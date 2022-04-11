JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABLAN,PARKER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050774
2 ABLAN,PARKER,JAMES FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T, 21IF 701127
3 ALAMMARI,AMR,AZIZ,MUSL SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR SCOTT,S 22CR 700955
4 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051545
5 ALEONG,STEPHEN,CHRISTO FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21IF 702043
6 ALEXANDER,CAILEIGH,LOR WINDOW TINTING VIOL BORN,E 21CR 000888
7 AMER,AHMED,MAHAMMED DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS PERALTA,JOS 22IF 700315
8 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196
9 BAHM,DONNA,EILEEN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700951
10 BAILES,MARK,ALAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SUGGS,D 22IF 000021
11 BARRAZA,CARLY DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051924
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051924
12 BATES,BRANDON,RAY SIMPLE AFFRAY ROBINSON,T 22CR 701259
INTOXICATED AND DISRUPTIVE ROBINSON,T 22CR 701259
13 BAUCOM,KELSI,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051603
14 BELL,WILLIAM,HENRY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700508
15 BENDER,SHAWN,MARIE FAILURE TO REDUCE SPEED PERALTA,JOS 22IF 700025
16 BIEDERMANN,ANDREAS,AUG DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050492
** 17 BIZZELL,BETH,HARE DRIVING WHILE IMPAIRED BORN,E 20CR 052753
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BORN,E 20CR 052753
18 BLACKMON,JACKSON,MATTH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700446
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700446
** 19 BOLIN,JESSICA,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BORN,E 20CR 000613
20 BOLIN,JESSICA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 20CR 000614
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BORN,E 20CR 000614
21 BROCK,JIMMY,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 21CR 705596
22 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248
23 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278
24 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753
DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753
25 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072
26 BULLINS,ELIZABETH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 703782
27 BULLINS,ELIZABETH,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 21CR 705447
28 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704777
29 CAMPBELL,KAYLA,LEIGH-A DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 050665
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22CR 050665
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 22CR 050665
30 CHALLENOR,JAMES,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050682
FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 22CR 050682
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 22CR 050682
31 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934
32 CHEVEZ,PEDRO,ALCIDES NO OPERATORS LICENSE SUGGS,D 22CR 000104
REAR LAMPS VIOLATION SUGGS,D 22CR 000104
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 04/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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33 CLARK,AMIE,MICHELE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYMORE,D 21CR 000716
OPERATE VEH NO INS HAYMORE,D 21CR 000716
34 CLEMENIC,HEATHER,NICOL CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MYER,M 22CR 700689
NO LIABILITY INSURANCE MYER,M 22CR 700689
35 COOK,JULIA,ANNA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 22CR 050560
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 050560
36 COX,REGINALD,LEMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700466
37 COX,REGINALD,LEMAR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700468
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700468
38 CULLER,NOAH,CAMERON AID UNDERAGE PUR ALC BY > 21 Haymore,Mic 22CR 700589
** 39 DAILEY,KENNETH,OWEN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000103
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000103
** 40 DAVIS,JON,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 052458
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 052458
41 DAVIS,OLIVIA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052566
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 21CR 052566
42 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J OPERATE GOLF CART ON PROHIBITE SCOTT,S 20CR 000733
43 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052946
DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 052946
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052946
44 EACHUS,GAVIN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050789
45 EACHUS,GAVIN,CHARLES OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T, 21CR 701626
46 ELEY,ANDRE,T SIMPLE AFFRAY ROBINSON,T 22CR 050821
