DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 BASS,MATTHEW,ALLEN FELONY LARCENY GASKILL,J 22CR 051522
2 BOND,TAYLOR FELONY POSSESSION OF COCAINE ENNIS,D 22CR 051718
3 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670
4 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826
5 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835
6 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841
7 BUNN,JENNIFER,DAWN FELONY LARCENY HARVEY,D 22CR 050841
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,D 22CR 050841
8 BUNN,JENNIFER,DAWN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY HARVEY,D 22CR 050842
** 9 CANNON,NATHANIEL,PAUL POSSESS METHAMPHETAMINE OKUN,DANIEL 22CR 298401
10 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615
11 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616
SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616
12 CHADWICK,SAMANTHA POSSESS METHAMPHETAMINE GASKILL,J 21CR 052111
13 CHADWICK,SAMANTHA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GASKILL,J 21CR 052112
14 CHADWICK,SAMANTHA MISDEMEANOR CHILD ABUSE GASKILL,J 21CR 052113
15 CHADWICK,SAMANTHA,JO F-FELONY CHILD ABUSE - SEXUAL RICE,F 21CR 052145
16 CHADWICK,SAMANTHA,JO FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052146
17 CHADWICK,SAMANTHA,JO STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052148
18 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051373
19 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051374
20 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051375
21 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051376
22 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051377
23 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051378
24 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051379
25 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051380
26 CHASE,MARTHA,CHRISTINA ACCESS GOVERNMENT COMPUTERS TO LANPHIER,M 22CR 051381
27 COOPER,GARY,MICHAEL,JR FELONY POSSESSION SCH I CS WILLIS,C 22CR 051390
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WILLIS,C 22CR 051390
28 COPELAND,CHARLES,DEWEY FELONY LARCENY WILLIS,CAME 22CR 315365
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) WILLIS,CAME 22CR 315365
29 DAVIS,MELISSA,GARNER POSSESS METHAMPHETAMINE THOMAS,C 22CR 051698
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051698
** 30 DUNAWAY,COREY,L DEFRAUDING INNKEEPER BLALOCK,G 21CR 050968
CRIMINAL CONTEMPT BLALOCK,G 21CR 050968
31 FOWLER,ROBERT,DEAN POSSESS WEAPON BY PRISONER (F) BURTON,MORG 22CR 316334
32 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) SUGGS,D 22CR 051028
33 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT ALTERING SERIAL NUMBERS SUGGS,D 22CR 051029
34 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT DWLR NOT IMPAIRED REV SUGGS,D 22CR 051030
DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,D 22CR 051030
FOLLOWING TOO CLOSELY SUGGS,D 22CR 051030
35 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ESCHBACH,R 22CR 051031
36 FRAWLEY,ETHAN,GARRETT SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ESCHBACH,RI 22CR 701708
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 10/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ESCHBACH,RI 22CR 701708
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,RI 22CR 701708
SPEEDING 130/45 ESCHBACH,RI 22CR 701708
NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,RI 22CR 701708
OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,RI 22CR 701708
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESCHBACH,RI 22CR 701708
DRIVE LEFT OF CENTER ESCHBACH,RI 22CR 701708
UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,RI 22CR 701708
37 GABLE,CARL,HIRAM FELONY POSSESSION SCH II CS WEATHERS,D 22CR 051149
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 051149
38 GABLE,CARL,HIRAM DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051150
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WEATHERS,D 22CR 051150
39 GABLE,CARL,HIRAM FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701158
40 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713
41 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849
42 GILLIKIN,WILLIAM,WALTE FELONY POSSESSION SCH III CS SORRELS,J 22CR 050885
POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050885
43 GOINS,MARIA,CAMILLE PWIMSD HEROIN BRUNO,T 21CR 050748
44 GOINS,MARIA,CAMILLE PWIMSD METHAMPHETAMINE BRUNO,T 21CR 050749
45 GOINS,MARIA,CAMILLE SIMPLE POSSESSION OF SCHEDULE BRUNO,T 21CR 050750
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BRUNO,T 21CR 050750
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 21CR 050750
46 GOINS,MARIA,CAMILLE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH NELSON,BRIT 22CR 050912
47 GUTHRIE,FREDERICK,DARI AWDW SERIOUS INJURY TURNER,BRAN 22CR 315911
48 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291537
MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291537
49 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE DESTEFANO,O 22CR 293102
50 HOWELL,BARRY,GENE UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703861
** 51 HOWINGTON,DANIEL RAY FELONY POSSESSION MARIJUANA HOLSCLAW,OF 22CR 266515
ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,OF 22CR 266515
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,OF 22CR 266515
52 JAMES,RAHIEM THOMAS LARCENY FROM A MERCHANT (SECUR COVINGTON,J 22CR 289285
53 JOHNSON,JILL,A ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW,C 22CR 051495
54 JOHNSON,JILL,A INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,C 22CR 051496
55 JOHNSON,JILL,A POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 051497
