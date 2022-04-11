carteret court

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ABLAN,PARKER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050774

2 ABLAN,PARKER,JAMES FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T, 21IF 701127

3 ALAMMARI,AMR,AZIZ,MUSL SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR SCOTT,S 22CR 700955

4 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051545

5 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21IF 702043

6 ALEXANDER,CAILEIGH,LOR WINDOW TINTING VIOL BORN,E 21CR 000888

7 AMER,AHMED,MAHAMMED DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS PERALTA,JOS 22IF 700315

8 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196

9 BAHM,DONNA,EILEEN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700951

10 BAILES,MARK,ALAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SUGGS,D 22IF 000021

11 BARRAZA,CARLY DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051924

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051924

12 BATES,BRANDON,RAY SIMPLE AFFRAY ROBINSON,T 22CR 701259

INTOXICATED AND DISRUPTIVE ROBINSON,T 22CR 701259

13 BAUCOM,KELSI,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051603

14 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700508

15 BENDER,SHAWN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED PERALTA,JOS 22IF 700025

16 BIEDERMANN,ANDREAS,AUG DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050492

** 17 BIZZELL,BETH,HARE DRIVING WHILE IMPAIRED BORN,E 20CR 052753

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BORN,E 20CR 052753

18 BLACKMON,JACKSON,MATTH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700446

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700446

** 19 BOLIN,JESSICA,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BORN,E 20CR 000613

20 BOLIN,JESSICA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 20CR 000614

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BORN,E 20CR 000614

21 BROCK,JIMMY,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 21CR 705596

22 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248

23 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278

24 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753

DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753

25 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072

26 BULLINS,ELIZABETH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 703782

27 BULLINS,ELIZABETH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 21CR 705447

28 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704777

29 CAMPBELL,KAYLA,LEIGH-A DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050665

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050665

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 22CR 050665

30 CHALLENOR,JAMES,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050682

FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 22CR 050682

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050682

31 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934

32 CHEVEZ,PEDRO,ALCIDES NO OPERATORS LICENSE SUGGS,D 22CR 000104

REAR LAMPS VIOLATION SUGGS,D 22CR 000104

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 04/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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33 CLARK,AMIE,MICHELE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYMORE,D 21CR 000716

OPERATE VEH NO INS HAYMORE,D 21CR 000716

34 CLEMENIC,HEATHER,NICOL CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MYER,M 22CR 700689

NO LIABILITY INSURANCE MYER,M 22CR 700689

35 COOK,JULIA,ANNA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050560

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 050560

36 COX,REGINALD,LEMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700466

37 COX,REGINALD,LEMAR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700468

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700468

38 CULLER,NOAH,CAMERON AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 Haymore,Mic 22CR 700589

** 39 DAILEY,KENNETH,OWEN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000103

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000103

** 40 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 052458

41 DAVIS,OLIVIA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052566

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 21CR 052566

42 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J OPERATE GOLF CART ON PROHIBITE SCOTT,S 20CR 000733

43 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052946

DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 052946

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052946

44 EACHUS,GAVIN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050789

45 EACHUS,GAVIN,CHARLES OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T, 21CR 701626

46 ELEY,ANDRE,T SIMPLE AFFRAY ROBINSON,T 22CR 050821

INTOXICATED AND DISRUPTIVE ROBINSON,T 22CR 050821

47 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,M 22CR 050731

48 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050672

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,T 22CR 050672

49 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,T 22IF 700567

FAILURE TO YIELD ROBINSON,T 22IF 700567

50 FUNEZ,ROGER,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 000786

51 GARCIA,ALEJANDRO,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 20CR 000391

52 GARCIA,TASHA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051762

53 GARGIS,BRANDON,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700467

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700467

54 GARGIS,BRANDON,LEE OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700469

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700469

55 GARRETT,VERNINDALE,DER WINDOW TINTING VIOL SUGGS,DERRI 22CR 700833

56 GAUTHIER,ALEXIS,P FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G,T 21CR 701704

57 GEORGE,ISHEIONA,TRINIE OPERATE VEH NO INS HENDRICKS,D 21CR 705492

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705492

58 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705526

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 21CR 705526

59 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705527

UNSAFE MOVEMENT ROBINSON,T 21CR 705527

60 GILMORE,TRAVIS,BRYAN DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 704200

61 GLINES,BRODY,HALEY RESISTING PUBLIC OFFICER HENDRICKS,D 22CR 050321

62 GLOVER,WYATT,CHRISTOPH WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701043

IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 22CR 701043

63 GOINS,DONALD,RAY,III DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051789

IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 051789

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 051789

64 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700682

65 HANLON,MIRANDA RESISTING PUBLIC OFFICER ROBINSON,T 21CR 703846

MISDEMEANOR CONSPIRACY ROBINSON,T 21CR 703846

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROBINSON,T 21CR 703846

IMPROPER BACKING ROBINSON,T 21CR 703846

66 HARDISON,PARLIE,BRANDO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 22CR 000116

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 04/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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67 HARRIS,JOHANNA,FAYE SIMPLE ASSAULT SUGGS,D 22CR 050141

