DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263
2 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN CARRYING CONCEALED GUN(M) ALEXANDER,G 23CR 242118
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 23CR 242118
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 242118
3 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN SPEEDING 070/55 Alexander,G 23IF 700413
4 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA Alexander,G 23IF 700416
5 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700116
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 700116
6 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702911
7 ANGEL,LEOVIGILDO,TORRE SPEEDING 035/20 ALEXANDER,G 22IF 703406
8 ARDEN,RICHARD THEODORE DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 259863
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 259863
9 ARMSTRONG,DYLAN,JACOB SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 23CR 700616
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 700616
10 BARR,HENRY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702692
EXPIRED/NO INSPECTION Alexander,G 22CR 702692
11 BARROW,ELIZABETH,WALL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,JO 23CR 700502
12 BAUTISTA GOMEZ,ADONIAS ASSAULT ON A FEMALE ALEXANDER,G 23CR 209590
INTERFERE EMERG COMMUNICATION ALEXANDER,G 23CR 209590
13 BEACHAM,MARCUS,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051365
FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,G 22CR 051365
14 BOSTICK,KALIB,MEKHI PASSENGER FLEE ACC PROP DAM COLLINS,A,S 22CR 704253
15 BRICKHOUSE,CHRISTOPHER DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704218
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704218
16 BROWN,JAZZMIN,TYWANDA DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BENDETTI,J 23CR 000137
17 BROWN,MELISSA,MICHELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,JO 23CR 700398
18 CAHOON,STEVIE,CHANEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CHUNN,D,T 23IF 700025
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 CHUNN,D,T 23IF 700025
19 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372
SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372
20 CAREY,JUSTIN,AUGUST,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 704529
FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,J 22CR 704529
21 CARLSON,KEITH,RICHARD SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 21CR 704582
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 21CR 704582
22 CASE,MELANIE,YOUNG DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 051712
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 21CR 051712
23 CATHEY,HEATHER,NICOLE DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY Alexander,G 22CR 705485
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 705485
24 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663
SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663
25 CRAFT,RANDELL,KEITH POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704608
26 CRAFT,TRACEY,FILZEN SIMPLE ASSAULT PEDERSEN,JA 23CR 204326
27 DENNIS,BRIAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON CRAFT,TRACE 23CR 207179
COMMUNICATING THREATS CRAFT,TRACE 23CR 207179
28 DENNIS,BRIAN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON PEDERSEN,JE 23CR 207184
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 03/22/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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COMMUNICATING THREATS PEDERSEN,JE 23CR 207184
29 DORRIES,JUSTIN,LEE SPEEDING 073/50 COLLINS,A,S 21CR 704588
30 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV CHUNN,D,T 22CR 702632
OPERATE VEH NO INS CHUNN,D,T 22CR 702632
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CHUNN,D,T 22CR 702632
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CHUNN,D,T 22CR 702632
EXPIRED/NO INSPECTION CHUNN,D,T 22CR 702632
31 DORRIES,JUSTIN,LEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704116
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704116
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704116
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704116
32 DURHAM,DAVID,MACARTHUR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 705774
** 33 ECKLUND,GABRIEL,WILLIA ASSAULT ON A FEMALE MORRIS,ELIS 23CR 201073
34 ETHERIDGE,KRISTA,JEAN SIMPLE ASSAULT GUION,DOLOR 23CR 241100
DISORDERLY CONDUCT GUION,DOLOR 23CR 241100
35 FERNANDEZ,NICOLAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER 21CR 000469
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER 21CR 000469
36 GARCIAZUMARRAGA,RUBICE NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 700211
37 GEMMELL,SHENA,DALE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704433
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704433
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Alexander,G 22CR 704433
38 GONZALEZ,CAITLIN,SUE SPEEDING 063/45 Alexander,G 22CR 705089
39 GRAHAM,JESSE,GARLAND DWLR IMPAIRED REV ALEXANDER,G 21CR 702439
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ALEXANDER,G 21CR 702439
40 GRIFFIN,STEVEN,KEITH DWI - MOTOR BOAT/VESSEL INGLE,S 22CR 051369
41 GUY,ADAM,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704628
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 704628
42 HARGROVE,CAMERON,SHAYE COMMUNICATING THREATS BROWN,GEORG 22CR 050776
43 HAYES,TYQUAN,SYKREE DWLR NOT IMPAIRED REV DESTEFANO,J 19CR 702786
OPERATE VEH NO INS DESTEFANO,J 19CR 702786
44 HEATH,SAMUEL CYBERSTALKING JEWELL,KIMB 22CR 261501
