 22CR 702670

NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 702670

28 DIXON,DARIN,EUGENE,JR MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV MIDYETTE,D 22IF 000076

** 29 DUNCAN,MARTIN,ANTHONY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) MANN,T 22CR 050387

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MANN,T 22CR 050387

AGGRESSIVE DRIVING MANN,T 22CR 050387

30 DUNCAN,MARTIN,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700559

EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T 22CR 700559

CENTER LANE VIOLATION MANN,T 22CR 700559

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FOLLOWING TOO CLOSELY MANN,T 22CR 700559

EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 700559

31 ECHEVARRIA,STEPHANIE,M NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 702133

32 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 17CR 704044

DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 17CR 704044

33 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 19CR 053146

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 19CR 053146

34 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 19CR 705124

35 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 051/35 MANN,T 22CR 700168

DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 700168

36 FOREST,CHRISTIAN,GERAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 701453

EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 701453

37 FRAZIER,DESHAWN,PERNEL WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 701772

38 FULCHER,ANTHONY,GRAY DWI - MOTOR BOAT/VESSEL DYER,J 21CR 052123

39 FULCHER,CORY,FRANKLIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NEWMAN,S,H, 18CR 701962

40 FULCHER,CORY,FRANKLIN DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 19CR 051353

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PADGETT,T 19CR 051353

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PADGETT,T 19CR 051353

41 FULCHER,CORY,FRANKLIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FULCHER,ELE 19CR 051374

42 FULCHER,CORY,FRANKLIN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 702248

43 GIBBS-MADDOX,HOPE,CHAN WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 702052

44 GIBSON,PRESTON,RALPH DWLR IMPAIRED REV MANN,T,L 21CR 701283

45 GREENE,MONICA,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED TANGUAY,K 20CR 053036

FAILURE TO REDUCE SPEED TANGUAY,K 20CR 053036

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TANGUAY,K 20CR 053036

46 GUTHRIE,ANDREW,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 21CR 052016

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052016

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052016

47 GUTHRIE,ANDREW,LEE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052017

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052017

48 GUTHRIE,ANDREW,LEE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PADGETT,T 21CR 052018

49 GUTHRIE,DONOVAN,LOY DWI - MOTOR BOAT/VESSEL HOLBROOK,A 20CR 052035

50 GUTHRIE,DONOVAN,LOY BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP HOLBROOK,A 20IF 000132

51 HARRIS,DAVID,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 22CR 050656

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY NICHOLS,J 22CR 050656

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) NICHOLS,J 22CR 050656

52 HERRIN,RAYNE,THORNE EXPIRED OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22IF 701079

53 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 21CR 000481

54 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000245

55 HODGE,CHRISTOPHER SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 21CR 050913

56 HODGE,CHRISTOPHER,ALAN SECOND DEGREE TRESPASS PADGETT,T,A 21CR 701677

57 HUDSON,BRENNAN,MATTHEW POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MANN,T 22CR 701648

58 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 054/35 MANN,T 22CR 701267

59 JUNTRAWAT,MIKE SPEEDING 089/55 WILLIS,B,C 22CR 700578

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,B,C 22CR 700578

** 60 KING,HARRISON,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MANN,T 21CR 051517

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MANN,T 21CR 051517

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MANN,T 21CR 051517

61 KING,HARRISON,MATTHEW FOLLOWING TOO CLOSELY MANN,T 21IF 000054

62 LAROCCA,CHRISTOPHER,MI HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM PADGETT,T 22CR 700253

FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 22CR 700253

63 LEE,JAMES,TRISTON AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 ROBINSON,T 21CR 704189

64 LEMAY,KIAN,BENNETT FAIL TO YIELD LEFT TURN POWELL,S,J 19IF 704801

65 LETCHWORTH,GARRETT,HAM DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 21CR 051251

OPERATE BOAT RECKLESS MANNER INGLE,S 21CR 051251

66 LEWIS,KARISTOFF,RAEL SECOND DEGREE TRESPASS ELLISON,EDW 21CR 053023

COMMUNICATING THREATS ELLISON,EDW 21CR 053023

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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67 LEWIS,NATHANIEL,CLARK DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702068