INTOXICATED AND DISRUPTIVE ROBINSON,T 22CR 050821
47 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,M 22CR 050731
48 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050672
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,T 22CR 050672
49 FAIR,GERALD,LEE,JR DRIVE LEFT OF CENTER ROBINSON,T 22IF 700567
FAILURE TO YIELD ROBINSON,T 22IF 700567
50 FUNEZ,ROGER,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 000786
51 GARCIA,ALEJANDRO,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 20CR 000391
52 GARCIA,TASHA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051762
53 GARGIS,BRANDON,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700467
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700467
54 GARGIS,BRANDON,LEE OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700469
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700469
55 GARRETT,VERNINDALE,DER WINDOW TINTING VIOL SUGGS,DERRI 22CR 700833
56 GAUTHIER,ALEXIS,P FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BLALOCK,G,T 21CR 701704
57 GEORGE,ISHEIONA,TRINIE OPERATE VEH NO INS HENDRICKS,D 21CR 705492
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705492
58 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705526
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 21CR 705526
59 GILBERTO,HERNANDEZ,RIV EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705527
UNSAFE MOVEMENT ROBINSON,T 21CR 705527
60 GILMORE,TRAVIS,BRYAN DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 704200
61 GLINES,BRODY,HALEY RESISTING PUBLIC OFFICER HENDRICKS,D 22CR 050321
62 GLOVER,WYATT,CHRISTOPH WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701043
IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 22CR 701043
63 GOINS,DONALD,RAY,III DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051789
IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 051789
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 051789
64 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700682
65 HANLON,MIRANDA RESISTING PUBLIC OFFICER ROBINSON,T 21CR 703846
MISDEMEANOR CONSPIRACY ROBINSON,T 21CR 703846
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROBINSON,T 21CR 703846
IMPROPER BACKING ROBINSON,T 21CR 703846
66 HARDISON,PARLIE,BRANDO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SUGGS,D 22CR 000116
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 04/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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67 HARRIS,JOHANNA,FAYE SIMPLE ASSAULT SUGGS,D 22CR 050141
68 HARRIS,ROBERT,WILLIAM DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050142
ASSAULT ON A FEMALE SUGGS,D 22CR 050142
69 HARRISON,DUNCAN,BAILEY WINDOW TINTING VIOL ROYSTOR,A 22CR 000092
** 70 HIGHT,ROBERT,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052400
71 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,D 21CR 000717
72 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA HAYMORE,D 21IF 000134
73 HILL,JANARI,NATAVIUS OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MYER,M 22CR 700608
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 22CR 700608
74 HILL,TOBY,TERRALL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700737
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700737
75 HILLIARD,MICHAEL,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700995
76 HOMA,COREY,LAWRENCE DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700724
77 HOWELL,SHUREKA,PATRICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 705474
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705474
78 HOWELL,SHUREKA,PATRICE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705477
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705477
79 HUGHES,DAKOTA,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705528
80 HUNT,CHRISTOPHER,WRIGH FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PERALTA,JOS 22IF 700011
81 JOHNSON,EMMANUEL,BRAD SPEEDING 050/35 ODOM,M,T 20CR 702189
DWLR NOT IMPAIRED REV ODOM,M,T 20CR 702189
82 JONES,CHELBY,JANESYA NO OPERATORS LICENSE HENDRICKS,D 21CR 704966
83 JONES,PAYTON,ELIZABETH OBT/ATT OBT ALC OTHER DL BISSETTE 21CR 000321
84 JOYNER,JAMES,MITCHELL SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) SUGGS,D 22CR 050284
85 JOYNER,JAMES,MITCHELL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700461
86 JOYNER,JAMES,MITCHELL DRIVE LEFT OF CENTER SUGGS,DERRI 22IF 700244
87 KELLY,KATHARINA,YLANA DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 22CR 050562
DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 050562
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ROBINSON,T 22CR 050562
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROBINSON,T 22CR 050562
88 KORNEGAY,EZZARD,RAY,JR BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 22CR 000041
89 LAWRENCE,KENDRA,LEANN MISDEMEANOR LARCENY LATORELLA,D 21CR 051910
90 MACMURRAY,SHANE,PATRIC DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 21CR 705244
91 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED PERDUE,B 21CR 050754
