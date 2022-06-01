carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ACFALLE,TRINI,MARIE,TO NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701500

2 ALAMMARI,AMR,AZIZ,MUSL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701548

DRIVE LEFT OF CENTER BISHOP,MICH 22CR 701548

MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH BISHOP,MICH 22CR 701548

3 ALTMAN,HANNAH,GRAY SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 705375

WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 705375

4 AMIDON,CLAIRE,BAGLEY UNSAFE MOVEMENT COLLINS,A,S 19IF 704358

5 ANDREWS,HELEN,KAY SPEEDING 066/45 COLLINS,A,S 22CR 701800

6 ARBEY,GUTIERREZ,JUAREZ NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701881

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HOLSCLAW,C 22CR 701881

** 7 ARTHUR,ROBERT,MELVIN DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A 19CR 000758

8 ASHWELL,BRANDON,TODD NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 701664

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22CR 701664

9 BACKUS,ALEXIS,HAILEY SPEEDING 060/45 COLLINS,A,S 22IF 700979

10 BAHENA,GISELLE SPEEDING 073/55 COLLINS,A,S 22CR 701355

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS COLLINS,A,S 22CR 701355

11 BAKER,BRITTANY,GAIL DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701654

12 BALDRIDGE,LINDSEY,LAYN SPEEDING 074/55 COLLINS,A,S 22CR 700936

13 BARKSDALE,FRANK,HARVEY EXCEEDING SAFE SPEED BISHOP,MICH 22IF 701253

14 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) SHADY,MASON 22CR 700691

