DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
1 ABDUL-ALI,HAMEEN W/C SIMPLE $ 103.34 FOOD LION 05CR 050666
2 ABLAN,PARKER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050774
3 ABLAN,PARKER,JAMES FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T, 21IF 701127
4 ADDAMS,JASON,MICHAEL ASSAULT AND BATTERY DAVIS,DEVON 21CR 052694
5 ARMSTRONG,JAMES,BLAKE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Szczepaniak 21CR 703896
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Szczepaniak 21CR 703896
6 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705196
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705196
7 AVENT,JACK,ELLIOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 21CR 000820
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS SZCZEPANIAK 21CR 000820
8 BAILEY,NOAH,STRICKLAND EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 705406
EXPIRED/NO INSPECTION MORRISON,T, 21CR 705406
9 BARAJAS,MARTIN,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705274
10 BARNETTE,RONALD,WAYNE, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705271
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705271
11 BARRAZA,CARLY DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051924
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051924
12 BARRETT,KYLE,DAVID SOUNDING HORN W/O SIGN OF DANG SCOTT,S 21CR 000837
13 BARRETT,KYLE,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052819
DRIVE LEFT OF CENTER SCOTT,S 21CR 052819
14 BASS,MATTHEW,ALLEN NO LIABILITY INSURANCE ROBINSON,T 21CR 705338
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROBINSON,T 21CR 705338
15 BAUCOM,KELSI,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051603
16 BAYSDEN,JUSTIN,GLENN OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 21CR 705421
17 BENDER,PARIS,LAVELL DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700992
18 BERTHOLD,JAMES,THOMAS URINATE IN PUBLIC SCOTT,S 21CR 000356
19 BERTHOLD,JAMES,THOMAS IMPERSONATE LAW ENFORCEMNT (M) SCOTT,S 21CR 051174
RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 21CR 051174
** 20 BOLIN,JESSICA,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BORN,E 20CR 000613
21 BOLIN,JESSICA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 20CR 000614
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BORN,E 20CR 000614
22 BOOTH,JOSEPH,BRYANT DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705472
23 BOWMAN,CLARK,PEARSON BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 21CR 000885
24 BOWMAN,EMILY,REBECCA DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 050787
FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S 21CR 050787
25 BOWMAN,EMILY,REBECCA OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL SCOTT,S 21CR 050788
26 BOYD,ALLEN,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 704902
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 704902
DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 21CR 704902
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 21CR 704902
27 BREWER,EVAN,CLARKE DWLR NOT IMPAIRED REV PERALTA,JOS 21CR 705341
28 BREWER,EVAN,CLARKE TEXTING VIOL MOTOR VEH ODOM,M 21IF 702669
DRIVE LEFT OF CENTER ODOM,M 21IF 702669
29 BROOKS,JENNIFER,RUE DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 21CR 704840
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 704840
30 BROWN,MARY,MARTHA DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 701910
31 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION BORN,E 21CR 000248
32 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER BEACH STRAND VIOLATION WOODLING,C 21CR 000278
33 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050753
DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 050753
34 BRUHN,ALEXANDRA,LAWLER IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T, 21IF 701072
35 BRYANT,WALLACE,JUNIOR DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 703030
36 BUCK,TERRI,ALEXIS SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR Haymore,Mic 21CR 705279
37 BUDRICK,LUCAS,ELIAS DWLR IMPAIRED REV MYER,M 21CR 705480
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 705480
38 BUDRICK,LUCAS,ELIAS EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 21IF 704056
39 BURNETT,KEITH,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052593
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA SCOTT,S 20CR 052593
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052593
40 BURNETT,KEITH,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 20CR 052594
INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 052594
41 BURNETT,KEITH,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 700356
42 BURNETT,KEITH,JOSEPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D, 20CR 700357
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D, 20CR 700357
43 BURNETT,KEITH,JOSEPH UNSAFE TIRES SCOTT,S,C 20IF 702526
44 BUSH,COLTON,MITCHELL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704777
45 BYERS,RAUSHON,DAVONTE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705405
NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705405
FICTITIOUS INFO TO OFFICER Haymore,Mic 21CR 705405
46 CALLAHAN,SHAWN,PATRICK DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S,M 21CR 705111