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PERDUE,B 21CR 050754
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE PERDUE,B 21CR 050754
92 MAHONEY,MAREA,THERESE DWLR IMPAIRED REV PERDUE,B 21CR 050755
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PERDUE,B 21CR 050755
93 MAHONEY,MAREA,THERESE, ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SCOTT,S,C 20CR 702785
94 MARTIN,ROBERT,COREY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701305
SPA 95 MARTINEZ HERNANDEZ,MIG DRIVING WHILE IMPAIRED HENDRICKS,D 21CR 051131
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HENDRICKS,D 21CR 051131
96 MARTINEZ,ANTHONY,DAVID SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701031
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701031
97 MARTINEZ,ANTHONY,DAVID WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701032
98 MASK,BLAKE,JILES CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG SCOTT,S 22CR 700926
99 MASON,GENE,CLAYTON,JR NO OPERATORS LICENSE HENDRICKS,D 21CR 704258
100 MCARTHUR,RONNIE,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705408
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 705408
EXPIRED/NO INSPECTION CASNER,S,M 21CR 705408
101 MCCABE,OWEN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052986
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MYER,M 21CR 052986
102 MCHALE,DEVIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SUGGS,D 22CR 050231
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SUGGS,D 22CR 050231
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SUGGS,D 22CR 050231
103 MCHALE,DEVIN,LYNN DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY SUGGS,DERRI 22CR 700316
104 MCHALE,DEVIN,LYNN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SUGGS,DERRI 22CR 700318
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 04/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SUGGS,DERRI 22CR 700318
105 MCKIM,WEDNESDAY,MAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700738
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700738
106 MCNEELY,BYRON,DELANO DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700996
107 MENDEZ,CHRISTIAN,EDWAR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700566
OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700566
108 MENDEZ,CHRISTIAN,EDWAR DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 700567
109 MENDOZA,STEVEN,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051317
110 MENDOZA,STEVEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702393
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702393
111 MERCER,DARRIN,LEE DWLR IMPAIRED REV PERALTA,JOS 22CR 700159
OPERATE VEH NO INS PERALTA,JOS 22CR 700159
112 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700607
FOLLOWING TOO CLOSELY MYER,M 22CR 700607
** 113 MORTON,ANTHONY,WAYNE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TEMPLIN 20CR 000337
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA TEMPLIN 20CR 000337
** 114 MORTON,ANTHONY,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 051235
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 051235
MOTION FOR SEIZURE OF MOTOR VE CASNER,S 20CR 051235
115 MORTON,ANTHONY,WAYNE DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 701779
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 20CR 701779
116 MORTON,ANTHONY,WAYNE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 701780
OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 20CR 701780
117 MORTON,ANTHONY,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 20CR 701787
GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE CASNER,S,M 20CR 701787
118 MORTON,ELIJAH,TIMOTHY, DRIVING WHILE IMPAIRED PERALTA,J 21CR 052974
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PERALTA,J 21CR 052974
119 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 701020
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 701020
120 MURRAY,STEVEN,KIRK,JR EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22IF 700570
121 NEWMAN,AUGUSTUS,BERNAR DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 20CR 050513
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) CASNER,S 20CR 050513
122 NEWMAN,AUGUSTUS,BERNAR DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 20CR 700794
123 NEWMAN,AUGUSTUS,BERNAR SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 20CR 700795
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 20CR 700795
124 NEWMANWILLIAMSON,KAYLA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ODOM,M 21CR 705364
125 OMOHUNDRO,ALEC,KESSLER BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 21CR 000884
126 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 22CR 700408
127 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700247
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700247
128 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700248
129 PARKER,KEVIN,NANCE LITTERING NOT > 15 LBS ROBINSON,T 21CR 704259
130 PARKER,KEVIN,NANCE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T 21CR 704260
131 PENDERGRASS,JESSICA,MI DWLR IMPAIRED REV BISKUP,T,M 20CR 703127
