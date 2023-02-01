carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ADAMS,KATHERINE,ERSKIN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HARVEY,DOUG 22CR 353111

FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,DOUG 22CR 353111

2 ADAMS,SHAUN,TAQUAN ASSAULT ON A FEMALE THOMAS,C 21CR 052252

SIMPLE ASSAULT THOMAS,C 21CR 052252

** 3 ARTHUR,BOBBY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TAYLOR,R 22CR 000990

4 BAKER,IMANI,RAYKIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,KU 22CR 323619

5 BRUDER,JOHN,CYRIL ASSAULT ON A FEMALE OKUN,DANIEL 22CR 337648

6 BUCK,RACHEL DWLR NOT IMPAIRED REV WINTERS,RAL 20CR 000844

7 BURNS,JUSTIN,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,M 21CR 050269

DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 050269

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,M 21CR 050269

8 BURNS,JUSTIN,TODD EXCEEDING POSTED SPEED ONOFRIO,M,P 21IF 700188

9 CHRISTENSEN,CONSTANCE RESISTING PUBLIC OFFICER SURFASS,N 22CR 000536

10 CLAIRMONT,HOLLY,ANNE COMMUNICATING THREATS NAKAMURA,K 21CR 050536

11 COMINIAREK,ALTHEA,T NO OPERATORS LICENSE KEARNEY,R 23CR 000030

12 CORBETT,JOHN,CLAY EXCEEDING POSTED SPEED KEARNEY,R 22IF 000223

13 CRUZ,JOSE,LUIS SIMPLE AFFRAY BOYD,M 22CR 702568

14 DAWSON,JAXON,KHOURY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHANNON,L 22CR 001041

15 DICKENS,TRICIA,LEE MISDEMEANOR LARCENY NEWMAN,J 22CR 000243

16 DOMEL,DAVID,ANTHONY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 23CR 000029

UNSAFE MOVEMENT KEARNEY,R 23CR 000029

17 ENGLEBRETH,WESLEY,ROBE FAILURE TO YIELD BOYD,M 22IF 701875

18 GEORGE,AARON,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 20CR 000308

19 GILLIKIN,DANIELLE,DIXO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000305

20 GINYARD,AKAYLA,JO CARRYING CONCEALED WEAPON NAKAMURA 22CR 000068

EXCEEDING POSTED SPEED NAKAMURA 22CR 000068

21 GODETTE,DEZMONIQUE,LAQ SPEEDING 067/55 PITTMAN,R,D 22IF 703064

22 GODETTE,LEANDRO NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000453

23 KARAS,XSAVIER POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051891

24 KARR,CHRISTOPHER,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY JONES,J. 22CR 319032

** 25 KEARNS,JAMES,MITCHELL INJURY TO REAL PROPERTY GASKILL,JAM 22CR 374758

ETHNIC INTIMIDATION GASKILL,JAM 22CR 374758

** 26 KEARNS,JAMES,MITCHELL INJURY TO REAL PROPERTY GASKILL,JAM 22CR 374761

ETHNIC INTIMIDATION GASKILL,JAM 22CR 374761

27 LEWIS,CLAUDE,FARLEY ASSAULT ON A FEMALE NEWMAN,JESS 22CR 330523

28 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 001070

OPERATE VEH NO INS KEARNEY,R 22CR 001070

29 MADEY,NATHAN,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Branch,Core 23CR 700185

30 MCDANIEL,TARA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BRANCH 22CR 000842

31 MELVIN,KENNETH,WAYNE BREAKING OR ENTERING (M) SHANNON,LAC 22CR 349809

SECOND DEGREE TRESPASS SHANNON,LAC 22CR 349809

** 32 MITCHELL,SERENA,JANE CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE NAKAMURA,K 22CR 000735

33 MORGAN,CARIE,LYNN SIMPLE ASSAULT BRANCH,CORE 22CR 322554

34 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA 21CR 000868

35 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701246

NO LIABILITY INSURANCE WILLIS,B,C 22CR 701246

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 02/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701246

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B,C 22CR 701246

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WILLIS,B,C 22CR 701246

36 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BOYD,M 22CR 050543

37 PARKES,DUSTIN,BRIAN DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701066

38 RAMELA,MICHAEL ASSAULT ON A FEMALE BRANCH,CORE 22CR 322547

39 RAMIREZ,JOSE,DOLORES,C NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704493

40 REXACH,CHRISTOPHER,MIC DWLR PITTMAN,R,D 09CR 703248

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC PITTMAN,R,D 09CR 703248

41 RIVERA,LAUREN,KENT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,K 22CR 000991

42 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO FALSE REPORT TO POLICE STATION KEARNEY,R 22CR 050386

43 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000863

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000863

44 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON 21CR 000896

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON 21CR 000896

** 45 SANDERS,JOSHUA,ALEXAND POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NAKAMURA,K 22CR 000989

46 SAUCEDOESPINOZA,VENISI NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704491

47 SERRANOESCOBAR,JOSE,AL NO OPERATORS LICENSE WINTERS,R 22CR 000408

48 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000904

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000904

49 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 23CR 000022

50 TERRELL,JOSHUA,LEE SIMPLE ASSAULT TAYLOR,RAND 22CR 371258

51 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417

52 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418

53 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419

54 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 700808

NO LIABILITY INSURANCE BOYD,M 22CR 700808

** 55 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE ESTEP,TIMOT 22CR 316801

56 YEOMANS,KAITLYNN,NICOL DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 001076

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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