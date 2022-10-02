DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 1 BEAUDETTE,CHRISTIAN,MI MISDEMEANOR CHILD ABUSE HAWKS,J 22CR 051114
2 BISSETTE,JACKSON,TAYLO POSS MTBV/U-WN BY 19/20 SUGGS,D 22CR 000364
3 BLANDON,JOSE,BLANDINO NO OPERATORS LICENSE STARNES,J 22CR 700373
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS STARNES,J 22CR 700373
4 DONEGHY,SHADIAMOND,NIC INJURY TO REAL PROPERTY BURTON,M 21CR 052922
5 DREHS,FORREST,KYLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,M 22CR 050793
6 DUCKWORTH,STEPHANIE,CA SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) DENNIS,M 21CR 051445
7 DUDLEY,SCOTT,ALAN,JR CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE MASON,J 19CR 052384
8 DUDLEY,SCOTT,ALAN,JR CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE MASON,J 19CR 052385
9 GIBBS,PAYTON SIMPLE ASSAULT PINER,JESSI 22CR 291596
10 HART,STEPHANIE,LYNN AID & ABET LARCENY (M) HOWELL,M 22CR 050794
11 HUNT,APRIL LYNN SIMPLE ASSAULT PINER,JESSI 22CR 291590
** 12 JOHNSON,BRITTNEY,NICOL MISDEMEANOR CHILD ABUSE MOORE,D 22CR 050225
13 JOHNSON,WILLIAM ALEXAN COMMUNICATING THREATS COSTELLO,KA 22CR 257620
14 JONES,CRAIG,LAMAR DISCHARGE FIREARM IN CITY MYER,M 22CR 000731
15 KEY,BRITNIE HOLLOWAY SECOND DEGREE TRESPASS CHAANINE,EL 22CR 293156
16 KIRBY,KEVIN,FRANCES BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE FUCHS,C 22CR 704128
BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE FUCHS,C 22CR 704128
BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE FUCHS,C 22CR 704128
BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE FUCHS,C 22CR 704128
BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE FUCHS,C 22CR 704128
17 KIRBY,KEVIN,FRANCIS FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE FUCHS,C 22CR 704129
FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE FUCHS,C 22CR 704129
FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE FUCHS,C 22CR 704129
FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE FUCHS,C 22CR 704129
FAIL TO APPLY FOR NEW TITLE FUCHS,C 22CR 704129
18 LENNON,EMILY,DIANNE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 702615
19 PFENDLER,SHERI ANN MISDEMEANOR LARCENY CHAANINE,EL 22CR 292682
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) CHAANINE,EL 22CR 292682
20 PHARES,KRISTEN,LYNN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MANNON,K 21CR 704521
21 PICKLE,JOSHUA,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 21CR 050734
22 RAMAGLINO-HAND,DERRICK POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 702616
HANDICAPPED PARKING VIOLATION MYER,M 22CR 702616
23 ROUSE,PORTIA,LANELLE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FUCHS,C 22CR 704148
EXPIRED/NO INSPECTION FUCHS,C 22CR 704148
** 24 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN COMMUNICATING THREATS SAVAGE,TANY 22CR 050628
** 25 SAVAGE,TIMOTHY,ALLEN THREATENING PHONE CALL SAVAGE,TANY 22CR 050629
26 SHELTERS,TYLER,DAKOTA SPEEDING 053/35 STARNES,J 22CR 701283
27 SMITH,LUKE,MINOR ENTER STATE PARK BEFORE POSTED TERRY,P 22CR 000384
28 SPENCER,GRACE,IZABELLA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704511
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704511
29 TALLEY,JAMES,BERNARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 000669
30 TAPIA,MELANIE,LYNN SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 000729
31 TAPIA,MELANIE,LYNN SIMPLE ASSAULT MYER,M 22CR 000730
32 TAYLOR,MARY,ELIZABETH SECOND DEGREE TRESPASS BELIZAIRE,C 20CR 051002
33 THOME,JAXSON,ROSS CONSUME ALC BY 19/20 WOODLING,C 22CR 000378
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 10/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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34 TILLMAN,DARRYLLYNN, D SHOW CAUSE - FAILURE TO OBEY O STATE OF NO 22CR 000329
35 TOOTLE,SABRAYIA LOELLE MISDEMEANOR LARCENY HOWELL,COUR 22CR 000512
36 TOOTLE,SABRAYIA,LOELLE FALSE REPORT TO POLICE STATION HAWKS,J 22CR 052004
** 37 VILLARRELL,NAICHE,DIZE DRIVING WHILE IMPAIRED STARNES,J 20CR 052152
DWLR NOT IMPAIRED REV STARNES,J 20CR 052152
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STARNES,J 20CR 052152
38 WILLIAMS,LARRY,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED MANNON,K 21CR 053153
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MANNON,K 21CR 053153
39 WILLIS,ELTON,BYRON,JR INJURY TO REAL PROPERTY SORRELS,J 20CR 053106
40 WOOLARD,KARISMA,ELISE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,L 21CR 704506
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PITTMAN,L 21CR 704506
41 ZILKE,JAMES,RICHARD,JR ENTER STATE PARK BEFORE POSTED TERRY,P 22CR 000386
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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