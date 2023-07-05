carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE PAUL DELAMAR

COURTROOM CLERK : WENDY ROBINSON

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

:

:

:

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 ABBOTT,TERRY,WAYNE,JR SPEEDING 079/45 COLLINS,A,S 23CR 702185

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COLLINS,A,S 23CR 702185

2 ACFALLE,KENNETH,CAMACH DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700347

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700347

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700347

3 ACKERMAN,JACQUELINE,DA SPEEDING 076/55 KIRBY,J,I 23CR 702707

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 702707

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 702707

4 ADAMSON,CHRIS,SCOTT FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700794

5 AGUILAR,ANTHONY FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701643

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 701643

6 ANGELINI,AMANDA,MARIA FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701685

7 AVERY,NORMAN,REDDEN,II FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS BARNES,J 23CR 000366

8 AYRES,GENE,ERIC SPEEDING 073/55 KIRBY,J,I 23CR 701697

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23CR 701697

9 BADILLO,ANGELITO,GUILL DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700547

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700547

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700547

10 BARNHARDT,SUSAN,COLLIN FAILURE TO YIELD KIRBY,J,I 23IF 700696

11 BARRYMORE,DAVID,MATHEW DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702254

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ESTEP,TIMOT 23CR 702254

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG ESTEP,TIMOT 23CR 702254

OPERATE VEH NO INS ESTEP,TIMOT 23CR 702254

SPA 12 BAUTISTA,JUAN,MENDOZA NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 702604

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 702604

13 BAVLE,DEBORAH,JANE SPEED IN EXCESS OF 25 MPH LEWIS,C 23IF 701087

14 BECTON,RICHARD,MARKEI SPEEDING 053/35 BOSTIAN,J 22CR 704953

DWLR NOT IMPAIRED REV BOSTIAN,J 22CR 704953

15 BECTON,RICHARD,MARKEI DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700358

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 700358

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 23CR 700358

16 BEST,WILLIAM,GRAY FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 701093

17 BOWMAN,MICHEAL,JAMES FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700860

18 BROOKS,JOSHUA,RASHON SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701355

19 BYINGTON,ARIK,GENE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA ESTEP,TIMOT 23CR 317867

DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 23CR 317867

SIMPLE POSSESS SCH IV CS (M) ESTEP,TIMOT 23CR 317867

DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 317867

20 CAHOON, STEVIE CHANEL SIMPLE ASSAULT SHEA, ANNE 23CR 282316

MISDEMEANOR LARCENY SHEA, ANNE 23CR 282316

21 CASTILLO,MARTIN,GUSTAV NO OPERATORS LICENSE Alvarado,Ca 23CR 702585

22 CHASE,MICHAEL,TAYLOR FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701220

23 CLARK,HANNAH,SMITH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700949

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700949

24 CLARK,MICHELLE,PAGE UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 23IF 701596

25 COOKE,BRIDGET,RENEE NO OPERATORS LICENSE ESTEP,T 22CR 700339

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 07/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

