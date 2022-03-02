carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALLRED,CYNTHIA,WILLIS DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,MASON 22CR 700462

SPA 2 ANGEL-ANGEL,NICANOR NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 22CR 700499

3 ATCHISON,LESHAUN,EMMAN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SHADY,MASON 22CR 700579

4 BARBER,WILLIAM,HUDSON MISDEMEANOR CHILD ABUSE ESCHBACH,R 21CR 703732

DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 703732

5 BELL,MARCUS,HIKEEM SPEEDING 079/55 POWELL,S,J 22CR 700098

6 BILLINGHAM,COREY,JAMES SPEEDING 072/45 ESCHBACH,R 22CR 050318

DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 22CR 050318

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 22CR 050318

7 BORGES,DAVID,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704861

8 BRAXTON,JOEL,DAVID OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,R 21CR 705202

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 705202

9 BRIGHT,JAMES,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 19CR 052553

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ESCHBACH,R 19CR 052553

10 BRITT,KRISTEN,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J,T 21CR 701175

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J,T 21CR 701175

11 BRITT,KRISTEN,NICOLE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG JONES,J,T 21CR 701176

OPERATE VEH NO INS JONES,J,T 21CR 701176

12 BRITT,KRISTEN,NICOLE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704736

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704736

13 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704

14 CACI,FRANCESCO,SALVATO DWLR NOT IMPAIRED REV ROSE,D 21CR 052197

15 CACI,FRANCESCO,SALVATO OPERATE VEH NO INS ROSE,D 21CR 052198

16 CACI,FRANCESCO,SALVATO DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 702000

17 CARRICK,ALEXANDER,JOHN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 704713

SPEEDING 063/45 BISHOP,M 21CR 704713

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704713

18 CASTRO,ANA,PATRICIA SECOND DEGREE TRESPASS ZACARIAS-AN 09CR 051101

19 CASTRO,ANA,PATRICIA SIMPLE ASSAULT ZACARIAS-AN 09CR 051102

20 CASTRO,ANA,PATRICIA SIMPLE ASSAULT ANGEL,ERNES 09CR 051103

21 CAUDLE,DONALD,PHILLIP, DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704931

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 704931

22 CHAMBERS,JUSTIN,BLAKE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA KEARNEY,R 21CR 702643

23 DALEY,ANDREW,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051246

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,R 21CR 051246

24 DECRUMPE,CONNIE,JOANNE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702653

25 DONEGAN,MARGUERITE,MIC DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 20CR 053297

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC KEARNEY,R 20CR 053297

26 DORSEY,CHRISTOPHER,LEE EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700112

27 EDWARDS,LAWRENCE,LYNN, DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 051209

FAIL TO BURN HEADLAMPS KEARNEY,R 21CR 051209

28 EGAN,DEENA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 19CR 052151

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 19CR 052151

29 EVERETT,HAYLEY,ANN MISDEMEANOR CHILD ABUSE ESCHBACH,R 21CR 703733

30 EVERTSEN,NEIL,A DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050447

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050447

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ESCHBACH,R 21CR 050447

31 EVERTSEN,NEIL,A USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR ESCHBACH,R, 21CR 700731

DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 21CR 700731

32 FAVREAU,CAMERON,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701314

UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ SHADY,M,V 21CR 701314

33 FERRARI,JENNA,MICHELLE ASSAULT AND BATTERY WILLIS,JUDI 21CR 052501

34 FRADY,STEPHANIE,AMELIA DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 700221

SPA 35 GARCIA-GARCIA,ALVARO,A SPEEDING 063/35 HAYDEN,J 21CR 705379

36 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556

37 GEORGE,SARA,D DISORDERLY CONDUCT WILLIAMS,TI 21CR 052759

38 GEORGE,SARA,D HARASSING PHONE CALL UTLEY,ADRIA 21CR 052810

39 HALL,AMANDA,LYN SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JANIC 22CR 050165

40 HALL,JONATHAN,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JANIC 22CR 050164

41 HAYES,CARLEY,JAYE ATTEMPTED LARCENY (M) HAYDEN,J 21CR 052523

42 HENLEY,JERRY COMMUNICATING THREATS ROSALES,ADO 21CR 051540

SPA 43 HERNANDEZ-GUILLEN,JHON HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LONG,K 21CR 703933

