DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR
COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ABBOTT,TERRY,WAYNE,JR SPEEDING 079/45 COLLINS,A,S 23CR 702185
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 23CR 702185
2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700347
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700347
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700347
3 ACKERMAN,JACQUELINE,DA SPEEDING 076/55 KIRBY,J,I 23CR 702707
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 702707
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 702707
4 ADAMSON,CHRIS,SCOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700794
5 AGUILAR,ANTHONY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701643
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 701643
6 ANGELINI,AMANDA,MARIA FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701685
7 AVERY,NORMAN,REDDEN,II FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BARNES,J 23CR 000366
8 AYRES,GENE,ERIC SPEEDING 073/55 KIRBY,J,I 23CR 701697
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23CR 701697
9 BADILLO,ANGELITO,GUILL DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700547
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700547
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700547
10 BARNHARDT,SUSAN,COLLIN FAILURE TO YIELD KIRBY,J,I 23IF 700696
11 BARRYMORE,DAVID,MATHEW DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702254
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ESTEP,TIMOT 23CR 702254
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 702254
OPERATE VEH NO INS ESTEP,TIMOT 23CR 702254
SPA 12 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 702604
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 702604
13 BAVLE,DEBORAH,JANE SPEED IN EXCESS OF 25 MPH LEWIS,C 23IF 701087
14 BECTON,RICHARD,MARKEI SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 704953
DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 704953
15 BECTON,RICHARD,MARKEI DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700358
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700358
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700358
16 BEST,WILLIAM,GRAY FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 701093
17 BOWMAN,MICHEAL,JAMES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700860
18 BROOKS,JOSHUA,RASHON SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701355
19 BYINGTON,ARIK,GENE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 317867
DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 23CR 317867
SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ESTEP,TIMOT 23CR 317867
DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 317867
20 CAHOON, STEVIE CHANEL SIMPLE ASSAULT SHEA, ANNE 23CR 282316
MISDEMEANOR LARCENY SHEA, ANNE 23CR 282316
21 CASTILLO,MARTIN,GUSTAV NO OPERATORS LICENSE Alvarado,Ca 23CR 702585
22 CHASE,MICHAEL,TAYLOR FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701220
23 CLARK,HANNAH,SMITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700949
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700949
24 CLARK,MICHELLE,PAGE UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 23IF 701596
25 COOKE,BRIDGET,RENEE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,T 22CR 700339
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 07/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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26 COOKE,BRIDGET,RENEE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701174
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701174
FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701174
NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174
EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174
27 COUEY,BRIANNE,ELISABET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 702200
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 23CR 702200
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 23CR 702200
28 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SPEEDING 064/45 KIRBY,J,I 23CR 701824
29 DAVIS,KEVIN,EDWARD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701604
SPA 30 DIAZ,ELMER FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 701605
31 DOYKOS,DAMON,ANTHONY SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700516
32 DUNN,CRYSTAL,MARIE UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 23IF 700646
33 EBORN,SHELBY,BROUGHTON FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700736
34 EDMONDS,DAVID,BRIAN SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 23IF 700911
35 EDWARDS,DEENA,DENISE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701594
36 FAIRCLOTH,WILLIAM,JUST INTOXICATED AND DISRUPTIVE ALVARADO,CA 23CR 332115
37 FISCHER,RENEE,E FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701641
38 FRAZIER,HUNTER,PHILIP FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 702379
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 702379
WINDOW TINTING VIOL Alvarado,Ca 23CR 702379
EXPIRED/NO INSPECTION Alvarado,Ca 23CR 702379
39 FREDRICKS,ALEXIS,GRACE SPEEDING 062/45 COLLINS,A,S 23CR 702201
40 FRICKE,SKYE,ELIZABETH NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701048
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701048
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23CR 701048
41 FRICKE,SKYE,ELIZABETH FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 700648
42 FULFORD,EARL,PRESTON,J SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700802
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700802
43 FULFORD,MICHAEL,WAYNE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702271
44 FULLER,NICHOLAS,WILLIA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 23IF 701386
