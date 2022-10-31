DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE ANDREW WIGMORE
COURTROOM CLERK : CASSIE GASKILL
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALNIMER,ABDELSALAM,SAL NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 704918
2 ALNIMER,ABDELSALAM,SAL NEGLECT TO SECURE WORKERS? COM LARSON,S 22CR 704919
3 ARTHUR,ROBERT,MELVIN MISDEMEANOR LARCENY ALEXANDER,J 21CR 705402
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) ALEXANDER,J 21CR 705402
4 AXE,LINDSEY,NICOLE SPEEDING 078/55 SMITH,J 22CR 000621
5 BARGOIL,DONALD,JACOB ASSAULT ON A FEMALE VIGIL,J 22CR 051905
6 BEST,EZEKIEL,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 18CR 701979
7 BRAYBOY,ALLISON,LOUMAY A&A DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000701
8 CANNON,MATTHEW,KEVIN OPERATE VEH NO INS SHANNON,L 22CR 000557
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SHANNON,L 22CR 000557
9 CAREY,JUSTIN,AUGUST,JR DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 704529
FAILURE TO REDUCE SPEED ALEXANDER,J 22CR 704529
10 CHRISTENSEN,CONSTANCE RESISTING PUBLIC OFFICER SURFASS,N 22CR 000536
11 COHEN,BRYCE,TAYLOR SPEEDING 053/35 SMITH,J 22CR 000499
12 COLLINS,AYLA,LANAE DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 000640
CRIMINAL CONTEMPT ALEXANDER,J 20CR 000640
13 CRAFT,RANDALL KEITH ASSAULT ON A FEMALE CRAFT,MICHE 22CR 293582
14 CRAFT,RANDALL,KEITH DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) VIGIL,JACOB 22CR 294912
15 CREECH,MASON,FISCHER CONSUME ALC BY
POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000745
16 DICKENS,TRICIA,LEE MISDEMEANOR LARCENY NEWMAN,J 22CR 000243
17 ELLISON,VICTOR,MAURICE DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 22CR 000602
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KEARNEY,R 22CR 000602
18 FINZIO,MATTHEW,RICHARD SPEEDING 073/45 SMITH,J 22CR 000498
19 GEARHART,GRETCHEN,LEAN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000373
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION SMITH,J 22CR 000373
20 GIBSON,KIMBERLY MICHEL MISDEMEANOR LARCENY CONTRASKI I 22CR 000514
21 GINYARD,AKAYLA,JO CARRYING CONCEALED WEAPON NAKAMURA 22CR 000068
EXCEEDING POSTED SPEED NAKAMURA 22CR 000068
22 GLOVER JR ,WILLIAM ROB COMMUNICATING THREATS LOWE,MIKE 22CR 264277
23 GOODWIN,CHASE FORREST DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,DEP J 22CR 287268
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER SMITH,DEP J 22CR 287268
24 GOODWIN,CHASE,FORREST CONSUME ALC BY 19/20 SMITH,J 22CR 000744
POSS MTBV/U-WN NOT 19/20 SMITH,J 22CR 000744
25 GORCHESS,DOUGLAS ENGLI MISDEMEANOR LARCENY CONTRASKI I 22CR 000513
** 26 GRADY,ELIJAH,DALE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ THOMAS,C 22CR 051248
27 GUARNERI,JACOB,JOSEPH FALSE IMPRISONMENT PITTMAN,RYA 22CR 319289
ASSAULT ON A FEMALE PITTMAN,RYA 22CR 319289
28 HEATH,SAMUEL CYBERSTALKING JEWELL,KIMB 22CR 261501
29 HORNE,ASHLEY,WAYNE ASSAULT AND BATTERY WINTERS,R 22CR 000215
30 JARMAN,PERRY VAN HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ENNIS,D 22CR 277324
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D 22CR 277324
RESISTING PUBLIC OFFICER ENNIS,D 22CR 277324
DRIVE LEFT OF CENTER ENNIS,D 22CR 277324
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ENNIS,D 22CR 277324
31 JARMAN,PERRY,VAN FALSE REPORT OF THEFT OF MV LOWE,MICHAE 22CR 301754
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 11/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 32 JENNINGS,PAUL CARMEN INTOXICATED AND DISRUPTIVE KEARNEY,DEP 22CR 254257
** 33 JENNINGS,PAUL CARMEN MISUSE OF 911 SYSTEM KEARNEY,DEP 22CR 254267
34 KARAS,XSAVIER POSSESS DRUG PARAPHERNALIA THOMAS,C 22CR 051891
35 LAURSEN,EMMETT,BEN OPERATE COMM VEH COMM NOL PITTMAN,R,D 22CR 702096
MEDCL EXAMINED/CERT FMCR VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096
FEDERAL SAFETY INSPECT VIOL PITTMAN,R,D 22CR 702096
36 LAWRENCE,ASHTON,TATE FOLLOWING TOO CLOSELY WILLIAMS,K 22IF 000176
37 MAROULES,JEAN CHRISTY COMMUNICATING THREATS GRANT,PATRI 22CR 252970
38 MARTIN,KIMBERLY,FRANCE RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 703545
EXCEEDING POSTED SPEED ALVARADO,J 22CR 703545
39 MATHIS,DANNY RAY STORE ITEMS OF SOLID WASTE MARLETTE,JO 22CR 270471
40 MCNEILL,MICHAEL,TODD DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000670
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000670
41 MELVIN,DANIEL,EARL SPEEDING 083/55 SMITH,J 22CR 000831
42 MELVIN,KENNETH,WAYNE SPEEDING 071/45 SMITH,J 22CR 000829
