DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABEL,DIONNA,ANIA DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 21CR 051194
NO OPERATORS LICENSE NICHOLS,J 21CR 051194
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) NICHOLS,J 21CR 051194
2 ABEL,DIONNA,ANIA OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST NICHOLS,J 21CR 051195
3 ADAMS,DWAYNE,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 20CR 000156
4 ADAMS,DWAYNE,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 20CR 050742
5 ALVARADOGAMEZ,CARLOS,A DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704728
6 ARNOLD,LARRY,GLENN,JR ASSAULT AND BATTERY WILLIS,CAME 21CR 052031
7 ARNOLD,LARRY,GLENN,JR COMMUNICATING THREATS WILLIS,CAME 21CR 052032
8 ASHLEY,TYLER,MICKIL DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 21CR 000854
9 AUSTIN,FRANCES,LEIGH DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T,L 20CR 703063
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T,L 20CR 703063
10 BARNES,CODY,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER BARNES,J 21CR 051852
INTOXICATED AND DISRUPTIVE BARNES,J 21CR 051852
11 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP MISDEMEANOR LARCENY PADGETT,T 22CR 701866
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 22CR 701866
12 BROOKS,JOSHUA,ANTHONY HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM PADGETT,T 22CR 701515
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PADGETT,T 22CR 701515
13 BURLESON,MATTHEW,BRADE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,BRIA 21CR 704747
EXCEEDING POSTED SPEED WILLIS,BRIA 21CR 704747
14 BUSBY,THADDEUS,RICHARD DWI - MOTOR BOAT/VESSEL DYER,J 21CR 052042
15 BUSBY,THADDEUS,RICHARD EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) DYER,J 21IF 000102
16 CAHOON,HALEY,BROOKE SPEEDING 075/55 POWELL,S,J 21CR 705206
NO OPERATORS LICENSE POWELL,S,J 21CR 705206
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG POWELL,S,J 21CR 705206
17 CAHOON,WENDY,D USE CRAB POTS CLOSED SEASON GUTHRIE,M 22CR 050056
18 CAHOON,WENDY,D CRAB OR CRAB POT VIOLATION GUTHRIE,M 22CR 050540
19 CANIGIULA,ALEXANDER,KE SPEEDING 040/20 PADGETT,T 22CR 701753
20 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS NICHOLS,J 22CR 000238
21 CHURCH,GARLAND,STEVEN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 701474
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 701474
EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 701474
22 CLONINGER,KAYLA,BROOKE SECOND DEGREE TRESPASS BARNES,J 21CR 051853
23 COOK,JAMES,HAMMONS SPEEDING 056/35 MANN,T 22CR 701602
24 CORWIN,JULIUS,ELIJAH FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22IF 701242
25 CURTIS,SEAN,DERRELL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 701773
26 DANIELS,JONATHAN,KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 21CR 052308
27 DELGADO-LARA,JUAN,MANU SPEEDING 085/55 PADGETT,T 22CR 702670
NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 702670
28 DIXON,DARIN,EUGENE,JR MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV MIDYETTE,D 22IF 000076
** 29 DUNCAN,MARTIN,ANTHONY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) MANN,T 22CR 050387
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MANN,T 22CR 050387
AGGRESSIVE DRIVING MANN,T 22CR 050387
30 DUNCAN,MARTIN,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 700559
EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T 22CR 700559
CENTER LANE VIOLATION MANN,T 22CR 700559
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FOLLOWING TOO CLOSELY MANN,T 22CR 700559
EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 700559
31 ECHEVARRIA,STEPHANIE,M NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 702133
32 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 17CR 704044
DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 17CR 704044
33 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 19CR 053146
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J 19CR 053146
34 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 19CR 705124
35 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 051/35 MANN,T 22CR 700168
DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 700168
36 FOREST,CHRISTIAN,GERAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 701453
