carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ABNEY,SAVANNAH,GRACE SPEEDING 051/35 ENNIS,D,F 22CR 702149

2 AGUILAR,ALICIA,AROS DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,MASON 22CR 702097

3 ALCHIN,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 704180

LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

4 ALVARADO,CARLOS DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 704909

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 704909

ADDITIONAL LIGHTING EQUIP VIOL WEATHERS,D 21CR 704909

5 ANATRIELLO,DAKOTA,JOHN FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 702878

6 ANDERSON,KYLE,BRANDON SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 704737

7 ANGELES,ADRIANA NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703528

8 ARIAS,GERZON,GALLEGOS NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704688

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 704688

9 ARTIS,ISAIAH,DEQUON DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701605

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701605

10 BAKER,JAMES,ANDREW,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 702882

11 BARNARD,BENJAMIN,EDWAR SPEEDING 063/45 ENNIS,D,F 22CR 704803

** 12 BARR,HENRY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052099

13 BARR,HENRY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 21CR 703670

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703670

14 BARRON,DASHAWNA,LEROYA SPEEDING 066/45 ENNIS,D,F 22CR 703448

15 BASSOTTO,MATEUS,DASCHA SPEEDING 054/35 ENNIS,D,F 22CR 704605

16 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) SHADY,MASON 22CR 700691

17 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEWART,E 22CR 700698

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 700698

18 BEANE,JORDAN,CHRISTOPH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705060

19 BECK,SUN,I SPEEDING 052/35 ENNIS,D,F 22CR 704544

20 BENNETT,KEMUEL,DSHEA UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA HAYMORE,MIC 22CR 318953

21 BENTON,RONALD,JOSEPH EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22IF 702910

22 BHUTTA,AZEEM,H RECKLESS DRIVING TO ENDANGER WEATHERS,D 22CR 704238

SPEEDING 067/35 WEATHERS,D 22CR 704238

23 BLEVINS,JENNIFER,RENEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704877

** 24 BOHANNON,BRIAN,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051596

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 051596

25 BOHANNON,BRIAN,JAMES SPEEDING 056/35 WEATHERS,D 22CR 703025

IMPROPER PASS TOO CLOSE LEFT WEATHERS,D 22CR 703025

26 BOLTON,JERRY,ALLEN,JR DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,D 22CR 000653

27 BOYD,KAI,KERIE DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702345

28 BREWER,JAMES,EDWARDS SPEEDING 050/35 ENNIS,D,F 22IF 702855

29 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 701979

30 BREWINGTONVANN,DESTINE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051147

DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051147

31 BROOKS,CLYDE,LONG,JR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702772

32 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297745

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297745

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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33 BUMGARNER,JEREMY,HAYES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704686