15 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEWART,E 22CR 700698

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 700698

16 BEARD,NICOLE,ASHLEY WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 701472

17 BEASLEY,TAMMY,DENISE SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 704548

18 BECTON,TREYQUAN,WILLIA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700166

19 BINGLE,LACEY,NICOLE SPEEDING 058/35 COLLINS,A,S 21CR 703294

20 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786

21 BOGGS,MICHAEL,KEVIN,II DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051887

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 051887

22 BOHANNONLAGOS,CRISTEN, SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 22IF 701062

23 BONAGURO,NANCY,JOAN SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 22CR 700671

24 BOOTHE,LANDON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN 22CR 000281

IMPROPER TURN HOCHMAN 22CR 000281

25 BOSWELL,JOHNATHAN,ANDR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 22CR 701796

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 22CR 701796

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22CR 701796

26 BOTTOMS,CHRISTINA,FISH SPEEDING 090/55 COLLINS,A,S 22CR 701660

27 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122

28 BREWINGTON,JANET,VANN SPEEDING 067/50 COLLINS,A,S 22CR 700750

DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 22CR 700750

29 BRIMMER,JATAYA,ALEXUS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 22CR 051259

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 22CR 051259

30 BRISSON,MARVIN,JR SPEEDING 064/45 COLLINS,A,S 22CR 701711

31 BROWN,CORBIN,LANE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22IF 700938

32 BRYANT,CRYSTAL,MICHELL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22IF 000045

33 BRYANT,HALEY,MARIE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER COLLINS,A,S 22CR 701191

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 701191

DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 22CR 701191

34 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052046

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 052046

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,C 21CR 052046

35 BUCKALEW,MELISSA,MARIE OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 701929

36 BUCKLAND,CHRISTEN,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOYD,M 22CR 701372

37 BURGESS,JOSHUA,ALLEN ASSAULT BY POINTING A GUN DIXON,JOSHU 22CR 050151

38 BURGESS,JOSHUA,ALLEN COMMUNICATING THREATS DIXON,JOSHU 22CR 050152

39 BURGESS,JOSHUA,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700370

40 BUSBY,ALEXANDRIA,LEE SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 22IF 700837

41 BUTCH,DOMINICK,SHANNON DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A 21CR 053067

42 BUTCH,DOMINICK,SHANNON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 21CR 705444

43 BUTCH,DOMINICK,SHANNON UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH COLLINS,A,S 21IF 704035

44 CAHOON,JOSHUA,GASTON WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 704519

SPEEDING 060/45 COLLINS,A,S 21CR 704519

45 CALLAHAN,MICHELLE,MARI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 701884

** 46 CAMPBELL,DAVID,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050148

47 CANNADAY,ALLISON,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052911

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS HOLSCLAW,C 21CR 052911

48 CANNON,DEANNA,ALFORD SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 22CR 700340

49 CANNON,SHANNON,BRAD DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051101

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 22CR 051101

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 051101

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE. BISHOP,M 22CR 051101

50 CANNON,SHANNON,BRAD DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701829

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 701829

SPEEDING IN SCHOOL ZONE 060/25 BISHOP,MICH 22CR 701829

51 CARRICK,ALEXANDER,JOHN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 704713

SPEEDING 063/45 BISHOP,M 21CR 704713

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704713

52 CATERNOLO,MICHAEL,JAME FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22IF 700821

53 CATO,ZACHARY,EDWIN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HOLSCLAW,C 22CR 700213

** 54 CHADWICK,CHARLES,WESLE DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A 21CR 052544

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COLLINS,A 21CR 052544

55 CHADWICK,CHARLES,WESLE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 704487

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 704487

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 21CR 704487

UNSAFE TIRES COLLINS,A,S 21CR 704487

56 CHAMBERS,DAVID,REID SPEEDING 070/45 COLLINS,A,S 22CR 701369

57 COCHRAN,SAMUEL,ALLEN SPEEDING 051/35 HOLSCLAW,C 22CR 700666

DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 700666

