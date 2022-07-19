DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 051263
2 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702911
3 AMEN,CHEYENNE,RENE SPEEDING 074/55 LANE,J,D 22CR 702492
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702492
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702492
4 ANDREOLA,ANTHONY,IV SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 703062
5 ARACELYPADILLA,MARIH,Y NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 702854
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Alexander,G 22CR 702854
6 ARCE,TANISHA,SUREHI,DA SPEEDING 066/45 LANE,J,D 22CR 701271
7 ARNOLD,CECIL,ALVIN UNSAFE LANE CHANGE LANE,J,D 22IF 701614
8 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704605
9 BARR,HENRY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702692
EXPIRED/NO INSPECTION Alexander,G 22CR 702692
10 BEACHAM,MARCUS,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051365
FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,G 22CR 051365
11 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 22CR 051655
RESISTING PUBLIC OFFICER ALEXANDER,G 22CR 051655
12 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 21CR 704940
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704940
13 BLANTON,AMANDA,ALICE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701153
14 BOSTWIC,DANIELLE,LYNN SPEEDING 056/35 Alexander,G 21CR 703815
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703815
15 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700675
16 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702164
17 BROWN,MONTEZ,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702921
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 702921
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 702921
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702921
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 702921
18 BURRIS,TRACY,MICHAEL MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L 21CR 052775
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L 21CR 052775
19 BURRIS,TRACY,MICHAEL SECOND DEGREE TRESPASS PITTMAN,L 21CR 052776
20 BURTON,ELISHA,MICHELLE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRUNO,T 22IF 000059
21 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372
SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372
22 CARLSON,RUSSELL,CARL SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 701416
23 CARTWRIGHT,IAN,ALEXAND MISUSE OF 911 SYSTEM FRANKEL,J 21CR 052968
24 CESAR-ADULFO,DOMINGO,M NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 701812
SPEEDING 046/35 Alexander,G 22CR 701812
25 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 22CR 700202
26 CHRISTIANS,CALLISTA,BE SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22IF 701461
27 CHRISTY,ROBERT,MICHAEL SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 702493
28 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663
29 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR LARCENY Alexander,G 21CR 704939
RESISTING PUBLIC OFFICER Alexander,G 21CR 704939
30 COLLINS,AYLA,LANAE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 21CR 704952
31 COLLINS,WESLEE,TODD SPEEDING 069/45 Alexander,G 21CR 704724
32 COREIL,BARBARA,TAMANY NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 702499
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702499
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702499
33 COTTON,NORRIS,GATES SPEEDING 067/55 LANE,J,D 22IF 700421
34 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315
35 CRAZYTHUNDER,VANESSA,R SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 701647
36 CROUSE,ROBERT,NORMAN SPEEDING 048/35 LANE,J,D 22IF 700440
37 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052269
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052269
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052269
38 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052270
39 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052271
40 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052272
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052272
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052272
41 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052273
42 DAVIS,BRIAN,KEITH MISDEMEANOR CONSPIRACY PHILLIPS,J 20CR 052274
43 DIXON,JAMES,KENNETH,JR OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701179
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701179
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701179
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701179
44 ELLIOTT,ANDREW,SCOTT SPEEDING 058/45 LANE,J,D 22IF 700943
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22IF 700943
45 ESTRADA,ANGEL,ALFONZO UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH Alexander,G 21IF 704083
46 ETHERIDGE,SONYA,RENA MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 700393
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 700393
47 FERNANDEZ,NICOLAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER 21CR 000469
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER 21CR 000469
48 FILLION,ALEXIS,VICTORI SPEEDING 060/40 LANE,J,D 22CR 701067
49 FLORENTIN,HERNANDO,ELI SPEEDING 062/50 LANE,J,D 22IF 701460
50 FODRIE,CRYSTAL,ANN SPEEDING 054/35 Alexander,G 22CR 701813
51 FRAZIER,WADE,JR MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138
MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138
52 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR SPEEDING 074/55 LANE,J,D 22CR 702812
SPA 53 GALLEGOS,NINIVE,ARIAS SPEEDING 066/50 LANE,J,D 22CR 701821
NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 701821
54 GASKINS,DALTON,LEE SPEEDING 063/45 LANE,J,D 22CR 702520
55 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713
56 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701458
OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 701458
57 GLINES,BRODY,HALEY SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 701839
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701839
** 58 GLOVER,ROBIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 22CR 050644
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOSTIAN,J 22CR 050644
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOSTIAN,J 22CR 050644
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,J 22CR 050644
59 GOODWIN,REBECCA,BROWN SPEEDING 058/40 LANE,J,D 22CR 702701
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702701
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 07/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702701
60 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700639
61 HALL,WILLIAM,JAMES,III SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 702490
62 HESTER,DAWN,MARIE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701517
63 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503
64 HOAGLAND,PATRICK,H,T SPEEDING 061/45 BOSTIAN,J 22CR 700677
DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 700677
65 HOLLARS,LILLIAN,CALLOW ENTER STATE PARK BEFORE POSTED TERRY,P 22CR 000382
66 HOLLARS,VICKIE,LYNN ENTER STATE PARK BEFORE POSTED TERRY,P 22CR 000385
