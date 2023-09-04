DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVID MCFADYEN
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : PAUL CRENSHAW
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700347
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700347
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700347
2 ADAMSON,CHRIS,SCOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700794
3 ALSTON,CALVIN,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 703158
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,JASON 23CR 703158
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703158
4 ANGELINI,AMANDA,MARIA FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701685
5 ARTHUR,LAURIE,DENNELL DRIVING WHILE IMPAIRED PORTER,B 12CR 050101
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PORTER,B 12CR 050101
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE PORTER,B 12CR 050101
6 BAKER,IMANI,RAYKIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,KU 22CR 323619
7 BARKER,ZACHARY,ROY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702039
8 BECTON,RICHARD,MARKEI SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 704953
DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 704953
9 BECTON,RICHARD,MARKEI DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700358
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700358
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700358
10 BELL,CAMERON,AUSTIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GASKILL,J 23CR 000338
OPERATE VEH NO INS GASKILL,J 23CR 000338
** 11 BLASKE,DALFIN,DAVID,II DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 22CR 299197
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,SCOT 22CR 299197
12 BLASKE,DALFIN,DAVID,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704713
SPEEDING 056/35 CASNER,S,M 22CR 704713
DWLR VIOL RESTORED LIC CASNER,S,M 22CR 704713
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 704713
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 704713
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704713
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 704713
FOLLOWING TOO CLOSELY CASNER,S,M 22CR 704713
13 BOONE,JONATHAN,DAVID SPEEDING 070/55 KIRBY,JASON 23IF 701894
14 BOYD,JEANIE,LIZ DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 703160
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703160
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,JASON 23CR 703160
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 703160
15 BRASWELL,RUSSELL,ANDER FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,JASON 23IF 702024
16 BROWN,JACOB,DAKOTA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702201
17 BROWN,TORI,LYNN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 702200
18 BRYANT,RONALD,MARTIN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 701975
19 BURKE,ROGER,A SPEEDING 070/55 KIRBY,JASON 23IF 701833
20 BYLUND,WILLIAM,ERIC ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON NAKAMURA, D 23CR 313538
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON NAKAMURA, D 23CR 313538
MISDEMEANOR CHILD ABUSE NAKAMURA, D 23CR 313538
21 CARLEY,ABIGAIL,ROSE SPEEDING 075/55 KIRBY,JASON 23CR 703467
22 CASTRO,STEVEN,GIOVANNY NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 702877
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702877
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/05/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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23 CHASE,DANETT,REGAN DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S 23CR 703008
24 CHASE,MICHAEL,TAYLOR FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701220
25 COLLINS,LEONARD,MARK FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702277
26 COOK,SPENCER,FORREST FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702045
27 COX,MICHAEL,JOHN DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) OKUN,DANIEL 23CR 338499
28 DANIELS,CONNOR,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702228
29 DAVIS,CARLA,PATE UNSAFE MOVEMENT KIRBY,JASON 23IF 701994
30 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SPEEDING 064/45 KIRBY,J,I 23CR 701824
31 DAVISON,PATRICK,JOSEPH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701974
32 DELEON,DOMONICK,JOSE SPEEDING 071/55 KIRBY,JASON 23CR 703380
33 DENNIS,COURTNEY,CACHEL UNSAFE PASSING YELLOW LINE KIRBY,JASON 23IF 702009
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,JASON 23IF 702009
34 DIXON,COREY,LAMINGO,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703411
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 703411
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703411
35 DOUGHERTY,JOSHUA,AARON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701993
36 EBORN,SHELBY,BROUGHTON FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700736
37 EDWARDS,DEENA,DENISE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701594
38 ELLIOTT,JAMES,LEWIS,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703073
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 703073
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703073
39 ERWIN,MELINDA CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE TAYLOR,RAND 23CR 359684