68 HARRIS,ROBERT,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050142

ASSAULT ON A FEMALE SUGGS,D 22CR 050142

69 HARRISON,DUNCAN,BAILEY WINDOW TINTING VIOL ROYSTOR,A 22CR 000092

** 70 HIGHT,ROBERT,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052400

71 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,D 21CR 000717

72 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA HAYMORE,D 21IF 000134

73 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608

74 HILL,TOBY,TERRALL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700737

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700737

75 HILLIARD,MICHAEL,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700995

76 HOMA,COREY,LAWRENCE DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700724

77 HOWELL,SHUREKA,PATRICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 705474

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705474

78 HOWELL,SHUREKA,PATRICE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705477

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705477

79 HUGHES,DAKOTA,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705528

80 HUNT,CHRISTOPHER,WRIGH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PERALTA,JOS 22IF 700011

81 JOHNSON,EMMANUEL,BRAD SPEEDING 050/35 ODOM,M,T 20CR 702189

DWLR NOT IMPAIRED REV ODOM,M,T 20CR 702189

82 JONES,CHELBY,JANESYA NO OPERATORS LICENSE HENDRICKS,D 21CR 704966

83 JONES,PAYTON,ELIZABETH OBT/ATT OBT ALC OTHER DL BISSETTE 21CR 000321

84 JOYNER,JAMES,MITCHELL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SUGGS,D 22CR 050284

85 JOYNER,JAMES,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700461

86 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,DERRI 22IF 700244

87 KELLY,KATHARINA,YLANA DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050562

DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 050562

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ROBINSON,T 22CR 050562

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,T 22CR 050562

88 KORNEGAY,EZZARD,RAY,JR BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 22CR 000041

89 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MISDEMEANOR LARCENY LATORELLA,D 21CR 051910

90 MACMURRAY,SHANE,PATRIC DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 21CR 705244

91 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED PERDUE,B 21CR 050754

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PERDUE,B 21CR 050754

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE PERDUE,B 21CR 050754

92 MAHONEY,MAREA,THERESE DWLR IMPAIRED REV PERDUE,B 21CR 050755

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PERDUE,B 21CR 050755

93 MAHONEY,MAREA,THERESE, ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SCOTT,S,C 20CR 702785

94 MARTIN,ROBERT,COREY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701305

SPA 95 MARTINEZ HERNANDEZ,MIG DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 051131

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 051131

96 MARTINEZ,ANTHONY,DAVID SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701031

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701031

97 MARTINEZ,ANTHONY,DAVID WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701032

98 MASK,BLAKE,JILES CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SCOTT,S 22CR 700926

99 MASON,GENE,CLAYTON,JR NO OPERATORS LICENSE HENDRICKS,D 21CR 704258

100 MCARTHUR,RONNIE,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705408

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 705408

EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 705408

101 MCCABE,OWEN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052986

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MYER,M 21CR 052986

102 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231

103 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316

104 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 04/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318

