carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALBER,MICHAEL,ARTHUR SECOND DEGREE TRESPASS CHAMBERS,AN 22CR 051236

2 ARTHUR,JOSHUA,SHANE SECOND DEGREE TRESPASS SURFASS,N 21CR 000048

3 BACHUS,MCLAIN,ALEXANDE SPEEDING 073/55 ROMERO,T 22CR 050941

DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050941

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 050941

4 BAILEY,LAURIE,BETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 702527

5 BARACOS,NICHOLAS,ANDRE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SMITH,J 22CR 000318

6 BARWICK,SALVADOR,SANTI DWLR IMPAIRED REV CASTRO,K 20CR 052323

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASTRO,K 20CR 052323

7 BAUGH,DONALD,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051659

8 BAYLEY,KEITH,JOSEPH IMPROPER PASSING ON RIGHT ROMERO,T 22IF 701450

9 BEADDLES,KELLIE,MELLEY ALLOW DOG TO RUN AT LARGE JENSEN,K 22CR 000193

10 BEVAN,TYLER,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000388

11 BEY,CONNOR,AUSTIN SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700594

12 BISESI,JAIMIE,LYNN OPERATE VEH NO INS ALEXANDER,J 20CR 701522

13 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052850

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 052850

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 21CR 052850

14 BISESI,JAIMIE,LYNN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 704929

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 704929

FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704929

15 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER INTOXICATED AND DISRUPTIVE STYRON,M 22CR 051913

16 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER SECOND DEGREE TRESPASS STYRON,M 22CR 051914

17 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 21CR 052034

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CASTRO,K 21CR 052034

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASTRO,K 21CR 052034

18 BUTACZ,JULIAS,FRANCIS, DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY 22CR 000220

19 BYRD,BILLY,RAY SPEEDING 067/45 SMITH,J 22CR 000315

20 CARL,CHRISTINE,MARIE SPEEDING 059/45 PITTMAN,R,D 21IF 703876

21 COCHRAN,MELISSA,KATHRY SPEEDING 060/45 BENWAY,RYAN 22IF 701574

22 COCKE,ELIZABETH,DAWN ASSAULT AND BATTERY SMITH,J 21CR 000851

SECOND DEGREE TRESPASS SMITH,J 21CR 000851

23 COCKE,ELIZABETH,DAWN RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 21CR 052948

24 COCKE,ELIZABETH,DAWN MISUSE OF 911 SYSTEM OKUN,D 21CR 052949

25 COTNOIR,TRAVIS,RONALD SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700597

26 CRIDER,KATELIN,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050557

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOGERT,S 22CR 050557

SIMPLE ASSAULT BOGERT,S 22CR 050557

27 CROWLEY,JOSHUA,MATTHEW EXCEEDING POSTED SPEED PITTMAN,R,D 21IF 702612

FOLLOWING TOO CLOSELY PITTMAN,R,D 21IF 702612

28 DAHLBENDER,JAMES,R POSSESS METHAMPHETAMINE BRINKLEY,J 22CR 051000

29 DEBRUHL,MAX,EDMUND SPEEDING 106/45 SMITH,J 22CR 000401

EXPIRED OPERATORS LICENSE SMITH,J 22CR 000401

30 DICKENS,TRICIA,LEE MISDEMEANOR LARCENY NEWMAN,J 22CR 000243

31 DINSENBACHER,CARL,LUDW ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SHANNON,L 21CR 052620

32 DINSENBACHER,DAIL,LOWE ASSAULT AND BATTERY SHANNON,L 21CR 052621

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 07/26/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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33 DONEGAN,MARGUERITE,MIC DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 20CR 053297