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704686

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704686

34 BURT,TEEL,DAWN SPEEDING 062/45 ENNIS,D,F 22CR 704754

35 BURTON,MICHAEL,GRAY DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051460

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D 21CR 051460

** 36 BUSTETTER,MATHEW,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701435

WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 701435

37 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,DA 22CR 314875

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,DA 22CR 314875

38 CAMPBELL,CHRISTOPHER,E CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG WEATHERS,D 22CR 704978

OPERATE VEH NO INS WEATHERS,D 22CR 704978

** 39 CANNON,THOMAS,CHRISTOP DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050589

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D 21CR 050589

40 CARPENTER,DARIUS,LAMAR SPEEDING 079/55 ENNIS,D,F 20CR 704365

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704365

41 CARPENTER,DARIUS,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704456

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST Haymore,Mic 21CR 704456

42 CARROLL,JOSHUA,OLIVER DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052258

43 CARROLL,JOSHUA,OLIVER HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D,F 21CR 703939

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21CR 703939

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703939

44 CARTER,ARYANNA SHOW CAUSE STATE OF NC 15CR 000317

45 CASSERLY III,CHARLES T DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 273566

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 273566

46 CAUDLE,DAVID,JONATHAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702877

47 CHISENHALL,CONNOR,JOSE AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 22CR 704736

SPEEDING 064/35 WEATHERS,D 22CR 704736

UNSAFE PASSING YELLOW LINE WEATHERS,D 22CR 704736

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 704736

48 CHRISTENSEN,CONSTANCE, DWLR NOT IMPAIRED REV REDFEARN,S 21CR 000171

** 49 CLARK,CARPENTER,FARLEY DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 051440

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 21CR 051440

50 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV MORRIS,W 21CR 000424

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRIS,W 21CR 000424

51 CLARK,JOSHUA,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701202

52 CLEM,DYLAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050241

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050241

53 CLEM,DYLAN,THOMAS OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700349

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 22CR 700349

** 54 COBB,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050578

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 050578

55 COBB,JOHN,EDWARD NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 700817

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 700817

56 COIPEL,GENESSIS,MILAGR FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702437

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ENNIS,D,F 22IF 702437

57 COLLINS,CHARLIE,STANLE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702901

58 COLLINS,MITCHEL,LEE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING WEATHERS,D 22CR 701749

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701749

59 COX,ANTIONETTE,DAWNSHA SPEEDING 052/35 ENNIS,D,F 22CR 704209

60 COX,DARRIN,JACOB NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704753

SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 22CR 704753

61 COX,MICHAEL,JOHN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 20CR 053230

62 CRAIG,NOAH,GORDON DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 702787

63 CRAIG,NOAH,GORDON DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 702095

UNSAFE PASSING YELLOW LINE ENNIS,D,F 21IF 702095

64 CROUCH,ANTHONY,MICHEAL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHADY,MASON 22CR 704448

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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65 CRUZ,KAWIKA,ANTONIO,KA DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 701225

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701225

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701225

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 22CR 701225

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701225

SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 22CR 701225

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 22CR 701225

66 CRUZ,KELVIN,OVIDIO NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 700663

SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 700663

67 CULBERTSON,THOMAS,EARV FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702940

68 DANIELS,CHRISTOPHER,JA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701731

SPEEDING 045/35 WEATHERS,D 22IF 701731

69 DAVIS,ALEXANDER,LEE SPEEDING 055/35 ENNIS,D,F 22CR 704546

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704546

70 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D 22CR 278403

EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D 22CR 278403

FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D 22CR 278403

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 22CR 278403

** 71 DENTON,DUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051050

72 DENTON,DUSTIN,MICHAEL WHILE HAVING A VALID CONCEALED WEATHERS,D 22CR 701751

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA WEATHERS,D 22CR 701751

73 DOMINGUEZ-ALMEIDA,ARIA SPEEDING 065/45 ONOFRIO,R,J 22CR 704657

74 DONAHUE,JACK,WILLIAM UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21IF 703302

FAIL TO OBEY RR SIGNAL ENNIS,D,F 21IF 703302

UNSAFE PASSING RR OR INTERSECT ENNIS,D,F 21IF 703302

UNINTENTIONAL LITTER <= 15 LB ENNIS,D,F 21IF 703302

75 DUNCAN,JUSTIN,DUANE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050366

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 050366

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE( ENNIS,D 22CR 050366

** 76 DUNCAN,JUSTIN,DUANE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700532

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700532

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700532

** 77 DUNN,JOHN,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 308591

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 308591

78 DUNN,JOHN,EDWARD DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704835

79 DUROCHER,ROBERT,STEVEN SPEEDING 053/35 ENNIS,D,F 21CR 701479

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701479

80 EASON,TIMOTHY,CHRIS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 21CR 705104

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 21CR 705104

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA Haymore,Mic 21CR 705104

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 21CR 705104

81 EASTERS,JENNIFER,ROSE- RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 22CR 704767

82 EDWIN-ESTUARDO,PALACIO WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 704725

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 704725

OPERATE VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 704725

NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 704725

83 ELSAYED,SHARIF,ADEL,AB FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702661

84 ERAZOROSALES,ERCILIA,G AID & ABET OPERATORS LIC VIOL ENNIS,D,F 22CR 704685

85 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 070/55 POWELL,S,J 17CR 704044

DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 17CR 704044

86 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,M 22CR 050731

87 EVANS,SAMANTHA,RAVEN SPEEDING 051/35 MANN,T 22CR 700168

DWLR NOT IMPAIRED REV MANN,T 22CR 700168

88 EVANS,SAMANTHA,RAVEN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 701326

89 EVANS,THOMAS,TILTON LITTERING NOT > 15 LBS Haymore,Mic 22CR 702729

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Haymore,Mic 22CR 702729

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 702729

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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RESISTING PUBLIC OFFICER Haymore,Mic 22CR 702729

WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 702729

90 FAIRCLOTH,FRANKLIN,TRE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700565

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700565

91 FARNUM,BRITNEY RENE ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 267744

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY HAYMORE,MIC 22CR 267744

RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 267744

INTOXICATED AND DISRUPTIVE HAYMORE,MIC 22CR 267744

DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 267744

ILLEGAL PARKING HAYMORE,MIC 22CR 267744

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE HAYMORE,MIC 22CR 267744

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,MIC 22CR 267744

92 FEGERT,CHASE,CARL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 705001

93 FERRELL,STEPHANIE,LYNN SPEEDING 060/45 ENNIS,D,F 22IF 700644

94 FIELDS,MIKAYLA,ANNE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704766

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704766

95 FINK,JASMINE,ELISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703299

SPEEDING 057/35 WEATHERS,D 22CR 703299

96 FISH,JAMES,BARRETT SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 703368

97 FITZGERALD,JEREMY,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704041

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704041

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704041

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704041

98 FONVILLE,TREMAINE,EDWA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704207

99 FOSTER,ALEXANDER,EDWAR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704770

** 100 FOSTER,ELIZABETH,D DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051157

101 FREDIANI,DAVID,JOHN DWLR LICENSE NOT RECLAIMED HAYMORE,D 22CR 000029

102 FRIESNER,KALEB,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 702070

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 22CR 702070

FAIL TO BURN HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 702070

103 FULP,MARY,KATHRYN SPEEDING 070/55 ENNIS,D,F 22IF 702833

104 GARNER,BRANDON,PAUL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 051435

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 051435

105 GARTNER,NICHOLAS,JOSEP FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 702876

106 GEARHART,GRETCHEN,LEAN A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704805

107 GENTRY,RICHARD,KISER SPEEDING 079/55 ONOFRIO,R,J 22CR 704658

108 GEORGE,JA'NAYA,LA'SHAY SPEEDING 074/55 ENNIS,D,F 22CR 704067

DRIVER

109 GEORGE,TIMOTHY MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286589

110 GIBSON,DAVEN,LEE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704768

111 GILLIKIN,ANSON,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704670

112 GONZALEZ,FREDY,GUSTAVO DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704778

113 GOODWIN,JACQUELINE,NIC EXPIRED/NO INSPECTION SHADY,MASON 22IF 702897

114 GRIFFIN,LLOYD,ELDON,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702900

115 GRIFFIN,ZACHARY,ISAIAH SPEEDING 092/55 ENNIS,D,F 21CR 703941

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703941

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 21CR 703941

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 21CR 703941

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703941

FAILURE TO DIM LIGHTS MEET VEH ENNIS,D,F 21CR 703941

** 116 GRUBE,PETER,AUSTIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050571

117 HADDEN,STACEY,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702027

118 HALE,THOMAS,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050639

NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D 22CR 050639

119 HALL,GARRY,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702757

120 HANNAN,ROBERT,MALEKE DWLR NOT IMPAIRED REV CASNER,S,M 21CR 703547

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CASNER,S,M 21CR 703547

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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SPEEDING 060/45 CASNER,S,M 21CR 703547