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE TAYLOR,RAND 23CR 359684
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE TAYLOR,RAND 23CR 359684
GIVE MTBV/U-WN TO
GIVE MTBV/U-WN TO
GIVE MTBV/U-WN TO
40 FELIX,KAILEE,MCKENZIE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 702239
41 FRELIGH,TAYLOR,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703379
42 FULCHER,GRADY,WENDELL ASSAULT ON A FEMALE FULCHER,ALL 23CR 380179
43 GABRIELE,JOHN,BRIAN SPEEDING 064/45 KIRBY,JASON 23CR 703480
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,JASON 23CR 703480
44 GARNER,MARGARET,ANN SPEEDING 061/45 KIRBY,JASON 23CR 703130
45 GODETTE,SHAQUITA,BARRI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700758
46 GOFF,RICKIE,DEWAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701995
47 GRZESKOWIAK,TIMOTHY DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BELL,BERKLE 23CR 264326
48 GUNTER,ABIGAIL,ANNMARI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701718
49 GUTHRIE,CAMRON,MICHAEL ASSAULT AND BATTERY KEARNEY,JEF 23CR 354921
50 GUTHRIE,SCHUYLER,ALEXA OPERATE VEH NO INS KIRBY,JASON 23CR 703070
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,JASON 23CR 703070
SPA 51 GUZMAN,MIGUEL,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 702716
52 HAAS,VALERIE,BOND SPEEDING 060/45 KIRBY,JASON 23IF 701877
53 HARDEE,AUSTIN FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 701049
54 HARDEE,JOSEPH,RAY,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701050
55 HARGER,ROBERTA,KAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702199
56 HARPER,KENDALL,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700537
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700537
57 HARVEY,JORDAN,AUSTIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FLIPPIN,MEL 23CR 330322
MISDEMEANOR LARCENY FLIPPIN,MEL 23CR 330322
58 HARVEY,JORDAN,AUSTIN BREAKING OR ENTERING (M) CANIPE,BRAN 23CR 331148
59 HARVEY,TEVARIS,LAMAR DWLR GASKILL,J 02CR 007193
60 HARVILEY,TI'SHONA,FANC FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702237
61 HASWELL,JEFFREY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Castro,Kenn 23CR 702125
EXPIRED/NO INSPECTION Castro,Kenn 23CR 702125
62 HAWKINS,ANTHONY,RUSSEL SPEEDING 080/55 KIRBY,JASON 23CR 702775
EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,JASON 23CR 702775
63 HELMS,JAMES,BOWEN SPEEDING 071/55 KIRBY,JASON 23CR 703153
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 09/05/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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64 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000245
65 HILL,GABRIEL,KENYA DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701608
66 HOLDEN,HANNAH,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700851
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700851
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700851
67 HRABE,LIAM,JOSEPH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702240
68 HUGHES,PATRICIA,MARIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702012
69 HUMPHREY,JEREMY,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703378
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703378
70 HUNT,CHARLES,STANLEY,J SPEEDING 087/55 KIRBY,J,I 23CR 700546
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT KIRBY,J,I 23CR 700546
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 700546
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23CR 700546
71 HUNT,KEILO,NATHANIEL EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000233
72 HUNT,KEILO,NATHANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700144
73 ISAACS,ERIKA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701148
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701148
74 JAEN,RAUL,ANGEL DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 703154
75 JANICELL,SARAH,ROSE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 703393
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703393
76 JOHNSON,STEVEN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 703396
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,JASON 23CR 703396
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703396
77 JOHNSON,TERRY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 212044
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 212044
78 JONES,BRANDON,WADE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 703112
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703112
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 703112
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703112
79 JONES,LAMONT,CORDELL SPEEDING 070/55 KIRBY,JASON 23IF 702023
80 JONES,REDELL,WILLIAM,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 702774
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 702774
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702774
81 KALTENBRUN,KATY,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703155
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 703155
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703155
82 KANE,SARAH,KATHERINE,K FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,JASON 23IF 702242
83 KATILAS,EMYLEE,BRYNN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 703409
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703409
84 KIDDER,CAMERON,LANE SPEEDING 053/35 KIRBY,J,I 23CR 701358