26 COOKE,BRIDGET,RENEE OPERATE VEH NO INS RENN,J,A 22CR 701174

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG RENN,J,A 22CR 701174

FAIL SURR TITLE/REG CARD/TAG RENN,J,A 22CR 701174

NO OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174

EXPIRED OPERATORS LICENSE RENN,J,A 22CR 701174

27 COUEY,BRIANNE,ELISABET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 702200

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 23CR 702200

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 23CR 702200

28 DAVIS,DONNIE,PAUL,JR SPEEDING 064/45 KIRBY,J,I 23CR 701824

29 DAVIS,KEVIN,EDWARD FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701604

SPA 30 DIAZ,ELMER FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 701605

31 DOYKOS,DAMON,ANTHONY SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700516

32 DUNN,CRYSTAL,MARIE UNSAFE MOVEMENT KIRBY,J,I 23IF 700646

33 EBORN,SHELBY,BROUGHTON FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700736

34 EDMONDS,DAVID,BRIAN SPEEDING 069/55 POWELL,S,J 23IF 700911

35 EDWARDS,DEENA,DENISE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701594

36 FAIRCLOTH,WILLIAM,JUST INTOXICATED AND DISRUPTIVE ALVARADO,CA 23CR 332115

37 FISCHER,RENEE,E FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701641

38 FRAZIER,HUNTER,PHILIP FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 702379

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 702379

WINDOW TINTING VIOL Alvarado,Ca 23CR 702379

EXPIRED/NO INSPECTION Alvarado,Ca 23CR 702379

39 FREDRICKS,ALEXIS,GRACE SPEEDING 062/45 COLLINS,A,S 23CR 702201

40 FRICKE,SKYE,ELIZABETH NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701048

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701048

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23CR 701048

41 FRICKE,SKYE,ELIZABETH FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 700648

42 FULFORD,EARL,PRESTON,J SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 700802

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 700802

43 FULFORD,MICHAEL,WAYNE DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702271

44 FULLER,NICHOLAS,WILLIA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 23IF 701386

45 GENZALE,PAUL,MICHAEL SPEEDING 073/55 KIRBY,J,I 23CR 701240

46 GEORGE,ROBERT,NEHEMIAH FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700797

47 GODETTE,SHAQUITA,BARRI FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700758

SPA 48 GOMEZ,WILBERTH,LOPEZ FAIL WEAR SEAT BELT-FRONT SEAT KIRBY,J,I 23IF 701595

49 GUTHRIE,MACON,TYLER FAIL TO WORK AFTER PAID STANBACK,JO 23CR 253339

SPA 50 GUZMAN,MIGUEL,SANCHEZ NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 702716

51 HALLENE,ROBERT,ELLIOTT SPEEDING 052/35 COLLINS,A,S 23CR 702288

52 HARDEE,AUSTIN FAIL WEAR SEAT BELT-REAR SEAT KIRBY,J,I 23IF 701049

53 HARDEE,JOSEPH,RAY,II FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701050

54 HARPER,KENDALL,SCOTT EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700537

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700537

55 HERNANDEZ,EDINSON,JOEL DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700587

56 HILL,GABRIEL,KENYA DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701608

57 HOLDEN,HANNAH,MARIE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700851

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700851

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 23CR 700851

58 HOSLER,SIERRA,ROSE DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701987

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701987

59 HUCKABY,SARA,ELIZABETH EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 702498

60 HUNT,CHARLES,STANLEY,J SPEEDING 087/55 KIRBY,J,I 23CR 700546

NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT KIRBY,J,I 23CR 700546

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 700546

FAIL CARRY VALID DRIVERS LIC KIRBY,J,I 23CR 700546

61 HUNT,KEILO,NATHANIEL FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700144

62 ISAACS,ERIKA,DAWN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701148

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701148

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 07/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

63 JACKSON,PETER,ARLO,JR SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 702606

FAIL TO NOTIFY DMV ADDR CHANGE KIRBY,J,I 23CR 702606

64 JACKSON,WILLIAM,ASHLAN EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 701291

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 701291

FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23CR 701291

EXCEEDING SAFE SPEED KIRBY,J,I 23CR 701291

65 JOHNSON,OCTAVUS,JUAN,J SPEEDING 079/45 COLLINS,A,S 23CR 702187

66 JOHNSON,WALEEN,GLENNIC FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700908

67 KENT,KEYON,ANDRE SECOND DEGREE TRESPASS SCOTT,S 22CR 051735

68 KERBY,JONATHAN,SEAN DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 22CR 705820

POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC KIRBY,J,I 22CR 705820

69 KIDDER,CAMERON,LANE SPEEDING 053/35 KIRBY,J,I 23CR 701358

70 KIGHT,JANIE,JOLEANE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700251

71 KLING,PAULA,VERONICA NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 702664

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 702664

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 702664

72 LEWIS,EMILY,MELISSA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700578

73 LEWIS,WILLIAM,HERBERT, DRIVE LEFT OF CENTER KIRBY,J,I 23IF 700286

74 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DRIVING WHILE IMPAIRED BENWAY,R 22CR 050508

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) BENWAY,R 22CR 050508

75 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR NOT IMPAIRED REV BENWAY,RYAN 22CR 700714

