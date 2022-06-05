DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 1 ADAMS,SHAUN,TAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 051099
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 051099
OPERATE VEH NO INS MEYER,J 22CR 051099
** 2 ADAMS,SHAUN,TAQUAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 051100
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 051100
3 ARTHUR,CRAIG,ALLEN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000241
4 AUSTIN,JOSHUA,DAVID NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 702066
5 BAILEY,TRAVIS,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 701805
6 BAKER,JOSHUA,GARY UNSAFE MOVEMENT BERRY,J 22IF 700974
** 7 BALLOU,DAVID,VINCENT,I MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052772
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052772
** 8 BALLOU,DAVID,VINCENT,I SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) MASON,J 21CR 052773
9 BETHEA,RYAN,STELTER EXPIRED OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 22IF 701119
10 BLEVINS,EDWARD,DELANO INDECENT EXPOSURE FERRELL,J 21CR 050697
11 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701222
12 CAPEL,ELIZABETH,WARREN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 701818
13 CESSNA,CHRISTINA,WESCO EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 701925
14 CHRISTENSEN,CONSTANCE, DWLR NOT IMPAIRED REV REDFEARN,S 21CR 000171
15 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I PERMIT OPERATION VEH NO INS ONOFRIO,R,J 20CR 702052
16 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 700490
17 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I DWLR IMPAIRED REV BERRY,J,C 21CR 700597
SPEEDING 048/35 BERRY,J,C 21CR 700597
18 COLLINS,ALFRED,LEWIS,I SPEEDING 070/55 MELBY,R,O 18IF 700183
19 COREY,JAMES,BRANDON SPEEDING 075/55 BERRY,J 22CR 700333
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 700333
20 DARDEN,DACE,EVERTON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 700109
OPERATE VEH NO INS MEYER,J 22CR 700109
21 DESANTIS,MICHAEL,SCOTT HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 22CR 050940
** 22 DIAG,JOHN CARLO,DACAYO DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 051997
23 DIAG,JOHN,CARLO,DACAYO SPEEDING 100/55 BERRY,J 21CR 703448
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J 21CR 703448
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 21CR 703448
UNSAFE LANE CHANGE BERRY,J 21CR 703448
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BERRY,J 21CR 703448
24 DILLON,MARK,STEVEN MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052077
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052077
25 DINGESS,SUE SIMPLE ASSAULT NORMAN,CHRI 22CR 051139
26 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 050793
27 DROHAN,REBECCA,RAE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 701926
28 DUDLEY,SCOTT,ALAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 700045
29 DUDLEY,SCOTT,ALAN,JR CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE MASON,J 19CR 052384
30 DUDLEY,SCOTT,ALAN,JR CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE MASON,J 19CR 052385
31 EZUGWU,JOEL,IFEANYI DWLR IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 700406
32 GEORGE,JUBIN,JOHNSON NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705004
SPEEDING 070/55 BERRY,J 21CR 705004
33 GILLIKIN,STERLING,HUGH SPEEDING 068/55 BERRY,J 22IF 700819
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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34 GODETTE,STEVE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050807
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050807
35 GODETTE,STEVE SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,E 21CR 050808
36 GUTHRIE,BYRON,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 20CR 053181
EXCEEDING POSTED SPEED HALSEY,D 20CR 053181
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HALSEY,D 20CR 053181
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HALSEY,D 20CR 053181
37 GUTHRIE,BYRON,LEE DWLR IMPAIRED REV HALSEY,D 20CR 053182
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HALSEY,D 20CR 053182
38 GUTHRIE,NATASHA,DEANNE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 22CR 701683
39 HANSEN,TODD FAIL TO WORK AFTER PAID ROGERS,CHRI 22CR 050750
40 HARPER,DESJUON,ZY-KI SPEEDING 074/55 BERRY,J 22CR 701684
