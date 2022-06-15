JUDGE PRESIDING :
COURTROOM CLERK :
PROSECUTOR :
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
182 ACOSTA,CRUZ,MOSERRAT,M NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 701995
39 ADAMS,SARAH,KATHERINE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 050958
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 21CR 050958
191 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,MASON 22CR 702097
153 AGULARTERUEL,JOAN,JOSU SPEEDING 070/35 COVINGTON,J 22CR 700904
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 22CR 700904
NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 22CR 700904
84 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC SPEEDING 063/45 RESOR,C 21CR 704074
93 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704661
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 704661
163 BARTA,HUNTER,JACKSON FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER GARRETT,TYL 22CR 701428
UNSAFE MOVEMENT GARRETT,TYL 22CR 701428
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC GARRETT,TYL 22CR 701428
81 BECKER,NORA,EGAN DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703840
FAIL TO YIELD FROM PRIVATE DRV BRINKLEY,J 21CR 703840
157 BEDARD,ROBERT,ALLEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 22CR 701168
158 BELL,SARAH,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 701218
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701218
148 BLANTON,AMANDA,ALICE DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 700752
99 BONILLA,SERGIO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705080
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705080
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705080
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 705080
55 BOWERS,TIFFANY,DAWN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 21CR 052967
DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052967
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 21CR 052967
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 21CR 052967
105 BOWERS,TIFFANY,DAWN INJURY TO REAL PROPERTY COVINGTON,J 21CR 705255
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COVINGTON,J 21CR 705255
DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 705255
111 BROCK,JIMMY,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 21CR 705596
130 BROWN,HAYLEI,MAREE HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050589
98 BROWN,WILLIAM,GREGORY HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 21CR 705010
91 BRYANT,LYNWOOD,EDUARD DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 704306
FAIL TO YIELD TO PEDESTRIAN COVINGTON,J 21CR 704306
96 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704958
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704958
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704958
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704958
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 704958
194 BUCKALEW,MELISSA,MARIE DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY YODER,D,C 22CR 702184
OPERATE VEH NO INS YODER,D,C 22CR 702184
82 BURCHFIEL,RICHARD,KY DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 703892
168 BURRELL,NINA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BRINKLEY,J 22CR 701687
54 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052946
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 21CR 052946
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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44 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK SPEEDING 060/35 BRINKLEY,J 21CR 051438
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051438
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 21CR 051438
123 CARAWAN,SANDRA,KAY DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050086
IMPROPER TURN BRINKLEY,J 22CR 050086
132 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN SPEEDING 053/35 BRINKLEY,J 22CR 050694
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050694
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050694
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050694
133 CHAVARRIA,JESSIE,ORLAN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BRINKLEY,J 22CR 050695
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050695
129 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 050587
DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 050587
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 22CR 050587
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 22CR 050587
149 CLEM,DYLAN,THOMAS OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 22CR 700823
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22CR 700823
53 CLEVINGER,BRIAN,QUENTI DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 052755
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT BRINKLEY,J 21CR 052755
SPEEDING 060/45 BRINKLEY,J 21CR 052755
97 COLAVITO,DEBRA,ANN SPEEDING 078/55 TAYLOR,C,A 21CR 705009
2 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 18CR 701081
