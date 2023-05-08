DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABDULLAH,RASHAD,HASSAN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701405
2 ACEVEDO,JESSICA,STULTZ CARRYING CONCEALED GUN(M) CARROLL,T 22CR 704415
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704415
3 ALLISON,JUSTIN,CLAY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700070
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23IF 700070
4 ALTON,JAN,RAY SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 23IF 700829
5 AMEND,KYLE,ROBERT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700830
IMPROPER MUFFLER ENNIS,D,F 23IF 700830
6 ANDERSON,AALIAH,WYLENE INTOXICATED AND DISRUPTIVE SCOTT,S 22CR 051059
RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051059
7 ARROYO,JOSELLE SIMPLE ASSAULT ARROYO,RAYM 23CR 283128
8 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703822
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703822
9 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704605
10 BAKER,ROBERT,SCOTT,III WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701415
11 BARBEE,JULIE,CAROLINE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701463
** 12 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099
13 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670
14 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701205
15 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700649
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700649
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700649
16 BERNABE,REBECCA,RALPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,SAMUE 23CR 243895
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,SAMUE 23CR 243895
17 BOECKMANN,TIANNA,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701309
18 BOND,TAYLOR FELONY POSSESSION OF COCAINE ENNIS,D 22CR 051718
19 BOND,TAYLOR,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703203
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 703203
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 703203
20 BONESSI,DEAN,MICHAEL BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000286
21 BONEY,HEATHER,KNISELY SPEEDING 060/45 BEDSOLE,JOS 23IF 700682
22 BORNEMAN,MATTHEW,LEE CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 22CR 702640
23 BOWERSMITH,MICHEAL BYR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 279741
24 BOWERSMITH,MICHEAL,BYR NO OPERATORS LICENSE MYER,M 22CR 704322
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 704322
25 BOYCE,BEDFORD,WILLIAMS DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,SAMUE 23CR 255050
FAILURE TO REDUCE SPEED SCOTT,SAMUE 23CR 255050
26 BRAKE,JAMES,EVERETTE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 249378
27 BRAKE,JAMES,EVERETTE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700498
28 BRANCHE,SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 701764
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 701764
29 BRAXTON,GRAHAM,MCCOY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701077
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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NO LIABILITY INSURANCE BEDSOLE,JOS 23CR 701077
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701077
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY BEDSOLE,JOS 23CR 701077
EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701077
30 BRAZIE,MITCHELL,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051594
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 21CR 051594
31 BREWER,HEATHER,RILEY SPEEDING 055/45 BEDSOLE,JOS 23IF 700843
32 BRINKLEY,DALTON,EARL SPEEDING 067/45 ENNIS,D,F 23CR 701407
** 33 BROOKS,ALY,DAVIS DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BEDSOLE,J 22CR 051460
DRIVING WHILE IMPAIRED BEDSOLE,J 22CR 051460
LICENSE OR PERMIT RISTRICTION BEDSOLE,J 22CR 051460
** 34 BROOKS,ALY,DAVIS HIT AND RUN - FAIL TO STOP BEDSOLE,J 22CR 051461
35 BROWN,COLTON,WILLIAM DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700940
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 700940
36 BROWN,JACOB,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705650
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 705650
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 705650
37 BRUGGER,DANIEL,JOHN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 702039
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 702039
38 BRYANT,REGINALD,REKEIS DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705129
39 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR IMPAIRED REV Stallings,N 22CR 705331
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Stallings,N 22CR 705331
40 BUCK,AMANDA,YVONNE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700222
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700222
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700222
41 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297745
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297745
42 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704686
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704686
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704686
43 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051460
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D 21CR 051460
44 BUTTA,LAUREN,ELIZABETH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT CARROLL,T 22IF 702043
45 CAHOON,MELISSA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 705794
46 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705691
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705691
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 705691
47 CALLES,DAVID,CASTILLO DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700625
48 CANNADY,ALBERT,THOMAS, DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700333
49 CARRAZCO-JAUREGUI,JESU NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701479
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 23CR 701479
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23CR 701479
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 701479
50 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258
51 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939
52 CARROLL,JOSHUA,OLIVER SPEEDING 071/55 CASNER,S,M 22CR 700924
DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 22CR 700924
53 CARROLL,JOSHUA,OLIVER POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC CASNER,S,M 22CR 700929
54 CARROLL,JOSHUA,OLIVER IMPROPER MUFFLER MORRISON,T, 21IF 702123
55 CARTER,BROOKS,RYAN SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 23CR 701480
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 701480
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 701480