68 LOGAN,ANTWAN,JAMAL INJURY TO PERSONAL PROPERTY NICHOLS,J 20CR 000215

69 LOPEZ MORIN,MARIA,GUAD DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 050403

70 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 700603

EXCEEDING POSTED SPEED PADGETT,T 22CR 700603

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22CR 700603

71 MACHUCATIJERINO,PABLO, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 702131

NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 702131

72 MALLOY,JAMES,ANTHONY,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 701733

DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 701733

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 701733

73 MANOUSARIDIS,ANESTIS MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV INGLE,S 22IF 000064

74 MCCLARIN,ELLIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050856

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S 20CR 050856

75 MITCHELL,DAVID,CYRUS POSS MTBV/U-WN BY 19/20 SCOTT,S 21CR 704446

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 21CR 704446

76 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 20CR 000319

FAIL IDENTIFY COMM CRAB POT BU NELSON,Z 20CR 000319

77 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 21CR 000034

78 MORALES MENDEZ,BLANCA, NO OPERATORS LICENSE NICHOLS,J 21CR 000482

79 MORCONES,MARGARET,ELIZ SPEEDING 057/35 MANN,T 21CR 703764

80 MORRIS,BRANDON,ROBERT WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 702150

EXPIRED OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 702150

** 81 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 19CR 000542

82 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 POWELL,S,J 19CR 702679

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA POWELL,S,J 19CR 702679

83 MORRIS,NOAH,STEPHEN SPEEDING 068/45 JOHNSON,G,A 21CR 702955

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST JOHNSON,G,A 21CR 702955

84 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVE LEFT OF CENTER POWELL,S,J 19IF 702354

EXCEEDING SAFE SPEED POWELL,S,J 19IF 702354

85 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702409

86 MOSS,MATTHEW,ANDREW NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 21CR 705445

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 705445

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 705445

WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD PADGETT,T 21CR 705445

87 MURRELL,EDWARD,CHARLES OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701068

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701068

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701068

88 NEWELL,SCOTT,MICHAEL,J TEXTING VIOL MOTOR VEH PADGETT,T 22IF 701428

89 NEWMAN,JASON,LEE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL MIDYETTE,D 21CR 051250

90 NEWMAN,PRESTON,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 051304

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 PADGETT,T 22CR 051304

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PADGETT,T 22CR 051304

91 ODEN,HEATHER,CURTISSA SPEEDING 051/35 PADGETT,T 22CR 702027

92 ONORIO,JOHN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 22CR 000040

93 ONORIO,JOHN,MICHAEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MANN,T 22CR 700355

DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 700355

94 ORAMA,ALLISON,MARIE SPEEDING 085/45 BRINKLEY,J 22CR 700361

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 22CR 700361

95 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA SPEEDING 054/35 PADGETT,T 22CR 701350

96 PARSON,MISTY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PEREZ,J 20CR 000222

97 PARTINGTON,COURTNEY,LE SPEEDING 072/55 PADGETT,T 22CR 701752

98 PATTERSON,DAVIEN,MAKEL CYBERSTALKING MASON,TYLER 18CR 053117

99 PLISKO,PETER,THOMAS TAKE CLAMS PERMANENT POLLUTED ODOM,Z 19CR 000605

100 POOL,EZRIE,LAURA,ANN SPEEDING 040/25 PADGETT,T 22IF 701429

101 PRATT,JESSICA,LEE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PADGETT,T,A 21CR 701678

102 RANIOLO,MICHAEL,ROSARI FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PADGETT,T 22IF 701018

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 06/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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103 ROGERS,TERRY,WAYNE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 22CR 000172

