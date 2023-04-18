carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABBOTT,TERRY,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701969

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701969

SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22CR 701969

2 ABBOTT,TERRY,WAYNE DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 22IF 702423

3 ACKERSON,CHRISTIAN HAW FAIL EXHIBIT/SURRENDER LICENSE HOCHMAN,DAV 22CR 276624

RESISTING PUBLIC OFFICER HOCHMAN,DAV 22CR 276624

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOCHMAN,DAV 22CR 276624

FAIL CARRY REGISTRATION CARD HOCHMAN,DAV 22CR 276624

4 AGUAYO,ERNEST,MANUEL,J DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21IF 703951

5 ALLEN,MARCUS,LUVAR SPEEDING 076/55 YODER,D,C 22CR 703375

DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703375

6 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704985

7 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704354

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704354

SPEEDING 069/55 RENN,J,A 21CR 704354

8 BANKS,SUMMER,BROOKE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL YODER,D,C 22IF 701801

9 BECTON,DISHAWN,LASELL PERMIT OPERATION VEH NO INS ONOFRIO,R,J 21CR 704126

10 BECTON,DISHAWN,LASELL DWLR NOT IMPAIRED REV CHRISMAN,AU 23CR 700108

11 BECTON,DISHAWN,LASELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 702590

12 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN SPEEDING IN SCHOOL ZONE HOCHMAN 22IF 000239

13 BLOCKER,CELESTE,DANIEL DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700471

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700471

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700471

14 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704

15 BROWN,JAZZMIN,TYWANDA OPERATE VEH NO INS BENDETTI,J 23CR 000147

FOLLOWING TOO CLOSELY BENDETTI,J 23CR 000147

16 BROWN,THEODOSIUS,BRAZI FAILURE TO REDUCE SPEED HOCHMAN 22IF 000214

17 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN 23CR 000238

OPERATE VEH NO INS HOCHMAN 23CR 000238

18 BUCHANAN,JOHN,DEVON FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HOCHMAN 23CR 000239

UNSAFE TIRES HOCHMAN 23CR 000239

19 BUCHANAN,JOHN,DEVON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HOCHMAN 23CR 000240

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HOCHMAN 23CR 000240

20 CARMONA,BRENDA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701405

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701405

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701405

21 CARROLL,WANDA,AYE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENDETTI,J 23IF 000040

22 CARTER,RYAN,CHANDLER SPEEDING 068/45 RENN,J,A 22CR 705119

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705119

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 705119

23 COFFEY,MICHAEL,LELAND OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 19CR 704209

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 19CR 704209

24 COFFEY,MICHAEL,LELAND FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 19CR 704210

MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR RENN,J,A 19CR 704210

25 COFFEY,MICHAEL,LELAND EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 19CR 704211

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 19CR 704211

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 04/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