EXPIRED/NO INSPECTION MANN,T 22CR 701453
37 FRAZIER,DESHAWN,PERNEL WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 701772
38 FULCHER,ANTHONY,GRAY DWI - MOTOR BOAT/VESSEL DYER,J 21CR 052123
39 FULCHER,CORY,FRANKLIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NEWMAN,S,H, 18CR 701962
40 FULCHER,CORY,FRANKLIN DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 19CR 051353
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PADGETT,T 19CR 051353
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PADGETT,T 19CR 051353
41 FULCHER,CORY,FRANKLIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FULCHER,ELE 19CR 051374
42 FULCHER,CORY,FRANKLIN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 702248
43 GIBBS-MADDOX,HOPE,CHAN WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 702052
44 GIBSON,PRESTON,RALPH DWLR IMPAIRED REV MANN,T,L 21CR 701283
45 GREENE,MONICA,RENEE DRIVING WHILE IMPAIRED TANGUAY,K 20CR 053036
FAILURE TO REDUCE SPEED TANGUAY,K 20CR 053036
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TANGUAY,K 20CR 053036
46 GUTHRIE,ANDREW,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 21CR 052016
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052016
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052016
47 GUTHRIE,ANDREW,LEE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052017
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY PADGETT,T 21CR 052017
48 GUTHRIE,ANDREW,LEE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PADGETT,T 21CR 052018
49 GUTHRIE,DONOVAN,LOY DWI - MOTOR BOAT/VESSEL HOLBROOK,A 20CR 052035
50 GUTHRIE,DONOVAN,LOY BOATING W/O REQ LIGHTS/EQUIP HOLBROOK,A 20IF 000132
51 HARRIS,DAVID,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 22CR 050656
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY NICHOLS,J 22CR 050656
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) NICHOLS,J 22CR 050656
52 HERRIN,RAYNE,THORNE EXPIRED OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22IF 701079
53 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 21CR 000481
54 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000245
55 HODGE,CHRISTOPHER SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 21CR 050913
56 HODGE,CHRISTOPHER,ALAN SECOND DEGREE TRESPASS PADGETT,T,A 21CR 701677
57 HUDSON,BRENNAN,MATTHEW POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MANN,T 22CR 701648
58 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 054/35 MANN,T 22CR 701267
59 JUNTRAWAT,MIKE SPEEDING 089/55 WILLIS,B,C 22CR 700578
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,B,C 22CR 700578
** 60 KING,HARRISON,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MANN,T 21CR 051517
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MANN,T 21CR 051517
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MANN,T 21CR 051517
61 KING,HARRISON,MATTHEW FOLLOWING TOO CLOSELY MANN,T 21IF 000054
62 LAROCCA,CHRISTOPHER,MI HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM PADGETT,T 22CR 700253
FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 22CR 700253
63 LEE,JAMES,TRISTON AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 ROBINSON,T 21CR 704189
64 LEMAY,KIAN,BENNETT FAIL TO YIELD LEFT TURN POWELL,S,J 19IF 704801
65 LETCHWORTH,GARRETT,HAM DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 21CR 051251
OPERATE BOAT RECKLESS MANNER INGLE,S 21CR 051251
66 LEWIS,KARISTOFF,RAEL SECOND DEGREE TRESPASS ELLISON,EDW 21CR 053023
COMMUNICATING THREATS ELLISON,EDW 21CR 053023
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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67 LEWIS,NATHANIEL,CLARK DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702068
68 LOGAN,ANTWAN,JAMAL INJURY TO PERSONAL PROPERTY NICHOLS,J 20CR 000215
69 LOPEZ MORIN,MARIA,GUAD DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 050403
70 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 700603
EXCEEDING POSTED SPEED PADGETT,T 22CR 700603
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22CR 700603
71 MACHUCATIJERINO,PABLO, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 702131
NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 702131
72 MALLOY,JAMES,ANTHONY,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 701733
DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 701733