121 HANNAN,ROBERT,MALEKE DWLR NOT IMPAIRED REV MORRISON,T, 21CR 704196

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MORRISON,T, 21CR 704196

UNSAFE TIRES MORRISON,T, 21CR 704196

SPEEDING 070/55 MORRISON,T, 21CR 704196

122 HANNAN,ROBERT,MALEKE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 704387

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 704387

123 HANSEN,JENNIFER,NICOLE SIMPLE ASSAULT BRUNO,T 22CR 701056

INJURY TO PERSONAL PROPERTY BRUNO,T 22CR 701056

124 HARKLEY,RENEE,MURRELL FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,D,F 22IF 702810

125 HART,STEPHANIE,LYNN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702028

126 HARVEY,STEPHANIE,ANN SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 21CR 702759

127 HATCH,BRIANNA,NICOLE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 703828

128 HAWKINS,YADIRA,JASMINE DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 050648

SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22CR 050648

129 HEADINGTON,GUSTAVO,ALB EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG CLIFTON,D,L 22CR 701924

EXPIRED/NO INSPECTION CLIFTON,D,L 22CR 701924

130 HENDERSON,PETER,EDWARD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702712

131 HENSON,FREDERICK,NELSO EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22IF 702769

132 HERNANDEZ,EMILY,GRACE SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 21CR 704906

133 HETZEL,PAUL,BYRON SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 704893

134 HIBBERT,KIMSHALA,ADRIE SPEEDING 050/35 ENNIS,D,F 22IF 702912

** 135 HIGHT,ROBERT,EDWARD DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 21CR 052400

136 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,D 21CR 000717

137 HIGHT,ROBERT,EDWARD,II POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA HAYMORE,D 21IF 000134

138 HINSON,ADAM TAYLOR DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 000605

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER HAYMORE,MIC 22CR 000605

139 HINSON,JODIANN OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700287

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 22CR 700287

** 140 HODGE,RONALD,GRAY,III DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 051472

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HAYMORE,M 22CR 051472

141 HODGE,RONALD,GRAY,III DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS Haymore,Mic 22IF 701627

142 HOMA,COREY,LAWRENCE DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700724

** 143 HOWARD,JASON,JON DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 052760

AGGRESSIVE DRIVING WEATHERS,D 21CR 052760

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 21CR 052760

** 144 HUCKS,MIKAIL,LELAND DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 701196

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D,F 21CR 701196

145 HUCKS,MIKAIL,LELAND RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ENNIS,D,F 21CR 701197

SPEED IN EXCESS OF 55 MPH ENNIS,D,F 21CR 701197

146 HUCKS,MIKAIL,LELAND DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 701198

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 701198

147 HUCKS,MIKAIL,LELAND FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 21IF 700819

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 700819

148 HUDSON,BRIAN,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 704724

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 704724

149 HUDSON,ETHAN,PAUL SPEEDING 080/50 ENNIS,D,F 22CR 702007

150 HUDSON,JUNIUS,TIMOTHY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702812

151 HUMPHRIES,WALTER,DOUGL SPEEDING 051/35 WEATHERS,D 22CR 703862

** 152 HUNTER,JACK,WAYNE,JR OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 702201

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 702201

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702201

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 702201

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702201

153 HUNTER,JACK,WAYNE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 22CR 703437

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG FERREIRA,P 22CR 703437

154 ICENHOUR,JEFF,DAVID SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 22CR 704584

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

155 JARRETT,JOSHUA,TURNER DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704864

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704864

** 156 JESKE,MARLEY,LYN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 303553

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 303553

157 JOHNSON JR ,WILLIAM GE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 286828

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER HAYMORE,MIC 22CR 286828

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA HAYMORE,MIC 22CR 286828

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,MIC 22CR 286828

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC HAYMORE,MIC 22CR 286828

158 JOHNSON,CORNELIUS DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 21CR 000928

** 159 JOHNSON,CORNELIUS,JR DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052447

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052447

160 JOHNSON,CORNELIUS,JR EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 703344

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21IF 703344

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 21IF 703344

161 JOHNSON,MICHELLE,HUNEY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 700671

162 JOHNSON,NICHOLAS,DANIE SPEEDING 058/35 WEATHERS,D 22CR 704652

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 704652

163 JONES,CARL,ANTONIO,JR SPEEDING 073/55 ENNIS,D,F 22CR 704878

164 JONES,CORNELIUS DEANGE DWLR NOT IMPAIRED REV HAYMORE,MIC 22CR 283464

RESISTING PUBLIC OFFICER HAYMORE,MIC 22CR 283464

165 JOYCE,BOBBIE,A FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702758

166 KELLEY,ELIZABETH ANN DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,MASON 22CR 000542

167 KENNEDY,CHELSEA,FREEMA HANDICAPPED PARKING VIOLATION SHADY,MASON 22IF 702370

168 KENNEY,ALDEN,RYAN FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 22IF 702527

169 KEPPIE,NATHANIEL,JAMES SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 704715

170 KIGHT,JANIE,JOLEANE WINDOW TINTING VIOL Haymore,Mic 22CR 704576

171 KIRALY,KEVEN,DOUGLAS UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH ENNIS,D,F 22IF 701487