FAIL TO BURN HEADLAMPS BISKUP,T,M 20CR 703127
132 PHILLIPS,COREY,TAYLOR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700612
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700612
133 PHILLIPS,GABRIEL,WILLI DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 21CR 000513
134 PIPPIN,CHARLES,STEWART FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROBINSON,T 22IF 700375
135 POWERS,COLBY,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 19CR 051397
136 POWERS,COLBY,NICOLE SPEEDING 060/45 CASNER,S,M 19CR 702299
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S,M 19CR 702299
137 PYRON,JEFFREY,ALLEN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700739
138 REED,SHERMAN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,B 21CR 705038
139 REID,WARREN,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV HENDRICKS,D 21CR 704042
140 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 04/12/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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141 RESTO,FRANCES,N CONSUME ALC BY 19/20 Haymore,Mic 22CR 700668
142 RIGGS,CHELSEY,KAY A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700994
143 RIVERA,ENRICO,FUENTES, DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700448
144 RIVERA,TOLLIE,FRANCES A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700447
145 RUCKMAN,THOMAS,DUANE FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700678
146 RUCKMAN,THOMAS,DUANE OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 700680
UNSAFE TIRES Haymore,Mic 22CR 700680
147 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272
IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272
148 SCOTT,LORI,FRANCINE,GW USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR Haymore,Mic 22CR 700736
DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700736
149 SCOTT,MICHAEL,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700272
150 SEMPLE,MARY,ANN UNSAFE MOVEMENT Haymore,Mic 21IF 703806
151 SHARP,CHRISTOPHER,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700583
152 SHARP,CHRISTOPHER,RAY POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 700584
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 700584
153 SMITH,TYRONE,ANDRE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 22CR 700570
154 SPARKS,MEGAN,LEE SPEEDING 072/55 PITTMAN,R,D 22CR 700445
155 SPELL,ZACHARY,THOMAS SPEEDING 057/35 HENDRICKS,D 22CR 700358
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 22CR 700358
EXPIRED/NO INSPECTION HENDRICKS,D 22CR 700358
156 STEPHENS,JULIAN,JAVON DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705554
157 STIMPSON,JOHN,RICH,JR DWLR IMPAIRED REV MYER,M 22CR 700455
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MYER,M 22CR 700455
158 STIMPSON,JOHN,RICH,JR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 22CR 700456
159 STIMPSON,NOAH,LEE DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705553
160 TAYLOR,ANDERSON,BENNET BEACH STRAND VIOLATION ROYSTOR,A 22CR 000096
161 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348
NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348
162 TEMPLE,JASON,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 22CR 700676
163 TRIMYER,CASEY,MAREY,AG FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MYER,M 21CR 705576
164 TRIMYER,CASEY,MAREY,AG EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 705579
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 21CR 705579
165 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442
166 TUCKER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052845
REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21CR 052845
167 VONHERTSENBERG,ERIC,JA DRIVING WHILE IMPAIRED BISKUP,T 22CR 050230
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BISKUP,T 22CR 050230
** 168 WALKER,JULIAN,LATRELL POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 22CR 000102
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 22CR 000102
169 WALSTON,DALE,BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051092
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051092
170 WALSTON,DALE,BRITT DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING SCOTT,S 21CR 051093
171 WATERS,KENDRICK,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HENDRICKS,D 22CR 700214
EXPIRED/NO INSPECTION HENDRICKS,D 22CR 700214
172 WEGNER,CYNTHIA,ANN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PERALTA,JOS 22IF 700010
173 WELBORN,SHARON,ALENE MISDEMEANOR CONSPIRACY ROBINSON,T 21CR 703847
174 WETHERINGTON,RONNIE,CA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704809
175 WETHERINGTON,RONNIE,CA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Haymore,Mic 21IF 703649
176 WHEELER,MIRANDA,NICOLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 22CR 700667
EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 22CR 700667
177 WILKINSON,TYLER,ALEXAN FAILURE TO REDUCE SPEED BORN,E 22IF 000019
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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