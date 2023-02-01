DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ADAMS,KATHERINE,ERSKIN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN HARVEY,DOUG 22CR 353111
FAIL TO WORK AFTER PAID HARVEY,DOUG 22CR 353111
2 ADAMS,SHAUN,TAQUAN ASSAULT ON A FEMALE THOMAS,C 21CR 052252
SIMPLE ASSAULT THOMAS,C 21CR 052252
** 3 ARTHUR,BOBBY POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ TAYLOR,R 22CR 000990
4 BAKER,IMANI,RAYKIA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,KU 22CR 323619
5 BRUDER,JOHN,CYRIL ASSAULT ON A FEMALE OKUN,DANIEL 22CR 337648
6 BUCK,RACHEL DWLR NOT IMPAIRED REV WINTERS,RAL 20CR 000844
7 BURNS,JUSTIN,TODD DRIVING WHILE IMPAIRED ONOFRIO,M 21CR 050269
DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 050269
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,M 21CR 050269
8 BURNS,JUSTIN,TODD EXCEEDING POSTED SPEED ONOFRIO,M,P 21IF 700188
9 CHRISTENSEN,CONSTANCE RESISTING PUBLIC OFFICER SURFASS,N 22CR 000536
10 CLAIRMONT,HOLLY,ANNE COMMUNICATING THREATS NAKAMURA,K 21CR 050536
11 COMINIAREK,ALTHEA,T NO OPERATORS LICENSE KEARNEY,R 23CR 000030
12 CORBETT,JOHN,CLAY EXCEEDING POSTED SPEED KEARNEY,R 22IF 000223
13 CRUZ,JOSE,LUIS SIMPLE AFFRAY BOYD,M 22CR 702568
14 DAWSON,JAXON,KHOURY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHANNON,L 22CR 001041
15 DICKENS,TRICIA,LEE MISDEMEANOR LARCENY NEWMAN,J 22CR 000243
16 DOMEL,DAVID,ANTHONY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 23CR 000029
UNSAFE MOVEMENT KEARNEY,R 23CR 000029
17 ENGLEBRETH,WESLEY,ROBE FAILURE TO YIELD BOYD,M 22IF 701875
18 GEORGE,AARON,THOMAS DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA,K 20CR 000308
19 GILLIKIN,DANIELLE,DIXO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000305
20 GINYARD,AKAYLA,JO CARRYING CONCEALED WEAPON NAKAMURA 22CR 000068
EXCEEDING POSTED SPEED NAKAMURA 22CR 000068
21 GODETTE,DEZMONIQUE,LAQ SPEEDING 067/55 PITTMAN,R,D 22IF 703064
22 GODETTE,LEANDRO NO OPERATORS LICENSE THOMAS,C 22CR 000453
23 KARAS,XSAVIER POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051891
24 KARR,CHRISTOPHER,DAVID INJURY TO PERSONAL PROPERTY JONES,J. 22CR 319032
** 25 KEARNS,JAMES,MITCHELL INJURY TO REAL PROPERTY GASKILL,JAM 22CR 374758
ETHNIC INTIMIDATION GASKILL,JAM 22CR 374758
** 26 KEARNS,JAMES,MITCHELL INJURY TO REAL PROPERTY GASKILL,JAM 22CR 374761
ETHNIC INTIMIDATION GASKILL,JAM 22CR 374761
27 LEWIS,CLAUDE,FARLEY ASSAULT ON A FEMALE NEWMAN,JESS 22CR 330523
28 LITTLETON,SCOTT,DEWAYN DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 001070
OPERATE VEH NO INS KEARNEY,R 22CR 001070
29 MADEY,NATHAN,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Branch,Core 23CR 700185
30 MCDANIEL,TARA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BRANCH 22CR 000842
31 MELVIN,KENNETH,WAYNE BREAKING OR ENTERING (M) SHANNON,LAC 22CR 349809
SECOND DEGREE TRESPASS SHANNON,LAC 22CR 349809
** 32 MITCHELL,SERENA,JANE CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE NAKAMURA,K 22CR 000735
33 MORGAN,CARIE,LYNN SIMPLE ASSAULT BRANCH,CORE 22CR 322554
34 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA 21CR 000868
35 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701246
NO LIABILITY INSURANCE WILLIS,B,C 22CR 701246
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 02/02/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701246
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B,C 22CR 701246
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WILLIS,B,C 22CR 701246
36 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BOYD,M 22CR 050543
37 PARKES,DUSTIN,BRIAN DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701066
38 RAMELA,MICHAEL ASSAULT ON A FEMALE BRANCH,CORE 22CR 322547
39 RAMIREZ,JOSE,DOLORES,C NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704493
40 REXACH,CHRISTOPHER,MIC DWLR PITTMAN,R,D 09CR 703248
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC PITTMAN,R,D 09CR 703248
41 RIVERA,LAUREN,KENT RECKLESS DRIVING TO ENDANGER NAKAMURA,K 22CR 000991
42 ROBINETTE,TYLER,BRAXTO FALSE REPORT TO POLICE STATION KEARNEY,R 22CR 050386
43 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000863
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000863
44 ROSE,SAMANTHA,MICHELLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHANNON 21CR 000896
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON 21CR 000896
** 45 SANDERS,JOSHUA,ALEXAND POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NAKAMURA,K 22CR 000989
46 SAUCEDOESPINOZA,VENISI NO OPERATORS LICENSE PITTMAN,R,D 22CR 704491
47 SERRANOESCOBAR,JOSE,AL NO OPERATORS LICENSE WINTERS,R 22CR 000408
48 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000904
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000904
49 TAYLOR,ROBERT,BURTON,I DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 23CR 000022
50 TERRELL,JOSHUA,LEE SIMPLE ASSAULT TAYLOR,RAND 22CR 371258
51 THIRD,SHAUN,ALLEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 051417
52 THIRD,SHAUN,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BOYD,M 21CR 051418
53 THIRD,SHAUN,ALLEN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 051419
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ BOYD,M 21CR 051419
54 WALLACE,KIMBERLY,ALYS DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 700808
NO LIABILITY INSURANCE BOYD,M 22CR 700808
** 55 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE ESTEP,TIMOT 22CR 316801
56 YEOMANS,KAITLYNN,NICOL DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 001076
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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