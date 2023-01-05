DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT
COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY
PROSECUTOR : ALEX PULLY/IRENE FINNEY
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 AGUAYO,ERNEST,MANUEL,J FELONY POSSESSION OF COCAINE KEARNEY,RIL 22CR 350837
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ KEARNEY,RIL 22CR 350837
CARRYING CONCEALED GUN(M) KEARNEY,RIL 22CR 350837
2 AH SIU,KIVA JOSEPH FINANCIAL CARD FRAUD (F) CARROLL,TRA 22CR 274549
3 ARROYO,RAYMOND IDENTITY THEFT COVINGTON,J 22CR 251251
DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 251251
FICTITIOUS INFO TO OFFICER COVINGTON,J 22CR 251251
** 4 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN FELONY CONSPIRACY PROBST,BRIA 22CR 301519
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PROBST,BRIA 22CR 301519
** 5 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON FELONY CONSPIRACY PROBST,BRIA 22CR 301510
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PROBST,BRIA 22CR 301510
6 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193
** 7 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196
** 8 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198
** 9 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200
** 10 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202
** 11 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206
** 12 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212
** 13 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215
** 14 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219
UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219
15 BATEMAN,DANNY,LEE,JR POSSESS HEROIN BURTON,MORG 22CR 341696
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 341696
** 16 BOYD,TIFFANY,LYNN EMBEZZLEMENT SPEEDWAY 22CR 304132
17 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051249
18 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051250
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051250
19 BROWN,RUSTY,WILLIAM MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,CA 22CR 321398
20 BROWN,RUSTY,WILLIAM UTTERING FORGED INSTRUMENT CLARK,CASSI 22CR 324540
FORGERY AND COUNTERFEITING OF CLARK,CASSI 22CR 324540
21 CANNON,JONATHAN,BRAD LARCENY OF A FIREARM HAWKS,J 21CR 052783
22 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052784
23 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052785
24 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052786
25 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052787
26 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052788
27 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052789
28 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052790
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 01/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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29 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052791
30 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052792
31 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052793
32 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052794
33 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052795
34 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052796
35 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052797
36 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052798
37 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703108
38 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704682
39 CHADWICK,STEVEN,SHANE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SURFASS,N 22CR 050493
** 40 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH FELONY POSSESSION SCH I CS ENNIS,DAVID 22CR 350254
FELONY POSSESSION SCH I CS ENNIS,DAVID 22CR 350254
** 41 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705634
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 705634
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 22CR 705634
SPEEDING 091/55 ENNIS,D,F 22CR 705634
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705634
** 42 CLAIRMONT,HOLLY,ANNE LARCENY BY EMPLOYEE PROBST,B 22CR 050256
** 43 CLEARY,SHARON,LYNN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 323501
** 44 CLEARY,SHARON,LYNN LARCENY BY EMPLOYEE HOWELL,MATT 22CR 323507
** 45 COFFEY,WILLIAM-TYLER,D INDECENT LIBERTIES WITH CHILD ALEXANDER,J 22CR 317500
46 CONGDON,CHAD AARON FAIL RETURN HIRED MV >$4000 CLARK,OFF C 22CR 260674
47 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN FRANKEL,JOS 22CR 353061
UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FRANKEL,JOS 22CR 353061
48 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY LARCENY AFTER BREAK/ENTER BULLOCK,SCO 22CR 353078
BREAKING AND OR ENTERING (F) BULLOCK,SCO 22CR 353078
SECOND DEGREE TRESPASS BULLOCK,SCO 22CR 353078
INJURY TO REAL PROPERTY BULLOCK,SCO 22CR 353078
49 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD POSSESS METHAMPHETAMINE MCGEE,E 21CR 052004
50 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD FELONY POSSESSION OF COCAINE BRANCH,CORE 22CR 366922
POSSESSION OF FIREARM BY FELON BRANCH,CORE 22CR 366922
RESISTING PUBLIC OFFICER BRANCH,CORE 22CR 366922
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BRANCH,CORE 22CR 366922
** 51 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD FELONY POSSESSION SCH II CS BRANCH,CORE 22CR 366927
SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BRANCH,CORE 22CR 366927
