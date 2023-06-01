DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : IRENE FINNEY
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 1 ASHTON,PEYTON,KEITH SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 23CR 270059
SECOND DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 23CR 270059
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 23CR 270059
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 23CR 270059
FELONY SECRET PEEPING BISHOP,JOSE 23CR 270059
2 BISH,SAMUEL,HAMILTON R LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO LONG,KENNET 23CR 311724
3 BOYLE,COREY ASSAULT BY STRANGULATION MAULSHAGEN, 22CR 050613
4 BOYLE,COREY ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050614
5 CACI,JULIA,ANN LARCENY 14-72 WILKINSON,J 23CR 298164
CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY WILKINSON,J 23CR 298164
6 CARTER,RYAN,CHANDLER BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON, 23CR 304913
BREAKING AND OR ENTERING (F) HENDERSON, 23CR 304913
FELONY LARCENY HENDERSON, 23CR 304913
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON, 23CR 304913
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON, 23CR 304913
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HENDERSON, 23CR 304913
7 CHADWICK,CHARLES,WESLE BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE COURTNEY,JO 23CR 292230
8 CHAPMAN, JONATHAN POSSESS METHAMPHETAMINE OKUN, DEP D 23CR 290086
9 CHESHIRE,BRINLEY,ANNE FELONY HARBORING ESCAPEE NICHOLS,JOS 23CR 295131
10 COBB, CODY CHRISTOPHER POSSESS METHAMPHETAMINE BRINKLEY, J 23CR 311064
11 CONNER, JAYDEN THOMAS STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HOCHMAN, DA 23CR 265886
12 DAY,EBERSON,W ASSAULT BY STRANGULATION VIGIL,JACOB 23CR 296860
FALSE IMPRISONMENT VIGIL,JACOB 23CR 296860
13 EADY,WINTER,ROSE POSSESS METHAMPHETAMINE BENWAY,RYAN 23CR 271675
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 23CR 271675
** 14 FENWICK,TYSON,JOSHUA INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 052067
15 FLEMING,MICHAEL,SCOTT CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,JESS 23CR 223675
** 16 FLEMING,MICHAEL,SCOTT CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,JESS 23CR 223678
** 17 FLEMING,MICHAEL,SCOTT CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,JESS 23CR 223680
** 18 FLEMING,MICHAEL,SCOTT CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,JESS 23CR 223684
19 FLEMING,MICHAEL,SCOTT CRUELTY TO ANIMALS(F) NEWMAN,JESS 23CR 231222
20 FLORIAN,COTEY,JAMES SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALEXANDER,G 23CR 276512
FIRST DEGREE BURGLARY ALEXANDER,G 23CR 276512
ASSAULT ON A FEMALE ALEXANDER,G 23CR 276512
FALSE IMPRISONMENT ALEXANDER,G 23CR 276512
INTERFERE EMERG COMMUNICATION ALEXANDER,G 23CR 276512
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ALEXANDER,G 23CR 276512
21 FOSTER,KENNETH,NATHANI FAIL RETURN HIRED MV >$4000 BENWAY,RYAN 23CR 286292
** 22 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, LARCENY BY EMPLOYEE HAWKS,J 22CR 051609
23 FULLER,DENARD,LAVINCEN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BELIZAIRE,C 21CR 050163
** 24 GARCY,RYAN MICHAEL INJURY TO REAL PROPERTY BRANCH ,COR 22CR 252079
25 GARVIN,COURTNEY,ROSE EXPLOIT DISABLE/ELDER TRUST NEWMAN,S 21CR 050926
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050926
26 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050927
FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050927
27 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050928
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050928
28 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050929
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050929
29 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050930
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050930
30 GARVIN,COURTNEY,ROSE FINANCIAL CARD FRAUD (F) NEWMAN,S 21CR 050931
FINANCIAL CARD FRAUD (M) NEWMAN,S 21CR 050931
