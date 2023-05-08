carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701405

2 ACEVEDO,JESSICA,STULTZ CARRYING CONCEALED GUN(M) CARROLL,T 22CR 704415

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704415

3 ALLISON,JUSTIN,CLAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700070

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 700070

4 ALTON,JAN,RAY SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 23IF 700829

5 AMEND,KYLE,ROBERT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700830

IMPROPER MUFFLER ENNIS,D,F 23IF 700830

6 ANDERSON,AALIAH,WYLENE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 051059

RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051059

7 ARROYO,JOSELLE SIMPLE ASSAULT ARROYO,RAYM 23CR 283128

8 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822

9 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704605

10 BAKER,ROBERT,SCOTT,III WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701415

11 BARBEE,JULIE,CAROLINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701463

** 12 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099

13 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670

14 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701205

15 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700649

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700649

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700649

16 BERNABE,REBECCA,RALPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,SAMUE 23CR 243895

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,SAMUE 23CR 243895

17 BOECKMANN,TIANNA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701309

18 BOND,TAYLOR FELONY POSSESSION OF COCAINE ENNIS,D 22CR 051718

19 BOND,TAYLOR,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703203

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 703203

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 703203

20 BONESSI,DEAN,MICHAEL BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000286

21 BONEY,HEATHER,KNISELY SPEEDING 060/45 BEDSOLE,JOS 23IF 700682

22 BORNEMAN,MATTHEW,LEE CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702640

23 BOWERSMITH,MICHEAL BYR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 279741

24 BOWERSMITH,MICHEAL,BYR NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 704322

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 704322

25 BOYCE,BEDFORD,WILLIAMS DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,SAMUE 23CR 255050

FAILURE TO REDUCE SPEED SCOTT,SAMUE 23CR 255050

26 BRAKE,JAMES,EVERETTE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 249378

27 BRAKE,JAMES,EVERETTE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700498

28 BRANCHE,SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701764

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701764

29 BRAXTON,GRAHAM,MCCOY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701077

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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NO LIABILITY INSURANCE BEDSOLE,JOS 23CR 701077

