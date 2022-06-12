carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DAVE MCFADYEN

COURTROOM CLERK : VAL ODEN

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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1 ALTMAN,HANNAH,GRAY SPEEDING 071/55 COLLINS,A,S 21CR 705375

WINDOW TINTING VIOL COLLINS,A,S 21CR 705375

2 BELL,LAURA,LYNN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 21CR 052975

3 BELL,LAURA,LYNN ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY MILLEA,T 21CR 052976

4 BELL,LAURA,LYNN RESISTING PUBLIC OFFICER MILLEA,T 21CR 052977

5 BELL,LAURA,LYNN DISORDERLY CONDUCT MILLEA,T 21CR 052978

6 BELL,LAURA,LYNN INTOXICATED AND DISRUPTIVE MILLEA,T 21CR 052979

7 BLANDINOBLANDON,JOSE,S NO OPERATORS LICENSE STARNES,J 22CR 700373

FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS STARNES,J 22CR 700373

8 BONDS,ELIZABETH,NICOLE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051888

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 MILLEA,T 21CR 051888

9 BOWMAN,ASHLEY,MARIE ALLOW CONDUCT ON LIC PREM MURPHY,G 20CR 000772

VIOLATION OF GOV COOPER EXECUT MURPHY,G 20CR 000772

10 CARRETERO,JUAN,ALBERTO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050138

DWLR NOT IMPAIRED REV MILLEA,T 22CR 050138

11 CHRISTENSEN,CONSTANCE, BREAKING OR ENTERING (M) GILLIKIN,NO 21CR 052861

FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN GILLIKIN,NO 21CR 052861

12 COLLINS,AYLA,LANAE DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 20CR 000640

CRIMINAL CONTEMPT ALEXANDER,J 20CR 000640

13 CROWDER,ELLEN,WHITAKER POSSESSION ALCOHOLIC BEVERAGE FLEMING,B 21CR 000812

ALLOW ANIMAL UNLEASHED IN PARK FLEMING,B 21CR 000812

14 DECKER,STEPHEN,MADISON SPEEDING 050/35 STARNES,J 22IF 700964

15 DUBOSE,MARTHA,ANNE,ALL SPEEDING 050/35 STARNES,J 22IF 701022

16 EDMUNDSON,DAMIAN,CRAIG DWLR IMPAIRED REV MILLEA,T 21CR 702994

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 702994

** 17 FRIGENTI,KITTY,MASAKO DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,C 22CR 000099

18 GIBSON,PRESTON,RALPH SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 21CR 050573

19 GLASS,DAMIEN,JAIDEN NO OPERATORS LICENSE HERNANDEZ,J 22CR 700820

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG HERNANDEZ,J 22CR 700820

20 GONSALVES,AMANDA LITTERING NOT > 15 LBS DURHAM,KEIT 22CR 050504

21 HARDING,ANTHONY,MICHAE SPEEDING 070/45 ONOFRIO,R,J 21CR 705321

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ONOFRIO,R,J 21CR 705321

22 HARTMAN,TODD,ALAN INJURY TO PERSONAL PROPERTY MILLEA,T 21CR 051389

23 HERNANDEZ,JOEL,CESAR TAMPERING WITH VEHICLE STEPHENS,M 22CR 050599

** 24 HIGH,HEATHER,DAVIDA POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MYER,M 21CR 000207

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 21CR 000207

25 JOHNSON,ANDREW,JAMES CYBERSTALKING BRADDAM,GEO 22CR 050661

26 JOHNSON,ANDREW,JAMES INJURY TO PERSONAL PROPERTY FULCHER, 22CR 050664

CYBERSTALKING FULCHER, 22CR 050664

SECOND DEGREE TRESPASS FULCHER, 22CR 050664

27 JONES,JERRY,ADAM FAIL TO WORK AFTER PAID HEUSTESS,PA 22CR 050703

28 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 000183

29 JONES,JUDE,DEKIRK LITTERING 15 - 500 LBS MARLETTE,J 22CR 050971

30 KIMBRELL,AIDAN,WINTER CONSUME ALC BY

31 KIRSCHBAUM,ROBERT,DEAN NOISE ORDINANCE VIOLATION NEWMAN,J 22CR 050986

32 KIRSCHBOUM,ROBERT,DEAN SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000174

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/13/22 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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33 LEHMAN,KAYLA,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 050326