58 COLEY,SHAWNTAGO,DOMINQ DWLR IMPAIRED REV WALDEN,D 21CR 703550

UNSAFE MOVEMENT WALDEN,D 21CR 703550

59 CONNER,MELISA,A SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 701547

60 CORINO,JORDAN,ASHLEY SPEEDING 061/45 COLLINS,A,S 22CR 700932

61 CORNEJO BARCENAS,JONAT SPEEDING 065/45 BISHOP,M 21CR 052344

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052344

62 COX,RYAN,WARD MISDEMEANOR LARCENY HOLSCLAW,C 22CR 700727

SECOND DEGREE TRESPASS HOLSCLAW,C 22CR 700727

63 CREECH,CREEDANCE,SAMAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700322

64 CROCKETT,CHARLES,ELMER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 702368

65 CROCKETT,KALIB,TERRELL SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 22CR 701192

66 CULLEMBER,JOHN,ROBERT SPEEDING IN SCHOOL ZONE 046/25 WALDEN,D 22IF 700187

67 DAMON,CRAIG,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 19CR 705484

68 DAVIES,KYLE,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050457

SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 050457

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

69 DAVIES,KYLE,NATHAN RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,M 21CR 050458

70 DAVIS,JASMINE,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 21CR 052749

71 DAVIS,JERRY,RAY,JR. DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703373

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M,P 20CR 703373

72 DAY,EBERSON,WARREN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 703967

73 DECANT,BRIANA,MARY SPEEDING 069/45 BISHOP,M 22CR 050254

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050254

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 050254

74 DELCARMEN,JOSE WINDOW TINTING VIOL HOLSCLAW,C 22CR 701810

NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701810

75 DEMERCURIO,JODY,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701377

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 701377

76 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH TALI,MEHDI 20CR 052962

77 DRAUGHN,BRANDON,SCOTT SPEEDING 060/40 COLLINS,A,S 22CR 701638

78 DRISCOLL,SKYLER,CHAD SPEEDING 068/45 BISHOP,MICH 22CR 701910

79 DUDLEY,GREGORY,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 052745

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G 21CR 052745

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 21CR 052745

80 DUPREE,CALEB,DON DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M,P 20CR 703774

DRIVE LEFT OF CENTER BISHOP,M,P 20CR 703774

81 EASTERWOOD,JOSHUA,ALBU SPEEDING 062/45 COLLINS,A,S 22CR 701421

82 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A 21CR 051520

83 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 702146

WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702146

IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702146

84 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 702335

85 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702467

WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702467

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702467

IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 702467

UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 702467

86 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702538

WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702538

OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702538

87 EATON,MICHAEL,CHASE WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702715

IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702715

UNSAFE TIRES COLLINS,A,S 21CR 702715

88 EDWARDS,HOWARD,DEMOND SPEEDING 063/35 BISHOP,MICH 22CR 700616

89 ELLER,JESSIE,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED KNIGHT,R 19CR 051130

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KNIGHT,R 19CR 051130

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KNIGHT,R 19CR 051130

90 ELLER,JESSIE,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV KNIGHT,R 19CR 051131

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA KNIGHT,R 19CR 051131

91 ELLER,JESSIE,WADE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) KNIGHT,R 19CR 051132

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KNIGHT,R 19CR 051132

92 ELLER,JESSIE,WADE,JR. SPEEDING 072/55 JOHNSON,G,A 20CR 702200

DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 702200

93 ELLINGSWORTH,JAXON,AND NO OPERATORS LICENSE TURNEY,J 22CR 701936

94 ELLISON,ASHLEY,TYTUANA SPEEDING 067/50 COLLINS,A,S 22CR 700490

95 ELLISON,HECTOR,RODERIC WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 705075

IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 705075

96 EMORY,DANA,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 700619

97 ESCALANTE,BRIEANA,MADI SPEEDING 051/35 HOLSCLAW,C 22CR 701828

98 EVERWINE,STEVEN,ERIC SPEEDING 054/35 COLLINS,A,S 22CR 700041

DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 22CR 700041

WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 700041

99 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SPEEDING 070/45 COLLINS,A,S 21CR 703951

