carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 AJAEB,NICOLE,MICHELLE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 052960

2 ALLEN,LILLY,MARIAH SPEEDING 070/55 WILLIAMS,B 22IF 701144

3 ALVARADOGAMEZ,CARLOS,A DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704728

4 ARBEGAST,CONNER NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 702714

5 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 22CR 051655

RESISTING PUBLIC OFFICER ALEXANDER,G 22CR 051655

6 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP MISDEMEANOR LARCENY PADGETT,T 22CR 701866

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 22CR 701866

7 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 702976

SPEEDING 050/35 PADGETT,T 22CR 702976

8 BRISCOE,LAVONNE,A ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) TAYLOR,L 21CR 051934

9 BROCK,JACOB,DAVID SPEEDING 076/55 PADGETT,T 22CR 702985

10 BROOKS,JOSHUA,ANTHONY HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM PADGETT,T 22CR 701515

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PADGETT,T 22CR 701515

** 11 BROWN,OLIVIA,GRACE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 051386

12 BROWN,OLIVIA,GRACE CONSUME ALC BY

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 702630

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 702630

13 CHAMBERS,WAYNE,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 703786

14 CLOUGHER,MICHAEL CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 22CR 702112

15 COATS,MARY,MARGARET CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 22CR 702109

16 CONWAY,STEVEN,LEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701565

17 CORWIN,JULIUS,ELIJAH FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22IF 701242

18 COURTNEY,JOHN,ARTHUR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704191

DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704191

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704191

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704191

19 COURTNEY,JOHN,ARTHUR AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705247

FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT TAYLOR,C,A 21CR 705247

20 CURTIS,SEAN,DERRELL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 701773

21 DANIELS,TIANA,RENEE EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 701113

** 22 DAVIS,CHRISTOPHER RAY INTOXICATED AND DISRUPTIVE MAULSHAGEN, 22CR 256063

23 DEBENEDETTE,PATRICK INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD 21CR 000512

24 DOMEL,DAVID,ANTHONY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 703332

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 703332

25 DONAHUE,JACK,WILLIAM MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 21CR 000618

26 ERVIN,DONNA,MARIE NO LIABILITY INSURANCE PADGETT,T 22CR 703330

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG PADGETT,T 22CR 703330

27 FLORES,JESUS,CARPETERA NO OPERATORS LICENSE PARKS,J 22CR 000461

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PARKS,J 22CR 000461

28 FULCHER,CORY,FRANKLIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NEWMAN,S,H, 18CR 701962

29 FULCHER,CORY,FRANKLIN DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 19CR 051353

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PADGETT,T 19CR 051353

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PADGETT,T 19CR 051353

30 FULCHER,CORY,FRANKLIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FULCHER,ELE 19CR 051374

31 FULCHER,CORY,FRANKLIN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 702248

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 08/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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32 GERAGHTY,ALLISON SIMPLE ASSAULT WESLEY,SARA 22CR 051155

