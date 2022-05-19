DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE BOB CHERRY
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 1 ABELLANOSA,SHANTAE,NOH SIMPLE ASSAULT ROMERO,T 21CR 053031
ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF ROMERO,T 21CR 053031
2 ALBERTA,AMY,JUNE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 21CR 052349
RESISTING PUBLIC OFFICER ROMERO,T 21CR 052349
SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052349
3 ALBERTA,AMY,JUNE DISORDERLY CONDUCT ROMERO,T 21CR 052350
PARK FIRE HYD/STATION/PRIV DR ROMERO,T 21CR 052350
4 ALBERTA,AMY,JUNE SECOND DEGREE TRESPASS ROMERO,T 21CR 052351
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROMERO,T 21CR 052351
5 ALBERTA,AMY,MUSGROVE FELONY POSSESSION SCH II CS BURTON,M 21CR 052238
6 ALBERTA,AMY,MUSGROVE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BURTON,M 21CR 052239
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 21CR 052239
7 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CR 050246
8 ASKEW,CHAD POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HONEYCUTT,C 22CR 050247
POSS TOBACCO BY INMATE HONEYCUTT,C 22CR 050247
9 ASKEW,CHAD SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) HONEYCUTT,C 22CR 050248
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) HONEYCUTT,C 22CR 050248
10 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR IMPAIRED REV WILKINSON,J 22CR 700622
11 BAKER,CHRISTOPHER,LEON POSSESS METHAMPHETAMINE BISHOP,M 22CR 050568
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BISHOP,M 22CR 050568
12 BAKER,CHRISTOPHER,LEON POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BISHOP,M 22CR 050569
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 22CR 050569
13 BASS,MATTHEW,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE ROBINSON,T 21CR 053020
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 053020
14 BASS,MATTHEW,ALLEN NO LIABILITY INSURANCE ROBINSON,T 21CR 705338
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROBINSON,T 21CR 705338
15 BASTAICH,SYDNEY,MARIE PWIMSD SCH VI CS CARROLL,T 21CR 052353
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA CARROLL,T 21CR 052353
** 16 BATTS,TASHAWN,DETERRIO LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) FESTERMAN,W 21CR 050168
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) FESTERMAN,W 21CR 050168
17 BEASLEY,HANNAH,MARDELL POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 050734
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050734
18 BERGMAN,ROBERT,JAY,JR POSSESS HEROIN BURTON,M 22CR 050640
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,M 22CR 050640
19 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052670
20 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052826
21 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052835
22 BOYKIN,KELVIN EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST BISHOP,J 21CR 052841
23 BURNETTE,TYLER,ALLAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052508
24 BURNETTE,TYLER,ALLAN ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052509
25 BURNETTE,TYLER,ALLAN AWDW SERIOUS INJURY HAWKS,J 21CR 052510
26 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ROMERO,T 22CR 050615
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050615
27 CARRAWAY,HAYLEE,MARISS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050616
SPEEDING 100/45 ROMERO,T 22CR 050616
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 05/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,T 22CR 050616
28 CHADWICK,SAMANTHA,JO F-FELONY CHILD ABUSE - SEXUAL RICE,F 21CR 052145
29 CHADWICK,SAMANTHA,JO FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052146
30 CHADWICK,SAMANTHA,JO NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ RICE,F 21CR 052147
31 CHADWICK,SAMANTHA,JO STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052148
32 CHASE,JOEY,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE ROBINSON,T 22CR 050849
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 050849
33 CLAUS,CHRISTOPHER,JULI POSSESS METHAMPHETAMINE ROBINSON,T 22CR 050850
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 050850
34 COSTELLO,DANIEL,CHARLE BREAKING OR ENTERING (M) LOPEZ,E 22CR 051117
35 DEGRAFFENREIDT,MICHAEL POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE MOODY,C 22CR 050755
36 DICKINSON,JESSICA,ELIZ POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052660
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052660
37 DOTSON,JAMES,WILLARD NO OPERATORS LICENSE MILLEA,C 21CR 000850
