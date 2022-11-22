DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALBER,MICHAEL,ARTHUR SECOND DEGREE TRESPASS CHAMBERS,AN 22CR 051236
2 ALEXIEFF,GEORGE,NORMAN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702782
3 AMARAL,ASHLEY,BATES SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 702617
4 ANDREW,HAZAEL SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702927
5 ARONOFF,REBECCA,MICHEL SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 704304
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704304
6 BANEGAS,HERNAN,JOSE NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 704986
SPEEDING 049/35 WILLIS,C,D 22CR 704986
7 BARNHILL,EVAN,THOMAS SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701699
8 BAROT,ARTH,AMISHKUMAR SPEEDING 063/45 LANE,J,D 22CR 702988
9 BLACK,SHANNON,HEATH SPEEDING 059/45 LANE,J,D 22IF 702531
10 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622
11 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623
12 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624
13 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625
14 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626
15 BOND,TAYLOR,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703203
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 703203
EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 703203
16 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,J,D 22CR 704223
EXPIRED OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 704223
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704223
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704223
17 BROWN,MONTEZ,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702921
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 702921
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 702921
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702921
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 702921
18 BUNCH,AMBER,LEEANN SPEEDING 060/45 LANE,J,D 22IF 702571
19 CASSIANO,MICHAEL,JAMES SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 703903
20 CLAY,JOSHUA,BRIAN ASSAULT ON A FEMALE VIGIL,JACOB 22CR 335958
21 CLENDENING,AMANDA,ROCH FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 702335
22 CONWAY,HENRY,VAN SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 701760
23 COOK,FRANKLIN,DAVID,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 322539
FAIL TO REPORT ACCIDENT WILLIS,CAME 22CR 322539
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 22CR 322539
24 COOKE,SCARLETT,WILSON SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 704012
25 COPELAND,CHARLES,DEWEY NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 704992
OPERATE VEH NO INS WILLIS,C,D 22CR 704992
26 CRUZ,JOSE,LUIS SIMPLE AFFRAY BOYD,M 22CR 702568
27 CULPEPPER,MARY,JANE,GO FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 22IF 702925
28 DEAL,SHAWN,REBECCA RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 000368
29 DELAROSA,STEVEN,GONZAL NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 705164
30 DEXTER,JAMARI,FOY SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 703997
DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703997
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 11/23/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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31 DIXON,JAMES,KENNETH,JR OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701179
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701179
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701179
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701179
32 DOYLE,STEVEN,JAY RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 051493
33 ELLINGTON,BARBARA,LION SPEEDING 077/55 LANE,J,D 22CR 704830
34 ENGLEBRETH,WESLEY,ROBE FAILURE TO YIELD BOYD,M 22IF 701875
35 FORBES,CHRISTAN,LANE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703888
** 36 FOSCUE,JASON,TROY BREAKING OR ENTERING (M) WILLIS,CAME 22CR 303208
INJURY TO REAL PROPERTY WILLIS,CAME 22CR 303208
BREAKING OR ENTERING (M) WILLIS,CAME 22CR 303208
37 FRAZIER,ISAAC,LEE SPEEDING 085/55 LANE,J,D 22CR 702990
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 702990
38 GARNER,JEANNE,MARIE,WR SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 704339
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704339
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704339
39 GASKILL,STEPHANIE,MORG CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 704995
OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 704995
EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704995
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704995
40 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704655
41 GEARHART,GRETCHEN,LEAN AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704656
42 GENTRY,GARY,LYNN FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,C,D 22IF 703228
43 GILLIKIN,ANSON,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704653
44 GILLIKIN,HEIDI,LAWRENC SPEEDING 065/50 LANE,J,D 22IF 702618
45 GLINES,KATHERYN,LISA SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 702989
46 GRAY,TAMMIE,MARIE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704400
47 GUTHRIE,WILLIAM,DAVE,J CARRYING CONCEALED WEAPON WILLIS,B,C 22CR 701542
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701542
EXPIRED/NO INSPECTION WILLIS,B,C 22CR 701542
48 HACKETT,ROBERT SPEEDING 049/35 WILLIS,C,D 22IF 702980
49 HAMILTON,RICHARD,EARL, SPEEDING 061/40 LANE,J,D 22CR 704074
50 HAMILTON,RICHARD,EARL, SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 702323
51 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 050564
NO OPERATORS LICENSE LANE,J 22CR 050564
** 52 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR CHILD ABUSE WELLS,S 21CR 052360
53 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 22CR 700275
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700275
54 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503
55 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267
56 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV STYRON,M 22CR 000484
57 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 21CR 052851
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851
58 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852
59 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853
60 HYMON,JAMES,MCCLEVELAN DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22IF 702190
61 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000166
62 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051170
DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051170
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 11/23/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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63 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051171
64 KORY,MIA,JORDAN DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704510
USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704510
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704510
65 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181
66 LEWIS,COREY,ALLAN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701987
67 MASON,CHRISTOPHER,JERR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704359
68 MASON,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 071/50 LANE,J,D 22CR 701240
DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701240
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701240
69 MASON,SERENA,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701013
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701013
SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22CR 701013
70 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103
71 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104
72 MCDANIEL,STEPHEN,ARTHU SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702890
73 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000742
OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 20CR 000742
74 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702
75 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 22CR 050496
DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 050496
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 22CR 050496
76 METCALF,CAITLYN,HELEN RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 22CR 050497
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 22CR 050497
77 MOORE,JEROME,ANTHONY SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702472
78 MOORES,ANDRE,JAMES SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 704485
79 MORRIS,ZOEY,GRAY FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 702471
80 MURRAY,QUINCY,DARNELL SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 704241
81 NICHOLAS,GREGORY,RYAN SPEEDING 078/55 LANE,J,D 22CR 704150
82 ODOM,NICHOLAS,GARRETT SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 705163
83 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BOYD,M 22CR 050543
84 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702945
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702945
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702945
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702945
85 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703889
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703889
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703889
86 ORTIZ,ERICA,IVETTE SIMPLE ASSAULT WILLIS,CAME 22CR 313854
87 PANTON,AARON,A'TRELL NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 704717
88 PICKLE,JOSHUA,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 21CR 050734
89 POISEL,JACIKA,KAROLINA SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 705281
90 PORTER,JASON,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701205
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 701205
91 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700004
92 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702181
SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 702181
93 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342824
RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 22CR 342824
94 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342830
95 REID,COLE,SHABRANT SPEEDING 074/55 LANE,J,D 22CR 704891
96 RICO,ALEXIS,PASCUAL SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 702981
97 RIDGE,GRACE,PATRICIA POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID BRANCH 22CR 000560
98 RIGGS,JASON,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 21CR 703287
99 RIMMER,LAUREN,DANIELLE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 704340
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 11/23/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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EXCEEDING POSTED SPEED LANE,J,D 22CR 704340
DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704340
SPA 100 RODRIGUAZ,MIGUAL,AVGAL SPEEDING 052/35 WILLIS,C,D 22CR 705161
NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 705161
SPA 101 RODRIGUAZ,MIGUAL,AVGAL NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 705162
102 ROGERS,LOGEN,CRAIGE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 051051
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 LANE,J 22CR 051051
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,J 22CR 051051
103 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 701763
FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT LANE,J,D 22CR 701763
104 ROMAN,DIANE,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 326080
IMPROPER BACKING WILLIS,CAME 22CR 326080
105 SCIARRA,RICCARDO,JOSEP SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 705146
106 SENTER,LERA,KAREN SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 700778
** 107 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643
DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643
108 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088
109 SIGGLER,SERINA,RENEE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 704934
SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704934
110 SMITH,JR,JAMES,EDWARD ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON WILLIS,CAME 22CR 331751
111 STEELE,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 703912
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 703912
112 STEPHENS,DARRYL,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701759
113 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701301
EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701301
114 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704654
115 WALLACE,LATRELL,D'ANDR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702742
116 WALLACE,LATRELL,D'ANDR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704064
117 WHITE,TIMOTHY,LEE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702889
IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22IF 702889
118 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666
IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666
119 WILLIS,BARTLEY,CRIS TEXTING VIOL MOTOR VEH TANGUAY,K 20IF 000063
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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