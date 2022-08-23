DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 AJAEB,NICOLE,MICHELLE SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL REYNOLDS,LE 21CR 052960
2 ALLEN,LILLY,MARIAH SPEEDING 070/55 WILLIAMS,B 22IF 701144
3 ALVARADOGAMEZ,CARLOS,A DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 704728
4 ARBEGAST,CONNER NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 702714
5 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 22CR 051655
RESISTING PUBLIC OFFICER ALEXANDER,G 22CR 051655
6 BELL,CHRISTOPHER,JOSEP MISDEMEANOR LARCENY PADGETT,T 22CR 701866
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PADGETT,T 22CR 701866
7 BISTRITZ,MORGAN,MICHEL DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 702976
SPEEDING 050/35 PADGETT,T 22CR 702976
8 BRISCOE,LAVONNE,A ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) TAYLOR,L 21CR 051934
9 BROCK,JACOB,DAVID SPEEDING 076/55 PADGETT,T 22CR 702985
10 BROOKS,JOSHUA,ANTHONY HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM PADGETT,T 22CR 701515
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PADGETT,T 22CR 701515
** 11 BROWN,OLIVIA,GRACE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D 22CR 051386
12 BROWN,OLIVIA,GRACE CONSUME ALC BY
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 702630
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA ENNIS,D,F 22CR 702630
13 CHAMBERS,WAYNE,HAROLD DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 22CR 703786
14 CLOUGHER,MICHAEL CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 22CR 702112
15 COATS,MARY,MARGARET CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 22CR 702109
16 CONWAY,STEVEN,LEE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ENNIS,D,F 22CR 701565
17 CORWIN,JULIUS,ELIJAH FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22IF 701242
18 COURTNEY,JOHN,ARTHUR FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG TAYLOR,C,A 21CR 704191
DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 704191
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 704191
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION TAYLOR,C,A 21CR 704191
19 COURTNEY,JOHN,ARTHUR AID&ABET DWLR IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 705247
FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT TAYLOR,C,A 21CR 705247
20 CURTIS,SEAN,DERRELL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 701773
21 DANIELS,TIANA,RENEE EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 701113
** 22 DAVIS,CHRISTOPHER RAY INTOXICATED AND DISRUPTIVE MAULSHAGEN, 22CR 256063
23 DEBENEDETTE,PATRICK INTOXICATED AND DISRUPTIVE HATFIELD 21CR 000512
24 DOMEL,DAVID,ANTHONY,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 703332
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 703332
25 DONAHUE,JACK,WILLIAM MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 21CR 000618
26 ERVIN,DONNA,MARIE NO LIABILITY INSURANCE PADGETT,T 22CR 703330
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG PADGETT,T 22CR 703330
27 FLORES,JESUS,CARPETERA NO OPERATORS LICENSE PARKS,J 22CR 000461
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT PARKS,J 22CR 000461
28 FULCHER,CORY,FRANKLIN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NEWMAN,S,H, 18CR 701962
29 FULCHER,CORY,FRANKLIN DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 19CR 051353
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD PADGETT,T 19CR 051353
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) PADGETT,T 19CR 051353
30 FULCHER,CORY,FRANKLIN UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH FULCHER,ELE 19CR 051374
31 FULCHER,CORY,FRANKLIN DWLR IMPAIRED REV PADGETT,T,A 19CR 702248
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 08/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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32 GERAGHTY,ALLISON SIMPLE ASSAULT WESLEY,SARA 22CR 051155
33 GUTHRIE,BRYAN,MICHAEL ASSAULT AND BATTERY HALE,THOMAS 22CR 051039
34 GUTHRIE,WALTER,JOHN ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON HALE,THOMAS 22CR 051040
35 GUZMAN,ERNESTO,AVELAR A&A DWLR NOT IMPAIRED REV KILUK,R 22CR 701132
36 GUZMAN,ERNESTO,AVELAR OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 22CR 701140
37 HAAC,CLIFF CYBERSTALKING OHMER,DANIA 22CR 051728
38 HEDRICK,AMBER,NICOLE EXCEEDING POSTED SPEED MAULSHAGEN, 22IF 700741
39 HERRIN,RAYNE,THORNE EXPIRED OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22IF 701079
40 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C,R 20CR 700390
41 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV NICHOLS,J 21CR 000481
42 HESTER,JAMES,ARTHUR WINDOW TINTING VIOL PADGETT,T 21CR 703076
DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 703076
43 HESTER,JAMES,ARTHUR DWLR NOT IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000245
44 HINES,GRAY,TAYLOR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) RUFRA,J 22CR 051363
RESISTING PUBLIC OFFICER RUFRA,J 22CR 051363
45 HODGE,CHRISTOPHER SECOND DEGREE TRESPASS ALEXANDER,G 21CR 050913