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701077

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY BEDSOLE,JOS 23CR 701077

EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701077

30 BRAZIE,MITCHELL,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051594

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 051594

31 BREWER,HEATHER,RILEY SPEEDING 055/45 BEDSOLE,JOS 23IF 700843

32 BRINKLEY,DALTON,EARL SPEEDING 067/45 ENNIS,D,F 23CR 701407

** 33 BROOKS,ALY,DAVIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BEDSOLE,J 22CR 051460

DRIVING WHILE IMPAIRED BEDSOLE,J 22CR 051460

LICENSE OR PERMIT RISTRICTION BEDSOLE,J 22CR 051460

** 34 BROOKS,ALY,DAVIS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BEDSOLE,J 22CR 051461

35 BROWN,COLTON,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700940

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 700940

36 BROWN,JACOB,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705650

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 705650

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 705650

37 BRUGGER,DANIEL,JOHN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 702039

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 702039

38 BRYANT,REGINALD,REKEIS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705129

39 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705331

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705331

40 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700222

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700222

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700222

41 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297745

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297745

42 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704686

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704686

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704686

43 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051460

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D 21CR 051460

44 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CARROLL,T 22IF 702043

45 CAHOON,MELISSA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705794

46 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705691

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705691

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 705691

47 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700625

48 CANNADY,ALBERT,THOMAS, DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700333

49 CARRAZCO-JAUREGUI,JESU NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701479

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701479

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 701479

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 701479

50 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258

51 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939

52 CARROLL,JOSHUA,OLIVER SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 22CR 700924

DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700924

53 CARROLL,JOSHUA,OLIVER POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 700929

54 CARROLL,JOSHUA,OLIVER IMPROPER MUFFLER MORRISON,T, 21IF 702123

55 CARTER,BROOKS,RYAN SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 23CR 701480

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701480

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 701480

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701480

56 CARTWRIGHT,CHARLES,STA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701125

57 CHAPMAN,DENNIS,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700629

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700629

58 CHILDRESS,JOE,ALLEN,II SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 23CR 701373

59 CHURCH,GARLAND,STEVEN DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 23CR 000276

60 CLARK,ORION,TYREE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 704850

61 CLODFELTER,NATHAN,EVER DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 052010

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 052010

62 COOK,JULIA,ANNA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050560

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 050560

63 COOKE,JESSICA,ANN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BEDSOLE,JOS 23CR 700589

64 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051607

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051607

65 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051608

66 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808

67 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311

68 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315

69 CRUZ,KAWIKA,ANTONIO,KA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 701225

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701225

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701225

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 701225

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701225

SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 22CR 701225

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 701225

70 CUSTANCE,ANDREW,JOHN SPEEDING 076/55 ENNIS,D,F 23CR 701503

71 DANIELS,ZIYONA,DENISE CONSUME ALC BY

72 DANIELS,ZIYONA,DENISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703042

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703042

73 DAVIS,JEFFERY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 700640

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BEDSOLE,JOS 23CR 700640

74 DAVIS,LETITIA,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701404

75 DAY,NICOLE,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 23CR 701329

** 76 DE ANDA LARA,ADAN,EMMA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 272174

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 272174

77 DE-ANDA-LARA,ADAN,EMMA SPEEDING 072/50 ENNIS,D,F 23CR 701408

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701408

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 23CR 701408

78 DECKER,DAKOTA,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700938

OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 23CR 700938

79 DECKER,DAKOTA,JAMES OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 23CR 700939

DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700939

80 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773

81 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224

82 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302

FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302

UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302

UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302

83 DONAHUE,JACK,WILLIAM FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 703615

84 DONNELLY,JOSHUA,MICHAE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701477

EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701477

85 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701180

UNSAFE MOVEMENT BEDSOLE,JOS 23CR 701180

86 DOYLE,JOHN,RUSSELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PITTMAN,R,D 23IF 700454

FOLLOWING TOO CLOSELY PITTMAN,R,D 23IF 700454

** 87 DREISBACH,AVA,CARE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,DAVID 23CR 260554

88 DREISBACH,AVA,CARE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701116

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 701116

89 DUNCAN,JUSTIN,DUANE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050366

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 050366

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( ENNIS,D 22CR 050366

** 90 DUNCAN,JUSTIN,DUANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700532

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700532

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700532

91 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051307

92 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MYER,M 22CR 051308

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 051308

** 93 DUNN,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 308591

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 308591

94 DUNN,JOHN,EDWARD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704835

95 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479