** 52 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CASNER 21CR 000580
53 CULLERS,SARAH,NATALIE BURNING PERSONAL PROPERTY HAWKS,JAMES 22CR 344984
54 DAMREN,JACOB P POSSESS HEROIN MEYER,OFF J 22CR 265199
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,OFF J 22CR 265199
55 DAMREN,JACOB P FELONY LARCENY GOODWIN,ISA 22CR 273126
** 56 DAMREN,JACOB P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 273136
57 DAVIS,HARLEY,DALE,JR MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052075
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052075
58 DAVIS,JAMES,CHRISTOPHE POSSESS METHAMPHETAMINE SMITH,JACOB 22CR 359528
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,JACOB 22CR 359528
59 DAY,JUSTIN,LEE SPEEDING 083/55 MELBY,R,O 22CR 701303
DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701303
** 60 FIELDS,MIKAYLA ANNE FINANCIAL CARD THEFT STEPHENS,MI 22CR 286063
** 61 FORREST,REHS,KYLE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) THOMAS,CRYS 22CR 360999
62 FOSTER,KRISTONA,ANN POSSESS METHAMPHETAMINE STEPHENS,M 22CR 051538
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 051538
63 FOSTER,KRISTONA,ANN DEFRAUDING INNKEEPER STEPHENS,M 22CR 051539
** 64 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, LARCENY BY EMPLOYEE HAWKS,J 22CR 051609
** 65 FREEMAN,CHRISTOPHER,MI INSURANCE FRAUD HOCHMAN,DAV 22CR 318061
FALSE REPORT TO POLICE STATION HOCHMAN,DAV 22CR 318061
66 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS METHAMPHETAMINE VIGIL,JACOB 22CR 307676
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 01/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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67 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713
DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713
** 68 GODETTE,VALERIA,TAYLOR INTIMIDATING WITNESS BOYD,M 22CR 313620
69 GUTHRIE,FREDERICK,DARI AWDW SERIOUS INJURY TURNER,BRAN 22CR 315911
70 GUTHRIE,SARAH,ODELL LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLEA,T 22CR 050280
71 GUTHRIE,SARAH,ODELL MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 22CR 353345
72 GUTHRIE,SARAH,ODELL ASSAULT BY STRANGULATION BOYD,MICHAE 22CR 354121
MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,MICHAE 22CR 354121
ASLT INF SER INJ MINOR PRESENT BOYD,MICHAE 22CR 354121
** 73 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALVARADO,E 19CR 052802
** 74 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF ALVARADO,E 19CR 052803
** 75 GWINN,ROGER,LEE,JR CRIME AGAINST NATURE ALVARADO,E 19CR 052804
** 76 GWINN,ROGER,LEE,JR SEXUAL BATTERY ALVARADO,E 19CR 052805
77 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291537
MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291537
78 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE DESTEFANO,O 22CR 293102
79 HAM,JESSE,ADAM CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE WANK,JASON, 22CR 334231
80 HART,STEPHANIE,LYNN POSS STOLEN GOODS/PROP (F) THOMAS,CRYS 22CR 360993
81 HESTER,ANTHONY,DEMETRI FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,TONY 22CR 296226
DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 296226
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROMERO,TONY 22CR 296226
82 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010
83 HOPKINS,MIRIAM,FAITH MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051160
84 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER BENWAY,RYAN 22CR 349976
PWISD MARIJUANA BENWAY,RYAN 22CR 349976
CARRYING CONCEALED GUN(M) BENWAY,RYAN 22CR 349976
85 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE HOLSCLAW,CH 22CR 330856
86 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,CH 22CR 330881
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HOLSCLAW,CH 22CR 330881
87 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 332364
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332364
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332364
** 88 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH POSSESS METHAMPHETAMINE BRANCH,CORE 22CR 332846
89 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ HARVEY,DOUG 22CR 344388
90 HUNT,JASON,JAMES LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) LONG,KENNET 22CR 343229
91 IPOCK,LENNIS,ALLEN,JR OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BURTON,MORG 22CR 342494
92 JAMES,RAHIEM THOMAS LARCENY FROM A MERCHANT (SECUR COVINGTON,J 22CR 289285
** 93 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175
MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175
94 JOLIN,JOSEPH,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,JAM 22CR 317821
ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER PITTMAN,JAM 22CR 317821
95 JONAS,MARC,BERNARDO CRUELTY TO ANIMALS(F) HAWKS,J 21CR 051961
96 KANE,ERIC,BROUGH WORTHLESS CHECK $30123.91 BISHOP,J 22CR 051395
97 KANE,ERIC,BROUGH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051396
98 KANE,ERIC,BROUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051398
** 99 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000533
** 100 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000534
** 101 KELLUM,TROY,LEON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE STRYKER,WAY 22CR 298898
102 KELLY,SCOTT CHARLES OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291536
MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291536
103 KELLY,SCOTT CHARLES MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,OFF 22CR 293095
104 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY FELONY AID AND ABET LEWIS,CHARL 22CR 332449
BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332449