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 703951

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 21CR 703951

100 FEHR,MELISSA,JEAN SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 22CR 700126

** 101 FERGUSON,EDDIE,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050387

SPEEDING 073/35 BISHOP,M 21CR 050387

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 050387

102 FESTER,MARKUS,WAYNE SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 705232

DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 705232

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 705232

103 FIELDS,JAVAUGHN,LAMAR POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 705128

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 705128

104 FLAHERTY,KYANA,NICOLE SPEEDING 073/45 BISHOP,M 21CR 704368

105 FOSTER,ORIAUNA,TSARINA SPEEDING 060/35 BISHOP,M 21CR 703946

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 703946

106 FRANCIS,SEAN,PATRICK SPEEDING 064/35 BISHOP,M 22CR 000025

107 FULCHER,JOHNATHAN,OLIV SPEEDING IN SCHOOL ZONE 041/25 COLLINS,A,S 22IF 700789

108 GARAS,GEORGE,ADLY ELGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 050170

109 GARCIA,EDITH,BRITO SPEEDING IN SCHOOL ZONE 048/25 BISHOP,MICH 22IF 701064

110 GASKINS,RYAN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 22CR 700515

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COLLINS,A,S 22CR 700515

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22CR 700515

111 GAVIN,KAMERON,BENJAMIN WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 701658

112 GERAGHTY,ALLISON,ELIZA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701206

113 GIFFORD,MAURICE,ANTONI SPEEDING 068/45 COLLINS,A,S 21CR 702711

114 GILLIKIN,JONATHAN,FRAN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 703828

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 21CR 703828

115 GOODWIN,ROBERT,BUTLER, DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051707

116 GOODYEAR,DAVID,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050238

SPEEDING 089/45 BISHOP,M 21CR 050238

117 GOODYEAR,DAVID,ANTHONY FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 050239

118 GOOGE,TYLER,AUSTIN NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 701801

FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 22CR 701801

119 GRAHAM,JESSE,GARLAND A&A DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A 22CR 050406

DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A 22CR 050406

120 GRAHAM,JESSE,GARLAND DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION COLLINS,A 22CR 050407

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A 22CR 050407

121 GRAHAM,JESSE,GARLAND OPERATE VEH NO INS COLLINS,A 22CR 050408

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG COLLINS,A 22CR 050408

122 GRAHAM,JESSE,GARLAND HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM COLLINS,A 22CR 050409

123 GRUBB,JOSEPH,RUSSELL UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ BISHOP,MICH 22IF 701096

124 GURNEY,KAREN,EILEEN SPEEDING 073/55 COLLINS,A,S 22CR 701423

125 GUTHRIE,SARAH,ODELL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701389

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701389

SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 701389

126 GUTIERREZ JUAREZ,JOSE, DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A 22CR 051020

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 COLLINS,A 22CR 051020

127 GUTIERREZ,JORDAN,ALEJA SPEEDING 061/45 COLLINS,A,S 22CR 701425

128 GUTIERREZJUAREZ,JOSE,A NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 701692

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 22CR 701692

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COLLINS,A,S 22CR 701692

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 22CR 701692

129 HALL,JAMES,KRISTOPHER DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051609

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 051609

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 051609

130 HALL,JAMES,KRISTOPHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 21CR 051610

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 051610

DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 051610

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

131 HALL,JOSHUA,BRANDON WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 700703

132 HAMILTON,TYLER,EARL SPEEDING 083/55 COLLINS,A,S 21CR 703037

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 703037

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 21CR 703037

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 21CR 703037

133 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701655

134 HAMRICK,MARK,WAKEFIELD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STEWART,E 22CR 700746

135 HANDY,TIFFANY,NICOLE SPEEDING 072/55 COLLINS,A,S 22CR 701662

136 HANSON,DUSTIN,CLIFFORD SPEEDING 066/45 COLLINS,A,S 22CR 700002

137 HANSON,DUSTIN,CLIFFORD SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 22IF 700993

138 HARDEE,HEATHER,ELAINE UNSAFE LANE CHANGE COLLINS,A,S 21IF 702770

139 HARDING,TOMAS,ALEJANDR NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 701663

SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 22CR 701663

140 HARDY,TREY,MICHAEL WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 704413

SPEEDING 063/50 COLLINS,A,S 21CR 704413

141 HARRIS,JOSHUA,THOMAS SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 22IF 701048

142 HARRIS,NKARI,ISHON DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704825

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704825

OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704825

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,M 21CR 704825

143 HARRIS,PAUL,WILLIAM SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 22IF 700935

144 HENDERSON,MATTHEW,PATR SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 22CR 701797

145 HEPBURN,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 700262

146 HERNANDEZ,KAYLIN,PEREZ UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH COLLINS,A,S 21IF 703696

147 HIRSCH,MICHAEL,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701053

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701053

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 701053

148 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE DWLR IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 702123