31 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713
32 GILLBERG,LESTER,DAVID THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 312849
33 GILLBERG,LESTER,DAVID STAT SEX OFF W/CHILD BY ADULT BISHOP,JOSE 22CR 322881
** 34 GODETTE,OCTAVIAN,DARNE FIRST DEGREE FORCIBLE RAPE BOYD,OFF MI 22CR 285142
FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142
FIRST DEGREE FORCE SEX OFFENSE BOYD,OFF MI 22CR 285142
** 35 GODETTE,VALERIA,TAYLOR INTIMIDATING WITNESS BOYD,M 22CR 313620
36 GOODWIN,BRAXTON,GEORGE STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 HENDERSON,J 21CR 052806
37 GUTHRIE,SARAH,ODELL LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLEA,T 22CR 050280
38 GUTHRIE,SARAH,ODELL MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 22CR 353345
39 GUTHRIE,SARAH,ODELL ASSAULT BY STRANGULATION BOYD,MICHAE 22CR 354121
MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,MICHAE 22CR 354121
ASLT INF SER INJ MINOR PRESENT BOYD,MICHAE 22CR 354121
** 40 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALVARADO,E 19CR 052802
** 41 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF ALVARADO,E 19CR 052803
** 42 GWINN,ROGER,LEE,JR CRIME AGAINST NATURE ALVARADO,E 19CR 052804
** 43 GWINN,ROGER,LEE,JR SEXUAL BATTERY ALVARADO,E 19CR 052805
** 44 HAM,JESSE,ADAM CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE WANK,JASON, 22CR 334231
** 45 HAYES,ARTHUR,JOHN MAKING A FALSE BOMB REPORT AS MILLEA,THOM 23CR 269128
46 HERNANDEZ, MOISES LOPE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) CARRILLO-OR 23CR 309097
47 HERNANDEZ,MOISES,LOPEZ DRIVING WHILE IMPAIRED CARRILLO-OR 23CR 309102
NO OPERATORS LICENSE CARRILLO-OR 23CR 309102
48 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010
49 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BISHOP,M 22CR 050675
** 50 HUTCHINSON,VERGIL,WAYN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,M 22CR 050715
** 51 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175
MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175
52 JAMES,RAHIEM,THOMAS LARCENY FROM A MERCHANT (SECUR COVINGTON,J 22CR 289285
53 JENNINGS,PAUL,CARMEN ASSAULT PHY INJ EMERGENCY PRSN WILLIS,CAME 23CR 311918
54 JOYNER, JORDAN FELONY LARCENY BENWAY, RYA 23CR 312449
55 JOYNER,JORDAN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 312008
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 312008
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 312008
** 56 JOYNER,JORDAN BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 312470
** 57 KELLUM,TROY,LEON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE STRYKER,WAY 22CR 298898
58 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY FELONY AID AND ABET LEWIS,CHARL 22CR 332449
BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332449
59 KEY,DAVID,RICKY,JR FEL ASSAULT INDIV W/DISAB LEWIS,CHARL 22CR 332441
BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332441
** 60 LAFON,KRISTEN,MARIE FELONY LARCENY CLARK,CASSI 23CR 299278
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) CLARK,CASSI 23CR 299278
61 LEE,ANGEL,MARIE EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225431
62 LOFTON,DANIEL,BRIAN EXPLOIT DISABLE/ELDER CAPACITY POLLOCK,WIL 23CR 225429
63 MCCREE,DERRICK,ANTONIO POSS CS PRISON/JAIL PREMISES DAVIS,JEREM 23CR 311795
64 MORALES MENDEZ,BLANCA, FINANCIAL CARD THEFT HERNANDEZ G 23CR 272363
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HERNANDEZ G 23CR 272363
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HERNANDEZ G 23CR 272363
** 65 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 23CR 259814
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 259814
66 MOSS,MATTHEW,ANDREW DWLR IMPAIRED REV Alexander,G 23CR 701095
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alexander,G 23CR 701095
67 NALLS,MICHAEL,LEE UTTERING FORGED INSTRUMENT MASON,JAMES 23CR 218258
68 PENNY,MICKEY,LEE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MILLER,JERE 23CR 251567
69 PERKINS,WILLIAM,BLAKE LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO STALLINGS,N 23CR 304372