34 MAHONEY,MAREA,THERESE, ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 SCOTT,S,C 20CR 702785

35 NELLIGAN,WILLIAM,EDWAR DWLR NOT IMPAIRED REV BARNES,J 21CR 000810

36 NIELSEN,TRIPP,ARNE DISCHARGE FIREARM IN CITY BELIZAIRE,C 21CR 051236

37 OSBORNE,CECELIA,AMANDA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 052036

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT MILLEA,T 21CR 052036

38 OWEN-WRIGHT,ERIN,ELIZA DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 22CR 050993

SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MILLEA,T 22CR 050993

39 PRATT,MILTON,THOMAS,JR SOLID WASTE VIOLATION MARLETTE,J 22CR 000182

40 RAMIREZ,LUCERO MISDEMEANOR LARCENY PITTMAN,L,W 18CR 704288

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) PITTMAN,L,W 18CR 704288

41 REDD,NANCY VIOL EXEC ORDER RE:ALC CONS ON LEONARD,R 20CR 000699

ALLOW VIOL TO RECUR ON PREMISE LEONARD,R 20CR 000699

42 REDD,NANCY ALLOW CONDUCT ON LIC PREM MURPHY,G 20CR 000771

VIOLATION OF GOV COOPER EXECUT MURPHY,G 20CR 000771

43 REGINO,LISA,FAYE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 051962

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MILLEA,T 21CR 051962

** 44 RICHTER,ANTHONY,MICHAE POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ NAKAMURA,K 21CR 000646

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA NAKAMURA,K 21CR 000646

45 RILEY,SONYA,QUICK COMMUNICATING THREATS CHAMBERS,LA 21CR 052322

46 RILEY,SONYA,QUICK CYBERSTALKING CHAMBERS,LA 22CR 050827

47 RILEY,SONYA,QUICK CYBERSTALKING CHAMBERS,LA 22CR 050868

** 48 SHROPSHIRE,CHRISTOPHER POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ SCOTT,S,C 19CR 705375

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA SCOTT,S,C 19CR 705375

49 SIMONS,MICHELLE,ADAMS DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 21CR 053104

50 THOMSON,ROBBIE,SCOTT EXCEEDING POSTED SPEED MANN,T,L 21CR 700460

AGGRESSIVE DRIVING MANN,T,L 21CR 700460

** 51 VILLARRELL,NAICHE,DIZE DRIVING WHILE IMPAIRED STARNES,J 20CR 052152

DWLR NOT IMPAIRED REV STARNES,J 20CR 052152

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) STARNES,J 20CR 052152

** 52 WADE,DELONQUEZ,DEZJUAN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) CHADWICK,M 22CR 000097

CARRYING CONCEALED WEAPON CHADWICK,M 22CR 000097

53 WARREN,PATRICK,HUGH EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE MEYER,J 22CR 050704

54 WEEKS,MARSHALL,GRAY FAIL TO WORK AFTER PAID EVANS,HEATH 22CR 050846

55 WILLIAMSON,HENRY,FRANK MISDEMEANOR LARCENY PERALTO,THO 22CR 051176

56 WILSON,CHRISTOPHER,SHA FAIL TO WORK AFTER PAID MILLEA,T 22CR 050393

57 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE NO OPERATORS LICENSE NICHOLS,J 20CR 000637

58 ZUBOVIC,JUSTIN,LEE DRIVING WHILE IMPAIRED MILLEA,T 20CR 053394

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE MILLEA,T 20CR 053394

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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