** 56 JOHNSON,JILL,ANN MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW HOLSCLAW,C 22CR 051494
57 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON ASSAULT BY STRANGULATION CASTRO,K 21CR 052237
58 JOLIN,JOSEPH,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,JAM 22CR 317821
ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER PITTMAN,JAM 22CR 317821
59 JONES,BOBBIE DAWN POSSESS METHAMPHETAMINE CARROLL,TRA 22CR 293403
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 293403
60 JONES,MICHAEL SCOTT SELL/DELIVER SCH V CS HAYMORE,M 22CR 256735
SELL/DELIVER SCH V CS HAYMORE,M 22CR 256735
PWIMSD SCH VI CS HAYMORE,M 22CR 256735
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,M 22CR 256735
DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,M 22CR 256735
LICENSE PLATE FRAME/COVER VIOL HAYMORE,M 22CR 256735
61 KELLY,SCOTT CHARLES OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291536
MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291536
62 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT AND BATTERY DENNIS,M 22CR 051111
COMMUNICATING THREATS DENNIS,M 22CR 051111
** 63 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL,H 22CR 051140
64 LAWTON,SAMUEL LAMONT POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE WILLIS,ERIC 22CR 285463
65 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051865
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 10/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOPEZ,E 21CR 051865
66 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN FELONY POSSESSION SCH I CS LOPEZ,E 21CR 051866
67 MANASARAY,ALPHA IBRAHI SPEEDING 081/45 GOODRUM,J 22CR 051585
DRIVE LEFT OF CENTER GOODRUM,J 22CR 051585
68 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) GOODRUM,J 22CR 051584
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE GOODRUM,J 22CR 051584
69 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HOLSCLAW,C 22CR 051583
70 MANSARAY,ALPHA IBRAHIM RESISTING PUBLIC OFFICER GOODRUM,J 22CR 051614
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051614
71 MANSARAY,ALPHA,IBRAHIM POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GOODRUM,J 22CR 051586
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA GOODRUM,J 22CR 051586
72 MANSARAY,ALPHA,IBRAHIM SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) GOODRUM,J 22CR 051587
73 MARTINEZ,HOMERO JAVIER POSSESS METHAMPHETAMINE SCOTT,OFF S 22CR 264905
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SCOTT,OFF S 22CR 264905
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,OFF S 22CR 264905
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) SCOTT,OFF S 22CR 264905
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,OFF S 22CR 264905
74 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051519
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 051519
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 051519
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 051519
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 051519
75 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CR 702846
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROMERO,T 22CR 702846
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 22CR 702846
76 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 060/35 ROMERO,T 22CR 702847
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 702847
77 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CR 702848
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 22CR 702848
78 MILLIRONS,TIFFANY,DIAN SPEEDING 070/25 ROMERO,T 22CR 702849
79 NICHOLS,THOMAS,LEE FELONY POSSESSION SCH II CS ROMERO,T 22CR 051121
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROMERO,T 22CR 051121
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 051121
80 NICHOLS,THOMAS,LEE POSSESS STOLEN FIREARM ROMERO,T 22CR 051122
81 NICHOLS,THOMAS,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051123
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 22CR 051123
82 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288
83 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972
84 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790
MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790
** 85 POTTER,VICTORIA,LOUISE ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY COVINGTON,J 22CR 050927
86 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS HEROIN JONES,J 22CR 051480
87 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051481
88 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,J 22CR 051482
89 POWELL,KYLE,MITCHELL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 051483
90 RIMBEY,THOMAS RAYMOND POSSESSION OF FIREARM BY FELON BRINKLEY,J 22CR 258900
POSSESS METHAMPHETAMINE BRINKLEY,J 22CR 258900
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) BRINKLEY,J 22CR 258900
DISCHARGE FIREARM IN CITY BRINKLEY,J 22CR 258900
91 ROSE,AUDRIANNA,LEEANN EMBEZZLEMENT PHILLIPS,J 21CR 052831
92 RYAN,TIMOTHY CHARLES ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075
ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075
COMMUNICATING THREATS HAYMORE,MIC 22CR 288075
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYMORE,MIC 22CR 288075
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 288075
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 288075
RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 288075
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 10/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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93 SALOIS,MATTHEW POSSESS METHAMPHETAMINE WEATHERS,DA 22CR 281146
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WEATHERS,DA 22CR 281146