33 GUTHRIE,BRYAN,MICHAEL ASSAULT AND BATTERY HALE,THOMAS 22CR 051039

34 GUTHRIE,WALTER,JOHN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HALE,THOMAS 22CR 051040

35 GUZMAN,ERNESTO,AVELAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 22CR 701132

36 GUZMAN,ERNESTO,AVELAR OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 22CR 701140

37 HAAC,CLIFF CYBERSTALKING OHMER,DANIA 22CR 051728

38 HEDRICK,AMBER,NICOLE EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 700741

39 HERRIN,RAYNE,THORNE EXPIRED OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22IF 701079

40 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C,R 20CR 700390

41 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 21CR 000481

42 HESTER,JAMES,ARTHUR WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 21CR 703076

DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 703076

43 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000245

44 HINES,GRAY,TAYLOR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) RUFRA,J 22CR 051363

RESISTING PUBLIC OFFICER RUFRA,J 22CR 051363

45 HODGE,CHRISTOPHER SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 21CR 050913

46 HODGE,CHRISTOPHER,ALAN SECOND DEGREE TRESPASS PADGETT,T,A 21CR 701677

47 HOLOWITI,MICAH,SHAUN ASSAULT AND BATTERY MUROSKY,CHA 21CR 052173

COMMUNICATING THREATS MUROSKY,CHA 21CR 052173

48 HOUSTON,TYLER SIMPLE ASSAULT TUCCI,JACOB 22CR 051141

** 49 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED MAULSHAGEN, 21CR 052906

50 JONES,DAVID,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 703219

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 703219

51 JONES,TUCKER,PAUL DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 702341

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 702341

OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE WEATHERS,D 22CR 702341

LIC/PRMT VIOL OTH RSTRCTN

52 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701083

53 LAROCCA,CHRISTOPHER,MI HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM PADGETT,T 22CR 700253

FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 22CR 700253

54 LEWIS,NATHANIEL,CLARK DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702068

55 LOPEZ MORIN,MARIA,GUAD DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 050403

56 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 700603

EXCEEDING POSTED SPEED PADGETT,T 22CR 700603

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22CR 700603

57 LUCAS,KALEB,MICHAEL CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 22CR 702113

58 MARTINEZ-CRUZ,JAVIER NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 703804

UNSAFE MOVEMENT PADGETT,T 22CR 703804

FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 22CR 703804

59 MARTINEZ,LUCIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL DUKES,SAMAN 22CR 050359

60 MILLER,MATTHEW,THOMAS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEPHENS,M 22CR 700717

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 700717

61 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE SIMPLE ASSAULT MASON,KRIST 21CR 053024

62 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE INJURY TO PERSONAL PROPERTY ROBINSON,T 21CR 705347

63 MORROW,CAMERON,THOMAS SPEEDING 060/45 ONOFRIO,R,J 22IF 701170

64 NELSON,SHARMAN,LEIGH SPEEDING 033/20 PADGETT,T 22IF 701927

65 NEWMAN,PRESTON,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 051304

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 PADGETT,T 22CR 051304

66 ONEAL,DOUGLAS,MACARTHU FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22IF 701911

67 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA SPEEDING 054/35 PADGETT,T 22CR 701350

68 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 700654

69 PACE,JOSEPH,ROSARIO MISDEMEANOR LARCENY HOLMES,ROBI 22CR 050784

INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOLMES,ROBI 22CR 050784

70 PARTINGTON,COURTNEY,LE SPEEDING 072/55 PADGETT,T 22CR 701752

71 PHILLIPS,JENNIFER,LEIG NO LIABILITY INSURANCE PADGETT,T 22CR 703220

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG PADGETT,T 22CR 703220

72 PINER,MIRANDA,DAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 050785

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 08/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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ASE 73 POPIELARCZYK,LANDON,LE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 21CR 701737

74 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315

75 REDIN,GUSTAF,MICHAEL CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 22CR 702114

76 RESTO,FRANCES,N CONSUME ALC BY 19/20 Haymore,Mic 22CR 700668

77 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 22CR 703333

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 22CR 703333

78 ROCHELLE,RICHARD,RYAN ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050727

79 ROGERS,STEPHANIE,LYNN INJURY TO REAL PROPERTY PADGETT,T 22CR 050973

INJURY TO PERSONAL PROPERTY PADGETT,T 22CR 050973

80 SEGURA,FELIPE NO OPERATORS LICENSE KILUK,R 22CR 700870

81 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 21CR 704879

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 21CR 704879

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 704879

EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 704879

82 TURNER,CHRISTIAN,FUNTA DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,T,L 19CR 705139

OPERATE VEH NO INS BRUNO,T,L 19CR 705139

83 TURNER,CHRISTIAN,FUNTA DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705065

84 VANICEK,RONNIE,DONNELL SPEEDING 063/45 PADGETT,T 22CR 701620

85 WHEELER,COLEMAN,RAY SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 21CR 704910

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 704910

86 YANCEY,KERRI,CHRISTINE BREAKING OR ENTERING (M) SUGGS,DERRI 22CR 700025

SPA 87 YANEZ,OSCAR,ADAN DRIVING WHILE IMPAIRED O'CONNOR,K 19CR 051162

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) O'CONNOR,K 19CR 051162

88 YANEZ,OSCAR,ADAN SPEEDING 080/45 O'CONNOR,K, 19CR 701893

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD O'CONNOR,K, 19CR 701893

89 YANEZ,OSCAR,ADAN NO OPERATORS LICENSE O'CONNOR,K, 19CR 701894

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST O'CONNOR,K, 19CR 701894

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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