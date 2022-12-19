carteret court

PROBATION/ADVISEMENT CALENDAR

JUDGE PRESIDING : JOSHUA WILLEY

COURTROOM CLERK : TRACY LAMB/RACHAEL DAVIS

PROSECUTOR : ASHLEY EATMON

: IRENE FINNEY

: J. ALEX PULLY

: DAVE SPENCE

:

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 1 BEAMON,JAMES,A BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BISHOP,J 20CRS053222

LARCENY OF A FIREARM

FELONY PROBATION VIOLATION

2 BELL,JAMES,ALLEN FELONY PROBATION VIOLATION MOOTS,S 20CRS051476

3 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL POSSESS METHAMPHETAMINE WOODLING,CO 22CRS001008

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA

4 BLAKE,SHEILA,LOUISE FELONY PROBATION VIOLATION WALDEN,D 20CRS052091

5 BLONDIN,JOSHUA,ALLAN FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY CASEBOLT,MI 22CRS000885

** 6 BOWERS,TIFFANY,DAWN FELONY PROBATION VIOLATION GASKILL,J 17CRS050685

7 BOWERS,TIFFANY,DAWN FELONY PROBATION VIOLATION BLACK,D 18CRS053068

8 BROOKS,BRANDON,DEWEY FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY LAWING,VICT 22CRS000911

9 BROWN,BOBBI,JOANNE FELONY PROBATION VIOLATION MASON,J 18CRS051448

10 BROWN,BOBBI,JOANNE FELONY PROBATION VIOLATION MASON,J 18CRS051452

11 BURGESS,MICHAEL,GAVIN FELONY PROBATION VIOLATION WILSON,H 18CRS050846

12 BURGESS,MICHAEL,GAVIN FELONY PROBATION VIOLATION MASON,J 18CRS051398

13 BURGESS,MICHAEL,GAVIN FELONY PROBATION VIOLATION MASON,J 18CRS051399

14 BURGESS,MICHAEL,GAVIN FELONY PROBATION VIOLATION MASON,J 18CRS051400

15 CAHOON,JAMES,ROBERT FELONY PROBATION VIOLATION GUTHRIE,M 21CRS051650

16 CHADWICK,ANDREW,ALLEN FELONY PROBATION VIOLATION BELIZAIRE,C 21CRS052429

17 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY FELONY PROBATION VIOLATION MEYER,J 22CRS051209

18 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY FELONY PROBATION VIOLATION GASKILL,J 22CRS051345

19 COOPER,GARY FELONY PROBATION VIOLATION HARRELL,B 19CRS052533

* 20 COOPER,GARY FELONY PROBATION VIOLATION IPOCK,R 20CRS051257

21 COOPER,GARY,MICHAEL,JR FELONY PROBATION VIOLATION IPOCK,R 20CRS050521

22 CORBETT,JOHN,CLAY FELONY PROBATION VIOLATION PHIFER,S 20CRS051350

23 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD FELONY PROBATION VIOLATION MULL,M 19CRS052104

24 DANIELS,LORIE,GRANT BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE NAKAMURA,K 20CRS051976

FELONY PROBATION VIOLATION

25 DAVIS,HARLEY,DALE,JR BREAKING AND OR ENTERING (F) MASON,J 21CRS052079

FELONY LARCENY

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

26 DAVIS,HARLEY,DALE,JR CONSP B&E BLDG-FELONY/LARCENY MASON,J 21CRS052082

27 DAVISON,RYAN,DAVID FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY LAWING,VICT 22CRS000747

28 DEFEO,SARA,MARIE PROBATION VIOLATION BOWLER,R 22CRS000626

29 DEFEO,SARA,MARIE PROBATION VIOLATION BOWLER,R 22CRS000627

30 DEFEO,SARA,MARIE PROBATION VIOLATION BOWLER,R 22CRS000628

31 DUFOUR,JAMMIE SHEPARD FINANCIAL CARD THEFT EDWARDS,TRO 22CRS278084

32 EARLEY,ROBERT,LEE,III FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCAUSLEY,S 21CRS000447

33 EARLEY,ROBERT,LEE,III FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCAUSLEY,S 21CRS000448

34 EARLEY,ROBERT,LEE,III FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCAUSLEY,S 21CRS000449

35 EDWARDS,MATTHEW,JAMES FELONY PROBATION VIOLATION PROBST,B 22CRS050488

36 EVANS,SAMANTHA,RAVEN FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CRS000331

PROBATION/ADVISEMENT CALENDAR PAGE: 1 01/17/23 10:00 AM 0002

SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 01/17/23 TIME: 10:00 AM COURTROOM NUMBER: 0002

