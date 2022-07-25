DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALBER,MICHAEL,ARTHUR SECOND DEGREE TRESPASS CHAMBERS,AN 22CR 051236
2 ARTHUR,JOSHUA,SHANE SECOND DEGREE TRESPASS SURFASS,N 21CR 000048
3 BACHUS,MCLAIN,ALEXANDE SPEEDING 073/55 ROMERO,T 22CR 050941
DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050941
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 050941
4 BAILEY,LAURIE,BETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 702527
5 BARACOS,NICHOLAS,ANDRE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SMITH,J 22CR 000318
6 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR IMPAIRED REV CASTRO,K 20CR 052323
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASTRO,K 20CR 052323
7 BAUGH,DONALD,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051659
8 BAYLEY,KEITH,JOSEPH IMPROPER PASSING ON RIGHT ROMERO,T 22IF 701450
9 BEADDLES,KELLIE,MELLEY ALLOW DOG TO RUN AT LARGE JENSEN,K 22CR 000193
10 BEVAN,TYLER,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000388
11 BEY,CONNOR,AUSTIN SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700594
12 BISESI,JAIMIE,LYNN OPERATE VEH NO INS ALEXANDER,J 20CR 701522
13 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052850
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 052850
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 21CR 052850
14 BISESI,JAIMIE,LYNN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 704929
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 704929
FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704929
15 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER INTOXICATED AND DISRUPTIVE STYRON,M 22CR 051913
16 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,M 22CR 051914
17 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 21CR 052034
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CASTRO,K 21CR 052034
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASTRO,K 21CR 052034
18 BUTACZ,JULIAS,FRANCIS, DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY 22CR 000220
19 BYRD,BILLY,RAY SPEEDING 067/45 SMITH,J 22CR 000315
20 CARL,CHRISTINE,MARIE SPEEDING 059/45 PITTMAN,R,D 21IF 703876
21 COCHRAN,MELISSA,KATHRY SPEEDING 060/45 BENWAY,RYAN 22IF 701574
22 COCKE,ELIZABETH,DAWN ASSAULT AND BATTERY SMITH,J 21CR 000851
SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,J 21CR 000851
23 COCKE,ELIZABETH,DAWN RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 21CR 052948
24 COCKE,ELIZABETH,DAWN MISUSE OF 911 SYSTEM OKUN,D 21CR 052949
25 COTNOIR,TRAVIS,RONALD SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700597
26 CRIDER,KATELIN,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050557
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOGERT,S 22CR 050557
SIMPLE ASSAULT BOGERT,S 22CR 050557
27 CROWLEY,JOSHUA,MATTHEW EXCEEDING POSTED SPEED PITTMAN,R,D 21IF 702612
FOLLOWING TOO CLOSELY PITTMAN,R,D 21IF 702612
28 DAHLBENDER,JAMES,R POSSESS METHAMPHETAMINE BRINKLEY,J 22CR 051000
29 DEBRUHL,MAX,EDMUND SPEEDING 106/45 SMITH,J 22CR 000401
EXPIRED OPERATORS LICENSE SMITH,J 22CR 000401
30 DICKENS,TRICIA,LEE MISDEMEANOR LARCENY NEWMAN,J 22CR 000243
31 DINSENBACHER,CARL,LUDW ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SHANNON,L 21CR 052620
32 DINSENBACHER,DAIL,LOWE ASSAULT AND BATTERY SHANNON,L 21CR 052621
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/26/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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33 DONEGAN,MARGUERITE,MIC DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 20CR 053297
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC KEARNEY,R 20CR 053297
34 DURHAM,EDWARD,JACKSON OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 702792
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 702792
35 ELLERS,JOSEPH,CARL SPEEDING 054/35 ROMERO,T 22CR 702061
36 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703364
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703364
37 ESCOBARSANCHEZ,MIGUEL, NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 702564
38 ESPINOZA,MATEO,CELESTI SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700595
39 FARMER,TYLER,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050986
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 050986
40 FARMER,TYLER,WADE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ROMERO,T 20CR 051031
41 FARRELL,JACOB,M,D SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700596
42 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696
OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696
SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696
43 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705532
SPEEDING 056/45 ROMERO,T 21CR 705532
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ROMERO,T 21CR 705532
44 FOY,DAISY,STAR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BELIZAIRE,C 21CR 052027
CARRYING CONCEALED GUN(M) BELIZAIRE,C 21CR 052027
45 FRANCIS,MARK,JOSEPH FICTITIOUS INFO TO OFFICER KEARNEY,R 21CR 702638
46 GATTINELLA,ALLISON,MAR FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 22IF 701830
47 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000373
