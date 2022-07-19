carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ABARCA,GIOVANNI DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051263

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ALEXANDER,G 22CR 051263

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ALEXANDER,G 22CR 051263

2 ADAMS,ROY,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702911

3 AMEN,CHEYENNE,RENE SPEEDING 074/55 LANE,J,D 22CR 702492

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702492

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702492

4 ANDREOLA,ANTHONY,IV SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 703062

5 ARACELYPADILLA,MARIH,Y NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 702854

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 Alexander,G 22CR 702854

6 ARCE,TANISHA,SUREHI,DA SPEEDING 066/45 LANE,J,D 22CR 701271

7 ARNOLD,CECIL,ALVIN UNSAFE LANE CHANGE LANE,J,D 22IF 701614

8 ASKEW,CHAD,ROBERT DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704605

9 BARR,HENRY POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702692

EXPIRED/NO INSPECTION Alexander,G 22CR 702692

10 BEACHAM,MARCUS,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051365

FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,G 22CR 051365

11 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 22CR 051655

RESISTING PUBLIC OFFICER ALEXANDER,G 22CR 051655

12 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 21CR 704940

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704940

13 BLANTON,AMANDA,ALICE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701153

14 BOSTWIC,DANIELLE,LYNN SPEEDING 056/35 Alexander,G 21CR 703815

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703815

15 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700675

16 BOSTWICK,DANIELLE,LYNN DWLR IMPAIRED REV ELSON,A,M 22CR 702164

17 BROWN,MONTEZ,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702921

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 702921

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 702921

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702921

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 702921

18 BURRIS,TRACY,MICHAEL MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L 21CR 052775

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L 21CR 052775

19 BURRIS,TRACY,MICHAEL SECOND DEGREE TRESPASS PITTMAN,L 21CR 052776

20 BURTON,ELISHA,MICHELLE FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRUNO,T 22IF 000059

21 CANDUSSO,GINA,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700372

SPEEDING 049/35 Alexander,G 22CR 700372

22 CARLSON,RUSSELL,CARL SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 701416

23 CARTWRIGHT,IAN,ALEXAND MISUSE OF 911 SYSTEM FRANKEL,J 21CR 052968

24 CESAR-ADULFO,DOMINGO,M NO OPERATORS LICENSE Alexander,G 22CR 701812

SPEEDING 046/35 Alexander,G 22CR 701812

25 CHAMBERS,ANGELA,MUNDY DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 22CR 700202

26 CHRISTIANS,CALLISTA,BE SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22IF 701461

27 CHRISTY,ROBERT,MICHAEL SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 702493

28 CLEARY,STEPHANIE,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS Alexander,G 21CR 704663

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 07/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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SPEEDING 040/20 Alexander,G 21CR 704663

