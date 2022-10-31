carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE

COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ALNIMER,ABDELSALAM,SAL NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 704918

2 ALNIMER,ABDELSALAM,SAL NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 704919

3 ARTHUR,ROBERT,MELVIN MISDEMEANOR LARCENY ALEXANDER,J 21CR 705402

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALEXANDER,J 21CR 705402

4 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000621

5 BARGOIL,DONALD,JACOB ASSAULT ON A FEMALE VIGIL,J 22CR 051905

6 BEST,EZEKIEL,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 18CR 701979

7 BRAYBOY,ALLISON,LOUMAY A&A DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000701

8 CANNON,MATTHEW,KEVIN OPERATE VEH NO INS SHANNON,L 22CR 000557

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON,L 22CR 000557

9 CAREY,JUSTIN,AUGUST,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 704529

FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,J 22CR 704529

10 CHRISTENSEN,CONSTANCE RESISTING PUBLIC OFFICER SURFASS,N 22CR 000536

11 COHEN,BRYCE,TAYLOR SPEEDING 053/35 SMITH,J 22CR 000499

12 COLLINS,AYLA,LANAE DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 000640

CRIMINAL CONTEMPT ALEXANDER,J 20CR 000640

13 CRAFT,RANDALL KEITH ASSAULT ON A FEMALE CRAFT,MICHE 22CR 293582

14 CRAFT,RANDALL,KEITH DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) VIGIL,JACOB 22CR 294912

15 CREECH,MASON,FISCHER CONSUME ALC BY

POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000745

16 DICKENS,TRICIA,LEE MISDEMEANOR LARCENY NEWMAN,J 22CR 000243

17 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000602

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 22CR 000602

18 FINZIO,MATTHEW,RICHARD SPEEDING 073/45 SMITH,J 22CR 000498

19 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000373

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION SMITH,J 22CR 000373

20 GIBSON,KIMBERLY MICHEL MISDEMEANOR LARCENY CONTRASKI I 22CR 000514

21 GINYARD,AKAYLA,JO CARRYING CONCEALED WEAPON NAKAMURA 22CR 000068

EXCEEDING POSTED SPEED NAKAMURA 22CR 000068

22 GLOVER JR ,WILLIAM ROB COMMUNICATING THREATS LOWE,MIKE 22CR 264277

23 GOODWIN,CHASE FORREST DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,DEP J 22CR 287268

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SMITH,DEP J 22CR 287268

24 GOODWIN,CHASE,FORREST CONSUME ALC BY 19/20 SMITH,J 22CR 000744

POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000744

25 GORCHESS,DOUGLAS ENGLI MISDEMEANOR LARCENY CONTRASKI I 22CR 000513

** 26 GRADY,ELIJAH,DALE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ THOMAS,C 22CR 051248

27 GUARNERI,JACOB,JOSEPH FALSE IMPRISONMENT PITTMAN,RYA 22CR 319289

ASSAULT ON A FEMALE PITTMAN,RYA 22CR 319289

28 HEATH,SAMUEL CYBERSTALKING JEWELL,KIMB 22CR 261501

29 HORNE,ASHLEY,WAYNE ASSAULT AND BATTERY WINTERS,R 22CR 000215

30 JARMAN,PERRY VAN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D 22CR 277324

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D 22CR 277324

RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D 22CR 277324

DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D 22CR 277324

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 22CR 277324

31 JARMAN,PERRY,VAN FALSE REPORT OF THEFT OF MV LOWE,MICHAE 22CR 301754

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 11/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 32 JENNINGS,PAUL CARMEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE KEARNEY,DEP 22CR 254257

** 33 JENNINGS,PAUL CARMEN MISUSE OF 911 SYSTEM KEARNEY,DEP 22CR 254267

34 KARAS,XSAVIER POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051891

35 LAURSEN,EMMETT,BEN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 702096

MEDCL EXAMINED/CERT FMCR VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096