105 KEY,DAVID,RICKY,JR FEL ASSAULT INDIV W/DISAB LEWIS,CHARL 22CR 332441
BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332441
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 01/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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106 KURZAWA,PARKER,REED ASSAULT BY STRANGULATION CHAANINE,EL 22CR 309190
ASSAULT ON A FEMALE CHAANINE,EL 22CR 309190
107 LESTER,DOUGLAS,BLAKE REMOVE/TAMPER SEX OFFEN SBM WILLIS,CHAR 22CR 356703
108 LEWIS,CHARLES,CAMERON FINANCIAL CARD FRAUD (F) MASON,JAMES 22CR 342341
109 LEWIS,JESSICA,MARIE POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 22CR 358610
110 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050361
111 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050362
112 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050363
113 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050364
114 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050365
115 LITTLE,PATRICIA ANN POSSESS METHAMPHETAMINE BURTON,MORG 22CR 266827
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 266827
116 LITTLE,PATRICIA ANN FELONY POSSESSION OF COCAINE BURTON,MORG 22CR 266853
** 117 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051898
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 22CR 051898
** 118 LUCAS,DUSTIN,RICHARD POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 22CR 051899
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HARVEY,D 22CR 051899
** 119 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SHADY,M 22CR 051917
FELONY LARCENY SHADY,M 22CR 051917
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) SHADY,M 22CR 051917
120 LYONS,CHAD,W POSSESSION OF FIREARM BY FELON CASTRO,KENN 22CR 348372
121 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, FIRST DEGREE RAPE CHILD RICE,F 21CR 052393
122 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052394
123 MATTICE,MILA MISDEMEANOR STALKING WILLIS,DAVI 22CR 050989
** 124 MEADOWS,APRIL,MARIE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 332368
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332368
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332368
** 125 MEADOWS,APRIL,MARIE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ HARVEY,DOUG 22CR 344392
126 MELVILLE,KIMBERLY,RENE DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,JACOB 22CR 364892
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,JACOB 22CR 364892
127 MELVILLE,KIMBERLY,RENE POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 22CR 364894
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 22CR 364894
** 128 MITCHEM,RONALD,DEAN INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) RICE,FRANKL 22CR 311288
129 MOSS,MATTHEW,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 050834
130 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 317549
131 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 318619
132 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567
133 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000681
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROMERO,T 21CR 000681
134 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689
135 MOSS,MICHAEL,EDWARD POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051158
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051158
136 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701740
OPERATE VEH NO INS GARRETT,TYL 22CR 701740
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701740
137 NEEDHAM,TAYLOR,ELISE FELONY POSSESSION SCH II CS CARROLL,TRA 22CR 351390
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 351390
138 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050396
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 050396
139 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050397
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 050397
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050397
140 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050611
141 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050612
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050612
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 01/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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142 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 700335
143 NELSON,JEREMY,DOUGLAS FELONY LARCENY CLARK,C 22CR 051575
144 NELSON,JEREMY,DOUGLAS POSS STOLEN GOODS/PROP (F) CLARK,C 22CR 051576
145 ONEAL,DOUGLAS,RAY LITTERING > 500 LBS MARLETTE,JO 22CR 337132
** 146 PADERICK,DUSTIN,TYLER POSSESS HEROIN SMITH,J 22CR 051547
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 051547
147 PADILLA,JAIME FORGERY OF INSTRUMENT LEWIS,CHARL 22CR 332489
ATTEMPTED UTTERING LEWIS,CHARL 22CR 332489
148 PAGAN-RODRIGUEZ,EDUARD LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) CLARK,C 22CR 050981
149 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN ATMPT 2ND DEGREE FORCE SEX OFF HARVEY,D 20CR 052512
150 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HARVEY,D 20CR 052513
151 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SEXUAL BATTERY HARVEY,D 20CR 052514
152 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN FALSE IMPRISONMENT HARVEY,D 20CR 052515
** 153 PERKINS,ANTHONY,JAMES POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTERBROOK, 22CR 051467
** 154 PERKINS,JULIAN BRADSHA NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ BOYD,OFF MI 22CR 289852
155 PFENDLER,SHERI,ANN ATTEMPT FIRST DEGREE BURGLARY BURTON,MORG 22CR 357195
