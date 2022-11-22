carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBBIE MASSIE

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ALBER,MICHAEL,ARTHUR SECOND DEGREE TRESPASS CHAMBERS,AN 22CR 051236

2 ALEXIEFF,GEORGE,NORMAN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702782

3 AMARAL,ASHLEY,BATES SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22IF 702617

4 ANDREW,HAZAEL SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702927

5 ARONOFF,REBECCA,MICHEL SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 704304

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704304

6 BANEGAS,HERNAN,JOSE NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 704986

SPEEDING 049/35 WILLIS,C,D 22CR 704986

7 BARNHILL,EVAN,THOMAS SPEEDING 068/55 YODER,D,C 22IF 701699

8 BAROT,ARTH,AMISHKUMAR SPEEDING 063/45 LANE,J,D 22CR 702988

9 BLACK,SHANNON,HEATH SPEEDING 059/45 LANE,J,D 22IF 702531

10 BLAKE,SHEILA,LOUISE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WILLIS,C 22CR 050622

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 050622

11 BLAKE,SHEILA,LOUISE FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C 22CR 050623

12 BLAKE,SHEILA,LOUISE OPERATE VEH NO INS WILLIS,C 22CR 050624

13 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA WILLIS,C 22CR 050625

14 BLAKE,SHEILA,LOUISE POSS STOLEN GOODS/PROP (M) WILLIS,C 22CR 050626

15 BOND,TAYLOR,DAVID DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 703203

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ENNIS,D,F 22CR 703203

EXPIRED/NO INSPECTION ENNIS,D,F 22CR 703203

16 BORNMAN,LAWRENCE,MICHA HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM LANE,J,D 22CR 704223

EXPIRED OPERATORS LICENSE LANE,J,D 22CR 704223

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704223

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704223

17 BROWN,MONTEZ,LAMAR DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702921

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 702921

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 702921

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702921

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE LANE,J,D 22CR 702921

18 BUNCH,AMBER,LEEANN SPEEDING 060/45 LANE,J,D 22IF 702571

19 CASSIANO,MICHAEL,JAMES SPEEDING 071/55 LANE,J,D 22CR 703903

20 CLAY,JOSHUA,BRIAN ASSAULT ON A FEMALE VIGIL,JACOB 22CR 335958

21 CLENDENING,AMANDA,ROCH FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 702335

22 CONWAY,HENRY,VAN SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 701760

23 COOK,FRANKLIN,DAVID,JR DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 322539

FAIL TO REPORT ACCIDENT WILLIS,CAME 22CR 322539

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) WILLIS,CAME 22CR 322539

24 COOKE,SCARLETT,WILSON SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 704012

25 COPELAND,CHARLES,DEWEY NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 704992

OPERATE VEH NO INS WILLIS,C,D 22CR 704992

26 CRUZ,JOSE,LUIS SIMPLE AFFRAY BOYD,M 22CR 702568

27 CULPEPPER,MARY,JANE,GO FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT LANE,J,D 22IF 702925

28 DEAL,SHAWN,REBECCA RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 000368

29 DELAROSA,STEVEN,GONZAL NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 705164

30 DEXTER,JAMARI,FOY SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 703997

DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703997

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 11/23/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

