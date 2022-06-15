carteret court

JUDGE PRESIDING :

COURTROOM CLERK :

PROSECUTOR :

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

182 ACOSTA,CRUZ,MOSERRAT,M NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 701995

39 ADAMS,SARAH,KATHERINE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 050958

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 21CR 050958

191 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,MASON 22CR 702097

153 AGULARTERUEL,JOAN,JOSU SPEEDING 070/35 COVINGTON,J 22CR 700904

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 22CR 700904

NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 22CR 700904

84 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 063/45 RESOR,C 21CR 704074

93 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704661

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 704661

163 BARTA,HUNTER,JACKSON FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER GARRETT,TYL 22CR 701428

UNSAFE MOVEMENT GARRETT,TYL 22CR 701428

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC GARRETT,TYL 22CR 701428

81 BECKER,NORA,EGAN DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703840

FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV BRINKLEY,J 21CR 703840

157 BEDARD,ROBERT,ALLEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 22CR 701168

158 BELL,SARAH,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 701218

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701218

148 BLANTON,AMANDA,ALICE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700752

99 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080

55 BOWERS,TIFFANY,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 21CR 052967

DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052967

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 21CR 052967

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 21CR 052967

105 BOWERS,TIFFANY,DAWN INJURY TO REAL PROPERTY COVINGTON,J 21CR 705255

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COVINGTON,J 21CR 705255

DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 705255

111 BROCK,JIMMY,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 21CR 705596

130 BROWN,HAYLEI,MAREE HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050589

98 BROWN,WILLIAM,GREGORY HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 21CR 705010

91 BRYANT,LYNWOOD,EDUARD DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 704306

FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN COVINGTON,J 21CR 704306

96 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958

194 BUCKALEW,MELISSA,MARIE DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY YODER,D,C 22CR 702184

OPERATE VEH NO INS YODER,D,C 22CR 702184

82 BURCHFIEL,RICHARD,KY DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 703892

168 BURRELL,NINA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 22CR 701687

54 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

44 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK SPEEDING 060/35 BRINKLEY,J 21CR 051438

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051438

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 21CR 051438

123 CARAWAN,SANDRA,KAY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050086

IMPROPER TURN BRINKLEY,J 22CR 050086

132 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN SPEEDING 053/35 BRINKLEY,J 22CR 050694

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050694

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050694

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050694

133 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BRINKLEY,J 22CR 050695

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050695

129 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 050587

DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 050587

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 22CR 050587

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 22CR 050587

149 CLEM,DYLAN,THOMAS OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 22CR 700823

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22CR 700823

53 CLEVINGER,BRIAN,QUENTI DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 052755

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BRINKLEY,J 21CR 052755

SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 21CR 052755

97 COLAVITO,DEBRA,ANN SPEEDING 078/55 TAYLOR,C,A 21CR 705009

2 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 18CR 701081

87 COURTNEY,JOHN,ARTHUR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704191

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704191

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704191

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704191

104 COURTNEY,JOHN,ARTHUR AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705247

FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT TAYLOR,C,A 21CR 705247

62 COX,JOSHUA,DEQUONN DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701419

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SHADY,M,V 21CR 701419

113 CROSS,JOHN,STANFORD DISCHARGE RIFLE WITHIN CORPORA BRINKLEY 22CR 000163

86 CUFF-PARISE,MICHAEL,FR FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER BRINKLEY,J 21CR 704161

** 50 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 052458

178 DEBOSE,MATTHEW,XAVIER RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 22CR 701896

SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BRINKLEY,J 22CR 701896

119 DILACIO,CHRISTINA,THER SPEEDING 066/45 BRINKLEY 22CR 000256

160 DOMKE,ASHLEY,JOANNA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 701314

169 DOYLE,CHARLES,BRIAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701721

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701721

SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 701721

21 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 052475

FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 20CR 052475

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 20CR 052475

23 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH TALI,MEHDI 20CR 052962

107 ELLISON,NATHANIEL,DETR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705465

FENDER HEIGHT VIOLATION WILLIS,C,D 21CR 705465

170 FAIRCLOTH,WILLIAM,HARO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701804

SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22CR 701804

188 FELTS,EDWARD,HUGH,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702075

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702075

10 FLORES,RAE NO OPERATORS LICENSE EDWARDS,T 20CR 000333

15 FLORES,RAE NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 20CR 051093

DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051093

24 FRAZIER,DALLAS,DONTE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 20CR 053304

66 FULCHER,PAUL,LANDON,JR SPEEDING 069/45 BRINKLEY,J 21CR 702225

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 702225

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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71 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702631

