carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

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:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABDUL-ALI,HAMEEN W/C SIMPLE $ 103.34 FOOD LION 05CR 050666

2 ABLAN,PARKER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050774

3 ABLAN,PARKER,JAMES FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T, 21IF 701127

4 ADDAMS,JASON,MICHAEL ASSAULT AND BATTERY DAVIS,DEVON 21CR 052694

5 ARMSTRONG,JAMES,BLAKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Szczepaniak 21CR 703896

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 21CR 703896

6 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196

7 AVENT,JACK,ELLIOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 21CR 000820

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 21CR 000820

8 BAILEY,NOAH,STRICKLAND EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 705406

EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 21CR 705406

9 BARAJAS,MARTIN,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705274

10 BARNETTE,RONALD,WAYNE, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705271

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705271

11 BARRAZA,CARLY DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051924

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051924

12 BARRETT,KYLE,DAVID SOUNDING HORN W/O SIGN OF DANG SCOTT,S 21CR 000837

13 BARRETT,KYLE,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052819

DRIVE LEFT OF CENTER SCOTT,S 21CR 052819

14 BASS,MATTHEW,ALLEN NO LIABILITY INSURANCE ROBINSON,T 21CR 705338

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROBINSON,T 21CR 705338

15 BAUCOM,KELSI,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051603

16 BAYSDEN,JUSTIN,GLENN OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 21CR 705421

17 BENDER,PARIS,LAVELL DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700992

18 BERTHOLD,JAMES,THOMAS URINATE IN PUBLIC SCOTT,S 21CR 000356

19 BERTHOLD,JAMES,THOMAS IMPERSONATE LAW ENFORCEMNT (M) SCOTT,S 21CR 051174

RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 21CR 051174

** 20 BOLIN,JESSICA,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BORN,E 20CR 000613

21 BOLIN,JESSICA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 20CR 000614

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BORN,E 20CR 000614

22 BOOTH,JOSEPH,BRYANT DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705472

23 BOWMAN,CLARK,PEARSON BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 21CR 000885

24 BOWMAN,EMILY,REBECCA DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 050787

FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 21CR 050787

25 BOWMAN,EMILY,REBECCA OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 21CR 050788

26 BOYD,ALLEN,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 704902

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 704902

DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 704902

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 21CR 704902

27 BREWER,EVAN,CLARKE DWLR NOT IMPAIRED REV PERALTA,JOS 21CR 705341

28 BREWER,EVAN,CLARKE TEXTING VIOL MOTOR VEH ODOM,M 21IF 702669

DRIVE LEFT OF CENTER ODOM,M 21IF 702669

29 BROOKS,JENNIFER,RUE DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 21CR 704840

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 704840

30 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 701910

31 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248

32 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278

33 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753

DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753

34 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072

35 BRYANT,WALLACE,JUNIOR DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 703030

36 BUCK,TERRI,ALEXIS SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR Haymore,Mic 21CR 705279

37 BUDRICK,LUCAS,ELIAS DWLR IMPAIRED REV MYER,M 21CR 705480

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 705480

38 BUDRICK,LUCAS,ELIAS EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 21IF 704056

39 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593

40 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594

INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594

41 BURNETT,KEITH,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 700356

42 BURNETT,KEITH,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D, 20CR 700357

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D, 20CR 700357

43 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526

44 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704777

45 BYERS,RAUSHON,DAVONTE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705405

NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705405

FICTITIOUS INFO TO OFFICER Haymore,Mic 21CR 705405

46 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 705111

DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705111

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705111

FAIL TO REPORT ACCIDENT CASNER,S,M 21CR 705111

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 705111

EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 705111

47 CAPPELLO,MAUREEN,ELIZA FINANCIAL CARD FRAUD (M) FERRELL,J 21CR 052397

48 CARL,CHRISTINE,MARIE SPEEDING 059/45 PITTMAN,R,D 21IF 703876

49 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704456

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 21CR 704456

50 CARTER,OTIS,TILLMAN FAILURE TO REDUCE SPEED SUGGS,DERRI 21IF 000150

51 CECIL,JOHN,JEREMY MISDEMEANOR LARCENY STEWART,M 21CR 050803

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,M 21CR 050803

52 CHARITY,ALEXANDRA-SINC SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 21IF 703918

53 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934