** 70 PERKINS,WILLIAM,BLAKE PWIMSD SCH II CS BISHOP,JOSE 23CR 308484
SELL/DELIVER SCH II CS BISHOP,JOSE 23CR 308484
71 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052097
72 PETRUCCI,AUNDO,JOSEPH SECOND DEGREE TRESPASS LAFON,J 20CR 052098
** 73 PHILLIPS,WILLIAM,JAMES POSSESS STOLEN FIREARM ALEXANDER, 23CR 282343
CARRYING CONCEALED GUN(M) ALEXANDER, 23CR 282343
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER, 23CR 282343
74 POLLARD,ERIC,EUGENE OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE SMITH,TYSHA 23CR 313199
75 PRITCHETT,SHERICE,NICO FELONY HARBORING ESCAPEE ROSE,DALLAS 23CR 310345
RESISTING PUBLIC OFFICER ROSE,DALLAS 23CR 310345
76 RAMIZI,BLENDON BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BENWAY,RYAN 23CR 311997
77 ROSE,LLOYD,NOLAN AWDW SERIOUS INJURY ROSE,DALLAS 23CR 205938
78 SANCHEZ,JULIE,MARIE POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 23CR 269220
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 23CR 269220
79 SANDERS,MICHAEL,RAY,JR BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE MASON,JAMES 23CR 299110
MISDEMEANOR LARCENY MASON,JAMES 23CR 299110
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,JAMES 23CR 299110
80 SAULS,RONALD,HENRY BREAKING AND OR ENTERING (F) HOLSCLAW,CH 23CR 290666
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HOLSCLAW,CH 23CR 290666
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HOLSCLAW,CH 23CR 290666
81 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832
82 SCOGGINS,CHAD,THOMAS FIRST DEG SEX EXPLOIT MINOR HOCHMAN,DAV 23CR 221796
SECOND DEGREE FORCE SEX OFF HOCHMAN,DAV 23CR 221796
SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE HOCHMAN,DAV 23CR 221796
** 83 SMITH,JAMES,EDWARD BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE TAYLOR,RAND 23CR 279500
DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) TAYLOR,RAND 23CR 279500
84 STARNES, LORETTA JEAN FALSE REPORT TO POLICE STATION STEPHENS, M 23CR 301965
SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS STEPHENS, M 23CR 301965
INJURY TO PERSONAL PROPERTY STEPHENS, M 23CR 301965
** 85 STARNES,LORETTA,JEAN BREAKING AND OR ENTERING (F) MILLER,JERE 23CR 297621
LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLER,JERE 23CR 297621
CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY MILLER,JERE 23CR 297621
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MILLER,JERE 23CR 297621
** 86 STARNES,LORETTA,JEAN BREAKING AND OR ENTERING (F) MILLER,JERE 23CR 297629
LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLER,JERE 23CR 297629
CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY MILLER,JERE 23CR 297629
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) MILLER,JERE 23CR 297629
** 87 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739
88 TAYLOR,MICHAEL,LATRELL STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 BISHOP,JOSE 23CR 235081
** 89 TAYLOR,TIMOTHY,RUSSELL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BURTON,M 22CR 051103
90 THOMPSON,AUSTIN,JAMES SECOND DEGREE FORCE SEX OFF OKUN,DANIEL 22CR 305392
** 91 TOMLINSON,JOHN,ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) ALVARADO,ER 23CR 209232
COMMUNICATING THREATS ALVARADO,ER 23CR 209232
92 TOMLINSON,JOHN,ALAN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) TOMLINSON,S 23CR 279020
** 93 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042
** 94 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 06/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 95 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044
** 96 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045
** 97 WILLIS,TREVOR,DREW MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 20CR 052337
** 98 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550
** 99 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000551
** 100 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,OFF 22CR 254690
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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