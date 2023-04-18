DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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:
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABBOTT,TERRY,WAYNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701969
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701969
SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22CR 701969
2 ABBOTT,TERRY,WAYNE DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 22IF 702423
3 ACKERSON,CHRISTIAN HAW FAIL EXHIBIT/SURRENDER LICENSE HOCHMAN,DAV 22CR 276624
RESISTING PUBLIC OFFICER HOCHMAN,DAV 22CR 276624
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOCHMAN,DAV 22CR 276624
FAIL CARRY REGISTRATION CARD HOCHMAN,DAV 22CR 276624
4 AGUAYO,ERNEST,MANUEL,J DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21IF 703951
5 ALLEN,MARCUS,LUVAR SPEEDING 076/55 YODER,D,C 22CR 703375
DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 703375
6 ARCHAMBAULT,AILINA,RAC NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 21CR 704985
7 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704354
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704354
SPEEDING 069/55 RENN,J,A 21CR 704354
8 BANKS,SUMMER,BROOKE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL YODER,D,C 22IF 701801
9 BECTON,DISHAWN,LASELL PERMIT OPERATION VEH NO INS ONOFRIO,R,J 21CR 704126
10 BECTON,DISHAWN,LASELL DWLR NOT IMPAIRED REV CHRISMAN,AU 23CR 700108
11 BECTON,DISHAWN,LASELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 702590
12 BLAYLOCK,HEATHER,TACHN SPEEDING IN SCHOOL ZONE HOCHMAN 22IF 000239
13 BLOCKER,CELESTE,DANIEL DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700471
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700471
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700471
14 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704
15 BROWN,JAZZMIN,TYWANDA OPERATE VEH NO INS BENDETTI,J 23CR 000147
FOLLOWING TOO CLOSELY BENDETTI,J 23CR 000147
16 BROWN,THEODOSIUS,BRAZI FAILURE TO REDUCE SPEED HOCHMAN 22IF 000214
17 BUCHANAN,JOHN,DEVON DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN 23CR 000238
OPERATE VEH NO INS HOCHMAN 23CR 000238
18 BUCHANAN,JOHN,DEVON FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HOCHMAN 23CR 000239
UNSAFE TIRES HOCHMAN 23CR 000239
19 BUCHANAN,JOHN,DEVON FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HOCHMAN 23CR 000240
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION HOCHMAN 23CR 000240
20 CARMONA,BRENDA NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701405
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701405
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 701405
21 CARROLL,WANDA,AYE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENDETTI,J 23IF 000040
22 CARTER,RYAN,CHANDLER SPEEDING 068/45 RENN,J,A 22CR 705119
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705119
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 705119
23 COFFEY,MICHAEL,LELAND OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 19CR 704209
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 19CR 704209
24 COFFEY,MICHAEL,LELAND FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 19CR 704210
MOTORCYCLE/MOPED HELMET/PSGR RENN,J,A 19CR 704210
25 COFFEY,MICHAEL,LELAND EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 19CR 704211
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 19CR 704211
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 04/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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26 COFFEY,MICHAEL,LELAND RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 19CR 704212
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 19CR 704212
27 COLLINS,CHARLES,DAQUAN SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 702941
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22IF 702941
28 COLLINS,WESLEE,TODD DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22IF 700248
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 700248
29 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704606
30 COLLINS,ZEB,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 705495
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705495
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 21CR 705495
31 COOKE,BRIDGET,RENEE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,T 22CR 700339
32 COOKE,BRIDGET,RENEE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701174
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701174
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701174
NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174
EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174
33 COOKE,DAVID,YATES,JR FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 702463
34 COOKE,DAVID,YATES,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22IF 702465
35 COSTA,AARON,EDWARD SPEEDING 065/50 ONOFRIO,R,J 23IF 700442
** 36 DANIEL IV ,EDWIN SPEIG DWI - MOTOR BOAT/VESSEL JONES,ANDRE 22CR 262463
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ JONES,ANDRE 22CR 262463
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA JONES,ANDRE 22CR 262463
37 DAW,ERIC,LEWIS,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000235
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BENDETTI,J 23CR 000235
38 DECKER,LISA,MARIA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 702226
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST RENN,J,A 22CR 702226
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 702226
EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 22CR 702226
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE RENN,J,A 22CR 702226
39 DECKER,LISA,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J,A 22CR 702228
40 DWYER,MICHAEL,EUGENE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 702807
41 ECKLAND,DIANE,CAROL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704971
FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 21CR 704971
42 EURE,GRACE,FREDRICKA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000161
43 FALLEN,THOMAS,OBRIAN OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 705218
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 705218
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705218
DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 705218
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 705218
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 705218
44 FAULKNER,JIMMY,DONALD, DRIVING WHILE IMPAIRED HOCHMAN,DAV 23CR 202868
DWLR IMPAIRED REV HOCHMAN,DAV 23CR 202868
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOCHMAN,DAV 23CR 202868
45 FAULKNER,JIMMY,DONALD, UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FAULKNER,JO 23CR 204129
46 FAY,CHRISTIAN,HARLEY SPEEDING 068/55 RENN,J,A 22IF 702157
47 FLOYD,STEVEN,ROYCE DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 050299
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ESCHBACH,R 20CR 050299
48 FORD,JAMES,DOUGLAS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,J 21CR 700757
49 GARNER,JEANNE,MARIE,WR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704795
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704795
50 GARRIDO,KAYLEEN,RENAE, CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700823
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ONOFRIO,R,J 23CR 700823
51 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700555
52 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701458
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 701458
53 GINN,BRIAN,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700439
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700439
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 04/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700439
54 GLEASON,CATHERINE,ANN SPEEDING 075/55 YODER,D,C 22CR 702963
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 702963
55 GLOVER JR,WILLIAM,ROBE DISORDERLY CONDUCT SMITH,TYSHA 23CR 266070
DISORDERLY CONDUCT PUBLIC BLDG SMITH,TYSHA 23CR 266070
56 GODBOLD,PHILIP,EDWARD, DRIVING WHILE IMPAIRED ESCHBACH,R 20CR 052965
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 20CR 052965
57 GUTHRIE,MITCHELL,ADAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700822
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 23CR 700822
58 HALL,JOHN,TAYLOR DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704857
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 704857
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 704857
59 HARTMAN,HALEY,SHEA FAILURE TO REDUCE SPEED HOCHMAN 22IF 000241
60 HEWITT,MICHAEL,SPENSER FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 703021
UNSAFE TIRES RENN,J,A 22IF 703021
61 HOFFMAN,ARIANNA,JADE LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 HOCHMAN 22CR 000954
62 HOLLIS,LANCE,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000236
63 HOWARD,WILLIE,CHARLES, SPEEDING 082/55 RENN,J,A 22CR 701464
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 701464
** 64 HUNT,BARRY,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 052225
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,J 21CR 052225
65 HUNT,BARRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703861
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703861
66 IBEY,ACOSTA,HINOJOSA SPEEDING 052/35 RENN,J,A 22CR 705219
67 JOHNSON,ADRIAN,MARCUS EXCEEDING POSTED SPEED STEPHENS,M 23IF 700842
68 JOHNSON,HUNTER,CHASE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENDETTI,J 23CR 000241
POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 BENDETTI,J 23CR 000241
69 JONES,DAVID,EARL UNSAFE MOVEMENT RENN,J,A 22IF 703234
70 KERLEY,JEFFREY,TODD SPEEDING 065/45 ONOFRIO,R,J 23CR 700824
71 KING,JADE,ANNETTE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESCHBACH,R 21CR 703055
AID & ABET LARCENY (M) ESCHBACH,R 21CR 703055
RESISTING PUBLIC OFFICER ESCHBACH,R 21CR 703055
72 LASHUS,DAVID,ROGER,III DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 703747
73 LEVINE,IRIS,MARIA EXPIRED OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 23IF 700440
SPEEDING 069/55 ONOFRIO,R,J 23IF 700440
74 LISKA,JACEY,DIANE,JEAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOCHMAN 23CR 000234
OPERATE VEH NO INS HOCHMAN 23CR 000234
75 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 001070
OPERATE VEH NO INS KEARNEY,R 22CR 001070
76 LOUCK,GARRETT,NICHOLAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000106
77 LOWE,AIDAN SPEEDING 073/45 RENN,J,A 22CR 704111
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704111
78 MARSHBURN,CRYSTAL,MICH OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701085
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701085
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701085
79 MATHIS,JASON,WYATT NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 703295
80 MCCARTY,TERESA,COILEY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704500
81 MILEY,DAVID,CHRISTOPHE SPEEDING 084/55 RENN,J,A 21CR 701312
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 701312
82 MOREAU,KYLE,STEPHEN SPEEDING 051/35 RENN,J,A 22CR 705056
83 MORRIS,JOSHUA,NICHOLAS SPEEDING 064/35 RENN,J,A 21CR 705137
84 MURRAY,CLARK,HORATIO,J DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701034
SPEEDING 066/55 RENN,J,A 22CR 701034
85 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700549
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 700549
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 700549
86 NELSON,ALYSSA,MARIE DWLR IMPAIRED REV YODER,D,C 22CR 701380
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 04/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG YODER,D,C 22CR 701380
EXPIRED/NO INSPECTION YODER,D,C 22CR 701380
SPEEDING 060/45 YODER,D,C 22CR 701380
87 O'BRIEN,JOSHUA,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 22CR 001055
88 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 701069
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC RENN,J,A 22CR 701069
** 89 PALACIOS,LUCAS COLIN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,JOHN 22CR 311392
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) RENN,JOHN 22CR 311392
90 PALACIOS,LUCAS,COLIN UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA RENN,J,A 22CR 704911
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704911
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS RENN,J,A 22CR 704911
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 22CR 704911
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 704911
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704911
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 704911