87 COURTNEY,JOHN,ARTHUR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704191
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704191
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704191
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704191
104 COURTNEY,JOHN,ARTHUR AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705247
FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT TAYLOR,C,A 21CR 705247
62 COX,JOSHUA,DEQUONN DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701419
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SHADY,M,V 21CR 701419
113 CROSS,JOHN,STANFORD DISCHARGE RIFLE WITHIN CORPORA BRINKLEY 22CR 000163
86 CUFF-PARISE,MICHAEL,FR FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER BRINKLEY,J 21CR 704161
** 50 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 052458
178 DEBOSE,MATTHEW,XAVIER RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 22CR 701896
SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BRINKLEY,J 22CR 701896
119 DILACIO,CHRISTINA,THER SPEEDING 066/45 BRINKLEY 22CR 000256
160 DOMKE,ASHLEY,JOANNA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 701314
169 DOYLE,CHARLES,BRIAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701721
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701721
SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 701721
21 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 052475
FOLLOWING TOO CLOSELY BRINKLEY,J 20CR 052475
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 20CR 052475
23 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH TALI,MEHDI 20CR 052962
107 ELLISON,NATHANIEL,DETR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705465
FENDER HEIGHT VIOLATION WILLIS,C,D 21CR 705465
170 FAIRCLOTH,WILLIAM,HARO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701804
SPEEDING 050/35 YODER,D,C 22CR 701804
188 FELTS,EDWARD,HUGH,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702075
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702075
10 FLORES,RAE NO OPERATORS LICENSE EDWARDS,T 20CR 000333
15 FLORES,RAE NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 20CR 051093
DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051093
24 FRAZIER,DALLAS,DONTE HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 20CR 053304
66 FULCHER,PAUL,LANDON,JR SPEEDING 069/45 BRINKLEY,J 21CR 702225
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 702225
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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71 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702631
109 FULCHER,PAUL,LANDON,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 705498
74 FUQUAY,LAURA,KATHERINE DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703283
136 FUQUAY,LAURA,KATHERINE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 050983
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COVINGTON,J 22CR 050983
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COVINGTON,J 22CR 050983
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 22CR 050983
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 22CR 050983
137 FUQUAY,LAURA,KATHERINE POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COVINGTON,J 22CR 050984
DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 050984
FAILURE TO REDUCE SPEED COVINGTON,J 22CR 050984
143 GARANCHESKI,LINDSEY,MA SPEEDING 062/45 COVINGTON,J 22CR 700128
189 GARDNER,ALI,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 702079
181 GARY,IVORY,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 701943
72 GASKILL,TIMOTHY,GLENN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702696
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 702696
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 TAYLOR,C,A 21CR 702696
108 GEORGE,ISHEIONA,TRINIE OPERATE VEH NO INS HENDRICKS,D 21CR 705492
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705492
7 GEORGE,TERRY,KENDELL,J DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 19CR 705238
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 19CR 705238
30 GEORGE,TERRY,KENDELL,J DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 20CR 701353
127 GLINES,BRODY,HALEY RESISTING PUBLIC OFFICER HENDRICKS,D 22CR 050321
** 51 GLOVER,COLTON,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052543
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 21CR 052543
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 21CR 052543
SPA 11 GONZALEZ,HECTOR,GALIND SPEEDING 070/45 BRINKLEY,J 20CR 050260
DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 050260
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 20CR 050260
34 GONZALEZ,HECTOR,GALIND DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 703565
** 122 GOODMAN,JASON,WALTER RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R 22CR 050073
DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R 22CR 050073
186 GOTTUSO,JANET,ELAINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702073
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702073
UNSAFE LANE CHANGE YODER,D,C 22CR 702073