** 43 MILLHIMES,RUSSELL,WILL ASSAULT ON A FEMALE SURFASS,N 22CR 050459
44 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV NAKAMURA 21CR 000868
45 MOSS,MICHAEL,EDWARD DWLR IMPAIRED REV WILLIS,B,C 22CR 701246
NO LIABILITY INSURANCE WILLIS,B,C 22CR 701246
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG WILLIS,B,C 22CR 701246
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL WILLIS,B,C 22CR 701246
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS WILLIS,B,C 22CR 701246
46 NOLING,SHAWN,ELLSWORTH DWLR JOHNSON,G 05CR 001194
47 NOLING,SHAWN,ELLSWORTH DWLR ALVARADO,L 13CR 702822
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER ALVARADO,L 13CR 702822
48 NOLING,SHAWN,ELLSWORTH DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIS,B 14CR 055257
49 ODEN,TIFFANY,GREEN RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ALVARADO,J 22CR 051950
DRIVING WHILE IMPAIRED ALVARADO,J 22CR 051950
50 PARKES,DUSTIN,BRIAN DWLR IMPAIRED REV KEARNEY,R,A 21CR 701066
51 PEELE,ADAM,KEITH DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000656
52 PHILLIPS,JAMES,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000868
RESISTING PUBLIC OFFICER SMITH,J 22CR 000868
53 PINER,JESSICA,DAWN NOISE ORDINANCE VIOLATION SHANNON,L 22CR 000422
54 PRITCHETT,DAETON,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV KEARNEY,R 21CR 000566
55 RAINERI,JACOB,ANTHONY SPEEDING 057/35 SMITH,J 22CR 000830
** 56 RANKIN,DENNIS,ALLEN POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ NEWMAN,J 22CR 051260
** 57 RANKIN,DENNIS,ALLEN RESISTING PUBLIC OFFICER NEWMAN,J 22CR 051261
** 58 RANKIN,DENNIS,ALLEN COMMUNICATING THREATS NEWMAN,J 22CR 051262
59 REYNOLDS,BRANDIE,ELIZA LEAVE DANGEROUS DOG UNRESTRAIN NEWMAN,J 22CR 000231
60 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052928
NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052928
61 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052929
NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052929
62 REYNOLDS,MICHAEL,ALLEN ALLOW DOG(S) TO RUN AT LARGE CARTERET CO 21CR 052930
NO CITY DOG TAG CARTERET CO 21CR 052930
63 RUMSEY,JAMIE,ALLAN DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000290
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG SMITH,J 22CR 000290
64 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV BERRY,J 21CR 702969
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT BERRY,J 21CR 702969
SPEEDING 068/55 BERRY,J 21CR 702969
65 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ENNIS,D,F 21CR 703507
66 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 19CR 000859
67 SANCHEZ,ALEKSANDRE,NIK DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 000639
SPA 68 SELVAN,DAVID,GARCIA DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 22CR 702416
SPEEDING 050/35 ALEXANDER,J 22CR 702416
69 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,R 22CR 051067
70 SMITH,JAMES,EDWARD,JR DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) PITTMAN,RYA 22CR 305641
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 11/01/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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71 STYRON,ANNETTE,ELAINE DWLR NOT IMPAIRED REV BELIZAIRE,C 21CR 000904
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG BELIZAIRE,C 21CR 000904
72 STYRON,JOSEPH DWLR NOT IMPAIRED REV THOMAS,C 22CR 000426
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG THOMAS,C 22CR 000426
73 TAYLOR,EARL,BENNETT,JR SPEEDING 080/55 SMITH,J 22CR 000017
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000017
74 TAYLOR,STEPHEN,RYAN DWLR NOT IMPAIRED REV WILLIAMS,K 22CR 000869
OPERATE VEH NO INS WILLIAMS,K 22CR 000869
75 THOMAS,MATTHEW,THEODOR SPEEDING 072/55 SMITH,J 22CR 000703
DWLR NOT IMPAIRED REV SMITH,J 22CR 000703
76 TOSTO SR ,PERRI JAYE SIMPLE ASSAULT STYRON,DEP 22CR 282281
ALLOW DOG TO RUN AT LARGE STYRON,DEP 22CR 282281
77 UNICK,MATTHEW,LEE SPEEDING 071/45 SMITH,J 22CR 000722
78 VALENTINE,JANIE,LYNN SPEEDING 065/45 SMITH,J 22CR 000667
79 VAUDREUIL,DONALD,EDWAR SPEEDING 057/35 SMITH,J 22CR 000404
80 VAZQUEZ,CALEB,IMMANUEL SPEEDING 063/35 SMITH,J 22CR 000398
81 WARD,CHRISTOPHER MISDEMEANOR LARCENY WINTERS,R 22CR 000240
82 WILLIS,JOSEPH,ALEXANDE AWDW MINOR PRESENT SURFASS,N 21CR 053088
ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SURFASS,N 21CR 053088
83 YATES,JOHNATHAN,WADE SPEEDING 054/35 SMITH,J 22CR 000721
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG SMITH,J 22CR 000721
84 ZEPHIR,CHANCE,MALIK CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG ALVARADO,J 22CR 703172
NO LIABILITY INSURANCE ALVARADO,J 22CR 703172
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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