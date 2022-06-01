DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ACFALLE,TRINI,MARIE,TO NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701500
2 ALAMMARI,AMR,AZIZ,MUSL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701548
DRIVE LEFT OF CENTER BISHOP,MICH 22CR 701548
MOBILE PHONE VIOL MOTOR VEH BISHOP,MICH 22CR 701548
3 ALTMAN,HANNAH,GRAY SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 705375
WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 705375
4 AMIDON,CLAIRE,BAGLEY UNSAFE MOVEMENT COLLINS,A,S 19IF 704358
5 ANDREWS,HELEN,KAY SPEEDING 066/45 COLLINS,A,S 22CR 701800
6 ARBEY,GUTIERREZ,JUAREZ NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701881
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL HOLSCLAW,C 22CR 701881
** 7 ARTHUR,ROBERT,MELVIN DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A 19CR 000758
8 ASHWELL,BRANDON,TODD NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 701664
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22CR 701664
9 BACKUS,ALEXIS,HAILEY SPEEDING 060/45 COLLINS,A,S 22IF 700979
10 BAHENA,GISELLE SPEEDING 073/55 COLLINS,A,S 22CR 701355
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS COLLINS,A,S 22CR 701355
11 BAKER,BRITTANY,GAIL DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701654
12 BALDRIDGE,LINDSEY,LAYN SPEEDING 074/55 COLLINS,A,S 22CR 700936
13 BARKSDALE,FRANK,HARVEY EXCEEDING SAFE SPEED BISHOP,MICH 22IF 701253
14 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) SHADY,MASON 22CR 700691
15 BATTLE,JERRY,LAVELLE,J SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) STEWART,E 22CR 700698
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA STEWART,E 22CR 700698
16 BEARD,NICOLE,ASHLEY WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 701472
17 BEASLEY,TAMMY,DENISE SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 704548
18 BECTON,TREYQUAN,WILLIA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700166
19 BINGLE,LACEY,NICOLE SPEEDING 058/35 COLLINS,A,S 21CR 703294
20 BLAKE,SHEILA,LOUISE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704786
21 BOGGS,MICHAEL,KEVIN,II DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051887
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 051887
22 BOHANNONLAGOS,CRISTEN, SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 22IF 701062
23 BONAGURO,NANCY,JOAN SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 22CR 700671
24 BOOTHE,LANDON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN 22CR 000281
IMPROPER TURN HOCHMAN 22CR 000281
25 BOSWELL,JOHNATHAN,ANDR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 22CR 701796
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 22CR 701796
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22CR 701796
26 BOTTOMS,CHRISTINA,FISH SPEEDING 090/55 COLLINS,A,S 22CR 701660
27 BREWER,JOE,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 053122
28 BREWINGTON,JANET,VANN SPEEDING 067/50 COLLINS,A,S 22CR 700750
DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 22CR 700750
29 BRIMMER,JATAYA,ALEXUS DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 22CR 051259
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 22CR 051259
30 BRISSON,MARVIN,JR SPEEDING 064/45 COLLINS,A,S 22CR 701711
31 BROWN,CORBIN,LANE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22IF 700938
32 BRYANT,CRYSTAL,MICHELL FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT HOCHMAN 22IF 000045
33 BRYANT,HALEY,MARIE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER COLLINS,A,S 22CR 701191
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 701191
DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 22CR 701191
34 BRYANT,SHAKIETHIA,DANI DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052046
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 052046
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE HOLSCLAW,C 21CR 052046
35 BUCKALEW,MELISSA,MARIE OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 701929
36 BUCKLAND,CHRISTEN,RAY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOYD,M 22CR 701372
37 BURGESS,JOSHUA,ALLEN ASSAULT BY POINTING A GUN DIXON,JOSHU 22CR 050151
38 BURGESS,JOSHUA,ALLEN COMMUNICATING THREATS DIXON,JOSHU 22CR 050152
39 BURGESS,JOSHUA,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700370
40 BUSBY,ALEXANDRIA,LEE SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 22IF 700837
41 BUTCH,DOMINICK,SHANNON DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A 21CR 053067
42 BUTCH,DOMINICK,SHANNON RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 21CR 705444
43 BUTCH,DOMINICK,SHANNON UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH COLLINS,A,S 21IF 704035
44 CAHOON,JOSHUA,GASTON WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 704519
