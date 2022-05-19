carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ASHLEY EATMON

:

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:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 1 ABELLANOSA,SHANTAE,NOH SIMPLE ASSAULT ROMERO,T 21CR 053031

ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF ROMERO,T 21CR 053031

2 ALBERTA,AMY,JUNE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 21CR 052349

RESISTING PUBLIC OFFICER ROMERO,T 21CR 052349

SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052349

3 ALBERTA,AMY,JUNE DISORDERLY CONDUCT ROMERO,T 21CR 052350

PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR ROMERO,T 21CR 052350

4 ALBERTA,AMY,JUNE SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052351

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROMERO,T 21CR 052351

5 ALBERTA,AMY,MUSGROVE FELONY POSSESSION SCH II CS BURTON,M 21CR 052238

6 ALBERTA,AMY,MUSGROVE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BURTON,M 21CR 052239

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239

7 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CR 050246

8 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CR 050247

POSS TOBACCO BY INMATE HONEYCUTT,C 22CR 050247

9 ASKEW,CHAD SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) HONEYCUTT,C 22CR 050248

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) HONEYCUTT,C 22CR 050248

10 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622

11 BAKER,CHRISTOPHER,LEON POSSESS METHAMPHETAMINE BISHOP,M 22CR 050568

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BISHOP,M 22CR 050568

12 BAKER,CHRISTOPHER,LEON POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 22CR 050569

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 22CR 050569

13 BASS,MATTHEW,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE ROBINSON,T 21CR 053020

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 053020

14 BASS,MATTHEW,ALLEN NO LIABILITY INSURANCE ROBINSON,T 21CR 705338

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROBINSON,T 21CR 705338

15 BASTAICH,SYDNEY,MARIE PWIMSD SCH VI CS CARROLL,T 21CR 052353

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 052353

** 16 BATTS,TASHAWN,DETERRIO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) FESTERMAN,W 21CR 050168

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) FESTERMAN,W 21CR 050168

17 BEASLEY,HANNAH,MARDELL POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 050734

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050734

18 BERGMAN,ROBERT,JAY,JR POSSESS HEROIN BURTON,M 22CR 050640

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 050640

19 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670

20 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826

21 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835

22 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841

23 BURNETTE,TYLER,ALLAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052508

24 BURNETTE,TYLER,ALLAN ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052509

25 BURNETTE,TYLER,ALLAN AWDW SERIOUS INJURY HAWKS,J 21CR 052510

26 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615

27 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616

SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 05/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616

