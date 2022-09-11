carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABBOTT,TERRY,WAYNE DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C 22IF 702423

2 AUGENSTEIN,HAYDEN,MCCO SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 702054

3 AUSTIN,JOSHUA,DAVID NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 702066

4 AVILA,EDVIN JARDIEL,HE LITTERING NOT > 15 LBS JONES,A 22CR 051641

5 BOSWELL,ALEXANDER,MACL FAIL EXHIBIT/SURRENDER LICENSE LEWIS,C 21CR 052983

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LEWIS,C 21CR 052983

SPEEDING 049/35 LEWIS,C 21CR 052983

6 BOSWELL,ALEXANDER,MACL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LEWIS,C 21CR 052984

IMPROPER REGISTRATION STICKER LEWIS,C 21CR 052984

7 BOSWELL,ALEXANDER,MACL RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 21CR 052985

8 BOSWELL,ALEXANDER,MACL DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 052995

9 BRINSON,DAVID,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 705248

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ONOFRIO,R,J 21CR 705248

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 21CR 705248

** 10 CANFIELD,ZACHARY,CORNW FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) LEWIS,C 22CR 050003

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 22CR 050003

** 11 CANFIELD,ZACHARY,CORNW RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050004

** 12 CANFIELD,ZACHARY,CORNW INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 22CR 050005

13 CANFIELD,ZACHARY,CORNW SPEEDING 053/35 LEWIS,C 22CR 700083

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT LEWIS,C 22CR 700083

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 700083

14 CARDON,MARVIN,GEORGE FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C,T 21IF 700073

15 CARY,CHRISTOPHER,STEPH DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 22CR 051533

SPEEDING 071/55 STEPHENS,M 22CR 051533

16 CLAY,KENDALL,MCKINLEY DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 20CR 052482

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 20CR 052482

17 COLEMAN,DEANGELO,LESHU SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,B 22CR 702429

18 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I PERMIT OPERATION VEH NO INS ONOFRIO,R,J 20CR 702052

19 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700490

20 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR IMPAIRED REV BERRY,J,C 21CR 700597