38 DOTSON,JAMES,WILLARD DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 21CR 052777
RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,C 21CR 052777
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,C 21CR 052777
39 DOTSON,JAMES,WILLARD MAL CONDUCT BY PRISONER/THROW MILLEA,C 21CR 052778
40 ELLIOTT,DAVID,Z FELONY CONSPIRACY HAWKS,J 21CR 052519
41 ELLIOTT,DYLAN,SEAN FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052512
42 ELLIOTT,DYLAN,SEAN ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052513
43 ELLIOTT,DYLAN,SEAN AWDW SERIOUS INJURY HAWKS,J 21CR 052514
44 ENG,ROBERT,TAYLOR FEL SERIOUS INJURY BY VEHICLE BERRY,J 22CR 050966
45 ENG,ROBERT,TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050967
46 ENG,ROBERT,TAYLOR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 22CR 050968
47 ENG,ROBERT,TAYLOR SPEEDING BERRY,J 22CR 050969
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE BERRY,J 22CR 050969
48 EPPARD,CARLA,GEORGETTA FINANCIAL CARD FRAUD (M) ALEXANDER,J 21CR 052332
49 EPPARD,CARLA,GEORGETTA FINANCIAL CARD THEFT ALEXANDER,J 21CR 052333
50 FULCHER,WILLIAM,CHARLE POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,J 22CR 050353
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,J 22CR 050353
51 GARNER,BRANDI,MAE FIRST DEGREE BURGLARY HAWKS,J 21CR 052515
52 GARNER,BRANDI,MAE ATTEMPTED KIDNAPPING HAWKS,J 21CR 052516
53 GARNER,BRANDI,MAE ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HAWKS,J 21CR 052517
54 GARNER,BRANDI,MAE SIMPLE ASSAULT HAWKS,J 21CR 052518
55 HARDIN,DAVID,CHARLES POSSESS METHAMPHETAMINE IPOCK,R 21CR 052659
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA IPOCK,R 21CR 052659
56 HARNOIS,MICHAEL,JOSEPH ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ LEWIS,C 22CR 050822
57 HELLERSPERK,AMANDA,GAB POSSESS METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050777
58 HELLERSPERK,AMANDA,GAB RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 22CR 050778
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 050778
59 HIGINBOTHAM,FELICIA,EL DWLR NOT IMPAIRED REV JENSEN,K 22CR 000142
60 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POSSESSION OF FIREARM BY FELON MYER,M 22CR 050356
61 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS POS/SELL/BUY ALT GUN SERIAL NO MYER,M 22CR 050357
62 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 700528
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 700528
63 HOWARD,DEVONTE,MARQUIS DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700529
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 700529
64 HOWELL,BARRY,GENE UNSAFE MOVEMENT MORRISON,T, 21IF 703861
65 JOHNSON,MICHAEL,ANTHON ASSAULT BY STRANGULATION CASTRO,K 21CR 052237
66 JONES,KEVIN,LYNN LITTERING > 500 LBS ODOM,Z 19CR 051958
67 JOYNER,JR,JEROME FELONY POSSESSION MARIJUANA BRINKLEY,J 21CR 051868
** 68 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP SCHAMEL,H 22CR 051140
69 KUFFOR,PETER,CHRISITAN FELONY POSSESSION OF COCAINE PERALTA,J 22CR 050250
70 KUFFOR,PETER,CHRISITAN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ PERALTA,J 22CR 050251
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PERALTA,J 22CR 050251
71 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052151
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 05/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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72 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, SEX ACT: SUB PARENT/CUSTODIAN RICE,F 21CR 052152
73 LAINEZ FERNANDEZ,IVAN, STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052153
74 LEPAGE,ROBERT,GLENN FELONY POSSESSION MARIJUANA WEATHERS,D 22CR 050531
75 LEPAGE,ROBERT,GLENN SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) WEATHERS,D 22CR 050532
76 LEPAGE,ROBERT,GLENN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D 22CR 050533
77 LOCKLEAR,WADE,ALLEN POSSESS METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050779
78 LOCKLEAR,WADE,ALLEN RESISTING PUBLIC OFFICER BERRY,J 22CR 050780
79 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051865
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LOPEZ,E 21CR 051865
80 LUPTON,GREGORY,BRYNNEN FELONY POSSESSION SCH I CS LOPEZ,E 21CR 051866
81 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO FELONY POSSESSION SCH II CS PITTMAN,L 21CR 052119
82 MANSFIELD,JOSEPH,ANTHO POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 052120
** 83 MEADOWS,ROBERT,RAY,JR POSSESS METHAMPHETAMINE DENNIS,M 22CR 051165
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA DENNIS,M 22CR 051165
** 84 MEADOWS,ROBERT,RAY,JR POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA DENNIS,M 22CR 051166
85 MOSS,MICHAEL,EDWARD POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051158
