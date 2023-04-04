carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ADAMS,ANGELICA,CHRISTI POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 701054

2 AQUINO,KRYSTYN,KEALOHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700877

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700877

3 BAYNES,LUCION,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 000569

4 BLACKERBY,KRISTEN,COLE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Ferreira,Pa 23CR 700394

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Ferreira,Pa 23CR 700394

5 BROWN,RONNIE,JAVON DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 23CR 700099

6 BROWNLEY,MATTHEW SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215174

7 BROWNLEY,MATTHEW SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215177

8 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052046

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 052046

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,C 21CR 052046

9 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700867

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 23CR 700867

10 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712

11 CORDIER,LUKE,THOMAS EXCEEDING POSTED SPEED FERREIRA,P 22IF 000230

12 CUSUMANO,TRACY,CATHERI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 22CR 348568

13 CUXIM-CHE,MARIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 23CR 250444

14 DORSEY,BEAU,LEE,II SPEEDING 094/55 ONOFRIO,R,J 22CR 702083

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 22CR 702083

15 DOWNS,JILL SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 23CR 250442

16 FLODIN,SHANE,LEE CONSUME ALCOHOL COMM VEH ROBERSON,B 22CR 704632

POSSESS ALCOHOL IN CMV ROBERSON,B 22CR 704632

17 FREEMAN,KAMERON,JUE'L POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBERSON,B 23CR 700100

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B 23CR 700100

18 FULCHER,LOREN,GOLDEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700762

EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700762

19 FULMER,SONYA,DENISE EXPIRED OPERATORS LICENSE Ferreira,Pa 23IF 700346

20 GARNER,MICHENZIE,FAYE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700917

EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700917

** 21 GASKINS,DAVID,ALLEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053099

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL FERREIRA,P 21CR 053099

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 053099

22 GERMOSEN,JOSEPH,ABEL FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G 22CR 705190

23 GOODING,ZARON,TAKEL,RI NO OPERATORS LICENSE Ferreira,Pa 23CR 700764

24 GRIFFITH,BARBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 22CR 348575

25 GRIFFITH,BARBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 22CR 348579

26 HALL,HEATHER,L CYBERSTALKING HALL,CHASIT 22CR 342884

27 HENRY,NORVIE,LEE,JR SPEEDING 067/45 Alexander,G 23CR 700868

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700868

** 28 HOLLOWAY,DESMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROBERSON,B 22CR 704954

** 29 JOHNSON,JACOB,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 053076

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER FERREIRA,P 21CR 053076

INJURY TO PERSONAL PROPERTY FERREIRA,P 21CR 053076

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 04/05/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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30 JOHNSON,JAYLYN,QUINN SPEEDING 061/45 Alexander,G 23CR 700385

31 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 23CR 241907

FAILURE TO REDUCE SPEED FERREIRA,P 23CR 241907

EXPIRED OPERATORS LICENSE FERREIRA,P 23CR 241907

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 23CR 241907

32 JONES,ZACHARY,GARNETT SPEEDING 072/55 Alexander,G 23CR 700981

33 LAMM,JONATHAN,BERRY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 051839

SPEEDING 076/55 FERREIRA,P 21CR 051839

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) FERREIRA,P 21CR 051839

34 LEWIS,KHALIL,RAHIEM CONSUME ALC BY 19/20 CASNER,S,M 22CR 704000

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 CASNER,S,M 22CR 704000

SPEEDING 076/55 CASNER,S,M 22CR 704000

35 LEWIS,KHALIL,RAHIEM DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705251

36 LILLEY,CHRISTINA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215182

37 LILLEY,CHRISTINA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215185

** 38 MATTHEWS,KYLE,LEE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ALEXANDER,G 23CR 215979

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 23CR 215979

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 215979

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 23CR 215979

SPEEDING 080/45 ALEXANDER,G 23CR 215979

DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 215979

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ALEXANDER,G 23CR 215979

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 23CR 215979

39 MATTHEWS,KYLE,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22IF 703322

40 MIDGETT,LUKE,BRADSHAW DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 050984

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST FERREIRA,P 21CR 050984

41 MOORE,JONATHON,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 700980

42 MORROW,CHARLES,JACKSON SPEEDING 073/55 Ferreira,Pa 23CR 700710

43 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL SPEEDING 045/35 HALSEY,D,A 21IF 701144

44 PARKER,MARCUS MISDEMEANOR LARCENY ALEXANDER,G 22CR 330077

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALEXANDER,G 22CR 330077

** 45 PEREZ,MAURICIO DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 254599

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 254599

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 254599

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 254599

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 254599

46 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051610

47 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051611

48 PHILLIPS,KYLIE,ALEXAND SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 051613

49 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354601

50 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354604

51 SCOTT,MICHAEL,ANTHONY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215206

52 SLATER,JENNIFER,LYNN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215201

53 SPRINGFIELD,KIMBERLY DRIVING WHILE IMPAIRED FERREIRA,P 21CR 701637

54 STEVENS,DANIEL,JAY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050801

55 STEVENS,VIRGINIA,ANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050802

56 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943

57 STROUD,LEMUEL,JOSEPH,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700763

EXPIRED/NO INSPECTION Ferreira,Pa 23CR 700763

58 SUGGS,NAKIA,DARELL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700133

59 TRIGLETH,BOBBY,LEE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 23CR 251299

60 TRIGLETH,JESSICA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 23CR 251304

61 VAUGHAN,GARY,THOMAS,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703063

62 VINCENT,LORI,ANN NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 700896

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 700896

63 WILLIS,JACOB,WHITEMAN DWLR NOT IMPAIRED REV Ferreira,Pa 23CR 700213

OPERATE VEH NO INS Ferreira,Pa 23CR 700213

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 04/05/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Ferreira,Pa 23CR 700213

64 WILSON,JAMES,DAYTON DWLR WILLIS,M 12CR 003032

65 ZACARIAS,ERNESTO SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 23CR 250438

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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