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 701733
73 MANOUSARIDIS,ANESTIS MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV INGLE,S 22IF 000064
74 MCCLARIN,ELLIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050856
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL POWELL,S 20CR 050856
75 MITCHELL,DAVID,CYRUS POSS MTBV/U-WN BY 19/20 SCOTT,S 21CR 704446
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 21CR 704446
76 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 20CR 000319
FAIL IDENTIFY COMM CRAB POT BU NELSON,Z 20CR 000319
77 MOLDENHAUER,SHANE,ELLI CRAB OR CRAB POT VIOLATION NELSON,Z 21CR 000034
78 MORALES MENDEZ,BLANCA, NO OPERATORS LICENSE NICHOLS,J 21CR 000482
79 MORCONES,MARGARET,ELIZ SPEEDING 057/35 MANN,T 21CR 703764
80 MORRIS,BRANDON,ROBERT WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 702150
EXPIRED OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 702150
** 81 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 19CR 000542
82 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 POWELL,S,J 19CR 702679
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA POWELL,S,J 19CR 702679
83 MORRIS,NOAH,STEPHEN SPEEDING 068/45 JOHNSON,G,A 21CR 702955
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST JOHNSON,G,A 21CR 702955
84 MORRIS,NOAH,STEPHEN DRIVE LEFT OF CENTER POWELL,S,J 19IF 702354
EXCEEDING SAFE SPEED POWELL,S,J 19IF 702354
85 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702409
86 MOSS,MATTHEW,ANDREW NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 21CR 705445
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 705445
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 705445
WHITE LIGHT REAR-DRIVE FORWARD PADGETT,T 21CR 705445
87 MURRELL,EDWARD,CHARLES OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701068
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701068
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701068
88 NEWELL,SCOTT,MICHAEL,J TEXTING VIOL MOTOR VEH PADGETT,T 22IF 701428
89 NEWMAN,JASON,LEE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL MIDYETTE,D 21CR 051250
90 NEWMAN,PRESTON,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 051304
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 PADGETT,T 22CR 051304
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PADGETT,T 22CR 051304
91 ODEN,HEATHER,CURTISSA SPEEDING 051/35 PADGETT,T 22CR 702027
92 ONORIO,JOHN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV HATFIELD 22CR 000040
93 ONORIO,JOHN,MICHAEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MANN,T 22CR 700355
DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 700355
94 ORAMA,ALLISON,MARIE SPEEDING 085/45 BRINKLEY,J 22CR 700361
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 22CR 700361
95 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA SPEEDING 054/35 PADGETT,T 22CR 701350
96 PARSON,MISTY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PEREZ,J 20CR 000222
97 PARTINGTON,COURTNEY,LE SPEEDING 072/55 PADGETT,T 22CR 701752
98 PATTERSON,DAVIEN,MAKEL CYBERSTALKING MASON,TYLER 18CR 053117
99 PLISKO,PETER,THOMAS TAKE CLAMS PERMANENT POLLUTED ODOM,Z 19CR 000605
100 POOL,EZRIE,LAURA,ANN SPEEDING 040/25 PADGETT,T 22IF 701429
101 PRATT,JESSICA,LEE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PADGETT,T,A 21CR 701678
102 RANIOLO,MICHAEL,ROSARI FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PADGETT,T 22IF 701018
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 06/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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103 ROGERS,TERRY,WAYNE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 22CR 000172
104 SALYARDS,SAMUEL,COLE SPEEDING 054/35 PADGETT,T 22CR 702132
WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 702132
105 SCHELLINGER,JACOB UNLAWFULLY TAKE MIG GAME BIRD INGLE,S 21CR 000075
106 SCHELLINGER,JACOB POSS W/O A PERM THE GIFT OF WI INGLE,S 21CR 000077
PLACE SALT GRAIN FRUIT ON GAME INGLE,S 21CR 000077
107 SCHELLINGER,JACOB USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR INGLE,S 21CR 000079
108 SEPULVEDA,DANIEL,LUIS, INDECENT EXPOSURE NICHOLS,J 20CR 000601
PUBLIC DISTURBANCE NICHOLS,J 20CR 000601
109 SEPULVEDA,DANIEL,LUIS, POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NICHOLS,J 20CR 051074