** 172 KNORR,MICHELLE,RENE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051733

173 KOERNER,MORGAN,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051213

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051213

** 174 KURZONTKOWSKI,CHELCIE, DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 21CR 053078

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT SHADY,M 21CR 053078

175 LARARODRIGUEZ,BERNARDI RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 704785

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704785

176 LEWIS,DARIAN,JASHUAN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 700286

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700286

RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D,F 22CR 700286

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 700286

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 700286

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 700286

177 LEWIS,DARLA,SUE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 297202

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 297202

178 LEWIS,DARLA,SUE SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 22CR 704669

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704669

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704669

179 LEWIS,NOAH,ALAN NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 704784

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT WEATHERS,D 22CR 704784

180 LEWIS,YASMINE,SHANTEL, NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21CR 704247

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 704247

FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 21CR 704247

181 LIPE,DAVID,WATSON DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704003

182 LITTLE,WARNER,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050498

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 050498

183 LOCKLEAR,ALLEN,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 20CR 050555

SPEEDING 056/45 WEATHERS,D 20CR 050555

184 LOCUS,AMANDA,LYDIA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 702844

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

AID & ABET OPERATORS LIC VIOL Haymore,Mic 22CR 702844

185 LUDWIG,NATHANIEL,ELI DRIVING WHILE IMPAIRED SCOTT,S 22CR 051239

EXCEEDING POSTED SPEED SCOTT,S 22CR 051239

186 LUDWIG,NATHANIEL,ELI FAIL MAINTAIN LANE CONTROL SCOTT,S 22IF 701286

** 187 MACKLIN,JOSHUA ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 254014

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ENNIS,D 22CR 254014

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 254014

188 MANN,ERICKA,RENEE FOLLOWING TOO CLOSELY Haymore,Mic 22IF 701915

189 MARROQUIN RAMOS,BERNAV DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051742

190 MARROQUINRAMOS,BERNAVI NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 703370

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703370

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703370

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22CR 703370

191 MARTIN,TREVA,GANTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 22CR 704783

192 MASSANAOMAR,CARLOS,ALE EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22IF 702911

193 MCCALLUM,DARIUS,JUSTIN WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 704933

EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22CR 704933

194 MCCRACKEN,ANDREW,DAVID RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Haymore,Mic 22CR 705061

UNSAFE PASSING YELLOW LINE Haymore,Mic 22CR 705061

** 195 MCDANIEL,BRADEN,KYLE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 051058

DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051058

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 051058

196 MCDANIEL,BRADEN,KYLE EXCEEDING POSTED SPEED WEATHERS,D 22IF 701028

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 701028

** 197 MCDONOUGH,ALAN,C,JR DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 051566

198 MCGEE,TANNER,CREIGHTON SPEEDING 051/35 ENNIS,D,F 22CR 704702

199 MCGONIGAL,ASHLEY,NICOL USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR WEATHERS,D, 20CR 702734

DWLR NOT IMPAIRED REV WEATHERS,D, 20CR 702734

200 MERRELL,RYAN,MCKEITHAN DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704979

** 201 MILLS,STACY,PARKER RESISTING PUBLIC OFFICER BRUNO,T 22CR 050060

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BRUNO,T 22CR 050060

202 MINELLI,DONNA,POLIZZI SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22IF 702438

203 MITCHELL,LUKE,MACLAIN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ONOFRIO,R,J 22IF 702797

204 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050474

205 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED WEATHERS,D, 21CR 700766

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WEATHERS,D, 21CR 700766

206 MOBLEY,SPENCER,PHILLIP POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D, 21CR 700767

207 MODLIN,PAULA,JEAN RESISTING PUBLIC OFFICER Haymore,Mic 22CR 702365

NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702365

208 MORALESMENDEZ,BLANCA,E DWLR NOT IMPAIRED REV ONOFRIO,R,J 22CR 703045

209 MORALESMENDEZ,BLANCA,E NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704357

210 MOSS,WILLIAM,COBB,JR CITY/TOWN VIOLATION (M) Haymore,Mic 22CR 704226

211 MUJALLI,RAMZEY,HASSAN SPEEDING 064/35 Alexander,G 22CR 704197

212 MULLINS,DYLAN,MCNAIR SPEEDING 078/55 ENNIS,D,F 22CR 704043

213 MURRAY,KELLY,RAY,JR DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704578

214 MURRELL,NATASHA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704182

215 NATALE,CHRISTINA,OSULL FAILURE TO REDUCE SPEED ENNIS,D,F 22IF 700379

216 NEWSOME,CHRISTINE,ELAI DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703198

217 NICHOLS,THOMAS LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 286487

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 286487

218 NICHOLS,THOMAS,LEE NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704463

** 219 OBRIEN,SEAN,PATRICK SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 700613

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 700613

220 OBRIEN,SEAN,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700615

221 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED SHADY,M 22CR 050609

222 ORTIZ-MACIAS,JAZON ALA DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 287353

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 HAYMORE,MIC 22CR 287353

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXCEEDING POSTED SPEED HAYMORE,MIC 22CR 287353

