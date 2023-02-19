DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALEXANDER,LEE,STUART SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BURTON,M 22CR 705725
2 ALLEN,ALYSSA,MARY SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 705520
3 ARMENTA,CHRISTOPHER,DA DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 14CR 051201
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 14CR 051201
4 ARMSTRONG,ZACHARY,RYAN SPEEDING 078/55 LANE,J,D 22CR 705734
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705734
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705734
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 705734
5 AUSTIN,JOSHUA,DAVID EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700098
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700098
SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23CR 700098
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700098
6 AXE,BUNNY,FITZGERALD FAILURE TO REDUCE SPEED BURTON,M 22IF 703430
7 AZEVEDO,TAYLA,JADE SPEEDING 060/35 LANE,J,D 22CR 705286
8 BAKER,ELISHA,RAE SPEEDING 069/55 SLOOP,D,T 22IF 703275
9 BARBOUR,TRAVIS,DEVIN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703211
10 BELL,SARAH,RENEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704224
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704224
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 704224
WINDOW TINTING VIOL LANE,J,D 22CR 704224
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704224
11 BLACK,SHANNON,HEATH SPEEDING 059/45 LANE,J,D 22IF 702531
12 BLANDON,JOSE,BLANDINO NO OPERATORS LICENSE STARNES,J 22CR 700373
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS STARNES,J 22CR 700373
13 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,J,D 22CR 704223
EXPIRED OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 704223
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704223
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704223
14 BROWN,MONTEZ,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702921
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 702921
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 702921
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702921
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 702921
15 BRUNING,RAYMOND,JOHN SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 700011
16 CARREON,JOSE,GUADALUPE FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 703210
17 CASKEY,PEYTAN,EMERSAN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703683
18 CASSIANO,MICHAEL,JAMES SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 703903
19 CHEVEZ,PEDRO,ALCIDES SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 702898
EXPIRED OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 702898
20 CLAUSON,JOSHUA NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 21CR 051145
DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051145
21 CLAUSON,JOSHUA,KENETH FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT COLLINS,A,S 22IF 700382
22 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 21CR 051062
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 21CR 051062
23 CLENDENING,AMANDA,ROCH FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 702335
24 COOPER,TAMMY,FOX EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 705776
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 705776
IMPROPER BACKING LANE,J,D 22CR 705776
25 DALIA,EMMELINE,DIAMOND SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 700010
26 DEFEO,FREDERICK,SHAWN DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION LANE,J,D 22CR 705918
DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705918
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705918
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705918
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT LANE,J,D 22CR 705918
27 DEXTER,JAMARI,FOY SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 703997
DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703997
28 DIBBLE,ROBBIE,JOSHUA SPEEDING 055/35 LANE,J,D 22CR 705790
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22CR 705790
29 DINSENBACHER,CARL,LUDW DWLR IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 705671
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705671
30 DIXON,JAMES,KENNETH,JR OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701179
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701179
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701179
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701179
31 EVERETTE,JOHNNIE,LEE,I EXCEEDING POSTED SPEED BURTON,M 22IF 703315
32 FALTA,STEVEN,JEROME SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 700188
33 FETTER,DEANNA,HELEN,NI FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BURTON,M 22IF 703465
34 FORBES,CHRISTAN,LANE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703888
35 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR SPEEDING 082/55 LANE,J,D 22CR 705560
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705560
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 705560
36 GAMBLE,ROBERT,D SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 706045
37 GARNER,DANIEL,GENE SECOND DEGREE TRESPASS GARNER,DELF 23CR 215690
38 GARNER,JEANNE,MARIE,WR SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 704339
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704339
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704339
39 GASKILL,STEPHANIE,MORG CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 704995
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 704995
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704995
