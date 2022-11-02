DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABNEY,SAVANNAH,GRACE SPEEDING 051/35 ENNIS,D,F 22CR 702149
2 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,MASON 22CR 702097
3 ALCHIN,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 704180
LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
4 ALVARADO,CARLOS DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 704909
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 704909
ADDITIONAL LIGHTING EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 704909
5 ANATRIELLO,DAKOTA,JOHN FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 702878
6 ANDERSON,KYLE,BRANDON SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 704737
7 ANGELES,ADRIANA NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703528
8 ARIAS,GERZON,GALLEGOS NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704688
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 704688
9 ARTIS,ISAIAH,DEQUON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701605
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701605
10 BAKER,JAMES,ANDREW,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702882
11 BARNARD,BENJAMIN,EDWAR SPEEDING 063/45 ENNIS,D,F 22CR 704803
** 12 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099
13 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670
14 BARRON,DASHAWNA,LEROYA SPEEDING 066/45 ENNIS,D,F 22CR 703448
15 BASSOTTO,MATEUS,DASCHA SPEEDING 054/35 ENNIS,D,F 22CR 704605
16 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) SHADY,MASON 22CR 700691
17 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEWART,E 22CR 700698
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 700698
18 BEANE,JORDAN,CHRISTOPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705060
19 BECK,SUN,I SPEEDING 052/35 ENNIS,D,F 22CR 704544
20 BENNETT,KEMUEL,DSHEA UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA HAYMORE,MIC 22CR 318953
21 BENTON,RONALD,JOSEPH EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22IF 702910
22 BHUTTA,AZEEM,H RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WEATHERS,D 22CR 704238
SPEEDING 067/35 WEATHERS,D 22CR 704238
23 BLEVINS,JENNIFER,RENEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704877
** 24 BOHANNON,BRIAN,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051596
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 051596
25 BOHANNON,BRIAN,JAMES SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 22CR 703025
IMPROPER PASS TOO CLOSE LEFT WEATHERS,D 22CR 703025
26 BOLTON,JERRY,ALLEN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,D 22CR 000653
27 BOYD,KAI,KERIE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702345
28 BREWER,JAMES,EDWARDS SPEEDING 050/35 ENNIS,D,F 22IF 702855
29 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701979
30 BREWINGTONVANN,DESTINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051147
DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051147
31 BROOKS,CLYDE,LONG,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702772
32 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297745
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297745
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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33 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704686
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704686
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704686
34 BURT,TEEL,DAWN SPEEDING 062/45 ENNIS,D,F 22CR 704754
35 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051460
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D 21CR 051460
** 36 BUSTETTER,MATHEW,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701435
WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701435
37 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 314875
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 22CR 314875
38 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WEATHERS,D 22CR 704978
OPERATE VEH NO INS WEATHERS,D 22CR 704978
** 39 CANNON,THOMAS,CHRISTOP DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050589
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D 21CR 050589
40 CARPENTER,DARIUS,LAMAR SPEEDING 079/55 ENNIS,D,F 20CR 704365
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704365
41 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704456
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 21CR 704456
42 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258
43 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939
44 CARTER,ARYANNA SHOW CAUSE STATE OF NC 15CR 000317
45 CASSERLY III,CHARLES T DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 273566
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 273566
46 CAUDLE,DAVID,JONATHAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702877
47 CHISENHALL,CONNOR,JOSE AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 22CR 704736
SPEEDING 064/35 WEATHERS,D 22CR 704736
UNSAFE PASSING YELLOW LINE WEATHERS,D 22CR 704736
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 704736
48 CHRISTENSEN,CONSTANCE, DWLR NOT IMPAIRED REV REDFEARN,S 21CR 000171
** 49 CLARK,CARPENTER,FARLEY DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 051440
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 21CR 051440
50 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRIS,W 21CR 000424
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRIS,W 21CR 000424
51 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701202
52 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050241
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050241
53 CLEM,DYLAN,THOMAS OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700349
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 22CR 700349
** 54 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578
55 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817
56 COIPEL,GENESSIS,MILAGR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702437
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ENNIS,D,F 22IF 702437
57 COLLINS,CHARLIE,STANLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702901
58 COLLINS,MITCHEL,LEE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING WEATHERS,D 22CR 701749