54 CLARK,AMIE,MICHELE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYMORE,D 21CR 000716

OPERATE VEH NO INS HAYMORE,D 21CR 000716

55 CLARK,AMIE,MICHELE EXPIRED/NO INSPECTION HAYMORE,D 21IF 000136

56 COCHRAN,KEITH,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705529

57 COKER,MICHAEL,MAXWELL CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 21CR 705303

58 COX,BRIANNA,RAELYN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052255

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 052255

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052255

59 COX,BRIANNA,RAELYN NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 703925

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SCOTT,S 21CR 703925

60 CRAWFORD,VICTORIA,ANNE DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705422

61 CROFT,MATTHEW,ALEXANDE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052941

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S 21CR 052941

62 CROFT,MATTHEW,ALEXANDE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S 21CR 052942

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S 21CR 052942

63 CROUSON,HALEIGH,MARGAR SPEEDING 065/45 CASNER,S,M 21CR 705107

64 CUEVAS,STEPHANIE,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BORN,E 21CR 051929

65 CUEVAS,STEPHANIE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 051930

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BORN,E 21CR 051930

66 DAUGHERTY,ROBERT,EARL, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705195

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 21CR 705195

67 DAVIS,DAMIEN,GLENN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705471

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 21CR 705471

68 DAVIS,DERRICK,DEVON DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 21CR 052432

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 21CR 052432

69 DAVIS,OLIVIA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052566

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 21CR 052566

70 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J OPERATE GOLF CART ON PROHIBITE SCOTT,S 20CR 000733

71 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052946

DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 052946

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052946

72 DEBERRY,TORRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705452

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705452

73 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932

NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932

74 DEW,KELVIN,WILSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 21CR 000821

75 DRIVER,JEFFREY,LYNN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SZCEPANIAK, 21IF 000143

76 EACHUS,GAVIN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050789

77 EACHUS,GAVIN,CHARLES OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T, 21CR 701626

78 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104

79 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A 21CR 051520

80 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 702146

WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702146

IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702146

81 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 702335

82 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702467

WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702467

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702467

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 702467

UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 702467

83 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702538

WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702538

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702538

84 EATON,MICHAEL,CHASE WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702715

IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702715

UNSAFE TIRES COLLINS,A,S 21CR 702715

85 EDMONDSON,AUTUMN,D DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 19CR 052245

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 19CR 052245

86 EDMONDSON,AUTUMN,D POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 19CR 052246

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 19CR 052246

87 EDWARDS,MATTHEW,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,D 21CR 000718

88 ESPINO-TORIS,EDGAR,EDU NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705453

89 FELTON,CHRISTOPHER,PAU DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051245

STOPPING ON HIGHWAY SCOTT,S 20CR 051245

90 FUNEZ,ROGER,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 000786

91 GARCIA,ALEJANDRO,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 20CR 000391

92 GARCIA,TASHA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051762

93 GIBBS,KIMBERLY,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 704924

94 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 21CR 051929

65 CUEVAS,STEPHANIE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 051930

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BORN,E 21CR 051930

66 DAUGHERTY,ROBERT,EARL, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705195

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 21CR 705195

67 DAVIS,DAMIEN,GLENN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705471

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 21CR 705471

68 DAVIS,DERRICK,DEVON DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 21CR 052432

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 21CR 052432

69 DAVIS,OLIVIA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052566

DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 21CR 052566

70 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J OPERATE GOLF CART ON PROHIBITE SCOTT,S 20CR 000733

