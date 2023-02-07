carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 1 ADAMS,SHAUN,TAQUAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 051100

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 051100

** 2 ANDERSON,DAVID,JOSEPH SPEEDING 073/45 ROMERO,TONY 23CR 200830

DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 200830

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) ROMERO,TONY 23CR 200830

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,TONY 23CR 200830

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 200830

3 BACHUS,MCLAIN,ALEXANDE SPEEDING 073/55 ROMERO,T 22CR 050941

DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050941

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 050941

4 BISTRITZ,MORGAN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL DUKES,SAMAN 22CR 363832

5 BOBBITT,KIRSTIE,DAWN SPEEDING 065/55 ROMERO,T 22IF 703593

6 CARR,DAWAN,ALBERT CARRYING CONCEALED WEAPON ROBERSON,B 22CR 000496

7 CARTER,MICHAEL,ALLEN SECOND DEGREE TRESPASS KENNEDY,JOH 22CR 312109

8 CASSIDY,AARON,THOMAS SPEEDING 075/55 ROMERO,T 23CR 700017

9 CUSHINBERRY,BRAYLON,SA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,B,C 22CR 703925

10 CUSUMANO,TRACY,CATHERI SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 22CR 348568

11 DANIELS,LORIE CYBERSTALKING WATSON,CHRI 22CR 275672

12 DENNIS,BRIAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON PEDERSEN,JE 23CR 207184

COMMUNICATING THREATS PEDERSEN,JE 23CR 207184

13 DUDLEY,SCOTT,ALAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 700045

14 ECHAVEZ,ANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 334148

15 EDWARDS,SHANTARA,LYNN NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 705965

16 FELDER,JEANETTE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 700696

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 700696

OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE ROMERO,T 22CR 700696

SPEEDING 057/45 ROMERO,T 22CR 700696

17 FELDER,JEANETTE,LYNN SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 701438

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 701438

18 GARCIA-OVANDO,JESUS,MA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 340546

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 340546

** 19 GARCIA,JUAN,CARLOS OVA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 297159

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROMERO,T 22CR 297159

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 297159

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 297159

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 297159

20 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 703275

21 GRIFFITH,BARBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 22CR 348575

22 GRIFFITH,BARBIE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 22CR 348579

23 GURGANUS,DEBORAH,ROBER ASSAULT AND BATTERY MANNING,PHY 22CR 345455

COMMUNICATING THREATS MANNING,PHY 22CR 345455

** 24 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 703949

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 703949

25 HEUSER,CHRISTOPHER,MIK DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 705868

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705868

** 26 HEWSON,DAVID,WILLIAM W SIMPLE ASSAULT BLANTON,DAV 22CR 347463

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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COMMUNICATING THREATS BLANTON,DAV 22CR 347463

INJURY TO REAL PROPERTY BLANTON,DAV 22CR 347463

INJURY TO PERSONAL PROPERTY BLANTON,DAV 22CR 347463

27 HINSON,JEFFREY,SETH SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 702287

28 HOLLAND,JESSICA,ROSE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 705049

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 705049

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 22CR 705049

29 HUNTINGTON,MORIAH,ELIZ SPEEDING 069/55 ROMERO,T 22IF 703592

30 HUTSON,GRACE,HALSEY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 22CR 705869

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 22CR 705869

31 JOHNSON,DELMON,CLINT DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 703891

32 LEWIS,JESSICA MARIE INJURY TO PERSONAL PROPERTY O'NEAL,KATH 22CR 272496

33 LEWIS,JESSICA,MARIE ASSAULT AND BATTERY O'NEAL,KATH 22CR 357968

** 34 LOFTON,JOSHUA,DESHAWN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703598

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703598

35 MANNING,PHYLLIS SIMPLE ASSAULT GURGANUS,DE 22CR 342985

36 MARQUEZCANEDO,GUADALUP SPEEDING 076/55 ROMERO,T 22CR 705360

DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 705360

37 MORRIS,ASHLEE,ELIZABET DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052661

SPEEDING 048/35 ROMERO,T 21CR 052661

** 38 MOYE,JEREMIAH,D DRIVING WHILE IMPAIRED PALMER,CHER 22CR 304306

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PALMER,CHER 22CR 304306

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PALMER,CHER 22CR 304306

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PALMER,CHER 22CR 304306

39 ONEAL,JAMES,DOMINICK ASSAULT AND BATTERY O'NEAL,KATH 22CR 357984

INTERFERE EMERG COMMUNICATION O'NEAL,KATH 22CR 357984

40 PFENDLER,SHERI,ANN SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,TONY 23CR 209469

41 PITCHER,HANNAH,BULLOCK ASSAULT AND BATTERY ERB,TERESA, 22CR 051506

42 PLISKO,CANDACE,LEE ALLOW DOG TO ROAM FREELY OFF P BURTON,O 21CR 000462

43 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315

44 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354601

45 QUEEN,EMILY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354604

46 RASSMUSSEN,KELLY,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700149

SPEEDING 068/55 CASNER,S,M 22CR 700149

47 REID,WARREN,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 700862

48 ROWE,CLINT,DANIEL SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 703034

49 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN SPEEDING 065/55 ROMERO,T 22IF 703278

50 SCOTT,MICHAEL,ANTHONY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215206

51 SELVAN-CERINO,MARIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 354589

52 SEYBOLD,DUANE RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 285716

53 SLATER,JENNIFER,LYNN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL FLOYD,JORDA 23CR 215201

54 SPICKETT,HEATHER,LEWIS ASSAULT AND BATTERY O'NEAL,KATH 22CR 357981

INTERFERE EMERG COMMUNICATION O'NEAL,KATH 22CR 357981

COMMUNICATING THREATS O'NEAL,KATH 22CR 357981

INJURY TO PERSONAL PROPERTY O'NEAL,KATH 22CR 357981

55 STEVENS,DANIEL,JAY SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050801

56 STEVENS,VIRGINIA,ANNE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 22CR 050802

57 SWITZER,CHAD,DENNIS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MEYER,J 22CR 701383

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 701383

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MEYER,J 22CR 701383

58 TERAN,OTILIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL CARTERET CO 22CR 328847

59 TRUAX,MATTHEW,WAYNE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM MEYER,J 22CR 705320

60 TYSON,JOSHALYN,N NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 22CR 700861

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 700861

61 VILLA,ENRIQUE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701170

** 62 WAGONER,OSCAR,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 204810

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 204810

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 02/08/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 204810

63 WATSON,CHARLES,DAVIS,J FAILURE TO REDUCE SPEED ROMERO,T 23IF 700009

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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