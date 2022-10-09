SUPERIOR COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : JOSHUA WILLEY
COURTROOM CLERK : TRACY LAMB/RACHAEL DAVIS
PROSECUTOR : IRENE FINNEY
ADA : DAVID SPENCE
ADA : ALEX PULLY
ADA : ASHLEY EATMON
COURT REPORTER :
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ALSTON,KEITA,ANTON HABITUAL FELON MASON,J.G. 21CRS000682
** 2 ALSTON,KEITA,ANTON BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE MASON,J 21CRS051308
LARCENY AFTER BREAK/ENTER
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
** 3 BLONDIN,JOSHUA,ALLAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 21CRS051122
** 4 BLONDIN,JOSHUA,ALLAN PWIMSD SCH IV CS MOOTS,S 21CRS051123
** 5 BLONDIN,JOSHUA,ALLAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN TUCKER,T 21CRS051136
** 6 BLONDIN,JOSHUA,ALLAN PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 21CRS051137
7 BLONDIN,JOSHUA,ALLAN CONSP SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053046
** 8 BOYKIN,JOSEPH,LEE FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CRS050360
** 9 BOYKIN,JOSEPH,LEE FAIL REGISTER SEX OFFENDER(F) WILLIS,C 22CRS050517
10 CULBERTSON,JEFFERY,JR POSS CS PRISON/JAIL PREMISES ALVARADO,J 21CRS051904
11 DAVIS,HARLEY,DALE,JR BREAKING AND OR ENTERING (F) MASON,J 21CRS052079
FELONY LARCENY
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
12 DAVIS,HARLEY,DALE,JR CONSP B&E BLDG-FELONY/LARCENY MASON,J 21CRS052082
13 ELLIOTT,DAVID,Z FELONY CONSPIRACY HAWKS,J 21CRS052519
14 GARVANSITES,DIANA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MORRIS,P 16CRS054228
15 GARVANSITES,DIANA INTIMIDATING WITNESS WINTERS,R 22CRS000344
16 GARVANSITES,DIANA,MICH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MORRIS,P 16CRS054531
17 GODETTE,STEVEN,MATTHEW BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE BELIZAIRE,C 21CRS051769
18 GODETTE,STEVEN,MATTHEW DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) BELIZAIRE,C 21CRS051770
19 GODETTE,STEVEN,MATTHEW INJURY TO REAL PROPERTY BELIZAIRE,C 21CRS051771
20 GODETTE,STEVEN,MATTHEW LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) BELIZAIRE,C 21CRS051804
** 21 GODETTE,STEVEN,MATTHEW COMMUNICATING THREATS O'NEAL,KATH 21CRS051830
22 GODETTE,STEVEN,MATTHEW HABITUAL FELON BELIZAIRE,C 22CRS000080
** 23 GRAHAM,BENNIE,LEE POSS CS PRISON/JAIL PREMISES WILLIS,B 21CRS052820
** 24 JOHNSON,JEFFREY,LEE CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,J 21CRS052640
CRUELTY TO ANIMALS(M)
CRUELTY TO ANIMALS(M)
** 25 JOHNSON,JEFFREY,LEE CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,J 21CRS052641
CRUELTY TO ANIMALS(M)
26 LAWRENCE,EMILY,LAUREN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN BLACK,D 19CRS052270
27 LAWRENCE,EMILY,LAUREN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN BLACK,D 19CRS052271
28 LAWRENCE,EMILY,LAUREN PWIMSD COCAINE BLACK,D 19CRS052272
29 LAWRENCE,EMILY,LAUREN BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE PEREZ,J 20CRS052165
30 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA SECOND DEGREE BURGLARY PROBST,B 20CRS051388
FELONY LARCENY
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
31 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA SECOND DEGREE BURGLARY PROBST,B 20CRS051389
FELONY LARCENY
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
SUPERIOR COURT TRIAL CALENDAR PAGE: 1 10/10/22 10:00 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 10/10/22 TIME: 10:00 AM COURTROOM NUMBER: 0002
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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32 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA INJURY TO PERSONAL PROPERTY PROBST,B 20CRS051390
33 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA POSSESS HEROIN DENNIS,M 20CRS052191
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
34 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA SELL SCH II CS TUCKER,T 20CRS052404
DELIVER SCH II CS
35 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 20CRS052405
36 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA SELL SCH II CS TUCKER,T 20CRS052407
DELIVER SCH II CS
37 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 20CRS052408
38 MONTFORD,KELLEY,MARIE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET GASKILL,J 19CRS051537
** 39 ODOM,JOURNEY,MARIE AWDW SERIOUS INJURY MOORE,D 21CRS051045
** 40 ODOM,JOURNEY,MARIE ASSAULT INDIV W/DISABILITY MOORE,D 21CRS051046
41 OLIVER,KAYAKENEE,KESHO PWIMSD SCH I CS COVINGTON,J 20CRS052550
42 OLIVER,KAYAKENEE,KESHO TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN COVINGTON,J 20CRS052563
TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN
43 PERRY,MICHAEL,A PWIMSD COCAINE PITTMAN,J 18CRS054206
44 PERRY,MICHAEL,A SELL/DELIVER COCAINE PITTMAN,J 18CRS054207
45 PERRY,MICHAEL,A SELL/DELIVER COCAINE PITTMAN,J 18CRS054208
46 ROSE,JOHN,COURTNEY EMBEZZLEMENT MOORE,D 19CRS052869
47 ROSE,JOHN,COURTNEY OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MOORE,DEREK 21CRS000875
48 SUTTON,ROCHI,KEVIN POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,M 21CRS053089
49 WARREN,PATRICK,HUGH POSSESS METHAMPHETAMINE BENWAY,R 21CRS053103
50 WARREN,PATRICK,HUGH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CRS705520
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG
REAR LAMPS VIOLATION
SUPERIOR COURT TRIAL CALENDAR PAGE: 2 10/10/22 10:00 AM 0002
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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