DRIVE LEFT OF CENTER HAYMORE,MIC 22CR 287353

EXPIRED OPERATORS LICENSE HAYMORE,MIC 22CR 287353

223 ORTIZ,BRANDON,AXEL SPEEDING 071/55 ENNIS,D,F 22CR 704181

224 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 700247

EXPIRED/NO INSPECTION Haymore,Mic 22CR 700247

225 OSBORNE,FRANKIE,ALLEN, DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 700248

226 OSBORNE,KERRY,VAN,JR SPEEDING 062/45 ENNIS,D,F 22CR 704066

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704066

227 OSBORNE,RASHAD,MONTEZI FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,D,F 22IF 702853

228 PARGETER,JASON,MICHAEL UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22IF 701683

229 PARKER,PAULA,JEAN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 703189

230 PARKES,DUSTIN,BRIAN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051353

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 051353

231 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 700993

232 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 700994

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ENNIS,D,F 21CR 700994

233 PAVY,HALEIGH,ELIZABETH DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 21CR 700996

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D,F 21CR 700996

234 PENNY,NINA,DEVONE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 704836

AID&ABET DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704836

235 PETROWSKI,TAMMY,MILLIC OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 704701

236 PHARES,KRISTEN,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704802

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704802

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704802

237 PHILLIPS,LARK,RENEE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704300

** 238 PHILLIPS,RICHARD,CLAY DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 051172

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 21CR 051172

239 PHILLIPS,RICHARD,CLAY POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ WEATHERS,D 21CR 702194

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WEATHERS,D 21CR 702194

NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 21CR 702194

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WEATHERS,D 21CR 702194

240 PINER,JESSICA,DAWN DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705059

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER Haymore,Mic 22CR 705059

241 PLENDERLEITH,SHANE,M DRIVING WHILE IMPAIRED WALLACE,R,L 07CR 052357

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WALLACE,R,L 07CR 052357

242 POPIELARCZYK,LANDON,LE DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 702068

** 243 PORRO,AVERY,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051473

FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 22CR 051473

244 PORRO,AVERY,MICHAEL WINDOW TINTING VIOL WEATHERS,D 22CR 702735

245 POWELL,MATTHEW,COLE,MA DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 702203

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 702203

246 PRIDGEN,HANNAH,LYNN FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 22IF 702345

DRIVER

247 QUINONEZMEDINA,DANIELA SPEEDING 054/35 WEATHERS,D 22CR 703911

248 QUIROZ,LUIS,ELISEO SPEEDING 050/35 WEATHERS,D 22IF 702791

249 RAMOS-ARIAS,ROCIO,DEL, NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704738

250 REDD,NANCY PERMIT AGENT/EMP TO VIOLATE UN MURPHY,G 21CR 000138

VIOL PROVISIONS OF GOV ORDER MURPHY,G 21CR 000138

251 REID,SUZANNA,PAIGE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 22CR 701963

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D,F 22CR 701963

252 REISINGER,ZACHARY,D DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 050143

DRIVE WRONG WAY-ONE WAY DOT HAYMORE,M 22CR 050143

253 REYEZ,CERINO,GARCIA CRUELTY TO ANIMALS(M) SHADY,MASON 22CR 703547

254 RIGSBEE,AIDAN,RHYS LIC/PRMIT TIME LIMIT VIOL

SPEEDING 048/35 WEATHERS,D 22CR 700087

255 RIVERS,JACOBE,DEANDRE SPEEDING 069/55 ENNIS,D,F 22IF 702494

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

256 ROBERTSON,SUSAN,CORRIN SPEEDING 065/35 WEATHERS,D 22CR 703435

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703435

257 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701128

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 22CR 701128

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701128

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701128

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701128

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 ENNIS,D,F 22CR 701128

** 258 SAAL,SCHEY,CAMERON DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 051156

259 SAAL,SCHEY,CAMERON FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS WEATHERS,D 21CR 702169

FAIL TO DIM HEADLAMPS WEATHERS,D 21CR 702169

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 21CR 702169

260 SAIN,MEGAN,NICOLE SPEEDING 072/55 ENNIS,D,F 22CR 704299

261 SANDERS,MICHAEL,RAY,JR SPEEDING 047/35 WEATHERS,D 22IF 701284

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER WEATHERS,D 22IF 701284

262 SAUSVILLE,KITSIA,ANNA SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 704585

NO OPERATORS LICENSE WEATHERS,D 22CR 704585

263 SCHMITZ,JEREMY,EARL SPEEDING 074/55 ENNIS,D,F 22CR 701731

264 SEMPLE,MARY,ANN UNSAFE MOVEMENT Haymore,Mic 21IF 703806

265 SEYMOUR,MAUREEN,QUINN CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG Haymore,Mic 22CR 704004

PERMIT OPERATION VEH NO INS Haymore,Mic 22CR 704004

266 SHARPE,CHARLES,D DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 704769

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704769

IMPROPER BACKING ENNIS,D,F 22CR 704769

267 SHEARIN,DEAGAN,RAY NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 702512

268 SHEARIN,ERICA,BAILEY A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704427

** 269 SIMMONS,EDWARD,BARDIN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051901

270 SIMPSON,DYLAN,JEREMY SPEEDING 067/45 ENNIS,D,F 22CR 704545

271 SIMPSON,ROBERT,EDWARD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702811

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 22IF 702811

272 SIMS,CRYSTAL,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703940

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 21CR 703940

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ENNIS,D,F 21CR 703940

273 SINGLETARY JR ,ELLIS J DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 285750

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,DAVID 22CR 285750

274 SINGLETARY,ELLIS,JEROM DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704426

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704426

275 SLOAN,SARAH,CRISSMAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SHADY,MASON 22CR 704876

** 276 SMITH,LINWOOD,EARL DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051730

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 22CR 051730

277 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR IMPAIRED REV MANNON,K 21CR 703450

