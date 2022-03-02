DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ALLRED,CYNTHIA,WILLIS DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,MASON 22CR 700462
SPA 2 ANGEL-ANGEL,NICANOR NO OPERATORS LICENSE HAYDEN,J 22CR 700499
3 ATCHISON,LESHAUN,EMMAN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SHADY,MASON 22CR 700579
4 BARBER,WILLIAM,HUDSON MISDEMEANOR CHILD ABUSE ESCHBACH,R 21CR 703732
DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 703732
5 BELL,MARCUS,HIKEEM SPEEDING 079/55 POWELL,S,J 22CR 700098
6 BILLINGHAM,COREY,JAMES SPEEDING 072/45 ESCHBACH,R 22CR 050318
DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 22CR 050318
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 22CR 050318
7 BORGES,DAVID,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704861
8 BRAXTON,JOEL,DAVID OPERATE VEH NO INS ESCHBACH,R 21CR 705202
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 705202
9 BRIGHT,JAMES,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 19CR 052553
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ESCHBACH,R 19CR 052553
10 BRITT,KRISTEN,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV JONES,J,T 21CR 701175
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT JONES,J,T 21CR 701175
11 BRITT,KRISTEN,NICOLE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG JONES,J,T 21CR 701176
OPERATE VEH NO INS JONES,J,T 21CR 701176
12 BRITT,KRISTEN,NICOLE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704736
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704736
13 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704
14 CACI,FRANCESCO,SALVATO DWLR NOT IMPAIRED REV ROSE,D 21CR 052197
15 CACI,FRANCESCO,SALVATO OPERATE VEH NO INS ROSE,D 21CR 052198
16 CACI,FRANCESCO,SALVATO DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 702000
17 CARRICK,ALEXANDER,JOHN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 704713
SPEEDING 063/45 BISHOP,M 21CR 704713
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704713
18 CASTRO,ANA,PATRICIA SECOND DEGREE TRESPASS ZACARIAS-AN 09CR 051101
19 CASTRO,ANA,PATRICIA SIMPLE ASSAULT ZACARIAS-AN 09CR 051102
20 CASTRO,ANA,PATRICIA SIMPLE ASSAULT ANGEL,ERNES 09CR 051103
21 CAUDLE,DONALD,PHILLIP, DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704931
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ESCHBACH,R 21CR 704931
22 CHAMBERS,JUSTIN,BLAKE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA KEARNEY,R 21CR 702643
23 DALEY,ANDREW,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051246
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ESCHBACH,R 21CR 051246
24 DECRUMPE,CONNIE,JOANNE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702653
25 DONEGAN,MARGUERITE,MIC DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 20CR 053297
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC KEARNEY,R 20CR 053297
26 DORSEY,CHRISTOPHER,LEE EXCEEDING POSTED SPEED GARRETT,TYL 22IF 700112
27 EDWARDS,LAWRENCE,LYNN, DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 051209
FAIL TO BURN HEADLAMPS KEARNEY,R 21CR 051209
28 EGAN,DEENA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 19CR 052151
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 19CR 052151
29 EVERETT,HAYLEY,ANN MISDEMEANOR CHILD ABUSE ESCHBACH,R 21CR 703733
30 EVERTSEN,NEIL,A DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050447
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050447
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ESCHBACH,R 21CR 050447
31 EVERTSEN,NEIL,A USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR ESCHBACH,R, 21CR 700731
DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R, 21CR 700731
32 FAVREAU,CAMERON,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701314
UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ SHADY,M,V 21CR 701314
33 FERRARI,JENNA,MICHELLE ASSAULT AND BATTERY WILLIS,JUDI 21CR 052501
34 FRADY,STEPHANIE,AMELIA DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 700221
SPA 35 GARCIA-GARCIA,ALVARO,A SPEEDING 063/35 HAYDEN,J 21CR 705379
36 GARNER,KRISTINA,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 051556
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 21CR 051556
37 GEORGE,SARA,D DISORDERLY CONDUCT WILLIAMS,TI 21CR 052759
38 GEORGE,SARA,D HARASSING PHONE CALL UTLEY,ADRIA 21CR 052810
39 HALL,AMANDA,LYN SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JANIC 22CR 050165
40 HALL,JONATHAN,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS DAVIS,JANIC 22CR 050164
41 HAYES,CARLEY,JAYE ATTEMPTED LARCENY (M) HAYDEN,J 21CR 052523
42 HENLEY,JERRY COMMUNICATING THREATS ROSALES,ADO 21CR 051540
SPA 43 HERNANDEZ-GUILLEN,JHON HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LONG,K 21CR 703933
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LONG,K 21CR 703933
44 HESTER,JAMES,ARTHUR PERMIT OPERATION VEH NO INS LONG,K,R,JR 20CR 700025
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,K,R,JR 20CR 700025
45 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050388
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050388
46 HODGES,JOSEPH,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052610
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052610
** 47 HOMA,COREY,LAWRENCE ASSAULT ON A FEMALE SHINGLETON, 21CR 052859
COMMUNICATING THREATS SHINGLETON, 21CR 052859
SECOND DEGREE TRESPASS SHINGLETON, 21CR 052859
** 48 HOMA,COREY,LAWRENCE COMMUNICATING THREATS GLOVER,SABR 21CR 052860
49 JOHNSON,BRIAN,NICHOLS DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050920
EXCEEDING POSTED SPEED ESCHBACH,R 21CR 050920
50 JOHNSON,DAVID,EARL,JR INJURY TO PERSONAL PROPERTY ESCHBACH,R 21CR 704864
51 JORDAN,EVERETTE,LINDSA OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S SHADY,M,V 21CR 700924
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SHADY,M,V 21CR 700924
52 JORDAN,EVERETTE,LINDSA DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M,V 21CR 700925