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701749
59 COX,ANTIONETTE,DAWNSHA SPEEDING 052/35 ENNIS,D,F 22CR 704209
60 COX,DARRIN,JACOB NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704753
SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 22CR 704753
61 COX,MICHAEL,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053230
62 CRAIG,NOAH,GORDON DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 702787
63 CRAIG,NOAH,GORDON DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 702095
UNSAFE PASSING YELLOW LINE ENNIS,D,F 21IF 702095
64 CROUCH,ANTHONY,MICHEAL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHADY,MASON 22CR 704448
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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65 CRUZ,KAWIKA,ANTONIO,KA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 701225
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701225
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701225
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 701225
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701225
SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 22CR 701225
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 701225
66 CRUZ,KELVIN,OVIDIO NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 700663
SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 700663
67 CULBERTSON,THOMAS,EARV FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702940
68 DANIELS,CHRISTOPHER,JA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701731
SPEEDING 045/35 WEATHERS,D 22IF 701731
69 DAVIS,ALEXANDER,LEE SPEEDING 055/35 ENNIS,D,F 22CR 704546
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704546
70 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D 22CR 278403
EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D 22CR 278403
FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D 22CR 278403
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 22CR 278403
** 71 DENTON,DUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051050
72 DENTON,DUSTIN,MICHAEL WHILE HAVING A VALID CONCEALED WEATHERS,D 22CR 701751
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701751
73 DOMINGUEZ-ALMEIDA,ARIA SPEEDING 065/45 ONOFRIO,R,J 22CR 704657
74 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302
FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302
UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302
UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302
75 DUNCAN,JUSTIN,DUANE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050366
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 050366
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( ENNIS,D 22CR 050366
** 76 DUNCAN,JUSTIN,DUANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700532
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700532
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700532
** 77 DUNN,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 308591
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 308591
78 DUNN,JOHN,EDWARD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704835
79 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479
80 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104
81 EASTERS,JENNIFER,ROSE- RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 22CR 704767
82 EDWIN-ESTUARDO,PALACIO WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 704725
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 704725
OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 704725
NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 704725
83 ELSAYED,SHARIF,ADEL,AB FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702661
84 ERAZOROSALES,ERCILIA,G AID & ABET OPERATORS LIC VIOL ENNIS,D,F 22CR 704685
85 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 17CR 704044
DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 17CR 704044
86 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,M 22CR 050731
87 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 051/35 MANN,T 22CR 700168
DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 700168
88 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701326
89 EVANS,THOMAS,TILTON LITTERING NOT > 15 LBS Haymore,Mic 22CR 702729
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Haymore,Mic 22CR 702729
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 702729
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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RESISTING PUBLIC OFFICER Haymore,Mic 22CR 702729
WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 702729
90 FAIRCLOTH,FRANKLIN,TRE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700565
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700565
91 FARNUM,BRITNEY RENE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 267744
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 267744
RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 267744
INTOXICATED AND DISRUPTIVE HAYMORE,MIC 22CR 267744
DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 267744
ILLEGAL PARKING HAYMORE,MIC 22CR 267744
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE HAYMORE,MIC 22CR 267744
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,MIC 22CR 267744
92 FEGERT,CHASE,CARL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705001
93 FERRELL,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22IF 700644
94 FIELDS,MIKAYLA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704766
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704766
95 FINK,JASMINE,ELISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703299
SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 22CR 703299
96 FISH,JAMES,BARRETT SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 703368
97 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041
98 FONVILLE,TREMAINE,EDWA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704207
99 FOSTER,ALEXANDER,EDWAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704770
** 100 FOSTER,ELIZABETH,D DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051157
101 FREDIANI,DAVID,JOHN DWLR LICENSE NOT RECLAIMED HAYMORE,D 22CR 000029
102 FRIESNER,KALEB,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 702070
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 702070
FAIL TO BURN HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 702070
