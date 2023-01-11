carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 1 ABDO,RUTH,ANN MISDEMEANOR LARCENY BENDETTI,JO 22CR 340587

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BENDETTI,JO 22CR 340587

2 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122

** 3 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 306287

4 BYRD,BROCKMON,SAMUEL POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID HOLSCLAW,C 22CR 703975

5 CANNADAY,ALLISON,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052911

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS HOLSCLAW,C 21CR 052911

6 CEDILLOSCHICAS,JOSE,NO NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 704273

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22CR 704273

7 COX,RYAN,WARD MISDEMEANOR LARCENY HOLSCLAW,C 22CR 700727

SECOND DEGREE TRESPASS HOLSCLAW,C 22CR 700727

** 8 DEGUENNE,SAMUEL,CHRIST DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 001013

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 001013

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 001013

** 9 DEHART,JOSEPH,RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 302168

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 302168

10 DELANEY,CRYSTAL LAURIA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,OF 22CR 289587

FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ HOLSCLAW,OF 22CR 289587

11 FIERRO,ALEJANDRO,ALBER DWLR NOT IMPAIRED REV CLIFTON,D,L 22CR 705466

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 705466

12 GARNER,JONAH,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 705664

13 GOODWIN,AUDRA,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051490

14 HICKMAN,NATHANIEL,LAMO MISDEMEANOR LARCENY BENDETTI,JO 22CR 340585

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BENDETTI,JO 22CR 340585

15 HORNE,EDGAR,WELDON,JR DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22IF 701955

16 LEWIS,LUKE,AUSTIN SPEEDING 065/45 STEPHENS,M 21CR 052230

DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 21CR 052230

** 17 LONG,BRADLEY,GAGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051906

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051906

18 LONG,BRADLEY,GAGE SPEEDING 058/35 HOLSCLAW,C 22CR 703467

19 MEADOWS,APRIL,MARIE EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE HOLSCLAW,CH 22CR 330892

20 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579

21 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580

MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580

22 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581

23 POLKAMPALLY,SREEKANTH SPEEDING 056/35 HOLSCLAW,C 22CR 702503

24 SAVAGE,TIMOTHY ALLEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,OF 22CR 286420

COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,OF 22CR 286420

25 SOUTHERN,ROBERT,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HOLSCLAW,C 22CR 704601

26 TRAMMELL,JAMEY,EARL INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW.C 22CR 000607

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW.C 22CR 000607

27 TRAMMELL,JAMEY,EARL RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW.C 22CR 000608

28 TYSON,JESSICA,VIOLET D DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051360

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051360

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 01/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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29 VILLANUEVA,JOSEPH,TOMA TEXTING VIOL MOTOR VEH ELSON,A,M 22IF 703192

30 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541

DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541

31 VILLEGAS,MAURICIO,JR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 051542

** 32 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160

** 33 WRIGHT,ANN,MARIE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW,CH 22CR 360257

RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,CH 22CR 360257

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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