DWLR IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705111
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705111
FAIL TO REPORT ACCIDENT CASNER,S,M 21CR 705111
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S,M 21CR 705111
EXCEEDING POSTED SPEED CASNER,S,M 21CR 705111
47 CAPPELLO,MAUREEN,ELIZA FINANCIAL CARD FRAUD (M) FERRELL,J 21CR 052397
48 CARL,CHRISTINE,MARIE SPEEDING 059/45 PITTMAN,R,D 21IF 703876
49 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704456
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 21CR 704456
50 CARTER,OTIS,TILLMAN FAILURE TO REDUCE SPEED SUGGS,DERRI 21IF 000150
51 CECIL,JOHN,JEREMY MISDEMEANOR LARCENY STEWART,M 21CR 050803
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) STEWART,M 21CR 050803
52 CHARITY,ALEXANDRA-SINC SPEEDING 070/55 CASNER,S,M 21IF 703918
53 CHESNOKOV,NIKITA,YEGOR DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052934
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 21CR 052934
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 052934
54 CLARK,AMIE,MICHELE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HAYMORE,D 21CR 000716
OPERATE VEH NO INS HAYMORE,D 21CR 000716
55 CLARK,AMIE,MICHELE EXPIRED/NO INSPECTION HAYMORE,D 21IF 000136
56 COCHRAN,KEITH,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705529
57 COKER,MICHAEL,MAXWELL CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 21CR 705303
58 COX,BRIANNA,RAELYN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052255
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 052255
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052255
59 COX,BRIANNA,RAELYN NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 703925
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 SCOTT,S 21CR 703925
60 CRAWFORD,VICTORIA,ANNE DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705422
61 CROFT,MATTHEW,ALEXANDE DRIVING WHILE IMPAIRED CASNER,S 21CR 052941
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CASNER,S 21CR 052941
62 CROFT,MATTHEW,ALEXANDE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD CASNER,S 21CR 052942
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S 21CR 052942
63 CROUSON,HALEIGH,MARGAR SPEEDING 065/45 CASNER,S,M 21CR 705107
64 CUEVAS,STEPHANIE,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BORN,E 21CR 051929
65 CUEVAS,STEPHANIE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 051930
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BORN,E 21CR 051930
66 DAUGHERTY,ROBERT,EARL, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705195
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 21CR 705195
67 DAVIS,DAMIEN,GLENN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705471
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 21CR 705471
68 DAVIS,DERRICK,DEVON DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 21CR 052432
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 21CR 052432
69 DAVIS,OLIVIA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052566
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 21CR 052566
70 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J OPERATE GOLF CART ON PROHIBITE SCOTT,S 20CR 000733
71 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052946
DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 052946
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052946
72 DEBERRY,TORRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705452
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705452
73 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932
NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932
74 DEW,KELVIN,WILSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 21CR 000821
75 DRIVER,JEFFREY,LYNN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SZCEPANIAK, 21IF 000143
76 EACHUS,GAVIN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050789
77 EACHUS,GAVIN,CHARLES OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T, 21CR 701626
78 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104
79 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A 21CR 051520
80 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 702146
WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702146
IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702146
81 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 702335
82 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702467
WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702467
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702467
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 702467
UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 702467
83 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702538
WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702538
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702538
84 EATON,MICHAEL,CHASE WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702715
IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702715
UNSAFE TIRES COLLINS,A,S 21CR 702715
85 EDMONDSON,AUTUMN,D DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 19CR 052245
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 19CR 052245
86 EDMONDSON,AUTUMN,D POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 19CR 052246
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 19CR 052246