SPEEDING 060/45 COLLINS,A,S 21CR 704519
45 CALLAHAN,MICHELLE,MARI EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 701884
** 46 CAMPBELL,DAVID,ROBERT DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050148
47 CANNADAY,ALLISON,GAIL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052911
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS HOLSCLAW,C 21CR 052911
48 CANNON,DEANNA,ALFORD SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 22CR 700340
49 CANNON,SHANNON,BRAD DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 051101
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 22CR 051101
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 051101
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE. BISHOP,M 22CR 051101
50 CANNON,SHANNON,BRAD DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701829
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 701829
SPEEDING IN SCHOOL ZONE 060/25 BISHOP,MICH 22CR 701829
51 CARRICK,ALEXANDER,JOHN POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BISHOP,M 21CR 704713
SPEEDING 063/45 BISHOP,M 21CR 704713
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704713
52 CATERNOLO,MICHAEL,JAME FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22IF 700821
53 CATO,ZACHARY,EDWIN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) HOLSCLAW,C 22CR 700213
** 54 CHADWICK,CHARLES,WESLE DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A 21CR 052544
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COLLINS,A 21CR 052544
55 CHADWICK,CHARLES,WESLE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 704487
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 704487
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 21CR 704487
UNSAFE TIRES COLLINS,A,S 21CR 704487
56 CHAMBERS,DAVID,REID SPEEDING 070/45 COLLINS,A,S 22CR 701369
57 COCHRAN,SAMUEL,ALLEN SPEEDING 051/35 HOLSCLAW,C 22CR 700666
DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 700666
58 COLEY,SHAWNTAGO,DOMINQ DWLR IMPAIRED REV WALDEN,D 21CR 703550
UNSAFE MOVEMENT WALDEN,D 21CR 703550
59 CONNER,MELISA,A SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 701547
60 CORINO,JORDAN,ASHLEY SPEEDING 061/45 COLLINS,A,S 22CR 700932
61 CORNEJO BARCENAS,JONAT SPEEDING 065/45 BISHOP,M 21CR 052344
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052344
62 COX,RYAN,WARD MISDEMEANOR LARCENY HOLSCLAW,C 22CR 700727
SECOND DEGREE TRESPASS HOLSCLAW,C 22CR 700727
63 CREECH,CREEDANCE,SAMAN DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700322
64 CROCKETT,CHARLES,ELMER EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 702368
65 CROCKETT,KALIB,TERRELL SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 22CR 701192
66 CULLEMBER,JOHN,ROBERT SPEEDING IN SCHOOL ZONE 046/25 WALDEN,D 22IF 700187
67 DAMON,CRAIG,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 19CR 705484
68 DAVIES,KYLE,NATHAN DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050457
SPEEDING 051/35 BISHOP,M 21CR 050457
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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69 DAVIES,KYLE,NATHAN RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,M 21CR 050458
70 DAVIS,JASMINE,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 21CR 052749
71 DAVIS,JERRY,RAY,JR. DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703373
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M,P 20CR 703373
72 DAY,EBERSON,WARREN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 703967
73 DECANT,BRIANA,MARY SPEEDING 069/45 BISHOP,M 22CR 050254
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050254
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 22CR 050254
74 DELCARMEN,JOSE WINDOW TINTING VIOL HOLSCLAW,C 22CR 701810
NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701810
75 DEMERCURIO,JODY,LYNN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701377
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 701377
76 DOYLE,JEREMIAH,ROBERT UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH TALI,MEHDI 20CR 052962
77 DRAUGHN,BRANDON,SCOTT SPEEDING 060/40 COLLINS,A,S 22CR 701638
78 DRISCOLL,SKYLER,CHAD SPEEDING 068/45 BISHOP,MICH 22CR 701910
79 DUDLEY,GREGORY,LEE,JR DRIVING WHILE IMPAIRED JOHNSON,G 21CR 052745
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER JOHNSON,G 21CR 052745
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) JOHNSON,G 21CR 052745
80 DUPREE,CALEB,DON DRIVE AFTER CONSUMING < 21 BISHOP,M,P 20CR 703774
DRIVE LEFT OF CENTER BISHOP,M,P 20CR 703774
81 EASTERWOOD,JOSHUA,ALBU SPEEDING 062/45 COLLINS,A,S 22CR 701421
82 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A 21CR 051520
83 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 702146
WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702146
IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702146