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704995
40 GASKILLROBINSON,ASHLYN SPEEDING 060/45 LANE,J,D 23IF 700081
41 GLOVER,JOAN,MARIE SPEEDING 062/40 LANE,J,D 22CR 706068
42 GORMAN,AMBER,RENEE SPEEDING 067/45 LANE,J,D 22CR 705542
43 HALL,AMANDA LYN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 257936
44 HALL,AMANDA,LYNN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 000647
45 HALL,JONATHAN,DAVID POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 703881
46 HANNA,EDWARD,CHARLES,J SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703672
47 HARRIS,DAVID,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 23CR 700044
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700044
FAILURE TO REDUCE SPEED LANE,J,D 23CR 700044
48 HARVEY,MATTHEW,SCOTT SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 703673
49 HAWKINS,SUZANNE,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700058
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 23CR 700058
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700058
50 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 050564
NO OPERATORS LICENSE LANE,J 22CR 050564
51 HODGES,SUSIE,KINLEY SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 706043
52 HOOD,JOHN,WESLEY SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 706056
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 706056
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 706056
53 HUCKS,MICHAEL,JOSEPH SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 700012
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 02/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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54 HUSSEY,THOMAS,HUNTER DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 700057
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 23CR 700057
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 23CR 700057
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23CR 700057
55 HUSSEY,THOMAS,HUNTER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700923
SPA 56 JIMENEZ,ALVARO,ANICETO NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 23CR 700164
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23CR 700164
57 JOHNSON,CARY,NEAL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 703342
58 JOHNSON,LAMOUNT IMPROPER TOWING LANE,J,D 22IF 700973
STOP/LEAVE STAND MV INTER/CAH LANE,J,D 22IF 700973
59 JORGGE,MARY,ANGEL SPEEDING 056/35 BURTON,M 22CR 705191
60 KORY,MIA,JORDAN DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704510
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704510
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704510
61 LARA,MARCELLO,IV DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 701735
62 LEWIS,LUKE,AUSTIN SPEEDING 060/45 LANE,J,D 22IF 703323
63 MARTIN,TREVA,GANTT MISDEMEANOR LARCENY SORRELS,J 22CR 000618
64 MATHEKA,CHARLES,WAMBUA SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 706051
65 MBOUISSOU,DENEBA,NZIMB SPEEDING 054/35 LANE,J,D 22CR 705521
66 MCDONALD,SCOTT,ERSEL DWLR IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 705272
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM COVINGTON,J 22CR 705272
67 MEDLER,DAVID ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 278709
68 MENJIVARGUERRA,CARLOS, FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BURTON,M 22IF 702416
** 69 MILLER,MICHAEL,EDWARD DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704579
70 MILLER,ROBERT,RANKIN SPEEDING 085/55 LANE,J,D 23CR 700165
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 23CR 700165
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700165
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700165
71 MILLER,RUSSELL,ALAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 702519
72 MILLER,WILLIE,MIKE SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 706044
73 MILLETT,JASON,DAVID SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703288
74 MIMS,MELISSA,DAWN HANDICAPPED PARKING VIOLATION BURTON,M 22IF 703373
75 MOSIER,KENT,LELAND FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 23IF 700059
76 MOSS,MAKENZIE LEA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,MORG 22CR 000509
77 MOSS,MAKENZIE,LEA SPEEDING 058/35 BURTON,M 22CR 703620
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703620
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 703620
78 MULLINS,JAMES,RICHARD, SPEEDING 056/35 BURTON,M 22CR 705192
79 MURRAY,QUINCY,DARNELL SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 704241
80 NORWOOD,CHERAYE,MONIQU DWLR ALEXANDER,J 10CR 700239
SPEEDING 056/45 ALEXANDER,J 10CR 700239
81 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702945
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702945
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702945
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702945
82 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703889
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703889
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703889
83 PALMER,CANDACE,RENEE COMMUNICATING THREATS FRITZ,TRINA 22CR 343915
84 PAMPLIN,CHARLES,OSCAR, SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 700018
85 PARRISH,FRANCES,FULCHE SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 703646
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 703646
86 PEREZ,CRESCENCIO,DELGA DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051125
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 051125
NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 051125
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BURTON,M 22CR 051125
87 PETROWSKI,RICHARD,WAYN DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 705706