87 EDWARDS,MATTHEW,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,D 21CR 000718
88 ESPINO-TORIS,EDGAR,EDU NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705453
89 FELTON,CHRISTOPHER,PAU DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051245
STOPPING ON HIGHWAY SCOTT,S 20CR 051245
90 FUNEZ,ROGER,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 000786
91 GARCIA,ALEJANDRO,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 20CR 000391
92 GARCIA,TASHA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051762
93 GIBBS,KIMBERLY,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 704924
94 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BORN,E 21CR 051929
65 CUEVAS,STEPHANIE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 051930
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BORN,E 21CR 051930
66 DAUGHERTY,ROBERT,EARL, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705195
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 21CR 705195
67 DAVIS,DAMIEN,GLENN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705471
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 21CR 705471
68 DAVIS,DERRICK,DEVON DRIVING WHILE IMPAIRED SZCZEPANIAK 21CR 052432
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST SZCZEPANIAK 21CR 052432
69 DAVIS,OLIVIA DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052566
DRIVE LEFT OF CENTER MYER,M 21CR 052566
70 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J OPERATE GOLF CART ON PROHIBITE SCOTT,S 20CR 000733
71 DAVIS,WILLIAM,ROBERT,J DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 052946
DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 052946
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 20CR 052946
72 DEBERRY,TORRY,LEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705452
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705452
73 DELUCCA,EVAN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051932
NOISE ORDINANCE VIOLATION SCOTT,S 21CR 051932
74 DEW,KELVIN,WILSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SZCZEPANIAK 21CR 000821
75 DRIVER,JEFFREY,LYNN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT SZCEPANIAK, 21IF 000143
76 EACHUS,GAVIN,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050789
77 EACHUS,GAVIN,CHARLES OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T, 21CR 701626
78 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104
79 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A 21CR 051520
80 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 702146
WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702146
IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702146
81 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 702335
82 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702467
WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702467
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702467
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 702467
UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 702467
83 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702538
WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702538
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702538
84 EATON,MICHAEL,CHASE WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702715
IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702715
UNSAFE TIRES COLLINS,A,S 21CR 702715
85 EDMONDSON,AUTUMN,D DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 19CR 052245
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 19CR 052245
86 EDMONDSON,AUTUMN,D POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S 19CR 052246
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 19CR 052246
87 EDWARDS,MATTHEW,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,D 21CR 000718
88 ESPINO-TORIS,EDGAR,EDU NO OPERATORS LICENSE ROBINSON,T 21CR 705453
89 FELTON,CHRISTOPHER,PAU DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051245
STOPPING ON HIGHWAY SCOTT,S 20CR 051245
90 FUNEZ,ROGER,ANTONIO DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 21CR 000786
91 GARCIA,ALEJANDRO,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BORN,E 20CR 000391
92 GARCIA,TASHA,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 20CR 051762
93 GIBBS,KIMBERLY,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 704924
94 GIDDINGS,MATTHEW,DALE DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 052507
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) SCOTT,S 21CR 052507
95 GIDDINGS,MATTHEW,DALE NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 704461
96 GILLIKIN,CLAYTON,MOORE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705345
97 GILLIKIN,CLAYTON,MOORE DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705348
98 GILMORE,TRAVIS,BRYAN DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 704200
99 GOINS,DONALD,RAY,III DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051789
IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 051789
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MYER,M 21CR 051789
100 HAHNFELD,RACHEL,NOEL UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH PANZARELLA, 16CR 053746
101 HALES,KENNETH,WAYNE MISDEMEANOR LARCENY SCOTT,S,C 20CR 702398
RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S,C 20CR 702398
102 HALL,BRYANT,D'ANGELO DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702556
103 HANLON,MIRANDA RESISTING PUBLIC OFFICER ROBINSON,T 21CR 703846
MISDEMEANOR CONSPIRACY ROBINSON,T 21CR 703846
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROBINSON,T 21CR 703846
IMPROPER BACKING ROBINSON,T 21CR 703846
104 HARMON,JOHN,JASON,JR DWLR IMPAIRED REV ODOM,M 21CR 703552
105 HARRIS,MORRIS,MORELL SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 21CR 705199
106 HARRIS,TERRY,LEON DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051679
107 HEE,ROBIN,L EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 21CR 705035
108 HEIM,JOHN,TIMOTHY,JR FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PERALTA,J 21IF 000152
109 HETZEL,SKYLAR,BROOK DWLR IMPAIRED REV SCOTT,S 20CR 053126
FAILURE TO REDUCE SPEED SCOTT,S 20CR 053126
110 HETZEL,SKYLAR,BROOK HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 20CR 053127
INJURY TO REAL PROPERTY SCOTT,S 20CR 053127
111 HETZEL,SKYLAR,BROOK UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH SCOTT,S 20CR 053128
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SCOTT,S 20CR 053128
112 HETZEL,SKYLAR,BROOK RESISTING PUBLIC OFFICER SCOTT,S 20CR 053129
IMPROPER BACKING SCOTT,S 20CR 053129
** 113 HIGHT,ROBERT,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052400
114 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,D 21CR 000717
115 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA HAYMORE,D 21IF 000134
116 HOWARD,JAMES,DOUGLAS,J OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 705078
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 705078
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 705078
117 HOWARD,JOHNNY,WAYNE,JR UNSAFE PASSING YELLOW LINE Haymore,Mic 21IF 704041
118 HOWARD,TIMOTHY,BALLARD DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051524
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM SCOTT,S 21CR 051524
119 HOWELL,SHUREKA,PATRICE POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 705474
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 705474
120 HOWELL,SHUREKA,PATRICE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705477
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705477
121 HUBBARD,ALEC,COLTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SCOTT,S 21CR 703347
EXPIRED/NO INSPECTION SCOTT,S 21CR 703347
122 HUDSON,CHARLES,LAMAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 704901
EXPIRED/NO INSPECTION ONOFRIO,R,J 21CR 704901
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE ONOFRIO,R,J 21CR 704901
123 HUGHES,DAKOTA,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705528
124 HUNSUCKER,SONYA,MARIA OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T 21CR 704448
125 JOHNSON-FUTCH,RENEE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Szczepaniak 21CR 703760
126 JONES,CHAD,MARTIN CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 21CR 705278
127 JORDAN,TREYON,LAMONT POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 704767
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 704767
NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 704767
IMPROPER MUFFLER Haymore,Mic 21CR 704767
128 JOYNER,JOSEPH,GERALD A&A DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 702901
129 KARVELIS,SHAWN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051042
IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 051042
************************************************************************************
130 KENNEDY,BRITTANY,ANN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 704706
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 704706
131 KIMBRELL,AIDAN,WINTER CONSUME ALC BY
132 KLEE,CARL,RAYMOND SECOND DEGREE TRESPASS PERALTA,J 21CR 000836
133 LANGDON,ROBIN,MANGUM POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBINSON,T 21CR 703803
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBINSON,T 21CR 703803
134 LUCAS,AUSTIN,DAVID WINDOW TINTING VIOL PERALTA,JOS 21CR 705407
135 LUNA,NANCY,URICCHIO UNSAFE PASSING YELLOW LINE Haymore,Mic 21IF 704043
136 MAHONEY,MAREA,THERESE DRIVING WHILE IMPAIRED PERDUE,B 21CR 050754
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PERDUE,B 21CR 050754
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE PERDUE,B 21CR 050754
137 MAHONEY,MAREA,THERESE DWLR IMPAIRED REV PERDUE,B 21CR 050755
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PERDUE,B 21CR 050755
138 MAHONEY,MAREA,THERESE, ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SCOTT,S,C 20CR 702785
139 MANUEL,KAKISHA,STEPHE OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 705106
GIVE/LEND/BORROW LIC PLATE CASNER,S,M 21CR 705106
140 MANUEL,RAMON NO LIABILITY INSURANCE MYER,M 21CR 704834
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MYER,M 21CR 704834
141 MARTIN,AMANDA,CAROL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705306
142 MARTINEZ,JOHN,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051794
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051794
143 MASON,MELISSA,ROGERS UNSAFE MOVEMENT ROBINSON,T 21IF 703982
144 MASSEY,WILLIAM,ALEXAND FAILURE TO YIELD COLLINS,A,S 19CR 703549
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 19CR 703549