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC KEARNEY,R 20CR 053297

34 DURHAM,EDWARD,JACKSON OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 702792

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 702792

35 ELLERS,JOSEPH,CARL SPEEDING 054/35 ROMERO,T 22CR 702061

36 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703364

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703364

37 ESCOBARSANCHEZ,MIGUEL, NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 702564

38 ESPINOZA,MATEO,CELESTI SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700595

39 FARMER,TYLER,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 20CR 050986

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 050986

40 FARMER,TYLER,WADE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ROMERO,T 20CR 051031

41 FARRELL,JACOB,M,D SPEEDING 065/35 ROMERO,T 22CR 700596

42 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696

OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696

SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696

43 FESTER,MARKUS,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 705532

SPEEDING 056/45 ROMERO,T 21CR 705532

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ROMERO,T 21CR 705532

44 FOY,DAISY,STAR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BELIZAIRE,C 21CR 052027

CARRYING CONCEALED GUN(M) BELIZAIRE,C 21CR 052027

45 FRANCIS,MARK,JOSEPH FICTITIOUS INFO TO OFFICER KEARNEY,R 21CR 702638

46 GATTINELLA,ALLISON,MAR FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 22IF 701830

47 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000373

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION SMITH,J 22CR 000373

48 GEORGE,ISHEIONA,TRINIE DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K 22CR 703090

49 GINYARD,AKAYLA,JO CARRYING CONCEALED WEAPON NAKAMURA 22CR 000068

EXCEEDING POSTED SPEED NAKAMURA 22CR 000068

50 GLASS,RYAN,ALLEN ASSAULT ON A FEMALE WEATHERS,D 22CR 050556

51 GLOVER,ROBIN,LYNN BREAKING OR ENTERING (M) LOWE,M 22CR 051334

52 GLOVER,WILLIAM,ROBERT, INJURY TO REAL PROPERTY BENWAY,RYAN 22CR 702523

53 GODETTE,LEANDRO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702522

** 54 GRADY,ELIJAH,DALE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ THOMAS,C 22CR 051248

** 55 GUSTI,DONNA,THORNTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HERNANDEZ,J 21CR 050619

EXPIRED/NO INSPECTION HERNANDEZ,J 21CR 050619

** 56 GUSTI,DONNA,THORNTON DRIVING WHILE IMPAIRED HERNANDEZ,J 21CR 050757

57 HALL,ROGER,DALE,II DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 22CR 000369

58 HARDEE,JOSEPH,RAY,II DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702831

59 HERNANDEZ,ANTONIO LITTERING NOT > 15 LBS ROMERO,T 21CR 703371

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 703371

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 703371

60 HERNANDEZ,ANTONIO NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 703373

61 HILL,DANIEL,WARREN DRIVING WHILE IMPAIRED STEWART,M 20CR 704571

62 HILL,DANIEL,WARREN FAILURE TO REDUCE SPEED STEWART,M 20IF 703483

63 HOLLAND,WILLIAM,BARTLE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 051502

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASTRO,K 22CR 051502

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASTRO,K 22CR 051502

64 HOLLAND,WILLIAM,BARTLE HIT AND RUN - FAIL TO STOP SHADY,M 22CR 051503

65 JAUREGUI,NATIVIDAD,GON NO OPERATORS LICENSE JONES,J 22CR 702566

66 KELLY,REGINALD,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 702565

67 KNOX,TYLER,GERALD DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703152

68 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, SPEEDING 070/45 SMITH,J 22CR 000400

69 LEWIS,CHELSEA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 704898

FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704898

70 LINDSTROM,JACK,HENRY SPEEDING 075/45 BENWAY,RYAN 22CR 702649

71 LOBO,ANTHONY,MIKHAIL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703060

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 07/26/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

