carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALEXANDER,LEE,STUART SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BURTON,M 22CR 705725

2 ALLEN,ALYSSA,MARY SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 705520

3 ARMENTA,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 14CR 051201

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 14CR 051201

4 ARMSTRONG,ZACHARY,RYAN SPEEDING 078/55 LANE,J,D 22CR 705734

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705734

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705734

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 705734

5 AUSTIN,JOSHUA,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700098

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700098

SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23CR 700098

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700098

6 AXE,BUNNY,FITZGERALD FAILURE TO REDUCE SPEED BURTON,M 22IF 703430

7 AZEVEDO,TAYLA,JADE SPEEDING 060/35 LANE,J,D 22CR 705286

8 BAKER,ELISHA,RAE SPEEDING 069/55 SLOOP,D,T 22IF 703275

9 BARBOUR,TRAVIS,DEVIN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703211

10 BELL,SARAH,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704224

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704224

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704224

WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 22CR 704224

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704224

11 BLACK,SHANNON,HEATH SPEEDING 059/45 LANE,J,D 22IF 702531

12 BLANDON,JOSE,BLANDINO NO OPERATORS LICENSE STARNES,J 22CR 700373

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS STARNES,J 22CR 700373

13 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,J,D 22CR 704223

EXPIRED OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 704223

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704223

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704223

14 BROWN,MONTEZ,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702921

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 702921

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 702921

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702921

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 702921

15 BRUNING,RAYMOND,JOHN SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 700011

16 CARREON,JOSE,GUADALUPE FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 703210

17 CASKEY,PEYTAN,EMERSAN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703683

18 CASSIANO,MICHAEL,JAMES SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 703903

19 CHEVEZ,PEDRO,ALCIDES SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 702898

EXPIRED OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 702898

20 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145

DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145

21 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382

22 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051062

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 21CR 051062

23 CLENDENING,AMANDA,ROCH FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 702335

24 COOPER,TAMMY,FOX EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705776

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705776

IMPROPER BACKING LANE,J,D 22CR 705776

25 DALIA,EMMELINE,DIAMOND SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 700010

26 DEFEO,FREDERICK,SHAWN DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LANE,J,D 22CR 705918

DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705918

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705918

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705918

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT LANE,J,D 22CR 705918

27 DEXTER,JAMARI,FOY SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 703997

DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703997

28 DIBBLE,ROBBIE,JOSHUA SPEEDING 055/35 LANE,J,D 22CR 705790

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22CR 705790

29 DINSENBACHER,CARL,LUDW DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705671

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705671

30 DIXON,JAMES,KENNETH,JR OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701179

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701179

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701179

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701179

31 EVERETTE,JOHNNIE,LEE,I EXCEEDING POSTED SPEED BURTON,M 22IF 703315

32 FALTA,STEVEN,JEROME SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 700188

33 FETTER,DEANNA,HELEN,NI FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BURTON,M 22IF 703465

34 FORBES,CHRISTAN,LANE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703888

35 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR SPEEDING 082/55 LANE,J,D 22CR 705560

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705560

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705560

36 GAMBLE,ROBERT,D SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 706045

37 GARNER,DANIEL,GENE SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,DELF 23CR 215690

38 GARNER,JEANNE,MARIE,WR SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 704339

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704339

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704339

39 GASKILL,STEPHANIE,MORG CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 704995

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 704995

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704995

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704995

40 GASKILLROBINSON,ASHLYN SPEEDING 060/45 LANE,J,D 23IF 700081

41 GLOVER,JOAN,MARIE SPEEDING 062/40 LANE,J,D 22CR 706068

42 GORMAN,AMBER,RENEE SPEEDING 067/45 LANE,J,D 22CR 705542

43 HALL,AMANDA LYN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 257936

44 HALL,AMANDA,LYNN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 000647

45 HALL,JONATHAN,DAVID POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 703881

46 HANNA,EDWARD,CHARLES,J SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703672

47 HARRIS,DAVID,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 23CR 700044

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700044

FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,J,D 23CR 700044

48 HARVEY,MATTHEW,SCOTT SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 703673

49 HAWKINS,SUZANNE,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700058

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700058

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700058

50 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 050564

NO OPERATORS LICENSE LANE,J 22CR 050564

51 HODGES,SUSIE,KINLEY SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 706043

52 HOOD,JOHN,WESLEY SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 706056

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 706056

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 706056

53 HUCKS,MICHAEL,JOSEPH SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 700012

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 02/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

54 HUSSEY,THOMAS,HUNTER DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 700057

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 23CR 700057

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 700057

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700057

55 HUSSEY,THOMAS,HUNTER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700923

SPA 56 JIMENEZ,ALVARO,ANICETO NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 700164