104 SALYARDS,SAMUEL,COLE SPEEDING 054/35 PADGETT,T 22CR 702132

WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 702132

105 SCHELLINGER,JACOB UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD INGLE,S 21CR 000075

106 SCHELLINGER,JACOB POSS W/O A PERM THE GIFT OF WI INGLE,S 21CR 000077

PLACE SALT GRAIN FRUIT ON GAME INGLE,S 21CR 000077

107 SCHELLINGER,JACOB USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR INGLE,S 21CR 000079

108 SEPULVEDA,DANIEL,LUIS, INDECENT EXPOSURE NICHOLS,J 20CR 000601

PUBLIC DISTURBANCE NICHOLS,J 20CR 000601

109 SEPULVEDA,DANIEL,LUIS, POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NICHOLS,J 20CR 051074

CITY/TOWN VIOLATION (M) NICHOLS,J 20CR 051074

110 SINKLER,SHAWNA,EVONNE, SPEEDING 048/25 PADGETT,T 22CR 702286

DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 702286

111 SMITH,DONOVAN,WESTON USE LARGE MESH NET IN CLOSED A NELSON,Z 21CR 000733

POSS FLOUNDER IN LG MESH NET < NELSON,Z 21CR 000733

112 SMITH,JESSICA,LEE WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 701755

113 SMITH,JOSEPH,KENT MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,A 22IF 000052

114 SMITH,KASEY,RUSSELL TAKE/POSS UNDERSIZE FLOUNDER GUPTON,B 21CR 000732

USE LARGE MOUTH NET IN CLOSURE GUPTON,B 21CR 000732

115 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050077

** 116 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050078

** 117 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050079

** 118 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050080

** 119 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050081

** 120 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050082

121 SMITH,ROGER,WILLIAM,JR MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,A 22IF 000056

122 SPIGNER,MYLES,ANTHONY POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ MANN,T 22CR 701647

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 701647

FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN MANN,T 22CR 701647

123 SPIGNER,MYLES,ANTHONY POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MANN,T 22CR 701649

DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 701649

124 STAMPER,JEFFERY,ALLEN HUNT WITH NON-TRANSFERRABLE LI INGLE 22CR 000285

125 STAMPER,TABITHA,LYNN HUNT WITH NON-TRANSFERRABLE LI INGLE 22CR 000286

FAIL TO REPORT BIG GAME INGLE 22CR 000286

126 STATFELD,HENRY,MICHAEL POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID WILKINSON,J 22CR 000230

127 STRICKLAND,JACOB,HUNTE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 21CR 051617

128 SWART,JAMES,BERNARD,JR DWI - MOTOR BOAT/VESSEL DYER,J 21CR 051928

129 SWART,JAMES,BERNARD,JR EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) DYER,J 21IF 000101

130 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WILLIS,Bria 21CR 703137

131 THOMPSON,JAMIE,LEE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22IF 700285

FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 22IF 700285

SPA 132 VALDEZ,TEODORA,GERMAN CYBERSTALKING GAMEZ,LUCER 22CR 050756

133 VANICEK,RONNIE,DONNELL SPEEDING 063/45 PADGETT,T 22CR 701620

134 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR FAIL TO REPORT BIG GAME KILL INGLE,S 20CR 000725

135 WAITE,JON,ZACHARY MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES MIDYETTE 21IF 000046

136 WARD,ROBERT,DANIEL WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 701754

DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 701754

137 WEATHERBY,CHARLES,MASO INJURY TO PERSONAL PROPERTY HATHAWAY,DO 22CR 050848

138 WILKINS,FELICIA,JEAN FAIL TO YIELD LEFT TURN PADGETT,T 21IF 702488

UNSAFE MOVEMENT PADGETT,T 21IF 702488

139 WILLIAMS,DAVID,STEVEN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 19CR 052676

140 WILLIAMS,DAVID,STEVEN OPERATE BOAT RECKLESS MANNER INGLE,S 19CR 052677

141 WILLIS,BARTLEY,CRIS TEXTING VIOL MOTOR VEH TANGUAY,K 20IF 000063

142 WILLIS,HUGH,CRANDALL,J TAKE SHELLFISH POLLUTED WATER TURNER,M 22CR 000050

** 143 WILLIS,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 20CR 000715

144 WILLIS,TEDDE,BRANDON DEFRAUDING TAXI DRIVER NICHOLS,J 21CR 000647

145 WINSLOW,BOBBY,JEAN,JR EXCEED PERSONAL SHELLFISH LIMT ODOM 19CR 000264

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 06/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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146 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MAYNE,DALIL 21CR 052253

147 WOMACK,WESLEY,EMORY DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050162

148 WOMACK,WESLEY,EMORY SPEEDING 080/55 POWELL,S,J 20CR 700295

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD POWELL,S,J 20CR 700295

149 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 701348

150 YEOMANS,PATRICK,ESTON GILL NET/EQUIP/OPER VIOLATIONS NELSON,Z 21CR 000186

151 YEOMANS,PATRICK,ESTON FAIL TO HAVE GILL NET PERMIT NELSON,Z 21CR 000188

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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