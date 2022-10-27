carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ASHLEY EATMON

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 BASS,MATTHEW,ALLEN FELONY LARCENY GASKILL,J 22CR 051522

2 BOND,TAYLOR FELONY POSSESSION OF COCAINE ENNIS,D 22CR 051718

3 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670

4 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826

5 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835

6 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841

7 BUNN,JENNIFER,DAWN FELONY LARCENY HARVEY,D 22CR 050841

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,D 22CR 050841

8 BUNN,JENNIFER,DAWN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY HARVEY,D 22CR 050842

** 9 CANNON,NATHANIEL,PAUL POSSESS METHAMPHETAMINE OKUN,DANIEL 22CR 298401

10 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615

11 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616

SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616

12 CHADWICK,SAMANTHA POSSESS METHAMPHETAMINE GASKILL,J 21CR 052111

13 CHADWICK,SAMANTHA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GASKILL,J 21CR 052112

14 CHADWICK,SAMANTHA MISDEMEANOR CHILD ABUSE GASKILL,J 21CR 052113

15 CHADWICK,SAMANTHA,JO F-FELONY CHILD ABUSE - SEXUAL RICE,F 21CR 052145

16 CHADWICK,SAMANTHA,JO FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052146

17 CHADWICK,SAMANTHA,JO STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052148

18 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051373

19 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051374

20 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051375

21 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051376

22 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051377

23 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051378

24 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051379

25 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051380

26 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051381

27 COOPER,GARY,MICHAEL,JR FELONY POSSESSION SCH I CS WILLIS,C 22CR 051390

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WILLIS,C 22CR 051390

28 COPELAND,CHARLES,DEWEY FELONY LARCENY WILLIS,CAME 22CR 315365

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) WILLIS,CAME 22CR 315365

29 DAVIS,MELISSA,GARNER POSSESS METHAMPHETAMINE THOMAS,C 22CR 051698

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051698

** 30 DUNAWAY,COREY,L DEFRAUDING INNKEEPER BLALOCK,G 21CR 050968

CRIMINAL CONTEMPT BLALOCK,G 21CR 050968

31 FOWLER,ROBERT,DEAN POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) BURTON,MORG 22CR 316334

32 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) SUGGS,D 22CR 051028

33 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT ALTERING SERIAL NUMBERS SUGGS,D 22CR 051029

34 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT DWLR NOT IMPAIRED REV SUGGS,D 22CR 051030

DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,D 22CR 051030

FOLLOWING TOO CLOSELY SUGGS,D 22CR 051030

35 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ESCHBACH,R 22CR 051031

36 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ESCHBACH,RI 22CR 701708

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 10/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ESCHBACH,RI 22CR 701708

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,RI 22CR 701708

SPEEDING 130/45 ESCHBACH,RI 22CR 701708

NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,RI 22CR 701708

OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,RI 22CR 701708

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 701708

DRIVE LEFT OF CENTER ESCHBACH,RI 22CR 701708

UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,RI 22CR 701708

37 GABLE,CARL,HIRAM FELONY POSSESSION SCH II CS WEATHERS,D 22CR 051149

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 051149

38 GABLE,CARL,HIRAM DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051150

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WEATHERS,D 22CR 051150

39 GABLE,CARL,HIRAM FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701158

40 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713

41 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849

42 GILLIKIN,WILLIAM,WALTE FELONY POSSESSION SCH III CS SORRELS,J 22CR 050885

POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050885

43 GOINS,MARIA,CAMILLE PWIMSD HEROIN BRUNO,T 21CR 050748

44 GOINS,MARIA,CAMILLE PWIMSD METHAMPHETAMINE BRUNO,T 21CR 050749

45 GOINS,MARIA,CAMILLE SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE BRUNO,T 21CR 050750

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BRUNO,T 21CR 050750

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 21CR 050750

46 GOINS,MARIA,CAMILLE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH NELSON,BRIT 22CR 050912

47 GUTHRIE,FREDERICK,DARI AWDW SERIOUS INJURY TURNER,BRAN 22CR 315911

48 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291537

MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291537

49 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE DESTEFANO,O 22CR 293102