103 FULP,MARY,KATHRYN SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 22IF 702833
104 GARNER,BRANDON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051435
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051435
105 GARTNER,NICHOLAS,JOSEP FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 702876
106 GEARHART,GRETCHEN,LEAN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704805
107 GENTRY,RICHARD,KISER SPEEDING 079/55 ONOFRIO,R,J 22CR 704658
108 GEORGE,JA'NAYA,LA'SHAY SPEEDING 074/55 ENNIS,D,F 22CR 704067
DRIVER
109 GEORGE,TIMOTHY MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286589
110 GIBSON,DAVEN,LEE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704768
111 GILLIKIN,ANSON,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704670
112 GONZALEZ,FREDY,GUSTAVO DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704778
113 GOODWIN,JACQUELINE,NIC EXPIRED/NO INSPECTION SHADY,MASON 22IF 702897
114 GRIFFIN,LLOYD,ELDON,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702900
115 GRIFFIN,ZACHARY,ISAIAH SPEEDING 092/55 ENNIS,D,F 21CR 703941
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703941
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 21CR 703941
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 21CR 703941
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703941
FAILURE TO DIM LIGHTS MEET VEH ENNIS,D,F 21CR 703941
** 116 GRUBE,PETER,AUSTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050571
117 HADDEN,STACEY,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702027
118 HALE,THOMAS,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050639
NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D 22CR 050639
119 HALL,GARRY,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702757
120 HANNAN,ROBERT,MALEKE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 703547
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 703547
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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SPEEDING 060/45 CASNER,S,M 21CR 703547
121 HANNAN,ROBERT,MALEKE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 704196
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 704196
UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 704196
SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 21CR 704196
122 HANNAN,ROBERT,MALEKE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 704387
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 704387
123 HANSEN,JENNIFER,NICOLE SIMPLE ASSAULT BRUNO,T 22CR 701056
INJURY TO PERSONAL PROPERTY BRUNO,T 22CR 701056
124 HARKLEY,RENEE,MURRELL FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,D,F 22IF 702810
125 HART,STEPHANIE,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702028
126 HARVEY,STEPHANIE,ANN SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 21CR 702759
127 HATCH,BRIANNA,NICOLE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 703828
128 HAWKINS,YADIRA,JASMINE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 050648
SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 050648
129 HEADINGTON,GUSTAVO,ALB EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 701924
EXPIRED/NO INSPECTION CLIFTON,D,L 22CR 701924
130 HENDERSON,PETER,EDWARD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702712
131 HENSON,FREDERICK,NELSO EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22IF 702769
132 HERNANDEZ,EMILY,GRACE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 21CR 704906
133 HETZEL,PAUL,BYRON SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 704893
134 HIBBERT,KIMSHALA,ADRIE SPEEDING 050/35 ENNIS,D,F 22IF 702912
** 135 HIGHT,ROBERT,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052400
136 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,D 21CR 000717
137 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA HAYMORE,D 21IF 000134
138 HINSON,ADAM TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 000605
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HAYMORE,MIC 22CR 000605
139 HINSON,JODIANN OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700287
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 22CR 700287
** 140 HODGE,RONALD,GRAY,III DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 051472
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,M 22CR 051472
141 HODGE,RONALD,GRAY,III DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS Haymore,Mic 22IF 701627
142 HOMA,COREY,LAWRENCE DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700724
** 143 HOWARD,JASON,JON DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052760
AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 21CR 052760
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 21CR 052760
** 144 HUCKS,MIKAIL,LELAND DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 701196
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 701196
145 HUCKS,MIKAIL,LELAND RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 21CR 701197
SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 21CR 701197
146 HUCKS,MIKAIL,LELAND DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701198
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 701198
147 HUCKS,MIKAIL,LELAND FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 700819
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 700819
148 HUDSON,BRIAN,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 704724
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 704724
149 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 080/50 ENNIS,D,F 22CR 702007
150 HUDSON,JUNIUS,TIMOTHY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702812
151 HUMPHRIES,WALTER,DOUGL SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 703862
** 152 HUNTER,JACK,WAYNE,JR OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 702201
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702201
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702201
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702201
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702201
153 HUNTER,JACK,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 22CR 703437
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 22CR 703437
154 ICENHOUR,JEFF,DAVID SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 704584
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