28 CHADWICK,SAMANTHA,JO F-FELONY CHILD ABUSE - SEXUAL RICE,F 21CR 052145

29 CHADWICK,SAMANTHA,JO FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052146

30 CHADWICK,SAMANTHA,JO NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ RICE,F 21CR 052147

31 CHADWICK,SAMANTHA,JO STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052148

32 CHASE,JOEY,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE ROBINSON,T 22CR 050849

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 050849

33 CLAUS,CHRISTOPHER,JULI POSSESS METHAMPHETAMINE ROBINSON,T 22CR 050850

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 050850

34 COSTELLO,DANIEL,CHARLE BREAKING OR ENTERING (M) LOPEZ,E 22CR 051117

35 DEGRAFFENREIDT,MICHAEL POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,C 22CR 050755

36 DICKINSON,JESSICA,ELIZ POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052660

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052660

37 DOTSON,JAMES,WILLARD NO OPERATORS LICENSE MILLEA,C 21CR 000850

38 DOTSON,JAMES,WILLARD DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052777

RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,C 21CR 052777

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,C 21CR 052777

39 DOTSON,JAMES,WILLARD MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW MILLEA,C 21CR 052778

40 ELLIOTT,DAVID,Z FELONY CONSPIRACY HAWKS,J 21CR 052519

41 ELLIOTT,DYLAN,SEAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052512

42 ELLIOTT,DYLAN,SEAN ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052513

43 ELLIOTT,DYLAN,SEAN AWDW SERIOUS INJURY HAWKS,J 21CR 052514

44 ENG,ROBERT,TAYLOR FEL SERIOUS INJURY BY VEHICLE BERRY,J 22CR 050966

45 ENG,ROBERT,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050967

46 ENG,ROBERT,TAYLOR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 050968

47 ENG,ROBERT,TAYLOR SPEEDING BERRY,J 22CR 050969

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE BERRY,J 22CR 050969

48 EPPARD,CARLA,GEORGETTA FINANCIAL CARD FRAUD (M) ALEXANDER,J 21CR 052332

49 EPPARD,CARLA,GEORGETTA FINANCIAL CARD THEFT ALEXANDER,J 21CR 052333

50 FULCHER,WILLIAM,CHARLE POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050353

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 22CR 050353

51 GARNER,BRANDI,MAE FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052515

52 GARNER,BRANDI,MAE ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052516

53 GARNER,BRANDI,MAE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HAWKS,J 21CR 052517

54 GARNER,BRANDI,MAE SIMPLE ASSAULT HAWKS,J 21CR 052518

55 HARDIN,DAVID,CHARLES POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052659

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052659

56 HARNOIS,MICHAEL,JOSEPH ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ LEWIS,C 22CR 050822

57 HELLERSPERK,AMANDA,GAB POSSESS METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050777

58 HELLERSPERK,AMANDA,GAB RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 22CR 050778

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 050778

59 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,K 22CR 000142

60 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POSSESSION OF FIREARM BY FELON MYER,M 22CR 050356

61 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POS/SELL/BUY ALT GUN SERIAL NO MYER,M 22CR 050357

62 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 700528

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 700528

63 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700529

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 700529

64 HOWELL,BARRY,GENE UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703861

65 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON ASSAULT BY STRANGULATION CASTRO,K 21CR 052237

66 JONES,KEVIN,LYNN LITTERING > 500 LBS ODOM,Z 19CR 051958

67 JOYNER,JR,JEROME FELONY POSSESSION MARIJUANA BRINKLEY,J 21CR 051868

** 68 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL,H 22CR 051140

69 KUFFOR,PETER,CHRISITAN FELONY POSSESSION OF COCAINE PERALTA,J 22CR 050250

70 KUFFOR,PETER,CHRISITAN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ PERALTA,J 22CR 050251

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PERALTA,J 22CR 050251

71 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052151

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 05/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

72 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, SEX ACT: SUB PARENT/CUSTODIAN RICE,F 21CR 052152

73 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052153

74 LEPAGE,ROBERT,GLENN FELONY POSSESSION MARIJUANA WEATHERS,D 22CR 050531

75 LEPAGE,ROBERT,GLENN SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WEATHERS,D 22CR 050532

76 LEPAGE,ROBERT,GLENN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 050533

77 LOCKLEAR,WADE,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050779

78 LOCKLEAR,WADE,ALLEN RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 22CR 050780

79 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051865

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOPEZ,E 21CR 051865

80 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN FELONY POSSESSION SCH I CS LOPEZ,E 21CR 051866

81 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO FELONY POSSESSION SCH II CS PITTMAN,L 21CR 052119

82 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 052120

** 83 MEADOWS,ROBERT,RAY,JR POSSESS METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051165

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M 22CR 051165

** 84 MEADOWS,ROBERT,RAY,JR POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M 22CR 051166

85 MOSS,MICHAEL,EDWARD POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051158

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051158

86 NESI,JOHN,JR AWDW GOVERNMENT OFFICIAL PITTMAN,R 21CR 053110

87 NESI,JOHN,JR ASSAULT BY STRANGULATION PITTMAN,R 21CR 053111

88 NESI,JOHN,JR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON PITTMAN,R 21CR 053112

89 NESI,JOHN,JR ASSAULT ON A FEMALE PITTMAN,R 21CR 053113

90 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288

91 PARKER,JOHN,MORGAN COMMON LAW ROBBERY FERREIRA,P 21CR 052901

92 PARKER,JOHN,MORGAN POSSESSION OF FIREARM BY FELON FERREIRA,P 21CR 052902

93 PARKER,JOHN,MORGAN ASSAULT ON A FEMALE FERREIRA,P 21CR 052903

94 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972

95 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790

MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790

96 PINILLO,JOSE,MANUEL,JR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BORN,E 22CR 051159

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 22CR 051159

97 PITTMAN,JENNIFER,RENE MANUFACTURE MARIJUANA WILLIAMS,B 22CR 051142

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051142

** 98 POTTER,VICTORIA,LOUISE ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY COVINGTON,J 22CR 050927

99 REELS,ANTHONY,LEWIS FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052149

100 REELS,ANTHONY,LEWIS STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052150

** 101 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT POSSESS METHAMPHETAMINE PADGETT,T 21CR 051954

** 102 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE PADGETT,T 21CR 051955

** 103 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER PADGETT,T 21CR 051956

DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 051956

104 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) HARRELL,B 22CR 050252

105 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO POSSESS METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050258