71 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052946

DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 052946

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052946

72 DEBERRY,TORRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705452

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705452

73 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932

NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932

74 DEW,KELVIN,WILSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 21CR 000821

75 DRIVER,JEFFREY,LYNN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SZCEPANIAK, 21IF 000143

76 EACHUS,GAVIN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050789

77 EACHUS,GAVIN,CHARLES OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T, 21CR 701626

78 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104

79 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A 21CR 051520

80 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 702146

WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702146

IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702146

81 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 702335

82 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702467

WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702467

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702467

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 702467

UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 702467

83 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702538

WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702538

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702538

84 EATON,MICHAEL,CHASE WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702715

IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702715

UNSAFE TIRES COLLINS,A,S 21CR 702715

85 EDMONDSON,AUTUMN,D DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 19CR 052245

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 19CR 052245

86 EDMONDSON,AUTUMN,D POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 19CR 052246

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 19CR 052246

87 EDWARDS,MATTHEW,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,D 21CR 000718

88 ESPINO-TORIS,EDGAR,EDU NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705453

89 FELTON,CHRISTOPHER,PAU DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051245

STOPPING ON HIGHWAY SCOTT,S 20CR 051245

90 FUNEZ,ROGER,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 000786

91 GARCIA,ALEJANDRO,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 20CR 000391

92 GARCIA,TASHA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051762

93 GIBBS,KIMBERLY,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 704924

94 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507

95 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461

96 GILLIKIN,CLAYTON,MOORE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705345

97 GILLIKIN,CLAYTON,MOORE DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705348

98 GILMORE,TRAVIS,BRYAN DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 704200

99 GOINS,DONALD,RAY,III DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051789

IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 051789

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 051789

100 HAHNFELD,RACHEL,NOEL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH PANZARELLA, 16CR 053746

101 HALES,KENNETH,WAYNE MISDEMEANOR LARCENY SCOTT,S,C 20CR 702398

RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S,C 20CR 702398

102 HALL,BRYANT,D'ANGELO DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702556

103 HANLON,MIRANDA RESISTING PUBLIC OFFICER ROBINSON,T 21CR 703846

MISDEMEANOR CONSPIRACY ROBINSON,T 21CR 703846

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROBINSON,T 21CR 703846

IMPROPER BACKING ROBINSON,T 21CR 703846

104 HARMON,JOHN,JASON,JR DWLR IMPAIRED REV ODOM,M 21CR 703552

105 HARRIS,MORRIS,MORELL SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 21CR 705199

106 HARRIS,TERRY,LEON DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051679

107 HEE,ROBIN,L EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 21CR 705035

108 HEIM,JOHN,TIMOTHY,JR FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PERALTA,J 21IF 000152

109 HETZEL,SKYLAR,BROOK DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 053126

FAILURE TO REDUCE SPEED SCOTT,S 20CR 053126

110 HETZEL,SKYLAR,BROOK HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 20CR 053127

INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 053127

111 HETZEL,SKYLAR,BROOK UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH SCOTT,S 20CR 053128

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SCOTT,S 20CR 053128

112 HETZEL,SKYLAR,BROOK RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 20CR 053129

IMPROPER BACKING SCOTT,S 20CR 053129

** 113 HIGHT,ROBERT,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052400

114 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,D 21CR 000717

115 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA HAYMORE,D 21IF 000134

116 HOWARD,JAMES,DOUGLAS,J OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 705078

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 705078

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 705078

117 HOWARD,JOHNNY,WAYNE,JR UNSAFE PASSING YELLOW LINE Haymore,Mic 21IF 704041

118 HOWARD,TIMOTHY,BALLARD DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051524

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 21CR 051524

119 HOWELL,SHUREKA,PATRICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 705474

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705474

120 HOWELL,SHUREKA,PATRICE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705477

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705477

121 HUBBARD,ALEC,COLTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 21CR 703347

EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 21CR 703347

122 HUDSON,CHARLES,LAMAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 704901

EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 21CR 704901

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 21CR 704901

123 HUGHES,DAKOTA,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705528

124 HUNSUCKER,SONYA,MARIA OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T 21CR 704448

125 JOHNSON-FUTCH,RENEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Szczepaniak 21CR 703760

126 JONES,CHAD,MARTIN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 21CR 705278

127 JORDAN,TREYON,LAMONT POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 704767

