carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVID MCFADYEN

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : PAUL CRENSHAW

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:

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:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700347

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700347

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700347

2 ADAMSON,CHRIS,SCOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700794

3 ALSTON,CALVIN,LAMONT DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 703158

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,JASON 23CR 703158

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703158

4 ANGELINI,AMANDA,MARIA FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701685

5 ARTHUR,LAURIE,DENNELL DRIVING WHILE IMPAIRED PORTER,B 12CR 050101

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PORTER,B 12CR 050101

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE PORTER,B 12CR 050101

6 BAKER,IMANI,RAYKIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,KU 22CR 323619

7 BARKER,ZACHARY,ROY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702039

8 BECTON,RICHARD,MARKEI SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 704953

DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 704953

9 BECTON,RICHARD,MARKEI DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700358

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700358

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700358

10 BELL,CAMERON,AUSTIN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GASKILL,J 23CR 000338

OPERATE VEH NO INS GASKILL,J 23CR 000338

** 11 BLASKE,DALFIN,DAVID,II DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,SCOT 22CR 299197

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,SCOT 22CR 299197

12 BLASKE,DALFIN,DAVID,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 704713

SPEEDING 056/35 CASNER,S,M 22CR 704713

DWLR VIOL RESTORED LIC CASNER,S,M 22CR 704713

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 704713

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 704713

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 704713

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22CR 704713

FOLLOWING TOO CLOSELY CASNER,S,M 22CR 704713

13 BOONE,JONATHAN,DAVID SPEEDING 070/55 KIRBY,JASON 23IF 701894

14 BOYD,JEANIE,LIZ DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 703160

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703160

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,JASON 23CR 703160

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 703160

15 BRASWELL,RUSSELL,ANDER FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,JASON 23IF 702024

16 BROWN,JACOB,DAKOTA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702201

17 BROWN,TORI,LYNN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 702200

18 BRYANT,RONALD,MARTIN FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 701975

19 BURKE,ROGER,A SPEEDING 070/55 KIRBY,JASON 23IF 701833

20 BYLUND,WILLIAM,ERIC ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON NAKAMURA, D 23CR 313538

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON NAKAMURA, D 23CR 313538

MISDEMEANOR CHILD ABUSE NAKAMURA, D 23CR 313538

21 CARLEY,ABIGAIL,ROSE SPEEDING 075/55 KIRBY,JASON 23CR 703467

22 CASTRO,STEVEN,GIOVANNY NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 702877

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702877

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/05/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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23 CHASE,DANETT,REGAN DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S 23CR 703008

24 CHASE,MICHAEL,TAYLOR FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701220

25 COLLINS,LEONARD,MARK FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702277

26 COOK,SPENCER,FORREST FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702045

27 COX,MICHAEL,JOHN DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) OKUN,DANIEL 23CR 338499

28 DANIELS,CONNOR,MICHAEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702228

29 DAVIS,CARLA,PATE UNSAFE MOVEMENT KIRBY,JASON 23IF 701994

30 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SPEEDING 064/45 KIRBY,J,I 23CR 701824