142 GRAY,TIFFANY,HEATHER DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 700121
16 GRENIER,BRIAN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051573
FAIL TO BURN HEADLAMPS COVINGTON,J 20CR 051573
175 HANSEN,JODY,SLOAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701874
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701874
183 HARDY,COLIN,SPENCER WINDOW TINTING VIOL YODER,D,C 22CR 701996
176 HARMAN,CHRISTOPHER,JAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701875
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701875
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER YODER,D,C 22CR 701875
SPA 1 HERNANDEZ,MANUEL,SANCH DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 18CR 052355
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 18CR 052355
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COVINGTON,J 18CR 052355
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE COVINGTON,J 18CR 052355
46 HERRING,CORINA,TURNER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051810
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 21CR 051810
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 21CR 051810
73 HERRING,CORINA,TURNER DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703130
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE BRINKLEY,J 21CR 703130
19 HEUSER,CIARA,MAUREENE DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 20CR 051776
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 20CR 051776
14 HILL,DANIEL,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051020
5 HILL,DARIUS,LAMARR DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 19CR 701426
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 06/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 117 HOLOWITI,MICAH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENWAY,R 22CR 000253
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BENWAY,R 22CR 000253
** 118 HOLOWITI,MICAH,SHAUN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BENWAY 22CR 000254
179 HUDGINS,ASHLEY-MARIE,A EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701907
120 HUDSON,JEAN,BARBARA SPEEDING 061/45 BRINKLEY 22CR 000257
167 HUNT,BARRY,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BRINKLEY,J 22CR 701686
185 HUSTED,CHRISTOPHER,ALA NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 701999
100 JIMENEZ,DEYSI,ALMEIDA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE COVINGTON,J 21CR 705181
59 JIMENEZ,GISELA,MARQUEZ NO OPERATORS LICENSE TAYLOR,C,A 21CR 700949
SPEEDING 069/55 TAYLOR,C,A 21CR 700949
173 JIMENEZJIMENEZ,ANGELIN SPEEDING 052/35 HENDRICKS,D 22CR 701825
NO OPERATORS LICENSE HENDRICKS,D 22CR 701825
68 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 702347
94 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704768
SPEEDING 059/45 Alexander,G 21CR 704768
60 JONES,ALEX,CHRISTIAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701130
26 JONES,BRIAN,PAUL OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 700676
27 JONES,BRIAN,PAUL EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 20CR 700677
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 20CR 700677
28 JONES,BRIAN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 700678
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 700678
57 JORDAN,EVERETTE,LINDSA OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S SHADY,M,V 21CR 700924
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SHADY,M,V 21CR 700924
58 JORDAN,EVERETTE,LINDSA DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M,V 21CR 700925
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SHADY,M,V 21CR 700925
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SHADY,M,V 21CR 700925
** 49 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 21CR 052414
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM TAYLOR,C 21CR 052414
89 KELLUM,GRAYSON,MONTGOM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704224
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL TAYLOR,C,A 21CR 704224
131 KING,BENJAMIN,LOGAN DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050642
121 KINNEY,LACEY,JANE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 22CR 050030
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 22CR 050030
** 56 KURZONTKOWSKI,CHELCIE, DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 21CR 053078
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT SHADY,M 21CR 053078
114 KY,LAH TAKE/POSS UNDERSIZE RED DRUM GUTHRIE,M 22CR 000189
112 LAMM,JONATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,R 22CR 000161
115 LARA,MARCELLO,IV NO OPERATORS LICENSE WILKINSON,J 22CR 000232
101 LEWIS,EDWARD,STANLEY,I FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SHADY,MASON 21CR 705193
156 LEWIS,PHILLIP,BERTOLET SPEEDING 068/45 BRINKLEY,J 22CR 701155
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701155
162 LORA,ANGEL,RAFAEL DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 701387
164 LUKAS,MALISSA,ADAMS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701433
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701433
102 MACMURRAY,SHANE,PATRIC DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 21CR 705244