45 GENZALE,PAUL,MICHAEL SPEEDING 073/55 KIRBY,J,I 23CR 701240
46 GEORGE,ROBERT,NEHEMIAH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700797
47 GODETTE,SHAQUITA,BARRI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700758
SPA 48 GOMEZ,WILBERTH,LOPEZ FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 701595
49 GUTHRIE,MACON,TYLER FAIL TO WORK AFTER PAID STANBACK,JO 23CR 253339
SPA 50 GUZMAN,MIGUEL,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 702716
51 HALLENE,ROBERT,ELLIOTT SPEEDING 052/35 COLLINS,A,S 23CR 702288
52 HARDEE,AUSTIN FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 701049
53 HARDEE,JOSEPH,RAY,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701050
54 HARPER,KENDALL,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700537
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700537
55 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700587
56 HILL,GABRIEL,KENYA DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701608
57 HOLDEN,HANNAH,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700851
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700851
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700851
58 HOSLER,SIERRA,ROSE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701987
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701987
59 HUCKABY,SARA,ELIZABETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 702498
60 HUNT,CHARLES,STANLEY,J SPEEDING 087/55 KIRBY,J,I 23CR 700546
NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT KIRBY,J,I 23CR 700546
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 700546
FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23CR 700546
61 HUNT,KEILO,NATHANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700144
62 ISAACS,ERIKA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701148
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701148
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 07/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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63 JACKSON,PETER,ARLO,JR SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 702606
FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23CR 702606
64 JACKSON,WILLIAM,ASHLAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 701291
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 701291
FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23CR 701291
EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,J,I 23CR 701291
65 JOHNSON,OCTAVUS,JUAN,J SPEEDING 079/45 COLLINS,A,S 23CR 702187
66 JOHNSON,WALEEN,GLENNIC FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700908
67 KENT,KEYON,ANDRE SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 22CR 051735
68 KERBY,JONATHAN,SEAN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705820
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705820
69 KIDDER,CAMERON,LANE SPEEDING 053/35 KIRBY,J,I 23CR 701358
70 KIGHT,JANIE,JOLEANE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700251
71 KLING,PAULA,VERONICA NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 702664
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 702664
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 702664
72 LEWIS,EMILY,MELISSA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700578
73 LEWIS,WILLIAM,HERBERT, DRIVE LEFT OF CENTER KIRBY,J,I 23IF 700286
74 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508
75 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714
76 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705347
77 LOKANATHAN,NISHANT DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 22CR 297932
78 LOPEZ,ESGAR,JOEL SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 702605
79 MACCHESNEY,RACHEL,MARI SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 701445
80 MACLEAN,JAMES,PATRICK, SPEEDING 067/45 KIRBY,J,I 23CR 701964
SPA 81 MAGANA,MIGUEL,ANGEL,SA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE KIRBY,J,I 23CR 702717
82 MARTIN,CHRISTINA,AMAND SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 23CR 702202
83 MASON,SERENA,LAWRENCE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 23CR 702285
SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 23CR 702285
84 MCCLUNG,LOGAN,RILEY SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 701671
85 MCCOO,RICHARD,BERNARD, SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701270
86 MCHUGH,RORY,GERALD SPEEDING 066/45 COLLINS,A,S 23CR 702290
87 MEJIA,SELL,YAJAIRA DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,J 23CR 277098
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KIRBY,J 23CR 277098
88 MEJIA,SELLY,YAJAIRA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 701528
89 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 705635
90 MENDEZ,ALEX,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700374
91 MERCIER,SAMUEL,JOSEPH SPEEDING 051/35 COLLINS,A,S 23CR 702260
92 MILANO,NINA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 702503
93 MILLER,ADAM,CRAIG SPEEDING 078/55 KIRBY,J,I 23CR 701605
94 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701393
95 MILLS,BETTY,CURLING RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 22CR 706069
DRIVE LEFT OF CENTER KIRBY,J,I 22CR 706069
SPA 96 MONDRAGON,AUDENCIO,SAN DWLR IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700770
97 MOORE,ROBBIE,LEE SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700761
98 MURRAY,MCKEEVER SPEEDING 061/45 COLLINS,A,S 23CR 702259
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 702259
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 23CR 702259
99 NELSON,TAYLOR,MICHAEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700922
100 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700821