31 DAVISON,PATRICK,JOSEPH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701974

32 DELEON,DOMONICK,JOSE SPEEDING 071/55 KIRBY,JASON 23CR 703380

33 DENNIS,COURTNEY,CACHEL UNSAFE PASSING YELLOW LINE KIRBY,JASON 23IF 702009

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,JASON 23IF 702009

34 DIXON,COREY,LAMINGO,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703411

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 703411

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703411

35 DOUGHERTY,JOSHUA,AARON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701993

36 EBORN,SHELBY,BROUGHTON FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700736

37 EDWARDS,DEENA,DENISE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701594

38 ELLIOTT,JAMES,LEWIS,II EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703073

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 703073

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703073

39 ERWIN,MELINDA CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE TAYLOR,RAND 23CR 359684

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE TAYLOR,RAND 23CR 359684

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE TAYLOR,RAND 23CR 359684

GIVE MTBV/U-WN TO

GIVE MTBV/U-WN TO

GIVE MTBV/U-WN TO

40 FELIX,KAILEE,MCKENZIE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 702239

41 FRELIGH,TAYLOR,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703379

42 FULCHER,GRADY,WENDELL ASSAULT ON A FEMALE FULCHER,ALL 23CR 380179

43 GABRIELE,JOHN,BRIAN SPEEDING 064/45 KIRBY,JASON 23CR 703480

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,JASON 23CR 703480

44 GARNER,MARGARET,ANN SPEEDING 061/45 KIRBY,JASON 23CR 703130

45 GODETTE,SHAQUITA,BARRI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700758

46 GOFF,RICKIE,DEWAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701995

47 GRZESKOWIAK,TIMOTHY DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) BELL,BERKLE 23CR 264326

48 GUNTER,ABIGAIL,ANNMARI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701718

49 GUTHRIE,CAMRON,MICHAEL ASSAULT AND BATTERY KEARNEY,JEF 23CR 354921

50 GUTHRIE,SCHUYLER,ALEXA OPERATE VEH NO INS KIRBY,JASON 23CR 703070

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,JASON 23CR 703070

SPA 51 GUZMAN,MIGUEL,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 702716

52 HAAS,VALERIE,BOND SPEEDING 060/45 KIRBY,JASON 23IF 701877

53 HARDEE,AUSTIN FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 701049

54 HARDEE,JOSEPH,RAY,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701050

55 HARGER,ROBERTA,KAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702199

56 HARPER,KENDALL,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700537

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700537

57 HARVEY,JORDAN,AUSTIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FLIPPIN,MEL 23CR 330322

MISDEMEANOR LARCENY FLIPPIN,MEL 23CR 330322

58 HARVEY,JORDAN,AUSTIN BREAKING OR ENTERING (M) CANIPE,BRAN 23CR 331148

59 HARVEY,TEVARIS,LAMAR DWLR GASKILL,J 02CR 007193

60 HARVILEY,TI'SHONA,FANC FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702237

61 HASWELL,JEFFREY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Castro,Kenn 23CR 702125

EXPIRED/NO INSPECTION Castro,Kenn 23CR 702125

62 HAWKINS,ANTHONY,RUSSEL SPEEDING 080/55 KIRBY,JASON 23CR 702775

EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,JASON 23CR 702775

63 HELMS,JAMES,BOWEN SPEEDING 071/55 KIRBY,JASON 23CR 703153

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 09/05/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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64 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000245

65 HILL,GABRIEL,KENYA DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701608

66 HOLDEN,HANNAH,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700851

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700851

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700851

67 HRABE,LIAM,JOSEPH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702240

68 HUGHES,PATRICIA,MARIE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702012

69 HUMPHREY,JEREMY,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703378

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703378

70 HUNT,CHARLES,STANLEY,J SPEEDING 087/55 KIRBY,J,I 23CR 700546

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT KIRBY,J,I 23CR 700546

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 700546

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23CR 700546

71 HUNT,KEILO,NATHANIEL EXCEEDING POSTED SPEED SORRELS,J 22IF 000233

72 HUNT,KEILO,NATHANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700144

73 ISAACS,ERIKA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701148

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701148

74 JAEN,RAUL,ANGEL DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 703154

75 JANICELL,SARAH,ROSE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 703393

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703393

76 JOHNSON,STEVEN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 703396

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,JASON 23CR 703396

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703396

77 JOHNSON,TERRY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 212044

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 212044

78 JONES,BRANDON,WADE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 703112

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703112

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 703112

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703112

79 JONES,LAMONT,CORDELL SPEEDING 070/55 KIRBY,JASON 23IF 702023

80 JONES,REDELL,WILLIAM,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 702774

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 702774

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702774

81 KALTENBRUN,KATY,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703155

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,JASON 23CR 703155

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703155

82 KANE,SARAH,KATHERINE,K FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,JASON 23IF 702242

83 KATILAS,EMYLEE,BRYNN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 703409

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703409

84 KIDDER,CAMERON,LANE SPEEDING 053/35 KIRBY,J,I 23CR 701358

85 KLAUCK,BETHANNE SPEEDING 071/55 KIRBY,JASON 23CR 703151

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,JASON 23CR 703151

86 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 700473

OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 23CR 700473

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROMERO,T 23CR 700473

EXPIRED/NO INSPECTION ROMERO,T 23CR 700473

87 LAURSEN,EMMETT,BEN OPERATE COMM VEH COMM NOL RENN,J,A 23CR 702673

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 23CR 702673

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 23CR 702673

FEDERAL SAFETY INSPECT VIOL RENN,J,A 23CR 702673

88 LAWRENCE,RAYMOND,JR SPEEDING 065/50 KIRBY,JASON 23IF 702192

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702192

89 LAWRIMORE,PRISCILLA,DI INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOLSCLAW,CH 22CR 372004

90 LAWRIMORE,PRISCILLA,DI INJURY TO PERSONAL PROPERTY MOORE,CHRIS 23CR 231105

91 LEWIS,BRENNAN,TREY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702238

92 LEWIS,DEBORAH,MORRIS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHANNON,L 23CR 000291

EXPIRED/NO INSPECTION SHANNON,L 23CR 000291

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 09/05/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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93 LEWIS,EMILY,MELISSA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700578