76 LEWIS,WILLIAM,HOLT,III DWLR IMPAIRED REV Haymore,Mic 22CR 705347

77 LOKANATHAN,NISHANT DRIVING WHILE IMPAIRED ESTEP,TIMOT 22CR 297932

78 LOPEZ,ESGAR,JOEL SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 702605

79 MACCHESNEY,RACHEL,MARI SPEEDING 072/55 KIRBY,J,I 23CR 701445

80 MACLEAN,JAMES,PATRICK, SPEEDING 067/45 KIRBY,J,I 23CR 701964

SPA 81 MAGANA,MIGUEL,ANGEL,SA ALLOW UNLICENSED TO DRIVE KIRBY,J,I 23CR 702717

82 MARTIN,CHRISTINA,AMAND SPEEDING 063/45 COLLINS,A,S 23CR 702202

83 MASON,SERENA,LAWRENCE DWLR NOT IMPAIRED REV COLLINS,A,S 23CR 702285

SPEEDING 070/55 COLLINS,A,S 23CR 702285

84 MCCLUNG,LOGAN,RILEY SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 701671

85 MCCOO,RICHARD,BERNARD, SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701270

86 MCHUGH,RORY,GERALD SPEEDING 066/45 COLLINS,A,S 23CR 702290

87 MEJIA,SELL,YAJAIRA DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,J 23CR 277098

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KIRBY,J 23CR 277098

88 MEJIA,SELLY,YAJAIRA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 701528

89 MEJIA,TANYA,ELIZABETH DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 22CR 705635

90 MENDEZ,ALEX,JOSE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700374

91 MERCIER,SAMUEL,JOSEPH SPEEDING 051/35 COLLINS,A,S 23CR 702260

92 MILANO,NINA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 702503

93 MILLER,ADAM,CRAIG SPEEDING 078/55 KIRBY,J,I 23CR 701605

94 MILLER,CHRISTOPHER,LEE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701393

95 MILLS,BETTY,CURLING RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 22CR 706069

DRIVE LEFT OF CENTER KIRBY,J,I 22CR 706069

SPA 96 MONDRAGON,AUDENCIO,SAN DWLR IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700770

97 MOORE,ROBBIE,LEE SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700761

98 MURRAY,MCKEEVER SPEEDING 061/45 COLLINS,A,S 23CR 702259

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 702259

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 23CR 702259

99 NELSON,TAYLOR,MICHAEL FAIL MAINTAIN LANE CONTROL KIRBY,J,I 23IF 700922

100 NIXON,CHAD,ALEXANDER DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 700821

101 NOLEN,TYLER,CHRISTIAN FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 700872

102 PENA,DARIAN SPEEDING 057/35 COLLINS,A,S 23CR 702286

103 PERKINS,WILLIAM,JOSEPH FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT KIRBY,J,I 23IF 701148

104 PHILLIPS-MINKS,ERICA,R FAILURE TO YIELD COLLINS,A,S 23IF 701336

** 105 PIERCE,AUSTIN,VAN SIMPLE ASSAULT ALVARADO,CA 23CR 300937

106 PIERCE,CHRISTOPHER,WAY DWLR IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 701172

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 07/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