FEDERAL SAFETY INSPECT VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096

36 LAWRENCE,ASHTON,TATE FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIAMS,K 22IF 000176

37 MAROULES,JEAN CHRISTY COMMUNICATING THREATS GRANT,PATRI 22CR 252970

38 MARTIN,KIMBERLY,FRANCE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 703545

EXCEEDING POSTED SPEED ALVARADO,J 22CR 703545

39 MATHIS,DANNY RAY STORE ITEMS OF SOLID WASTE MARLETTE,JO 22CR 270471

40 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000670

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000670

41 MELVIN,DANIEL,EARL SPEEDING 083/55 SMITH,J 22CR 000831

42 MELVIN,KENNETH,WAYNE SPEEDING 071/45 SMITH,J 22CR 000829

** 43 MILLHIMES,RUSSELL,WILL ASSAULT ON A FEMALE SURFASS,N 22CR 050459

44 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA 21CR 000868

45 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701246

NO LIABILITY INSURANCE WILLIS,B,C 22CR 701246

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701246

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B,C 22CR 701246

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WILLIS,B,C 22CR 701246

46 NOLING,SHAWN,ELLSWORTH DWLR JOHNSON,G 05CR 001194

47 NOLING,SHAWN,ELLSWORTH DWLR ALVARADO,L 13CR 702822

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ALVARADO,L 13CR 702822

48 NOLING,SHAWN,ELLSWORTH DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B 14CR 055257

49 ODEN,TIFFANY,GREEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 051950

DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,J 22CR 051950

50 PARKES,DUSTIN,BRIAN DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701066

51 PEELE,ADAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000656

52 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000868

RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 22CR 000868

53 PINER,JESSICA,DAWN NOISE ORDINANCE VIOLATION SHANNON,L 22CR 000422

54 PRITCHETT,DAETON,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000566

55 RAINERI,JACOB,ANTHONY SPEEDING 057/35 SMITH,J 22CR 000830

** 56 RANKIN,DENNIS,ALLEN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ NEWMAN,J 22CR 051260

** 57 RANKIN,DENNIS,ALLEN RESISTING PUBLIC OFFICER NEWMAN,J 22CR 051261

** 58 RANKIN,DENNIS,ALLEN COMMUNICATING THREATS NEWMAN,J 22CR 051262

59 REYNOLDS,BRANDIE,ELIZA LEAVE DANGEROUS DOG UNRESTRAIN NEWMAN,J 22CR 000231

60 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052928

NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052928

61 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052929

NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052929

62 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052930

NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052930

63 RUMSEY,JAMIE,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000290

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000290

64 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969

SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969

65 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507

66 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 19CR 000859

67 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 000639

SPA 68 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416

SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416

69 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,R 22CR 051067

70 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,RYA 22CR 305641

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 11/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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71 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000904

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000904

72 STYRON,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV THOMAS,C 22CR 000426

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000426

73 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SPEEDING 080/55 SMITH,J 22CR 000017

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000017

74 TAYLOR,STEPHEN,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 22CR 000869

OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,K 22CR 000869

75 THOMAS,MATTHEW,THEODOR SPEEDING 072/55 SMITH,J 22CR 000703

DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000703

76 TOSTO SR ,PERRI JAYE SIMPLE ASSAULT STYRON,DEP 22CR 282281

ALLOW DOG TO RUN AT LARGE STYRON,DEP 22CR 282281

77 UNICK,MATTHEW,LEE SPEEDING 071/45 SMITH,J 22CR 000722

78 VALENTINE,JANIE,LYNN SPEEDING 065/45 SMITH,J 22CR 000667

79 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR SPEEDING 057/35 SMITH,J 22CR 000404

80 VAZQUEZ,CALEB,IMMANUEL SPEEDING 063/35 SMITH,J 22CR 000398

81 WARD,CHRISTOPHER MISDEMEANOR LARCENY WINTERS,R 22CR 000240

82 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE AWDW MINOR PRESENT SURFASS,N 21CR 053088

ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SURFASS,N 21CR 053088

83 YATES,JOHNATHAN,WADE SPEEDING 054/35 SMITH,J 22CR 000721

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SMITH,J 22CR 000721

84 ZEPHIR,CHANCE,MALIK CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ALVARADO,J 22CR 703172

NO LIABILITY INSURANCE ALVARADO,J 22CR 703172

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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