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701480
56 CARTWRIGHT,CHARLES,STA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701125
57 CHAPMAN,DENNIS,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700629
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700629
58 CHILDRESS,JOE,ALLEN,II SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 23CR 701373
59 CHURCH,GARLAND,STEVEN DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 23CR 000276
60 CLARK,ORION,TYREE RESISTING PUBLIC OFFICER CARROLL,T 22CR 704850
61 CLODFELTER,NATHAN,EVER DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 052010
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 052010
62 COOK,JULIA,ANNA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050560
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 050560
63 COOKE,JESSICA,ANN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BEDSOLE,JOS 23CR 700589
64 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 051607
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 051607
65 COOPER,JA'SHAWN,MARCEL RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 22CR 051608
66 COPE,ANASTASIA,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052808
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 21CR 052808
67 COPE,ANASTASIA,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 21CR 705311
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 705311
68 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315
69 CRUZ,KAWIKA,ANTONIO,KA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 701225
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701225
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701225
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 701225
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701225
SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 22CR 701225
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 701225
70 CUSTANCE,ANDREW,JOHN SPEEDING 076/55 ENNIS,D,F 23CR 701503
71 DANIELS,ZIYONA,DENISE CONSUME ALC BY
72 DANIELS,ZIYONA,DENISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 22CR 703042
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 22CR 703042
73 DAVIS,JEFFERY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 700640
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BEDSOLE,JOS 23CR 700640
74 DAVIS,LETITIA,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701404
75 DAY,NICOLE,MARIE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 23CR 701329
** 76 DE ANDA LARA,ADAN,EMMA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 272174
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 272174
77 DE-ANDA-LARA,ADAN,EMMA SPEEDING 072/50 ENNIS,D,F 23CR 701408
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701408
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 23CR 701408
78 DECKER,DAKOTA,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700938
OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 23CR 700938
79 DECKER,DAKOTA,JAMES OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 23CR 700939
DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700939
80 DELGADO,EDWARD,JOSE AN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051773
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051773
81 DELGADO,EDWARD,JOSE,AN DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 703224
82 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302
FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302
UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302
UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302
83 DONAHUE,JACK,WILLIAM FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 703615
84 DONNELLY,JOSHUA,MICHAE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701477
EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701477
85 DORRIES,JUSTIN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 701180
UNSAFE MOVEMENT BEDSOLE,JOS 23CR 701180
86 DOYLE,JOHN,RUSSELL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER PITTMAN,R,D 23IF 700454
FOLLOWING TOO CLOSELY PITTMAN,R,D 23IF 700454
** 87 DREISBACH,AVA,CARE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,DAVID 23CR 260554
88 DREISBACH,AVA,CARE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701116
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 23CR 701116
89 DUNCAN,JUSTIN,DUANE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050366
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 050366
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( ENNIS,D 22CR 050366
** 90 DUNCAN,JUSTIN,DUANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700532
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700532
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700532
91 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 051307
92 DUNICK,JASON,WILLIAM DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MYER,M 22CR 051308
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 051308
** 93 DUNN,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 308591
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 308591
94 DUNN,JOHN,EDWARD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704835
95 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479
96 EDMONDSON,MIRANDA,NICH DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 21CR 702506
97 EDWARDS,JAMES,ANDREW NO OPERATORS LICENSE BORN,E 23CR 000259
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BORN,E 23CR 000259
98 EVANGELISTA,DAVID,CHRI DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 22CR 314999
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL ROBINSON,TU 22CR 314999
99 EVANS,KEIFFER,DEVYN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM CARROLL,T 22CR 705067
100 FERGUSON,STEPHEN,KENT, NO LIABILITY INSURANCE ROBINSON,T 22CR 705566
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROBINSON,T 22CR 705566
FAILURE TO REDUCE SPEED ROBINSON,T 22CR 705566
101 FERRELL,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22IF 700644
102 FIELDS,MIKAYLA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704766
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704766
103 FINAU,ALLEN,TEVITA ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) BEDSOLE,J,A 17CR 703655
104 FINCH,CHRISTOPHER,EARL NO LIABILITY INSURANCE BEDSOLE,JOS 23CR 701032
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701032
EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701032
SPEEDING 045/35 BEDSOLE,JOS 23CR 701032
105 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041
106 FOSTER,NICHOLAS,CHRIST SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 23IF 700889
** 107 GALLIONELANGLEY, BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL, T 23CR 255316
108 GALLIONELANGLEY,BRITTN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 701326
