carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE CHARLES VINCENT

COURTROOM CLERK : ALLISON MERKLEY

PROSECUTOR : ALEX PULLY/IRENE FINNEY

:

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 AGUAYO,ERNEST,MANUEL,J FELONY POSSESSION OF COCAINE KEARNEY,RIL 22CR 350837

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ KEARNEY,RIL 22CR 350837

CARRYING CONCEALED GUN(M) KEARNEY,RIL 22CR 350837

2 AH SIU,KIVA JOSEPH FINANCIAL CARD FRAUD (F) CARROLL,TRA 22CR 274549

3 ARROYO,RAYMOND IDENTITY THEFT COVINGTON,J 22CR 251251

DWLR NOT IMPAIRED REV COVINGTON,J 22CR 251251

FICTITIOUS INFO TO OFFICER COVINGTON,J 22CR 251251

** 4 ASPIOTE,FRANCES,ALEXAN FELONY CONSPIRACY PROBST,BRIA 22CR 301519

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PROBST,BRIA 22CR 301519

** 5 ASPIOTE,MICHAEL,ANTHON FELONY CONSPIRACY PROBST,BRIA 22CR 301510

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE PROBST,BRIA 22CR 301510

6 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283193

** 7 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283196

** 8 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283198

** 9 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283200

** 10 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283202

** 11 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283206

** 12 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283212

** 13 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283215

** 14 BARR,PAMELA WALLACE FORGERY OF INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219

UTTERING FORGED INSTRUMENT GASKILL SR 22CR 283219

15 BATEMAN,DANNY,LEE,JR POSSESS HEROIN BURTON,MORG 22CR 341696

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 341696

** 16 BOYD,TIFFANY,LYNN EMBEZZLEMENT SPEEDWAY 22CR 304132

17 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER DRIVING WHILE IMPAIRED ALEXANDER,G 22CR 051249

18 BRAGAN,WILLIAM,TUCKER POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 22CR 051250

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051250

19 BROWN,RUSTY,WILLIAM MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,CA 22CR 321398

20 BROWN,RUSTY,WILLIAM UTTERING FORGED INSTRUMENT CLARK,CASSI 22CR 324540

FORGERY AND COUNTERFEITING OF CLARK,CASSI 22CR 324540

21 CANNON,JONATHAN,BRAD LARCENY OF A FIREARM HAWKS,J 21CR 052783

22 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052784

23 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052785

24 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052786

25 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052787

26 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052788

27 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052789

28 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052790

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 01/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

29 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052791

30 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052792

31 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052793

32 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052794

33 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052795

34 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052796

35 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052797

36 CANNON,JONATHAN,BRAD UTTERING FORGED INSTRUMENT HAWKS,J 21CR 052798

37 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 703108

38 CANNON,JONATHAN,BRAD DWLR NOT IMPAIRED REV RENN,J,A 21CR 704682

39 CHADWICK,STEVEN,SHANE BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SURFASS,N 22CR 050493

** 40 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH FELONY POSSESSION SCH I CS ENNIS,DAVID 22CR 350254

FELONY POSSESSION SCH I CS ENNIS,DAVID 22CR 350254

** 41 CHRISTENSEN,LAYNE,CATH POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 705634

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 705634

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D,F 22CR 705634

SPEEDING 091/55 ENNIS,D,F 22CR 705634

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 705634

** 42 CLAIRMONT,HOLLY,ANNE LARCENY BY EMPLOYEE PROBST,B 22CR 050256

** 43 CLEARY,SHARON,LYNN OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 323501

** 44 CLEARY,SHARON,LYNN LARCENY BY EMPLOYEE HOWELL,MATT 22CR 323507

** 45 COFFEY,WILLIAM-TYLER,D INDECENT LIBERTIES WITH CHILD ALEXANDER,J 22CR 317500

46 CONGDON,CHAD AARON FAIL RETURN HIRED MV >$4000 CLARK,OFF C 22CR 260674

47 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN FRANKEL,JOS 22CR 353061

UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FRANKEL,JOS 22CR 353061

48 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY LARCENY AFTER BREAK/ENTER BULLOCK,SCO 22CR 353078

BREAKING AND OR ENTERING (F) BULLOCK,SCO 22CR 353078

SECOND DEGREE TRESPASS BULLOCK,SCO 22CR 353078

INJURY TO REAL PROPERTY BULLOCK,SCO 22CR 353078

49 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD POSSESS METHAMPHETAMINE MCGEE,E 21CR 052004

50 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD FELONY POSSESSION OF COCAINE BRANCH,CORE 22CR 366922

POSSESSION OF FIREARM BY FELON BRANCH,CORE 22CR 366922

RESISTING PUBLIC OFFICER BRANCH,CORE 22CR 366922

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) BRANCH,CORE 22CR 366922

** 51 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD FELONY POSSESSION SCH II CS BRANCH,CORE 22CR 366927

SIMPLE POSSESS SCH III CS (M) BRANCH,CORE 22CR 366927

** 52 COSTA,JOSEPH,PAUL,BIRD AID AND ABET IMPAIRED DRIVING CASNER 21CR 000580

53 CULLERS,SARAH,NATALIE BURNING PERSONAL PROPERTY HAWKS,JAMES 22CR 344984

54 DAMREN,JACOB P POSSESS HEROIN MEYER,OFF J 22CR 265199

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,OFF J 22CR 265199

55 DAMREN,JACOB P FELONY LARCENY GOODWIN,ISA 22CR 273126

** 56 DAMREN,JACOB P OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE HOWELL,MATT 22CR 273136

57 DAVIS,HARLEY,DALE,JR MISDEMEANOR LARCENY MASON,J 21CR 052075

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) MASON,J 21CR 052075

58 DAVIS,JAMES,CHRISTOPHE POSSESS METHAMPHETAMINE SMITH,JACOB 22CR 359528

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,JACOB 22CR 359528

59 DAY,JUSTIN,LEE SPEEDING 083/55 MELBY,R,O 22CR 701303

DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 22CR 701303

** 60 FIELDS,MIKAYLA ANNE FINANCIAL CARD THEFT STEPHENS,MI 22CR 286063

** 61 FORREST,REHS,KYLE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) THOMAS,CRYS 22CR 360999

62 FOSTER,KRISTONA,ANN POSSESS METHAMPHETAMINE STEPHENS,M 22CR 051538

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 051538

63 FOSTER,KRISTONA,ANN DEFRAUDING INNKEEPER STEPHENS,M 22CR 051539

** 64 FRANCIS,GEORGE,JOSEPH, LARCENY BY EMPLOYEE HAWKS,J 22CR 051609

** 65 FREEMAN,CHRISTOPHER,MI INSURANCE FRAUD HOCHMAN,DAV 22CR 318061

FALSE REPORT TO POLICE STATION HOCHMAN,DAV 22CR 318061

66 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS METHAMPHETAMINE VIGIL,JACOB 22CR 307676

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 01/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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67 GEARHART,GRETCHEN,LEAN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Alexander,G 22CR 701713