96 EDMONDSON,MIRANDA,NICH DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 702506

97 EDWARDS,JAMES,ANDREW NO OPERATORS LICENSE BORN,E 23CR 000259

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BORN,E 23CR 000259

98 EVANGELISTA,DAVID,CHRI DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 22CR 314999

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ROBINSON,TU 22CR 314999

99 EVANS,KEIFFER,DEVYN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CARROLL,T 22CR 705067

100 FERGUSON,STEPHEN,KENT, NO LIABILITY INSURANCE ROBINSON,T 22CR 705566

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROBINSON,T 22CR 705566

FAILURE TO REDUCE SPEED ROBINSON,T 22CR 705566

101 FERRELL,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22IF 700644

102 FIELDS,MIKAYLA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704766

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704766

103 FINAU,ALLEN,TEVITA ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) BEDSOLE,J,A 17CR 703655

104 FINCH,CHRISTOPHER,EARL NO LIABILITY INSURANCE BEDSOLE,JOS 23CR 701032

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701032

EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701032

SPEEDING 045/35 BEDSOLE,JOS 23CR 701032

105 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041

106 FOSTER,NICHOLAS,CHRIST SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 23IF 700889

** 107 GALLIONELANGLEY, BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL, T 23CR 255316

108 GALLIONELANGLEY,BRITTN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 701326

109 GARCIA,TASHA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 701532

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 701532

** 110 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426

111 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507

112 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461

113 GILLIKIN,CLAYTON,MOORE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705345

114 GILLIKIN,CLAYTON,MOORE DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705348

115 GINES,DANIEL,ANGEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702419

116 GINES,DANIEL,ANGEL,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 22CR 702420

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702420

117 GODETTE,ANTONIO,DOMINI SPEEDING 080/55 ENNIS,D,F 23CR 700560

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700560

118 GOODWIN,BODIE,FINN WINDOW TINTING VIOL FRANKEL,J 23CR 701299

119 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305

NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305

120 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970

SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970

121 GUERRERO,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051599

FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 22CR 051599

122 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672

123 GUNTER,ABIGAIL,ANNMARI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700485

124 GUTHRIE,EDWARD,KEMP,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 700631

** 125 HADDOCK,GAIL,LINDA AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 702174

126 HADDOCK,JAMES,A SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 22CR 702176

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 702176

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702176

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702176

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 22CR 702176

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 702176

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 702176

127 HALES,KENNETH,WAYNE MISDEMEANOR LARCENY SCOTT,S,C 20CR 702398

RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S,C 20CR 702398

128 HALL,BRADLEY,NORBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700559

129 HANKINS,CALEB,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705651

EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22CR 705651

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705651

** 130 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 703949

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 703949

131 HANN,DUSTYON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704007

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704007

OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704007

132 HARDESTY,TAVEON,DELONT NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701504

SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 23CR 701504

133 HARPER,CHRISTOPHER,WEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705587

134 HARTLEY,DREW,CURTIS DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050818

DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 050818

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050818

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MYER,M 22CR 050818

135 HENNESSEY,EDWARD,CHARL SPEEDING 054/35 ENNIS,D,F 23CR 701462

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701462

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 23CR 701462

OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S ENNIS,D,F 23CR 701462

136 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704358

137 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 317064

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 317064

138 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705026

OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 705026

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 705026

139 HILL,ANNA,BELLE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344223

** 140 HILL,ANNA,BELLE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705486

141 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 22CR 700275

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700275

142 HILLYER,MELINDA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701123

143 HINES,JAMEL,KWAME DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000367

144 HINNANT,JEREMY,WADE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701302

145 HOLTON,TIMOTHY,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704851

146 HORNADAY,TONYA,HALL BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000285

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

147 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 080/50 ENNIS,D,F 22CR 702007

148 HUNT,JONATHAN,ASHLEY FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 23IF 700307

149 HUNT,RODNEY,KEITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701181

EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701181

150 HYLER,ADAM,BLAKE EXPIRED OPERATORS LICENSE SUGGS,D 23CR 000294

BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000294

151 JACKSON,CHRISTOPHER,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 23CR 000075

OPERATE VEH NO INS SCOTT,S 23CR 000075

152 JAMES,DARIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000458

** 153 JAMES,JAMES,DARIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 20CR 000455

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 20CR 000455

154 JAMES,JAMES,DARIN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20IF 000116

155 JAMES,RASHAOUN,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700642

156 JARMAN,WILLIAM,SUTTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 701325

157 JENKINS,MASON,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 706031

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706031

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 706031

158 JOHNSON,CLYDE,WENDELL, DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703802

159 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705588

160 JOHNSON,DELMUS,LETOI DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052033

161 JOHNSON,NYKERIA,DIAMON ALLOW UNLICENSED TO DRIVE ENNIS,D,F 23CR 701505

162 JOHNSON,TERRY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 212044

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 212044

163 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 700766

164 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 000477

165 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT ON A FEMALE MYER,M 22CR 000478

166 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT BY POINTING A GUN MYER,M 22CR 000479

167 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT - FREE TEXT JOHNSON,GER 22CR 274941

