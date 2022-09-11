DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABBOTT,TERRY,WAYNE DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 22IF 702423
2 AUGENSTEIN,HAYDEN,MCCO SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 702054
3 AUSTIN,JOSHUA,DAVID NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 702066
4 AVILA,EDVIN JARDIEL,HE LITTERING NOT > 15 LBS JONES,A 22CR 051641
5 BOSWELL,ALEXANDER,MACL FAIL EXHIBIT/SURRENDER LICENSE LEWIS,C 21CR 052983
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 21CR 052983
SPEEDING 049/35 LEWIS,C 21CR 052983
6 BOSWELL,ALEXANDER,MACL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 21CR 052984
IMPROPER REGISTRATION STICKER LEWIS,C 21CR 052984
7 BOSWELL,ALEXANDER,MACL RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052985
8 BOSWELL,ALEXANDER,MACL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052995
9 BRINSON,DAVID,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 705248
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ONOFRIO,R,J 21CR 705248
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 21CR 705248
** 10 CANFIELD,ZACHARY,CORNW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) LEWIS,C 22CR 050003
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 22CR 050003
** 11 CANFIELD,ZACHARY,CORNW RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004
** 12 CANFIELD,ZACHARY,CORNW INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 22CR 050005
13 CANFIELD,ZACHARY,CORNW SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 700083
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C 22CR 700083
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 700083
14 CARDON,MARVIN,GEORGE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C,T 21IF 700073
15 CARY,CHRISTOPHER,STEPH DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 22CR 051533
SPEEDING 071/55 STEPHENS,M 22CR 051533
16 CLAY,KENDALL,MCKINLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 052482
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 20CR 052482
17 COLEMAN,DEANGELO,LESHU SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,B 22CR 702429
18 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I PERMIT OPERATION VEH NO INS ONOFRIO,R,J 20CR 702052
19 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700490
20 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR IMPAIRED REV BERRY,J,C 21CR 700597
SPEEDING 048/35 BERRY,J,C 21CR 700597
21 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 18IF 700183
22 COOPER,GARY,MICHAEL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 703863
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BERRY,J 22CR 703863
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BERRY,J 22CR 703863
SPEEDING 055/25 BERRY,J 22CR 703863
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703863
23 COREY,JAMES,BRANDON SPEEDING 075/55 BERRY,J 22CR 700333
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 700333
24 COURTNEY,KENNETH AUSTI ASSAULT BY POINTING A GUN PARTINGTON, 22CR 264286
COMMUNICATING THREATS PARTINGTON, 22CR 264286
25 COURTNEY,KENNETH,AUSTI ASSAULT ON A FEMALE BELIZAIRE,C 22CR 050739
26 CRETER,SANDRA,EILEEN SPEEDING 052/35 BERRY,J 22CR 703969
27 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091
28 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365
PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365
29 DAVIS,THOMAS,MATTHEW DWLR NOT IMPAIRED REV GARNER,B 22CR 703893
30 DAY,JUSTIN,LEE COMMUNICATING THREATS REUKAUF,REN 22CR 051393
31 DEANE,LANCE,ELISHA EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 702412
** 32 DEJONG,SAMUEL,ISAAK CONSUME ALC BY
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE WEATHERS,D 21CR 703415
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 21CR 703415
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 703415
EXPIRED OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 21CR 703415
33 DIBACCO,JOHNY SPEEDING 052/35 WILKINSON,J 22CR 000218
** 34 DIXON,JAMES,KENNETH,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ONEAL,A 21CR 000032
35 DIXON,JAMES,KENNETH,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LATORELLA,D 21CR 050223
36 DOMINGUEZ,CAROLINE,ELA SPEEDING 072/45 LEWIS,C 22CR 702999
37 ELSAYED,SHARIF,ADEL,AB SPEEDING 075/55 BERRY,J 22CR 702580
** 38 FIELDS,TERMAINE,LAUAN NO OPERATORS LICENSE GARNER,B 22CR 000581
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GARNER,B 22CR 000581
39 FITZGERALD,JEREMY,WADE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 22CR 703719
SPEEDING 050/25 BERRY,J 22CR 703719
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703719
OPERATE VEH NO INS BERRY,J 22CR 703719
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 703719
40 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703384
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 703384
EXPIRED/NO INSPECTION JOHNSON,G,A 21CR 703384
41 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703527
42 FREY,ELIZABETH,NICOLE SPEEDING 070/45 LEWIS,C 22CR 702055
43 GAY,JENMEKIA,S CYBERSTALKING EMANUEL,AAR 22CR 051963
44 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713
45 GUTHRIE,NATASHA,DEANNE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 701683
46 HENRY,JAMES,BRANDON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 701785
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 701785
** 47 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494
** 48 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495
49 HOLLIS,MARK,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 21CR 000714
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT GASKILL,J 21CR 000714
50 HOLMES,JIMARIO,JUVONCA SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,B 22CR 702428