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SHADY,M,V 21CR 700925
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SHADY,M,V 21CR 700925
53 KATILAS,ROBERT COMMUNICATING THREATS URRUTIA,LUI 21CR 052857
54 KATILAS,ROBERT SIMPLE ASSAULT URRUTIA,LUI 21CR 052858
55 KIRBY,HUNTER,LANE DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 700222
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 700222
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR GARRETT,TYL 22CR 700222
** 56 KURZONTKOWSKI,CHELCIE, DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 21CR 053078
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT SHADY,M 21CR 053078
57 LAROCCA,CHRIS COMMUNICATING THREATS STEVES,VITT 21CR 052874
58 LEADER,DANIEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050963
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 21CR 050963
59 LEWIS,EDWARD,STANLEY,I FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SHADY,MASON 21CR 705193
** 60 LEWIS,JOHN,CHARLES,II DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 051855
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD KEARNEY,R 21CR 051855
61 MADRID,ADRIAN,JONATHAN EXCEEDING POSTED SPEED KEARNEY,R,A 21CR 701065
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST KEARNEY,R,A 21CR 701065
62 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050004
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050004
63 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 050348
UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,R 21CR 050348
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 21CR 050348
64 MAHONEY,MAREA,THERESE, FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R, 21IF 700268
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXCEEDING POSTED SPEED ESCHBACH,R, 21IF 700268
65 MAISONET,DOUGLAS,RAY SPEEDING 060/45 LONG,R 21CR 000226
DWLR NOT IMPAIRED REV LONG,R 21CR 000226
66 MANCINI,JACQUELYN,JEAN EXCEEDING POSTED SPEED HAYDEN,J 22IF 700261
67 MARSH,MELONIE,COBBS DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 21CR 703111
68 MARTIN,JOHN,C OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700223
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700223
SPEEDING 060/45 GARRETT,TYL 22CR 700223
69 MAYRAND-ROACH,NICHOLAS DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704657
70 MCLAUGHLIN,SAMANTHA,EL SPEEDING IN SCHOOL ZONE 050/25 ESCHBACH,R 21IF 703679
71 MENDEZ-LARA,MAURISIO,M DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 22CR 700215
72 MINOR,LARRY,MAYFIELD,J DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 18CR 000900
73 MORRIS,JOHN,PERRY DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 702703
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 702703
EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 702703
74 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567
75 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689
76 NOBLE,DEVIN,WESLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LONG,K 21CR 050607
SPEEDING 054/35 LONG,K 21CR 050607
77 PARKES,DUSTIN,BRIAN DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701066
78 PERKINS,CARSON,ROBERT SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 22IF 700045
79 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203
** 80 PINER,BRETT,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED KEARNEY,R 21CR 050959
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KEARNEY,R 21CR 050959
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KEARNEY,R 21CR 050959
81 PINER,BRETT,JAMES IMPROPER BACKING GOODRUM,J 21IF 701379
82 REEVES,MATTHEW COMMUNICATING THREATS FINN,PATRIC 12CR 053598
83 REILLY,RYAN,PATRICK USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR ESCHBACH,R 21CR 703735
84 RICE,CHRISTOPHER,ERIC ASSAULT ON A FEMALE DESTEFANO,J 22CR 050178
85 ROSBERG,DELBERT SPEEDING 069/55 PITTMAN,R,D 22IF 700089
86 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,T 22CR 050166
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) GARRETT,T 22CR 050166
87 SHUTA,PAUL,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED GARRETT,TYL 22CR 700238
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST GARRETT,TYL 22CR 700238
DRIVE LEFT OF CENTER GARRETT,TYL 22CR 700238
SPEEDING 055/45 GARRETT,TYL 22CR 700238
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL GARRETT,TYL 22CR 700238
88 SISCO,LENA,ROSE EXCEEDING POSTED SPEED ESCHBACH,R 21IF 704017
89 SMITH,ROBERT,MAURICE,I DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700046
90 STEVENSON,DEVONTE,MARQ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 701726
EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 701726
91 STONER,GABRIAL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 19CR 053156
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ESCHBACH,R 19CR 053156
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 19CR 053156
92 STONER,GABRIAL,STEVEN NO OPERATORS LICENSE ESCHBACH,R, 19CR 705148
93 SULLIVAN,JOSHUA,MICHAE LITTERING NOT > 15 LBS ESCHBACH,R 21CR 051764
DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 21CR 051764
** 94 TETLOW,ROMAN,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 21CR 050877
95 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833
96 VILLAGOMEZ,OMAR,SUBIAS POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436
97 VUINOVICH,WILLIAM,AUBR DWLR IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 704716
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 704716
98 WARD,ROBERT,DANIEL CYBERSTALKING QUINN,INEZ 21CR 052729
99 WHITE,KELLY,LYNNE FAILURE TO REDUCE SPEED BISHOP,M 21IF 701474
100 WHITE,KELLY,LYNNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER TAYLOR,C,A 21IF 702842
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 03/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
101 YOSBANY,MONTES,ULACIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ESCHBACH,R 21CR 702288
SPEEDING 072/35 ESCHBACH,R 21CR 702288
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.