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051158
86 NESI,JOHN,JR AWDW GOVERNMENT OFFICIAL PITTMAN,R 21CR 053110
87 NESI,JOHN,JR ASSAULT BY STRANGULATION PITTMAN,R 21CR 053111
88 NESI,JOHN,JR ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON PITTMAN,R 21CR 053112
89 NESI,JOHN,JR ASSAULT ON A FEMALE PITTMAN,R 21CR 053113
90 PACE,JOSEPH,ROSARIO POSSESS HEROIN PITTMAN,J 22CR 050288
91 PARKER,JOHN,MORGAN COMMON LAW ROBBERY FERREIRA,P 21CR 052901
92 PARKER,JOHN,MORGAN POSSESSION OF FIREARM BY FELON FERREIRA,P 21CR 052902
93 PARKER,JOHN,MORGAN ASSAULT ON A FEMALE FERREIRA,P 21CR 052903
94 PARKER,JONATHAN,WAYNE MISDEMEANOR CHILD ABUSE EDWARDS,T 22CR 050972
95 PERRY,GEORGE,LESLIE IMPROPER TOWING CASNER,S 21CR 000790
MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE CASNER,S 21CR 000790
96 PINILLO,JOSE,MANUEL,JR FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BORN,E 22CR 051159
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 22CR 051159
97 PITTMAN,JENNIFER,RENE MANUFACTURE MARIJUANA WILLIAMS,B 22CR 051142
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WILLIAMS,B 22CR 051142
** 98 POTTER,VICTORIA,LOUISE ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY COVINGTON,J 22CR 050927
99 REELS,ANTHONY,LEWIS FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE RICE,F 21CR 052149
100 REELS,ANTHONY,LEWIS STAT SEX OFF WITH CHILD <= 15 RICE,F 21CR 052150
** 101 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT POSSESS METHAMPHETAMINE PADGETT,T 21CR 051954
** 102 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE PADGETT,T 21CR 051955
** 103 ROBINSON,JOSHUA,SCOTT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER PADGETT,T 21CR 051956
DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 051956
104 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) HARRELL,B 22CR 050252
105 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO POSSESS METHAMPHETAMINE BERRY,J 22CR 050258
106 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BERRY,J 22CR 050259
107 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO POSSESS METHAMPHETAMINE LEWIS,C 22CR 050949
108 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050950
RESISTING PUBLIC OFFICER LEWIS,C 22CR 050950
FICTITIOUS INFO TO OFFICER LEWIS,C 22CR 050950
109 ROSE,JAMES,MICHAEL FEL ASSAULT INDIV W/DISAB MASON,J 22CR 050606
110 ROSE,JAMES,MICHAEL ABUSE DISABLE/ELDER WITH INJ MASON,J 22CR 050607
111 ROSE,JAMES,MICHAEL HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT MASON,J 22CR 050608
112 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MANUFACTURE MARIJUANA SURFASS,N 22CR 050596
113 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) SURFASS,N 22CR 050597
114 ROSE,WILLIAM,CLIFTON,J POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SURFASS,N 22CR 050598
115 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS METHAMPHETAMINE BEDSOLE,J 21CR 052161
116 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052162
117 RUFFIN,STEPHANIE,FARME SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BEDSOLE,J 21CR 052163
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BEDSOLE,J 21CR 052163
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 05/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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118 RUFFIN,STEPHANIE,FARME POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BEDSOLE,J 21CR 052164
119 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER PADGETT,T 20CR 053000
120 SALTER,NICHOLAS,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER IPOCK,R 20CR 053074
121 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE NICHOLS,J 20CR 053371
RESISTING PUBLIC OFFICER NICHOLS,J 20CR 053371
122 SALTER,NICHOLAS,KEITH MISDEMEANOR LARCENY NICHOLS,J 20CR 053372
** 123 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
INJURY TO REAL PROPERTY RICE,F 20CR 053387
** 124 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050071
** 125 SALTER,NICHOLAS,KEITH BREAKING OR ENTERING (M) HENDERSON,J 21CR 050072
** 126 SALTER,NICHOLAS,KEITH INJURY TO REAL PROPERTY HENDERSON,J 21CR 050093
127 SANDERS,TANESHIA,R LARCENY FROM THE PERSON VANKOUTEREN 21CR 052936
128 SCOTT,APRIL,DAWN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HARVEY,D 21CR 052533
129 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052534
130 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052535
131 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052536
132 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052537
133 SCOTT,APRIL,DAWN EMBEZZLEMENT HARVEY,D 21CR 052538