155 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701118
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION YODER,D,C 22CR 701118
48 MANNING,JAMES,LEE SPEEDING 065/45 COVINGTON,J 21CR 052234
DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 052234
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COVINGTON,J 21CR 052234
76 MARCUM,LACE,BRUCE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,C,A 21CR 703379
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 703379
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 703379
70 MARROW,BRENDA,GAYLE SPEEDING 055/35 TAYLOR,C,A 21CR 702466
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702466
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 702466
79 MARROW,BRENDA,GAYLE DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703789
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 06/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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116 MARTIN,JEROME,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE CONGER,W 22CR 000242
EXCEEDING POSTED SPEED CONGER,W 22CR 000242
SPA 41 MARTINEZ HERNANDEZ,MIG DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 051131
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 051131
** 126 MARTINEZ-ARGUELLO,OVED DRIVING WHILE IMPAIRED TAYLOR,C 22CR 050198
DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C 22CR 050198
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) TAYLOR,C 22CR 050198
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE TAYLOR,C 22CR 050198
42 MARTINEZ,EARVIN,ROGER DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051198
43 MARTINEZ,EARVIN,ROGER SPEEDING 052/35 BRINKLEY,J 21CR 051199
DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 051199
90 MASON,GENE,CLAYTON,JR NO OPERATORS LICENSE HENDRICKS,D 21CR 704258
145 MATHER,PAIGE,LAUREN SPEEDING 063/35 BISHOP,MICH 22CR 700190
144 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 700131
192 MELVIN,KENNETH,WAYNE NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 702134
SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22CR 702134
67 MENDEZ,ALEX,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 702321
78 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703634
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BRINKLEY,J 21CR 703634
187 MILLS,EMILY,AMANDA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702074
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702074
95 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704780
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 704780
SPEEDING 070/55 TAYLOR,C,A 21CR 704780
80 NAVARRO-OROZCO,EDUARDO DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 703823
SPEEDING 049/35 COVINGTON,J 21CR 703823
77 NELSON,JEREMY,DOUGLAS SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 21CR 703472
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 703472
47 OKUMU,KENNEDY,OCHIENG DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 051862
154 OLSOVSKY,REBEKAH,JEAN SPEEDING 056/35 COVINGTON,J 22CR 700907
184 PACHECO-PADILLA,ONEYDA NO OPERATORS LICENSE YODER,D,C 22CR 701997
151 PANDOLFE,STEVEN,MICHAE SPEEDING 051/35 COVINGTON,J 22CR 700900
150 PARHAM,COREY,HOUGHTALI NO OPERATORS LICENSE COVINGTON,J 22CR 700864
WINDOW TINTING VIOL COVINGTON,J 22CR 700864
FENDER HEIGHT VIOLATION COVINGTON,J 22CR 700864
25 PARMLEY,THOMAS,CARL DWLR IMPAIRED REV FERREIRA,P 20CR 700287
61 PARMLEY,THOMAS,CARL DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J, 21CR 701232
SPA 128 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050571
HIT AND RUN - FAIL TO STOP BRINKLEY,J 22CR 050571
DWLR IMPAIRED REV BRINKLEY,J 22CR 050571
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 050571
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BRINKLEY,J 22CR 050571
141 PENDER,JAMES,III DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 700006
9 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV CONGER,W 20CR 000325
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CONGER,W 20CR 000325
92 PINER,JEREMY,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV BRINKLEY,J 21CR 704514
140 PITTMAN,NAOMI,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051370
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) BRINKLEY,J 22CR 051370
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051370
69 PRICHARD,COURTNEY,LECH FAIL TO REPORT ACCIDENT BRINKLEY,J 21CR 702456
190 PRUITT,JANE,HALEY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702092
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 702092
SPEEDING 070/55 YODER,D,C 22CR 702092
147 RILEY,PAMELA,REANE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING TAYLOR,C,A 22CR 700292
AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 22CR 700292
3 RITT,MELISSA,SUE SPEEDING 056/35 COVINGTON,J 19CR 051841
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 06/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
3 RITT,MELISSA,SUE DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 19CR 051841
139 ROBERTS,ANTHONY,JASON ASSAULT ON A FEMALE BRINKLEY,J 22CR 051361