29 COLLINS,AYLA,LANAE MISDEMEANOR LARCENY Alexander,G 21CR 704939

RESISTING PUBLIC OFFICER Alexander,G 21CR 704939

30 COLLINS,AYLA,LANAE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 21CR 704952

31 COLLINS,WESLEE,TODD SPEEDING 069/45 Alexander,G 21CR 704724

32 COREIL,BARBARA,TAMANY NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 702499

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702499

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702499

33 COTTON,NORRIS,GATES SPEEDING 067/55 LANE,J,D 22IF 700421

34 CRAWFORD,REBECCA,LYN DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 703315

35 CRAZYTHUNDER,VANESSA,R SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 701647

36 CROUSE,ROBERT,NORMAN SPEEDING 048/35 LANE,J,D 22IF 700440

37 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052269

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052269

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052269

38 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052270

39 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052271

40 DAVIS,BRIAN,KEITH BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052272

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052272

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052272

41 DAVIS,BRIAN,KEITH INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052273

42 DAVIS,BRIAN,KEITH MISDEMEANOR CONSPIRACY PHILLIPS,J 20CR 052274

43 DIXON,JAMES,KENNETH,JR OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701179

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701179

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701179

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701179

44 ELLIOTT,ANDREW,SCOTT SPEEDING 058/45 LANE,J,D 22IF 700943

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22IF 700943

45 ESTRADA,ANGEL,ALFONZO UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH Alexander,G 21IF 704083

46 ETHERIDGE,SONYA,RENA MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 700393

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 700393

47 FERNANDEZ,NICOLAS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ALEXANDER 21CR 000469

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ALEXANDER 21CR 000469

48 FILLION,ALEXIS,VICTORI SPEEDING 060/40 LANE,J,D 22CR 701067

49 FLORENTIN,HERNANDO,ELI SPEEDING 062/50 LANE,J,D 22IF 701460

50 FODRIE,CRYSTAL,ANN SPEEDING 054/35 Alexander,G 22CR 701813

51 FRAZIER,WADE,JR MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138

MISDEMEANOR AID AND ABET HARVEY,D 21CR 053138

52 FULCHER,KRISTEN,TAYLOR SPEEDING 074/55 LANE,J,D 22CR 702812

SPA 53 GALLEGOS,NINIVE,ARIAS SPEEDING 066/50 LANE,J,D 22CR 701821

NO OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 701821

54 GASKINS,DALTON,LEE SPEEDING 063/45 LANE,J,D 22CR 702520

55 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713

56 GILLIKIN,ANTHONY,VENTO DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 701458

OPERATE VEH NO INS BENWAY,RYAN 22CR 701458

57 GLINES,BRODY,HALEY SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 701839

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701839

** 58 GLOVER,ROBIN,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 22CR 050644

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BOSTIAN,J 22CR 050644

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BOSTIAN,J 22CR 050644

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOSTIAN,J 22CR 050644

59 GOODWIN,REBECCA,BROWN SPEEDING 058/40 LANE,J,D 22CR 702701

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702701

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 07/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702701

60 GORMAN,BRIAN,HARRIS DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700639

61 HALL,WILLIAM,JAMES,III SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 702490

62 HESTER,DAWN,MARIE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701517

63 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503

64 HOAGLAND,PATRICK,H,T SPEEDING 061/45 BOSTIAN,J 22CR 700677

DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 700677

65 HOLLARS,LILLIAN,CALLOW ENTER STATE PARK BEFORE POSTED TERRY,P 22CR 000382

66 HOLLARS,VICKIE,LYNN ENTER STATE PARK BEFORE POSTED TERRY,P 22CR 000385

67 HOTCHKISS,ALLISON,PAIG SPEEDING 070/45 Alexander,G 22CR 702907

68 HUDSON,HERBERT,DALE MISDEMEANOR LARCENY COVINGTON,J 20CR 703941

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) COVINGTON,J 20CR 703941

69 HUML,WENDY,LURAE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702814

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702814

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 702814

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702814

70 JACKSON,CHRISTOPHER,CH MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 21CR 705487

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 21CR 705487

71 JACKSON,JERRY,CHARLES, SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,ALIS 22CR 051612

INJURY TO REAL PROPERTY WILLIS,ALIS 22CR 051612

72 JACKSON,JERRY,CHARLES, LITTERING 15 - 500 LBS RUSSICK,I 22CR 051745

SPA 73 JIMENEZ,ANA,MARIA NO OPERATORS LICENSE ALVARADO,E 22CR 701724

SPA 74 JIMENEZ,ANNA,MARIA NO OPERATORS LICENSE BOSTIAN,J 22CR 701181

75 JOHNSON,LEOSHA,SEQUELL MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 702715

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 702715

76 JOLIN,JOSEPH,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700706

77 JORDAN,ZACHARY,DANIEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702554

SPEEDING 059/45 Alexander,G 22CR 702554

78 KARCHER,JOHNATHAN,JOSE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 21CR 704154

79 KARCHER,KYLE,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 703864

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Alexander,G 21CR 703864

80 KAY,ADENA,GEORGE FAIL TO RETURN RENTAL PROPERTY ELECTRONICS 22CR 050824

81 KNIGHTEN,CHRISTOPHER,D DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702491

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 702491

SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22CR 702491

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22CR 702491

82 LAND,LARRY,MARTIN SPEEDING 056/40 LANE,J,D 22CR 702713

83 LAWTON,DEVAN,RYAN SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 700766

84 LEEGINS,LAURA,STYERS FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 701516

85 LEWIS,CHELSEA,RAE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 21CR 704320

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 21CR 704320

86 LOGAN,TYLER,JAMES SECOND DEGREE TRESPASS Alexander,G 22CR 703127

87 LOWRY,HARRIET,KETCHIN SPEEDING 075/55 LANE,J,D 22CR 702748

** 88 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701578

** 89 MANN,LIBBY,MELISSA SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) BOSTIAN,J,M 20CR 701579

90 MARTIN,JEROME,JOSEPH NO OPERATORS LICENSE CONGER,W 22CR 000242

EXCEEDING POSTED SPEED CONGER,W 22CR 000242

91 MASON,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 071/50 LANE,J,D 22CR 701240

DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701240

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701240

92 MASON,SAYLOR,CAROLINE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701634

93 MASON,SERENA,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701013

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701013

SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22CR 701013

94 MAYS,TABITHA,JEANNE MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 701555

95 MCBROOM,SEAN,CASEY SPEEDING 051/35 Alexander,G 21CR 703963

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 07/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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96 MCBROOM,SEAN,CASEY CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HENDRICKS,D 21CR 705388