278 SPIVEY,WILLIAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701669

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 701669

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 701669

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 701669

** 279 SPROUSE,MARIE,MARGARET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051738

280 STEMLER,DENISE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 705259

281 STEPHENS,BRIANNA,LEIGH A&A DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704668

282 STEWART,JERRELL,LESHAW DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704063

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704063

283 STONE,BRENDAN,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052024

284 STONE,BRENDAN,SCOTT UNSAFE MOVEMENT ENNIS,D,F 21IF 702703

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 21IF 702703

285 STOWE,JENNIFER,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050658

SPEEDING 070/55 ENNIS,D 22CR 050658

286 STOWE,JENNIFER,HELEN POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 700961

287 STRICKLAND,ASHTON,GREY SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 703111

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10

COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

288 STRICKLAND,JAMES,FRANK DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,DAVID 22CR 289523

289 STRICKLAND,JAMES,FRANK POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 704540

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 704540

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 704540

290 STRICKLAND,SEBASTIAN,J SIMPLE AFFRAY SHADY,MASON 22CR 703110

291 SUTTON,SANTANA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D,F 22CR 701171

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ENNIS,D,F 22CR 701171

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701171

292 SUTTON,SANTANA SPEEDING 067/45 LEWIS,C 22CR 702629

293 SWINK,CHELSEE,ANN INJURY TO REAL PROPERTY BRUNO,T 22CR 701055

294 SWITZER,PHILLIP,TREY NO OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 22CR 704687

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704687

295 TALBOT,CHRISTOPHER,ALL EXCEEDING POSTED SPEED ENNIS,D,F 22IF 702770

296 TAYLOR,ALEXIS,NICOLE AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 21CR 701956

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 701956

EXPIRED/NO INSPECTION WEATHERS,D 21CR 701956

297 TAYLOR,ANDERSON,BENNET DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 050412

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE ENNIS,D 22CR 050412

298 TAYLOR,BRAXTON,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 704465

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 704465

IMPROPER MUFFLER ENNIS,D,F 22CR 704465

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704465

299 TAYLOR,BRAXTON,RAY SPEEDING 050/35 ENNIS,D,F 22IF 702714

** 300 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 22CR 051120

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D 22CR 051120

301 TAYLOR,DOUGLAS,STEVEN, POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701894

302 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701129

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ENNIS,D,F 22CR 701129

DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 701129

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 701129

303 TAYLOR,RALPH,MICHAEL,J DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702463

304 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN DWLR IMPAIRED REV ENNIS,D,F 20CR 704684

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 20CR 704684

305 TAYLOR,RICHARD,ADRAIN FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ENNIS,D,F 20CR 704685

306 TAYLOR,TAMMY,CASSELL POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22IF 700637

307 TEROD,JOAN,JOSUE-AGUIL NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702958

DRIVE LEFT OF CENTER Haymore,Mic 22CR 702958

308 THOMPSON,ROBERT,ARTHUR AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ENNIS,D,F 22CR 703335

309 THORNE,DAVID JEFF DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,MIC 22CR 284024

UNSAFE PASSING YELLOW LINE HAYMORE,MIC 22CR 284024

310 TIRADO,MATTHEW,ZACHARY SPEEDING 075/55 ENNIS,D,F 22CR 704739

311 TORBUSH,DANIEL,MARTIN DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 053087

312 TORBUSH,DANIEL,MARTIN, RESISTING PUBLIC OFFICER WEATHERS,D 21CR 705497

SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 21CR 705497

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 705497

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 705497

313 TRAINOR,JENNIFER,LEE SPEEDING 071/45 LEWIS,C 21CR 705060

** 314 TRIMBLE,JEFFREY,LEE UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO REAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