45 HERNANDEZ,DANIEL,ALMEI SPEEDING 062/35 ALEXANDER,G 22CR 050249
DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050249
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ALEXANDER,G 22CR 050249
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050249
46 HODGE,CHRISTOPHER SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 21CR 050913
47 JOHNSON,JAYLYN,QUINN SPEEDING 061/45 Alexander,G 23CR 700385
48 KARCHER,JOHNATHAN,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 704154
49 KARCHER,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703864
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Alexander,G 21CR 703864
50 LARSEN,JAMES,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIAMS,JO 23CR 700373
51 LASHUS,DAVID,ROGER,III DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700459
52 LAUGHINGHOUSE,JACKSON, UNSAFE PASSING YELLOW LINE Alexander,G 23IF 700197
53 MASON,CHARLES,DAWSON,J SPEEDING 057/40 CHUNN,D,T 23CR 700316
** 54 MATTHEWS,KYLE,LEE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ALEXANDER,G 23CR 215979
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 23CR 215979
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 215979
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 23CR 215979
SPEEDING 080/45 ALEXANDER,G 23CR 215979
DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 23CR 215979
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ALEXANDER,G 23CR 215979
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 23CR 215979
55 MATTHEWS,KYLE,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER MORRISON,T, 22IF 703322
56 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963
57 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388
58 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 03/22/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179
59 MCKINNEY,MARTHA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) Alexander,G 23CR 700115
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 23CR 700115
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 23CR 700115
60 MITCHELL,LEO,JOSEPH,II SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 702412
DRIVING WHILE IMPAIRED Alexander,G 22CR 702412
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 22CR 702412
WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY Alexander,G 22CR 702412
61 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 700442
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700442
62 NELSON,JEREMY,DOUGLAS CARRYING CONCEALED GUN(M) Alexander,G 22CR 705670
63 NEWKIRK,BRIAN,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 704812
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY LOCAL ALEXANDER,J 22CR 704812
64 NICELY,MELISSA,KRYSTAL SECOND DEGREE TRESPASS SONNICHSEN, 23CR 240796
65 NICELY,WILLIAM,DOUGLAS SECOND DEGREE TRESPASS SONNICHSEN, 23CR 240791
66 ONEAL,DOUGLAS,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701909
67 PAOLO,CHRISTOPHER,ANTH DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052104
68 PEREZ,JENNIFER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 22CR 703947
69 RAMIREZ,SUSANA NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 23CR 700797
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 23CR 700797
70 REDDING,EDGAR,JOE SIMPLE ASSAULT WEST,THOMAS 22CR 357482
71 RIVEIRA,ERIC,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 23CR 700652
72 SCHAUB,HILLARY,JO SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 705091
73 SCHUBERT,SONZA,MARIE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 704610
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704610
74 SCOTTI,ALICE,MARIA DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051908
SPA 75 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416
SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416
76 SETZER,APRIL,DAWNN DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 700369
77 SIMS,CRYSTAL,LEE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 704609
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 704609
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 704609
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 704609
78 SMALL,RYAN,KENNETH SPEEDING 075/55 Alexander,G 23CR 700796
** 79 SOUTHERN,ROBERT,LEE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HOLSCLAW,C 22CR 704601
80 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,JO 22CR 321022
81 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700648
DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700648
CRIMINAL CONTEMPT Alexander,G 22CR 700648
82 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701726
83 STEPHAN,JOHNATHAN,DAVI SPEEDING 061/45 Alexander,G 22CR 705090
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705090
84 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943
85 STRICKLAND,TONYA,DENIS CARRYING CONCEALED GUN(M) TURNER,BRAN 22CR 702997
WINDOW TINTING VIOL TURNER,BRAN 22CR 702997
86 THOMAS,STACIE,LYNN SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) Alexander,G 22CR 705434
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 705434
87 TOSH,ALEXIS,PAIGE POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SZCZEPANIAK 22CR 000431
88 VERBOIS,ROBERT,CRAIG MISDEMEANOR LARCENY Stallings,N 22CR 705413
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Stallings,N 22CR 705413
** 89 VESLEY,REBECCA,ANN NO OPERATORS LICENSE SMITH,J 23CR 000023
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SMITH,J 23CR 000023
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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