carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : IRENE FINNEY

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 1 ASHTON,PEYTON,KEITH SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 23CR 270059

SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 23CR 270059

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 23CR 270059

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 23CR 270059

FELONY SECRET PEEPING BISHOP,JOSE 23CR 270059

2 BISH,SAMUEL,HAMILTON R LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO LONG,KENNET 23CR 311724

3 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613

4 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614

5 CACI,JULIA,ANN LARCENY 14-72 WILKINSON,J 23CR 298164

CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY WILKINSON,J 23CR 298164

6 CARTER,RYAN,CHANDLER BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON, 23CR 304913

BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON, 23CR 304913

FELONY LARCENY HENDERSON, 23CR 304913

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON, 23CR 304913

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON, 23CR 304913

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON, 23CR 304913

7 CHADWICK,CHARLES,WESLE BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE COURTNEY,JO 23CR 292230

8 CHAPMAN, JONATHAN POSSESS METHAMPHETAMINE OKUN, DEP D 23CR 290086

9 CHESHIRE,BRINLEY,ANNE FELONY HARBORING ESCAPEE NICHOLS,JOS 23CR 295131

10 COBB, CODY CHRISTOPHER POSSESS METHAMPHETAMINE BRINKLEY, J 23CR 311064

11 CONNER, JAYDEN THOMAS STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HOCHMAN, DA 23CR 265886

12 DAY,EBERSON,W ASSAULT BY STRANGULATION VIGIL,JACOB 23CR 296860

FALSE IMPRISONMENT VIGIL,JACOB 23CR 296860

13 EADY,WINTER,ROSE POSSESS METHAMPHETAMINE BENWAY,RYAN 23CR 271675

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 271675

** 14 FENWICK,TYSON,JOSHUA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 052067

15 FLEMING,MICHAEL,SCOTT CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,JESS 23CR 223675

** 16 FLEMING,MICHAEL,SCOTT CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,JESS 23CR 223678

** 17 FLEMING,MICHAEL,SCOTT CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,JESS 23CR 223680

** 18 FLEMING,MICHAEL,SCOTT CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,JESS 23CR 223684

19 FLEMING,MICHAEL,SCOTT CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,JESS 23CR 231222

20 FLORIAN,COTEY,JAMES SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALEXANDER,G 23CR 276512

FIRST DEGREE BURGLARY ALEXANDER,G 23CR 276512

ASSAULT ON A FEMALE ALEXANDER,G 23CR 276512

FALSE IMPRISONMENT ALEXANDER,G 23CR 276512

INTERFERE EMERG COMMUNICATION ALEXANDER,G 23CR 276512

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ALEXANDER,G 23CR 276512

21 FOSTER,KENNETH,NATHANI FAIL RETURN HIRED MV >$4000 BENWAY,RYAN 23CR 286292

** 22 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, LARCENY BY EMPLOYEE HAWKS,J 22CR 051609

23 FULLER,DENARD,LAVINCEN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BELIZAIRE,C 21CR 050163

** 24 GARCY,RYAN MICHAEL INJURY TO REAL PROPERTY BRANCH ,COR 22CR 252079

25 GARVIN,COURTNEY,ROSE EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST NEWMAN,S 21CR 050926

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050926

26 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050927

FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050927

27 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050928

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050928

28 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050929

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050929

29 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050930

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050930

30 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050931

FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050931

31 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713

32 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849

33 GILLBERG,LESTER,DAVID STAT SEX OFF W/CHILD BY ADULT BISHOP,JOSE 22CR 322881

** 34 GODETTE,OCTAVIAN,DARNE FIRST DEGREE FORCIBLE RAPE BOYD,OFF MI 22CR 285142

FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142

FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142

** 35 GODETTE,VALERIA,TAYLOR INTIMIDATING WITNESS BOYD,M 22CR 313620

36 GOODWIN,BRAXTON,GEORGE STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HENDERSON,J 21CR 052806

37 GUTHRIE,SARAH,ODELL LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLEA,T 22CR 050280

38 GUTHRIE,SARAH,ODELL MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 22CR 353345

39 GUTHRIE,SARAH,ODELL ASSAULT BY STRANGULATION BOYD,MICHAE 22CR 354121

MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,MICHAE 22CR 354121

ASLT INF SER INJ MINOR PRESENT BOYD,MICHAE 22CR 354121

** 40 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALVARADO,E 19CR 052802

** 41 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF ALVARADO,E 19CR 052803

** 42 GWINN,ROGER,LEE,JR CRIME AGAINST NATURE ALVARADO,E 19CR 052804

** 43 GWINN,ROGER,LEE,JR SEXUAL BATTERY ALVARADO,E 19CR 052805

** 44 HAM,JESSE,ADAM CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE WANK,JASON, 22CR 334231

** 45 HAYES,ARTHUR,JOHN MAKING A FALSE BOMB REPORT AS MILLEA,THOM 23CR 269128

46 HERNANDEZ, MOISES LOPE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) CARRILLO-OR 23CR 309097

47 HERNANDEZ,MOISES,LOPEZ DRIVING WHILE IMPAIRED CARRILLO-OR 23CR 309102

NO OPERATORS LICENSE CARRILLO-OR 23CR 309102

48 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010

49 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BISHOP,M 22CR 050675

** 50 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050715

** 51 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175

MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175

52 JAMES,RAHIEM,THOMAS LARCENY FROM A MERCHANT (SECUR COVINGTON,J 22CR 289285

53 JENNINGS,PAUL,CARMEN ASSAULT PHY INJ EMERGENCY PRSN WILLIS,CAME 23CR 311918

54 JOYNER, JORDAN FELONY LARCENY BENWAY, RYA 23CR 312449

55 JOYNER,JORDAN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 312008

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 312008

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 312008

** 56 JOYNER,JORDAN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 312470

** 57 KELLUM,TROY,LEON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE STRYKER,WAY 22CR 298898

58 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY FELONY AID AND ABET LEWIS,CHARL 22CR 332449

BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332449

59 KEY,DAVID,RICKY,JR FEL ASSAULT INDIV W/DISAB LEWIS,CHARL 22CR 332441

BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332441

** 60 LAFON,KRISTEN,MARIE FELONY LARCENY CLARK,CASSI 23CR 299278

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) CLARK,CASSI 23CR 299278

61 LEE,ANGEL,MARIE EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225431

62 LOFTON,DANIEL,BRIAN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225429

63 MCCREE,DERRICK,ANTONIO POSS CS PRISON/JAIL PREMISES DAVIS,JEREM 23CR 311795

64 MORALES MENDEZ,BLANCA, FINANCIAL CARD THEFT HERNANDEZ G 23CR 272363

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HERNANDEZ G 23CR 272363

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HERNANDEZ G 23CR 272363

** 65 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 23CR 259814

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 259814

66 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701095

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 23CR 701095

67 NALLS,MICHAEL,LEE UTTERING FORGED INSTRUMENT MASON,JAMES 23CR 218258

68 PENNY,MICKEY,LEE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLER,JERE 23CR 251567

69 PERKINS,WILLIAM,BLAKE LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO STALLINGS,N 23CR 304372

** 70 PERKINS,WILLIAM,BLAKE PWIMSD SCH II CS BISHOP,JOSE 23CR 308484

SELL/DELIVER SCH II CS BISHOP,JOSE 23CR 308484

71 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052097

72 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052098

** 73 PHILLIPS,WILLIAM,JAMES POSSESS STOLEN FIREARM ALEXANDER, 23CR 282343

CARRYING CONCEALED GUN(M) ALEXANDER, 23CR 282343

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER, 23CR 282343

74 POLLARD,ERIC,EUGENE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE SMITH,TYSHA 23CR 313199

75 PRITCHETT,SHERICE,NICO FELONY HARBORING ESCAPEE ROSE,DALLAS 23CR 310345

RESISTING PUBLIC OFFICER ROSE,DALLAS 23CR 310345

76 RAMIZI,BLENDON BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997

77 ROSE,LLOYD,NOLAN AWDW SERIOUS INJURY ROSE,DALLAS 23CR 205938

78 SANCHEZ,JULIE,MARIE POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 23CR 269220

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 269220

79 SANDERS,MICHAEL,RAY,JR BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MASON,JAMES 23CR 299110

MISDEMEANOR LARCENY MASON,JAMES 23CR 299110

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,JAMES 23CR 299110

80 SAULS,RONALD,HENRY BREAKING AND OR ENTERING (F) HOLSCLAW,CH 23CR 290666

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HOLSCLAW,CH 23CR 290666

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOLSCLAW,CH 23CR 290666

81 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832

82 SCOGGINS,CHAD,THOMAS FIRST DEG SEX EXPLOIT MINOR HOCHMAN,DAV 23CR 221796

SECOND DEGREE FORCE SEX OFF HOCHMAN,DAV 23CR 221796

SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE HOCHMAN,DAV 23CR 221796

** 83 SMITH,JAMES,EDWARD BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE TAYLOR,RAND 23CR 279500

DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) TAYLOR,RAND 23CR 279500

84 STARNES, LORETTA JEAN FALSE REPORT TO POLICE STATION STEPHENS, M 23CR 301965

SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS STEPHENS, M 23CR 301965

INJURY TO PERSONAL PROPERTY STEPHENS, M 23CR 301965

** 85 STARNES,LORETTA,JEAN BREAKING AND OR ENTERING (F) MILLER,JERE 23CR 297621

LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLER,JERE 23CR 297621

CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY MILLER,JERE 23CR 297621

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MILLER,JERE 23CR 297621

** 86 STARNES,LORETTA,JEAN BREAKING AND OR ENTERING (F) MILLER,JERE 23CR 297629

LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLER,JERE 23CR 297629

CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY MILLER,JERE 23CR 297629

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MILLER,JERE 23CR 297629

** 87 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739

88 TAYLOR,MICHAEL,LATRELL STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 BISHOP,JOSE 23CR 235081

** 89 TAYLOR,TIMOTHY,RUSSELL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BURTON,M 22CR 051103

90 THOMPSON,AUSTIN,JAMES SECOND DEGREE FORCE SEX OFF OKUN,DANIEL 22CR 305392

** 91 TOMLINSON,JOHN,ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) ALVARADO,ER 23CR 209232

COMMUNICATING THREATS ALVARADO,ER 23CR 209232

92 TOMLINSON,JOHN,ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) TOMLINSON,S 23CR 279020

** 93 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042

** 94 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 06/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 95 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044

** 96 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045

** 97 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337

** 98 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550

** 99 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000551

** 100 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,OFF 22CR 254690

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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