31 DIXON,JAMES,KENNETH,JR OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 701179

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 701179

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701179

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701179

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC LANE,J,D 22CR 701179

32 DOYLE,STEVEN,JAY RECONNECT UTILITY - M BOYD,M 22CR 051493

33 ELLINGTON,BARBARA,LION SPEEDING 077/55 LANE,J,D 22CR 704830

34 ENGLEBRETH,WESLEY,ROBE FAILURE TO YIELD BOYD,M 22IF 701875

35 FORBES,CHRISTAN,LANE A&A DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703888

** 36 FOSCUE,JASON,TROY BREAKING OR ENTERING (M) WILLIS,CAME 22CR 303208

INJURY TO REAL PROPERTY WILLIS,CAME 22CR 303208

BREAKING OR ENTERING (M) WILLIS,CAME 22CR 303208

37 FRAZIER,ISAAC,LEE SPEEDING 085/55 LANE,J,D 22CR 702990

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 702990

38 GARNER,JEANNE,MARIE,WR SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 704339

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 704339

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 704339

39 GASKILL,STEPHANIE,MORG CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG LANE,J,D 22CR 704995

OPERATE VEH NO INS LANE,J,D 22CR 704995

EXCEEDING SAFE SPEED LANE,J,D 22CR 704995

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704995

40 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704655

41 GEARHART,GRETCHEN,LEAN AID&ABET DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704656

42 GENTRY,GARY,LYNN FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIS,C,D 22IF 703228

43 GILLIKIN,ANSON,PERRY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704653

44 GILLIKIN,HEIDI,LAWRENC SPEEDING 065/50 LANE,J,D 22IF 702618

45 GLINES,KATHERYN,LISA SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 702989

46 GRAY,TAMMIE,MARIE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704400

47 GUTHRIE,WILLIAM,DAVE,J CARRYING CONCEALED WEAPON WILLIS,B,C 22CR 701542

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701542

EXPIRED/NO INSPECTION WILLIS,B,C 22CR 701542

48 HACKETT,ROBERT SPEEDING 049/35 WILLIS,C,D 22IF 702980

49 HAMILTON,RICHARD,EARL, SPEEDING 061/40 LANE,J,D 22CR 704074

50 HAMILTON,RICHARD,EARL, SPEEDING 055/40 LANE,J,D 22IF 702323

51 HEUSTESS,ROLLACE,EVANS DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 050564

NO OPERATORS LICENSE LANE,J 22CR 050564

** 52 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR CHILD ABUSE WELLS,S 21CR 052360

53 HILL,TRINITY,MICHELLE SPEEDING 082/55 ENNIS,D,F 22CR 700275

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 22CR 700275

54 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503

55 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 705267

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 21CR 705267

56 HOLMES,THOMAS,JOHN DWLR NOT IMPAIRED REV STYRON,M 22CR 000484

57 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 21CR 052851

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052851

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 21CR 052851

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE BOYD,M 21CR 052851

58 HUDNELL,JUSTIN,TYLER POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA BOYD,M 21CR 052852

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M 21CR 052852

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ BOYD,M 21CR 052852

59 HUDNELL,JUSTIN,TYLER DWLR IMPAIRED REV BOYD,M 21CR 052853

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 21CR 052853

60 HYMON,JAMES,MCCLEVELAN DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22IF 702190

61 JIMMERSON,DEANDRE,STEP DWLR IMPAIRED REV GASKILL,J 22CR 000166

62 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051170

DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051170

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 11/23/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