149 HOLDEN,CAMERON,LEE SPEEDING 052/35 BISHOP,MICH 22CR 701010

NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 701010

150 HOLDEN,HANNAH,MARIE SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 21CR 705374

** 151 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324

152 HORN,SARAH,JEAN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 22CR 701640

FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 22CR 701640

153 HORN,TEDD,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701876

EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 701876

154 HUBBARD,BRENT,ROLAND EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 21CR 705608

155 JACKSON,KEITH,ANDREW FAIL TO WORK AFTER PAID MARTIN,DAVI 21CR 052564

156 JACOBS,JOSHUA,BRACCHEU RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,M 22CR 050963

SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BISHOP,M 22CR 050963

157 JENKINS,JAHMIR,SHAUNTA POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 705127

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 705127

158 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOCHMAN 22CR 000217

159 JIMENEZMACIAS,ALEX SPEEDING 051/35 COLLINS,A,S 22CR 701639

WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 701639

160 JOHNSON,THOMAS,REGINAL DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 22CR 701469

161 JOLIN,JOSEPH,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 700260

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 21CR 700260

162 JOLIN,JOSEPH,PAUL SPEEDING 072/55 COLLINS,A,S 21CR 700261

DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 700261

163 JOYNER,JEROME,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702277

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 702277

164 KINCHEN,CHARLES,BARRET OPERATE VEH NO INS HOCHMAN 22CR 000259

UNSAFE MOVEMENT HOCHMAN 22CR 000259

165 KNOTT,JOSEPH,TUCKER SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 22CR 701659

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 22CR 701659

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 22CR 701659

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6

COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

166 KOONCE,JAMES,LOWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 050140

167 LAMBIOTTE,CHATHAM,GARN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 701498

EXPIRED OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701498

** 168 LATTA,CAROLYN,LORENZO DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052665

169 LAUGHINGHOUSE,MIRIAM,E SPEEDING 051/35 COLLINS,A,S 22CR 701305

170 LAWRENCE,EMILY,LAUREN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 19CR 702642

171 LAWRENCE,EMILY,LAUREN OPERATE VEH NO INS COLLINS,A,S 19CR 702643

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 19CR 702643

** 172 LAWRENCE,KAITLYN,NORIE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING COLLINS,A 21CR 000227

173 LEHOTTA,DALTON,TANNER DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN,D 22CR 000150

174 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925

175 LEWIS,JAMES,KENNETH,JR DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 704157

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 704157

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 21CR 704157

SPEEDING 054/40 COLLINS,A,S 21CR 704157

176 LEWIS,PHILLIP,BERTOLET SPEEDING 059/35 BISHOP,MICH 22CR 701009

177 LINCOLN,MICHAEL,POWELL SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 20CR 701699

178 LITTLE,DOROTHY,LOUISE INJURY TO REAL PROPERTY WARD,BENNIE 22CR 050524

179 LITTLE,DOROTHY,LOUISE INJURY TO PERSONAL PROPERTY WARD,BENNIE 22CR 050525

180 LOCKLEAR,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBERSON,B 22CR 701948

181 LUPTON,THOMAS,EARL,JR SPEEDING 065/45 COLLINS,A,S 21CR 705573

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 705573

182 MACIAS,DAVID,ABRAHAM POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOLSCLAW,C 21CR 051684

MISDEMEANOR LARCENY HOLSCLAW,C 21CR 051684

183 MALLOY,JAMES,ANTHONY,J DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 705376

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 705376

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 21CR 705376

SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 21CR 705376

184 MASON,ELIZABETH,ROSE DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A,S 22CR 700066

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 22CR 700066

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COLLINS,A,S 22CR 700066

DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 22CR 700066

185 MAXSON,LUKE,ANDREW SPEEDING 053/35 COLLINS,A,S 22CR 701709

186 MAZZEO,GABRIELLA,MARIE SPEEDING 052/35 COLLINS,A,S 22CR 700541

187 MCCLURE,LAYNE,KENNAN FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC COLLINS,A,S 22IF 701040

** 188 MCCOLLAM,JARED,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052522

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 052522

189 MCCOY,KEITH,SCOTT SPEEDING 061/45 COLLINS,A,S 22CR 701729

190 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR ASSAULT BY POINTING A GUN IPOCK,R 21CR 704447

191 MELILLO,CHRISTINA SECOND DEGREE TRESPASS DYCUS,KRYST 21CR 052763

BREAKING OR ENTERING (M) DYCUS,KRYST 21CR 052763

192 MELLENKAMP,KARI,LYNN SPEEDING 051/35 HOLSCLAW,C 22CR 701524

193 MENDELSON,BRIDGET,RENA SPEEDING 064/45 COLLINS,A,S 22CR 701306

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 22CR 701306

194 MENJIVARGUERRA,CARLOS, SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 22IF 700809

195 MESA,CHANDLER,ANTHONY SPEEDING 074/55 COLLINS,A,S 22CR 700492

196 MILLER,CHRISTOPHER,LEE SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 20CR 702900

DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 20CR 702900

197 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 000012

198 MILLER,SAVANNAH,NOEL SPEEDING 060/45 JOHNSON,G,A 21IF 704003

199 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703555

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M,P 20CR 703555

200 MITCHELL,WESLEY,JAMES NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701499

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 701499

SPEEDING 048/35 HOLSCLAW,C 22CR 701499

201 MODESTO,SALVATORE,ANTH SPEEDING 058/35 COLLINS,A,S 22CR 701798

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7

COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

202 MOODY,MATTHEW,RYAN SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 22CR 701388

203 NAPIER,ADRIENNE,JENNA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BISHOP,M 21CR 704981

204 NEASE,RADUCANU SPEEDING 079/45 COLLINS,A,S 21CR 705399

DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 705399

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 21CR 705399

205 NICHOLSON,MOLLIE,GRACE DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A,S 21CR 700500

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 21CR 700500

206 NICHOLSON,MOLLIE,GRACE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 700501

DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 21CR 700501

207 OEHLER,PAMELA,WAGSTAFF SPEEDING 056/40 COLLINS,A,S 22CR 701642

208 OLIPHANT,BRYAN,GREGORY SPEEDING 060/35 COLLINS,A,S 21CR 700795

209 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478

210 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479

211 OSORIO,DAVID,MARTINEZ NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 701422

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22CR 701422

SPA 212 PADILLA,BRYAN,JOEL,PAC NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701689