41 HART,STEPHANIE,LYNN AID & ABET LARCENY (M) HOWELL,M 22CR 050794
42 HAUSER,LISA,DAWN FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN SYKES,JAMES 22CR 050825
43 HENRY,JAMES,BRANDON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 22CR 701785
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 22CR 701785
44 HUTNICK,CARL,PETER,II DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 052259
45 HUTNICK,CARL,PETER,II SPEEDING 078/55 BERRY,J 21CR 703945
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BERRY,J 21CR 703945
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 703945
46 JANSON,CANDACE,MICHELL NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 22CR 701786
SPEEDING 050/35 BERRY,J 22CR 701786
47 JAVIER-PADRON,ARTURO NO OPERATORS LICENSE MEYER,J 22CR 701543
48 JEFFERSON,ETHARAY DRIVING WHILE IMPAIRED COVINGTON,J 21CR 050445
49 JIMENEZ,SANTOS NO OPERATORS LICENSE CHAANINE,E 19CR 000863
50 KESSENGER,DUSTIN DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) MYERS,MELIN 21CR 053038
51 LAWRENCE,KIMBERLY,ROSE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BERRY,J 21CR 704484
52 LEEK,DUSTIN,BLAKE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ALEXANDER,G 21CR 051025
53 LEEK,DUSTIN,BLAKE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 21CR 051026
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BERRY,J 21CR 051026
54 LEEK,DUSTIN,BLAKE SECOND DEGREE TRESPASS BERRY,J 21CR 051192
55 LEEK,DUSTIN,BLAKE DWLR AFT IMPAIRED REV NOTICE BERRY,J 21CR 702054
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST BERRY,J 21CR 702054
56 LEHMAN,RICHARD,ALLEN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 051106
57 LESTER,BRANDEN,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 22CR 050637
58 LEWIS,ERICA,HANING CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG BERRY,J 21CR 702724
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702724
NO LIABILITY INSURANCE BERRY,J 21CR 702724
59 LEWIS,ERICA,HANNING DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,M 21CR 701807
OPERATE VEH NO INS ONOFRIO,M 21CR 701807
60 LEWIS,JAMES,KENNETH,JR SPEEDING 068/55 HALSEY,D,A 20CR 701696
DWLR NOT IMPAIRED REV HALSEY,D,A 20CR 701696
61 LEWIS,JAMES,KENNETH,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HALSEY,D,A 20CR 701697
EXPIRED/NO INSPECTION HALSEY,D,A 20CR 701697
62 LEWIS,LYNDA,GASKILL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 701623
63 MEJIA,TERRILEE,EDWARD SPEEDING 064/35 BERRY,J 21CR 703129
NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 703129
OPERATE VEH NO INS BERRY,J 21CR 703129
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BERRY,J 21CR 703129
EXPIRED/NO INSPECTION BERRY,J 21CR 703129
64 MERRILL,BENJAMIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROSE,D 22CR 050584
MISDEMEANOR CHILD ABUSE ROSE,D 22CR 050584
65 MERRILL,BENJAMIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROSE,D 22CR 050585
66 MERRILL,TOMI,ANN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROSE,D 22CR 050582
67 MERRILL,TOMI,ANN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROSE,D 22CR 050583
MISDEMEANOR CHILD ABUSE ROSE,D 22CR 050583
SPEEDING ROSE,D 22CR 050583
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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68 MILLER,CORY,JON SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000214
69 MILLER,WESTON INJURY TO PERSONAL PROPERTY DIXON,CHRIS 22CR 050881
SPA 70 MONTESO,AMADO DISORDERLY CONDUCT CHAANINE,E 21CR 052100
71 MOSS,MATTHEW,ANDREW SPEEDING 060/35 BERRY,J 21CR 705319
NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705319
72 MURRAY,CLARK,HORATIO,J SPEEDING 080/55 BERRY,J 22CR 700505
DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 22CR 700505
73 MURRAY,DEVIN,MAURICE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CHAANINE,E 21CR 703742
** 74 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720
DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720
** 75 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721
EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721
** 76 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722
77 NORMAN,CHRISTINA,ANNE SIMPLE ASSAULT DINGESS,SUS 22CR 051145
78 OLSON,TIMOTHY,JOSEPH DRIVING WHILE IMPAIRED CHAANINE,E 20CR 052940
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE CHAANINE,E 20CR 052940
79 ONEAL,CHRISTOPHER,DUDL SPEEDING 045/35 HALSEY,D,A 21IF 701144