DWLR NOT IMPAIRED REV Alexander,G 22CR 701713

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alexander,G 22CR 701713

** 68 GODETTE,VALERIA,TAYLOR INTIMIDATING WITNESS BOYD,M 22CR 313620

69 GUTHRIE,FREDERICK,DARI AWDW SERIOUS INJURY TURNER,BRAN 22CR 315911

70 GUTHRIE,SARAH,ODELL LARCENY AFTER BREAK/ENTER MILLEA,T 22CR 050280

71 GUTHRIE,SARAH,ODELL MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,COUR 22CR 353345

72 GUTHRIE,SARAH,ODELL ASSAULT BY STRANGULATION BOYD,MICHAE 22CR 354121

MISDEMEANOR CHILD ABUSE BOYD,MICHAE 22CR 354121

ASLT INF SER INJ MINOR PRESENT BOYD,MICHAE 22CR 354121

** 73 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE ALVARADO,E 19CR 052802

** 74 GWINN,ROGER,LEE,JR SECOND DEGREE FORCE SEX OFF ALVARADO,E 19CR 052803

** 75 GWINN,ROGER,LEE,JR CRIME AGAINST NATURE ALVARADO,E 19CR 052804

** 76 GWINN,ROGER,LEE,JR SEXUAL BATTERY ALVARADO,E 19CR 052805

77 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291537

MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291537

78 HAHN KELLY,MICHELLE LA OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE DESTEFANO,O 22CR 293102

79 HAM,JESSE,ADAM CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE WANK,JASON, 22CR 334231

80 HART,STEPHANIE,LYNN POSS STOLEN GOODS/PROP (F) THOMAS,CRYS 22CR 360993

81 HESTER,ANTHONY,DEMETRI FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,TONY 22CR 296226

DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 296226

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ROMERO,TONY 22CR 296226

82 HINES,QUASHONTO,JERMEL INDECENT EXPOSURE BISHOP,JOSE 22CR 311010

83 HOPKINS,MIRIAM,FAITH MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051160

84 HUCKS,MICHAEL,LEROY,JR ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER BENWAY,RYAN 22CR 349976

PWISD MARIJUANA BENWAY,RYAN 22CR 349976

CARRYING CONCEALED GUN(M) BENWAY,RYAN 22CR 349976

85 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE HOLSCLAW,CH 22CR 330856

86 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH RESISTING PUBLIC OFFICER HOLSCLAW,CH 22CR 330881

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA HOLSCLAW,CH 22CR 330881

87 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 332364

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332364

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332364

** 88 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH POSSESS METHAMPHETAMINE BRANCH,CORE 22CR 332846

89 HUMPHRIES,BRYAN,KEITH NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ HARVEY,DOUG 22CR 344388

90 HUNT,JASON,JAMES LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) LONG,KENNET 22CR 343229

91 IPOCK,LENNIS,ALLEN,JR OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BURTON,MORG 22CR 342494

92 JAMES,RAHIEM THOMAS LARCENY FROM A MERCHANT (SECUR COVINGTON,J 22CR 289285

** 93 JAMES,RAHIEM,THOMAS LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO BRINKLEY,J 21CR 052175

MISDEMEANOR LARCENY BRINKLEY,J 21CR 052175

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRINKLEY,J 21CR 052175

94 JOLIN,JOSEPH,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON PITTMAN,JAM 22CR 317821

ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER PITTMAN,JAM 22CR 317821

95 JONAS,MARC,BERNARDO CRUELTY TO ANIMALS(F) HAWKS,J 21CR 051961

96 KANE,ERIC,BROUGH WORTHLESS CHECK $30123.91 BISHOP,J 22CR 051395

97 KANE,ERIC,BROUGH OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051396

98 KANE,ERIC,BROUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE BISHOP,J 22CR 051398

** 99 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000533

** 100 KELLEY,ELIZABETH ANN ASSAULT PHY INJ DETENTION EMP BELIZAIRE,C 22CR 000534

** 101 KELLUM,TROY,LEON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE STRYKER,WAY 22CR 298898

102 KELLY,SCOTT CHARLES OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE ESCHBACH,RI 22CR 291536

MISDEMEANOR LARCENY ESCHBACH,RI 22CR 291536

103 KELLY,SCOTT CHARLES MISDEMEANOR LARCENY GARRETT,OFF 22CR 293095

104 KEY,BRITNIE,HOLLOWAY FELONY AID AND ABET LEWIS,CHARL 22CR 332449

BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332449

105 KEY,DAVID,RICKY,JR FEL ASSAULT INDIV W/DISAB LEWIS,CHARL 22CR 332441

BREAKING AND OR ENTERING (F) LEWIS,CHARL 22CR 332441

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 01/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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106 KURZAWA,PARKER,REED ASSAULT BY STRANGULATION CHAANINE,EL 22CR 309190