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 704767

NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 704767

IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 21CR 704767

128 JOYNER,JOSEPH,GERALD A&A DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 702901

129 KARVELIS,SHAWN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051042

IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 051042

************************************************************************************

130 KENNEDY,BRITTANY,ANN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 704706

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 704706

131 KIMBRELL,AIDAN,WINTER CONSUME ALC BY

132 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS PERALTA,J 21CR 000836

133 LANGDON,ROBIN,MANGUM POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 703803

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 703803

134 LUCAS,AUSTIN,DAVID WINDOW TINTING VIOL PERALTA,JOS 21CR 705407

135 LUNA,NANCY,URICCHIO UNSAFE PASSING YELLOW LINE Haymore,Mic 21IF 704043

136 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED PERDUE,B 21CR 050754

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PERDUE,B 21CR 050754

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE PERDUE,B 21CR 050754

137 MAHONEY,MAREA,THERESE DWLR IMPAIRED REV PERDUE,B 21CR 050755

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PERDUE,B 21CR 050755

138 MAHONEY,MAREA,THERESE, ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SCOTT,S,C 20CR 702785

139 MANUEL,KAKISHA,STEPHE OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 705106

GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE CASNER,S,M 21CR 705106

140 MANUEL,RAMON NO LIABILITY INSURANCE MYER,M 21CR 704834

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MYER,M 21CR 704834

141 MARTIN,AMANDA,CAROL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705306

142 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794

143 MASON,MELISSA,ROGERS UNSAFE MOVEMENT ROBINSON,T 21IF 703982

144 MASSEY,WILLIAM,ALEXAND FAILURE TO YIELD COLLINS,A,S 19CR 703549

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 19CR 703549

145 MAY,MICHAEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051322

146 MAY,MICHAEL,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702415

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702415

147 MCCABE,OWEN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052986

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MYER,M 21CR 052986

148 MCCAWLEY,CHARLES,ALVIN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Haymore,Mic 21IF 704025

149 MCCLAIRTY,JACQUELINE,A DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052126

IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 052126

150 MCDONALD,AMARYLLIS,JOC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Szczepaniak 21IF 703680

151 MCKIM,WEDNESDAY,MAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705277

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 21CR 705277

152 MELENDEZ,BOBBI SIMPLE ASSAULT COCKE,ELIZA 21CR 053086

153 MENDOZA,STEVEN,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051317

154 MENDOZA,STEVEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702393

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702393

155 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR VIOL RESTORED LIC SCOTT,S 20CR 000572

156 MERRITT,JONATHAN,ANDRE FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S,C 20IF 702371

157 MIERSCH,JOHN,THOMAS SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 21IF 703879

158 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE SIMPLE ASSAULT MASON,KRIST 21CR 053024

159 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE INJURY TO PERSONAL PROPERTY ROBINSON,T 21CR 705347

160 MORTON,ELIJAH,TIMOTHY, DRIVING WHILE IMPAIRED PERALTA,J 21CR 052974

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PERALTA,J 21CR 052974

161 MUSLETT,ALAMMARI,AMRAZ SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR HAYMORE,D 21CR 000667

** 162 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720

DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720

** 163 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721

EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721

** 164 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722

165 NELSON,KANDICE,EVE DWLR NOT IMPAIRED REV SUGGS,DERRI 21CR 705575

166 NELSON,STEPHANIE,ALLIS CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 21CR 000197

167 NEWHOUSE,NEAL,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052412

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,M 21CR 052412

168 ODOM,DANA,ALAN SPEEDING 076/55 CASNER,S,M 21CR 705110

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 705110

169 OMOHUNDRO,ALEC,KESSLER BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 21CR 000884

170 OSORTOCRUZ,DARWIN,RENI SPEEDING 082/55 CASNER,S,M 21CR 705109

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705109

171 PARKER,KEVIN,NANCE LITTERING NOT > 15 LBS ROBINSON,T 21CR 704259

172 PARKER,KEVIN,NANCE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T 21CR 704260

173 PATCHKOFSKY,MICHAEL,TH DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050785

174 PEACOCK,JORDAN,RUARK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705197

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 21CR 705197

175 PECK,CAMDYN,GRACE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 21CR 000232

176 PEREZ,JUAN,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704978

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Haymore,Mic 21CR 704978

177 PHILLIPS,GABRIEL,WILLI DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 21CR 000513

178 PIERCE,KENNETH,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705200

179 PITTS,MARCUS,LLOYD DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705476

180 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 19CR 702929

181 POLGLASE,SHARON,MARIE MISDEMEANOR LARCENY ONEAL,A 20CR 050039

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ONEAL,A 20CR 050039

182 POLLOCK,JONNY,L INTOXICATED AND DISRUPTIVE BLANCHARD,D 21CR 051252

183 POLLOCK,JONNY,L RESISTING PUBLIC OFFICER BLANCHARD,D 21CR 051253

184 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771

185 RAETTIG,WILLIAM,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 704876

186 ROGISTER,JORDAN,ALEXAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S,C 19CR 705376

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S,C 19CR 705376

SPA 187 ROHENA-SANTIAGO,YOJAN, SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 21CR 705283