85 KLAUCK,BETHANNE SPEEDING 071/55 KIRBY,JASON 23CR 703151
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,JASON 23CR 703151
86 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 700473
OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 23CR 700473
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROMERO,T 23CR 700473
EXPIRED/NO INSPECTION ROMERO,T 23CR 700473
87 LAURSEN,EMMETT,BEN OPERATE COMM VEH COMM NOL RENN,J,A 23CR 702673
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 23CR 702673
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 23CR 702673
FEDERAL SAFETY INSPECT VIOL RENN,J,A 23CR 702673
88 LAWRENCE,RAYMOND,JR SPEEDING 065/50 KIRBY,JASON 23IF 702192
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702192
89 LAWRIMORE,PRISCILLA,DI INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOLSCLAW,CH 22CR 372004
90 LAWRIMORE,PRISCILLA,DI INJURY TO PERSONAL PROPERTY MOORE,CHRIS 23CR 231105
91 LEWIS,BRENNAN,TREY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702238
92 LEWIS,DEBORAH,MORRIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHANNON,L 23CR 000291
EXPIRED/NO INSPECTION SHANNON,L 23CR 000291
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 09/05/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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93 LEWIS,EMILY,MELISSA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700578
94 LEWIS,WILLIAM,HERBERT, DRIVE LEFT OF CENTER KIRBY,J,I 23IF 700286
95 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 001070
OPERATE VEH NO INS KEARNEY,R 22CR 001070
96 LOGAN,GERALD,ALBERT SPEEDING 061/45 KIRBY,JASON 23CR 702876
97 MACLEAN,JAMES,PATRICK, SPEEDING 067/45 KIRBY,J,I 23CR 701964
SPA 98 MAGANA,MIGUEL,ANGEL,SA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE KIRBY,J,I 23CR 702717
99 MARIE,ELIZABETH,ANN SPEEDING 073/55 KIRBY,JASON 23CR 703481
100 MARROW,BRENDA,GAYLE DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703789
101 MARROW,BRENDA,GAYLE DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703976
SPEEDING 068/55 ENNIS,D,F 21CR 703976
102 MCCOO,RICHARD,BERNARD, SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701270
103 MCJUNKIN,DIANA,MARIE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 701977
104 MCKIDDY,WILLIAM,KELSEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702276
105 MEJIA,SELL,YAJAIRA DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,J 23CR 277098
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KIRBY,J 23CR 277098
106 MEJIA,SELLY,YAJAIRA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 701528
107 MELANG,GREGORY,PAUL SPEEDING 073/55 KIRBY,JASON 23CR 703408
** 108 MILLHIMES,RUSSELL,WILL ASSAULT ON A FEMALE SURFASS,N 22CR 050459
109 MILSAP,MATTHEW,LEE,WAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701878
SPA 110 MONDRAGON,AUDENCIO,SAN DWLR IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700770
111 MORALES,CARL,ANTHONY SPEEDING 073/55 KIRBY,JASON 23CR 703159
112 MORALES,JESSE,ANDREW FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702202
113 MUNN,INDIA,LORRAINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 702950
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702950
114 NEAL,GARY SIMPLE ASSAULT STASWOISKI, 23CR 378825
SIMPLE ASSAULT STASWOISKI, 23CR 378825
INTOXICATED AND DISRUPTIVE STASWOISKI, 23CR 378825
115 NELSON,TAYLOR,MICHAEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700922
116 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243
RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243
117 PALMER,SHAWN,MICHAEL ALLOW LIVESTOCK TO ROAM OFF PR OKUN,D 23CR 000537
118 PERLMUTTER,REUBEN,ELLI SPEEDING 081/55 KIRBY,JASON 23CR 703483
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,JASON 23CR 703483
119 PERRO,ALEXIS,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701985
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 701985
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701985
120 POPPLETON,ALAN,FRANCES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702241
121 POTTER,NEVAEH,SUSAN,MA CONSUME ALC BY 19/20 HERBERT,G 23CR 000428
122 PREWITT,CHARLES,COLBY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 702603
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 702603
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 702603
123 PRIDGEN,EDWARD,JAMES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702274
124 PUTNAM,MICHAEL,DAVID,I HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CASTRO,K 23CR 000365
125 REELS,TIMOTHY,DANIEL,J DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 22CR 706041
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,R,D 22CR 706041
EXPIRED/NO INSPECTION PITTMAN,R,D 22CR 706041
SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22CR 706041
126 ROBINSON,AMANDA,RENEE SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701889
** 127 ROBINSON,NYAH,SHARDAE CYBERSTALKING CLARK,CASSI 23CR 367444
** 128 ROBINSON,NYAH,SHARDAE COMMUNICATING THREATS MURRELL,JAZ 23CR 381114
129 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700248
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700248
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700248
** 130 RUSSELL,JASON,WILLIAM SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHANNON,LAC 23CR 216665
131 SANDOVAL,ISIDRO,EMILIO PASSENGER FLEE ACC PROP DAM KIRBY,J,I 23CR 702665
