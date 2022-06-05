carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 1 ADAMS,SHAUN,TAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 051099

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 051099

OPERATE VEH NO INS MEYER,J 22CR 051099

** 2 ADAMS,SHAUN,TAQUAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 051100

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 051100

3 ARTHUR,CRAIG,ALLEN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000241

4 AUSTIN,JOSHUA,DAVID NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 702066

5 BAILEY,TRAVIS,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 701805

6 BAKER,JOSHUA,GARY UNSAFE MOVEMENT BERRY,J 22IF 700974

** 7 BALLOU,DAVID,VINCENT,I MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052772

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052772

** 8 BALLOU,DAVID,VINCENT,I SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) MASON,J 21CR 052773

9 BETHEA,RYAN,STELTER EXPIRED OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 22IF 701119

10 BLEVINS,EDWARD,DELANO INDECENT EXPOSURE FERRELL,J 21CR 050697

11 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701222

12 CAPEL,ELIZABETH,WARREN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 701818

13 CESSNA,CHRISTINA,WESCO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 701925

14 CHRISTENSEN,CONSTANCE, DWLR NOT IMPAIRED REV REDFEARN,S 21CR 000171

15 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I PERMIT OPERATION VEH NO INS ONOFRIO,R,J 20CR 702052

16 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700490

17 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR IMPAIRED REV BERRY,J,C 21CR 700597