84 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV SCOTT,S 21CR 702335
85 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702467
WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702467
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702467
IMPROPER MUFFLER TAYLOR,C,A 21CR 702467
UNSAFE TIRES TAYLOR,C,A 21CR 702467
86 EATON,MICHAEL,CHASE DWLR NOT IMPAIRED REV TAYLOR,C,A 21CR 702538
WINDOW TINTING VIOL TAYLOR,C,A 21CR 702538
OPERATE VEH NO INS TAYLOR,C,A 21CR 702538
87 EATON,MICHAEL,CHASE WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702715
IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702715
UNSAFE TIRES COLLINS,A,S 21CR 702715
88 EDWARDS,HOWARD,DEMOND SPEEDING 063/35 BISHOP,MICH 22CR 700616
89 ELLER,JESSIE,WADE DRIVING WHILE IMPAIRED KNIGHT,R 19CR 051130
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KNIGHT,R 19CR 051130
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KNIGHT,R 19CR 051130
90 ELLER,JESSIE,WADE DWLR NOT IMPAIRED REV KNIGHT,R 19CR 051131
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA KNIGHT,R 19CR 051131
91 ELLER,JESSIE,WADE SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) KNIGHT,R 19CR 051132
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA KNIGHT,R 19CR 051132
92 ELLER,JESSIE,WADE,JR. SPEEDING 072/55 JOHNSON,G,A 20CR 702200
DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 702200
93 ELLINGSWORTH,JAXON,AND NO OPERATORS LICENSE TURNEY,J 22CR 701936
94 ELLISON,ASHLEY,TYTUANA SPEEDING 067/50 COLLINS,A,S 22CR 700490
95 ELLISON,HECTOR,RODERIC WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 705075
IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 705075
96 EMORY,DANA,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 700619
97 ESCALANTE,BRIEANA,MADI SPEEDING 051/35 HOLSCLAW,C 22CR 701828
98 EVERWINE,STEVEN,ERIC SPEEDING 054/35 COLLINS,A,S 22CR 700041
DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 22CR 700041
WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 700041
99 FAUCHER,MICHAEL,ROBERT SPEEDING 070/45 COLLINS,A,S 21CR 703951
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 703951
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 21CR 703951
100 FEHR,MELISSA,JEAN SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 22CR 700126
** 101 FERGUSON,EDDIE,CHRISTO DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050387
SPEEDING 073/35 BISHOP,M 21CR 050387
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 050387
102 FESTER,MARKUS,WAYNE SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 705232
DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 705232
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 705232
103 FIELDS,JAVAUGHN,LAMAR POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 705128
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 705128
104 FLAHERTY,KYANA,NICOLE SPEEDING 073/45 BISHOP,M 21CR 704368
105 FOSTER,ORIAUNA,TSARINA SPEEDING 060/35 BISHOP,M 21CR 703946
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 703946
106 FRANCIS,SEAN,PATRICK SPEEDING 064/35 BISHOP,M 22CR 000025
107 FULCHER,JOHNATHAN,OLIV SPEEDING IN SCHOOL ZONE 041/25 COLLINS,A,S 22IF 700789
108 GARAS,GEORGE,ADLY ELGE DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 050170
109 GARCIA,EDITH,BRITO SPEEDING IN SCHOOL ZONE 048/25 BISHOP,MICH 22IF 701064
110 GASKINS,RYAN,MICHAEL DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 22CR 700515
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC COLLINS,A,S 22CR 700515
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22CR 700515
111 GAVIN,KAMERON,BENJAMIN WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 701658
112 GERAGHTY,ALLISON,ELIZA DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701206
113 GIFFORD,MAURICE,ANTONI SPEEDING 068/45 COLLINS,A,S 21CR 702711
114 GILLIKIN,JONATHAN,FRAN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 703828
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 21CR 703828
115 GOODWIN,ROBERT,BUTLER, DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051707
116 GOODYEAR,DAVID,ANTHONY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 050238
SPEEDING 089/45 BISHOP,M 21CR 050238
117 GOODYEAR,DAVID,ANTHONY FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 050239
118 GOOGE,TYLER,AUSTIN NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 701801
FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 22CR 701801
119 GRAHAM,JESSE,GARLAND A&A DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A 22CR 050406
DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A 22CR 050406
120 GRAHAM,JESSE,GARLAND DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION COLLINS,A 22CR 050407
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A 22CR 050407
121 GRAHAM,JESSE,GARLAND OPERATE VEH NO INS COLLINS,A 22CR 050408