** 156 PFENDLER,SHERI,ANN MISDEMEANOR LARCENY BURTON,MORG 22CR 357197
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,MORG 22CR 357197
157 PFENDLER,SHERI,ANN MISDEMEANOR LARCENY BURTON,MORG 22CR 357200
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,MORG 22CR 357200
MISDEMEANOR LARCENY BURTON,MORG 22CR 357200
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,MORG 22CR 357200
158 POOLE,JEREMY,BRANDON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MOODY,C 22CR 050135
159 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051161
160 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HOWELL,C 21CR 050905
161 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY SECOND DEGREE TRESPASS HOWELL,C 21CR 050906
AWDW SERIOUS INJURY HOWELL,C 21CR 050906
162 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051623
163 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051661
164 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051662
165 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051663
166 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051664
167 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051665
168 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051666
169 RICHMOND,CHASE,LYNDON POSS STOLEN GOODS/PROP (F) ALEXANDER,G 22CR 319219
170 RIGGIN,LISA,MARIE EMBEZZLEMENT LOPEZ,ELIZA 22CR 354130
171 RIGGIN,LISA,MARIE EMBEZZLEMENT LOPEZ,ELIZA 22CR 354137
** 172 RIGGIN,LISA,MARIE EMBEZZLEMENT LOPEZ,ELIZA 22CR 354142
173 ROBERTSON,MONTY EDWARD ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF MAULSHAGEN, 22CR 263928
RESISTING PUBLIC OFFICER MAULSHAGEN, 22CR 263928
174 ROMERO,ANGEL,ANTHONY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 22CR 361636
175 RYAN,TIMOTHY CHARLES ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075
ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075
COMMUNICATING THREATS HAYMORE,MIC 22CR 288075
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYMORE,MIC 22CR 288075
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 288075
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 288075
RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 288075
176 SALTER,FRANKIE,WAYNE FELONY POSSESSION SCH II CS SORRELS,JAM 22CR 353159
177 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052895
178 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN COMMON LAW ROBBERY MOODY,C 22CR 051589
179 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832
180 SIMONS,BILLY,GENE,JR BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE WILLIAMS,KE 22CR 367396
181 SIMPSON,JOANNA,LEE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 365133
182 SOUTHARD,JOANNA,FAYE INTIMIDATING WITNESS HAWKS,J 21CR 050357
183 STEIDL,KIRSTEN,LYNNE ASSAULT BY STRANGULATION BURTON,MORG 22CR 373014
184 STROTHER,DALIAMONTRAY, POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ROMERO,TONY 22CR 364409
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 01/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 185 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739
186 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SHANNON,L 22CR 051724
187 TAYLOR,JIMMY,PAUL FELONY POSSESSION SCH II CS SHANNON,L 22CR 051725
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHANNON,L 22CR 051725
** 188 TAYLOR,JIMMY,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) SORRELS,J 22CR 051953
LARCENY AFTER BREAK/ENTER SORRELS,J 22CR 051953
189 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 314717
POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 22CR 314717
DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 22CR 314717
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,KE 22CR 314717
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,KE 22CR 314717
** 190 TAYLOR,TIMOTHY,RUSSELL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BURTON,M 22CR 051103
** 191 THOMAS,JEROMY,WILLIAM RECEIVE STOLEN GOODS/PROP (F) SPEEDWAY 22CR 304130
192 THOMPSON,AUSTIN,JAMES SECOND DEGREE FORCE SEX OFF OKUN,DANIEL 22CR 305392
193 TURNER,CHRISTOPHER,JR INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 050259
194 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401
195 WADE III,FRANCIS WINST RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,TRACY 22CR 270190
196 WADE,FRANCIS,W,III LARCENY AFTER BREAK AND ENTER GASKILL,J 22CR 051338
197 WADE,FRANCIS,W,III POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051339
** 198 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042
** 199 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043
** 200 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044
** 201 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045
202 WESSEL,PHILLIP,ALEXAND BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,DOUG 22CR 365124
LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,DOUG 22CR 365124
POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 365124
RESISTING PUBLIC OFFICER HARVEY,DOUG 22CR 365124
203 WESSEL,PHILLIP,ALEXAND ATT BREAK OR ENTER BLDG (M) STEWART,ELI 22CR 365325
204 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 704015
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 704015
205 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871
206 WILLIS,DAVID,RAY THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751
** 207 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550
** 208 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000551
** 209 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,OFF 22CR 254690
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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