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION SMITH,J 22CR 000373
48 GEORGE,ISHEIONA,TRINIE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703090
49 GINYARD,AKAYLA,JO CARRYING CONCEALED WEAPON NAKAMURA 22CR 000068
EXCEEDING POSTED SPEED NAKAMURA 22CR 000068
50 GLASS,RYAN,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE WEATHERS,D 22CR 050556
51 GLOVER,ROBIN,LYNN BREAKING OR ENTERING (M) LOWE,M 22CR 051334
52 GLOVER,WILLIAM,ROBERT, INJURY TO REAL PROPERTY BENWAY,RYAN 22CR 702523
53 GODETTE,LEANDRO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702522
** 54 GRADY,ELIJAH,DALE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ THOMAS,C 22CR 051248
** 55 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619
EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619
** 56 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757
57 HALL,ROGER,DALE,II DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 22CR 000369
58 HARDEE,JOSEPH,RAY,II DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702831
59 HERNANDEZ,ANTONIO LITTERING NOT > 15 LBS ROMERO,T 21CR 703371
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 703371
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 703371
60 HERNANDEZ,ANTONIO NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 703373
61 HILL,DANIEL,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 704571
62 HILL,DANIEL,WARREN FAILURE TO REDUCE SPEED STEWART,M 20IF 703483
63 HOLLAND,WILLIAM,BARTLE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 051502
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASTRO,K 22CR 051502
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASTRO,K 22CR 051502
64 HOLLAND,WILLIAM,BARTLE HIT AND RUN - FAIL TO STOP SHADY,M 22CR 051503
65 JAUREGUI,NATIVIDAD,GON NO OPERATORS LICENSE JONES,J 22CR 702566
66 KELLY,REGINALD,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 702565
67 KNOX,TYLER,GERALD DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703152
68 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, SPEEDING 070/45 SMITH,J 22CR 000400
69 LEWIS,CHELSEA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 704898
FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704898
70 LINDSTROM,JACK,HENRY SPEEDING 075/45 BENWAY,RYAN 22CR 702649
71 LOBO,ANTHONY,MIKHAIL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703060
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 07/26/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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72 MAGEO,RHEMA,ZOE EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 701269
73 MARSHALL,VANESSA,GAIL ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) NEWMAN,J 22CR 051578
74 MARTIN,JEROME,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 702651
75 MAYO,AMANDA,BROOKE SPEEDING 045/35 ROMERO,T 21IF 702966
FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21IF 702966
76 MCDOUGAL,JAMES,EARL FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENWAY,RYAN 22IF 701837
77 MCKENZIE,JOSEPH,MICHAE DWLR NOT IMPAIRED REV NEWMAN,S,H, 21CR 700973
78 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702980
79 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702524
80 MEDRANO,MARTIN,JR NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 22CR 000370
81 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S 21CR 701896
82 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702447
83 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 701859
** 84 MOEN,TAYLOR,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BELIZAIRE,C 21CR 051325
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BELIZAIRE,C 21CR 051325
85 MOONAN,DEIDRE,L DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 053025
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 053025
86 MORRIS,ASHLEE,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052661
SPEEDING 048/35 ROMERO,T 21CR 052661
87 MORRIS,RUTH,HODGES MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,RYAN 22CR 702650
88 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567
89 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000681
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROMERO,T 21CR 000681
90 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689
91 MUSCIANESE,PAUL,J ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) ROMERO,T 22CR 051212
92 NEWKIRK,ANTHONY,NATHAN OPERATE VEH NO INS SMITH,J 22CR 000320
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION SMITH,J 22CR 000320
93 OCONNOR,LAUREN,NICHOLE NO OPERATORS LICENSE JONES,J 22CR 702377
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM JONES,J 22CR 702377
94 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243
RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243
95 OVIEDO,CARLOS,JR FOLLOWING TOO CLOSELY PITTMAN,R,D 21IF 703855
96 OWENS,BILLY,THOMAS,JR DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 051105
97 PALACIO,LUCAS,COLIN SECOND DEGREE TRESPASS BELIZAIRE 22CR 000260
98 PARKES,DUSTIN,BRIAN DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701066
99 PATE,DEREK,ANDREW POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 21CR 700844
SPA 100 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 21CR 052043