109 GARCIA,TASHA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 701532
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 701532
** 110 GASKINS,DAVID,ALLEN,II SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703426
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 703426
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 703426
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703426
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 703426
111 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507
112 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461
113 GILLIKIN,CLAYTON,MOORE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705345
114 GILLIKIN,CLAYTON,MOORE DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705348
115 GINES,DANIEL,ANGEL,JR DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 702419
116 GINES,DANIEL,ANGEL,JR POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 22CR 702420
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702420
117 GODETTE,ANTONIO,DOMINI SPEEDING 080/55 ENNIS,D,F 23CR 700560
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700560
118 GOODWIN,BODIE,FINN WINDOW TINTING VIOL FRANKEL,J 23CR 701299
119 GREEN,JACOB,GARRETT SPEEDING 082/45 CARROLL,T 22CR 700305
NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 700305
120 GUERRERO GARCIA,VICTOR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 050970
SPEEDING 061/45 CARROLL,T 22CR 050970
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 22CR 050970
121 GUERRERO,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051599
FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 22CR 051599
122 GUERREROGARCIA,VICTOR, NO OPERATORS LICENSE CARROLL,T 22CR 701672
123 GUNTER,ABIGAIL,ANNMARI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23IF 700485
124 GUTHRIE,EDWARD,KEMP,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 700631
** 125 HADDOCK,GAIL,LINDA AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 702174
126 HADDOCK,JAMES,A SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 22CR 702176
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 702176
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702176
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702176
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 22CR 702176
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 702176
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 702176
127 HALES,KENNETH,WAYNE MISDEMEANOR LARCENY SCOTT,S,C 20CR 702398
RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S,C 20CR 702398
128 HALL,BRADLEY,NORBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700559
129 HANKINS,CALEB,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705651
EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22CR 705651
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705651
** 130 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 703949
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 703949
131 HANN,DUSTYON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704007
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704007
OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704007
132 HARDESTY,TAVEON,DELONT NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701504
SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 23CR 701504
133 HARPER,CHRISTOPHER,WEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705587
134 HARTLEY,DREW,CURTIS DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050818
DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 050818
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050818
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MYER,M 22CR 050818
135 HENNESSEY,EDWARD,CHARL SPEEDING 054/35 ENNIS,D,F 23CR 701462
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 701462
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 23CR 701462
OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S ENNIS,D,F 23CR 701462
136 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704358
137 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 317064
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 317064
138 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS NO OPERATORS LICENSE MORRISON,T, 22CR 705026
OPERATE VEH NO INS MORRISON,T, 22CR 705026
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MORRISON,T, 22CR 705026
139 HILL,ANNA,BELLE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344223
** 140 HILL,ANNA,BELLE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705486
141 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 22CR 700275
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700275
142 HILLYER,MELINDA,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701123
143 HINES,JAMEL,KWAME DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000367
144 HINNANT,JEREMY,WADE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701302
145 HOLTON,TIMOTHY,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704851
146 HORNADAY,TONYA,HALL BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000285
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
147 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 080/50 ENNIS,D,F 22CR 702007
148 HUNT,JONATHAN,ASHLEY FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 23IF 700307
149 HUNT,RODNEY,KEITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701181
EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701181
150 HYLER,ADAM,BLAKE EXPIRED OPERATORS LICENSE SUGGS,D 23CR 000294
BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000294
151 JACKSON,CHRISTOPHER,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 23CR 000075
OPERATE VEH NO INS SCOTT,S 23CR 000075
152 JAMES,DARIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 20CR 000458
** 153 JAMES,JAMES,DARIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ CARROLL,T 20CR 000455
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 20CR 000455
154 JAMES,JAMES,DARIN POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CARROLL,T 20IF 000116
155 JAMES,RASHAOUN,CHARLES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700642
156 JARMAN,WILLIAM,SUTTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CARROLL,T 23CR 701325
157 JENKINS,MASON,ANDREW POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 706031
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706031
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 706031
158 JOHNSON,CLYDE,WENDELL, DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703802
159 JOHNSON,DANIEL,QUINN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705588
160 JOHNSON,DELMUS,LETOI DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052033
161 JOHNSON,NYKERIA,DIAMON ALLOW UNLICENSED TO DRIVE ENNIS,D,F 23CR 701505