ASSAULT ON A FEMALE CHAANINE,EL 22CR 309190

107 LESTER,DOUGLAS,BLAKE REMOVE/TAMPER SEX OFFEN SBM WILLIS,CHAR 22CR 356703

108 LEWIS,CHARLES,CAMERON FINANCIAL CARD FRAUD (F) MASON,JAMES 22CR 342341

109 LEWIS,JESSICA,MARIE POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 22CR 358610

110 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050361

111 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050362

112 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050363

113 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050364

114 LEWIS,JOSHUA,CARDEN THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR RICE,F 22CR 050365

115 LITTLE,PATRICIA ANN POSSESS METHAMPHETAMINE BURTON,MORG 22CR 266827

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BURTON,MORG 22CR 266827

116 LITTLE,PATRICIA ANN FELONY POSSESSION OF COCAINE BURTON,MORG 22CR 266853

** 117 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,D 22CR 051898

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,D 22CR 051898

** 118 LUCAS,DUSTIN,RICHARD POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HARVEY,D 22CR 051899

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HARVEY,D 22CR 051899

** 119 LUCAS,DUSTIN,RICHARD BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE SHADY,M 22CR 051917

FELONY LARCENY SHADY,M 22CR 051917

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) SHADY,M 22CR 051917

120 LYONS,CHAD,W POSSESSION OF FIREARM BY FELON CASTRO,KENN 22CR 348372

121 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, FIRST DEGREE RAPE CHILD RICE,F 21CR 052393

122 MARTINEZ-JIMENEZ,JOSE, INDECENT LIBERTIES WITH CHILD RICE,F 21CR 052394

123 MATTICE,MILA MISDEMEANOR STALKING WILLIS,DAVI 22CR 050989

** 124 MEADOWS,APRIL,MARIE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 332368

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332368

CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE HARVEY,DOUG 22CR 332368

** 125 MEADOWS,APRIL,MARIE NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ HARVEY,DOUG 22CR 344392

126 MELVILLE,KIMBERLY,RENE DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,JACOB 22CR 364892

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,JACOB 22CR 364892

127 MELVILLE,KIMBERLY,RENE POSSESS METHAMPHETAMINE SORRELS,JAM 22CR 364894

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SORRELS,JAM 22CR 364894

** 128 MITCHEM,RONALD,DEAN INTERFERE ELECT MONITOR DEV(F) RICE,FRANKL 22CR 311288

129 MOSS,MATTHEW,ANDREW FINANCIAL CARD FRAUD (F) BISHOP,J 22CR 050834

130 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 317549

131 MOSS,MATTHEW,ANDREW POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BOSTIAN,JAC 22CR 318619

132 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000567

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000567

133 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000681

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ROMERO,T 21CR 000681

134 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000689

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG KEARNEY,R 21CR 000689

135 MOSS,MICHAEL,EDWARD POSSESS HEROIN ALEXANDER,G 22CR 051158

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ALEXANDER,G 22CR 051158

136 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV GARRETT,TYL 22CR 701740

OPERATE VEH NO INS GARRETT,TYL 22CR 701740

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG GARRETT,TYL 22CR 701740

137 NEEDHAM,TAYLOR,ELISE FELONY POSSESSION SCH II CS CARROLL,TRA 22CR 351390

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA CARROLL,TRA 22CR 351390

138 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050396

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ROMERO,T 22CR 050396

139 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050397

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 050397

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE ROMERO,T 22CR 050397

140 NELSON,ALYSSA,MARIE FELONY POSSESSION OF COCAINE ROMERO,T 22CR 050611

141 NELSON,ALYSSA,MARIE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050612

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 050612

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 01/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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142 NELSON,ALYSSA,MARIE SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 700335

