DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,ANGELICA,CHRISTI POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 701054
2 AQUINO,KRYSTYN,KEALOHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700877
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700877
3 BAYNES,LUCION,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 000569
4 BLACKERBY,KRISTEN,COLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700394
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394
5 BROWN,RONNIE,JAVON DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 23CR 700099
6 BROWNLEY,MATTHEW SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215174
7 BROWNLEY,MATTHEW SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215177
8 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052046
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 052046
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,C 21CR 052046
9 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700867
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 23CR 700867
10 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712
11 CORDIER,LUKE,THOMAS EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 22IF 000230
12 CUSUMANO,TRACY,CATHERI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 22CR 348568
13 CUXIM-CHE,MARIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 23CR 250444
14 DORSEY,BEAU,LEE,II SPEEDING 094/55 ONOFRIO,R,J 22CR 702083
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 702083
15 DOWNS,JILL SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 23CR 250442
16 FLODIN,SHANE,LEE CONSUME ALCOHOL COMM VEH ROBERSON,B 22CR 704632
POSSESS ALCOHOL IN CMV ROBERSON,B 22CR 704632
17 FREEMAN,KAMERON,JUE'L POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBERSON,B 23CR 700100
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B 23CR 700100
18 FULCHER,LOREN,GOLDEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700762
EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700762
19 FULMER,SONYA,DENISE EXPIRED OPERATORS LICENSE Ferreira,Pa 23IF 700346
20 GARNER,MICHENZIE,FAYE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700917
EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700917
** 21 GASKINS,DAVID,ALLEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053099
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 21CR 053099
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 053099
22 GERMOSEN,JOSEPH,ABEL FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 705190
23 GOODING,ZARON,TAKEL,RI NO OPERATORS LICENSE Ferreira,Pa 23CR 700764
24 GRIFFITH,BARBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 22CR 348575
25 GRIFFITH,BARBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 22CR 348579
26 HALL,HEATHER,L CYBERSTALKING HALL,CHASIT 22CR 342884
27 HENRY,NORVIE,LEE,JR SPEEDING 067/45 Alexander,G 23CR 700868
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700868
** 28 HOLLOWAY,DESMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B 22CR 704954
** 29 JOHNSON,JACOB,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053076
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER FERREIRA,P 21CR 053076
INJURY TO PERSONAL PROPERTY FERREIRA,P 21CR 053076
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 04/05/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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30 JOHNSON,JAYLYN,QUINN SPEEDING 061/45 Alexander,G 23CR 700385
31 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 23CR 241907
FAILURE TO REDUCE SPEED FERREIRA,P 23CR 241907
EXPIRED OPERATORS LICENSE FERREIRA,P 23CR 241907
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 23CR 241907
32 JONES,ZACHARY,GARNETT SPEEDING 072/55 Alexander,G 23CR 700981
33 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 051839
SPEEDING 076/55 FERREIRA,P 21CR 051839
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 051839
34 LEWIS,KHALIL,RAHIEM CONSUME ALC BY 19/20 CASNER,S,M 22CR 704000
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CASNER,S,M 22CR 704000
SPEEDING 076/55 CASNER,S,M 22CR 704000
35 LEWIS,KHALIL,RAHIEM DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705251
36 LILLEY,CHRISTINA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215182
37 LILLEY,CHRISTINA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215185
** 38 MATTHEWS,KYLE,LEE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ALEXANDER,G 23CR 215979
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 23CR 215979
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 215979
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 23CR 215979
SPEEDING 080/45 ALEXANDER,G 23CR 215979
DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 215979
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ALEXANDER,G 23CR 215979
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 23CR 215979
39 MATTHEWS,KYLE,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22IF 703322
40 MIDGETT,LUKE,BRADSHAW DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050984
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 050984
41 MOORE,JONATHON,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 700980
42 MORROW,CHARLES,JACKSON SPEEDING 073/55 Ferreira,Pa 23CR 700710
43 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL SPEEDING 045/35 HALSEY,D,A 21IF 701144
44 PARKER,MARCUS MISDEMEANOR LARCENY ALEXANDER,G 22CR 330077
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALEXANDER,G 22CR 330077
** 45 PEREZ,MAURICIO DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 254599
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 254599
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 254599
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 254599
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 254599
46 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051610
47 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051611
48 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051613
49 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354601
50 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354604
51 SCOTT,MICHAEL,ANTHONY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215206
52 SLATER,JENNIFER,LYNN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215201
53 SPRINGFIELD,KIMBERLY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 701637
54 STEVENS,DANIEL,JAY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050801
55 STEVENS,VIRGINIA,ANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050802
56 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943
57 STROUD,LEMUEL,JOSEPH,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700763
EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700763
58 SUGGS,NAKIA,DARELL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700133
59 TRIGLETH,BOBBY,LEE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 23CR 251299
60 TRIGLETH,JESSICA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 23CR 251304
61 VAUGHAN,GARY,THOMAS,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703063
62 VINCENT,LORI,ANN NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 700896
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 700896
63 WILLIS,JACOB,WHITEMAN DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700213
OPERATE VEH NO INS Ferreira,Pa 23CR 700213
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 04/05/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700213
64 WILSON,JAMES,DAYTON DWLR WILLIS,M 12CR 003032
65 ZACARIAS,ERNESTO SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 23CR 250438
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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