109 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 705498

74 FUQUAY,LAURA,KATHERINE DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703283

136 FUQUAY,LAURA,KATHERINE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 050983

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 22CR 050983

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COVINGTON,J 22CR 050983

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 22CR 050983

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 22CR 050983

137 FUQUAY,LAURA,KATHERINE POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COVINGTON,J 22CR 050984

DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 050984

FAILURE TO REDUCE SPEED COVINGTON,J 22CR 050984

143 GARANCHESKI,LINDSEY,MA SPEEDING 062/45 COVINGTON,J 22CR 700128

189 GARDNER,ALI,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 702079

181 GARY,IVORY,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701943

72 GASKILL,TIMOTHY,GLENN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702696

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 702696

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 TAYLOR,C,A 21CR 702696

108 GEORGE,ISHEIONA,TRINIE OPERATE VEH NO INS HENDRICKS,D 21CR 705492

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705492

7 GEORGE,TERRY,KENDELL,J DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 19CR 705238

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 19CR 705238

30 GEORGE,TERRY,KENDELL,J DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 20CR 701353

127 GLINES,BRODY,HALEY RESISTING PUBLIC OFFICER HENDRICKS,D 22CR 050321

** 51 GLOVER,COLTON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052543

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 21CR 052543

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 21CR 052543

SPA 11 GONZALEZ,HECTOR,GALIND SPEEDING 070/45 BRINKLEY,J 20CR 050260

DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 050260

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 20CR 050260

34 GONZALEZ,HECTOR,GALIND DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 703565

** 122 GOODMAN,JASON,WALTER RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R 22CR 050073

DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R 22CR 050073

186 GOTTUSO,JANET,ELAINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702073

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702073

UNSAFE LANE CHANGE YODER,D,C 22CR 702073

142 GRAY,TIFFANY,HEATHER DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 700121

16 GRENIER,BRIAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051573

FAIL TO BURN HEADLAMPS COVINGTON,J 20CR 051573

175 HANSEN,JODY,SLOAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701874

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701874

183 HARDY,COLIN,SPENCER WINDOW TINTING VIOL YODER,D,C 22CR 701996

176 HARMAN,CHRISTOPHER,JAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701875

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701875

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22CR 701875

SPA 1 HERNANDEZ,MANUEL,SANCH DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 18CR 052355

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 18CR 052355

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 18CR 052355

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 18CR 052355

46 HERRING,CORINA,TURNER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051810

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051810

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 21CR 051810

73 HERRING,CORINA,TURNER DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703130

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE BRINKLEY,J 21CR 703130

19 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 051776

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 20CR 051776

14 HILL,DANIEL,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051020

5 HILL,DARIUS,LAMARR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 19CR 701426

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 06/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 117 HOLOWITI,MICAH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENWAY,R 22CR 000253