INJURY TO PERSONAL PROPERTY ENNIS,D,F 22CR 702511

DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D,F 22CR 702511

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 702511

315 TRIPP,FELICIA,FAYE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703064

OPERATE VEH NO INS ENNIS,D,F 21CR 703064

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703064

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 11

COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

316 TRUAX,MATTHEW,WAYNE SPEEDING 051/35 KARASINSKI, 22CR 702582

317 TRUAX,MATTHEW,WAYNE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 702882

318 TRUAX,MATTHEW,WAYNE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22IF 701985

319 TURNER,CHRISTIAN,FUNTA DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,T,L 19CR 705139

OPERATE VEH NO INS BRUNO,T,L 19CR 705139

** 320 TURRONE,KATHARINE,MORR DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 051300

321 UMILE,TYLER,JAMES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 20CR 052944

322 UMILE,TYLER,JAMES SPEEDING 055/45 WEATHERS,D, 20CR 703922

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA WEATHERS,D, 20CR 703922

323 VALLECILLOLOZANO,NAHUN SPEEDING 076/55 ENNIS,D,F 22CR 704208

324 VANDERDECKER,JONATHAN, SPEEDING 065/45 ENNIS,D,F 22CR 704092

325 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704804

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704804

326 VOGELSONG,MAKYA,ELIZAB DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704604

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 704604

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22CR 704604

327 VON THADEN,JOHN,ANDREW SECOND DEGREE TRESPASS HAYMORE,M 22CR 051885

328 VON THADEN,JOHN,ANDREW INJURY TO PERSONAL PROPERTY HAYMORE,M 22CR 052014

329 VON THADEN,JOHN,ANDREW INDECENT EXPOSURE HAYMORE,MIC 22CR 303923

** 330 VONTHADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HAYMORE,M 22CR 052012

FAIL TO REPORT ACCIDENT HAYMORE,M 22CR 052012

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYMORE,M 22CR 052012

** 331 VONTHADEN,JOHN,ANDREW RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD HAYMORE,M 22CR 052013

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HAYMORE,M 22CR 052013

332 WALLACE,LATRELL,D'ANDR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704064

** 333 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE ESTEP,TIMOT 22CR 316801

334 WELLS,JOSHUA,PHILLIP FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Haymore,Mic 22CR 701512

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Haymore,Mic 22CR 701512

335 WELLS,JOSHUA,PHILLIP SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Haymore,Mic 22CR 701513

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Haymore,Mic 22CR 701513

336 WERTMAN,LEIGH,ELIZABET SPEEDING 052/35 WEATHERS,D 22CR 704892

337 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV SHADY,M,V 21CR 701648

338 WILCOX,CALEB,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702768

339 WILCOX,ZACHARY,MARK FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT ENNIS,D,F 22IF 702771

340 WILKINS,MELISSA,NICHOL FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT ENNIS,D,F 22IF 701680

341 WILLARD,ROBERT,ALSTON, FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ENNIS,D,F 22IF 702852

** 342 WILLIAMS,DANIEL,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 050622

343 WILLIS,CHRISTOPHER,DAN SPEEDING 090/55 POWELL,S,J 22CR 701473

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER POWELL,S,J 22CR 701473

344 WILLIS,STACY,DEE DRIVING WHILE IMPAIRED ENNIS,D 21CR 052270

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ENNIS,D 21CR 052270

345 WILLIS,STACY,DEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703973

346 WINN,TOBY,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703785

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC ENNIS,D,F 22CR 703785

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 22CR 703785

347 WOOLARD,LARRY,ONEAL,II DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 704709

348 WOOTTON,JOSEPH,CHARLES DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 21CR 050786

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 050786

349 WOOTTON,JOSEPH,CHARLES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WEATHERS,D 21CR 701627

SPEEDING 053/45 WEATHERS,D 21CR 701627

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WEATHERS,D 21CR 701627

350 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700154

351 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 064/50 ENNIS,D,F 21CR 700680

DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 700680

352 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 700982

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 700982

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 700982

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 12

COURT DATE: 11/03/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

353 YANCEY,GREGORY,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 701348

354 YANCEY,GREGORY,LEE SPEEDING 068/55 ENNIS,D,F 21IF 702277

EXPIRED OPERATORS LICENSE ENNIS,D,F 21IF 702277

355 YELVERTON,MICHAEL,DEAN NO OPERATORS LICENSE Haymore,Mic 22CR 702845

** 356 YOUNG,AUSTIN,JACOB DRIVING WHILE IMPAIRED WEATHERS,D 22CR 052008

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WEATHERS,D 22CR 052008

357 YOUNG,AUSTIN,JACOB RESISTING PUBLIC OFFICER WEATHERS,D 22CR 703578

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 703578

DWLR IMPAIRED REV WEATHERS,D 22CR 703578

FOLLOWING TOO CLOSELY WEATHERS,D 22CR 703578

358 ZAHND,RHYS,CONNER POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BRUNO,TRACY 22CR 313748

MISDEMEANOR LARCENY BRUNO,TRACY 22CR 313748

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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