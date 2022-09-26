DISTRICT COURT PROBATION VIOLATIONS
JUDGE PRESIDING : ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : TRACY LAMB
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
: IRENE FINNEY
: J. ALEX PULLY
: DAVID SPENCE
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ARCHAMBAULT,RYAN,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL BURROUGHS,C 19CR 051566
2 BRIGHT,JAMES,MATTHEW VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB ESCHBACH,R 19CR 052553
3 BROWN,BOBBI JOANNE DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST VOGELSONG,A 22CR 271158
4 BUNCH,WARREN,BILL MISDEMEANOR PROBATION VIOL GAMBARDELLA 19CR 053429
5 BYRD,TONY,LEE,JR CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALDEN,D 19CR 050519
MISDEMEANOR PROBATION VIOL WALDEN,D 19CR 050519
** 6 CANNON,SABRINA,ELAINE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 20CR 000106
DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 20CR 000106
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 20CR 000106
VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB HAYDEN,J 20CR 000106
7 CANNON,SABRINA,ELAINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 JOHNSON,G 20CR 052508
DWLR NOT IMPAIRED REV JOHNSON,G 20CR 052508
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 052508
PROBATION VIOLATION JOHNSON,G 20CR 052508
8 CANNON,SABRINA,ELAINE PROBATION VIOLATION IPOCK,R 21CR 050429
9 CANNON,SABRINA,ELAINE PROBATION VIOLATION MICHAUD,SUE 22CR 000160
10 CASSERLY,CHARLES,THOMA MISDEMEANOR PROBATION VIOL PITTMAN,L 21CR 702659
** 11 CHADWICK,ANDREW,ALLEN FAIL TO WORK AFTER PAID MOORE,D 19CR 050386
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOORE,D 19CR 050386
CRIMINAL CONTEMPT MOORE,D 19CR 050386
12 CHAPPELL,JASON,MICHAEL VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB POWELL,S,J 18CR 702743
13 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL COVINGTON,J 19CR 052180
14 COLLINS,AYLA MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084
MISDEMEANOR PROBATION VIOL BOYD,M 20CR 051084
15 DAVIS,ROBIN,ANDRE ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,PR 21CR 051819
MISDEMEANOR PROBATION VIOL WILLIAMS,PR 21CR 051819
16 DAVIS,ROBIN,ANDRE MISDEMEANOR PROBATION VIOL LOCKHART,DO 21CR 051820
17 DINSENBACHER,CARL,LUDW MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 18CR 052477
18 DIXON,JAMES,KENNETH,JR MISDEMEANOR PROBATION VIOL MANNON,K 21CR 701881
19 DIXON,JOSHUA,STANLEY DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST VOGELSONG,A 22CR 051556
20 EVANS,SAMANTHA,RAVEN FINANCIAL CARD THEFT MARKSBERRY, 18CR 053891
FINANCIAL CARD FRAUD (M) MARKSBERRY, 18CR 053891
LARCENY MARKSBERRY, 18CR 053891
PROBATION VIOLATION MARKSBERRY, 18CR 053891
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARKSBERRY, 18CR 053891
21 FALGOUT,SAMUEL,LEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL SALTER,JERE 22CR 000706
22 GARNER,BRANDON,PAUL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY FUTRELL,JAM 19CR 000184
23 GILLIKIN,SANDRA,LYNN PROBATION VIOLATION JONES,BRIAN 21CR 000775
24 GOLDEN,HEATHER,MELISSA MISDEMEANOR PROBATION VIOL RICE,F 21CR 051128
25 HALL,AMANDA MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 052010
26 HESTER,STEVEN,DANIEL,J MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY SALTER,JERE 22CR 000293
27 HOLDER,JOSHUA,STEWARD MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CR 000209
28 HORTON,KEITH,ALEXANDER CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 20CR 052793
MISDEMEANOR PROBATION VIOL JOHNSON,G 20CR 052793
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 09/27/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0003
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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29 JARRETT,GREGORY,BRICE VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB JOHNSON,G 19CR 051124