97 MCDONALD,SCOTT,ERSEL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701727

98 MCINTOSH,MELISSA,SUZAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Alexander,G 22CR 702179

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702179

SPEEDING 055/45 Alexander,G 22CR 702179

99 MCKENZIE,JADE,NICOLE SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 700362

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 700362

SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 700362

100 MCKENZIE,JADE,NICOLE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701395

101 MCRAE,TRISTA,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701653

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701653

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701653

FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22CR 701653

102 MICTCHELL,LEO,JOSEPH,I SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) Alexander,G 22CR 702412

DRIVING WHILE IMPAIRED Alexander,G 22CR 702412

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Alexander,G 22CR 702412

WRONG WAY ON DUAL LANE HIGHWAY Alexander,G 22CR 702412

103 MILLER,AUBREY,MICHELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702766

104 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051242

105 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051243

106 MITCHEM,RONALD,DEAN INDECENT EXPOSURE BOSTIAN,J 22CR 051244

107 MOORE,JONATHON,ALLEN SPEEDING 064/45 Alexander,G 22CR 702002

108 MOORE,RICHARD,ALFRED ENTER STATE PARK BEFORE POSTED TERRY,P 22CR 000383

109 MORRIS,FELICIA,LAUREN SPEEDING 059/40 LANE,J,D 22CR 702813

110 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 702001

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001

DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702001

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 22CR 702001

111 MURRAY,CHRISTOPHER,ALL DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701334

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701334

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701334

SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22CR 701334

112 MURRELL,NIGEL,CYRIL,MO SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 701417

113 MUSE,ROBERT,DALE,JR INJURY TO REAL PROPERTY KILUK,R 20CR 000767

114 MUSE,ROBERT,DALE,JR RESISTING PUBLIC OFFICER BOSTIAN,J 21CR 050890

115 NAVEDO-TORRES,JULIO,CE MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,T 22CR 050514

116 NAVEDO-TORRES,JULIO,CE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 050563

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 050563

117 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179

A&A DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 702179

118 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703621

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21CR 703621

119 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 704950

120 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV ESCHBACH,RI 22CR 700494

121 OLLISON,ANTOINETTE,RAH DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701811

** 122 ORTIZ,CANDIDA,VENTURA MISDEMEANOR LARCENY HARVEY,D 18CR 054440

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 18CR 054440

123 OUTLAW,JOSEPH,ONIEL DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 702765

124 PANTELEEV,VLADIMIR SPEEDING 050/35 LANE,J,D 22IF 700941

** 125 PARKER,MANDY,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED BOSTIAN,J 21CR 000541

FAILURE TO REDUCE SPEED BOSTIAN,J 21CR 000541

126 PEASE,DEBORAH,ROBINSON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702920

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702920

127 PERRY,CATHY,JO SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 701604

128 PIERCE,JOIE,MARIE OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701066

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701066

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701066

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 07/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701066

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701066

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701066

UNSAFE TIRES LANE,J,D 22CR 701066

129 PIGFORD,FELICIA,MURREL DWLR NOT IMPAIRED REV CONGER,W 20CR 000325

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT CONGER,W 20CR 000325

130 POOLE,JEREMY,BRANDON LIC/PERMIT NO SUPV DRIVER

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ONOFRIO,R,J 21CR 701061

131 POOLE,JEREMY,BRANDON FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 701062

132 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR IMPAIRED REV SHADY,M 21CR 702256