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23CR 700164

57 JOHNSON,CARY,NEAL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 703342

58 JOHNSON,LAMOUNT IMPROPER TOWING LANE,J,D 22IF 700973

STOP/LEAVE STAND MV INTER/CAH LANE,J,D 22IF 700973

59 JORGGE,MARY,ANGEL SPEEDING 056/35 BURTON,M 22CR 705191

60 KORY,MIA,JORDAN DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704510

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704510

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704510

61 LARA,MARCELLO,IV DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701735

62 LEWIS,LUKE,AUSTIN SPEEDING 060/45 LANE,J,D 22IF 703323

63 MARTIN,TREVA,GANTT MISDEMEANOR LARCENY SORRELS,J 22CR 000618

64 MATHEKA,CHARLES,WAMBUA SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 706051

65 MBOUISSOU,DENEBA,NZIMB SPEEDING 054/35 LANE,J,D 22CR 705521

66 MCDONALD,SCOTT,ERSEL DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 705272

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM COVINGTON,J 22CR 705272

67 MEDLER,DAVID ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 278709

68 MENJIVARGUERRA,CARLOS, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BURTON,M 22IF 702416

** 69 MILLER,MICHAEL,EDWARD DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704579

70 MILLER,ROBERT,RANKIN SPEEDING 085/55 LANE,J,D 23CR 700165

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700165

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700165

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700165

71 MILLER,RUSSELL,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 702519

72 MILLER,WILLIE,MIKE SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 706044

73 MILLETT,JASON,DAVID SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703288

74 MIMS,MELISSA,DAWN HANDICAPPED PARKING VIOLATION BURTON,M 22IF 703373

75 MOSIER,KENT,LELAND FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700059

76 MOSS,MAKENZIE LEA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 000509

77 MOSS,MAKENZIE,LEA SPEEDING 058/35 BURTON,M 22CR 703620

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703620

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 703620

78 MULLINS,JAMES,RICHARD, SPEEDING 056/35 BURTON,M 22CR 705192

79 MURRAY,QUINCY,DARNELL SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 704241

80 NORWOOD,CHERAYE,MONIQU DWLR ALEXANDER,J 10CR 700239

SPEEDING 056/45 ALEXANDER,J 10CR 700239

81 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702945

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702945

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702945

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702945

82 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703889

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703889

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703889

83 PALMER,CANDACE,RENEE COMMUNICATING THREATS FRITZ,TRINA 22CR 343915

84 PAMPLIN,CHARLES,OSCAR, SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 700018

85 PARRISH,FRANCES,FULCHE SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 703646

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 703646

86 PEREZ,CRESCENCIO,DELGA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051125

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 051125

NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 051125

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051125

87 PETROWSKI,RICHARD,WAYN DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 705706

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 02/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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88 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203

89 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345

UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345

90 POOL,MAURICE,ANTWAN NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 701392

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURTON,M 22CR 701392

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 701392

91 POSEY,CHELSEA,DARCEL MISDEMEANOR CHILD ABUSE BURTON,MORG 22CR 342500

** 92 POTTER,BRETT,JAMES POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,K 22CR 001015

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,K 22CR 001015

93 POTTER,BRETT,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 355635

94 POTTER,BRETT,JAMES UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA LANE,J,D 22CR 705736

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LANE,J,D 22CR 705736

95 PRIOLEAU,LINDA,ELLISON SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 700026

96 PRITCHETT,JERMAINE,QUI DWLR NOT IMPAIRED REV CHADWICK,M 22CR 000138

97 RADOSEVICH,ANDREW,DAWS SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703148

98 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M,T 20CR 700721

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M,T 20CR 700721

99 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702806

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 702806

100 RIGGS,TAMMIE,LYNN SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 705719

101 ROGERS,LOGEN,CRAIGE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 051051

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 LANE,J 22CR 051051

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,J 22CR 051051

102 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 701763

FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT LANE,J,D 22CR 701763

103 ROSE,CHARLES,GLEN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 362570

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 22CR 362570

104 ROSS,DEVERA,REELS SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 703155

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 703155

105 RUSSELL,FABIAN,JAMEL SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 700023

106 SAADEH,ADAM,C SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 705607

107 SAAVEDRA,LUIS,ANTONIO ASSAULT ON A FEMALE BURTON,MORG 22CR 348267

108 SAVAGE,DANIEL,JAY,II SPEEDING 081/55 LANE,J,D 22CR 704045

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 704045

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704045

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704045

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704045

109 SCOTT,SANDRA,JO,BARBOU SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 700047

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23IF 700047

SPA 110 SERRANO MARTINEZ,JOSE DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051678

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 051678

111 SERRANO MARTINEZ,JOSE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703161

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BURTON,M 22CR 703161

112 SLATER,BRADLEY,ROSS SPEEDING 060/45 LANE,J,D 22IF 703125

113 SPATILSON,JASON,GUY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 704232

NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 21CR 704232

114 STEPHENS,MELVIA,FALLIN FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BURTON,M 22IF 702850

115 STREET,CHRISTINE,COWDE SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703343

116 TAITAGUE,ANALICIA,MARI SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703653

117 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701301

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701301

118 TEMPLIN,BRYTON,ASHE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 700027

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 23CR 700027

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700027

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700027

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700027

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 02/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

REAR LAMPS VIOLATION LANE,J,D 23CR 700027

119 THARP,CAMERON,ALEXIS POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 701720

120 THOMAS,CHARLES,TYLER SPEEDING 057/40 LANE,J,D 23CR 700043

121 THOMAS,NICHOLAS,EDWARD SPEEDING 053/35 LANE,J,D 22CR 705339

122 TYNDALL,COLTON,ELLINGT DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705745

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705745

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705745

123 WARD,REGINA,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BURTON,M 22CR 701232

DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV BURTON,M 22CR 701232

NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701232

124 WENGER,CHRISTOPHER,BRE SPEEDING 078/55 LANE,J,D 23CR 700124

125 WESLEY,ANTHONY,JOHN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703681

126 WHITE,WILLIAM,BRADLEY SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 700030

127 YOUNG,GAGE,NICHOLAS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 359848

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 22CR 359848

128 YOW,LYDIA,GUTHRIE SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 703658

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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