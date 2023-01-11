DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 1 ABDO,RUTH,ANN MISDEMEANOR LARCENY BENDETTI,JO 22CR 340587
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BENDETTI,JO 22CR 340587
2 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122
** 3 BROWN,PATRICK,TELLY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,CH 22CR 306287
4 BYRD,BROCKMON,SAMUEL POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID HOLSCLAW,C 22CR 703975
5 CANNADAY,ALLISON,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052911
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS HOLSCLAW,C 21CR 052911
6 CEDILLOSCHICAS,JOSE,NO NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 704273
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22CR 704273
7 COX,RYAN,WARD MISDEMEANOR LARCENY HOLSCLAW,C 22CR 700727
SECOND DEGREE TRESPASS HOLSCLAW,C 22CR 700727
** 8 DEGUENNE,SAMUEL,CHRIST DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 001013
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 001013
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 001013
** 9 DEHART,JOSEPH,RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 22CR 302168
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BRINKLEY,J 22CR 302168
10 DELANEY,CRYSTAL LAURIA DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,OF 22CR 289587
FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ HOLSCLAW,OF 22CR 289587
11 FIERRO,ALEJANDRO,ALBER DWLR NOT IMPAIRED REV CLIFTON,D,L 22CR 705466
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 705466
12 GARNER,JONAH,ALAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BURTON,M 22CR 705664
13 GOODWIN,AUDRA,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051490
14 HICKMAN,NATHANIEL,LAMO MISDEMEANOR LARCENY BENDETTI,JO 22CR 340585
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BENDETTI,JO 22CR 340585
15 HORNE,EDGAR,WELDON,JR DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL HOLSCLAW,C 22IF 701955
16 LEWIS,LUKE,AUSTIN SPEEDING 065/45 STEPHENS,M 21CR 052230
DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 21CR 052230
** 17 LONG,BRADLEY,GAGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051906
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051906
18 LONG,BRADLEY,GAGE SPEEDING 058/35 HOLSCLAW,C 22CR 703467
19 MEADOWS,APRIL,MARIE EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE HOLSCLAW,CH 22CR 330892
20 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR ASSAULT ON A FEMALE HOLSCLAW,C 22CR 051579
21 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051580
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 051580
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051580
MOTION FOR SEIZURE OF VEHILE ( HOLSCLAW,C 22CR 051580
22 MOSS,TERRY,MICHAEL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HOLSCLAW,C 22CR 051581
23 POLKAMPALLY,SREEKANTH SPEEDING 056/35 HOLSCLAW,C 22CR 702503
24 SAVAGE,TIMOTHY ALLEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW,OF 22CR 286420
COMMUNICATING THREATS HOLSCLAW,OF 22CR 286420
25 SOUTHERN,ROBERT,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HOLSCLAW,C 22CR 704601
26 TRAMMELL,JAMEY,EARL INTOXICATED AND DISRUPTIVE HOLSCLAW.C 22CR 000607
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW.C 22CR 000607
27 TRAMMELL,JAMEY,EARL RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW.C 22CR 000608
28 TYSON,JESSICA,VIOLET D DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051360
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051360
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 01/12/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
29 VILLANUEVA,JOSEPH,TOMA TEXTING VIOL MOTOR VEH ELSON,A,M 22IF 703192
30 VILLEGAS,MAURICIO,JR OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 22CR 051541
DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051541
31 VILLEGAS,MAURICIO,JR DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HOLSCLAW,C 22CR 051542
** 32 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160
** 33 WRIGHT,ANN,MARIE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HOLSCLAW,CH 22CR 360257
RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,CH 22CR 360257
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.