72 MAGEO,RHEMA,ZOE EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 701269

73 MARSHALL,VANESSA,GAIL ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) NEWMAN,J 22CR 051578

74 MARTIN,JEROME,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE BENWAY,RYAN 22CR 702651

75 MAYO,AMANDA,BROOKE SPEEDING 045/35 ROMERO,T 21IF 702966

FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21IF 702966

76 MCDOUGAL,JAMES,EARL FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENWAY,RYAN 22IF 701837

77 MCKENZIE,JOSEPH,MICHAE DWLR NOT IMPAIRED REV NEWMAN,S,H, 21CR 700973

78 MCWILLIAMS,WILLIAM,JAM DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702980

79 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702524

80 MEDRANO,MARTIN,JR NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 22CR 000370

81 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV BOGERT,S 21CR 701896

82 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702447

83 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 701859

** 84 MOEN,TAYLOR,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED BELIZAIRE,C 21CR 051325

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BELIZAIRE,C 21CR 051325

85 MOONAN,DEIDRE,L DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 053025

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 053025

86 MORRIS,ASHLEE,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052661

SPEEDING 048/35 ROMERO,T 21CR 052661

87 MORRIS,RUTH,HODGES MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,RYAN 22CR 702650

88 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567

89 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000681

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROMERO,T 21CR 000681

90 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689

91 MUSCIANESE,PAUL,J ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) ROMERO,T 22CR 051212

92 NEWKIRK,ANTHONY,NATHAN OPERATE VEH NO INS SMITH,J 22CR 000320

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION SMITH,J 22CR 000320

93 OCONNOR,LAUREN,NICHOLE NO OPERATORS LICENSE JONES,J 22CR 702377

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM JONES,J 22CR 702377

94 ORRELL,COLTON,LANE DRIVING WHILE IMPAIRED CASTRO,K 22CR 050243

RESISTING PUBLIC OFFICER CASTRO,K 22CR 050243

95 OVIEDO,CARLOS,JR FOLLOWING TOO CLOSELY PITTMAN,R,D 21IF 703855

96 OWENS,BILLY,THOMAS,JR DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 051105

97 PALACIO,LUCAS,COLIN SECOND DEGREE TRESPASS BELIZAIRE 22CR 000260

98 PARKES,DUSTIN,BRIAN DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701066

99 PATE,DEREK,ANDREW POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 21CR 700844

SPA 100 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 21CR 052043

NO OPERATORS LICENSE BOGERT,S 21CR 052043

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOGERT,S 21CR 052043

SPA 101 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOGERT,S 21IF 702887

102 PICK,KATELYN,BAILEY SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000403

103 PINER,JESSICA,DAWN NOISE ORDINANCE VIOLATION SHANNON,L 22CR 000422

104 PRITCHETT,DAETON,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000566

105 RAMSEY,SUSAN,UPCHURCH SPEEDING 068/45 SMITH,J 22CR 000402

** 106 RANKIN,DENNIS,ALLEN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ NEWMAN,J 22CR 051260

** 107 RANKIN,DENNIS,ALLEN RESISTING PUBLIC OFFICER NEWMAN,J 22CR 051261

** 108 RANKIN,DENNIS,ALLEN COMMUNICATING THREATS NEWMAN,J 22CR 051262

109 RASSMUSSEN,KELLY,JOHN SPEEDING 075/55 SMITH,J 22CR 000289

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000289

** 110 RAULSTON,BETTYJO,MARIE MISDEMEANOR LARCENY BENWAY,R 22CR 051744

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BENWAY,R 22CR 051744

111 RENFROW,JAMES,EDWARD EXCEEDING POSTED SPEED KEARNEY,R 22CR 000175

INJURY TO REAL PROPERTY KEARNEY,R 22CR 000175

112 RITTER,LISA,ADAMS EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 700336

113 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO FALSE REPORT TO POLICE STATION KEARNEY,R 22CR 050386

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 07/26/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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114 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 051380

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 21CR 051380

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 051380

115 ROBINSON,JOHN,SCOTT,II POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 21CR 051381

116 RODGERS,JEREMY,DELANO SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BENWAY,RYAN 22CR 703070

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 703070

117 RUMSEY,JAMIE,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000290

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000290

118 RUNKLE,LISA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J 21CR 705331

IMPROPER TURN JONES,J 21CR 705331

119 SANDERS,TANESHIA,RACHE SPEEDING 076/55 SMITH,J 22CR 000399

NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 22CR 000399

120 SAWYER,CRAIG,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BOGERT,S 22CR 050730

121 SERNA,DANIEL,ORTIZ ALLOW DOG TO RUN AT LARGE SHANNON,L 22CR 000314

122 SMALL,RYAN,KENNETH SPEEDING 064/45 ONOFRIO,R,J 22CR 702506

123 SMITH,DUNNIE,GEBHARD DISCHARGE FIREARM W/I 400 FT O SHANNON,L 22CR 000208

124 SMITH,NICKY SPEEDING 035/25 JONES,J 22IF 701464

125 STARNES,STEPHEN,ERIC DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,H 21CR 000903

126 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000904

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000904

127 TAYLOR,RANDY,ALPHONZO, EXCEEDING POSTED SPEED ROMERO,T 22IF 701031

128 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000298

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 000298

129 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL,JR FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 21IF 702936

130 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000319

** 131 TOMLINSON,JOHN,ALAN COMMUNICATING THREATS KEARNEY,R 22CR 051520

INJURY TO PERSONAL PROPERTY KEARNEY,R 22CR 051520

RESISTING PUBLIC OFFICER KEARNEY,R 22CR 051520

132 TREASURE,ROBERT,NATHAN DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 22CR 000387

133 TREASURE,ROBERT,NATHAN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NAKAMURA,K 22CR 051571

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ NAKAMURA,K 22CR 051571

134 TREASURE,ROBERT,NATHAN CARRYING CONCEALED WEAPON NAKAMURA,K 22CR 051572

135 TREASURE,ROBERT,NATHAN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG NAKAMURA,K 22CR 051573

136 TULL,TAKIEA,NICOLE DWLR IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 703073

137 TYSON,JOSHALYN,N NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 700861

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 700861

138 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR SPEEDING 057/35 SMITH,J 22CR 000404

139 VAZQUEZ,CALEB,IMMANUEL SPEEDING 063/35 SMITH,J 22CR 000398

140 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000569

141 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 703475

142 WATTS,THOMAS,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 21CR 053134

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SMITH,J 21CR 053134

143 WEEKS-GONSALVES,AMANDA LITTERING NOT > 15 LBS DURHAM,KEIT 22CR 050504

144 WELBORN,TIMOTHY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000173

145 WILLIAMS,TABITHA,MARIE OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 703059

146 WILLIS,RACHEL,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702526

147 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701418

148 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700997

AGGRESSIVE DRIVING ROMERO,T 22CR 700997

149 WYATT,JORDAN,CHRISTOPH RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,K 22CR 000294

150 YELTON,DWIGHT,LEE SPEEDING 046/35 JONES,J 22IF 701368

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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