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BENWAY,R 22CR 000253

** 118 HOLOWITI,MICAH,SHAUN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BENWAY 22CR 000254

179 HUDGINS,ASHLEY-MARIE,A EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701907

120 HUDSON,JEAN,BARBARA SPEEDING 061/45 BRINKLEY 22CR 000257

167 HUNT,BARRY,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BRINKLEY,J 22CR 701686

185 HUSTED,CHRISTOPHER,ALA NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 701999

100 JIMENEZ,DEYSI,ALMEIDA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE COVINGTON,J 21CR 705181

59 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949

SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949

173 JIMENEZJIMENEZ,ANGELIN SPEEDING 052/35 HENDRICKS,D 22CR 701825

NO OPERATORS LICENSE HENDRICKS,D 22CR 701825

68 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702347

94 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704768

SPEEDING 059/45 Alexander,G 21CR 704768

60 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701130

26 JONES,BRIAN,PAUL OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 700676

27 JONES,BRIAN,PAUL EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20CR 700677

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 700677

28 JONES,BRIAN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 700678

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 700678

57 JORDAN,EVERETTE,LINDSA OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S SHADY,M,V 21CR 700924

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SHADY,M,V 21CR 700924

58 JORDAN,EVERETTE,LINDSA DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M,V 21CR 700925

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SHADY,M,V 21CR 700925

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SHADY,M,V 21CR 700925

** 49 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052414

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TAYLOR,C 21CR 052414

89 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704224

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 21CR 704224

131 KING,BENJAMIN,LOGAN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050642

121 KINNEY,LACEY,JANE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 050030

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 22CR 050030

** 56 KURZONTKOWSKI,CHELCIE, DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 21CR 053078

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT SHADY,M 21CR 053078

114 KY,LAH TAKE/POSS UNDERSIZE RED DRUM GUTHRIE,M 22CR 000189

112 LAMM,JONATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000161

115 LARA,MARCELLO,IV NO OPERATORS LICENSE WILKINSON,J 22CR 000232

101 LEWIS,EDWARD,STANLEY,I FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SHADY,MASON 21CR 705193

156 LEWIS,PHILLIP,BERTOLET SPEEDING 068/45 BRINKLEY,J 22CR 701155

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701155

162 LORA,ANGEL,RAFAEL DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 701387

164 LUKAS,MALISSA,ADAMS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701433

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701433

102 MACMURRAY,SHANE,PATRIC DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 21CR 705244

155 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701118

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION YODER,D,C 22CR 701118

48 MANNING,JAMES,LEE SPEEDING 065/45 COVINGTON,J 21CR 052234

DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052234

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 21CR 052234

76 MARCUM,LACE,BRUCE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703379

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703379

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703379

70 MARROW,BRENDA,GAYLE SPEEDING 055/35 TAYLOR,C,A 21CR 702466

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702466

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 702466

79 MARROW,BRENDA,GAYLE DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703789

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 06/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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116 MARTIN,JEROME,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE CONGER,W 22CR 000242

EXCEEDING POSTED SPEED CONGER,W 22CR 000242

SPA 41 MARTINEZ HERNANDEZ,MIG DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 051131

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 051131

** 126 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198

DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198

42 MARTINEZ,EARVIN,ROGER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051198

43 MARTINEZ,EARVIN,ROGER SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 21CR 051199

DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 051199

90 MASON,GENE,CLAYTON,JR NO OPERATORS LICENSE HENDRICKS,D 21CR 704258

145 MATHER,PAIGE,LAUREN SPEEDING 063/35 BISHOP,MICH 22CR 700190

144 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 700131

192 MELVIN,KENNETH,WAYNE NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 702134

SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22CR 702134

67 MENDEZ,ALEX,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702321

78 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703634

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BRINKLEY,J 21CR 703634

187 MILLS,EMILY,AMANDA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702074

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702074

95 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780

SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780

80 NAVARRO-OROZCO,EDUARDO DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 703823

SPEEDING 049/35 COVINGTON,J 21CR 703823

77 NELSON,JEREMY,DOUGLAS SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 21CR 703472

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703472

47 OKUMU,KENNEDY,OCHIENG DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051862

154 OLSOVSKY,REBEKAH,JEAN SPEEDING 056/35 COVINGTON,J 22CR 700907

184 PACHECO-PADILLA,ONEYDA NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 701997

151 PANDOLFE,STEVEN,MICHAE SPEEDING 051/35 COVINGTON,J 22CR 700900

150 PARHAM,COREY,HOUGHTALI NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 22CR 700864

WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 700864

FENDER HEIGHT VIOLATION COVINGTON,J 22CR 700864

25 PARMLEY,THOMAS,CARL DWLR IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 700287

61 PARMLEY,THOMAS,CARL DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J, 21CR 701232

SPA 128 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050571

HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050571

DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050571

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050571

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050571

141 PENDER,JAMES,III DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 700006

9 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV CONGER,W 20CR 000325

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CONGER,W 20CR 000325

92 PINER,JEREMY,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 704514

140 PITTMAN,NAOMI,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051370

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) BRINKLEY,J 22CR 051370

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051370

69 PRICHARD,COURTNEY,LECH FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 21CR 702456

190 PRUITT,JANE,HALEY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702092

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702092

SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 702092

147 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292

AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292

3 RITT,MELISSA,SUE SPEEDING 056/35 COVINGTON,J 19CR 051841

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 06/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

