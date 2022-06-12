DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN
COURTROOM CLERK : VAL ODEN
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 ALTMAN,HANNAH,GRAY SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 705375
WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 705375
2 BELL,LAURA,LYNN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 21CR 052975
3 BELL,LAURA,LYNN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 21CR 052976
4 BELL,LAURA,LYNN RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 21CR 052977
5 BELL,LAURA,LYNN DISORDERLY CONDUCT MILLEA,T 21CR 052978
6 BELL,LAURA,LYNN INTOXICATED AND DISRUPTIVE MILLEA,T 21CR 052979
7 BLANDINOBLANDON,JOSE,S NO OPERATORS LICENSE STARNES,J 22CR 700373
FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS STARNES,J 22CR 700373
8 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888
9 BOWMAN,ASHLEY,MARIE ALLOW CONDUCT ON LIC PREM MURPHY,G 20CR 000772
VIOLATION OF GOV COOPER EXECUT MURPHY,G 20CR 000772
10 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138
DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138
11 CHRISTENSEN,CONSTANCE, BREAKING OR ENTERING (M) GILLIKIN,NO 21CR 052861
FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN GILLIKIN,NO 21CR 052861
12 COLLINS,AYLA,LANAE DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 000640
CRIMINAL CONTEMPT ALEXANDER,J 20CR 000640
13 CROWDER,ELLEN,WHITAKER POSSESSION ALCOHOLIC BEVERAGE FLEMING,B 21CR 000812
ALLOW ANIMAL UNLEASHED IN PARK FLEMING,B 21CR 000812
14 DECKER,STEPHEN,MADISON SPEEDING 050/35 STARNES,J 22IF 700964
15 DUBOSE,MARTHA,ANNE,ALL SPEEDING 050/35 STARNES,J 22IF 701022
16 EDMUNDSON,DAMIAN,CRAIG DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 21CR 702994
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 702994
** 17 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099
18 GIBSON,PRESTON,RALPH SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 21CR 050573
19 GLASS,DAMIEN,JAIDEN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 22CR 700820
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HERNANDEZ,J 22CR 700820
20 GONSALVES,AMANDA LITTERING NOT > 15 LBS DURHAM,KEIT 22CR 050504
21 HARDING,ANTHONY,MICHAE SPEEDING 070/45 ONOFRIO,R,J 21CR 705321
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 705321
22 HARTMAN,TODD,ALAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051389
23 HERNANDEZ,JOEL,CESAR TAMPERING WITH VEHICLE STEPHENS,M 22CR 050599
** 24 HIGH,HEATHER,DAVIDA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 21CR 000207
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 000207
25 JOHNSON,ANDREW,JAMES CYBERSTALKING BRADDAM,GEO 22CR 050661
26 JOHNSON,ANDREW,JAMES INJURY TO PERSONAL PROPERTY FULCHER, 22CR 050664
CYBERSTALKING FULCHER, 22CR 050664
SECOND DEGREE TRESPASS FULCHER, 22CR 050664
27 JONES,JERRY,ADAM FAIL TO WORK AFTER PAID HEUSTESS,PA 22CR 050703
28 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000183
29 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 050971
30 KIMBRELL,AIDAN,WINTER CONSUME ALC BY
31 KIRSCHBAUM,ROBERT,DEAN NOISE ORDINANCE VIOLATION NEWMAN,J 22CR 050986
32 KIRSCHBOUM,ROBERT,DEAN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000174
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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33 LEHMAN,KAYLA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 050326
34 MAHONEY,MAREA,THERESE, ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SCOTT,S,C 20CR 702785
35 NELLIGAN,WILLIAM,EDWAR DWLR NOT IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000810
36 NIELSEN,TRIPP,ARNE DISCHARGE FIREARM IN CITY BELIZAIRE,C 21CR 051236
37 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036
38 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993
SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993
39 PRATT,MILTON,THOMAS,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000182
40 RAMIREZ,LUCERO MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L,W 18CR 704288
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 18CR 704288
41 REDD,NANCY VIOL EXEC ORDER RE:ALC CONS ON LEONARD,R 20CR 000699
ALLOW VIOL TO RECUR ON PREMISE LEONARD,R 20CR 000699
42 REDD,NANCY ALLOW CONDUCT ON LIC PREM MURPHY,G 20CR 000771
VIOLATION OF GOV COOPER EXECUT MURPHY,G 20CR 000771
43 REGINO,LISA,FAYE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051962
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 21CR 051962
** 44 RICHTER,ANTHONY,MICHAE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NAKAMURA,K 21CR 000646
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NAKAMURA,K 21CR 000646
45 RILEY,SONYA,QUICK COMMUNICATING THREATS CHAMBERS,LA 21CR 052322
46 RILEY,SONYA,QUICK CYBERSTALKING CHAMBERS,LA 22CR 050827
47 RILEY,SONYA,QUICK CYBERSTALKING CHAMBERS,LA 22CR 050868
** 48 SHROPSHIRE,CHRISTOPHER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S,C 19CR 705375
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S,C 19CR 705375
49 SIMONS,MICHELLE,ADAMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 053104
50 THOMSON,ROBBIE,SCOTT EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T,L 21CR 700460
AGGRESSIVE DRIVING MANN,T,L 21CR 700460
** 51 VILLARRELL,NAICHE,DIZE DRIVING WHILE IMPAIRED STARNES,J 20CR 052152
DWLR NOT IMPAIRED REV STARNES,J 20CR 052152
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STARNES,J 20CR 052152
** 52 WADE,DELONQUEZ,DEZJUAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CHADWICK,M 22CR 000097
CARRYING CONCEALED WEAPON CHADWICK,M 22CR 000097
53 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE MEYER,J 22CR 050704
54 WEEKS,MARSHALL,GRAY FAIL TO WORK AFTER PAID EVANS,HEATH 22CR 050846
55 WILLIAMSON,HENRY,FRANK MISDEMEANOR LARCENY PERALTO,THO 22CR 051176
56 WILSON,CHRISTOPHER,SHA FAIL TO WORK AFTER PAID MILLEA,T 22CR 050393
57 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE NO OPERATORS LICENSE NICHOLS,J 20CR 000637
58 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 20CR 053394
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 20CR 053394
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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