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG COLLINS,A 22CR 050408
122 GRAHAM,JESSE,GARLAND HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM COLLINS,A 22CR 050409
123 GRUBB,JOSEPH,RUSSELL UNSAFE MOVE MC/BC CRSH DMG/INJ BISHOP,MICH 22IF 701096
124 GURNEY,KAREN,EILEEN SPEEDING 073/55 COLLINS,A,S 22CR 701423
125 GUTHRIE,SARAH,ODELL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701389
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701389
SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 701389
126 GUTIERREZ JUAREZ,JOSE, DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A 22CR 051020
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 COLLINS,A 22CR 051020
127 GUTIERREZ,JORDAN,ALEJA SPEEDING 061/45 COLLINS,A,S 22CR 701425
128 GUTIERREZJUAREZ,JOSE,A NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 701692
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 22CR 701692
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COLLINS,A,S 22CR 701692
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 22CR 701692
129 HALL,JAMES,KRISTOPHER DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051609
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 051609
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 21CR 051609
130 HALL,JAMES,KRISTOPHER OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST HOLSCLAW,C 21CR 051610
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 051610
DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 051610
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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131 HALL,JOSHUA,BRANDON WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 700703
132 HAMILTON,TYLER,EARL SPEEDING 083/55 COLLINS,A,S 21CR 703037
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 703037
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 21CR 703037
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 21CR 703037
133 HAMMONDS,ASIA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701655
134 HAMRICK,MARK,WAKEFIELD EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG STEWART,E 22CR 700746
135 HANDY,TIFFANY,NICOLE SPEEDING 072/55 COLLINS,A,S 22CR 701662
136 HANSON,DUSTIN,CLIFFORD SPEEDING 066/45 COLLINS,A,S 22CR 700002
137 HANSON,DUSTIN,CLIFFORD SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 22IF 700993
138 HARDEE,HEATHER,ELAINE UNSAFE LANE CHANGE COLLINS,A,S 21IF 702770
139 HARDING,TOMAS,ALEJANDR NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 701663
SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 22CR 701663
140 HARDY,TREY,MICHAEL WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 704413
SPEEDING 063/50 COLLINS,A,S 21CR 704413
141 HARRIS,JOSHUA,THOMAS SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 22IF 701048
142 HARRIS,NKARI,ISHON DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704825
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704825
OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704825
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,M 21CR 704825
143 HARRIS,PAUL,WILLIAM SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 22IF 700935
144 HENDERSON,MATTHEW,PATR SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 22CR 701797
145 HEPBURN,STEPHEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 700262
146 HERNANDEZ,KAYLIN,PEREZ UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH COLLINS,A,S 21IF 703696
147 HIRSCH,MICHAEL,ANTHONY DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701053
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701053
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 701053
148 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE DWLR IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 702123
149 HOLDEN,CAMERON,LEE SPEEDING 052/35 BISHOP,MICH 22CR 701010
NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 701010
150 HOLDEN,HANNAH,MARIE SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 21CR 705374
** 151 HONEYCUTT,MARK,COLEY DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051324
152 HORN,SARAH,JEAN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 22CR 701640
FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 22CR 701640
153 HORN,TEDD,ANTHONY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701876
EXPIRED/NO INSPECTION BISHOP,MICH 22CR 701876
154 HUBBARD,BRENT,ROLAND EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 21CR 705608
155 JACKSON,KEITH,ANDREW FAIL TO WORK AFTER PAID MARTIN,DAVI 21CR 052564
156 JACOBS,JOSHUA,BRACCHEU RESISTING PUBLIC OFFICER BISHOP,M 22CR 050963
SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BISHOP,M 22CR 050963
157 JENKINS,JAHMIR,SHAUNTA POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ HOLSCLAW,C 21CR 705127
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 21CR 705127