107 PLEASANTS,JENNIFER,WES EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Alvarado,Ca 23CR 702405

SPEEDING 048/35 Alvarado,Ca 23CR 702405

108 PORTER,ISABELLA,CHRIST FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER COLLINS,A,S 23IF 701379

109 PREWITT,CHARLES,COLBY EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 702603

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 702603

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 702603

110 PRZYGODZINSKI,OLIVER,H FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701597

111 REELS,TIMOTHY,DANIEL,J DWLR NOT IMPAIRED REV PITTMAN,R,D 22CR 706041

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG PITTMAN,R,D 22CR 706041

EXPIRED/NO INSPECTION PITTMAN,R,D 22CR 706041

SPEEDING 070/55 PITTMAN,R,D 22CR 706041

112 RICHARDS,ETHAN DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION Alvarado,Ca 23CR 702434

113 RICHMOND,GERALD,ROBERT SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 701214

114 ROBINSON,STEVEN,LEE,JR DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 700248

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 700248

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 700248

115 RUFF,LISA,MARIE EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG COLLINS,A,S 23CR 702287

EXPIRED/NO INSPECTION COLLINS,A,S 23CR 702287

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT COLLINS,A,S 23CR 702287

** 116 RUIZ,JUAN,CARLOS ZENDE DRIVING WHILE IMPAIRED HAYDEN,J 23CR 331189

DWLR NOT IMPAIRED REV HAYDEN,J 23CR 331189

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) HAYDEN,J 23CR 331189

117 RUSSELL,BRANDON,JEROME DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,TIMOT 23CR 702190

118 SANDOVAL,ISIDRO,EMILIO PASSENGER FLEE ACC PROP DAM KIRBY,J,I 23CR 702665

119 SEE,DOROTHY,JOAN FAILURE TO YIELD KIRBY,J,I 23IF 700311

120 SEPOLVEDA,JUAN,JOSE,PE NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 22CR 705809

SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 22CR 705809

121 SHARPE,MARQUAN,DESHAUN USE FOREIGN LICENSE WHILE DWLR KIRBY,J,I 23CR 701607

DWLR NOT IMPAIRED REV KIRBY,J,I 23CR 701607

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 23CR 701607

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701607

122 SHARPE,NUNDI,RENE SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701583

123 SHELTON,AMARION,TRAVEL OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 705894

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 705894

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 22CR 705894

124 SHELTON,AMARION,TRAVEL SPEEDING 062/45 KIRBY,J,I 22CR 706085

OPERATE VEH NO INS KIRBY,J,I 22CR 706085

CANCL/REVOK/SUSP CERTIF/TAG KIRBY,J,I 22CR 706085

125 SHIERS,HEATHER,NICOLE SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 700478

126 SIDES,MICHAEL,DEAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY KIRBY,J,I 23CR 702029

DRIVE WRONG WAY ON DUAL LANE KIRBY,J,I 23CR 702029

127 SMITH,GARY,LEE FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 700786

128 SULLIVAN,SUZANNE,ELIZA NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701902

SPEEDING 050/35 KIRBY,J,I 23CR 701902

129 SUTTON,GEORGE,ANTONIO SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 701687

FAIL TO SECURE PASSEN UNDER 16 KIRBY,J,I 23IF 701687

130 THOMAS,JAMES,DAVID DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,JASON 23CR 258770

131 THOMPSON,JOHN,COLBY,II SPEEDING 071/55 KIRBY,J,I 23CR 701146

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG KIRBY,J,I 23CR 701146

EXPIRED/NO INSPECTION KIRBY,J,I 23CR 701146

132 TRA,JAKE,TRUNG SPEEDING 070/55 KIRBY,J,I 23IF 701686

133 VAN,KRISTINA FAILURE TO REDUCE SPEED KIRBY,J,I 23IF 701118

134 VANSCIVER,WILLIAM,JAME FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701115

135 VILLASENOR-VILLA,HEMID WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 23CR 702261

136 WALKER,JEFFREY,ALLEN SPEEDING 078/55 COLLINS,A,S 23CR 702262

137 WESTMORELAND,DAKOTA,CA SPEEDING 073/55 COLLINS,A,S 23CR 702186

138 WHEELER,JOHNNIE,WESTLE DWLR NOT IMPAIRED REV ESTEP,T 21CR 702656

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 5

COURT DATE: 07/06/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

OPERATE VEH NO INS ESTEP,T 21CR 702656

139 WHITING,DANA,DEAN FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23IF 701642

140 WILLIS,NATHAN,LEO FAILURE TO REDUCE SPEED COLLINS,A,S 23IF 701371

141 WILLIS,WILLIAM SPEEDING 067/45 Alvarado,Ca 23CR 702720

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD Alvarado,Ca 23CR 702720

142 WOOLSTON,CURTIS,L DRIVING WHILE IMPAIRED KIRBY,J 23CR 266702

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) KIRBY,J 23CR 266702

143 WOOLSTON,CURTIS,LEE,JR RECKLESS DRIVING TO ENDANGER KIRBY,J,I 23CR 701292

144 ZACHARY,CAMERON,JOHN SPEEDING 077/55 COLLINS,A,S 23CR 702289

145 ZARATEHERNANDEZ,GABINO NO OPERATORS LICENSE KIRBY,J,I 23CR 701344

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER KIRBY,J,I 23CR 701344

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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