155 JARRETT,JOSHUA,TURNER DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704864
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704864
** 156 JESKE,MARLEY,LYN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 303553
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 303553
157 JOHNSON JR ,WILLIAM GE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 286828
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,MIC 22CR 286828
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA HAYMORE,MIC 22CR 286828
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,MIC 22CR 286828
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC HAYMORE,MIC 22CR 286828
158 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928
** 159 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447
160 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344
161 JOHNSON,MICHELLE,HUNEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700671
162 JOHNSON,NICHOLAS,DANIE SPEEDING 058/35 WEATHERS,D 22CR 704652
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 704652
163 JONES,CARL,ANTONIO,JR SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 22CR 704878
164 JONES,CORNELIUS DEANGE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,MIC 22CR 283464
RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 283464
165 JOYCE,BOBBIE,A FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702758
166 KELLEY,ELIZABETH ANN DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,MASON 22CR 000542
167 KENNEDY,CHELSEA,FREEMA HANDICAPPED PARKING VIOLATION SHADY,MASON 22IF 702370
168 KENNEY,ALDEN,RYAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 22IF 702527
169 KEPPIE,NATHANIEL,JAMES SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 704715
170 KIGHT,JANIE,JOLEANE WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 704576
171 KIRALY,KEVEN,DOUGLAS UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH ENNIS,D,F 22IF 701487
** 172 KNORR,MICHELLE,RENE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051733
173 KOERNER,MORGAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051213
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051213
** 174 KURZONTKOWSKI,CHELCIE, DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 21CR 053078
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT SHADY,M 21CR 053078
175 LARARODRIGUEZ,BERNARDI RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 704785
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704785
176 LEWIS,DARIAN,JASHUAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700286
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700286
RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 22CR 700286
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700286
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 700286
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 700286
177 LEWIS,DARLA,SUE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297202
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297202
178 LEWIS,DARLA,SUE SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 22CR 704669
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704669
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704669
179 LEWIS,NOAH,ALAN NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 704784
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 22CR 704784
180 LEWIS,YASMINE,SHANTEL, NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 704247
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 704247
FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 21CR 704247
181 LIPE,DAVID,WATSON DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704003
182 LITTLE,WARNER,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050498
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 050498
183 LOCKLEAR,ALLEN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 20CR 050555
SPEEDING 056/45 WEATHERS,D 20CR 050555
184 LOCUS,AMANDA,LYDIA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702844
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
AID & ABET OPERATORS LIC VIOL Haymore,Mic 22CR 702844
185 LUDWIG,NATHANIEL,ELI DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051239
EXCEEDING POSTED SPEED SCOTT,S 22CR 051239
186 LUDWIG,NATHANIEL,ELI FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 701286
** 187 MACKLIN,JOSHUA ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 254014
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D 22CR 254014
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 254014
188 MANN,ERICKA,RENEE FOLLOWING TOO CLOSELY Haymore,Mic 22IF 701915
189 MARROQUIN RAMOS,BERNAV DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051742
190 MARROQUINRAMOS,BERNAVI NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703370
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703370
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703370
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 703370
191 MARTIN,TREVA,GANTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 704783
192 MASSANAOMAR,CARLOS,ALE EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22IF 702911
193 MCCALLUM,DARIUS,JUSTIN WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 704933
EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22CR 704933
194 MCCRACKEN,ANDREW,DAVID RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 22CR 705061
UNSAFE PASSING YELLOW LINE Haymore,Mic 22CR 705061
** 195 MCDANIEL,BRADEN,KYLE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051058
DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051058
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 051058
196 MCDANIEL,BRADEN,KYLE EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 701028
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701028
** 197 MCDONOUGH,ALAN,C,JR DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051566
198 MCGEE,TANNER,CREIGHTON SPEEDING 051/35 ENNIS,D,F 22CR 704702
199 MCGONIGAL,ASHLEY,NICOL USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR WEATHERS,D, 20CR 702734
DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 702734
200 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704979
** 201 MILLS,STACY,PARKER RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050060
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050060