158 JERNIGAN,DAVID,MICHAEL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOCHMAN 22CR 000217
159 JIMENEZMACIAS,ALEX SPEEDING 051/35 COLLINS,A,S 22CR 701639
WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 701639
160 JOHNSON,THOMAS,REGINAL DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 22CR 701469
161 JOLIN,JOSEPH,PAUL EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 700260
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 21CR 700260
162 JOLIN,JOSEPH,PAUL SPEEDING 072/55 COLLINS,A,S 21CR 700261
DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 700261
163 JOYNER,JEROME,JR DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 702277
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BENWAY,RYAN 22CR 702277
164 KINCHEN,CHARLES,BARRET OPERATE VEH NO INS HOCHMAN 22CR 000259
UNSAFE MOVEMENT HOCHMAN 22CR 000259
165 KNOTT,JOSEPH,TUCKER SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 22CR 701659
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 22CR 701659
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 22CR 701659
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 6
COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
166 KOONCE,JAMES,LOWELL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 050140
167 LAMBIOTTE,CHATHAM,GARN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 701498
EXPIRED OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701498
** 168 LATTA,CAROLYN,LORENZO DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052665
169 LAUGHINGHOUSE,MIRIAM,E SPEEDING 051/35 COLLINS,A,S 22CR 701305
170 LAWRENCE,EMILY,LAUREN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 19CR 702642
171 LAWRENCE,EMILY,LAUREN OPERATE VEH NO INS COLLINS,A,S 19CR 702643
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 19CR 702643
** 172 LAWRENCE,KAITLYN,NORIE AID AND ABET IMPAIRED DRIVING COLLINS,A 21CR 000227
173 LEHOTTA,DALTON,TANNER DWLR NOT IMPAIRED REV HOCHMAN,D 22CR 000150
174 LEWIS,DAVIS,EARL,JR SPEEDING 062/45 BISHOP,M 21CR 704925
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M 21CR 704925
175 LEWIS,JAMES,KENNETH,JR DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 704157
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 704157
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 21CR 704157
SPEEDING 054/40 COLLINS,A,S 21CR 704157
176 LEWIS,PHILLIP,BERTOLET SPEEDING 059/35 BISHOP,MICH 22CR 701009
177 LINCOLN,MICHAEL,POWELL SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 20CR 701699
178 LITTLE,DOROTHY,LOUISE INJURY TO REAL PROPERTY WARD,BENNIE 22CR 050524
179 LITTLE,DOROTHY,LOUISE INJURY TO PERSONAL PROPERTY WARD,BENNIE 22CR 050525
180 LOCKLEAR,JAMES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROBERSON,B 22CR 701948
181 LUPTON,THOMAS,EARL,JR SPEEDING 065/45 COLLINS,A,S 21CR 705573
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 705573
182 MACIAS,DAVID,ABRAHAM POSS STOLEN GOODS/PROP (M) HOLSCLAW,C 21CR 051684
MISDEMEANOR LARCENY HOLSCLAW,C 21CR 051684
183 MALLOY,JAMES,ANTHONY,J DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 705376
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 705376
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 21CR 705376
SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 21CR 705376
184 MASON,ELIZABETH,ROSE DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A,S 22CR 700066
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 22CR 700066
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST COLLINS,A,S 22CR 700066
DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 22CR 700066
185 MAXSON,LUKE,ANDREW SPEEDING 053/35 COLLINS,A,S 22CR 701709
186 MAZZEO,GABRIELLA,MARIE SPEEDING 052/35 COLLINS,A,S 22CR 700541
187 MCCLURE,LAYNE,KENNAN FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC COLLINS,A,S 22IF 701040
** 188 MCCOLLAM,JARED,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052522
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 052522
189 MCCOY,KEITH,SCOTT SPEEDING 061/45 COLLINS,A,S 22CR 701729
190 MEADOWS,WILLIAM,ARTHUR ASSAULT BY POINTING A GUN IPOCK,R 21CR 704447
191 MELILLO,CHRISTINA SECOND DEGREE TRESPASS DYCUS,KRYST 21CR 052763
BREAKING OR ENTERING (M) DYCUS,KRYST 21CR 052763
192 MELLENKAMP,KARI,LYNN SPEEDING 051/35 HOLSCLAW,C 22CR 701524
193 MENDELSON,BRIDGET,RENA SPEEDING 064/45 COLLINS,A,S 22CR 701306
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 22CR 701306
194 MENJIVARGUERRA,CARLOS, SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 22IF 700809
195 MESA,CHANDLER,ANTHONY SPEEDING 074/55 COLLINS,A,S 22CR 700492
196 MILLER,CHRISTOPHER,LEE SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 20CR 702900
DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 20CR 702900
197 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV SORRELS,J 22CR 000012
198 MILLER,SAVANNAH,NOEL SPEEDING 060/45 JOHNSON,G,A 21IF 704003