26 COFFEY,MICHAEL,LELAND RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 19CR 704212

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 19CR 704212

27 COLLINS,CHARLES,DAQUAN SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 702941

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22IF 702941

28 COLLINS,WESLEE,TODD DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 700248

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 700248

29 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704606

30 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705495

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705495

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705495

31 COOKE,BRIDGET,RENEE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,T 22CR 700339

32 COOKE,BRIDGET,RENEE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701174

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701174

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701174

NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174

EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174

33 COOKE,DAVID,YATES,JR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 702463

34 COOKE,DAVID,YATES,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 702465

35 COSTA,AARON,EDWARD SPEEDING 065/50 ONOFRIO,R,J 23IF 700442

** 36 DANIEL IV ,EDWIN SPEIG DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 262463

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,ANDRE 22CR 262463

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,ANDRE 22CR 262463

37 DAW,ERIC,LEWIS,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000235

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENDETTI,J 23CR 000235

38 DECKER,LISA,MARIA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702226

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 702226

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 702226

EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22CR 702226

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 702226

39 DECKER,LISA,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 22CR 702228

40 DWYER,MICHAEL,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 702807

41 ECKLAND,DIANE,CAROL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704971

FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21CR 704971

42 EURE,GRACE,FREDRICKA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000161

43 FALLEN,THOMAS,OBRIAN OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 705218

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 705218

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705218

DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 705218

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705218

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 705218

44 FAULKNER,JIMMY,DONALD, DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 23CR 202868

DWLR IMPAIRED REV HOCHMAN,DAV 23CR 202868

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOCHMAN,DAV 23CR 202868

45 FAULKNER,JIMMY,DONALD, UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FAULKNER,JO 23CR 204129

46 FAY,CHRISTIAN,HARLEY SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702157

47 FLOYD,STEVEN,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050299

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050299

48 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 700757

49 GARNER,JEANNE,MARIE,WR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704795

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704795

50 GARRIDO,KAYLEEN,RENAE, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700823

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ONOFRIO,R,J 23CR 700823

51 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700555

52 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701458

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 701458

53 GINN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700439

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700439

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 04/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700439

54 GLEASON,CATHERINE,ANN SPEEDING 075/55 YODER,D,C 22CR 702963

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702963

55 GLOVER JR,WILLIAM,ROBE DISORDERLY CONDUCT SMITH,TYSHA 23CR 266070

DISORDERLY CONDUCT PUBLIC BLDG SMITH,TYSHA 23CR 266070

56 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965

57 GUTHRIE,MITCHELL,ADAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700822

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 23CR 700822

58 HALL,JOHN,TAYLOR DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704857

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704857

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 704857

59 HARTMAN,HALEY,SHEA FAILURE TO REDUCE SPEED HOCHMAN 22IF 000241

60 HEWITT,MICHAEL,SPENSER FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 703021

UNSAFE TIRES RENN,J,A 22IF 703021

61 HOFFMAN,ARIANNA,JADE LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 HOCHMAN 22CR 000954

62 HOLLIS,LANCE,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000236

63 HOWARD,WILLIE,CHARLES, SPEEDING 082/55 RENN,J,A 22CR 701464

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701464

** 64 HUNT,BARRY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052225

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 052225

65 HUNT,BARRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703861

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703861

66 IBEY,ACOSTA,HINOJOSA SPEEDING 052/35 RENN,J,A 22CR 705219

67 JOHNSON,ADRIAN,MARCUS EXCEEDING POSTED SPEED STEPHENS,M 23IF 700842

68 JOHNSON,HUNTER,CHASE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENDETTI,J 23CR 000241

POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 BENDETTI,J 23CR 000241

69 JONES,DAVID,EARL UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 22IF 703234

70 KERLEY,JEFFREY,TODD SPEEDING 065/45 ONOFRIO,R,J 23CR 700824

71 KING,JADE,ANNETTE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESCHBACH,R 21CR 703055

AID & ABET LARCENY (M) ESCHBACH,R 21CR 703055

RESISTING PUBLIC OFFICER ESCHBACH,R 21CR 703055

72 LASHUS,DAVID,ROGER,III DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703747

73 LEVINE,IRIS,MARIA EXPIRED OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 23IF 700440

SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 23IF 700440

74 LISKA,JACEY,DIANE,JEAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOCHMAN 23CR 000234

OPERATE VEH NO INS HOCHMAN 23CR 000234

75 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 001070

OPERATE VEH NO INS KEARNEY,R 22CR 001070

76 LOUCK,GARRETT,NICHOLAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000106

77 LOWE,AIDAN SPEEDING 073/45 RENN,J,A 22CR 704111

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704111

78 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701085

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701085

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701085

79 MATHIS,JASON,WYATT NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703295

80 MCCARTY,TERESA,COILEY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704500

81 MILEY,DAVID,CHRISTOPHE SPEEDING 084/55 RENN,J,A 21CR 701312

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 701312

82 MOREAU,KYLE,STEPHEN SPEEDING 051/35 RENN,J,A 22CR 705056

83 MORRIS,JOSHUA,NICHOLAS SPEEDING 064/35 RENN,J,A 21CR 705137

84 MURRAY,CLARK,HORATIO,J DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701034

SPEEDING 066/55 RENN,J,A 22CR 701034

85 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700549

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700549

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700549

86 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701380

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 04/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701380

EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701380

SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701380

87 O'BRIEN,JOSHUA,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 22CR 001055

88 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701069

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 701069

** 89 PALACIOS,LUCAS COLIN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,JOHN 22CR 311392

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,JOHN 22CR 311392

90 PALACIOS,LUCAS,COLIN UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA RENN,J,A 22CR 704911

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704911

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS RENN,J,A 22CR 704911

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 22CR 704911

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 704911

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704911

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 704911

91 PEREZRODRIGUEZ,JUAN,CA NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 23CR 700831

92 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703709

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703709

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703709

FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J,A 21CR 703709

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM RENN,J,A 21CR 703709

UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 703709

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703709

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 703709

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 703709

93 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000868

RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 22CR 000868

94 PILGER,LISA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 702722

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702722

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 702722

IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED RENN,J,A 22CR 702722

95 PITTS,MICHELLE,DENISE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704498

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704498

96 POLLARD,WILLIAM,PHILLI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120

OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705120

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 705120

EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 705120

97 PORTER,KRISTINA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 23CR 700753

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700753

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 23CR 700753

98 POSSIEL,NORMAN,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,RI 23CR 700600

EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,RI 23CR 700600

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ESCHBACH,RI 23CR 700600

99 POTTER,DONALD,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000108

100 REAMS,JONATHAN,LESTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M,T 20CR 700721

101 REID,SUZANNA,PAIGE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 701021

102 REID,SYDNEY,ELIZABETH SPEEDING 068/55 CASNER,S,M 23IF 700204

103 RODRIQUEZ,CARLOS,ALMEY DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704909

104 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 19CR 705010

105 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702164

** 106 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 050577

107 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 701087

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 701087

108 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21IF 700758

109 SCOGGINS,CHAD,THOMAS CRUELTY TO ANIMALS(M) HOCHMAN 23CR 000242

110 SELTZER,KYLIE,MARGARET FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 700161

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 04/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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111 SHRECK,FLOWER,FAYESSA SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702446

** 112 SLOWINSKI,MARK ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 22CR 280794

113 SLOWINSKI,MARK,ALAN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704346

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 22CR 704346

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704346

DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 704346

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 704346

114 SMITH,CAMREN,DESHAWN SPEEDING 077/55 RENN,J,A 22CR 703498

115 SMITH,JESSICA,MICHELE DWLR NOT IMPAIRED REV CHRISMAN,AU 22CR 706014

116 SMITH,ROBERT,MAURICE,I DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700046

117 SMITH,STEVE,ALLEN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENDETTI,J 23IF 000041

118 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B, 21CR 700828

119 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 21CR 701246

120 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700257

SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22CR 700257

121 STEVENSON,DEVONTE,MARQ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 701726

EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 701726

122 STEVENSON,DEVONTE,MARQ DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 701280

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 701280

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 701280

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 701280

123 TAYLOR,CHARLES,GREGORY DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R Y 23CR 241055

124 TAYLOR,CHARLES,GREGORY RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 23CR 700782

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 23CR 700782

125 TERRY,MACKENZIE,KATHLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOCHMAN 22CR 000949

126 TERRY,MACKENZIE,KATHLE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22IF 000225

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE HOCHMAN 22IF 000225

127 THOMPSON,ANDREA,DEMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEPHENS,M 23CR 700317

128 THORTON,VINCIE,DARRYL HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENDETTI,J 23CR 000237

129 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833

130 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436

131 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000569

132 WEBB,MARIA,CHRISTINA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700749

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 23CR 700749

133 WINNER,ISAAC,JOSEPH UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,RI 23IF 700452

134 WOODLARD,NICHOLAS,ALLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000053

135 WORDEN,DESTINY,AMBER SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 702962

136 WRIGHT,MCARTHUR SPEEDING 070/50 ONOFRIO,R,J 23CR 700830

137 ZAMBRANA,CAROLINA,ROSE SPEEDING 059/35 RENN,J,A 22CR 704084

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC RENN,J,A 22CR 704084

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