CITY/TOWN VIOLATION (M) NICHOLS,J 20CR 051074
110 SINKLER,SHAWNA,EVONNE, SPEEDING 048/25 PADGETT,T 22CR 702286
DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 702286
111 SMITH,DONOVAN,WESTON USE LARGE MESH NET IN CLOSED A NELSON,Z 21CR 000733
POSS FLOUNDER IN LG MESH NET < NELSON,Z 21CR 000733
112 SMITH,JESSICA,LEE WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 701755
113 SMITH,JOSEPH,KENT MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,A 22IF 000052
114 SMITH,KASEY,RUSSELL TAKE/POSS UNDERSIZE FLOUNDER GUPTON,B 21CR 000732
USE LARGE MOUTH NET IN CLOSURE GUPTON,B 21CR 000732
115 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050077
** 116 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050078
** 117 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050079
** 118 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050080
** 119 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050081
** 120 SMITH,MARK,RANDALL SEXUAL BATTERY COBLE,SUMME 22CR 050082
121 SMITH,ROGER,WILLIAM,JR MOTORVESSEL W/O LIFESAVING DEV JONES,A 22IF 000056
122 SPIGNER,MYLES,ANTHONY POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ MANN,T 22CR 701647
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MANN,T 22CR 701647
FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN MANN,T 22CR 701647
123 SPIGNER,MYLES,ANTHONY POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MANN,T 22CR 701649
DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 701649
124 STAMPER,JEFFERY,ALLEN HUNT WITH NON-TRANSFERRABLE LI INGLE 22CR 000285
125 STAMPER,TABITHA,LYNN HUNT WITH NON-TRANSFERRABLE LI INGLE 22CR 000286
FAIL TO REPORT BIG GAME INGLE 22CR 000286
126 STATFELD,HENRY,MICHAEL POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID WILKINSON,J 22CR 000230
127 STRICKLAND,JACOB,HUNTE DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 21CR 051617
128 SWART,JAMES,BERNARD,JR DWI - MOTOR BOAT/VESSEL DYER,J 21CR 051928
129 SWART,JAMES,BERNARD,JR EXCEEDING NO WAKE SPEED(I) DYER,J 21IF 000101
130 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS WILLIS,Bria 21CR 703137
131 THOMPSON,JAMIE,LEE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22IF 700285
FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 22IF 700285
SPA 132 VALDEZ,TEODORA,GERMAN CYBERSTALKING GAMEZ,LUCER 22CR 050756
133 VANICEK,RONNIE,DONNELL SPEEDING 063/45 PADGETT,T 22CR 701620
134 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR FAIL TO REPORT BIG GAME KILL INGLE,S 20CR 000725
135 WAITE,JON,ZACHARY MOTORVESSEL NUMBERING OFFENSES MIDYETTE 21IF 000046
136 WARD,ROBERT,DANIEL WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 22CR 701754
DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 701754
137 WEATHERBY,CHARLES,MASO INJURY TO PERSONAL PROPERTY HATHAWAY,DO 22CR 050848
138 WILKINS,FELICIA,JEAN FAIL TO YIELD LEFT TURN PADGETT,T 21IF 702488
UNSAFE MOVEMENT PADGETT,T 21IF 702488
139 WILLIAMS,DAVID,STEVEN DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 19CR 052676
140 WILLIAMS,DAVID,STEVEN OPERATE BOAT RECKLESS MANNER INGLE,S 19CR 052677
141 WILLIS,BARTLEY,CRIS TEXTING VIOL MOTOR VEH TANGUAY,K 20IF 000063
142 WILLIS,HUGH,CRANDALL,J TAKE SHELLFISH POLLUTED WATER TURNER,M 22CR 000050
** 143 WILLIS,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED NICHOLS,J 20CR 000715
144 WILLIS,TEDDE,BRANDON DEFRAUDING TAXI DRIVER NICHOLS,J 21CR 000647
145 WINSLOW,BOBBY,JEAN,JR EXCEED PERSONAL SHELLFISH LIMT ODOM 19CR 000264
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 06/29/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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146 WOLFF,TRAVIS,JEREMIAH UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH MAYNE,DALIL 21CR 052253
147 WOMACK,WESLEY,EMORY DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 20CR 050162
148 WOMACK,WESLEY,EMORY SPEEDING 080/55 POWELL,S,J 20CR 700295
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD POWELL,S,J 20CR 700295
149 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 701348
150 YEOMANS,PATRICK,ESTON GILL NET/EQUIP/OPER VIOLATIONS NELSON,Z 21CR 000186
151 YEOMANS,PATRICK,ESTON FAIL TO HAVE GILL NET PERMIT NELSON,Z 21CR 000188
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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