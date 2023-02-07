DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 1 ADAMS,SHAUN,TAQUAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 051100
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 051100
** 2 ANDERSON,DAVID,JOSEPH SPEEDING 073/45 ROMERO,TONY 23CR 200830
DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 200830
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) ROMERO,TONY 23CR 200830
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,TONY 23CR 200830
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 200830
3 BACHUS,MCLAIN,ALEXANDE SPEEDING 073/55 ROMERO,T 22CR 050941
DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050941
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 050941
4 BISTRITZ,MORGAN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL DUKES,SAMAN 22CR 363832
5 BOBBITT,KIRSTIE,DAWN SPEEDING 065/55 ROMERO,T 22IF 703593
6 CARR,DAWAN,ALBERT CARRYING CONCEALED WEAPON ROBERSON,B 22CR 000496
7 CARTER,MICHAEL,ALLEN SECOND DEGREE TRESPASS KENNEDY,JOH 22CR 312109
8 CASSIDY,AARON,THOMAS SPEEDING 075/55 ROMERO,T 23CR 700017
9 CUSHINBERRY,BRAYLON,SA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703925
10 CUSUMANO,TRACY,CATHERI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 22CR 348568
11 DANIELS,LORIE CYBERSTALKING WATSON,CHRI 22CR 275672
12 DENNIS,BRIAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON PEDERSEN,JE 23CR 207184
COMMUNICATING THREATS PEDERSEN,JE 23CR 207184
13 DUDLEY,SCOTT,ALAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 700045
14 ECHAVEZ,ANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 334148
15 EDWARDS,SHANTARA,LYNN NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 705965
16 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696
OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696
SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696
17 FELDER,JEANETTE,LYNN SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 701438
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701438
18 GARCIA-OVANDO,JESUS,MA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 340546
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 340546
** 19 GARCIA,JUAN,CARLOS OVA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 297159
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROMERO,T 22CR 297159
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 297159
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 297159
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 297159
20 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 703275
21 GRIFFITH,BARBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 22CR 348575
22 GRIFFITH,BARBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 22CR 348579
23 GURGANUS,DEBORAH,ROBER ASSAULT AND BATTERY MANNING,PHY 22CR 345455
COMMUNICATING THREATS MANNING,PHY 22CR 345455
** 24 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 703949
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 703949
25 HEUSER,CHRISTOPHER,MIK DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705868
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705868
** 26 HEWSON,DAVID,WILLIAM W SIMPLE ASSAULT BLANTON,DAV 22CR 347463
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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COMMUNICATING THREATS BLANTON,DAV 22CR 347463
INJURY TO REAL PROPERTY BLANTON,DAV 22CR 347463
INJURY TO PERSONAL PROPERTY BLANTON,DAV 22CR 347463
27 HINSON,JEFFREY,SETH SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 702287
28 HOLLAND,JESSICA,ROSE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 705049
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 705049
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 22CR 705049
29 HUNTINGTON,MORIAH,ELIZ SPEEDING 069/55 ROMERO,T 22IF 703592
30 HUTSON,GRACE,HALSEY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705869
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705869
31 JOHNSON,DELMON,CLINT DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703891
32 LEWIS,JESSICA MARIE INJURY TO PERSONAL PROPERTY O'NEAL,KATH 22CR 272496
33 LEWIS,JESSICA,MARIE ASSAULT AND BATTERY O'NEAL,KATH 22CR 357968
** 34 LOFTON,JOSHUA,DESHAWN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703598
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703598
35 MANNING,PHYLLIS SIMPLE ASSAULT GURGANUS,DE 22CR 342985
36 MARQUEZCANEDO,GUADALUP SPEEDING 076/55 ROMERO,T 22CR 705360
DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 705360
37 MORRIS,ASHLEE,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052661
SPEEDING 048/35 ROMERO,T 21CR 052661
** 38 MOYE,JEREMIAH,D DRIVING WHILE IMPAIRED PALMER,CHER 22CR 304306
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PALMER,CHER 22CR 304306
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PALMER,CHER 22CR 304306
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PALMER,CHER 22CR 304306
39 ONEAL,JAMES,DOMINICK ASSAULT AND BATTERY O'NEAL,KATH 22CR 357984
INTERFERE EMERG COMMUNICATION O'NEAL,KATH 22CR 357984
40 PFENDLER,SHERI,ANN SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,TONY 23CR 209469
41 PITCHER,HANNAH,BULLOCK ASSAULT AND BATTERY ERB,TERESA, 22CR 051506
42 PLISKO,CANDACE,LEE ALLOW DOG TO ROAM FREELY OFF P BURTON,O 21CR 000462
43 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315
44 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354601
45 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354604
46 RASSMUSSEN,KELLY,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700149
SPEEDING 068/55 CASNER,S,M 22CR 700149
47 REID,WARREN,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 700862
48 ROWE,CLINT,DANIEL SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 703034
49 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN SPEEDING 065/55 ROMERO,T 22IF 703278
50 SCOTT,MICHAEL,ANTHONY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215206
51 SELVAN-CERINO,MARIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354589
52 SEYBOLD,DUANE RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 285716
53 SLATER,JENNIFER,LYNN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215201
54 SPICKETT,HEATHER,LEWIS ASSAULT AND BATTERY O'NEAL,KATH 22CR 357981
INTERFERE EMERG COMMUNICATION O'NEAL,KATH 22CR 357981
COMMUNICATING THREATS O'NEAL,KATH 22CR 357981
INJURY TO PERSONAL PROPERTY O'NEAL,KATH 22CR 357981
55 STEVENS,DANIEL,JAY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050801
56 STEVENS,VIRGINIA,ANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050802
57 SWITZER,CHAD,DENNIS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MEYER,J 22CR 701383
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 701383
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MEYER,J 22CR 701383
58 TERAN,OTILIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 328847
59 TRUAX,MATTHEW,WAYNE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM MEYER,J 22CR 705320
60 TYSON,JOSHALYN,N NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 700861
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 700861
61 VILLA,ENRIQUE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701170
** 62 WAGONER,OSCAR,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 204810
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 204810
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 02/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 204810
63 WATSON,CHARLES,DAVIS,J FAILURE TO REDUCE SPEED ROMERO,T 23IF 700009
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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