63 JIMMERSON,DEANDRE,STEP RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,C 22CR 051171

64 KORY,MIA,JORDAN DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 704510

USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR LANE,J,D 22CR 704510

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704510

65 LENZ,JAY,JOSEPH HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE WILLIS,C,D 21CR 704181

66 LEWIS,COREY,ALLAN SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 701987

67 MASON,CHRISTOPHER,JERR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 21CR 704359

68 MASON,NICHOLAS,WAYNE SPEEDING 071/50 LANE,J,D 22CR 701240

DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 701240

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC LANE,J,D 22CR 701240

69 MASON,SERENA,LAWRENCE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701013

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701013

SPEEDING 069/55 LANE,J,D 22CR 701013

70 MCBROOM,SEAN,CASEY FAILURE TO REDUCE SPEED BOYD,M,W 21CR 700103

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM BOYD,M,W 21CR 700103

71 MCBROOM,SEAN,CASEY DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M,W 21CR 700104

72 MCDANIEL,STEPHEN,ARTHU SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702890

73 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 20CR 000742

OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 20CR 000742

74 METCALF,CAITLYN,HELEN DWLR NOT IMPAIRED REV FERREIRA,P 21CR 700702

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT FERREIRA,P 21CR 700702

75 METCALF,CAITLYN,HELEN DRIVING WHILE IMPAIRED BOYD,M 22CR 050496

DWLR NOT IMPAIRED REV BOYD,M 22CR 050496

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BOYD,M 22CR 050496

76 METCALF,CAITLYN,HELEN RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 22CR 050497

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA BOYD,M 22CR 050497

77 MOORE,JEROME,ANTHONY SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702472

78 MOORES,ANDRE,JAMES SPEEDING 072/55 LANE,J,D 22CR 704485

79 MORRIS,ZOEY,GRAY FAIL TO YIELD LEFT TURN LANE,J,D 22IF 702471

80 MURRAY,QUINCY,DARNELL SPEEDING 061/45 LANE,J,D 22CR 704241

81 NICHOLAS,GREGORY,RYAN SPEEDING 078/55 LANE,J,D 22CR 704150

82 ODOM,NICHOLAS,GARRETT SPEEDING 054/35 WILLIS,C,D 22CR 705163

83 ONEAL,JUSTIN,MICHAEL ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON BOYD,M 22CR 050543

84 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 702945

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 702945

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 702945

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER LANE,J,D 22CR 702945

85 ONEILL,MICHAEL,PATRICK DWLR NOT IMPAIRED REV LANE,J,D 22CR 703889

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 703889

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 703889

86 ORTIZ,ERICA,IVETTE SIMPLE ASSAULT WILLIS,CAME 22CR 313854

87 PANTON,AARON,A'TRELL NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 704717

88 PICKLE,JOSHUA,LEE RESISTING PUBLIC OFFICER BOYD,M 21CR 050734

89 POISEL,JACIKA,KAROLINA SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 705281

90 PORTER,JASON,ALLEN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701205

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 701205

91 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 700004

92 PRICE,AUSTIN,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV BISHOP,MICH 22CR 702181

SPEEDING 050/35 BISHOP,MICH 22CR 702181

93 REHERMAN,FREDERICK,JAM SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342824

RESISTING PUBLIC OFFICER WILLIS,CAME 22CR 342824

94 REHERMAN,MICHAEL,DAVID SECOND DEGREE TRESPASS WILLIS,CAME 22CR 342830

95 REID,COLE,SHABRANT SPEEDING 074/55 LANE,J,D 22CR 704891

96 RICO,ALEXIS,PASCUAL SPEEDING 050/35 WILLIS,C,D 22IF 702981

97 RIDGE,GRACE,PATRICIA POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID BRANCH 22CR 000560

98 RIGGS,JASON,SCOTT NO OPERATORS LICENSE BOYD,M 21CR 703287

99 RIMMER,LAUREN,DANIELLE RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 704340

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 11/23/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

EXCEEDING POSTED SPEED LANE,J,D 22CR 704340

DRIVE LEFT OF CENTER LANE,J,D 22CR 704340

SPA 100 RODRIGUAZ,MIGUAL,AVGAL SPEEDING 052/35 WILLIS,C,D 22CR 705161

NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 705161

SPA 101 RODRIGUAZ,MIGUAL,AVGAL NO OPERATORS LICENSE WILLIS,C,D 22CR 705162

102 ROGERS,LOGEN,CRAIGE DRIVING WHILE IMPAIRED LANE,J 22CR 051051

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 LANE,J 22CR 051051

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) LANE,J 22CR 051051

103 ROGERS,LOGEN,CRAIGE CONSUME ALC BY

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER LANE,J,D 22CR 701763

FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT LANE,J,D 22CR 701763

104 ROMAN,DIANE,MICHELLE DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,CAME 22CR 326080

IMPROPER BACKING WILLIS,CAME 22CR 326080

105 SCIARRA,RICCARDO,JOSEP SPEEDING 055/35 WILLIS,C,D 22CR 705146

106 SENTER,LERA,KAREN SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22IF 700778

** 107 SHANNON,JERAMY DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 051643

DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C 22CR 051643

108 SHANNON,JERAMY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) WILLIS,C,D 22CR 703088

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA WILLIS,C,D 22CR 703088

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST WILLIS,C,D 22CR 703088

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,C,D 22CR 703088

109 SIGGLER,SERINA,RENEE FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS LANE,J,D 22CR 704934

SPEEDING 068/55 LANE,J,D 22CR 704934

110 SMITH,JR,JAMES,EDWARD ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON WILLIS,CAME 22CR 331751

111 STEELE,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 703912

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG WILLIS,C,D 22CR 703912

112 STEPHENS,DARRYL,WAYNE DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 701759

113 TAYLOR,NORMAN,DALE,JR EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG LANE,J,D 22CR 701301

EXPIRED/NO INSPECTION LANE,J,D 22CR 701301

114 VILLAREAL,NAICHE,DIZE DWLR IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 704654

115 WALLACE,LATRELL,D'ANDR DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,C,D 22CR 702742

116 WALLACE,LATRELL,D'ANDR DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 22CR 704064

117 WHITE,TIMOTHY,LEE SPEEDING 070/55 LANE,J,D 22IF 702889

IMPROPER EQUIP - SPEEDOMETER LANE,J,D 22IF 702889

118 WILLIAMS,JASON,NATHANI DRIVING WHILE IMPAIRED WILLIS,C 22CR 050666

IMPROPER BACKING WILLIS,C 22CR 050666

119 WILLIS,BARTLEY,CRIS TEXTING VIOL MOTOR VEH TANGUAY,K 20IF 000063

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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