143 NELSON,JEREMY,DOUGLAS FELONY LARCENY CLARK,C 22CR 051575

144 NELSON,JEREMY,DOUGLAS POSS STOLEN GOODS/PROP (F) CLARK,C 22CR 051576

145 ONEAL,DOUGLAS,RAY LITTERING > 500 LBS MARLETTE,JO 22CR 337132

** 146 PADERICK,DUSTIN,TYLER POSSESS HEROIN SMITH,J 22CR 051547

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SMITH,J 22CR 051547

147 PADILLA,JAIME FORGERY OF INSTRUMENT LEWIS,CHARL 22CR 332489

ATTEMPTED UTTERING LEWIS,CHARL 22CR 332489

148 PAGAN-RODRIGUEZ,EDUARD LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) CLARK,C 22CR 050981

149 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN ATMPT 2ND DEGREE FORCE SEX OFF HARVEY,D 20CR 052512

150 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SECOND DEGREE KIDNAPPING HARVEY,D 20CR 052513

151 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN SEXUAL BATTERY HARVEY,D 20CR 052514

152 PATEL,ROHAN,CHANDRAKAN FALSE IMPRISONMENT HARVEY,D 20CR 052515

** 153 PERKINS,ANTHONY,JAMES POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ESTERBROOK, 22CR 051467

** 154 PERKINS,JULIAN BRADSHA NEG CHILD ABUSE-SER PHYS INJ BOYD,OFF MI 22CR 289852

155 PFENDLER,SHERI,ANN ATTEMPT FIRST DEGREE BURGLARY BURTON,MORG 22CR 357195

** 156 PFENDLER,SHERI,ANN MISDEMEANOR LARCENY BURTON,MORG 22CR 357197

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,MORG 22CR 357197

157 PFENDLER,SHERI,ANN MISDEMEANOR LARCENY BURTON,MORG 22CR 357200

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,MORG 22CR 357200

MISDEMEANOR LARCENY BURTON,MORG 22CR 357200

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BURTON,MORG 22CR 357200

158 POOLE,JEREMY,BRANDON OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE MOODY,C 22CR 050135

159 PREWITT,CHARLES,COLBY MISDEMEANOR CHILD ABUSE HOWELL,M 22CR 051161

160 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HOWELL,C 21CR 050905

161 RASMUSSEN,DOUGLAS,RAY SECOND DEGREE TRESPASS HOWELL,C 21CR 050906

AWDW SERIOUS INJURY HOWELL,C 21CR 050906

162 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051623

163 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051661

164 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051662

165 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051663

166 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051664

167 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051665

168 REELS,AMBER,JO EMBEZZLEMENT HENDRICKS,D 22CR 051666

169 RICHMOND,CHASE,LYNDON POSS STOLEN GOODS/PROP (F) ALEXANDER,G 22CR 319219

170 RIGGIN,LISA,MARIE EMBEZZLEMENT LOPEZ,ELIZA 22CR 354130

171 RIGGIN,LISA,MARIE EMBEZZLEMENT LOPEZ,ELIZA 22CR 354137

** 172 RIGGIN,LISA,MARIE EMBEZZLEMENT LOPEZ,ELIZA 22CR 354142

173 ROBERTSON,MONTY EDWARD ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF MAULSHAGEN, 22CR 263928

RESISTING PUBLIC OFFICER MAULSHAGEN, 22CR 263928

174 ROMERO,ANGEL,ANTHONY POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ALEXANDER,G 22CR 361636

175 RYAN,TIMOTHY CHARLES ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075

ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF HAYMORE,MIC 22CR 288075

COMMUNICATING THREATS HAYMORE,MIC 22CR 288075

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HAYMORE,MIC 22CR 288075

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HAYMORE,MIC 22CR 288075

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 288075

RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 288075

176 SALTER,FRANKIE,WAYNE FELONY POSSESSION SCH II CS SORRELS,JAM 22CR 353159

177 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN FELONY LARCENY WILLIS,B 21CR 052895

178 SAMPSON,SEAIRRA,SHI'AN COMMON LAW ROBBERY MOODY,C 22CR 051589

179 SCHUTZMAN,KEVIN,CARL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD KENSINGTON, 21CR 051832

180 SIMONS,BILLY,GENE,JR BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE WILLIAMS,KE 22CR 367396

181 SIMPSON,JOANNA,LEE POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 365133

182 SOUTHARD,JOANNA,FAYE INTIMIDATING WITNESS HAWKS,J 21CR 050357

183 STEIDL,KIRSTEN,LYNNE ASSAULT BY STRANGULATION BURTON,MORG 22CR 373014

184 STROTHER,DALIAMONTRAY, POSS PHONE/COMM DEV BY INMATE ROMERO,TONY 22CR 364409

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 01/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 185 STYRON,PHILLIP,ROGER ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) RUSSICK,I 22CR 051739