67 HOTCHKISS,ALLISON,PAIG SPEEDING 070/45 Alexander,G 22CR 702907
68 HUDSON,HERBERT,DALE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 20CR 703941
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 20CR 703941
69 HUML,WENDY,LURAE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702814
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702814
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 702814
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702814
70 JACKSON,CHRISTOPHER,CH MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 705487
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 705487
71 JACKSON,JERRY,CHARLES, SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,ALIS 22CR 051612
INJURY TO REAL PROPERTY WILLIS,ALIS 22CR 051612
72 JACKSON,JERRY,CHARLES, LITTERING 15 - 500 LBS RUSSICK,I 22CR 051745
SPA 73 JIMENEZ,ANA,MARIA NO OPERATORS LICENSE ALVARADO,E 22CR 701724
SPA 74 JIMENEZ,ANNA,MARIA NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 701181
75 JOHNSON,LEOSHA,SEQUELL MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 702715
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 702715
76 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700706
77 JORDAN,ZACHARY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702554
SPEEDING 059/45 Alexander,G 22CR 702554
78 KARCHER,JOHNATHAN,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 704154
79 KARCHER,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703864
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Alexander,G 21CR 703864
80 KAY,ADENA,GEORGE FAIL TO RETURN RENTAL PROPERTY ELECTRONICS 22CR 050824
81 KNIGHTEN,CHRISTOPHER,D DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702491
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 702491
SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22CR 702491
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22CR 702491
82 LAND,LARRY,MARTIN SPEEDING 056/40 LANE,J,D 22CR 702713
83 LAWTON,DEVAN,RYAN SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 700766
84 LEEGINS,LAURA,STYERS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 701516
85 LEWIS,CHELSEA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704320
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 21CR 704320
86 LOGAN,TYLER,JAMES SECOND DEGREE TRESPASS Alexander,G 22CR 703127
87 LOWRY,HARRIET,KETCHIN SPEEDING 075/55 LANE,J,D 22CR 702748
** 88 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578
** 89 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579
90 MARTIN,JEROME,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE CONGER,W 22CR 000242
EXCEEDING POSTED SPEED CONGER,W 22CR 000242
91 MASON,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 071/50 LANE,J,D 22CR 701240
DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701240
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701240
92 MASON,SAYLOR,CAROLINE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701634
93 MASON,SERENA,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701013
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701013
SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22CR 701013
94 MAYS,TABITHA,JEANNE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 701555
95 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 07/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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96 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388
97 MCDONALD,SCOTT,ERSEL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701727
98 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179
SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179
99 MCKENZIE,JADE,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 700362
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 700362
SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700362
100 MCKENZIE,JADE,NICOLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701395
101 MCRAE,TRISTA,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701653
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701653
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701653
FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22CR 701653
102 MICTCHELL,LEO,JOSEPH,I SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 702412
DRIVING WHILE IMPAIRED Alexander,G 22CR 702412
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 22CR 702412
WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY Alexander,G 22CR 702412
103 MILLER,AUBREY,MICHELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702766
104 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051242
105 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051243
106 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051244
107 MOORE,JONATHON,ALLEN SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 702002
108 MOORE,RICHARD,ALFRED ENTER STATE PARK BEFORE POSTED TERRY,P 22CR 000383
109 MORRIS,FELICIA,LAUREN SPEEDING 059/40 LANE,J,D 22CR 702813
110 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702001
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001
DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702001
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001
111 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701334
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701334
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701334
SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22CR 701334
112 MURRELL,NIGEL,CYRIL,MO SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 701417
113 MUSE,ROBERT,DALE,JR INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 20CR 000767
114 MUSE,ROBERT,DALE,JR RESISTING PUBLIC OFFICER BOSTIAN,J 21CR 050890
115 NAVEDO-TORRES,JULIO,CE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 22CR 050514
116 NAVEDO-TORRES,JULIO,CE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 050563
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 050563
117 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179
A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179
118 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621
119 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950
120 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494
121 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701811
** 122 ORTIZ,CANDIDA,VENTURA MISDEMEANOR LARCENY HARVEY,D 18CR 054440
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 18CR 054440
123 OUTLAW,JOSEPH,ONIEL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702765
124 PANTELEEV,VLADIMIR SPEEDING 050/35 LANE,J,D 22IF 700941
** 125 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541
FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541
126 PEASE,DEBORAH,ROBINSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702920
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702920
127 PERRY,CATHY,JO SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 701604
128 PIERCE,JOIE,MARIE OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701066
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701066
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701066
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 07/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701066