133 POOLE,JEREMY,BRANDON DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 700184

OPERATE VEH NO INS Alexander,G 22CR 700184

134 POTTER,TIMOTHY,GENE SPEEDING 058/45 LANE,J,D 22IF 701615

135 PRIDGEN,JAMES,ALBERT SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 701820

136 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052261

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052261

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052261

137 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052262

138 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052263

139 PUGH,SUSAN,RANAE INJURY TO PERSONAL PROPERTY PHILLIPS,J 20CR 052264

140 PUGH,SUSAN,RANAE BREAK COIN/CURRENCY MACH (M) PHILLIPS,J 20CR 052266

MISDEMEANOR LARCENY PHILLIPS,J 20CR 052266

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PHILLIPS,J 20CR 052266

141 REASOR,ADAM,CHARLES DWLR IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 704608

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,L 21CR 704608

142 REEVES,AMY,CATHLEEN DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22IF 700422

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22IF 700422

143 REILLY,GINA,ANN SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 701651

144 ROBINSON,EDWARD,EARL,J MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 050643

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 050643

145 ROGERS,LOGEN,CRAIGE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 051051

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 LANE,J 22CR 051051

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,J 22CR 051051

146 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 701763

FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT LANE,J,D 22CR 701763

147 ROMO,OSCAR,ALEJANDRO NO OPERATORS LICENSE CONGER,W 20CR 000312

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE CONGER,W 20CR 000312

148 ROMO,OSCAR,ALEJANDRO NO OPERATORS LICENSE POWELL,S,J 20CR 701730

149 ROYAL,STEPHEN,RAY MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 703576

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 703576

150 SALYEN,NAIK,KRINA UNSAFE MOVEMENT CONGER,W 22IF 000058

151 SANFORD,EMILY,KATHLEEN POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID HARVEY,D 22CR 051646

152 SEAGLE,BRITTANY,MARIE SPEEDING 082/55 Alexander,G 22CR 701466

153 SENTER,LERA,KAREN SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 700778

154 SHEA,JAMISON,ROBERT SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 702750

155 SILVIA,ANDREW,KING,III SPEEDING 064/50 LANE,J,D 22IF 700940

156 SLEPICKA,BRADLEY,EDWAR MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 701200

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 701200

157 SMITH,LUKE,MINOR ENTER STATE PARK BEFORE POSTED TERRY,P 22CR 000384

158 SPENCER,GRACE,IZABELLA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704511

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704511

159 SPENCER,MARIE,ELIZABET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702584

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702584

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702584

160 STEVENSON,EVAN,GOLDSMI SPEEDING 051/35 LANE,J,D 22CR 702308

161 STEWART,CHARLES,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 21CR 052943

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 07/20/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

162 STONE,ANTHONY,HUNTER SPEEDING 073/55 LANE,J,D 22CR 702712

163 STRICKLAND,JAMES,FRANK SPEEDING 066/50 LANE,J,D 22CR 702919

164 SUGG,JOHN,KUTTER SPEEDING 060/45 Alexander,G 22IF 700236

165 SYDES,EMILY,RAE POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID HARVEY,D 22CR 051645

166 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701301

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701301

167 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN MISDEMEANOR LARCENY CLARK,C,M 20CR 702435

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CLARK,C,M 20CR 702435

168 THACKSTON,WILLIAM,ANTH DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 701242

169 TRAXLER,SHANNON,LANE SPEEDING 062/45 Alexander,G 22CR 703064

170 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 701308

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 701308

171 TUBBS,LISA COMMUNICATING THREATS ALLISON,TAY 22CR 050819

172 UTLEY,SHA'KEI,LATREAL MISDEMEANOR LARCENY CONGER,W 22CR 050187

173 VAUGHAN,GARY,THOMAS,JR POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 703063

174 WAKELEY,MARANDA,LYNN SPEEDING 050/35 Alexander,G 22IF 700512

175 WARD,JUSTISE,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 703108

SPEEDING 045/35 Alexander,G 22CR 703108

176 WELLING,TABITHA,BROOK SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BRUNO,T,L 19CR 704491

177 WELLING,TABITHA,BROOK LARCENY BY CHANGING PRICE TAG IPOCK,R,B 20CR 702442

178 WELLING,TABITHA,BROOK ASSAULT AND BATTERY BURTON,M 21CR 052092

179 WEST,CHARLES,FRANKLIN, MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 22CR 700586

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 22CR 700586

180 WHEELER,NOAH,MONTY FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT LANE,J,D 22IF 700998

181 WILLIAMS,FELICIA,MARIE SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 701463

182 WILLIS,ALEXANDRA,ANN MISDEMEANOR LARCENY DAMASKA,L,A 20CR 702133

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) DAMASKA,L,A 20CR 702133

183 WILLIS,AUSTIN,GREY SPEEDING 081/55 LANE,J,D 22CR 701293

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 701293

184 WILLIS,DAVID,TANNIER DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,L 21CR 702004

185 WILLIS,MELINDA,JANE SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 701079

186 WILSON,WESLEY,CODY SPEEDING 092/50 LANE,J,D 22CR 700991

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 700991

LEARNERS PERMIT VIOLATION >18 LANE,J,D 22CR 700991

UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF LANE,J,D 22CR 700991

187 WOLF,SHAUN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701600

188 WOODSON,SHAWN,HAROLD SPEEDING 064/45 LANE,J,D 22CR 702521

189 WOOLARD,KARISMA,ELISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704506

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704506

190 YOUNT,TYLER,ASTIN UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA MYER,M 22CR 701697

191 YOUNT,TYLER,ASTIN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MYER,M 22CR 701698

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL MYER,M 22CR 701698

192 ZILKE,JAMES,RICHARD,JR ENTER STATE PARK BEFORE POSTED TERRY,P 22CR 000386

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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