3 RITT,MELISSA,SUE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 19CR 051841

139 ROBERTS,ANTHONY,JASON ASSAULT ON A FEMALE BRINKLEY,J 22CR 051361

65 ROCHELLE,RICHARD,RYAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701938

8 ROMO,OSCAR,ALEJANDRO NO OPERATORS LICENSE CONGER,W 20CR 000312

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE CONGER,W 20CR 000312

32 ROMO,OSCAR,ALEJANDRO NO OPERATORS LICENSE POWELL,S,J 20CR 701730

180 ROUTSZONG,PHILIP,CAMER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 22CR 701927

** 125 RYAN,TIMOTHY,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050197

83 SADLER,DANIEL,ADAM SPEEDING 051/35 TAYLOR,C,A 21CR 703901

52 SALTER,ELIZABETH,RAMSE MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDRICKS,D 21CR 052735

** 31 SALTER,FRANKIE,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHADY,M,V 20CR 701417

166 SANDERSON,THOMAS,RYAN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHADY,MASON 22CR 701667

177 SCHOUX,MELISSA,MARIE SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 22CR 701895

193 SEALANDER,CHASE,GUSTAV EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702156

85 SHREWSBURY,CHARLES,LEE NO OPERATORS LICENSE BRINKLEY,J 21CR 704152

64 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819

45 SIMPSON,JOANNA,LEE AID & ABET LARCENY (M) BRINKLEY,J 21CR 051713

4 SLADE,MANDI,MAY DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 19CR 700846

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HENDRICKS,D 19CR 700846

6 SLADE,MANDI,MAY DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 19CR 704128

SPEEDING 057/35 IPOCK,R,B 19CR 704128

165 SMITH,GENA,WILLIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHADY,MASON 22CR 701652

135 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050869

161 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 701386

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701386

172 STANCIL,RICKEY,WOODARD FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701819

36 STEPHENS,VICTOR,GREGOR DWLR NOT IMPAIRED REV POLLOCK,W 21CR 000388

103 STRIANO,CAROLINE,ELIZA DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705246

174 SWINDELL,DILLON,RICHAR SPEEDING 070/45 COVINGTON,J 22CR 701826

159 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 22CR 701234

OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 22CR 701234

EXPIRED/NO INSPECTION COVINGTON,J 22CR 701234

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22CR 701234

22 TAYLOR,BAYARD,B INDECENT EXPOSURE; OBSCENITY. BRINKLEY,J 20CR 052935

152 TAYLOR,DUSTIN,LYNN SPEEDING 053/35 COVINGTON,J 22CR 700902

138 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051335

SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22CR 051335

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051335

37 THOMAS,JASON,TYLER SPEEDING 075/45 BISHOP,M 21CR 000882

TEXTING VIOL MOTOR VEH BISHOP,M 21CR 000882

** 13 THOMPSON,DILLON,JORDON DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H 20CR 050881

SPEED IN EXCESS OF 55 MPH WILSON,H 20CR 050881

29 THOMPSON,DILLON,JORDON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 701317

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 20CR 701317

124 UTLEY,SHA'KEI,LATREAL MISDEMEANOR LARCENY CONGER,W 22CR 050187

33 VICK,CHEYANN,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702504

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 702504

38 VILLAREAL,NAICHE,DIZE INTOXICATED AND DISRUPTIVE COVINGTON,J 21CR 050743

RESISTING PUBLIC OFFICER COVINGTON,J 21CR 050743

110 WARD,ROBERT,DANIEL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 21CR 705503

20 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084

CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084

146 WATERS,KENDRICK,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 22CR 700214

EXPIRED/NO INSPECTION HENDRICKS,D 22CR 700214

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 06/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

40 WELSH,KYLE,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 050990

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER COVINGTON,J 21CR 050990

88 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193

63 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701648

75 WHITE,AMANDA,RENEE SPEEDING 053/35 COVINGTON,J 21CR 703290

106 WHITE,PATRICIA,TRACY DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 705433

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG COVINGTON,J 21CR 705433

35 WILLIS,RACHEL,NICOLE SPEEDING 065/45 BRINKLEY,J, 20CR 703732

12 WILSON,JOSHUA,BRENT DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 050471

DRIVE LEFT OF CENTER COVINGTON,J 20CR 050471

134 WRIGHT,ALYSSA,LOVE ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 050830

17 YEZARSKI,MICHAEL,SHAWN DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051699

18 YEZARSKI,MICHAEL,SHAWN RESISTING PUBLIC OFFICER COVINGTON,J 20CR 051708

171 ZALESKI,ERIC,NATHANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701805

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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