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

37 FRAZIER,PRINCE FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CRS000047

** 38 FULCHER,PAUL,LANDON,JR FELONY POSSESSION SCH II CS MOOTS,S 20CRS050747

FELONY PROBATION VIOLATION

FELONY PROBATION VIOLATION

** 39 FULCHER,PAUL,LANDON,JR FELONY PROBATION VIOLATION SORRELS,J 21CRS050416

40 GILLIKIN,JARRETT,KYLE FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY JONES,BRIAN 22CRS000226

41 GILLIKIN,SANDRA,LYNN POSSESS HEROIN WILLIS,B 19CRS051161

SIMPLE POSSESS SCH II CS (M)

FELONY PROBATION VIOLATION

FELONY PROBATION VIOLATION

PROBATION VIOLATION

42 GILLIKIN,SANDRA,LYNN PROBATION VIOLATION JONES,BRIAN 21CRS000659

43 GODETTE,QUANDRES,TREAN FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 22CRS000630

44 GORCHESS,DOUGLAS FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSON,AS 21CRS000601

45 GORCHESS,DOUGLAS FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSONG,A 21CRS000602

46 GORCHESS,DOUGLAS FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSONG,A 21CRS000604

47 GORCHESS,DOUGLAS FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSONG,A 21CRS000605

48 GUTHRIE,NATASHA,DEANNE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CRS000679

49 HENDERSON,DARYL,PATRIC FELONY PROBATION VIOLATION COVINGTON,J 16CRS055328

50 HENDERSON,DARYL,PATRIC FELONY PROBATION VIOLATION MORRIS,P 16CRS055927

** 51 HENDERSON,DARYL,PATRIC FELONY PROBATION VIOLATION SLOAN,J 17CRS052669

** 52 HENDERSON,DARYL,PATRIC FELONY PROBATION VIOLATION MORRIS,P 17CRS052996

** 53 HENDERSON,DARYL,PATRIC FELONY PROBATION VIOLATION MORRIS,P 17CRS052999

** 54 HESTER,ANTHONY,DEMETRI FELONY PROBATION VIOLATION BERRY,J 18CRS053525

** 55 HESTER,ANTHONY,DEMETRI FELONY PROBATION VIOLATION BERRY,J 18CRS053526

56 HOUSTON,WILLIAM,HAYES FELONY PROBATION VIOLATION MOOTS,S 18CRS050428

** 57 HOUSTON,WILLIAM,HAYES FELONY PROBATION VIOLATION MOOTS,S 19CRS050436

** 58 HOUSTON,WILLIAM,HAYES FELONY PROBATION VIOLATION MOOTS,S 19CRS050437

59 HUNT,TIMOTHY FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY LANCE,IAN 22CRS000801

60 HUNTER,JACK,WAYNE,JR PROBATION VIOLATION FESTERMAN,W 20CRS053131

61 JARVIS,CHARLES,RYAN FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY JUSTICE,DEN 22CRS001025

** 62 JENKINS,FRANKLIN,RICE MANDATORY REVIEW OF PROBATION RODRIGUEZ,R 18CRS051523

63 LANGLEY,ASHLEY,NICOLE FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CRS000518

64 LANGLEY,ASHLEY,NICOLE FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CRS000519

65 LANGLEY,ASHLEY,NICOLE FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CRS000632

66 LEWIS,DARIAN,JASHUAN FELONY PROBATION VIOLATION BERRY,J 21CRS052114

67 MALLOY,BRIAN,MICHAEL FELONY PROBATION VIOLATION TUCKER,T 16CRS052029

68 MALLOY,BRIAN,MICHAEL FELONY PROBATION VIOLATION TUCKER,T 16CRS052030

** 69 MARCUM,LACE,B FELONY PROBATION VIOLATION BERTHOLD,J 19CRS050796

70 MATHIS,DANNY,RAY FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY DOWNEY,ARTH 21CRS000806

71 MATHIS,DANNY,RAY FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY DOWNEY,ARTH 21CRS000807

72 MCANALLEN,DEAN,EDWARD BREAKING AND OR ENTERING (F) SMITH,J 19CRS053060

LARCENY AFTER BREAK/ENTER

POSS STOLEN GOODS/PROP (F)