51 HUTCHERSON,DEVON,ELAIN SPEEDING 055/35 BERRY,J 22CR 702553
52 JAMES,MARCEL,E,VERNELL DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 703623
53 KANE,ERIC,BROUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051398
54 KATES,LOGAN,TODD ASSAULT ON A FEMALE LEWIS,C 19CR 052726
55 KATES,LOGAN,TODD INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 19CR 052727
56 KATES,LOGAN,TODD RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 19CR 052728
57 KIRSCHBAUM,ROBERT,DEAN NOISE ORDINANCE VIOLATION NEWMAN,J 22CR 050986
58 KIRSCHBOUM,ROBERT,DEAN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000174
59 KYSTAD,JANE,ELIZABETH DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 051277
60 LEWIS,LUKE,AUSTIN SPEEDING 065/45 STEPHENS,M 21CR 052230
DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 21CR 052230
61 LOVE,DAVID SPEEDING 070/45 LEWIS,C 22CR 704105
62 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704159
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 09/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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63 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700626
64 MAROULES,JEAN CHRISTY COMMUNICATING THREATS GRANT,PATRI 22CR 252970
65 MARSH,STEPHEN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702223
66 MARTINEZ,JORGE,SANDOVA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 702349
67 MCEOWEN,ARRAN,ANGUS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 702600
68 MCEOWEN,ARRAN,ANGUS DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702641
69 MENDOZA,THOMAS,LEWIS FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22IF 701529
70 MILLER,BRIENNA,NICOLE SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 702373
71 MOORE,LOGAN,KENDALL SPEEDING 080/55 BERRY,J 22CR 703642
72 MOORE,SHELBY,MIRANDA FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C,T 21IF 700409
73 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705225
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705225
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 705225
EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705225
74 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C,T 20IF 700496
75 OHLAND,JUSTIN,C EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 702595
76 OWENS,ARMANDO,NATHANIE UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ LEWIS,C 21IF 701708
77 OWENS,BILLY,THOMAS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 703371
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703371
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22CR 703371
78 PAPA,JONATHAN COMMUNICATING THREATS STEPHENS,JO 22CR 051555
79 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 090/45 LEWIS,C,T 21CR 701264
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C,T 21CR 701264
80 PITCHER,HANNAH,BULLOCK ASSAULT AND BATTERY ERB,TERESA, 22CR 051506
81 PRATT,MILTON,THOMAS,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000182
82 ROBERTSON,MONTY,EDWARD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 704050
83 SANCHEZ,ANDY,YOVANY SPEEDING 045/25 BERRY,J 22CR 703619
** 84 SANDERS,TANESHIA,RACHE DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) SANDERS,MIC 22CR 051926
85 SANDERS,TANESHIA,RACHE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 703624
86 SCIORTINO,RAINA,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050748
87 SCIORTINO,RAINA,LEE CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 22CR 050749
88 SCIORTINO,RAINA,LEE SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 700657
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BERRY,J 22IF 700657
89 SHATTLES,MEGAN,NICHOLE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 051458
FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 051458
FOLLOWING TOO CLOSELY LEWIS,C 22CR 051458
90 SHOOP,HOLLIE,MARIE,STA UNSAFE MOVEMENT BERRY,J 22IF 702101
91 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983
MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983
92 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MARLETTE,J 22CR 051317
DWLR NOT IMPAIRED REV MARLETTE,J 22CR 051317
RESISTING PUBLIC OFFICER MARLETTE,J 22CR 051317
93 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 702609
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 702609
SPEEDING 060/45 BERRY,J 22CR 702609
94 TRAINOR,JENNIFER,LEE SPEEDING 071/45 LEWIS,C 21CR 705060
SPA 95 VERDUGO,JESUS DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 051719
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BERRY,J 22CR 051719
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 22CR 051719
96 VERDUGO,JESUS NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 703204
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22CR 703204
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 22CR 703204
97 VICENTE,GUILIAN,ALBERT SPEEDING 048/35 BERRY,J 22IF 701488
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22IF 701488
** 98 WADE,FRANCIS,W,III INJURY TO REAL PROPERTY LOPEZ,E 22CR 051683
99 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702428
100 WASHINGTON,GEORGETTA,C DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700633
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 09/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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101 WEEKS,STUART ALAN SIMPLE ASSAULT PARKIN,WILL 22CR 262167
102 WETHERINGTON,RONNIE,CA SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 22CR 000558
BURN SOLID WASTE MARLETTE 22CR 000558
103 WILLIS,ALEX,VERL,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 051883
SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 051883
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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