105 MCKIM,WEDNESDAY,MAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700738

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700738

106 MCNEELY,BYRON,DELANO DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700996

107 MENDEZ,CHRISTIAN,EDWAR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700566

OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700566

108 MENDEZ,CHRISTIAN,EDWAR DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 700567

109 MENDOZA,STEVEN,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051317

110 MENDOZA,STEVEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702393

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702393

111 MERCER,DARRIN,LEE DWLR IMPAIRED REV PERALTA,JOS 22CR 700159

OPERATE VEH NO INS PERALTA,JOS 22CR 700159

112 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700607

FOLLOWING TOO CLOSELY MYER,M 22CR 700607

** 113 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TEMPLIN 20CR 000337

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA TEMPLIN 20CR 000337

** 114 MORTON,ANTHONY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 051235

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 051235

MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE CASNER,S 20CR 051235

115 MORTON,ANTHONY,WAYNE DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 701779

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 701779

116 MORTON,ANTHONY,WAYNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 701780

OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 20CR 701780

117 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 701787

GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE CASNER,S,M 20CR 701787

118 MORTON,ELIJAH,TIMOTHY, DRIVING WHILE IMPAIRED PERALTA,J 21CR 052974

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PERALTA,J 21CR 052974

119 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 701020

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 701020

120 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22IF 700570

121 NEWMAN,AUGUSTUS,BERNAR DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 050513

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 050513

122 NEWMAN,AUGUSTUS,BERNAR DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 700794

123 NEWMAN,AUGUSTUS,BERNAR SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 20CR 700795

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 700795

124 NEWMANWILLIAMSON,KAYLA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ODOM,M 21CR 705364

125 OMOHUNDRO,ALEC,KESSLER BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 21CR 000884

126 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 700408

127 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700247

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700247

128 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700248

129 PARKER,KEVIN,NANCE LITTERING NOT > 15 LBS ROBINSON,T 21CR 704259

130 PARKER,KEVIN,NANCE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T 21CR 704260

131 PENDERGRASS,JESSICA,MI DWLR IMPAIRED REV BISKUP,T,M 20CR 703127

FAIL TO BURN HEADLAMPS BISKUP,T,M 20CR 703127

132 PHILLIPS,COREY,TAYLOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700612

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700612

133 PHILLIPS,GABRIEL,WILLI DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 21CR 000513

134 PIPPIN,CHARLES,STEWART FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 22IF 700375

135 POWERS,COLBY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 19CR 051397

136 POWERS,COLBY,NICOLE SPEEDING 060/45 CASNER,S,M 19CR 702299

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 19CR 702299

137 PYRON,JEFFREY,ALLEN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700739

138 REED,SHERMAN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 705038

139 REID,WARREN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 21CR 704042

140 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 04/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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141 RESTO,FRANCES,N CONSUME ALC BY 19/20 Haymore,Mic 22CR 700668

142 RIGGS,CHELSEY,KAY A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700994

143 RIVERA,ENRICO,FUENTES, DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700448

144 RIVERA,TOLLIE,FRANCES A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700447

145 RUCKMAN,THOMAS,DUANE FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700678

146 RUCKMAN,THOMAS,DUANE OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700680

UNSAFE TIRES Haymore,Mic 22CR 700680

147 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272

IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272

148 SCOTT,LORI,FRANCINE,GW USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR Haymore,Mic 22CR 700736

DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700736

149 SCOTT,MICHAEL,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700272

150 SEMPLE,MARY,ANN UNSAFE MOVEMENT Haymore,Mic 21IF 703806

151 SHARP,CHRISTOPHER,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700583

152 SHARP,CHRISTOPHER,RAY POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 700584

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 700584

153 SMITH,TYRONE,ANDRE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 700570

154 SPARKS,MEGAN,LEE SPEEDING 072/55 PITTMAN,R,D 22CR 700445

155 SPELL,ZACHARY,THOMAS SPEEDING 057/35 HENDRICKS,D 22CR 700358

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 22CR 700358

EXPIRED/NO INSPECTION HENDRICKS,D 22CR 700358

156 STEPHENS,JULIAN,JAVON DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705554

157 STIMPSON,JOHN,RICH,JR DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700455

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MYER,M 22CR 700455

158 STIMPSON,JOHN,RICH,JR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 700456

159 STIMPSON,NOAH,LEE DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705553

160 TAYLOR,ANDERSON,BENNET BEACH STRAND VIOLATION ROYSTOR,A 22CR 000096

161 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348

NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348

162 TEMPLE,JASON,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700676

163 TRIMYER,CASEY,MAREY,AG FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 21CR 705576

164 TRIMYER,CASEY,MAREY,AG EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 705579

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 21CR 705579

165 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442

166 TUCKER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052845

REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21CR 052845

167 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230

** 168 WALKER,JULIAN,LATRELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000102

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000102

169 WALSTON,DALE,BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051092

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051092

170 WALSTON,DALE,BRITT DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING SCOTT,S 21CR 051093

171 WATERS,KENDRICK,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 22CR 700214

EXPIRED/NO INSPECTION HENDRICKS,D 22CR 700214

172 WEGNER,CYNTHIA,ANN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PERALTA,JOS 22IF 700010

173 WELBORN,SHARON,ALENE MISDEMEANOR CONSPIRACY ROBINSON,T 21CR 703847

174 WETHERINGTON,RONNIE,CA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704809

175 WETHERINGTON,RONNIE,CA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Haymore,Mic 21IF 703649

176 WHEELER,MIRANDA,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 700667

EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22CR 700667

177 WILKINSON,TYLER,ALEXAN FAILURE TO REDUCE SPEED BORN,E 22IF 000019

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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