202 MINELLI,DONNA,POLIZZI SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22IF 702438
203 MITCHELL,LUKE,MACLAIN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,R,J 22IF 702797
204 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050474
205 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED WEATHERS,D, 21CR 700766
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WEATHERS,D, 21CR 700766
206 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D, 21CR 700767
207 MODLIN,PAULA,JEAN RESISTING PUBLIC OFFICER Haymore,Mic 22CR 702365
NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702365
208 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045
209 MORALESMENDEZ,BLANCA,E NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704357
210 MOSS,WILLIAM,COBB,JR CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 704226
211 MUJALLI,RAMZEY,HASSAN SPEEDING 064/35 Alexander,G 22CR 704197
212 MULLINS,DYLAN,MCNAIR SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 704043
213 MURRAY,KELLY,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704578
214 MURRELL,NATASHA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704182
215 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379
216 NEWSOME,CHRISTINE,ELAI DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703198
217 NICHOLS,THOMAS LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286487
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 286487
218 NICHOLS,THOMAS,LEE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704463
** 219 OBRIEN,SEAN,PATRICK SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700613
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700613
220 OBRIEN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700615
221 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 050609
222 ORTIZ-MACIAS,JAZON ALA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 287353
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HAYMORE,MIC 22CR 287353
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXCEEDING POSTED SPEED HAYMORE,MIC 22CR 287353
DRIVE LEFT OF CENTER HAYMORE,MIC 22CR 287353
EXPIRED OPERATORS LICENSE HAYMORE,MIC 22CR 287353
223 ORTIZ,BRANDON,AXEL SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 22CR 704181
224 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700247
EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700247
225 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700248
226 OSBORNE,KERRY,VAN,JR SPEEDING 062/45 ENNIS,D,F 22CR 704066
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704066
227 OSBORNE,RASHAD,MONTEZI FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,D,F 22IF 702853
228 PARGETER,JASON,MICHAEL UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22IF 701683
229 PARKER,PAULA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 703189
230 PARKES,DUSTIN,BRIAN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051353
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 051353
231 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 700993
232 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 700994
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 21CR 700994
233 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 700996
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 700996
234 PENNY,NINA,DEVONE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 704836
AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704836
235 PETROWSKI,TAMMY,MILLIC OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 704701
236 PHARES,KRISTEN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704802
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704802
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704802
237 PHILLIPS,LARK,RENEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704300
** 238 PHILLIPS,RICHARD,CLAY DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 051172
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 21CR 051172
239 PHILLIPS,RICHARD,CLAY POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WEATHERS,D 21CR 702194
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D 21CR 702194
NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 21CR 702194
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 21CR 702194
240 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705059
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER Haymore,Mic 22CR 705059
241 PLENDERLEITH,SHANE,M DRIVING WHILE IMPAIRED WALLACE,R,L 07CR 052357
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALLACE,R,L 07CR 052357
242 POPIELARCZYK,LANDON,LE DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702068
** 243 PORRO,AVERY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051473
FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 051473
244 PORRO,AVERY,MICHAEL WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 702735
245 POWELL,MATTHEW,COLE,MA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702203
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702203
246 PRIDGEN,HANNAH,LYNN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 702345
DRIVER
247 QUINONEZMEDINA,DANIELA SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 22CR 703911
248 QUIROZ,LUIS,ELISEO SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 702791
249 RAMOS-ARIAS,ROCIO,DEL, NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704738
250 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138
VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138
251 REID,SUZANNA,PAIGE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 701963
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701963
252 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143
DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143
253 REYEZ,CERINO,GARCIA CRUELTY TO ANIMALS(M) SHADY,MASON 22CR 703547
254 RIGSBEE,AIDAN,RHYS LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL
SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22CR 700087
255 RIVERS,JACOBE,DEANDRE SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22IF 702494
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
256 ROBERTSON,SUSAN,CORRIN SPEEDING 065/35 WEATHERS,D 22CR 703435
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703435
257 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701128
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 701128
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701128