132 SEE,DOROTHY,JOAN FAILURE TO YIELD KIRBY,J,I 23IF 700311
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 09/05/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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133 SEPOLVEDA,JUAN,JOSE,PE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705809
SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22CR 705809
134 SESSOMS,TUCKER,REID SPEEDING 075/55 KIRBY,JASON 23CR 703482
135 SETTLE,TRISTEN,LEE SPEEDING 062/45 KIRBY,JASON 23CR 703394
136 SHACKLEFORD,DEVAN,RICA DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 051315
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 051315
137 SHACKLEFORD,DEVAN,RICA SPEEDING 072/55 CASNER,S,M 22CR 702359
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 702359
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 702359
138 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR KIRBY,J,I 23CR 701607
DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701607
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 701607
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701607
139 SHARPE,NUNDI,RENE SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701583
140 SHELTON,AMARION,TRAVEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705894
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705894
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705894
141 SHELTON,AMARION,TRAVEL SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 22CR 706085
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 706085
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 706085
142 SHEPARD,WARREN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 23CR 000354
UNSAFE TIRES KEARNEY,R 23CR 000354
143 SIMMONS,STEPHEN,GARLAN SPEEDING 058/35 KIRBY,JASON 23CR 702766
144 SLOAN,FRANK COMMUNICATING THREATS BREEN,BROOK 23CR 299412
145 SMITH,GENE,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 703152
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703152
146 STEVENSON,RACHEL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 702197
147 STRAIN,TRACY,ELAINE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702013
148 STUMLEY,ROBERT,ALLAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702011
149 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV RUSSICK,I 23CR 000269
150 SULLIVAN,SUZANNE,ELIZA NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701902
SPEEDING 050/35 KIRBY,J,I 23CR 701902
151 TAYLOR,JEFFREY,MICHAEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,JASON 23CR 702962
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,JASON 23CR 702962
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702962
152 THOMPSON,WILLIAM,JODY DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 703395
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,JASON 23CR 703395
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,JASON 23CR 703395
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703395
153 TUCKER,JASMERE,ALLEN INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 22CR 703663
154 TURMAN,ARLENE,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703131
155 VAN,KRISTINA FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701118
156 VANDER VEER,MICHAEL,CO CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE TAYLOR,RAND 23CR 359681
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE TAYLOR,RAND 23CR 359681
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE TAYLOR,RAND 23CR 359681
GIVE MTBV/U-WN TO
GIVE MTBV/U-WN TO
GIVE MTBV/U-WN TO
157 VENTURA,EFAIN,ORTIZ SPEEDING 076/55 KIRBY,J,I 23CR 700929
158 WAGNER,MEGAN,MARIE SPEEDING 062/45 KIRBY,JASON 23CR 703129
159 WALDEN,JEREMIAH,DAVID SPEEDING 074/55 KIRBY,JASON 23CR 703410
NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 703410
160 WATSON,TAKESHIA,RENEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701858
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,JASON 23IF 701858
161 WAWRZYNIAK,SUSAN,ROBIN SECOND DEGREE TRESPASS TAYLOR,RAND 23CR 365357
162 WEBSTER,JOHN,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702190
163 WILLIAMS,RUSKEE,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702266
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 09/05/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
164 WILLIS,CHRISTOPHER,RYA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701801
165 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE AWDW MINOR PRESENT SURFASS,N 21CR 053088
ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SURFASS,N 21CR 053088
166 WILLIS,LINDSAY,GUTHRIE SECOND DEGREE TRESPASS RUSSICK,I 23CR 000331
167 WILLIS,LINDSAY,GUTHRIE SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,SAMU 23CR 283204
168 WOOLSTON,CURTIS,L DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,J 23CR 266702
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KIRBY,J 23CR 266702
169 WOOLSTON,CURTIS,LEE,JR RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 701292
170 WYNNE,JEFFERY,ASHFORD MISDEMEANOR LARCENY TURNER,BRAN 23CR 326957
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TURNER,BRAN 23CR 326957
171 ZARATEHERNANDEZ,GABINO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701344
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701344
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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