199 MILLS,KHIRON,JAMEL DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703555
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M,P 20CR 703555
200 MITCHELL,WESLEY,JAMES NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701499
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 701499
SPEEDING 048/35 HOLSCLAW,C 22CR 701499
201 MODESTO,SALVATORE,ANTH SPEEDING 058/35 COLLINS,A,S 22CR 701798
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 7
COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
202 MOODY,MATTHEW,RYAN SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 22CR 701388
203 NAPIER,ADRIENNE,JENNA SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) BISHOP,M 21CR 704981
204 NEASE,RADUCANU SPEEDING 079/45 COLLINS,A,S 21CR 705399
DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 21CR 705399
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 21CR 705399
205 NICHOLSON,MOLLIE,GRACE DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A,S 21CR 700500
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 21CR 700500
206 NICHOLSON,MOLLIE,GRACE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 21CR 700501
DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 21CR 700501
207 OEHLER,PAMELA,WAGSTAFF SPEEDING 056/40 COLLINS,A,S 22CR 701642
208 OLIPHANT,BRYAN,GREGORY SPEEDING 060/35 COLLINS,A,S 21CR 700795
209 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL DRIVING WHILE IMPAIRED TURNEY,J 20CR 051478
210 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL POSSESS DRUG PARAPHERNALIA TURNEY,J 20CR 051479
211 OSORIO,DAVID,MARTINEZ NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 701422
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22CR 701422
SPA 212 PADILLA,BRYAN,JOEL,PAC NO OPERATORS LICENSE HOLSCLAW,C 22CR 701689
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG HOLSCLAW,C 22CR 701689
213 PASTEUR,TENECIA,NICHEL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051544
214 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL DWLR IMPAIRED REV BISHOP,M,P 20CR 703192
215 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 20CR 703631
DWLR NOT IMPAIRED REV POWELL,S,J 20CR 703631
216 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL OPERATE VEH NO INS CASNER,S,M 21CR 703546
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG CASNER,S,M 21CR 703546
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 21CR 703546
** 217 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL SPEEDING 067/45 BISHOP,M 22CR 050179
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 22CR 050179
** 218 PAYLOR,GARRETT,MICHAEL FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN BISHOP,M 22CR 050180
219 PEREZ,LAZARO FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HOCHMAN 22CR 000151
220 PERRY,CLAIRE,LOFTIN SPEEDING 055/35 HOLSCLAW,C 22CR 701634
221 PETERSONJR,JOHN,EDWIN, SPEEDING 065/45 BISHOP,MICH 22CR 700931
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700931
DWLR IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 700931
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,MICH 22CR 700931
222 PICKETT,KALISE,ALIZA EXCEEDING POSTED SPEED BISHOP,MICH 22IF 700580
223 PICKLER,FRANK,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 22CR 701643
224 PINER,BARRY,WALKER FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22IF 700936
225 POLK,TRISTA,NICOLE FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT BOYD,M 22IF 700798
226 PRIVADO,HECTOR,EDUARDO OPERATE VEH NO INS HOLSCLAW,C 22CR 701736
227 QUINN,ROBERT,GRAYSON SPEEDING 061/45 COLLINS,A,S 21CR 703598
228 QUINN,ROBERT,GRAYSON SPEEDING 050/35 MORRISON,T, 20IF 703069
229 REELS,AMBER,JO DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 22CR 701123
230 REID,KAYLE,ALLISON SPEEDING 063/45 BISHOP,MICH 22CR 701930
DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701930
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 701930
231 REMLEY,AUTUM,ELISABETH SPEEDING 067/45 BISHOP,MICH 22CR 701546
232 RENDON,VICTOR,DANIEL DWLR NOT IMPAIRED REV WALDEN,D 22CR 700325
SPEEDING IN SCHOOL ZONE 052/25 WALDEN,D 22CR 700325
233 RICHARDSON,TYESHA,LASH SPEEDING 078/55 COLLINS,A,S 22CR 700733
234 ROBERTOCARLOS,CANALES, NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 701865
235 ROBINSON,AMANDA,R SPEEDING 081/55 COLLINS,A,S 22CR 701637
NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 22CR 701637
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION COLLINS,A,S 22CR 701637
236 ROCO,JARVAIS,ADONAY SPEEDING 053/35 COLLINS,A,S 22CR 700768
237 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO SPEEDING 042/25 COLLINS,A,S 21CR 704575
WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 704575
238 RODRIGUEZ,JESSE,BRANDO SPEEDING 053/35 COLLINS,A,S 21CR 705590
239 ROGERS,APRIL,LYNN SPEEDING 073/55 COLLINS,A,S 22CR 700702