134 SMITH,SEAN,ABDUL POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALVARADO,J 22CR 050732
135 SMITH,SEAN,ABDUL ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY ALVARADO,J 22CR 050733
136 SPRINGLE,ETHAN,GARNER DRIVING WHILE IMPAIRED LEWIS,C 22CR 050192
DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C 22CR 050192
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL LEWIS,C 22CR 050192
137 SPRINGLE,ETHAN,GARNER FELONY POSSESSION SCH VI CS LEWIS,C 22CR 050193
138 SPRINGLE,ETHAN,GARNER INHALE TOXIC VAPORS LEWIS,C 22CR 050194
POSS TOXIC VAPORS SUBSTANCE LEWIS,C 22CR 050194
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050194
139 SPRINGLE,ETHAN,GARNER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA LEWIS,C 22CR 050195
140 STONE,BRENDAN,SCOTT RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HENDRICKS,D 21CR 052097
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) HENDRICKS,D 21CR 052097
MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE HENDRICKS,D 21CR 052097
141 STONE,BRENDEN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 052098
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) FRANKEL,J 21CR 052098
142 STYRON,ANNETTE,ELAINE POSSESS METHAMPHETAMINE BELIZAIRE,C 21CR 053135
143 STYRON,ANNETTE,ELAINE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BELIZAIRE,C 21CR 053136
144 STYRON,ANNETTE,ELAINE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 053137
OPERATE VEH NO INS BELIZAIRE,C 21CR 053137
145 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR POSSESS HEROIN HAYDEN,J 21CR 052924
146 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 702234
** 147 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYDEN,J 21CR 705089
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HAYDEN,J 21CR 705089
** 148 VINSTON,DANIEL,LEE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BRINKLEY,J 22CR 050306
** 149 VINSTON,DANIEL,LEE FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ENNIS,D 22CR 050307
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ENNIS,D 22CR 050307
** 150 VINSTON,DANIEL,LEE SPEEDING 073/55 ENNIS,D 22CR 050308
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050308
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050308
151 VINSTON,DANIEL,LEE SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BRINKLEY,J 22CR 700486
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 22CR 700486
FAIL TO YIELD EMERG VEH NO ACC BRINKLEY,J 22CR 700486
152 VINSTON,DANIEL,LEE FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 22CR 700487
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700487
SPEED IN EXCESS OF 45 MPH ENNIS,D,F 22CR 700487
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 700487
153 WALLS,STERLING,MCCOY FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) ALEXANDER,G 22CR 050786
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ALEXANDER,G 22CR 050786
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 05/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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154 WALLS,STERLING,MCCOY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER,G 22CR 050787
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050787
155 WALLS,STERLING,MCCOY FELONY POSSESSION SCH I CS ALEXANDER,G 22CR 050788
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 050788
156 WALLS,STERLING,MCCOY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 050789
DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,G 22CR 050789
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 050789
157 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) COVINGTON,J 21CR 052802
158 WHALEY,CURTIS,PAUL FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) BURTON,M 21CR 052803
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BURTON,M 21CR 052803
159 WHALEY,CURTIS,PAUL DWLR IMPAIRED REV BURTON,M 21CR 052804
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL BURTON,M 21CR 052804
160 WHALEY,CURTIS,PAUL AGGRESSIVE DRIVING BURTON,M 21CR 052830
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BURTON,M 21CR 052830
SPEED IN EXCESS OF 65 MPH BURTON,M 21CR 052830
161 WHITE,COREY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,B 22CR 050484
** 162 WHITE,COREY,MICHAEL POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIS,B 22CR 050485
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 050485
** 163 WHITE,COREY,MICHAEL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ WILLIS,B 22CR 050486
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,B 22CR 050486
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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