106 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BERRY,J 22CR 050259

107 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO POSSESS METHAMPHETAMINE LEWIS,C 22CR 050949

108 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050950

RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050950

FICTITIOUS INFO TO OFFICER LEWIS,C 22CR 050950

109 ROSE,JAMES,MICHAEL FEL ASSAULT INDIV W/DISAB MASON,J 22CR 050606

110 ROSE,JAMES,MICHAEL ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ MASON,J 22CR 050607

111 ROSE,JAMES,MICHAEL HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT MASON,J 22CR 050608

112 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050596

113 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050597

114 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050598

115 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS METHAMPHETAMINE BEDSOLE,J 21CR 052161

116 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162

117 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052163

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BEDSOLE,J 21CR 052163

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 05/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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118 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BEDSOLE,J 21CR 052164

119 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 20CR 053000

120 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 20CR 053074

121 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE NICHOLS,J 20CR 053371

RESISTING PUBLIC OFFICER NICHOLS,J 20CR 053371

122 SALTER,NICHOLAS,KEITH MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 20CR 053372

** 123 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387

** 124 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050071

** 125 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAKING OR ENTERING (M) HENDERSON,J 21CR 050072

** 126 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050093

127 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY FROM THE PERSON VANKOUTEREN 21CR 052936

128 SCOTT,APRIL,DAWN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HARVEY,D 21CR 052533

129 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052534

130 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052535

131 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052536

132 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052537

133 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052538

134 SMITH,SEAN,ABDUL POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALVARADO,J 22CR 050732

135 SMITH,SEAN,ABDUL ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY ALVARADO,J 22CR 050733

136 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 050192

DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050192

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 050192

137 SPRINGLE,ETHAN,GARNER FELONY POSSESSION SCH VI CS LEWIS,C 22CR 050193

138 SPRINGLE,ETHAN,GARNER INHALE TOXIC VAPORS LEWIS,C 22CR 050194

POSS TOXIC VAPORS SUBSTANCE LEWIS,C 22CR 050194

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050194

139 SPRINGLE,ETHAN,GARNER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050195

140 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097

MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097

141 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098

142 STYRON,ANNETTE,ELAINE POSSESS METHAMPHETAMINE BELIZAIRE,C 21CR 053135

143 STYRON,ANNETTE,ELAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BELIZAIRE,C 21CR 053136

144 STYRON,ANNETTE,ELAINE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 053137

OPERATE VEH NO INS BELIZAIRE,C 21CR 053137

145 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR POSSESS HEROIN HAYDEN,J 21CR 052924

146 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702234

** 147 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYDEN,J 21CR 705089

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYDEN,J 21CR 705089

** 148 VINSTON,DANIEL,LEE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BRINKLEY,J 22CR 050306

** 149 VINSTON,DANIEL,LEE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ENNIS,D 22CR 050307

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,D 22CR 050307

** 150 VINSTON,DANIEL,LEE SPEEDING 073/55 ENNIS,D 22CR 050308

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050308

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050308

151 VINSTON,DANIEL,LEE SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BRINKLEY,J 22CR 700486

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 22CR 700486

FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BRINKLEY,J 22CR 700486

152 VINSTON,DANIEL,LEE FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 700487

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700487

SPEED IN EXCESS OF 45 MPH ENNIS,D,F 22CR 700487

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 700487

153 WALLS,STERLING,MCCOY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ALEXANDER,G 22CR 050786

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ALEXANDER,G 22CR 050786

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 05/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

154 WALLS,STERLING,MCCOY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 22CR 050787

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050787

155 WALLS,STERLING,MCCOY FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 22CR 050788

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050788

156 WALLS,STERLING,MCCOY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050789

DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,G 22CR 050789

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050789

157 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COVINGTON,J 21CR 052802

158 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BURTON,M 21CR 052803

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BURTON,M 21CR 052803

159 WHALEY,CURTIS,PAUL DWLR IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 052804

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL BURTON,M 21CR 052804

160 WHALEY,CURTIS,PAUL AGGRESSIVE DRIVING BURTON,M 21CR 052830

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BURTON,M 21CR 052830

SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BURTON,M 21CR 052830

161 WHITE,COREY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 050484

** 162 WHITE,COREY,MICHAEL POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIS,B 22CR 050485

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 050485

** 163 WHITE,COREY,MICHAEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIS,B 22CR 050486

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 050486

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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