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 22CR 701689

213 PASTEUR,TENECIA,NICHEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051544

214 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703192

215 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 20CR 703631

DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 703631

216 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 703546

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 703546

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 21CR 703546

** 217 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL SPEEDING 067/45 BISHOP,M 22CR 050179

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050179

** 218 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN BISHOP,M 22CR 050180

219 PEREZ,LAZARO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HOCHMAN 22CR 000151

220 PERRY,CLAIRE,LOFTIN SPEEDING 055/35 HOLSCLAW,C 22CR 701634

221 PETERSONJR,JOHN,EDWIN, SPEEDING 065/45 BISHOP,MICH 22CR 700931

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700931

DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700931

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,MICH 22CR 700931

222 PICKETT,KALISE,ALIZA EXCEEDING POSTED SPEED BISHOP,MICH 22IF 700580

223 PICKLER,FRANK,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 22CR 701643

224 PINER,BARRY,WALKER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22IF 700936

225 POLK,TRISTA,NICOLE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BOYD,M 22IF 700798

226 PRIVADO,HECTOR,EDUARDO OPERATE VEH NO INS HOLSCLAW,C 22CR 701736

227 QUINN,ROBERT,GRAYSON SPEEDING 061/45 COLLINS,A,S 21CR 703598

228 QUINN,ROBERT,GRAYSON SPEEDING 050/35 MORRISON,T, 20IF 703069

229 REELS,AMBER,JO DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 22CR 701123

230 REID,KAYLE,ALLISON SPEEDING 063/45 BISHOP,MICH 22CR 701930

DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701930

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701930

231 REMLEY,AUTUM,ELISABETH SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 701546

232 RENDON,VICTOR,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D 22CR 700325

SPEEDING IN SCHOOL ZONE 052/25 WALDEN,D 22CR 700325

233 RICHARDSON,TYESHA,LASH SPEEDING 078/55 COLLINS,A,S 22CR 700733

234 ROBERTOCARLOS,CANALES, NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 701865

235 ROBINSON,AMANDA,R SPEEDING 081/55 COLLINS,A,S 22CR 701637

NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 701637

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION COLLINS,A,S 22CR 701637

236 ROCO,JARVAIS,ADONAY SPEEDING 053/35 COLLINS,A,S 22CR 700768

237 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO SPEEDING 042/25 COLLINS,A,S 21CR 704575

WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 704575

238 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO SPEEDING 053/35 COLLINS,A,S 21CR 705590

239 ROGERS,APRIL,LYNN SPEEDING 073/55 COLLINS,A,S 22CR 700702

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8

COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

240 SADUSKY,RAYMOND,GERALD SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 22CR 701644

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION COLLINS,A,S 22CR 701644

241 SALTER,FRANKIE,WAYNE SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 20IF 702639

242 SANTOS,JORGE NO OPERATORS LICENSE HOCHMAN 22CR 000186

243 SAWYER,MELVIN,RANDY,JR POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ONOFRIO,M 21CR 703996

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ONOFRIO,M 21CR 703996

244 SCOTT,JAMES,ANDREW,II SPEEDING 055/35 COLLINS,A,S 22CR 701803

245 SEPULVEDA,JUAN,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704978

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Haymore,Mic 21CR 704978

246 SEPULVEDA,JUAN,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 700729

SPEEDING 047/35 HOLSCLAW,C 22CR 700729

247 SERRANO,MICHAEL,THOMAS SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 20CR 703115

WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 20CR 703115

248 SILVIA,ANDREW,KING,III SPEEDING 069/50 COLLINS,A,S 21CR 704571

249 SIMON,MICAH,RASHARD SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 22IF 700808

250 SMALL,ERNEST,WAYNE SPEEDING 060/45 COLLINS,A,S 22IF 701041

251 SMITH,CHRISTINA,MELILL CYBERSTALKING DYCUS,KRYST 21CR 053081

** 252 SMITH,KIRKLAND,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051173

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 051173

253 STARNES,JORDAN,SKYE FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 21IF 701655

254 STEWART,BILLY,LARRIETT SPEEDING 062/45 COLLINS,A,S 22CR 700934

255 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC SPEEDING 085/45 BISHOP,M 21CR 052658