101 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 700872
102 PENA,DARIAN SPEEDING 057/35 COLLINS,A,S 23CR 702286
103 PERKINS,WILLIAM,JOSEPH FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT KIRBY,J,I 23IF 701148
104 PHILLIPS-MINKS,ERICA,R FAILURE TO YIELD COLLINS,A,S 23IF 701336
** 105 PIERCE,AUSTIN,VAN SIMPLE ASSAULT ALVARADO,CA 23CR 300937
106 PIERCE,CHRISTOPHER,WAY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701172
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 07/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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107 PLEASANTS,JENNIFER,WES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 702405
SPEEDING 048/35 Alvarado,Ca 23CR 702405
108 PORTER,ISABELLA,CHRIST FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 23IF 701379
109 PREWITT,CHARLES,COLBY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 702603
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 702603
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 702603
110 PRZYGODZINSKI,OLIVER,H FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701597
111 REELS,TIMOTHY,DANIEL,J DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 22CR 706041
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,R,D 22CR 706041
EXPIRED/NO INSPECTION PITTMAN,R,D 22CR 706041
SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22CR 706041
112 RICHARDS,ETHAN DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Alvarado,Ca 23CR 702434
113 RICHMOND,GERALD,ROBERT SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 701214
114 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700248
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700248
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700248
115 RUFF,LISA,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 702287
EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 23CR 702287
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT COLLINS,A,S 23CR 702287
** 116 RUIZ,JUAN,CARLOS ZENDE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 23CR 331189
DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 23CR 331189
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 23CR 331189
117 RUSSELL,BRANDON,JEROME DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702190
118 SANDOVAL,ISIDRO,EMILIO PASSENGER FLEE ACC PROP DAM KIRBY,J,I 23CR 702665
119 SEE,DOROTHY,JOAN FAILURE TO YIELD KIRBY,J,I 23IF 700311
120 SEPOLVEDA,JUAN,JOSE,PE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705809
SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22CR 705809
121 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR KIRBY,J,I 23CR 701607
DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701607
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 701607
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701607
122 SHARPE,NUNDI,RENE SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701583
123 SHELTON,AMARION,TRAVEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705894
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705894
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705894
124 SHELTON,AMARION,TRAVEL SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 22CR 706085
OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 706085
CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 706085
125 SHIERS,HEATHER,NICOLE SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700478
126 SIDES,MICHAEL,DEAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY KIRBY,J,I 23CR 702029
DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE KIRBY,J,I 23CR 702029
127 SMITH,GARY,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700786
128 SULLIVAN,SUZANNE,ELIZA NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701902
SPEEDING 050/35 KIRBY,J,I 23CR 701902
129 SUTTON,GEORGE,ANTONIO SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 701687
FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 701687
130 THOMAS,JAMES,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,JASON 23CR 258770
131 THOMPSON,JOHN,COLBY,II SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701146
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 701146
EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 701146
132 TRA,JAKE,TRUNG SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 701686
133 VAN,KRISTINA FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701118
134 VANSCIVER,WILLIAM,JAME FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701115
135 VILLASENOR-VILLA,HEMID WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 23CR 702261
136 WALKER,JEFFREY,ALLEN SPEEDING 078/55 COLLINS,A,S 23CR 702262
137 WESTMORELAND,DAKOTA,CA SPEEDING 073/55 COLLINS,A,S 23CR 702186
138 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5
COURT DATE: 07/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656
139 WHITING,DANA,DEAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701642
140 WILLIS,NATHAN,LEO FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 23IF 701371
141 WILLIS,WILLIAM SPEEDING 067/45 Alvarado,Ca 23CR 702720
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Alvarado,Ca 23CR 702720
142 WOOLSTON,CURTIS,L DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,J 23CR 266702
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KIRBY,J 23CR 266702
143 WOOLSTON,CURTIS,LEE,JR RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 701292
144 ZACHARY,CAMERON,JOHN SPEEDING 077/55 COLLINS,A,S 23CR 702289
145 ZARATEHERNANDEZ,GABINO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701344
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701344
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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