80 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH SPEEDING 087/55 BERRY,J,C 20CR 703947
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BERRY,J,C 20CR 703947
81 PLEASANTS,SCOTTY,MARVI RESISTING PUBLIC OFFICER CASNER,S,M 22CR 700842
DR/ALLOW REG PLATE NOT DISPLAY CASNER,S,M 22CR 700842
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 700842
82 PUCKETT,REID,HARRISON EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 701131
83 RASNICK,SUSIE,ANN SPEEDING 053/35 BERRY,J 22CR 702067
84 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138
VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138
85 REID,WARREN,LEE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 700862
** 86 RENGERS,ALLISON,ELIZAB SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 050309
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 050309
87 REYNOLDS,ZEKE DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J,C 20CR 701844
88 RIVENBARK,HERMAN,MARTI ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MASON,J 22CR 050919
89 RIVENBARK,HERMAN,MARTI ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON MASON,J 22CR 050920
90 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701989
91 ROBERSON,MIASIA,LA,TRI TO USE A FALSE OR FICTITIOUS N FUCHS,C 22CR 701990
92 ROGERS,GABRIELLE,ASYA MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052049
93 ROSA,CHARITY,SELENA RESISTING PUBLIC OFFICER CASNER,S,M 22CR 700841
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION CASNER,S,M 22CR 700841
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER CASNER,S,M 22CR 700841
94 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969
SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969
95 SANTIAGO,ANTHONY,HILTO DWLR NOT IMPAIRED REV CHAANINE,E 22CR 702180
96 SCIORTINO,RAINA,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED BERRY,J 22CR 050748
97 SCIORTINO,RAINA,LEE CARRYING CONCEALED GUN(M) BERRY,J 22CR 050749
98 SCIORTINO,RAINA,LEE SPEEDING 060/45 BERRY,J 22IF 700657
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BERRY,J 22IF 700657
99 SETTLE,WALTER,LEE,JR MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 21CR 052050
100 SHANKS,BRIAN,LEE SPEEDING 070/55 BERRY,J 22IF 700113
101 STEWART,CALEB,GLENN DRIVING WHILE IMPAIRED HALSEY,D 19CR 052505
SPEEDING 070/55 HALSEY,D 19CR 052505
102 STEWART,CALEB,GLENN DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HALSEY,D 19CR 052506
103 STORY,PAUL,JACKSON,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 700716
104 SWITZER,CHAD,DENNIS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MEYER,J 22CR 701383
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 701383
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 06/06/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MEYER,J 22CR 701383
105 TAYLOR,KRISTA,OLIVIA MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 22CR 050087
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 22CR 050087
106 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL MISDEMEANOR LARCENY HARTMAN,SHA 22CR 050836
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARTMAN,SHA 22CR 050836
107 TOWLER,RYAN,MALIK SPEEDING 050/35 BERRY,J 22IF 701148
108 VARELA-SEGUNDO,ADAN NO OPERATORS LICENSE BERRY,J 21CR 705172
SPEEDING 050/35 BERRY,J 21CR 705172
109 VARELASEGUNDO,ADAN NO OPERATORS LICENSE ONOFRIO,R,J 22CR 700563
** 110 VICK,CHEYANN,FAYE MISDEMEANOR CHILD ABUSE HENDERSON,J 20CR 052341
111 VILLA,ENRIQUE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701170
112 WEATHERBY,CHARLES,MASO COMMUNICATING THREATS ONEAL,CHRIS 21CR 053019
CYBERSTALKING ONEAL,CHRIS 21CR 053019
113 WHALEY,BRIANNA,LEIGH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BERRY,J 21CR 705070
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 705070
114 WILLIS,KEDRON,RYDELLE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050557
115 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050558
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050558
116 WILLIS,KEDRON,RYDELLE MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,E 21CR 050809
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,E 21CR 050809
117 WURMB,AUSTIN,THEODORE IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER BISHOP,MICH 22IF 700267
118 YEATMAN,MEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 701378
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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