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,DA 22CR 281146
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,DA 22CR 281146
94 SALOIS,MATTHEW DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 704351
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR WEATHERS,D 22CR 704351
FAIL TO BURN HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 704351
95 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 20CR 053000
96 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 20CR 053074
97 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE NICHOLS,J 20CR 053371
RESISTING PUBLIC OFFICER NICHOLS,J 20CR 053371
98 SALTER,NICHOLAS,KEITH MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 20CR 053372
** 99 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
** 100 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050071
** 101 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAKING OR ENTERING (M) HENDERSON,J 21CR 050072
** 102 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050093
103 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY BY EMPLOYEE RICE,F 22CR 050527
** 104 SKALLERUD,ROBERT SCOTT POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294004
POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294004
POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294004
POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294004
POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294004
** 105 SKALLERUD,ROBERT SCOTT POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294011
POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294011
POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294011
POSSESSION OF FIREARM BY FELON PADGETT,OFF 22CR 294011
106 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 050192
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050192
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 050192
107 SPRINGLE,ETHAN,GARNER FELONY POSSESSION SCH VI CS LEWIS,C 22CR 050193
108 SPRINGLE,ETHAN,GARNER INHALE TOXIC VAPORS LEWIS,C 22CR 050194
POSS TOXIC VAPORS SUBSTANCE LEWIS,C 22CR 050194
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050194
109 SPRINGLE,ETHAN,GARNER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050195
110 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097
MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097
111 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098
112 STYRON,JOSEPH,DARYL POSSESS METHAMPHETAMINE THOMAS,C 22CR 051697
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051697
** 113 THOMPSON,ANDREW FRANCI MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW TURNER,OFF 22CR 261925
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY TURNER,OFF 22CR 261925
RESISTING PUBLIC OFFICER TURNER,OFF 22CR 261925
INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNER,OFF 22CR 261925
114 TORREZ,NICHOLAS MARK A FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ONOFRIO,R Y 22CR 285454
MOTION FOR VEHICLE SEIZURE ONOFRIO,R Y 22CR 285454
115 TORREZ,NICHOLAS,MARK,A RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 704423
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ONOFRIO,R,J 22CR 704423
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 22CR 704423
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 704423
DWLR IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 704423
SPEEDING 069/50 ONOFRIO,R,J 22CR 704423
OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,R,J 22CR 704423
DRIVE LEFT OF CENTER ONOFRIO,R,J 22CR 704423
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 10/28/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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UNSAFE PASSING YELLOW LINE ONOFRIO,R,J 22CR 704423
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 704423
116 TORREZ,NICHOLAS,MARK,A SPEEDING 096/45 ENNIS,D,F 22CR 704428
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 22CR 704428
117 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR PWIMSD SCH VI CS LEWIS,C 22CR 051108
118 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 22CR 051109
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 051109
119 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR FELONY POSSESSION SCH II CS LEWIS,C 22CR 051110
** 120 VENEY,RODNEY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE WILLIS,BRIA 22CR 264581
121 VILLAREAL,JALAHA DIZE POSSESS METHAMPHETAMINE JONES,J 22CR 270086
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 270086
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,J 22CR 270086
122 WALLS,STERLING,MCCOY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ALEXANDER,G 22CR 050786
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ALEXANDER,G 22CR 050786
123 WALLS,STERLING,MCCOY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 22CR 050787
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050787
124 WALLS,STERLING,MCCOY FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 22CR 050788
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050788
125 WALLS,STERLING,MCCOY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050789
DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,G 22CR 050789
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050789
126 WILLIS,JAMES,HOWARD,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,T 22CR 051318
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ESTEP,T 22CR 051318
RESISTING PUBLIC OFFICER ESTEP,T 22CR 051318
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESTEP,T 22CR 051318
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ESTEP,T 22CR 051318
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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