50 HOWELL,BARRY,GENE UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703861

** 51 HOWINGTON,DANIEL RAY FELONY POSSESSION MARIJUANA HOLSCLAW,OF 22CR 266515

ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,OF 22CR 266515

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,OF 22CR 266515

52 JAMES,RAHIEM THOMAS LARCENY FROM A MERCHANT (SECUR COVINGTON,J 22CR 289285

53 JOHNSON,JILL,A ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW,C 22CR 051495

54 JOHNSON,JILL,A INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,C 22CR 051496

55 JOHNSON,JILL,A POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 051497

** 56 JOHNSON,JILL,ANN MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW HOLSCLAW,C 22CR 051494

57 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON ASSAULT BY STRANGULATION CASTRO,K 21CR 052237

58 JOLIN,JOSEPH,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,JAM 22CR 317821

ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER PITTMAN,JAM 22CR 317821

59 JONES,BOBBIE DAWN POSSESS METHAMPHETAMINE CARROLL,TRA 22CR 293403

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 293403

60 JONES,MICHAEL SCOTT SELL/DELIVER SCH V CS HAYMORE,M 22CR 256735

SELL/DELIVER SCH V CS HAYMORE,M 22CR 256735

PWIMSD SCH VI CS HAYMORE,M 22CR 256735

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,M 22CR 256735

DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,M 22CR 256735

LICENSE PLATE FRAME/COVER VIOL HAYMORE,M 22CR 256735

61 KELLY,SCOTT CHARLES OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291536

MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291536

62 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 22CR 051111

COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 22CR 051111

** 63 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL,H 22CR 051140

64 LAWTON,SAMUEL LAMONT POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE WILLIS,ERIC 22CR 285463

65 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051865

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 10/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOPEZ,E 21CR 051865

66 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN FELONY POSSESSION SCH I CS LOPEZ,E 21CR 051866

67 MANASARAY,ALPHA IBRAHI SPEEDING 081/45 GOODRUM,J 22CR 051585

DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 22CR 051585

68 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) GOODRUM,J 22CR 051584

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE GOODRUM,J 22CR 051584

69 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HOLSCLAW,C 22CR 051583

70 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 22CR 051614

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051614

71 MANSARAY,ALPHA,IBRAHIM POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051586

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051586

72 MANSARAY,ALPHA,IBRAHIM SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) GOODRUM,J 22CR 051587

73 MARTINEZ,HOMERO JAVIER POSSESS METHAMPHETAMINE SCOTT,OFF S 22CR 264905

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCOTT,OFF S 22CR 264905

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,OFF S 22CR 264905

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) SCOTT,OFF S 22CR 264905

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,OFF S 22CR 264905

74 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051519

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 051519

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 051519

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 051519

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 051519

75 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CR 702846

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROMERO,T 22CR 702846

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 22CR 702846

76 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 060/35 ROMERO,T 22CR 702847

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 702847

77 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CR 702848

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 22CR 702848

78 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CR 702849

79 NICHOLS,THOMAS,LEE FELONY POSSESSION SCH II CS ROMERO,T 22CR 051121

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROMERO,T 22CR 051121

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 051121

80 NICHOLS,THOMAS,LEE POSSESS STOLEN FIREARM ROMERO,T 22CR 051122

81 NICHOLS,THOMAS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051123

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 22CR 051123

82 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288

83 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972

84 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790

MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790

** 85 POTTER,VICTORIA,LOUISE ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY COVINGTON,J 22CR 050927

86 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS HEROIN JONES,J 22CR 051480

87 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051481

88 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,J 22CR 051482

89 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051483

90 RIMBEY,THOMAS RAYMOND POSSESSION OF FIREARM BY FELON BRINKLEY,J 22CR 258900

POSSESS METHAMPHETAMINE BRINKLEY,J 22CR 258900

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BRINKLEY,J 22CR 258900

DISCHARGE FIREARM IN CITY BRINKLEY,J 22CR 258900

91 ROSE,AUDRIANNA,LEEANN EMBEZZLEMENT PHILLIPS,J 21CR 052831

92 RYAN,TIMOTHY CHARLES ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075

ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075

COMMUNICATING THREATS HAYMORE,MIC 22CR 288075

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYMORE,MIC 22CR 288075

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 288075

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 288075

RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 288075

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 10/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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93 SALOIS,MATTHEW POSSESS METHAMPHETAMINE WEATHERS,DA 22CR 281146