30 KRIEGER,MICHAEL,RICHAR MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CR 000529
31 LOCKLEAR,WADE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 16CR 051188
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 051188
MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 051188
32 LOCKLEAR,WADE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 16CR 052430
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 052430
MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 052430
33 LOCKLEAR,WADE,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED POWELL,S 16CR 053119
DWLR IMPAIRED REV POWELL,S 16CR 053119
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) POWELL,S 16CR 053119
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE POWELL,S 16CR 053119
MISDEMEANOR PROBATION VIOL POWELL,S 16CR 053119
34 LOCKLEAR,WADE,ALLEN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCORMAC,JA 20CR 000441
35 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR PROBATION VIOL CLARK,C 20CR 052990
** 36 LOWERY,TEALA,NICHOLE MISDEMEANOR PROBATION VIOL MOODY,C 22CR 050483
37 LUDWICK,NATHAN,LEWIS CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ESCHBACH,R 20CR 050407
MISDEMEANOR PROBATION VIOL ESCHBACH,R 20CR 050407
38 MILLER,WILLIAM,ANDREW VIOLATION/UNSUPERVISED PROBATI ARNER,SHANN 21CR 052695
39 MIMCHUCK,JUDY MISDEMEANOR PROBATION VIOL CARTERET CO 21CR 052730
40 MONTANINO,PHILLIP,ANTH INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) MICHAUD,S 22CR 050049
INTERFERE ELECT MONITOR DEV(M) MICHAUD,S 22CR 050049
41 MOYER,BRIAN,KEITH MISDEMEANOR PROBATION VIOL Alexander,G 21CR 702438
42 PARRISH,DOUGLAS,MAC DEFRAUD DRUG/ALC TEST 1ST JONES,B 22CR 050586
43 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR PROBATION VIOL TAYLOR,L 21CR 000436
44 POTTER,NATHAN,CARL MISDEMEANOR PROBATION VIOL LATORELLA,D 21CR 051530
45 REHERMAN,FREDERICK,JAM MISDEMEANOR PROBATION VIOL MILLEA,T,C 19CR 702894
46 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL ONOFRIO,R 18CR 053980
47 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BERTHOLD,J 19CR 050996
48 ROCHELLE,RICHARD,RYAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL BARBOUR,JES 19CR 052585
49 ROSE,JAMES,MICHAEL CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MORRISON,T 16CR 051859
MISDEMEANOR PROBATION VIOL MORRISON,T 16CR 051859
50 SANDERS,TANESHIA,R BREAKING AND OR ENTERING (F) WINTERS,R 21CR 050443
LARCENY AFTER BREAK/ENTER WINTERS,R 21CR 050443
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) WINTERS,R 21CR 050443
MISDEMEANOR PROBATION VIOL WINTERS,R 21CR 050443
PROBATION VIOLATION WINTERS,R 21CR 050443
51 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISDEMEANOR PROBATION VIOL LOPEZ,E,G 20CR 703539
52 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 22CR 000473
53 SIMMONS,CAMERON,LAHTIQ MISDEMEANOR PROBATION VIOL BELIZAIRE,C 21CR 052167
54 SIMMONS,CARLOS,DANIEL MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY SALTER,JERE 22CR 000757
** 55 SNOW,CASEY,BRIAN MOTION TO MODIFY CONDITIONS OF BENWAY,R 22CR 050269
56 STYRON,PHILLIP,ROGER MISDEMEANOR PROBATION VIOL MARLETTE,J 21CR 051967
57 SWITZER,BRIDGETT,DENIS DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 18CR 053963
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MANNON,K 18CR 053963
VIOLATION OF UNSUPERVISED PROB MANNON,K 18CR 053963
58 TERRY,PAUL,BLAKE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY COLLINS,DEL 18CR 000335
59 THOMAS,STACIE,LYNN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 22CR 000444
** 60 TOMLINSON,JOHN,ALAN MISDEMEANOR PROBATION VIOL KEARNEY,R 22CR 051520
61 WILLIAMS,PRISCILLA,DEE MISDEMEANOR PROBATION VIOL MCGEE,E 21CR 052868
62 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CR 000604
63 YEATON,MEGAN,ELIZABETH MISDEMEANOR PROBATION VIOL MASON,J 16CR 051567
64 YOUNG,TRACY,WILLIS MISDEMEANOR PROBATION VIOL BRUNO,T 18CR 051158
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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