145 MAY,MICHAEL,STEVEN DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051322
146 MAY,MICHAEL,STEVEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702415
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702415
147 MCCABE,OWEN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052986
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MYER,M 21CR 052986
148 MCCAWLEY,CHARLES,ALVIN FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Haymore,Mic 21IF 704025
149 MCCLAIRTY,JACQUELINE,A DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052126
IMPROPER BACKING MYER,M 21CR 052126
150 MCDONALD,AMARYLLIS,JOC FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT Szczepaniak 21IF 703680
151 MCKIM,WEDNESDAY,MAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705277
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 21CR 705277
152 MELENDEZ,BOBBI SIMPLE ASSAULT COCKE,ELIZA 21CR 053086
153 MENDOZA,STEVEN,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 051317
154 MENDOZA,STEVEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702393
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROBINSON,T 21CR 702393
155 MERRITT,JONATHAN,ANDRE DWLR VIOL RESTORED LIC SCOTT,S 20CR 000572
156 MERRITT,JONATHAN,ANDRE FAIL TO BURN HEADLAMPS SCOTT,S,C 20IF 702371
157 MIERSCH,JOHN,THOMAS SPEEDING 060/45 PITTMAN,R,D 21IF 703879
158 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE SIMPLE ASSAULT MASON,KRIST 21CR 053024
159 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE INJURY TO PERSONAL PROPERTY ROBINSON,T 21CR 705347
160 MORTON,ELIJAH,TIMOTHY, DRIVING WHILE IMPAIRED PERALTA,J 21CR 052974
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PERALTA,J 21CR 052974
161 MUSLETT,ALAMMARI,AMRAZ SELL/DIS TOBACCO PROD TO MINOR HAYMORE,D 21CR 000667
** 162 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720
DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720
** 163 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721
EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721
** 164 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722
165 NELSON,KANDICE,EVE DWLR NOT IMPAIRED REV SUGGS,DERRI 21CR 705575
166 NELSON,STEPHANIE,ALLIS CONSUME ALC BY 19/20 MYER,M 21CR 000197
167 NEWHOUSE,NEAL,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052412
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,M 21CR 052412
168 ODOM,DANA,ALAN SPEEDING 076/55 CASNER,S,M 21CR 705110
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 705110
169 OMOHUNDRO,ALEC,KESSLER BEACH STRAND VIOLATION SUGGS,D 21CR 000884
170 OSORTOCRUZ,DARWIN,RENI SPEEDING 082/55 CASNER,S,M 21CR 705109
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705109
171 PARKER,KEVIN,NANCE LITTERING NOT > 15 LBS ROBINSON,T 21CR 704259
172 PARKER,KEVIN,NANCE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROBINSON,T 21CR 704260
173 PATCHKOFSKY,MICHAEL,TH DRIVING WHILE IMPAIRED ROBINSON,T 21CR 050785
174 PEACOCK,JORDAN,RUARK EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705197
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 21CR 705197
175 PECK,CAMDYN,GRACE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MYER,M 21CR 000232
176 PEREZ,JUAN,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704978
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Haymore,Mic 21CR 704978
177 PHILLIPS,GABRIEL,WILLI DWLR NOT IMPAIRED REV MYER,M 21CR 000513
178 PIERCE,KENNETH,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 705200
179 PITTS,MARCUS,LLOYD DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 705476
180 POLGLASE,SHARON,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV LEWIS,C,T 19CR 702929
181 POLGLASE,SHARON,MARIE MISDEMEANOR LARCENY ONEAL,A 20CR 050039
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ONEAL,A 20CR 050039
182 POLLOCK,JONNY,L INTOXICATED AND DISRUPTIVE BLANCHARD,D 21CR 051252
183 POLLOCK,JONNY,L RESISTING PUBLIC OFFICER BLANCHARD,D 21CR 051253
184 POTTER,DONALD,GENE DWLR NOT IMPAIRED REV SZCZEPANIAK 21CR 000771
185 RAETTIG,WILLIAM,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 704876
186 ROGISTER,JORDAN,ALEXAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S,C 19CR 705376
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S,C 19CR 705376
SPA 187 ROHENA-SANTIAGO,YOJAN, SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 21CR 705283
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 705283
188 ROSS,LAURA,PEARSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705276
189 SANDLIN,LANA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,J 21CR 052666
190 SAUNDERS,ISIAH,JOHN,CH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 705272
EXPIRED/NO INSPECTION ROBINSON,T 21CR 705272
IMPROPER MUFFLER ROBINSON,T 21CR 705272
191 SCHREIBER,ADAM,LOUIS SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 21CR 705108
** 192 SHROPSHIRE,CHRISTOPHER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S,C 19CR 705375
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S,C 19CR 705375
193 SHURTZ,MANDY,LYNN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705403
DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705403
194 SILVERS,ALLISON,RUTH DRIVING WHILE IMPAIRED LOPEZ,E 21CR 051519
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ LOPEZ,E 21CR 051519