65 ROCHELLE,RICHARD,RYAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701938
8 ROMO,OSCAR,ALEJANDRO NO OPERATORS LICENSE CONGER,W 20CR 000312
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE CONGER,W 20CR 000312
32 ROMO,OSCAR,ALEJANDRO NO OPERATORS LICENSE POWELL,S,J 20CR 701730
180 ROUTSZONG,PHILIP,CAMER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 22CR 701927
** 125 RYAN,TIMOTHY,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050197
83 SADLER,DANIEL,ADAM SPEEDING 051/35 TAYLOR,C,A 21CR 703901
52 SALTER,ELIZABETH,RAMSE MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDRICKS,D 21CR 052735
** 31 SALTER,FRANKIE,WAYNE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHADY,M,V 20CR 701417
166 SANDERSON,THOMAS,RYAN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHADY,MASON 22CR 701667
177 SCHOUX,MELISSA,MARIE SPEEDING 055/35 BRINKLEY,J 22CR 701895
193 SEALANDER,CHASE,GUSTAV EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702156
85 SHREWSBURY,CHARLES,LEE NO OPERATORS LICENSE BRINKLEY,J 21CR 704152
64 SIMONS,ROBERT,WAYNE DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 701819
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 701819
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21CR 701819
45 SIMPSON,JOANNA,LEE AID & ABET LARCENY (M) BRINKLEY,J 21CR 051713
4 SLADE,MANDI,MAY DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 19CR 700846
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HENDRICKS,D 19CR 700846
6 SLADE,MANDI,MAY DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R,B 19CR 704128
SPEEDING 057/35 IPOCK,R,B 19CR 704128
165 SMITH,GENA,WILLIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHADY,MASON 22CR 701652
135 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 050869
161 SNODDY,TIMOTHY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 701386
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BRINKLEY,J 22CR 701386
172 STANCIL,RICKEY,WOODARD FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701819
36 STEPHENS,VICTOR,GREGOR DWLR NOT IMPAIRED REV POLLOCK,W 21CR 000388
103 STRIANO,CAROLINE,ELIZA DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705246
174 SWINDELL,DILLON,RICHAR SPEEDING 070/45 COVINGTON,J 22CR 701826
159 TAYLOR,ANDERSON,BENNET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COVINGTON,J 22CR 701234
OPERATE VEH NO INS COVINGTON,J 22CR 701234
EXPIRED/NO INSPECTION COVINGTON,J 22CR 701234
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COVINGTON,J 22CR 701234
22 TAYLOR,BAYARD,B INDECENT EXPOSURE; OBSCENITY. BRINKLEY,J 20CR 052935
152 TAYLOR,DUSTIN,LYNN SPEEDING 053/35 COVINGTON,J 22CR 700902
138 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 051335
SPEEDING 050/35 BRINKLEY,J 22CR 051335
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 051335
37 THOMAS,JASON,TYLER SPEEDING 075/45 BISHOP,M 21CR 000882
TEXTING VIOL MOTOR VEH BISHOP,M 21CR 000882
** 13 THOMPSON,DILLON,JORDON DRIVING WHILE IMPAIRED WILSON,H 20CR 050881
SPEED IN EXCESS OF 55 MPH WILSON,H 20CR 050881
29 THOMPSON,DILLON,JORDON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 20CR 701317
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 20CR 701317
124 UTLEY,SHA'KEI,LATREAL MISDEMEANOR LARCENY CONGER,W 22CR 050187
33 VICK,CHEYANN,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702504
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 20CR 702504
38 VILLAREAL,NAICHE,DIZE INTOXICATED AND DISRUPTIVE COVINGTON,J 21CR 050743
RESISTING PUBLIC OFFICER COVINGTON,J 21CR 050743
110 WARD,ROBERT,DANIEL RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 21CR 705503
20 WARE,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 20CR 052084
CENTER LANE VIOLATION HENDRICKS,D 20CR 052084
146 WATERS,KENDRICK,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 22CR 700214
EXPIRED/NO INSPECTION HENDRICKS,D 22CR 700214
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 06/16/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
40 WELSH,KYLE,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 050990
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER COVINGTON,J 21CR 050990
88 WEST,THOMAS,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704193
63 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701648
75 WHITE,AMANDA,RENEE SPEEDING 053/35 COVINGTON,J 21CR 703290
106 WHITE,PATRICIA,TRACY DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 21CR 705433
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG COVINGTON,J 21CR 705433
35 WILLIS,RACHEL,NICOLE SPEEDING 065/45 BRINKLEY,J, 20CR 703732
12 WILSON,JOSHUA,BRENT DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 050471
DRIVE LEFT OF CENTER COVINGTON,J 20CR 050471
134 WRIGHT,ALYSSA,LOVE ASSAULT AND BATTERY BENWAY,R 22CR 050830
17 YEZARSKI,MICHAEL,SHAWN DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 20CR 051699
18 YEZARSKI,MICHAEL,SHAWN RESISTING PUBLIC OFFICER COVINGTON,J 20CR 051708
171 ZALESKI,ERIC,NATHANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701805
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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