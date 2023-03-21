carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263

2 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN CARRYING CONCEALED GUN(M) ALEXANDER,G 23CR 242118

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 23CR 242118

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 242118

3 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN SPEEDING 070/55 Alexander,G 23IF 700413

4 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA Alexander,G 23IF 700416

5 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116

6 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702911

7 ANGEL,LEOVIGILDO,TORRE SPEEDING 035/20 ALEXANDER,G 22IF 703406

8 ARDEN,RICHARD THEODORE DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 259863

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 259863

9 ARMSTRONG,DYLAN,JACOB SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 23CR 700616

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 700616

10 BARR,HENRY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702692

EXPIRED/NO INSPECTION Alexander,G 22CR 702692

11 BARROW,ELIZABETH,WALL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,JO 23CR 700502

12 BAUTISTA GOMEZ,ADONIAS ASSAULT ON A FEMALE ALEXANDER,G 23CR 209590

INTERFERE EMERG COMMUNICATION ALEXANDER,G 23CR 209590

13 BEACHAM,MARCUS,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051365

FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,G 22CR 051365

14 BOSTICK,KALIB,MEKHI PASSENGER FLEE ACC PROP DAM COLLINS,A,S 22CR 704253

15 BRICKHOUSE,CHRISTOPHER DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704218

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704218

16 BROWN,JAZZMIN,TYWANDA DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENDETTI,J 23CR 000137

17 BROWN,MELISSA,MICHELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,JO 23CR 700398

18 CAHOON,STEVIE,CHANEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700025

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 CHUNN,D,T 23IF 700025

19 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372

SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372

20 CAREY,JUSTIN,AUGUST,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 704529

FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,J 22CR 704529

21 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582

22 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712

23 CATHEY,HEATHER,NICOLE DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705485

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 705485

24 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663

SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663

25 CRAFT,RANDELL,KEITH POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704608

26 CRAFT,TRACEY,FILZEN SIMPLE ASSAULT PEDERSEN,JA 23CR 204326

27 DENNIS,BRIAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON CRAFT,TRACE 23CR 207179

COMMUNICATING THREATS CRAFT,TRACE 23CR 207179

28 DENNIS,BRIAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON PEDERSEN,JE 23CR 207184

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 03/22/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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COMMUNICATING THREATS PEDERSEN,JE 23CR 207184

29 DORRIES,JUSTIN,LEE SPEEDING 073/50 COLLINS,A,S 21CR 704588

30 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702632

OPERATE VEH NO INS CHUNN,D,T 22CR 702632

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702632

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 702632

EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702632

31 DORRIES,JUSTIN,LEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704116

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704116

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704116

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704116

32 DURHAM,DAVID,MACARTHUR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 705774

** 33 ECKLUND,GABRIEL,WILLIA ASSAULT ON A FEMALE MORRIS,ELIS 23CR 201073

34 ETHERIDGE,KRISTA,JEAN SIMPLE ASSAULT GUION,DOLOR 23CR 241100

DISORDERLY CONDUCT GUION,DOLOR 23CR 241100

35 FERNANDEZ,NICOLAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER 21CR 000469

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER 21CR 000469

36 GARCIAZUMARRAGA,RUBICE NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 700211

37 GEMMELL,SHENA,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704433

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704433

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Alexander,G 22CR 704433

38 GONZALEZ,CAITLIN,SUE SPEEDING 063/45 Alexander,G 22CR 705089

39 GRAHAM,JESSE,GARLAND DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 21CR 702439

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,G 21CR 702439

40 GRIFFIN,STEVEN,KEITH DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051369

41 GUY,ADAM,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704628

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 704628

42 HARGROVE,CAMERON,SHAYE COMMUNICATING THREATS BROWN,GEORG 22CR 050776

43 HAYES,TYQUAN,SYKREE DWLR NOT IMPAIRED REV DESTEFANO,J 19CR 702786

OPERATE VEH NO INS DESTEFANO,J 19CR 702786

44 HEATH,SAMUEL CYBERSTALKING JEWELL,KIMB 22CR 261501

45 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249

DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249

46 HODGE,CHRISTOPHER SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 21CR 050913

47 JOHNSON,JAYLYN,QUINN SPEEDING 061/45 Alexander,G 23CR 700385

48 KARCHER,JOHNATHAN,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 704154

49 KARCHER,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703864

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Alexander,G 21CR 703864

50 LARSEN,JAMES,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,JO 23CR 700373

51 LASHUS,DAVID,ROGER,III DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700459

52 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, UNSAFE PASSING YELLOW LINE Alexander,G 23IF 700197

53 MASON,CHARLES,DAWSON,J SPEEDING 057/40 CHUNN,D,T 23CR 700316

** 54 MATTHEWS,KYLE,LEE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ALEXANDER,G 23CR 215979

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 23CR 215979

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 215979

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 23CR 215979

SPEEDING 080/45 ALEXANDER,G 23CR 215979

DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 215979

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ALEXANDER,G 23CR 215979

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 23CR 215979

55 MATTHEWS,KYLE,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22IF 703322

56 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963

57 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388

58 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 03/22/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179

59 MCKINNEY,MARTHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) Alexander,G 23CR 700115

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 700115

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 23CR 700115

60 MITCHELL,LEO,JOSEPH,II SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 702412

DRIVING WHILE IMPAIRED Alexander,G 22CR 702412

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 22CR 702412

WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY Alexander,G 22CR 702412

61 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 700442

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700442

62 NELSON,JEREMY,DOUGLAS CARRYING CONCEALED GUN(M) Alexander,G 22CR 705670

63 NEWKIRK,BRIAN,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 704812

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL ALEXANDER,J 22CR 704812

64 NICELY,MELISSA,KRYSTAL SECOND DEGREE TRESPASS SONNICHSEN, 23CR 240796

65 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS SECOND DEGREE TRESPASS SONNICHSEN, 23CR 240791

66 ONEAL,DOUGLAS,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701909

67 PAOLO,CHRISTOPHER,ANTH DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052104

68 PEREZ,JENNIFER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 703947

69 RAMIREZ,SUSANA NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 700797

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 23CR 700797

70 REDDING,EDGAR,JOE SIMPLE ASSAULT WEST,THOMAS 22CR 357482

71 RIVEIRA,ERIC,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 700652

72 SCHAUB,HILLARY,JO SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 705091

73 SCHUBERT,SONZA,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704610

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704610

74 SCOTTI,ALICE,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051908

SPA 75 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416

SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416

76 SETZER,APRIL,DAWNN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700369

77 SIMS,CRYSTAL,LEE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704609

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704609

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704609

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 704609

78 SMALL,RYAN,KENNETH SPEEDING 075/55 Alexander,G 23CR 700796

** 79 SOUTHERN,ROBERT,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HOLSCLAW,C 22CR 704601

80 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,JO 22CR 321022

81 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700648

DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700648

CRIMINAL CONTEMPT Alexander,G 22CR 700648

82 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701726

83 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 061/45 Alexander,G 22CR 705090

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705090

84 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943

85 STRICKLAND,TONYA,DENIS CARRYING CONCEALED GUN(M) TURNER,BRAN 22CR 702997

WINDOW TINTING VIOL TURNER,BRAN 22CR 702997

86 THOMAS,STACIE,LYNN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 22CR 705434

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705434

87 TOSH,ALEXIS,PAIGE POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000431

88 VERBOIS,ROBERT,CRAIG MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705413

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705413

** 89 VESLEY,REBECCA,ANN NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 23CR 000023

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SMITH,J 23CR 000023

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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