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LONG,K 21CR 703933

44 HESTER,JAMES,ARTHUR PERMIT OPERATION VEH NO INS LONG,K,R,JR 20CR 700025

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K,R,JR 20CR 700025

45 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050388

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050388

46 HODGES,JOSEPH,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052610

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052610

** 47 HOMA,COREY,LAWRENCE ASSAULT ON A FEMALE SHINGLETON, 21CR 052859

COMMUNICATING THREATS SHINGLETON, 21CR 052859

SECOND DEGREE TRESPASS SHINGLETON, 21CR 052859

** 48 HOMA,COREY,LAWRENCE COMMUNICATING THREATS GLOVER,SABR 21CR 052860

49 JOHNSON,BRIAN,NICHOLS DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050920

EXCEEDING POSTED SPEED ESCHBACH,R 21CR 050920

50 JOHNSON,DAVID,EARL,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 704864

51 JORDAN,EVERETTE,LINDSA OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S SHADY,M,V 21CR 700924

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SHADY,M,V 21CR 700924

52 JORDAN,EVERETTE,LINDSA DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M,V 21CR 700925

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SHADY,M,V 21CR 700925

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SHADY,M,V 21CR 700925

53 KATILAS,ROBERT COMMUNICATING THREATS URRUTIA,LUI 21CR 052857

54 KATILAS,ROBERT SIMPLE ASSAULT URRUTIA,LUI 21CR 052858

55 KIRBY,HUNTER,LANE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 700222

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 700222

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR GARRETT,TYL 22CR 700222

** 56 KURZONTKOWSKI,CHELCIE, DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 21CR 053078

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT SHADY,M 21CR 053078

57 LAROCCA,CHRIS COMMUNICATING THREATS STEVES,VITT 21CR 052874

58 LEADER,DANIEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050963

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050963

59 LEWIS,EDWARD,STANLEY,I FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SHADY,MASON 21CR 705193

** 60 LEWIS,JOHN,CHARLES,II DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 051855

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD KEARNEY,R 21CR 051855

61 MADRID,ADRIAN,JONATHAN EXCEEDING POSTED SPEED KEARNEY,R,A 21CR 701065

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST KEARNEY,R,A 21CR 701065

62 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050004

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050004

63 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050348

UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,R 21CR 050348

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 050348

64 MAHONEY,MAREA,THERESE, FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R, 21IF 700268

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXCEEDING POSTED SPEED ESCHBACH,R, 21IF 700268

65 MAISONET,DOUGLAS,RAY SPEEDING 060/45 LONG,R 21CR 000226

DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,R 21CR 000226

66 MANCINI,JACQUELYN,JEAN EXCEEDING POSTED SPEED HAYDEN,J 22IF 700261

67 MARSH,MELONIE,COBBS DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 703111

68 MARTIN,JOHN,C OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700223

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700223

SPEEDING 060/45 GARRETT,TYL 22CR 700223

69 MAYRAND-ROACH,NICHOLAS DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704657

70 MCLAUGHLIN,SAMANTHA,EL SPEEDING IN SCHOOL ZONE 050/25 ESCHBACH,R 21IF 703679

71 MENDEZ-LARA,MAURISIO,M DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 700215

72 MINOR,LARRY,MAYFIELD,J DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 18CR 000900

73 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702703

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 702703

EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 702703

74 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567

75 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689

76 NOBLE,DEVIN,WESLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,K 21CR 050607

SPEEDING 054/35 LONG,K 21CR 050607

77 PARKES,DUSTIN,BRIAN DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701066

78 PERKINS,CARSON,ROBERT SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 22IF 700045

79 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203

** 80 PINER,BRETT,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 050959

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KEARNEY,R 21CR 050959

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KEARNEY,R 21CR 050959

81 PINER,BRETT,JAMES IMPROPER BACKING GOODRUM,J 21IF 701379

82 REEVES,MATTHEW COMMUNICATING THREATS FINN,PATRIC 12CR 053598

83 REILLY,RYAN,PATRICK USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR ESCHBACH,R 21CR 703735

84 RICE,CHRISTOPHER,ERIC ASSAULT ON A FEMALE DESTEFANO,J 22CR 050178

85 ROSBERG,DELBERT SPEEDING 069/55 PITTMAN,R,D 22IF 700089

86 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GARRETT,T 22CR 050166

87 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238

DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238

SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238

88 SISCO,LENA,ROSE EXCEEDING POSTED SPEED ESCHBACH,R 21IF 704017

89 SMITH,ROBERT,MAURICE,I DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700046

90 STEVENSON,DEVONTE,MARQ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 701726

EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 701726

91 STONER,GABRIAL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 19CR 053156

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ESCHBACH,R 19CR 053156

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 19CR 053156

92 STONER,GABRIAL,STEVEN NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,R, 19CR 705148

93 SULLIVAN,JOSHUA,MICHAE LITTERING NOT > 15 LBS ESCHBACH,R 21CR 051764

DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051764

** 94 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877

95 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833

96 VILLAGOMEZ,OMAR,SUBIAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436

97 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704716

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 704716

98 WARD,ROBERT,DANIEL CYBERSTALKING QUINN,INEZ 21CR 052729

99 WHITE,KELLY,LYNNE FAILURE TO REDUCE SPEED BISHOP,M 21IF 701474

100 WHITE,KELLY,LYNNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 702842

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 03/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

101 YOSBANY,MONTES,ULACIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ESCHBACH,R 21CR 702288

SPEEDING 072/35 ESCHBACH,R 21CR 702288

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.