46 HODGE,CHRISTOPHER,ALAN SECOND DEGREE TRESPASS PADGETT,T,A 21CR 701677
47 HOLOWITI,MICAH,SHAUN ASSAULT AND BATTERY MUROSKY,CHA 21CR 052173
COMMUNICATING THREATS MUROSKY,CHA 21CR 052173
48 HOUSTON,TYLER SIMPLE ASSAULT TUCCI,JACOB 22CR 051141
** 49 ILUNGA,MONIC,ANITA DRIVING WHILE IMPAIRED MAULSHAGEN, 21CR 052906
50 JONES,DAVID,ALLEN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 22CR 703219
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 22CR 703219
51 JONES,TUCKER,PAUL DRIVE AFTER CONSUMING < 21 WEATHERS,D 22CR 702341
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 702341
OVERLOADED/OVERCROWDED VEHICLE WEATHERS,D 22CR 702341
LIC/PRMT VIOL OTH RSTRCTN
52 KOSTERMAN,JOSEPH,ALOYS EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MAULSHAGEN, 22CR 701083
53 LAROCCA,CHRISTOPHER,MI HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM PADGETT,T 22CR 700253
FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 22CR 700253
54 LEWIS,NATHANIEL,CLARK DWLR NOT IMPAIRED REV PADGETT,T 21CR 702068
55 LOPEZ MORIN,MARIA,GUAD DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 050403
56 LOPEZ-MORIN,MARIA,GUAD NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 700603
EXCEEDING POSTED SPEED PADGETT,T 22CR 700603
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22CR 700603
57 LUCAS,KALEB,MICHAEL CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 22CR 702113
58 MARTINEZ-CRUZ,JAVIER NO OPERATORS LICENSE PADGETT,T 22CR 703804
UNSAFE MOVEMENT PADGETT,T 22CR 703804
FAILURE TO REDUCE SPEED PADGETT,T 22CR 703804
59 MARTINEZ,LUCIA SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL DUKES,SAMAN 22CR 050359
60 MILLER,MATTHEW,THOMAS SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEPHENS,M 22CR 700717
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA STEPHENS,M 22CR 700717
61 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE SIMPLE ASSAULT MASON,KRIST 21CR 053024
62 MITCHELL,RAYNE,ELIZABE INJURY TO PERSONAL PROPERTY ROBINSON,T 21CR 705347
63 MORROW,CAMERON,THOMAS SPEEDING 060/45 ONOFRIO,R,J 22IF 701170
64 NELSON,SHARMAN,LEIGH SPEEDING 033/20 PADGETT,T 22IF 701927
65 NEWMAN,PRESTON,THOMAS DRIVING WHILE IMPAIRED PADGETT,T 22CR 051304
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 PADGETT,T 22CR 051304
66 ONEAL,DOUGLAS,MACARTHU FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT PADGETT,T 22IF 701911
67 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA SPEEDING 054/35 PADGETT,T 22CR 701350
68 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ONOFRIO,R,J 22IF 700654
69 PACE,JOSEPH,ROSARIO MISDEMEANOR LARCENY HOLMES,ROBI 22CR 050784
INJURY TO PERSONAL PROPERTY HOLMES,ROBI 22CR 050784
70 PARTINGTON,COURTNEY,LE SPEEDING 072/55 PADGETT,T 22CR 701752
71 PHILLIPS,JENNIFER,LEIG NO LIABILITY INSURANCE PADGETT,T 22CR 703220
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG PADGETT,T 22CR 703220
72 PINER,MIRANDA,DAWN SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL PILCHER,JEN 22CR 050785
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 08/24/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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ASE 73 POPIELARCZYK,LANDON,LE DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ENNIS,D,F 21CR 701737
74 POTTER,DONALD,GENE CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG MAULSHAGEN, 20CR 704315
75 REDIN,GUSTAF,MICHAEL CONSUME ALC BY 19/20 WEATHERS,D 22CR 702114
76 RESTO,FRANCES,N CONSUME ALC BY 19/20 Haymore,Mic 22CR 700668
77 RIMBEY,THOMAS,RAYMOND SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 22CR 703333
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 22CR 703333
78 ROCHELLE,RICHARD,RYAN ASSAULT ON A FEMALE MAULSHAGEN, 22CR 050727
79 ROGERS,STEPHANIE,LYNN INJURY TO REAL PROPERTY PADGETT,T 22CR 050973
INJURY TO PERSONAL PROPERTY PADGETT,T 22CR 050973
80 SEGURA,FELIPE NO OPERATORS LICENSE KILUK,R 22CR 700870
81 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) PADGETT,T 21CR 704879
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PADGETT,T 21CR 704879
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PADGETT,T 21CR 704879
EXPIRED/NO INSPECTION PADGETT,T 21CR 704879
82 TURNER,CHRISTIAN,FUNTA DWLR NOT IMPAIRED REV BRUNO,T,L 19CR 705139
OPERATE VEH NO INS BRUNO,T,L 19CR 705139
83 TURNER,CHRISTIAN,FUNTA DWLR NOT IMPAIRED REV IPOCK,R 21CR 705065
84 VANICEK,RONNIE,DONNELL SPEEDING 063/45 PADGETT,T 22CR 701620
85 WHEELER,COLEMAN,RAY SPEEDING 053/35 WEATHERS,D 21CR 704910
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 21CR 704910
86 YANCEY,KERRI,CHRISTINE BREAKING OR ENTERING (M) SUGGS,DERRI 22CR 700025
SPA 87 YANEZ,OSCAR,ADAN DRIVING WHILE IMPAIRED O'CONNOR,K 19CR 051162
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) O'CONNOR,K 19CR 051162
88 YANEZ,OSCAR,ADAN SPEEDING 080/45 O'CONNOR,K, 19CR 701893
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD O'CONNOR,K, 19CR 701893
89 YANEZ,OSCAR,ADAN NO OPERATORS LICENSE O'CONNOR,K, 19CR 701894
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST O'CONNOR,K, 19CR 701894
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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