186 TAYLOR,JIMMY,PAUL POSSESSION OF FIREARM BY FELON SHANNON,L 22CR 051724

187 TAYLOR,JIMMY,PAUL FELONY POSSESSION SCH II CS SHANNON,L 22CR 051725

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA SHANNON,L 22CR 051725

** 188 TAYLOR,JIMMY,PAUL BREAKING AND OR ENTERING (F) SORRELS,J 22CR 051953

LARCENY AFTER BREAK/ENTER SORRELS,J 22CR 051953

189 TAYLOR,TIMOTHY,PAUL POSSESS HEROIN WILLIAMS,KE 22CR 314717

POSSESS METHAMPHETAMINE WILLIAMS,KE 22CR 314717

DWLR IMPAIRED REV WILLIAMS,KE 22CR 314717

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIAMS,KE 22CR 314717

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) WILLIAMS,KE 22CR 314717

** 190 TAYLOR,TIMOTHY,RUSSELL INDECENT LIBERTIES WITH CHILD BURTON,M 22CR 051103

** 191 THOMAS,JEROMY,WILLIAM RECEIVE STOLEN GOODS/PROP (F) SPEEDWAY 22CR 304130

192 THOMPSON,AUSTIN,JAMES SECOND DEGREE FORCE SEX OFF OKUN,DANIEL 22CR 305392

193 TURNER,CHRISTOPHER,JR INDECENT LIBERTIES WITH CHILD PROBST,B 21CR 050259

194 VALENTINE,DARLENE,MARI A&A OBTAIN PROP FALSE PRETENSE BISHOP,J 22CR 051401

195 WADE III,FRANCIS WINST RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,TRACY 22CR 270190

196 WADE,FRANCIS,W,III LARCENY AFTER BREAK AND ENTER GASKILL,J 22CR 051338

197 WADE,FRANCIS,W,III POSSESSION OF STOLEN PROPERTY GASKILL,J 22CR 051339

** 198 WARD,MONOLITO,V ATTEMPTED COMMON LAW ROBBERY RUSSICK,I 21CR 050042

** 199 WARD,MONOLITO,VERNEL DRIVING WHILE IMPAIRED BRINKLEY,J 21CR 050043

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BRINKLEY,J 21CR 050043

** 200 WARD,MONOLITO,VERNEL RECKLESS DRIVING TO ENDANGER BRINKLEY,J 21CR 050044

** 201 WARD,MONOLITO,VERNEL ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OF BRINKLEY,J 21CR 050045

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY BRINKLEY,J 21CR 050045

202 WESSEL,PHILLIP,ALEXAND BREAKING AND OR ENTERING (F) HARVEY,DOUG 22CR 365124

LARCENY AFTER BREAK/ENTER HARVEY,DOUG 22CR 365124

POSS STOLEN GOODS/PROP (F) HARVEY,DOUG 22CR 365124

RESISTING PUBLIC OFFICER HARVEY,DOUG 22CR 365124

203 WESSEL,PHILLIP,ALEXAND ATT BREAK OR ENTER BLDG (M) STEWART,ELI 22CR 365325

204 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY JONES,J,T 20CR 704015

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) JONES,J,T 20CR 704015

205 WIBLITZHOUSER,KENNETH, MISDEMEANOR LARCENY ALVARADO,E 21CR 051871

206 WILLIS,DAVID,RAY THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

THIRD DEG SEX EXPLOIT MINOR BISHOP,JOSE 22CR 363751

** 207 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000550

** 208 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,D 22CR 000551

** 209 ZOBRE,ERIC PAUL FELONY SECRET PEEPING HARVEY,OFF 22CR 254690

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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