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 02/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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88 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,R 21CR 705203
89 PETTY,RONALD,DUANE DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 22CR 700345
UNSAFE MOVEMENT BURTON,M 22CR 700345
90 POOL,MAURICE,ANTWAN NO OPERATORS LICENSE BURTON,M 22CR 701392
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BURTON,M 22CR 701392
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 701392
91 POSEY,CHELSEA,DARCEL MISDEMEANOR CHILD ABUSE BURTON,MORG 22CR 342500
** 92 POTTER,BRETT,JAMES POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIAMS,K 22CR 001015
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIAMS,K 22CR 001015
93 POTTER,BRETT,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 355635
94 POTTER,BRETT,JAMES UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA LANE,J,D 22CR 705736
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST LANE,J,D 22CR 705736
95 PRIOLEAU,LINDA,ELLISON SPEEDING 072/55 LANE,J,D 23CR 700026
96 PRITCHETT,JERMAINE,QUI DWLR NOT IMPAIRED REV CHADWICK,M 22CR 000138
97 RADOSEVICH,ANDREW,DAWS SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703148
98 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV DENNIS,M,T 20CR 700721
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG DENNIS,M,T 20CR 700721
99 REAMS,JONATHAN,LESTER DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 20CR 702806
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 20CR 702806
100 RIGGS,TAMMIE,LYNN SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 705719
101 ROGERS,LOGEN,CRAIGE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 051051
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 LANE,J 22CR 051051
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,J 22CR 051051
102 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 701763
FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT LANE,J,D 22CR 701763
103 ROSE,CHARLES,GLEN,JR DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 362570
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 22CR 362570
104 ROSS,DEVERA,REELS SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 703155
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 703155
105 RUSSELL,FABIAN,JAMEL SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 700023
106 SAADEH,ADAM,C SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 705607
107 SAAVEDRA,LUIS,ANTONIO ASSAULT ON A FEMALE BURTON,MORG 22CR 348267
108 SAVAGE,DANIEL,JAY,II SPEEDING 081/55 LANE,J,D 22CR 704045
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 704045
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704045
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704045
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704045
109 SCOTT,SANDRA,JO,BARBOU SPEEDING 070/55 LANE,J,D 23IF 700047
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 23IF 700047
SPA 110 SERRANO MARTINEZ,JOSE DRIVING WHILE IMPAIRED BURTON,M 22CR 051678
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BURTON,M 22CR 051678
111 SERRANO MARTINEZ,JOSE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BURTON,M 22CR 703161
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BURTON,M 22CR 703161
112 SLATER,BRADLEY,ROSS SPEEDING 060/45 LANE,J,D 22IF 703125
113 SPATILSON,JASON,GUY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 704232
NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 21CR 704232
114 STEPHENS,MELVIA,FALLIN FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT BURTON,M 22IF 702850
115 STREET,CHRISTINE,COWDE SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 703343
116 TAITAGUE,ANALICIA,MARI SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703653
117 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701301
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701301
118 TEMPLIN,BRYTON,ASHE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 23CR 700027
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 23CR 700027
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 23CR 700027
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 23CR 700027
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 23CR 700027
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 02/20/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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REAR LAMPS VIOLATION LANE,J,D 23CR 700027
119 THARP,CAMERON,ALEXIS POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 701720
120 THOMAS,CHARLES,TYLER SPEEDING 057/40 LANE,J,D 23CR 700043
121 THOMAS,NICHOLAS,EDWARD SPEEDING 053/35 LANE,J,D 22CR 705339
122 TYNDALL,COLTON,ELLINGT DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J,D 22CR 705745
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 705745
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 705745
123 WARD,REGINA,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BURTON,M 22CR 701232
DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV BURTON,M 22CR 701232
NO LIABILITY INSURANCE BURTON,M 22CR 701232
124 WENGER,CHRISTOPHER,BRE SPEEDING 078/55 LANE,J,D 23CR 700124
125 WESLEY,ANTHONY,JOHN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 703681
126 WHITE,WILLIAM,BRADLEY SPEEDING 068/55 LANE,J,D 23IF 700030
127 YOUNG,GAGE,NICHOLAS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,JUSTIN 22CR 359848
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,JUSTIN 22CR 359848
128 YOW,LYDIA,GUTHRIE SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 703658
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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