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 705283

188 ROSS,LAURA,PEARSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705276

189 SANDLIN,LANA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,J 21CR 052666

190 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272

EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272

IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272

191 SCHREIBER,ADAM,LOUIS SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 21CR 705108

** 192 SHROPSHIRE,CHRISTOPHER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S,C 19CR 705375

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S,C 19CR 705375

193 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403

DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403

194 SILVERS,ALLISON,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051519

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ,E 21CR 051519

195 SISK,JOSEPH,PATRICK DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052048

FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 21CR 052048

196 SMITH,JAMES,F SPEEDING 059/45 PITTMAN,R,D 21IF 703877

** 197 SMITH,JONATHAN,PATRICK AID AND ABET IMPAIRED DRIVING SCOTT,S 21CR 000666

AID & ABET OPERATORS LIC VIOL SCOTT,S 21CR 000666

** 198 SNIPES,ASHLEY,BROOK ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) SMITH,T 22CR 050002

199 SPARROW,MATTHEW,JOHN ABANDONMENT OF AN ANIMAL SZCZEPANIAK 21CR 000767

200 STEMLER,DENISE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705259

201 STURGILL,CHRISTOPHER,P DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051508

IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED SCOTT,S 21CR 051508

202 SULLIVAN,JODY,CLAIR NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704784

203 SUTTON,MELANIE,DANIELL EXCEEDING POSTED SPEED BORN,E 21IF 000146

204 TARPLEY,COURTNEY,JENNI SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 21IF 704014

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 01/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

205 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348

NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348

206 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442

207 TUCKER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052845

REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21CR 052845

208 TYSON,JESSIE,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 702900

209 VELAZQUEZ,JIMMY ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY STEWART,M 20CR 053217

RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,M 20CR 053217

210 VELAZQUEZ,JIMMY UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH STEWART,M 20CR 053218

COMMUNICATING THREATS STEWART,M 20CR 053218

211 VELAZQUEZ,JIMMY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WEATHERS,D, 20CR 704419

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D, 20CR 704419

212 VUINOVICH,KATHALEEN,NE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS LOPEZ,E 21CR 703427

213 WALSTON,DALE,BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051092

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051092

214 WALSTON,DALE,BRITT DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING SCOTT,S 21CR 051093

215 WARD,SEAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV HERBERT,G 19CR 000883

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR HERBERT,G 19CR 000883

216 WARREN,BRIAN,KENT DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052892

217 WATERS IV,JOHN,HARDY DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051009

FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 21CR 051009

218 WEBB,JORDAN,KYLE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702414

IMPAIRED SUPERV/INSTRUCTION ROBINSON,T 21CR 702414

219 WELBORN,SHARON,ALENE MISDEMEANOR CONSPIRACY ROBINSON,T 21CR 703847

220 WEST,FRANCES,ALEXANDRA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) MYER,M 21CR 702103

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 702103

221 WEST,FRANCES,ALEXANDRA DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702104

222 WETHERINGTON,RONNIE,CA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704809

223 WETHERINGTON,RONNIE,CA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Haymore,Mic 21IF 703649

224 WHALEY,JAMES,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 704837

EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 21CR 704837

225 WHITE,KIRSTIN,TREASA SPEEDING 072/55 CASNER,S,M 21CR 705218

226 WHITMAN,CHAD,HOUSTON DWLR IMPAIRED REV HERBERT,G,L 20CR 702433

227 WILBANKS,TONY,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV ODOM,M 21CR 703852

SPEEDING 060/45 ODOM,M 21CR 703852

228 WILLIAMS,KATHRYN,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED PERDUE,B 21CR 050579

DRIVE LEFT OF CENTER PERDUE,B 21CR 050579

229 WILLIS,CURTIS,ERICK MO ASSAULT ON A FEMALE SCHAMEL,H 21CR 053100

230 WILLIS,CURTIS,ERICK,MO DWLR NOT IMPAIRED REV OCONNOR,K 16CR 001240

231 WILLIS,CURTIS,ERICK,MO DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 16CR 700532

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 16CR 700532

232 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 21CR 702679

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 21CR 702679

233 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCOTT,S 21CR 702680

NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 702680

234 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701418

235 YANCEY,KERRI,CHRISTINE BREAKING OR ENTERING (M) SUGGS,DERRI 22CR 700025

236 YARBOROUGH,DALTON,CHRI SPEEDING 120/55 CASNER,S,M 21CR 705087

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705087

237 YEATON,MEGAN,ELIZABETH SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 21CR 705217

238 YOW,ETHAN,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704821

239 ZAPATA-TROCOSO,CAROL,J NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705569

UNSAFE MOVEMENT Haymore,Mic 21CR 705569

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