195 SISK,JOSEPH,PATRICK DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052048
FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 21CR 052048
196 SMITH,JAMES,F SPEEDING 059/45 PITTMAN,R,D 21IF 703877
** 197 SMITH,JONATHAN,PATRICK AID AND ABET IMPAIRED DRIVING SCOTT,S 21CR 000666
AID & ABET OPERATORS LIC VIOL SCOTT,S 21CR 000666
** 198 SNIPES,ASHLEY,BROOK ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) SMITH,T 22CR 050002
199 SPARROW,MATTHEW,JOHN ABANDONMENT OF AN ANIMAL SZCZEPANIAK 21CR 000767
200 STEMLER,DENISE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705259
201 STURGILL,CHRISTOPHER,P DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051508
IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED SCOTT,S 21CR 051508
202 SULLIVAN,JODY,CLAIR NO OPERATORS LICENSE Szczepaniak 21CR 704784
203 SUTTON,MELANIE,DANIELL EXCEEDING POSTED SPEED BORN,E 21IF 000146
204 TARPLEY,COURTNEY,JENNI SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 21IF 704014
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 01/18/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
205 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES DWLR IMPAIRED REV MEYER,JARED 21CR 704348
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION MEYER,JARED 21CR 704348
NO LIABILITY INSURANCE MEYER,JARED 21CR 704348
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,JARED 21CR 704348
206 TROTT,ROBERT,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052442
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD MYER,M 21CR 052442
207 TUCKER,MATTHEW,ALAN DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 052845
REAR LAMPS VIOLATION MYER,M 21CR 052845
208 TYSON,JESSIE,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 702900
209 VELAZQUEZ,JIMMY ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY STEWART,M 20CR 053217
RESISTING PUBLIC OFFICER STEWART,M 20CR 053217
210 VELAZQUEZ,JIMMY UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH STEWART,M 20CR 053218
COMMUNICATING THREATS STEWART,M 20CR 053218
211 VELAZQUEZ,JIMMY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WEATHERS,D, 20CR 704419
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WEATHERS,D, 20CR 704419
212 VUINOVICH,KATHALEEN,NE SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS LOPEZ,E 21CR 703427
213 WALSTON,DALE,BRITT DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 21CR 051092
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 21CR 051092
214 WALSTON,DALE,BRITT DRINK BEER/WINE WHILE DRIVING SCOTT,S 21CR 051093
215 WARD,SEAN,J DWLR NOT IMPAIRED REV HERBERT,G 19CR 000883
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR HERBERT,G 19CR 000883
216 WARREN,BRIAN,KENT DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052892
217 WATERS IV,JOHN,HARDY DRIVING WHILE IMPAIRED MYER,M 21CR 051009
FAIL TO BURN HEADLAMPS MYER,M 21CR 051009
218 WEBB,JORDAN,KYLE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROBINSON,T 21CR 702414
IMPAIRED SUPERV/INSTRUCTION ROBINSON,T 21CR 702414
219 WELBORN,SHARON,ALENE MISDEMEANOR CONSPIRACY ROBINSON,T 21CR 703847
220 WEST,FRANCES,ALEXANDRA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) MYER,M 21CR 702103
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 702103
221 WEST,FRANCES,ALEXANDRA DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 702104
222 WETHERINGTON,RONNIE,CA DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704809
223 WETHERINGTON,RONNIE,CA FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT Haymore,Mic 21IF 703649
224 WHALEY,JAMES,ROBERT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MYER,M 21CR 704837
EXPIRED/NO INSPECTION MYER,M 21CR 704837
225 WHITE,KIRSTIN,TREASA SPEEDING 072/55 CASNER,S,M 21CR 705218
226 WHITMAN,CHAD,HOUSTON DWLR IMPAIRED REV HERBERT,G,L 20CR 702433
227 WILBANKS,TONY,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV ODOM,M 21CR 703852
SPEEDING 060/45 ODOM,M 21CR 703852
228 WILLIAMS,KATHRYN,JEAN DRIVING WHILE IMPAIRED PERDUE,B 21CR 050579
DRIVE LEFT OF CENTER PERDUE,B 21CR 050579
229 WILLIS,CURTIS,ERICK MO ASSAULT ON A FEMALE SCHAMEL,H 21CR 053100
230 WILLIS,CURTIS,ERICK,MO DWLR NOT IMPAIRED REV OCONNOR,K 16CR 001240
231 WILLIS,CURTIS,ERICK,MO DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 16CR 700532
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 MORRISON,T, 16CR 700532
232 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ SCOTT,S 21CR 702679
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S 21CR 702679
233 WILSON,TAKEMA,NICOLE,Q FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SCOTT,S 21CR 702680
NO OPERATORS LICENSE SCOTT,S 21CR 702680
234 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN DWLR IMPAIRED REV ROBINSON,T, 21CR 701418
235 YANCEY,KERRI,CHRISTINE BREAKING OR ENTERING (M) SUGGS,DERRI 22CR 700025
236 YARBOROUGH,DALTON,CHRI SPEEDING 120/55 CASNER,S,M 21CR 705087
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER CASNER,S,M 21CR 705087
237 YEATON,MEGAN,ELIZABETH SPEEDING 074/55 CASNER,S,M 21CR 705217
238 YOW,ETHAN,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV ROBINSON,T 21CR 704821
239 ZAPATA-TROCOSO,CAROL,J NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 21CR 705569
UNSAFE MOVEMENT Haymore,Mic 21CR 705569
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