162 JOHNSON,TERRY,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 212044
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 212044
163 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV BEDSOLE,JOS 23CR 700766
164 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MYER,M 22CR 000477
165 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT ON A FEMALE MYER,M 22CR 000478
166 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT BY POINTING A GUN MYER,M 22CR 000479
167 JONES,CRAIG LAMAR ASSAULT - FREE TEXT JOHNSON,GER 22CR 274941
168 JONES,CRAIG,LAMAR DISCHARGE FIREARM IN CITY MYER,M 22CR 000731
169 JONES,CRAIG,LAMAR INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) WILLIS,AL,D 23CR 272910
170 JONES,JUSTICE,MERLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 23CR 000141
171 JONES,MATTHEW,FISHER SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 23CR 701502
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 23CR 701502
172 KAY,ADENA,GEORGE SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 23CR 700561
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700561
173 KELLY,KATHARINA,YLANA DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050562
DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 050562
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ROBINSON,T 22CR 050562
174 KORNEGAY,BENJAMIN,TYLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701416
175 LANE,CHARLES,JOSEPH MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 23CR 000275
176 LAU,DAVID,C DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,SAMUE 22CR 299300
FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,SAMUE 22CR 299300
177 LAWRENCE,ROBERT,EVANS LEAVE VEH UNATTENDED/UNSECURE SCOTT,S 23IF 000045
178 LEWIS,CHARLES,CAMERON, LITTERING NOT > 15 LBS ENNIS,D,F 23CR 701374
PERMIT OPERATION VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 701374
AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 23CR 701374
179 LEWIS,DARLA,SUE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297202
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297202
180 LEWIS,DARLA,SUE SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 22CR 704669
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704669
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704669
181 LEWIS,KAREN,JOY FAILURE TO YIELD FRANKEL,J 22IF 702896
182 LIETUVNINKAS,BRIANNA,L DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700628
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 23CR 700628
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700628
183 LITTLEJOHN,IAN,JAMES FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLANCHARD,D 22CR 000852
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
184 LUPOLD,COREY,JON DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704008
185 MANN,DANIEL,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 23CR 288811
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CARROLL,TRA 23CR 288811
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,TRA 23CR 288811
186 MARTIN,BOBBY,GLENN,III FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BEDSOLE,J 23IF 000035
187 MARTIN,HEATHER,MICHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705632
188 MARTINEZ,ETHAN,JAMES BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000295
189 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 051794
190 MASON,SERENA,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701417
191 MASON,WILLIAM THOMAS MISDEMEANOR LARCENY FRANKEL,JOS 22CR 273025
192 MATA-REYES,PAULO,GUADA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 23CR 700562
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700562
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700562
193 MAY,MICHAEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051322
194 MAY,MICHAEL,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702415
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702415
195 MCARTHUR,THOMAS,CARL,I EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701203
EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701203
196 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231
197 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316
198 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318
199 MEADOWS,MATTHEW,MIKE,J DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702552
200 MEYERS,JAKE,MILTON NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT ENNIS,D,F 23CR 701481
201 MILLER,TERRY,WAYNE,III DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 23CR 247956
202 MILLER,TERRY,WAYNE,III POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 23CR 700874
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 23CR 700874
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 23CR 700874
203 MOODY,KENNETH,ALLEN FENDER HEIGHT VIOLATION SCOTT,S 22IF 702354
204 MOORE,STEVEN,WILLIAM FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 22CR 704727
205 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045
206 MORALESMENDEZ,BLANCA,E NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704357
** 207 MORITZ,TRAVIS,RAY,JR DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 23CR 288100
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 23CR 288100
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 23CR 288100
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 23CR 288100
208 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379
209 NESBITT,HAILEY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052352
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 21CR 052352
210 NESBITT,HAILEY,ANN RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 21CR 704090
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 704090
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D,F 21CR 704090
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 704090
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21CR 704090
211 NEWBERN,WILLIAM,BENJAM DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 365086
212 NGUYEN,VINH,TRUNG FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SUGGS,D 23IF 000042
213 NICHOLS,THOMAS LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286487
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 286487
214 NICHOLS,THOMAS,LEE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704463
215 NOLON,JUSTYN,RASHAD,CL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 706033
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 706033
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 706033
SPEEDING 064/50 ENNIS,D,F 22CR 706033
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 706033
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 706033
216 NORTON,SARA,PIERCE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 23CR 701533