SPEEDING 048/35 BERRY,J,C 21CR 700597

21 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 18IF 700183

22 COOPER,GARY,MICHAEL POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 703863

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BERRY,J 22CR 703863

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BERRY,J 22CR 703863

SPEEDING 055/25 BERRY,J 22CR 703863

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703863

23 COREY,JAMES,BRANDON SPEEDING 075/55 BERRY,J 22CR 700333

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 700333

24 COURTNEY,KENNETH AUSTI ASSAULT BY POINTING A GUN PARTINGTON, 22CR 264286

COMMUNICATING THREATS PARTINGTON, 22CR 264286

25 COURTNEY,KENNETH,AUSTI ASSAULT ON A FEMALE BELIZAIRE,C 22CR 050739

26 CRETER,SANDRA,EILEEN SPEEDING 052/35 BERRY,J 22CR 703969

27 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000091

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000091

28 CURMON,ANTHONY,C MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY HAMPTON,KIK 20CR 000365

PROBATION VIOLATION HAMPTON,KIK 20CR 000365

29 DAVIS,THOMAS,MATTHEW DWLR NOT IMPAIRED REV GARNER,B 22CR 703893

30 DAY,JUSTIN,LEE COMMUNICATING THREATS REUKAUF,REN 22CR 051393

31 DEANE,LANCE,ELISHA EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 702412

** 32 DEJONG,SAMUEL,ISAAK CONSUME ALC BY

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE WEATHERS,D 21CR 703415

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 21CR 703415

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 703415

EXPIRED OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 21CR 703415

33 DIBACCO,JOHNY SPEEDING 052/35 WILKINSON,J 22CR 000218

** 34 DIXON,JAMES,KENNETH,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ONEAL,A 21CR 000032

35 DIXON,JAMES,KENNETH,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LATORELLA,D 21CR 050223

36 DOMINGUEZ,CAROLINE,ELA SPEEDING 072/45 LEWIS,C 22CR 702999

37 ELSAYED,SHARIF,ADEL,AB SPEEDING 075/55 BERRY,J 22CR 702580

** 38 FIELDS,TERMAINE,LAUAN NO OPERATORS LICENSE GARNER,B 22CR 000581

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ GARNER,B 22CR 000581

39 FITZGERALD,JEREMY,WADE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 22CR 703719

SPEEDING 050/25 BERRY,J 22CR 703719

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703719

OPERATE VEH NO INS BERRY,J 22CR 703719

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 703719

40 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 703384

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG JOHNSON,G,A 21CR 703384

EXPIRED/NO INSPECTION JOHNSON,G,A 21CR 703384

41 FOY,SUNSHINE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 703527

42 FREY,ELIZABETH,NICOLE SPEEDING 070/45 LEWIS,C 22CR 702055

43 GAY,JENMEKIA,S CYBERSTALKING EMANUEL,AAR 22CR 051963

44 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713

45 GUTHRIE,NATASHA,DEANNE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 701683

46 HENRY,JAMES,BRANDON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 701785

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 701785

** 47 HILL,ADAM,EUGENE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 052494

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LEWIS,C 21CR 052494

** 48 HILL,ADAM,EUGENE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LEWIS,C 21CR 052495

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 052495

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 21CR 052495

49 HOLLIS,MARK,DOUGLAS NO OPERATORS LICENSE GASKILL,J 21CR 000714

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT GASKILL,J 21CR 000714

50 HOLMES,JIMARIO,JUVONCA SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,B 22CR 702428

51 HUTCHERSON,DEVON,ELAIN SPEEDING 055/35 BERRY,J 22CR 702553

52 JAMES,MARCEL,E,VERNELL DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 703623

53 KANE,ERIC,BROUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051398

54 KATES,LOGAN,TODD ASSAULT ON A FEMALE LEWIS,C 19CR 052726

55 KATES,LOGAN,TODD INJURY TO PERSONAL PROPERTY LEWIS,C 19CR 052727

56 KATES,LOGAN,TODD RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 19CR 052728

57 KIRSCHBAUM,ROBERT,DEAN NOISE ORDINANCE VIOLATION NEWMAN,J 22CR 050986

58 KIRSCHBOUM,ROBERT,DEAN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000174

59 KYSTAD,JANE,ELIZABETH DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 051277

60 LEWIS,LUKE,AUSTIN SPEEDING 065/45 STEPHENS,M 21CR 052230

DRIVING WHILE IMPAIRED STEPHENS,M 21CR 052230

61 LOVE,DAVID SPEEDING 070/45 LEWIS,C 22CR 704105

62 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 704159

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 09/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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63 MADDOX,RICHARD,FRANKLI DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700626

64 MAROULES,JEAN CHRISTY COMMUNICATING THREATS GRANT,PATRI 22CR 252970

65 MARSH,STEPHEN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702223

66 MARTINEZ,JORGE,SANDOVA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C 21CR 702349

67 MCEOWEN,ARRAN,ANGUS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 702600

68 MCEOWEN,ARRAN,ANGUS DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702641

69 MENDOZA,THOMAS,LEWIS FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22IF 701529

70 MILLER,BRIENNA,NICOLE SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 702373

71 MOORE,LOGAN,KENDALL SPEEDING 080/55 BERRY,J 22CR 703642

72 MOORE,SHELBY,MIRANDA FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C,T 21IF 700409

73 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705225

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 705225

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC TAYLOR,C,A 21CR 705225

EXPIRED/NO INSPECTION TAYLOR,C,A 21CR 705225

74 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN DRIVE LEFT OF CENTER LEWIS,C,T 20IF 700496

75 OHLAND,JUSTIN,C EXCEEDING POSTED SPEED LEWIS,C 22IF 702595

76 OWENS,ARMANDO,NATHANIE UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ LEWIS,C 21IF 701708

77 OWENS,BILLY,THOMAS RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 703371

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 703371

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22CR 703371

78 PAPA,JONATHAN COMMUNICATING THREATS STEPHENS,JO 22CR 051555

79 PIGFORD,MAEGAN,JUSTINE SPEEDING 090/45 LEWIS,C,T 21CR 701264

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD LEWIS,C,T 21CR 701264

80 PITCHER,HANNAH,BULLOCK ASSAULT AND BATTERY ERB,TERESA, 22CR 051506

81 PRATT,MILTON,THOMAS,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000182

82 ROBERTSON,MONTY,EDWARD SPEEDING 055/35 LEWIS,C 22CR 704050

83 SANCHEZ,ANDY,YOVANY SPEEDING 045/25 BERRY,J 22CR 703619

** 84 SANDERS,TANESHIA,RACHE DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) SANDERS,MIC 22CR 051926

85 SANDERS,TANESHIA,RACHE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 703624

86 SCIORTINO,RAINA,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050748

87 SCIORTINO,RAINA,LEE CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 22CR 050749

88 SCIORTINO,RAINA,LEE SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 700657

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BERRY,J 22IF 700657

89 SHATTLES,MEGAN,NICHOLE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 051458

FAILURE TO REDUCE SPEED LEWIS,C 22CR 051458

FOLLOWING TOO CLOSELY LEWIS,C 22CR 051458

90 SHOOP,HOLLIE,MARIE,STA UNSAFE MOVEMENT BERRY,J 22IF 702101

91 SMITH,DESTINY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 21CR 050983

MISDEMEANOR CHILD ABUSE LEWIS,C 21CR 050983

92 SOLIVAN BERMUDEZ,MIGUE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MARLETTE,J 22CR 051317

DWLR NOT IMPAIRED REV MARLETTE,J 22CR 051317

RESISTING PUBLIC OFFICER MARLETTE,J 22CR 051317

93 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 702609

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 702609

SPEEDING 060/45 BERRY,J 22CR 702609

94 TRAINOR,JENNIFER,LEE SPEEDING 071/45 LEWIS,C 21CR 705060

SPA 95 VERDUGO,JESUS DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 051719

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BERRY,J 22CR 051719

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 22CR 051719

96 VERDUGO,JESUS NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 703204

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 22CR 703204

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 22CR 703204

97 VICENTE,GUILIAN,ALBERT SPEEDING 048/35 BERRY,J 22IF 701488

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22IF 701488

** 98 WADE,FRANCIS,W,III INJURY TO REAL PROPERTY LOPEZ,E 22CR 051683

99 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 21CR 702428

100 WASHINGTON,GEORGETTA,C DWLR NOT IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700633

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 09/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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101 WEEKS,STUART ALAN SIMPLE ASSAULT PARKIN,WILL 22CR 262167

102 WETHERINGTON,RONNIE,CA SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE 22CR 000558

BURN SOLID WASTE MARLETTE 22CR 000558

103 WILLIS,ALEX,VERL,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 051883

SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 051883

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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