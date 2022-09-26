carteret court

DISTRICT COURT PROBATION VIOLATIONS

JUDGE PRESIDING : ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : TRACY LAMB

PROSECUTOR : ASHLEY EATMON

: IRENE FINNEY

: J. ALEX PULLY

: DAVID SPENCE

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BURROUGHS,C 19CR 051566

2 BRIGHT,JAMES,MATTHEW VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB ESCHBACH,R 19CR 052553

3 BROWN,BOBBI JOANNE DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST VOGELSONG,A 22CR 271158

4 BUNCH,WARREN,BILL MISDEMEANOR PROBATION VIOL GAMBARDELLA 19CR 053429

5 BYRD,TONY,LEE,JR CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALDEN,D 19CR 050519

MISDEMEANOR PROBATION VIOL WALDEN,D 19CR 050519

** 6 CANNON,SABRINA,ELAINE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 20CR 000106

DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 20CR 000106

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 20CR 000106

VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HAYDEN,J 20CR 000106

7 CANNON,SABRINA,ELAINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 JOHNSON,G 20CR 052508

DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G 20CR 052508

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 052508

PROBATION VIOLATION JOHNSON,G 20CR 052508

8 CANNON,SABRINA,ELAINE PROBATION VIOLATION IPOCK,R 21CR 050429

9 CANNON,SABRINA,ELAINE PROBATION VIOLATION MICHAUD,SUE 22CR 000160

10 CASSERLY,CHARLES,THOMA MISDEMEANOR PROBATION VIOL PITTMAN,L 21CR 702659

** 11 CHADWICK,ANDREW,ALLEN FAIL TO WORK AFTER PAID MOORE,D 19CR 050386

MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 19CR 050386

CRIMINAL CONTEMPT MOORE,D 19CR 050386

12 CHAPPELL,JASON,MICHAEL VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB POWELL,S,J 18CR 702743

13 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 052180

14 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084

MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084

15 DAVIS,ROBIN,ANDRE ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,PR 21CR 051819

MISDEMEANOR PROBATION VIOL WILLIAMS,PR 21CR 051819

16 DAVIS,ROBIN,ANDRE MISDEMEANOR PROBATION VIOL LOCKHART,DO 21CR 051820

17 DINSENBACHER,CARL,LUDW MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 18CR 052477

18 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MISDEMEANOR PROBATION VIOL MANNON,K 21CR 701881

19 DIXON,JOSHUA,STANLEY DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST VOGELSONG,A 22CR 051556

20 EVANS,SAMANTHA,RAVEN FINANCIAL CARD THEFT MARKSBERRY, 18CR 053891

FINANCIAL CARD FRAUD (M) MARKSBERRY, 18CR 053891

LARCENY MARKSBERRY, 18CR 053891

PROBATION VIOLATION MARKSBERRY, 18CR 053891

MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARKSBERRY, 18CR 053891

21 FALGOUT,SAMUEL,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL SALTER,JERE 22CR 000706

22 GARNER,BRANDON,PAUL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184

23 GILLIKIN,SANDRA,LYNN PROBATION VIOLATION JONES,BRIAN 21CR 000775

24 GOLDEN,HEATHER,MELISSA MISDEMEANOR PROBATION VIOL RICE,F 21CR 051128

25 HALL,AMANDA MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 052010

26 HESTER,STEVEN,DANIEL,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY SALTER,JERE 22CR 000293

27 HOLDER,JOSHUA,STEWARD MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CR 000209

28 HORTON,KEITH,ALEXANDER CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 052793

MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 20CR 052793

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 09/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

29 JARRETT,GREGORY,BRICE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB JOHNSON,G 19CR 051124

30 KRIEGER,MICHAEL,RICHAR MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CR 000529

31 LOCKLEAR,WADE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 16CR 051188

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 051188

MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 051188

32 LOCKLEAR,WADE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 16CR 052430

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 052430

MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 052430

33 LOCKLEAR,WADE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 16CR 053119

DWLR IMPAIRED REV POWELL,S 16CR 053119

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 053119

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE POWELL,S 16CR 053119

MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 053119

34 LOCKLEAR,WADE,ALLEN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCORMAC,JA 20CR 000441

35 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR PROBATION VIOL CLARK,C 20CR 052990

** 36 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOODY,C 22CR 050483

37 LUDWICK,NATHAN,LEWIS CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 20CR 050407

MISDEMEANOR PROBATION VIOL ESCHBACH,R 20CR 050407

38 MILLER,WILLIAM,ANDREW VIOLATION/UNSUPERVISED PROBATI ARNER,SHANN 21CR 052695

39 MIMCHUCK,JUDY MISDEMEANOR PROBATION VIOL CARTERET CO 21CR 052730

40 MONTANINO,PHILLIP,ANTH INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) MICHAUD,S 22CR 050049

INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) MICHAUD,S 22CR 050049

41 MOYER,BRIAN,KEITH MISDEMEANOR PROBATION VIOL Alexander,G 21CR 702438

42 PARRISH,DOUGLAS,MAC DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST JONES,B 22CR 050586

43 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR PROBATION VIOL TAYLOR,L 21CR 000436

44 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR PROBATION VIOL LATORELLA,D 21CR 051530

45 REHERMAN,FREDERICK,JAM MISDEMEANOR PROBATION VIOL MILLEA,T,C 19CR 702894

46 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONOFRIO,R 18CR 053980

47 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERTHOLD,J 19CR 050996

48 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BARBOUR,JES 19CR 052585

49 ROSE,JAMES,MICHAEL CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 16CR 051859

MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORRISON,T 16CR 051859

50 SANDERS,TANESHIA,R BREAKING AND OR ENTERING (F) WINTERS,R 21CR 050443

LARCENY AFTER BREAK/ENTER WINTERS,R 21CR 050443

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) WINTERS,R 21CR 050443

MISDEMEANOR PROBATION VIOL WINTERS,R 21CR 050443

PROBATION VIOLATION WINTERS,R 21CR 050443

51 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISDEMEANOR PROBATION VIOL LOPEZ,E,G 20CR 703539

52 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 22CR 000473

53 SIMMONS,CAMERON,LAHTIQ MISDEMEANOR PROBATION VIOL BELIZAIRE,C 21CR 052167

54 SIMMONS,CARLOS,DANIEL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY SALTER,JERE 22CR 000757

** 55 SNOW,CASEY,BRIAN MOTION TO MODIFY CONDITIONS OF BENWAY,R 22CR 050269

56 STYRON,PHILLIP,ROGER MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 051967

57 SWITZER,BRIDGETT,DENIS DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 18CR 053963

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MANNON,K 18CR 053963

VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MANNON,K 18CR 053963

58 TERRY,PAUL,BLAKE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY COLLINS,DEL 18CR 000335

59 THOMAS,STACIE,LYNN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 22CR 000444

** 60 TOMLINSON,JOHN,ALAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL KEARNEY,R 22CR 051520

61 WILLIAMS,PRISCILLA,DEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL MCGEE,E 21CR 052868

62 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CR 000604

63 YEATON,MEGAN,ELIZABETH MISDEMEANOR PROBATION VIOL MASON,J 16CR 051567

64 YOUNG,TRACY,WILLIS MISDEMEANOR PROBATION VIOL BRUNO,T 18CR 051158

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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