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701128
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701128
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 701128
** 258 SAAL,SCHEY,CAMERON DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 051156
259 SAAL,SCHEY,CAMERON FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WEATHERS,D 21CR 702169
FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 21CR 702169
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 21CR 702169
260 SAIN,MEGAN,NICOLE SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 22CR 704299
261 SANDERS,MICHAEL,RAY,JR SPEEDING 047/35 WEATHERS,D 22IF 701284
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER WEATHERS,D 22IF 701284
262 SAUSVILLE,KITSIA,ANNA SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 704585
NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 704585
263 SCHMITZ,JEREMY,EARL SPEEDING 074/55 ENNIS,D,F 22CR 701731
264 SEMPLE,MARY,ANN UNSAFE MOVEMENT Haymore,Mic 21IF 703806
265 SEYMOUR,MAUREEN,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Haymore,Mic 22CR 704004
PERMIT OPERATION VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 704004
266 SHARPE,CHARLES,D DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 704769
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704769
IMPROPER BACKING ENNIS,D,F 22CR 704769
267 SHEARIN,DEAGAN,RAY NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702512
268 SHEARIN,ERICA,BAILEY A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704427
** 269 SIMMONS,EDWARD,BARDIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051901
270 SIMPSON,DYLAN,JEREMY SPEEDING 067/45 ENNIS,D,F 22CR 704545
271 SIMPSON,ROBERT,EDWARD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702811
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 702811
272 SIMS,CRYSTAL,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703940
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703940
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 21CR 703940
273 SINGLETARY JR ,ELLIS J DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 285750
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 285750
274 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704426
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704426
275 SLOAN,SARAH,CRISSMAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHADY,MASON 22CR 704876
** 276 SMITH,LINWOOD,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051730
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 051730
277 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 703450
278 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701669
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701669
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701669
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701669
** 279 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738
280 STEMLER,DENISE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705259
281 STEPHENS,BRIANNA,LEIGH A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704668
282 STEWART,JERRELL,LESHAW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704063
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704063
283 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024
284 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703
285 STOWE,JENNIFER,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050658
SPEEDING 070/55 ENNIS,D 22CR 050658
286 STOWE,JENNIFER,HELEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700961
287 STRICKLAND,ASHTON,GREY SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 703111
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10
COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
288 STRICKLAND,JAMES,FRANK DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 289523
289 STRICKLAND,JAMES,FRANK POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 704540
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 704540
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704540
290 STRICKLAND,SEBASTIAN,J SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 703110
291 SUTTON,SANTANA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D,F 22CR 701171
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ENNIS,D,F 22CR 701171
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701171
292 SUTTON,SANTANA SPEEDING 067/45 LEWIS,C 22CR 702629
293 SWINK,CHELSEE,ANN INJURY TO REAL PROPERTY BRUNO,T 22CR 701055
294 SWITZER,PHILLIP,TREY NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704687
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704687
295 TALBOT,CHRISTOPHER,ALL EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22IF 702770
296 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 701956
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 701956
EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 21CR 701956
297 TAYLOR,ANDERSON,BENNET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050412
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D 22CR 050412
298 TAYLOR,BRAXTON,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704465
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704465
IMPROPER MUFFLER ENNIS,D,F 22CR 704465
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704465
299 TAYLOR,BRAXTON,RAY SPEEDING 050/35 ENNIS,D,F 22IF 702714
** 300 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051120
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051120
301 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701894
302 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701129
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 701129
DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701129
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701129
303 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702463
304 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704684
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 20CR 704684
305 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 20CR 704685
306 TAYLOR,TAMMY,CASSELL POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22IF 700637
307 TEROD,JOAN,JOSUE-AGUIL NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702958
DRIVE LEFT OF CENTER Haymore,Mic 22CR 702958
308 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335