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 8
COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
240 SADUSKY,RAYMOND,GERALD SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 22CR 701644
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION COLLINS,A,S 22CR 701644
241 SALTER,FRANKIE,WAYNE SPEEDING 070/55 JOHNSON,G,A 20IF 702639
242 SANTOS,JORGE NO OPERATORS LICENSE HOCHMAN 22CR 000186
243 SAWYER,MELVIN,RANDY,JR POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ ONOFRIO,M 21CR 703996
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ONOFRIO,M 21CR 703996
244 SCOTT,JAMES,ANDREW,II SPEEDING 055/35 COLLINS,A,S 22CR 701803
245 SEPULVEDA,JUAN,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV Haymore,Mic 21CR 704978
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL Haymore,Mic 21CR 704978
246 SEPULVEDA,JUAN,PEREZ DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 700729
SPEEDING 047/35 HOLSCLAW,C 22CR 700729
247 SERRANO,MICHAEL,THOMAS SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 20CR 703115
WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 20CR 703115
248 SILVIA,ANDREW,KING,III SPEEDING 069/50 COLLINS,A,S 21CR 704571
249 SIMON,MICAH,RASHARD SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 22IF 700808
250 SMALL,ERNEST,WAYNE SPEEDING 060/45 COLLINS,A,S 22IF 701041
251 SMITH,CHRISTINA,MELILL CYBERSTALKING DYCUS,KRYST 21CR 053081
** 252 SMITH,KIRKLAND,RAY DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051173
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BISHOP,M 21CR 051173
253 STARNES,JORDAN,SKYE FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 21IF 701655
254 STEWART,BILLY,LARRIETT SPEEDING 062/45 COLLINS,A,S 22CR 700934
255 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC SPEEDING 085/45 BISHOP,M 21CR 052658
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 052658
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BISHOP,M 21CR 052658
256 STOUDEMIRE,HINTON,BRUC POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BISHOP,M 21IF 703533
257 STROUD,THOMAS,EDGAR,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG HOLSCLAW,C 22CR 700371
258 STYRON,KAILEY,ALISSA RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 20CR 703265
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 COLLINS,A,S 20CR 703265
259 STYRON,KAILEY,ALISSA DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A,S 20CR 703266
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 20CR 703266
260 SUMBLIN,JESSICA,PAIGE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 22CR 701641
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 22CR 701641
SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 22CR 701641
261 SUTTON,JAMES,EDWARD DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 21CR 701168
262 SZYNKOWSKI,CHRISTIAN,J SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 22CR 701661
263 TAMBLING,CHRISTOPHER,R SPEEDING 060/35 BISHOP,M 21CR 051608
DRIVING WHILE IMPAIRED BISHOP,M 21CR 051608
264 TANT,REBECCA,LAURA SPEEDING 065/45 COLLINS,A,S 22CR 701424
265 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 702894
266 TAYLOR,ANDERSON,BENNET NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704030
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704030
OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704030
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704030
267 TAYLOR,ANDERSON,BENNET SPEEDING 067/45 BISHOP,M 21CR 704845
NO OPERATORS LICENSE BISHOP,M 21CR 704845
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,M 21CR 704845
OPERATE VEH NO INS BISHOP,M 21CR 704845
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,M 21CR 704845
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS BISHOP,M 21CR 704845
268 TAYLOR,ASHANTI,SHANTE POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BENWAY,RYAN 22CR 702278
** 269 TAYLOR,ROSS,ADAM DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 051019
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT HOLSCLAW,C 21CR 051019
270 TAYLOR,TONYA,MARIE HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM MANNON,K 21CR 704865
271 THARP,CAMERON,ALEXIS POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA HOLSCLAW,C 22CR 701720
272 THOMPSON,JON,WILLIAM EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 22CR 701795
WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 701795
IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 22CR 701795
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 9
COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 22CR 701795
273 TROTT,ROBERT,EARL SPEEDING 056/35 COLLINS,A,S 22CR 700937
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 22CR 700937
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 22CR 700937
274 TUCKER,JOSEPH,MICHAEL INTOXICATED AND DISRUPTIVE TURNEY,J 22CR 050994
