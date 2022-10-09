carteret court

SUPERIOR COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : JOSHUA WILLEY

COURTROOM CLERK : TRACY LAMB/RACHAEL DAVIS

PROSECUTOR : IRENE FINNEY

ADA : DAVID SPENCE

ADA : ALEX PULLY

ADA : ASHLEY EATMON

COURT REPORTER :

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALSTON,KEITA,ANTON HABITUAL FELON MASON,J.G. 21CRS000682

** 2 ALSTON,KEITA,ANTON BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE MASON,J 21CRS051308

LARCENY AFTER BREAK/ENTER

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

** 3 BLONDIN,JOSHUA,ALLAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN MOOTS,S 21CRS051122

** 4 BLONDIN,JOSHUA,ALLAN PWIMSD SCH IV CS MOOTS,S 21CRS051123

** 5 BLONDIN,JOSHUA,ALLAN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN TUCKER,T 21CRS051136

** 6 BLONDIN,JOSHUA,ALLAN PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 21CRS051137

7 BLONDIN,JOSHUA,ALLAN CONSP SELL/DELIVER SCH III CS PITTMAN,J 21CRS053046

** 8 BOYKIN,JOSEPH,LEE FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFF WILLIS,C 22CRS050360

** 9 BOYKIN,JOSEPH,LEE FAIL REGISTER SEX OFFENDER(F) WILLIS,C 22CRS050517

10 CULBERTSON,JEFFERY,JR POSS CS PRISON/JAIL PREMISES ALVARADO,J 21CRS051904

11 DAVIS,HARLEY,DALE,JR BREAKING AND OR ENTERING (F) MASON,J 21CRS052079

FELONY LARCENY

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

12 DAVIS,HARLEY,DALE,JR CONSP B&E BLDG-FELONY/LARCENY MASON,J 21CRS052082

13 ELLIOTT,DAVID,Z FELONY CONSPIRACY HAWKS,J 21CRS052519

14 GARVANSITES,DIANA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MORRIS,P 16CRS054228

15 GARVANSITES,DIANA INTIMIDATING WITNESS WINTERS,R 22CRS000344

16 GARVANSITES,DIANA,MICH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MORRIS,P 16CRS054531

17 GODETTE,STEVEN,MATTHEW BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE BELIZAIRE,C 21CRS051769

18 GODETTE,STEVEN,MATTHEW DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) BELIZAIRE,C 21CRS051770

19 GODETTE,STEVEN,MATTHEW INJURY TO REAL PROPERTY BELIZAIRE,C 21CRS051771

20 GODETTE,STEVEN,MATTHEW LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) BELIZAIRE,C 21CRS051804

** 21 GODETTE,STEVEN,MATTHEW COMMUNICATING THREATS O'NEAL,KATH 21CRS051830

22 GODETTE,STEVEN,MATTHEW HABITUAL FELON BELIZAIRE,C 22CRS000080

** 23 GRAHAM,BENNIE,LEE POSS CS PRISON/JAIL PREMISES WILLIS,B 21CRS052820

** 24 JOHNSON,JEFFREY,LEE CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,J 21CRS052640

CRUELTY TO ANIMALS(M)

CRUELTY TO ANIMALS(M)

** 25 JOHNSON,JEFFREY,LEE CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,J 21CRS052641

CRUELTY TO ANIMALS(M)

26 LAWRENCE,EMILY,LAUREN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN BLACK,D 19CRS052270

27 LAWRENCE,EMILY,LAUREN TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN BLACK,D 19CRS052271

28 LAWRENCE,EMILY,LAUREN PWIMSD COCAINE BLACK,D 19CRS052272

29 LAWRENCE,EMILY,LAUREN BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE PEREZ,J 20CRS052165

30 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA SECOND DEGREE BURGLARY PROBST,B 20CRS051388

FELONY LARCENY

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

31 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA SECOND DEGREE BURGLARY PROBST,B 20CRS051389

FELONY LARCENY

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

SUPERIOR COURT TRIAL CALENDAR PAGE: 1 10/10/22 10:00 AM 0002

SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 10/10/22 TIME: 10:00 AM COURTROOM NUMBER: 0002

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

32 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA INJURY TO PERSONAL PROPERTY PROBST,B 20CRS051390

33 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA POSSESS HEROIN DENNIS,M 20CRS052191

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA

34 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA SELL SCH II CS TUCKER,T 20CRS052404

DELIVER SCH II CS

35 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 20CRS052405

36 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA SELL SCH II CS TUCKER,T 20CRS052407

DELIVER SCH II CS

37 LAWRENCE,NICHOLAS,BRYA PWIMSD SCH II CS TUCKER,T 20CRS052408

38 MONTFORD,KELLEY,MARIE CONSP OBTAIN PROP FALSE PRET GASKILL,J 19CRS051537

** 39 ODOM,JOURNEY,MARIE AWDW SERIOUS INJURY MOORE,D 21CRS051045

** 40 ODOM,JOURNEY,MARIE ASSAULT INDIV W/DISABILITY MOORE,D 21CRS051046

41 OLIVER,KAYAKENEE,KESHO PWIMSD SCH I CS COVINGTON,J 20CRS052550

42 OLIVER,KAYAKENEE,KESHO TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN COVINGTON,J 20CRS052563

TRAFFICKING, OPIUM OR HEROIN

43 PERRY,MICHAEL,A PWIMSD COCAINE PITTMAN,J 18CRS054206

44 PERRY,MICHAEL,A SELL/DELIVER COCAINE PITTMAN,J 18CRS054207

45 PERRY,MICHAEL,A SELL/DELIVER COCAINE PITTMAN,J 18CRS054208

46 ROSE,JOHN,COURTNEY EMBEZZLEMENT MOORE,D 19CRS052869

47 ROSE,JOHN,COURTNEY OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MOORE,DEREK 21CRS000875

48 SUTTON,ROCHI,KEVIN POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE BURTON,M 21CRS053089

49 WARREN,PATRICK,HUGH POSSESS METHAMPHETAMINE BENWAY,R 21CRS053103

50 WARREN,PATRICK,HUGH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CRS705520

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG

REAR LAMPS VIOLATION

SUPERIOR COURT TRIAL CALENDAR PAGE: 2 10/10/22 10:00 AM 0002

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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