SPEEDING 048/35 BERRY,J,C 21CR 700597

18 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 18IF 700183

19 COREY,JAMES,BRANDON SPEEDING 075/55 BERRY,J 22CR 700333

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 700333

20 DARDEN,DACE,EVERTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 700109

OPERATE VEH NO INS MEYER,J 22CR 700109

21 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 22CR 050940

** 22 DIAG,JOHN CARLO,DACAYO DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 051997

23 DIAG,JOHN,CARLO,DACAYO SPEEDING 100/55 BERRY,J 21CR 703448

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 21CR 703448

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 21CR 703448

UNSAFE LANE CHANGE BERRY,J 21CR 703448

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 21CR 703448

24 DILLON,MARK,STEVEN MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052077

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052077

25 DINGESS,SUE SIMPLE ASSAULT NORMAN,CHRI 22CR 051139

26 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 050793

27 DROHAN,REBECCA,RAE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 701926

28 DUDLEY,SCOTT,ALAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 700045

29 DUDLEY,SCOTT,ALAN,JR CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE MASON,J 19CR 052384

30 DUDLEY,SCOTT,ALAN,JR CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE MASON,J 19CR 052385

31 EZUGWU,JOEL,IFEANYI DWLR IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 700406

32 GEORGE,JUBIN,JOHNSON NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705004

SPEEDING 070/55 BERRY,J 21CR 705004

33 GILLIKIN,STERLING,HUGH SPEEDING 068/55 BERRY,J 22IF 700819

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

34 GODETTE,STEVE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050807

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050807

35 GODETTE,STEVE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E 21CR 050808

36 GUTHRIE,BYRON,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 20CR 053181

EXCEEDING POSTED SPEED HALSEY,D 20CR 053181

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HALSEY,D 20CR 053181

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HALSEY,D 20CR 053181

37 GUTHRIE,BYRON,LEE DWLR IMPAIRED REV HALSEY,D 20CR 053182

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HALSEY,D 20CR 053182

38 GUTHRIE,NATASHA,DEANNE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 701683

39 HANSEN,TODD FAIL TO WORK AFTER PAID ROGERS,CHRI 22CR 050750

40 HARPER,DESJUON,ZY-KI SPEEDING 074/55 BERRY,J 22CR 701684

41 HART,STEPHANIE,LYNN AID & ABET LARCENY (M) HOWELL,M 22CR 050794

42 HAUSER,LISA,DAWN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SYKES,JAMES 22CR 050825

43 HENRY,JAMES,BRANDON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 701785

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 701785

44 HUTNICK,CARL,PETER,II DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 052259

45 HUTNICK,CARL,PETER,II SPEEDING 078/55 BERRY,J 21CR 703945

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 21CR 703945

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 703945

46 JANSON,CANDACE,MICHELL NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 701786

SPEEDING 050/35 BERRY,J 22CR 701786

47 JAVIER-PADRON,ARTURO NO OPERATORS LICENSE MEYER,J 22CR 701543

48 JEFFERSON,ETHARAY DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 050445

49 JIMENEZ,SANTOS NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 19CR 000863

50 KESSENGER,DUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MYERS,MELIN 21CR 053038

51 LAWRENCE,KIMBERLY,ROSE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 21CR 704484

52 LEEK,DUSTIN,BLAKE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ALEXANDER,G 21CR 051025

53 LEEK,DUSTIN,BLAKE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 051026

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 21CR 051026

54 LEEK,DUSTIN,BLAKE SECOND DEGREE TRESPASS BERRY,J 21CR 051192

55 LEEK,DUSTIN,BLAKE DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE BERRY,J 21CR 702054

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BERRY,J 21CR 702054

56 LEHMAN,RICHARD,ALLEN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 051106

57 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637

58 LEWIS,ERICA,HANING CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 21CR 702724

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702724

NO LIABILITY INSURANCE BERRY,J 21CR 702724

59 LEWIS,ERICA,HANNING DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 701807

OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,M 21CR 701807

60 LEWIS,JAMES,KENNETH,JR SPEEDING 068/55 HALSEY,D,A 20CR 701696

DWLR NOT IMPAIRED REV HALSEY,D,A 20CR 701696

61 LEWIS,JAMES,KENNETH,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HALSEY,D,A 20CR 701697

EXPIRED/NO INSPECTION HALSEY,D,A 20CR 701697

62 LEWIS,LYNDA,GASKILL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 701623

63 MEJIA,TERRILEE,EDWARD SPEEDING 064/35 BERRY,J 21CR 703129

NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 703129

OPERATE VEH NO INS BERRY,J 21CR 703129

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BERRY,J 21CR 703129

EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 703129

64 MERRILL,BENJAMIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROSE,D 22CR 050584

MISDEMEANOR CHILD ABUSE ROSE,D 22CR 050584

65 MERRILL,BENJAMIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROSE,D 22CR 050585

66 MERRILL,TOMI,ANN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROSE,D 22CR 050582

67 MERRILL,TOMI,ANN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROSE,D 22CR 050583

MISDEMEANOR CHILD ABUSE ROSE,D 22CR 050583

SPEEDING ROSE,D 22CR 050583

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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68 MILLER,CORY,JON SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000214

69 MILLER,WESTON INJURY TO PERSONAL PROPERTY DIXON,CHRIS 22CR 050881

SPA 70 MONTESO,AMADO DISORDERLY CONDUCT CHAANINE,E 21CR 052100

71 MOSS,MATTHEW,ANDREW SPEEDING 060/35 BERRY,J 21CR 705319

NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705319

72 MURRAY,CLARK,HORATIO,J SPEEDING 080/55 BERRY,J 22CR 700505

DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 700505

73 MURRAY,DEVIN,MAURICE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHAANINE,E 21CR 703742

** 74 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720

DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720

** 75 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721

EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721

** 76 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722

77 NORMAN,CHRISTINA,ANNE SIMPLE ASSAULT DINGESS,SUS 22CR 051145

78 OLSON,TIMOTHY,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 20CR 052940

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 20CR 052940

79 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL SPEEDING 045/35 HALSEY,D,A 21IF 701144

80 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH SPEEDING 087/55 BERRY,J,C 20CR 703947

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J,C 20CR 703947

81 PLEASANTS,SCOTTY,MARVI RESISTING PUBLIC OFFICER CASNER,S,M 22CR 700842

DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CASNER,S,M 22CR 700842

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 700842

82 PUCKETT,REID,HARRISON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 701131

83 RASNICK,SUSIE,ANN SPEEDING 053/35 BERRY,J 22CR 702067

84 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138

VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138

85 REID,WARREN,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 700862

** 86 RENGERS,ALLISON,ELIZAB SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 050309

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 050309

87 REYNOLDS,ZEKE DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J,C 20CR 701844

88 RIVENBARK,HERMAN,MARTI ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MASON,J 22CR 050919

89 RIVENBARK,HERMAN,MARTI ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MASON,J 22CR 050920

90 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701989

91 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701990

92 ROGERS,GABRIELLE,ASYA MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052049

93 ROSA,CHARITY,SELENA RESISTING PUBLIC OFFICER CASNER,S,M 22CR 700841

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 700841

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 700841

94 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969

SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969

95 SANTIAGO,ANTHONY,HILTO DWLR NOT IMPAIRED REV CHAANINE,E 22CR 702180

96 SCIORTINO,RAINA,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050748

97 SCIORTINO,RAINA,LEE CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 22CR 050749

98 SCIORTINO,RAINA,LEE SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 700657

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BERRY,J 22IF 700657

99 SETTLE,WALTER,LEE,JR MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052050

100 SHANKS,BRIAN,LEE SPEEDING 070/55 BERRY,J 22IF 700113

101 STEWART,CALEB,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 19CR 052505

SPEEDING 070/55 HALSEY,D 19CR 052505

102 STEWART,CALEB,GLENN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HALSEY,D 19CR 052506

103 STORY,PAUL,JACKSON,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 700716

104 SWITZER,CHAD,DENNIS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MEYER,J 22CR 701383

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 701383

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 06/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MEYER,J 22CR 701383

105 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 22CR 050087

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 22CR 050087

106 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HARTMAN,SHA 22CR 050836

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARTMAN,SHA 22CR 050836

107 TOWLER,RYAN,MALIK SPEEDING 050/35 BERRY,J 22IF 701148

108 VARELA-SEGUNDO,ADAN NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705172

SPEEDING 050/35 BERRY,J 21CR 705172

109 VARELASEGUNDO,ADAN NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22CR 700563

** 110 VICK,CHEYANN,FAYE MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 20CR 052341

111 VILLA,ENRIQUE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701170

112 WEATHERBY,CHARLES,MASO COMMUNICATING THREATS ONEAL,CHRIS 21CR 053019

CYBERSTALKING ONEAL,CHRIS 21CR 053019

113 WHALEY,BRIANNA,LEIGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705070

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 705070

114 WILLIS,KEDRON,RYDELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050557

115 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050558

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050558

116 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050809

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050809

117 WURMB,AUSTIN,THEODORE IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER BISHOP,MICH 22IF 700267

118 YEATMAN,MEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 701378

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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