275 TURRONE,CARL,GREGORY UNSAFE PASSING YELLOW LINE WILSON,H,D 22IF 701317
276 TYNDALL,MARGIE,GRISSET FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BISHOP,M 21IF 703276
277 VAUGHAN,MADISON,LEIGH FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT COLLINS,A,S 22IF 700934
278 VOGELSONG,MAKYA,ELIZAB FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 22IF 700832
279 VON THADEN,JOHN,ANDREW DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 22CR 051045
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HOLSCLAW,C 22CR 051045
280 WARD,SANDRA,DANIELLE SPEEDING 052/35 HOLSCLAW,C 22CR 701418
281 WARREN,BENITA,MARIE DWLR IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 21CR 702336
282 WARREN,JAMES,BOYD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 22IF 700978
283 WARSING,LEAH,ROSE SPEEDING 075/55 COLLINS,A,S 22CR 701802
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 22CR 701802
284 WATERS,ERVIN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701879
WINDOW TINTING VIOL HOLSCLAW,C 22CR 701879
SPEEDING 049/35 HOLSCLAW,C 22CR 701879
285 WEBSTER,KIANA,CHRISTIN SPEEDING 073/55 COLLINS,A,S 21CR 700999
286 WELLING,TABITHA,BROOK AID & ABET LARCENY (M) HOLSCLAW,C 22CR 050852
287 WESLEY,ELSA FAIL MAINTAIN LANE CONTROL COLLINS,A,S 22IF 700339
288 WEST,TRACY,HEATH SPEEDING 050/35 HOLSCLAW,C 22IF 700877
289 WETHERINGTON,SAMANTHA, NO OPERATORS LICENSE BISHOP,MICH 22CR 700860
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG BISHOP,MICH 22CR 700860
OPERATE VEH NO INS BISHOP,MICH 22CR 700860
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION BISHOP,MICH 22CR 700860
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS BISHOP,MICH 22CR 700860
290 WHITE,KALA,MARIE EXPIRED OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 21IF 700673
291 WHITE,KALA,MARIE SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 21IF 700674
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 COLLINS,A,S 21IF 700674
292 WHITE,KELLY,LYNNE FAILURE TO REDUCE SPEED BISHOP,M 21IF 701474
** 293 WHITFIELD,JOSHUA,CARL DRIVING WHILE IMPAIRED HOLSCLAW,C 21CR 052160
294 WHITFIELD,KASSIE,TAYLO DWLR NOT IMPAIRED REV HOLSCLAW,C 22CR 701809
295 WIKE,WILLIAM,BRUCE,III WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 702339
IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 21CR 702339
296 WILLIAMS,AARON,MATTHEW EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BOYD,M 22CR 701373
297 WILLIAMS,CAMERON,WAYNE WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 22CR 701636
FENDER HEIGHT VIOLATION COLLINS,A,S 22CR 701636
298 WILLIAMS,ZERELL,MONTE EXCEEDING POSTED SPEED HOCHMAN 22IF 000037
299 WILLIS,KENNETH,WAYNE SPEEDING 065/50 COLLINS,A,S 21IF 703748
300 WILSON,JEREMY,DONTE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 19CR 701264
301 WILSON,JEREMY,DONTE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 19CR 701265
IMPROPER MUFFLER COLLINS,A,S 19CR 701265
302 WOOD,RONNIE,AUSTIN HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE COLLINS,A 20CR 051284
DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A 20CR 051284
303 WOOD,RONNIE,AUSTIN POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PITTMAN,R 20CR 051285
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PITTMAN,R 20CR 051285
304 WOOD,RONNIE,AUSTIN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 20CR 701876
IMPROPER BACKING COLLINS,A,S 20CR 701876
305 WOOD,RONNIE,AUSTIN DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 20CR 701877
UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA COLLINS,A,S 20CR 701877
306 WOOD,RONNIE,AUSTIN FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 20CR 701878
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 20CR 701878
307 WRIGHT,CHRISTOPHER,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED COLLINS,A 21CR 050740
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) COLLINS,A 21CR 050740
308 WRIGHT,CHRISTOPHER,LEE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER COLLINS,A,S 21CR 701487
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 10
COURT DATE: 06/02/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
309 WRIGHT,CHRISTOPHER,LEE NO OPERATORS LICENSE COLLINS,A,S 21CR 701488
DRIVE LEFT OF CENTER COLLINS,A,S 21CR 701488
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 21CR 701488
310 WYGAND,DONALD,FRANCIS SPEEDING IN SCHOOL ZONE 047/25 BISHOP,MICH 22IF 701046
311 YEOMANS,PATRICK,ESTON DWLR IMPAIRED REV JOHNSON,G,A 20CR 700385
312 ZAVALAOROZCO,LUIS,ANGE DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 701808
SPEEDING IN SCHOOL ZONE 051/25 BISHOP,MICH 22CR 701808
313 ZUDONYI,JOEY,MICHAEL,J RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD BISHOP,MICH 22CR 700928
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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