309 THORNE,DAVID JEFF DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 284024
UNSAFE PASSING YELLOW LINE HAYMORE,MIC 22CR 284024
310 TIRADO,MATTHEW,ZACHARY SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 22CR 704739
311 TORBUSH,DANIEL,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 053087
312 TORBUSH,DANIEL,MARTIN, RESISTING PUBLIC OFFICER WEATHERS,D 21CR 705497
SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 21CR 705497
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 705497
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 705497
313 TRAINOR,JENNIFER,LEE SPEEDING 071/45 LEWIS,C 21CR 705060
** 314 TRIMBLE,JEFFREY,LEE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO REAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511
DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702511
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702511
315 TRIPP,FELICIA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703064
OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 703064
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703064
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11
COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
316 TRUAX,MATTHEW,WAYNE SPEEDING 051/35 KARASINSKI, 22CR 702582
317 TRUAX,MATTHEW,WAYNE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702882
318 TRUAX,MATTHEW,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 701985
319 TURNER,CHRISTIAN,FUNTA DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,T,L 19CR 705139
OPERATE VEH NO INS BRUNO,T,L 19CR 705139
** 320 TURRONE,KATHARINE,MORR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051300
321 UMILE,TYLER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 20CR 052944
322 UMILE,TYLER,JAMES SPEEDING 055/45 WEATHERS,D, 20CR 703922
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA WEATHERS,D, 20CR 703922
323 VALLECILLOLOZANO,NAHUN SPEEDING 076/55 ENNIS,D,F 22CR 704208
324 VANDERDECKER,JONATHAN, SPEEDING 065/45 ENNIS,D,F 22CR 704092
325 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704804
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704804
326 VOGELSONG,MAKYA,ELIZAB DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704604
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704604
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704604
327 VON THADEN,JOHN,ANDREW SECOND DEGREE TRESPASS HAYMORE,M 22CR 051885
328 VON THADEN,JOHN,ANDREW INJURY TO PERSONAL PROPERTY HAYMORE,M 22CR 052014
329 VON THADEN,JOHN,ANDREW INDECENT EXPOSURE HAYMORE,MIC 22CR 303923
** 330 VONTHADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 052012
FAIL TO REPORT ACCIDENT HAYMORE,M 22CR 052012
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,M 22CR 052012
** 331 VONTHADEN,JOHN,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYMORE,M 22CR 052013
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,M 22CR 052013
332 WALLACE,LATRELL,D'ANDR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704064
** 333 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE ESTEP,TIMOT 22CR 316801
334 WELLS,JOSHUA,PHILLIP FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701512
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701512
335 WELLS,JOSHUA,PHILLIP SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701513
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701513
336 WERTMAN,LEIGH,ELIZABET SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 704892
337 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701648
338 WILCOX,CALEB,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702768
339 WILCOX,ZACHARY,MARK FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,D,F 22IF 702771
340 WILKINS,MELISSA,NICHOL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701680
341 WILLARD,ROBERT,ALSTON, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702852
** 342 WILLIAMS,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050622
343 WILLIS,CHRISTOPHER,DAN SPEEDING 090/55 POWELL,S,J 22CR 701473
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER POWELL,S,J 22CR 701473
344 WILLIS,STACY,DEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052270
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052270
345 WILLIS,STACY,DEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703973
346 WINN,TOBY,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703785
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 703785
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 703785
347 WOOLARD,LARRY,ONEAL,II DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704709
348 WOOTTON,JOSEPH,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050786
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 050786
349 WOOTTON,JOSEPH,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 701627
SPEEDING 053/45 WEATHERS,D 21CR 701627
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 701627
350 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700154
351 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 064/50 ENNIS,D,F 21CR 700680
DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700680
352 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700982
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700982
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 700982
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12
COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
353 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 701348
354 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 068/55 ENNIS,D,F 21IF 702277
EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 702277
355 YELVERTON,MICHAEL,DEAN NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702845
** 356 YOUNG,AUSTIN,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 052008
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 052008
357 YOUNG,AUSTIN,JACOB RESISTING PUBLIC OFFICER WEATHERS,D 22CR 703578
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703578
DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 703578
FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703578
358 ZAHND,RHYS,CONNER POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 313748
MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 313748
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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