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,DA 22CR 281146

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,DA 22CR 281146

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,DA 22CR 281146

94 SALOIS,MATTHEW DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 704351

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR WEATHERS,D 22CR 704351

FAIL TO BURN HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 704351

95 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 20CR 053000

96 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 20CR 053074

97 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE NICHOLS,J 20CR 053371

RESISTING PUBLIC OFFICER NICHOLS,J 20CR 053371

98 SALTER,NICHOLAS,KEITH MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 20CR 053372

** 99 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

** 100 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050071

** 101 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAKING OR ENTERING (M) HENDERSON,J 21CR 050072

** 102 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050093

103 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY BY EMPLOYEE RICE,F 22CR 050527

** 104 SKALLERUD,ROBERT SCOTT POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294004

POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294004

POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294004

POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294004

POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294004

** 105 SKALLERUD,ROBERT SCOTT POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294011

POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294011

POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294011

POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294011

106 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 050192

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050192

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 050192

107 SPRINGLE,ETHAN,GARNER FELONY POSSESSION SCH VI CS LEWIS,C 22CR 050193

108 SPRINGLE,ETHAN,GARNER INHALE TOXIC VAPORS LEWIS,C 22CR 050194

POSS TOXIC VAPORS SUBSTANCE LEWIS,C 22CR 050194

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050194

109 SPRINGLE,ETHAN,GARNER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050195

110 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097

MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097

111 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098

112 STYRON,JOSEPH,DARYL POSSESS METHAMPHETAMINE THOMAS,C 22CR 051697

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051697

** 113 THOMPSON,ANDREW FRANCI MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW TURNER,OFF 22CR 261925

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY TURNER,OFF 22CR 261925

RESISTING PUBLIC OFFICER TURNER,OFF 22CR 261925

INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNER,OFF 22CR 261925

114 TORREZ,NICHOLAS MARK A FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ONOFRIO,R Y 22CR 285454

MOTION FOR VEHICLE SEIZURE ONOFRIO,R Y 22CR 285454

115 TORREZ,NICHOLAS,MARK,A RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 704423

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ONOFRIO,R,J 22CR 704423

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 22CR 704423

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 704423

DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 704423

SPEEDING 069/50 ONOFRIO,R,J 22CR 704423

OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 704423

DRIVE LEFT OF CENTER ONOFRIO,R,J 22CR 704423

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 10/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

UNSAFE PASSING YELLOW LINE ONOFRIO,R,J 22CR 704423

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 704423

116 TORREZ,NICHOLAS,MARK,A SPEEDING 096/45 ENNIS,D,F 22CR 704428

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 22CR 704428

117 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR PWIMSD SCH VI CS LEWIS,C 22CR 051108

118 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 22CR 051109

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 051109

119 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR FELONY POSSESSION SCH II CS LEWIS,C 22CR 051110

** 120 VENEY,RODNEY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE WILLIS,BRIA 22CR 264581

121 VILLAREAL,JALAHA DIZE POSSESS METHAMPHETAMINE JONES,J 22CR 270086

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 270086

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 270086

122 WALLS,STERLING,MCCOY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ALEXANDER,G 22CR 050786

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ALEXANDER,G 22CR 050786

123 WALLS,STERLING,MCCOY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 22CR 050787

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050787

124 WALLS,STERLING,MCCOY FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 22CR 050788

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050788

125 WALLS,STERLING,MCCOY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050789

DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,G 22CR 050789

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050789

126 WILLIS,JAMES,HOWARD,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051318

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ESTEP,T 22CR 051318

RESISTING PUBLIC OFFICER ESTEP,T 22CR 051318

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESTEP,T 22CR 051318

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ESTEP,T 22CR 051318

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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