91 PEREZRODRIGUEZ,JUAN,CA NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 23CR 700831
92 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 703709
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 703709
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 703709
FAIL TO REPORT ACCIDENT RENN,J,A 21CR 703709
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM RENN,J,A 21CR 703709
UNSAFE TIRES RENN,J,A 21CR 703709
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 703709
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 21CR 703709
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 703709
93 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000868
RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 22CR 000868
94 PILGER,LISA,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 702722
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 702722
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION RENN,J,A 22CR 702722
IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED RENN,J,A 22CR 702722
95 PITTS,MICHELLE,DENISE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 22CR 704498
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 22CR 704498
96 POLLARD,WILLIAM,PHILLI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120
OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 21CR 705120
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 21CR 705120
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 21CR 705120
EXPIRED/NO INSPECTION RENN,J,A 21CR 705120
97 PORTER,KRISTINA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 23CR 700753
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700753
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 23CR 700753
98 POSSIEL,NORMAN,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,RI 23CR 700600
EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,RI 23CR 700600
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ESCHBACH,RI 23CR 700600
99 POTTER,DONALD,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV BENDETTI,J 23CR 000108
100 REAMS,JONATHAN,LESTER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M,T 20CR 700721
101 REID,SUZANNA,PAIGE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22IF 701021
102 REID,SYDNEY,ELIZABETH SPEEDING 068/55 CASNER,S,M 23IF 700204
103 RODRIQUEZ,CARLOS,ALMEY DWLR IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 704909
104 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 19CR 705010
105 ROGERS,GABRIELLE,ASYA, DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 702164
** 106 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 21CR 050577
107 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 21CR 701087
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 21CR 701087
108 SAMOJEDNY,THOMAS,JOSEP EXCEEDING POSTED SPEED RENN,J,A 21IF 700758
109 SCOGGINS,CHAD,THOMAS CRUELTY TO ANIMALS(M) HOCHMAN 23CR 000242
110 SELTZER,KYLIE,MARGARET FAILURE TO REDUCE SPEED RENN,J,A 22IF 700161
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 04/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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111 SHRECK,FLOWER,FAYESSA SPEEDING 060/45 RENN,J,A 22IF 702446
** 112 SLOWINSKI,MARK ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED RENN,J 22CR 280794
113 SLOWINSKI,MARK,ALAN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD RENN,J,A 22CR 704346
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA RENN,J,A 22CR 704346
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER RENN,J,A 22CR 704346
DRIVE LEFT OF CENTER RENN,J,A 22CR 704346
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL RENN,J,A 22CR 704346
114 SMITH,CAMREN,DESHAWN SPEEDING 077/55 RENN,J,A 22CR 703498
115 SMITH,JESSICA,MICHELE DWLR NOT IMPAIRED REV CHRISMAN,AU 22CR 706014
116 SMITH,ROBERT,MAURICE,I DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700046
117 SMITH,STEVE,ALLEN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BENDETTI,J 23IF 000041
118 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,B, 21CR 700828
119 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RESOR,C,T 21CR 701246
120 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 22CR 700257
SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22CR 700257
121 STEVENSON,DEVONTE,MARQ EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ESCHBACH,R 21CR 701726
EXPIRED/NO INSPECTION ESCHBACH,R 21CR 701726
122 STEVENSON,DEVONTE,MARQ DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 701280
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 22CR 701280
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 701280
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 22CR 701280
123 TAYLOR,CHARLES,GREGORY DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,R Y 23CR 241055
124 TAYLOR,CHARLES,GREGORY RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ONOFRIO,R,J 23CR 700782
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 23CR 700782
125 TERRY,MACKENZIE,KATHLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOCHMAN 22CR 000949
126 TERRY,MACKENZIE,KATHLE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22IF 000225
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE HOCHMAN 22IF 000225
127 THOMPSON,ANDREA,DEMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEPHENS,M 23CR 700317
128 THORTON,VINCIE,DARRYL HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BENDETTI,J 23CR 000237
129 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR RESISTING PUBLIC OFFICER DESTEFANO,J 21CR 051833
130 VILLAGOMEZ-SUBIAS,OMAR POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA DESTEFANO,J 21IF 702436
131 VINCENT,MICHAEL,WAYNE, DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000569
132 WEBB,MARIA,CHRISTINA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 23CR 700749
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 23CR 700749
133 WINNER,ISAAC,JOSEPH UNSAFE MOVEMENT ESCHBACH,RI 23IF 700452
134 WOODLARD,NICHOLAS,ALLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENDETTI,J 23CR 000053
135 WORDEN,DESTINY,AMBER SPEEDING 069/55 RENN,J,A 22IF 702962
136 WRIGHT,MCARTHUR SPEEDING 070/50 ONOFRIO,R,J 23CR 700830
137 ZAMBRANA,CAROLINA,ROSE SPEEDING 059/35 RENN,J,A 22CR 704084
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC RENN,J,A 22CR 704084
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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