217 ONEAL,DANNY,STEVEN,II DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 344186
218 ONEAL,DANNY,STEVEN,II FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 22CR 705488
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705488
219 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478
220 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479
221 OSLIN,LORI,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 280351
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 280351
222 PALMER,EMMA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704297
223 PALMETER,HEATHER,O'HAG DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 22CR 350234
FAIL TO BURN HEADLAMPS CARROLL,TRA 22CR 350234
224 PANT,COURTNEY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,TRA 23CR 234285
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,TRA 23CR 234285
225 PARGETER,JASON,MICHAEL UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22IF 701683
226 PATTERSON,MARGARET,ANN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703803
227 PAULINO,MACHUCHO,CUEVA DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705633
228 PEARSALL,KATHERINE,MAS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701101
229 PENNY,NINA,DEVONE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 704836
AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704836
230 PERKINS,WILLIAM,BLAKE DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 701328
231 PIKE,BRANDON,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051404
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22CR 051404
232 PITTMAN,AMBER,NICOLE SPEEDING 061/45 ENNIS,D,F 23CR 701406
233 PITTS,RHEA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700728
234 PONDER,REBEKAH,LYNN SPEEDING 065/45 SCOTT,S 23CR 700989
235 PRICE,VONTRELL,MALIK UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 23IF 700898
236 RAMIREZLOPEZ,JOSE,G DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700944
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CARROLL,T 23CR 700944
237 RICHARDS,JOY,ANNE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 22CR 000832
238 RICHARDS,TERRY GORDON SEXUAL BATTERY MYER,MATTHE 22CR 000476
239 RICHARDS,TERRY GORDON DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,TU 22CR 291060
NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,TU 22CR 291060
DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,TU 22CR 291060
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,TU 22CR 291060
240 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 701327
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 23CR 701327
241 ROBERTS,SERINO,HERIDO SPEEDING 056/35 ENNIS,D,F 21CR 701572
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 701572
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 701572
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 701572
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 21CR 701572
242 ROBINSON,JEREMY EXCEEDING POSTED SPEED Andrew,Jaco 23IF 700841
243 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701128
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 701128
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701128
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701128
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701128
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 701128
244 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLER,JOSH 22CR 371019
DRIVING WHILE IMPAIRED MILLER,JOSH 22CR 371019
245 RUSSELL,ARIANNA,ASHANT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MILLER,J,A 22CR 705995
246 RUTYNA,KYLIE,RENEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705696
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 705696
247 SALYARDS,SAMUEL,COLE WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701418
248 SANCHEZ,AMARILIS SIMPLE ASSAULT ARROYO,RAYM 23CR 283132
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 249 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 350313
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 350313
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,DAVID 22CR 350313
** 250 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD ASSAULT ON A FEMALE STYRON,MICA 22CR 350316
251 SANTUCCI,NICHOLAS,WOOD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705631
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705631
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 705631
252 SCHNEIDER,ANDREW,HAROL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701078
253 SHIRE,DAVID MINGJEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 000508
254 SINGLETARY JR ,ELLIS J DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 285750
255 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704426
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704426
256 SINNOTT,LEE,ANN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 23CR 700579
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 23CR 700579
257 SMITH,ZACHARY,SEWARD MISDEMEANOR LARCENY BORN,E 23CR 000273
258 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 703450
259 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701669
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701669
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701669
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701669
260 SPOOR,JAMES,EDWARD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 23CR 700902
261 SPOOR,JAMES,EDWARD FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 23IF 700495
** 262 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738
263 STEWART,JERRELL,LESHAW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704063
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704063
264 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024
265 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703
266 STRINGFELLOW,RACHEL,AN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Andrew,Jaco 23CR 701377
267 STROUD,JOHN,JOSHUA DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,DAVID 22CR 370475
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 370475
268 STROUD,JOHN,JOSHUA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIAMS,K 22IF 000245
269 STUBER,FREDERICK,RICHA POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 702705
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 21CR 702705
270 STUBER,FREDERICK,RICHA SPEEDING 064/35 ENNIS,D 21CR 051518
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051518
271 SWANGER,BRUCE,MICHAEL SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 23IF 700096
272 TAPIA,MELANIE,LYNN SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 000729
273 TAPIA,MELANIE,LYNN SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 000730
274 TAYLOR,BRIEN,MCKEIVER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701720