FELONY PROBATION VIOLATION

PROBATION VIOLATION

73 MILLS,STACY,PARKER FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCORMAC,JA 21CRS000045

74 MOORE,PATRICK,LEE DELIVER SCH II CS MOOTS,S 22CRS051456

** 75 MURRAY,KELLY,RAY FELONY PROBATION VIOLATION RICE,F 20CRS052383

76 NOLAN,DANIEL POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 21CRS052058

FELONY POSSESSION OF COCAINE

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ

FELONY PROBATION VIOLATION

77 PARRISH,DOUGLAS,MAC FELONY PROBATION VIOLATION KILGORE,T 17CRS053145

PROBATION/ADVISEMENT CALENDAR PAGE: 2 01/17/23 10:00 AM 0002

SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 01/17/23 TIME: 10:00 AM COURTROOM NUMBER: 0002

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

78 PARRISH,DOUGLAS,MAC MISDEMEANOR PROBATION VIOL BRUNO,T 17CRS053154

79 PARRISH,DOUGLAS,MAC FELONY PROBATION VIOLATION MULL,M 19CRS052781

** 80 PARRISH,KURT,WAYEMOND FELONY PROBATION VIOLATION HENDERSON,J 20CRS053216

81 POPE,BAILEY,ELAINE POSSESS METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS051690

FELONY PROBATION VIOLATION

82 ROSE,DENNIS,RAY FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY JUSTICE,DEN 21CRS000361

83 RUPP,ERIC,CHRISTOPHER FELONY PROBATION VIOLATION STARNES,J 18CRS050142

84 SANDERS,TANESHIA,RACHE SELL HEROIN BLACK,D 18CRS050314

FELONY PROBATION VIOLATION

PROBATION VIOLATION

85 SANDERS,TANESHIA,RACHE SELL HEROIN BLACK,D 18CRS050319

FELONY PROBATION VIOLATION

PROBATION VIOLATION

86 SELLERS,BRIAN,JAMES PROBATION VIOLATION RUIZ,ALEXA 21CRS000177

** 87 STEWART,LILLY,BAKER FELONY POSSESSION SCH I CS FRANKEL,J 21CRS052453

FELONY PROBATION VIOLATION

88 STRICKLAND,MICHAEL,BRY FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CRS001007

** 89 STYRON,JOSEPH,DARYL LITTERING > 500 LBS MARLETTE,J 21CRS050636

BREAKING OR ENTERING (M)

PROBATION VIOLATION

PROBATION VIOLATION

90 TAYLOR,ANDERSON,BENNET DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 17CRS052578

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG

MISDEMEANOR PROBATION VIOL

MISDEMEANOR PROBATION VIOL

91 TAYLOR,ANDERSON,BENNET BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BORN,E 17CRS052801

MISDEMEANOR LARCENY

POSS STOLEN GOODS/PROP (M)

FELONY PROBATION VIOLATION

FELONY PROBATION VIOLATION

92 TAYLOR,ANDERSON,BENNET LARCENY OF A FIREARM BORN,E 17CRS052816

FELONY PROBATION VIOLATION

FELONY PROBATION VIOLATION

93 TAYLOR,ANDERSON,BENNET POSSESS STOLEN FIREARM SMITH,J 17CRS052825

FELONY PROBATION VIOLATION

FELONY PROBATION VIOLATION

94 TAYLOR,ANDERSON,BENNET POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HALL,R 18CRS054096

FELONY PROBATION VIOLATION

MISDEMEANOR PROBATION VIOL

95 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES FELONY PROBATION VIOLATION DRENNAN,J 18CRS052618

** 96 TAYLOR,LANCE,HUNTER FELONY PROBATION VIOLATION BERRY,J 20CRS050887

97 THOMAS,STACIE,LYNN FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 22CRS000445

98 VALENTINE,ZACHARY,WILL POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BISHOP,J 22CRS051684

99 VALENTINE,ZACHARY,WILL POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BISHOP,J 22CRS051685

** 100 WALLACE,TANEKA ENTRE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) RICE,FRANKL 22CRS269384

POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE

101 WARD,ANDRE,DORAN MICH FELONY PROBATION VIOLATION BELIZAIRE,C 21CRS050846

102 WARD,ANDRE,DORAN MICH FELONY PROBATION VIOLATION BELIZAIRE,C 21CRS050878

** 103 WILLIS,BRANDON,STEWART FELONY PROBATION VIOLATION LOPEZ,E 20CRS053368

104 WILSON,JOSHUA,BRENT MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY SALTER,JERE 22CRS000977

105 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN FELONY PROBATION VIOLATION CASTRO,K 20CRS052606

106 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN CIVIL REVOCATION (30 DAY) CASTRO,K 20CRS052607

MISDEMEANOR PROBATION VIOL

PROBATION/ADVISEMENT CALENDAR PAGE: 3 01/17/23 10:00 AM 0002

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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