94 LEWIS,WILLIAM,HERBERT, DRIVE LEFT OF CENTER KIRBY,J,I 23IF 700286

95 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 001070

OPERATE VEH NO INS KEARNEY,R 22CR 001070

96 LOGAN,GERALD,ALBERT SPEEDING 061/45 KIRBY,JASON 23CR 702876

97 MACLEAN,JAMES,PATRICK, SPEEDING 067/45 KIRBY,J,I 23CR 701964

SPA 98 MAGANA,MIGUEL,ANGEL,SA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE KIRBY,J,I 23CR 702717

99 MARIE,ELIZABETH,ANN SPEEDING 073/55 KIRBY,JASON 23CR 703481

100 MARROW,BRENDA,GAYLE DWLR IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703789

101 MARROW,BRENDA,GAYLE DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703976

SPEEDING 068/55 ENNIS,D,F 21CR 703976

102 MCCOO,RICHARD,BERNARD, SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701270

103 MCJUNKIN,DIANA,MARIE FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 701977

104 MCKIDDY,WILLIAM,KELSEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702276

105 MEJIA,SELL,YAJAIRA DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,J 23CR 277098

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KIRBY,J 23CR 277098

106 MEJIA,SELLY,YAJAIRA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 701528

107 MELANG,GREGORY,PAUL SPEEDING 073/55 KIRBY,JASON 23CR 703408

** 108 MILLHIMES,RUSSELL,WILL ASSAULT ON A FEMALE SURFASS,N 22CR 050459

109 MILSAP,MATTHEW,LEE,WAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701878

SPA 110 MONDRAGON,AUDENCIO,SAN DWLR IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700770

111 MORALES,CARL,ANTHONY SPEEDING 073/55 KIRBY,JASON 23CR 703159

112 MORALES,JESSE,ANDREW FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702202

113 MUNN,INDIA,LORRAINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 702950

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702950

114 NEAL,GARY SIMPLE ASSAULT STASWOISKI, 23CR 378825

SIMPLE ASSAULT STASWOISKI, 23CR 378825

INTOXICATED AND DISRUPTIVE STASWOISKI, 23CR 378825

115 NELSON,TAYLOR,MICHAEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700922

116 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243

RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243

117 PALMER,SHAWN,MICHAEL ALLOW LIVESTOCK TO ROAM OFF PR OKUN,D 23CR 000537

118 PERLMUTTER,REUBEN,ELLI SPEEDING 081/55 KIRBY,JASON 23CR 703483

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,JASON 23CR 703483

119 PERRO,ALEXIS,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701985

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 701985

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701985

120 POPPLETON,ALAN,FRANCES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702241

121 POTTER,NEVAEH,SUSAN,MA CONSUME ALC BY 19/20 HERBERT,G 23CR 000428

122 PREWITT,CHARLES,COLBY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 702603

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 702603

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 702603

123 PRIDGEN,EDWARD,JAMES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702274

124 PUTNAM,MICHAEL,DAVID,I HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CASTRO,K 23CR 000365

125 REELS,TIMOTHY,DANIEL,J DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 22CR 706041

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,R,D 22CR 706041

EXPIRED/NO INSPECTION PITTMAN,R,D 22CR 706041

SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22CR 706041

126 ROBINSON,AMANDA,RENEE SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701889

** 127 ROBINSON,NYAH,SHARDAE CYBERSTALKING CLARK,CASSI 23CR 367444

** 128 ROBINSON,NYAH,SHARDAE COMMUNICATING THREATS MURRELL,JAZ 23CR 381114

129 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700248

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700248

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700248

** 130 RUSSELL,JASON,WILLIAM SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) SHANNON,LAC 23CR 216665

131 SANDOVAL,ISIDRO,EMILIO PASSENGER FLEE ACC PROP DAM KIRBY,J,I 23CR 702665

132 SEE,DOROTHY,JOAN FAILURE TO YIELD KIRBY,J,I 23IF 700311

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 09/05/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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133 SEPOLVEDA,JUAN,JOSE,PE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705809

SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22CR 705809

134 SESSOMS,TUCKER,REID SPEEDING 075/55 KIRBY,JASON 23CR 703482

135 SETTLE,TRISTEN,LEE SPEEDING 062/45 KIRBY,JASON 23CR 703394

136 SHACKLEFORD,DEVAN,RICA DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 22CR 051315

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 22CR 051315

137 SHACKLEFORD,DEVAN,RICA SPEEDING 072/55 CASNER,S,M 22CR 702359

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 22CR 702359

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 702359

138 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR KIRBY,J,I 23CR 701607

DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701607

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 701607

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701607

139 SHARPE,NUNDI,RENE SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701583

140 SHELTON,AMARION,TRAVEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705894

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705894

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705894

141 SHELTON,AMARION,TRAVEL SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 22CR 706085

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 706085

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 706085

142 SHEPARD,WARREN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 23CR 000354

UNSAFE TIRES KEARNEY,R 23CR 000354

143 SIMMONS,STEPHEN,GARLAN SPEEDING 058/35 KIRBY,JASON 23CR 702766

144 SLOAN,FRANK COMMUNICATING THREATS BREEN,BROOK 23CR 299412

145 SMITH,GENE,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 703152

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703152

146 STEVENSON,RACHEL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,JASON 23IF 702197

147 STRAIN,TRACY,ELAINE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702013

148 STUMLEY,ROBERT,ALLAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702011

149 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV RUSSICK,I 23CR 000269

150 SULLIVAN,SUZANNE,ELIZA NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701902

SPEEDING 050/35 KIRBY,J,I 23CR 701902

151 TAYLOR,JEFFREY,MICHAEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,JASON 23CR 702962

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,JASON 23CR 702962

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 702962

152 THOMPSON,WILLIAM,JODY DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,JASON 23CR 703395

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,JASON 23CR 703395

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,JASON 23CR 703395

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23CR 703395

153 TUCKER,JASMERE,ALLEN INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 22CR 703663

154 TURMAN,ARLENE,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,JASON 23CR 703131

155 VAN,KRISTINA FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701118

156 VANDER VEER,MICHAEL,CO CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE TAYLOR,RAND 23CR 359681

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE TAYLOR,RAND 23CR 359681

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE TAYLOR,RAND 23CR 359681

GIVE MTBV/U-WN TO

GIVE MTBV/U-WN TO

GIVE MTBV/U-WN TO

157 VENTURA,EFAIN,ORTIZ SPEEDING 076/55 KIRBY,J,I 23CR 700929

158 WAGNER,MEGAN,MARIE SPEEDING 062/45 KIRBY,JASON 23CR 703129

159 WALDEN,JEREMIAH,DAVID SPEEDING 074/55 KIRBY,JASON 23CR 703410

NO OPERATORS LICENSE KIRBY,JASON 23CR 703410

160 WATSON,TAKESHIA,RENEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701858

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,JASON 23IF 701858

161 WAWRZYNIAK,SUSAN,ROBIN SECOND DEGREE TRESPASS TAYLOR,RAND 23CR 365357

162 WEBSTER,JOHN,THOMAS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702190

163 WILLIAMS,RUSKEE,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 702266

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 09/05/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

164 WILLIS,CHRISTOPHER,RYA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,JASON 23IF 701801

165 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE AWDW MINOR PRESENT SURFASS,N 21CR 053088

ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SURFASS,N 21CR 053088

166 WILLIS,LINDSAY,GUTHRIE SECOND DEGREE TRESPASS RUSSICK,I 23CR 000331

167 WILLIS,LINDSAY,GUTHRIE SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,SAMU 23CR 283204

168 WOOLSTON,CURTIS,L DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,J 23CR 266702

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KIRBY,J 23CR 266702

169 WOOLSTON,CURTIS,LEE,JR RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 701292

170 WYNNE,JEFFERY,ASHFORD MISDEMEANOR LARCENY TURNER,BRAN 23CR 326957

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) TURNER,BRAN 23CR 326957

171 ZARATEHERNANDEZ,GABINO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701344

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701344

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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