168 JONES,CRAIG,LAMAR DISCHARGE FIREARM IN CITY MYER,M 22CR 000731

169 JONES,CRAIG,LAMAR INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) WILLIS,AL,D 23CR 272910

170 JONES,JUSTICE,MERLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 23CR 000141

171 JONES,MATTHEW,FISHER SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 23CR 701502

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 701502

172 KAY,ADENA,GEORGE SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 23CR 700561

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700561

173 KELLY,KATHARINA,YLANA DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050562

DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 050562

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ROBINSON,T 22CR 050562

174 KORNEGAY,BENJAMIN,TYLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701416

175 LANE,CHARLES,JOSEPH MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 23CR 000275

176 LAU,DAVID,C DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,SAMUE 22CR 299300

FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,SAMUE 22CR 299300

177 LAWRENCE,ROBERT,EVANS LEAVE VEH UNATTENDED/UNSECURE SCOTT,S 23IF 000045

178 LEWIS,CHARLES,CAMERON, LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 23CR 701374

PERMIT OPERATION VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 701374

AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 23CR 701374

179 LEWIS,DARLA,SUE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297202

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297202

180 LEWIS,DARLA,SUE SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 22CR 704669

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704669

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704669

181 LEWIS,KAREN,JOY FAILURE TO YIELD FRANKEL,J 22IF 702896

182 LIETUVNINKAS,BRIANNA,L DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700628

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 700628

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628

183 LITTLEJOHN,IAN,JAMES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000852

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

184 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008

185 MANN,DANIEL,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 23CR 288811

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,TRA 23CR 288811

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,TRA 23CR 288811

186 MARTIN,BOBBY,GLENN,III FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BEDSOLE,J 23IF 000035

187 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705632

188 MARTINEZ,ETHAN,JAMES BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000295

189 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051794

190 MASON,SERENA,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701417

191 MASON,WILLIAM THOMAS MISDEMEANOR LARCENY FRANKEL,JOS 22CR 273025

192 MATA-REYES,PAULO,GUADA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700562

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700562

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700562

193 MAY,MICHAEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051322

194 MAY,MICHAEL,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702415

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702415

195 MCARTHUR,THOMAS,CARL,I EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701203

EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701203

196 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231

197 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316

198 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318

199 MEADOWS,MATTHEW,MIKE,J DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702552

200 MEYERS,JAKE,MILTON NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT ENNIS,D,F 23CR 701481

201 MILLER,TERRY,WAYNE,III DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 23CR 247956

202 MILLER,TERRY,WAYNE,III POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 23CR 700874

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 23CR 700874

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 23CR 700874

203 MOODY,KENNETH,ALLEN FENDER HEIGHT VIOLATION SCOTT,S 22IF 702354

204 MOORE,STEVEN,WILLIAM FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 22CR 704727

205 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045

206 MORALESMENDEZ,BLANCA,E NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704357

** 207 MORITZ,TRAVIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 23CR 288100

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 23CR 288100

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 23CR 288100

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 23CR 288100

208 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379

209 NESBITT,HAILEY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052352

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 21CR 052352

210 NESBITT,HAILEY,ANN RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 21CR 704090

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 704090

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D,F 21CR 704090

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 704090

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 704090

211 NEWBERN,WILLIAM,BENJAM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 365086

212 NGUYEN,VINH,TRUNG FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SUGGS,D 23IF 000042

213 NICHOLS,THOMAS LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286487

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 286487

214 NICHOLS,THOMAS,LEE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704463

215 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706033

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 706033

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 706033

SPEEDING 064/50 ENNIS,D,F 22CR 706033

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 706033

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 706033

216 NORTON,SARA,PIERCE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 23CR 701533

217 ONEAL,DANNY,STEVEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344186

218 ONEAL,DANNY,STEVEN,II FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 22CR 705488

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705488

219 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478

220 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479

221 OSLIN,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 280351

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 280351

222 PALMER,EMMA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704297

223 PALMETER,HEATHER,O'HAG DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 350234

FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,TRA 22CR 350234

224 PANT,COURTNEY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 23CR 234285

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,TRA 23CR 234285

225 PARGETER,JASON,MICHAEL UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22IF 701683

226 PATTERSON,MARGARET,ANN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703803

227 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705633

228 PEARSALL,KATHERINE,MAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701101

229 PENNY,NINA,DEVONE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 704836

AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704836

230 PERKINS,WILLIAM,BLAKE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 701328

231 PIKE,BRANDON,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051404

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051404

232 PITTMAN,AMBER,NICOLE SPEEDING 061/45 ENNIS,D,F 23CR 701406

233 PITTS,RHEA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700728

234 PONDER,REBEKAH,LYNN SPEEDING 065/45 SCOTT,S 23CR 700989

235 PRICE,VONTRELL,MALIK UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23IF 700898

236 RAMIREZLOPEZ,JOSE,G DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700944

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 23CR 700944

237 RICHARDS,JOY,ANNE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000832

238 RICHARDS,TERRY GORDON SEXUAL BATTERY MYER,MATTHE 22CR 000476

239 RICHARDS,TERRY GORDON DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 22CR 291060

NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,TU 22CR 291060

DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,TU 22CR 291060

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,TU 22CR 291060

240 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 701327

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 23CR 701327

241 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572

242 ROBINSON,JEREMY EXCEEDING POSTED SPEED Andrew,Jaco 23IF 700841

243 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701128

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 701128

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701128

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701128

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701128

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 701128

244 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLER,JOSH 22CR 371019

DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,JOSH 22CR 371019

245 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MILLER,J,A 22CR 705995

246 RUTYNA,KYLIE,RENEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705696

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 705696

247 SALYARDS,SAMUEL,COLE WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701418

248 SANCHEZ,AMARILIS SIMPLE ASSAULT ARROYO,RAYM 23CR 283132

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 249 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 350313