** 275 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051120
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051120
276 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701894
** 277 TAYLOR,JUSTIN,WAYNE SPEEDING 055/35 ENNIS,D 21CR 052241
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052241
278 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 22CR 051352
DRIVE LEFT OF CENTER CARROLL,T 22CR 051352
279 TAYLOR,LARRY,CHRISTOPH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 22IF 701582
280 TAYLOR,RICHARD,TIMOTHY NO OPERATORS LICENSE BEDSOLE,JOS 23CR 700767
281 TAYLOR,ROBERT,BURTON I DRIVING WHILE IMPAIRED DAVID ENNIS 23CR 281212
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) DAVID ENNIS 23CR 281212
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE DAVID ENNIS 23CR 281212
282 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 23CR 700937
283 TAYLORBRYANT,KATELIN,R AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CARROLL,T 22CR 702799
284 THOMAS,CIERA,TIMMONS BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 23CR 000296
285 THOMAS,DONETTA,NATEE C DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323266
286 THOMAS,DONETTA,NATEE,C DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705130
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10
COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 705130
287 THOMASSON,JADYN,NASIR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CARROLL,T 23CR 700471
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 23CR 700471
288 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335
289 TORRES-YONEZ,OMAR NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 23CR 701204
290 TOUDLE,RAYMOND,ABDUL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 702968
291 TRIM,DANIELLE,MARIE DWLR IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704009
** 292 TRIMBLE,JEFFREY,LEE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO REAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702511
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702511
293 TRIPP,FELICIA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703064
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 703064
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703064
294 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442
** 295 UNGER,LINDA,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 052396
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT CARROLL,T 21CR 052396
** 296 UTLEY,BRITNEY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 271383
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 23CR 271383
297 UTLEY,BRITNEY,MARIE POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 23IF 700811
OPERATE A MOTOR VEHICLE ON A S ENNIS,D,F 23IF 700811
298 VALDOVINOS,PEDRO,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705871
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 705871
** 299 VEALEY,DEREK,NEAL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 23CR 226943
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,DAVID 23CR 226943
300 VELAZQUEZ,FELICIANO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,OF 22CR 000507
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,OF 22CR 000507
301 VELAZQUEZ,FELICIANO HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ROBINSON,T 22CR 703608
IMPROPER BACKING ROBINSON,T 22CR 703608
302 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704654
303 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704804
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704804
304 VOGELSONG,MAKYA,ELIZAB DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704604
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704604
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704604
305 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230
** 306 WADDELL,GWENDOLYN,MACK DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 323969
** 307 WADDELL,GWENDOLYN,MACK SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ENNIS,D,F 22CR 705140
308 WAGES,ROGER,FLOYD,III DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,OFF MA 22CR 283947
309 WAGES,ROGER,FLOYD,III DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22IF 702624
310 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 704309
311 WALKER,DEVON,JULLIAN DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 704392
312 WALLACE,JAMES,BRIAN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS ROBINSON,T 23CR 700523
313 WALSTON,SPENCER,REED FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SCOTT,S 23IF 700595
314 WATKINS,TROY,ANTHONY EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T 22IF 701997
315 WATTS,TORRI,DORON IMPAIRED SUPERV/INSTRUCTION ENNIS,D,F 22CR 705131
AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 705131
316 WELLS,JEREMY,DAVID SPEEDING 067/50 ENNIS,D,F 22CR 702668
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702668
317 WHITAKER,ANTHONY,LEWIS DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 705960
318 WILKINS,MELISSA,NICHOL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701680
** 319 WILLIAMS,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050622
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11
COURT DATE: 05/09/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
320 WILLIAMS,LARRY,JAY DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702583
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 702583
321 WILLIAMS,RONALD,GRAY,J EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BEDSOLE,JOS 23CR 701076
EXPIRED/NO INSPECTION BEDSOLE,JOS 23CR 701076
322 WILLIAMS,THOMAS,KYLE WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301
WINDOW TINTING VIOL BEDSOLE,JOS 23CR 701301
FENDER HEIGHT VIOLATION BEDSOLE,JOS 23CR 701301
323 WILLIS,STACY,DEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052270
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052270
324 WILLIS,STACY,DEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703973
325 WOOTEN,DANARIUS,TIMELL DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704010
326 WRIGHT,MEKENZIE,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 053036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CARROLL,T 21CR 053036
327 YOUNG,MELISSA,WHITEHEA DRIVING WHILE IMPAIRED CARROLL,T 21CR 051244
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARROLL,T 21CR 051244
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CARROLL,T 21CR 051244
** 328 YOUNG,WALTER,BALDWIN,J DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704641
329 ZILIAK,TANNER,STEPHEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,MATTHE 22CR 337063
330 ZILIAK,TANNER,STEPHEN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22IF 703213
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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