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701066
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701066
UNSAFE TIRES LANE,J,D 22CR 701066
129 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV CONGER,W 20CR 000325
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CONGER,W 20CR 000325
130 POOLE,JEREMY,BRANDON LIC/PERMIT NO SUPV DRIVER
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 21CR 701061
131 POOLE,JEREMY,BRANDON FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 701062
132 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR IMPAIRED REV SHADY,M 21CR 702256
133 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700184
OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 700184
134 POTTER,TIMOTHY,GENE SPEEDING 058/45 LANE,J,D 22IF 701615
135 PRIDGEN,JAMES,ALBERT SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 701820
136 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052261
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052261
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052261
137 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052262
138 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052263
139 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052264
140 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052266
MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052266
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052266
141 REASOR,ADAM,CHARLES DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704608
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704608
142 REEVES,AMY,CATHLEEN DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22IF 700422
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22IF 700422
143 REILLY,GINA,ANN SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 701651
144 ROBINSON,EDWARD,EARL,J MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 050643
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 050643
145 ROGERS,LOGEN,CRAIGE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 051051
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 LANE,J 22CR 051051
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,J 22CR 051051
146 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 701763
FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT LANE,J,D 22CR 701763
147 ROMO,OSCAR,ALEJANDRO NO OPERATORS LICENSE CONGER,W 20CR 000312
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE CONGER,W 20CR 000312
148 ROMO,OSCAR,ALEJANDRO NO OPERATORS LICENSE POWELL,S,J 20CR 701730
149 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 703576
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 703576
150 SALYEN,NAIK,KRINA UNSAFE MOVEMENT CONGER,W 22IF 000058
151 SANFORD,EMILY,KATHLEEN POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID HARVEY,D 22CR 051646
152 SEAGLE,BRITTANY,MARIE SPEEDING 082/55 Alexander,G 22CR 701466
153 SENTER,LERA,KAREN SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 700778
154 SHEA,JAMISON,ROBERT SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 702750
155 SILVIA,ANDREW,KING,III SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22IF 700940
156 SLEPICKA,BRADLEY,EDWAR MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 701200
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 701200
157 SMITH,LUKE,MINOR ENTER STATE PARK BEFORE POSTED TERRY,P 22CR 000384
158 SPENCER,GRACE,IZABELLA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704511
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704511
159 SPENCER,MARIE,ELIZABET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702584
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702584
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702584
160 STEVENSON,EVAN,GOLDSMI SPEEDING 051/35 LANE,J,D 22CR 702308
161 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 07/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
162 STONE,ANTHONY,HUNTER SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 702712
163 STRICKLAND,JAMES,FRANK SPEEDING 066/50 LANE,J,D 22CR 702919
164 SUGG,JOHN,KUTTER SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 700236
165 SYDES,EMILY,RAE POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID HARVEY,D 22CR 051645
166 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701301
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701301
167 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 702435
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 702435
168 THACKSTON,WILLIAM,ANTH DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 701242
169 TRAXLER,SHANNON,LANE SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 703064
170 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 701308
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 701308
171 TUBBS,LISA COMMUNICATING THREATS ALLISON,TAY 22CR 050819
172 UTLEY,SHA'KEI,LATREAL MISDEMEANOR LARCENY CONGER,W 22CR 050187
173 VAUGHAN,GARY,THOMAS,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703063
174 WAKELEY,MARANDA,LYNN SPEEDING 050/35 Alexander,G 22IF 700512
175 WARD,JUSTISE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703108
SPEEDING 045/35 Alexander,G 22CR 703108
176 WELLING,TABITHA,BROOK SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BRUNO,T,L 19CR 704491
177 WELLING,TABITHA,BROOK LARCENY BY CHANGING PRICE TAG IPOCK,R,B 20CR 702442
178 WELLING,TABITHA,BROOK ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 21CR 052092
179 WEST,CHARLES,FRANKLIN, MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 700586
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 700586
180 WHEELER,NOAH,MONTY FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT LANE,J,D 22IF 700998
181 WILLIAMS,FELICIA,MARIE SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 701463
182 WILLIS,ALEXANDRA,ANN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702133
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702133
183 WILLIS,AUSTIN,GREY SPEEDING 081/55 LANE,J,D 22CR 701293
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 701293
184 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 702004
185 WILLIS,MELINDA,JANE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 701079
186 WILSON,WESLEY,CODY SPEEDING 092/50 LANE,J,D 22CR 700991
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 700991
LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 LANE,J,D 22CR 700991
UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 22CR 700991
187 WOLF,SHAUN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701600
188 WOODSON,SHAWN,HAROLD SPEEDING 064/45 LANE,J,D 22CR 702521
189 WOOLARD,KARISMA,ELISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704506
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704506
190 YOUNT,TYLER,ASTIN UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA MYER,M 22CR 701697
191 YOUNT,TYLER,ASTIN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MYER,M 22CR 701698
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 701698
192 ZILKE,JAMES,RICHARD,JR ENTER STATE PARK BEFORE POSTED TERRY,P 22CR 000386
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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