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052658

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052658

256 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21IF 703533

257 STROUD,THOMAS,EDGAR,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 700371

258 STYRON,KAILEY,ALISSA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 20CR 703265

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 COLLINS,A,S 20CR 703265

259 STYRON,KAILEY,ALISSA DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A,S 20CR 703266

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 20CR 703266

260 SUMBLIN,JESSICA,PAIGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 22CR 701641

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 22CR 701641

SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 22CR 701641

261 SUTTON,JAMES,EDWARD DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 701168

262 SZYNKOWSKI,CHRISTIAN,J SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 22CR 701661

263 TAMBLING,CHRISTOPHER,R SPEEDING 060/35 BISHOP,M 21CR 051608

DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051608

264 TANT,REBECCA,LAURA SPEEDING 065/45 COLLINS,A,S 22CR 701424

265 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 702894

266 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704030

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704030

OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704030

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704030

267 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704845

NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704845

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704845

OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704845

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704845

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 704845

268 TAYLOR,ASHANTI,SHANTE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 702278

** 269 TAYLOR,ROSS,ADAM DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051019

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT HOLSCLAW,C 21CR 051019

270 TAYLOR,TONYA,MARIE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM MANNON,K 21CR 704865

271 THARP,CAMERON,ALEXIS POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 701720

272 THOMPSON,JON,WILLIAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 22CR 701795

WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 701795

IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 22CR 701795

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9

COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 22CR 701795

273 TROTT,ROBERT,EARL SPEEDING 056/35 COLLINS,A,S 22CR 700937

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 22CR 700937

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 22CR 700937

274 TUCKER,JOSEPH,MICHAEL INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNEY,J 22CR 050994

275 TURRONE,CARL,GREGORY UNSAFE PASSING YELLOW LINE WILSON,H,D 22IF 701317

276 TYNDALL,MARGIE,GRISSET FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21IF 703276

277 VAUGHAN,MADISON,LEIGH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COLLINS,A,S 22IF 700934

278 VOGELSONG,MAKYA,ELIZAB FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 22IF 700832

279 VON THADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051045

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051045

280 WARD,SANDRA,DANIELLE SPEEDING 052/35 HOLSCLAW,C 22CR 701418

281 WARREN,BENITA,MARIE DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 702336

282 WARREN,JAMES,BOYD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22IF 700978

283 WARSING,LEAH,ROSE SPEEDING 075/55 COLLINS,A,S 22CR 701802

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 22CR 701802

284 WATERS,ERVIN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701879

WINDOW TINTING VIOL HOLSCLAW,C 22CR 701879

SPEEDING 049/35 HOLSCLAW,C 22CR 701879

285 WEBSTER,KIANA,CHRISTIN SPEEDING 073/55 COLLINS,A,S 21CR 700999

286 WELLING,TABITHA,BROOK AID & ABET LARCENY (M) HOLSCLAW,C 22CR 050852

287 WESLEY,ELSA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 22IF 700339

288 WEST,TRACY,HEATH SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 22IF 700877

289 WETHERINGTON,SAMANTHA, NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 700860

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700860

OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 700860

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,MICH 22CR 700860

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS BISHOP,MICH 22CR 700860

290 WHITE,KALA,MARIE EXPIRED OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 21IF 700673

291 WHITE,KALA,MARIE SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 21IF 700674

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 COLLINS,A,S 21IF 700674

292 WHITE,KELLY,LYNNE FAILURE TO REDUCE SPEED BISHOP,M 21IF 701474

** 293 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160

294 WHITFIELD,KASSIE,TAYLO DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701809

295 WIKE,WILLIAM,BRUCE,III WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702339

IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702339

296 WILLIAMS,AARON,MATTHEW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOYD,M 22CR 701373

297 WILLIAMS,CAMERON,WAYNE WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 701636

FENDER HEIGHT VIOLATION COLLINS,A,S 22CR 701636

298 WILLIAMS,ZERELL,MONTE EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000037

299 WILLIS,KENNETH,WAYNE SPEEDING 065/50 COLLINS,A,S 21IF 703748

300 WILSON,JEREMY,DONTE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 19CR 701264

301 WILSON,JEREMY,DONTE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 19CR 701265

IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 19CR 701265

302 WOOD,RONNIE,AUSTIN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COLLINS,A 20CR 051284

DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A 20CR 051284

303 WOOD,RONNIE,AUSTIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,R 20CR 051285

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PITTMAN,R 20CR 051285

304 WOOD,RONNIE,AUSTIN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 20CR 701876

IMPROPER BACKING COLLINS,A,S 20CR 701876

305 WOOD,RONNIE,AUSTIN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 20CR 701877

UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA COLLINS,A,S 20CR 701877

306 WOOD,RONNIE,AUSTIN FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 20CR 701878

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 20CR 701878

307 WRIGHT,CHRISTOPHER,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A 21CR 050740

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COLLINS,A 21CR 050740

308 WRIGHT,CHRISTOPHER,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER COLLINS,A,S 21CR 701487

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10

COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

309 WRIGHT,CHRISTOPHER,LEE NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 21CR 701488

DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 21CR 701488

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 21CR 701488

310 WYGAND,DONALD,FRANCIS SPEEDING IN SCHOOL ZONE 047/25 BISHOP,MICH 22IF 701046

311 YEOMANS,PATRICK,ESTON DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 700385

312 ZAVALAOROZCO,LUIS,ANGE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701808

SPEEDING IN SCHOOL ZONE 051/25 BISHOP,MICH 22CR 701808

313 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 700928

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

(0) comments

Welcome to the discussion.

As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.

Post a comment
Stop watching this discussion.