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 350313

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,DAVID 22CR 350313

** 250 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 22CR 350316

251 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705631

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705631

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705631

252 SCHNEIDER,ANDREW,HAROL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701078

253 SHIRE,DAVID MINGJEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 000508

254 SINGLETARY JR ,ELLIS J DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 285750

255 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704426

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704426

256 SINNOTT,LEE,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700579

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700579

257 SMITH,ZACHARY,SEWARD MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 23CR 000273

258 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 703450

259 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701669

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701669

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701669

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701669

260 SPOOR,JAMES,EDWARD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 23CR 700902

261 SPOOR,JAMES,EDWARD FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 700495

** 262 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738

263 STEWART,JERRELL,LESHAW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704063

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704063

264 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024

265 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703

266 STRINGFELLOW,RACHEL,AN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Andrew,Jaco 23CR 701377

267 STROUD,JOHN,JOSHUA DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,DAVID 22CR 370475

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 370475

268 STROUD,JOHN,JOSHUA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000245

269 STUBER,FREDERICK,RICHA POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 702705

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 702705

270 STUBER,FREDERICK,RICHA SPEEDING 064/35 ENNIS,D 21CR 051518

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051518

271 SWANGER,BRUCE,MICHAEL SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 23IF 700096

272 TAPIA,MELANIE,LYNN SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 000729

273 TAPIA,MELANIE,LYNN SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 000730

274 TAYLOR,BRIEN,MCKEIVER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701720

** 275 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051120

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051120

276 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701894

** 277 TAYLOR,JUSTIN,WAYNE SPEEDING 055/35 ENNIS,D 21CR 052241

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052241

278 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051352

DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 22CR 051352

279 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 701582

280 TAYLOR,RICHARD,TIMOTHY NO OPERATORS LICENSE BEDSOLE,JOS 23CR 700767

281 TAYLOR,ROBERT,BURTON I DRIVING WHILE IMPAIRED DAVID ENNIS 23CR 281212

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DAVID ENNIS 23CR 281212

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE DAVID ENNIS 23CR 281212

282 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700937

283 TAYLORBRYANT,KATELIN,R AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CARROLL,T 22CR 702799

284 THOMAS,CIERA,TIMMONS BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000296

285 THOMAS,DONETTA,NATEE C DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323266

286 THOMAS,DONETTA,NATEE,C DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705130

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10

COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 705130

287 THOMASSON,JADYN,NASIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 23CR 700471

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 23CR 700471

288 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335

289 TORRES-YONEZ,OMAR NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701204

290 TOUDLE,RAYMOND,ABDUL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702968

291 TRIM,DANIELLE,MARIE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704009

** 292 TRIMBLE,JEFFREY,LEE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO REAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702511

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702511

293 TRIPP,FELICIA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703064

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 703064

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703064

294 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442

** 295 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396

** 296 UTLEY,BRITNEY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 271383

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 271383

297 UTLEY,BRITNEY,MARIE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 23IF 700811

OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S ENNIS,D,F 23IF 700811

298 VALDOVINOS,PEDRO,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705871

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705871

** 299 VEALEY,DEREK,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 226943

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 226943

300 VELAZQUEZ,FELICIANO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,OF 22CR 000507

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,OF 22CR 000507

301 VELAZQUEZ,FELICIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ROBINSON,T 22CR 703608

IMPROPER BACKING ROBINSON,T 22CR 703608

302 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704654

303 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704804

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704804

304 VOGELSONG,MAKYA,ELIZAB DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704604

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704604

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704604

305 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230

** 306 WADDELL,GWENDOLYN,MACK DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323969

** 307 WADDELL,GWENDOLYN,MACK SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ENNIS,D,F 22CR 705140

308 WAGES,ROGER,FLOYD,III DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,OFF MA 22CR 283947

309 WAGES,ROGER,FLOYD,III DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22IF 702624

310 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 704309

311 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 704392

312 WALLACE,JAMES,BRIAN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS ROBINSON,T 23CR 700523

313 WALSTON,SPENCER,REED FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SCOTT,S 23IF 700595

314 WATKINS,TROY,ANTHONY EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T 22IF 701997

315 WATTS,TORRI,DORON IMPAIRED SUPERV/INSTRUCTION ENNIS,D,F 22CR 705131

AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705131

316 WELLS,JEREMY,DAVID SPEEDING 067/50 ENNIS,D,F 22CR 702668

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702668

317 WHITAKER,ANTHONY,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705960

318 WILKINS,MELISSA,NICHOL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701680

** 319 WILLIAMS,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050622

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11

COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

320 WILLIAMS,LARRY,JAY DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702583

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 702583

321 WILLIAMS,RONALD,GRAY,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701076

EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701076

322 WILLIAMS,THOMAS,KYLE WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301

WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301

FENDER HEIGHT VIOLATION BEDSOLE,JOS 23CR 701301

323 WILLIS,STACY,DEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052270

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052270

324 WILLIS,STACY,DEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703973

325 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704010

326 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036

327 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051244

** 328 YOUNG,WALTER,BALDWIN,J DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704641

329 ZILIAK,TANNER,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 337063

330 ZILIAK,TANNER,STEPHEN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22IF 703213

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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