NO OPERATORS LICENSE BOGERT,S 21CR 052043
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOGERT,S 21CR 052043
SPA 101 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOGERT,S 21IF 702887
102 PICK,KATELYN,BAILEY SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000403
103 PINER,JESSICA,DAWN NOISE ORDINANCE VIOLATION SHANNON,L 22CR 000422
104 PRITCHETT,DAETON,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000566
105 RAMSEY,SUSAN,UPCHURCH SPEEDING 068/45 SMITH,J 22CR 000402
** 106 RANKIN,DENNIS,ALLEN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ NEWMAN,J 22CR 051260
** 107 RANKIN,DENNIS,ALLEN RESISTING PUBLIC OFFICER NEWMAN,J 22CR 051261
** 108 RANKIN,DENNIS,ALLEN COMMUNICATING THREATS NEWMAN,J 22CR 051262
109 RASSMUSSEN,KELLY,JOHN SPEEDING 075/55 SMITH,J 22CR 000289
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000289
** 110 RAULSTON,BETTYJO,MARIE MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,R 22CR 051744
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BENWAY,R 22CR 051744
111 RENFROW,JAMES,EDWARD EXCEEDING POSTED SPEED KEARNEY,R 22CR 000175
INJURY TO REAL PROPERTY KEARNEY,R 22CR 000175
112 RITTER,LISA,ADAMS EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 700336
113 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO FALSE REPORT TO POLICE STATION KEARNEY,R 22CR 050386
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 07/26/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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114 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 051380
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 051380
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 051380
115 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 21CR 051381
116 RODGERS,JEREMY,DELANO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 703070
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703070
117 RUMSEY,JAMIE,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000290
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000290
118 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331
IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331
119 SANDERS,TANESHIA,RACHE SPEEDING 076/55 SMITH,J 22CR 000399
NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 22CR 000399
120 SAWYER,CRAIG,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050730
121 SERNA,DANIEL,ORTIZ ALLOW DOG TO RUN AT LARGE SHANNON,L 22CR 000314
122 SMALL,RYAN,KENNETH SPEEDING 064/45 ONOFRIO,R,J 22CR 702506
123 SMITH,DUNNIE,GEBHARD DISCHARGE FIREARM W/I 400 FT O SHANNON,L 22CR 000208
124 SMITH,NICKY SPEEDING 035/25 JONES,J 22IF 701464
125 STARNES,STEPHEN,ERIC DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,H 21CR 000903
126 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000904
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000904
127 TAYLOR,RANDY,ALPHONZO, EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 701031
128 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000298
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 000298
129 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 21IF 702936
130 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000319
** 131 TOMLINSON,JOHN,ALAN COMMUNICATING THREATS KEARNEY,R 22CR 051520
INJURY TO PERSONAL PROPERTY KEARNEY,R 22CR 051520
RESISTING PUBLIC OFFICER KEARNEY,R 22CR 051520
132 TREASURE,ROBERT,NATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 22CR 000387
133 TREASURE,ROBERT,NATHAN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NAKAMURA,K 22CR 051571
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ NAKAMURA,K 22CR 051571
134 TREASURE,ROBERT,NATHAN CARRYING CONCEALED WEAPON NAKAMURA,K 22CR 051572
135 TREASURE,ROBERT,NATHAN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG NAKAMURA,K 22CR 051573
136 TULL,TAKIEA,NICOLE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703073
137 TYSON,JOSHALYN,N NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 700861
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 700861
138 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR SPEEDING 057/35 SMITH,J 22CR 000404
139 VAZQUEZ,CALEB,IMMANUEL SPEEDING 063/35 SMITH,J 22CR 000398
140 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000569
141 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703475
142 WATTS,THOMAS,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 21CR 053134
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SMITH,J 21CR 053134
143 WEEKS-GONSALVES,AMANDA LITTERING NOT > 15 LBS DURHAM,KEIT 22CR 050504
144 WELBORN,TIMOTHY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000173
145 WILLIAMS,TABITHA,MARIE OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 703059
146 WILLIS,RACHEL,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702526
147 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701418
148 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700997
AGGRESSIVE DRIVING ROMERO,T 22CR 700997
149 WYATT,JORDAN,CHRISTOPH RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,K 22CR 000294
150 YELTON,DWIGHT,LEE SPEEDING 046/35 JONES,J 22IF 701368
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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