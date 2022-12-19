PROBATION/ADVISEMENT CALENDAR
JUDGE PRESIDING : JOSHUA WILLEY
COURTROOM CLERK : TRACY LAMB/RACHAEL DAVIS
PROSECUTOR : ASHLEY EATMON
: IRENE FINNEY
: J. ALEX PULLY
: DAVE SPENCE
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 1 BEAMON,JAMES,A BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BISHOP,J 20CRS053222
LARCENY OF A FIREARM
FELONY PROBATION VIOLATION
2 BELL,JAMES,ALLEN FELONY PROBATION VIOLATION MOOTS,S 20CRS051476
3 BERTHOLD,MATTHEW,BRADL POSSESS METHAMPHETAMINE WOODLING,CO 22CRS001008
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
4 BLAKE,SHEILA,LOUISE FELONY PROBATION VIOLATION WALDEN,D 20CRS052091
5 BLONDIN,JOSHUA,ALLAN FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY CASEBOLT,MI 22CRS000885
** 6 BOWERS,TIFFANY,DAWN FELONY PROBATION VIOLATION GASKILL,J 17CRS050685
7 BOWERS,TIFFANY,DAWN FELONY PROBATION VIOLATION BLACK,D 18CRS053068
8 BROOKS,BRANDON,DEWEY FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY LAWING,VICT 22CRS000911
9 BROWN,BOBBI,JOANNE FELONY PROBATION VIOLATION MASON,J 18CRS051448
10 BROWN,BOBBI,JOANNE FELONY PROBATION VIOLATION MASON,J 18CRS051452
11 BURGESS,MICHAEL,GAVIN FELONY PROBATION VIOLATION WILSON,H 18CRS050846
12 BURGESS,MICHAEL,GAVIN FELONY PROBATION VIOLATION MASON,J 18CRS051398
13 BURGESS,MICHAEL,GAVIN FELONY PROBATION VIOLATION MASON,J 18CRS051399
14 BURGESS,MICHAEL,GAVIN FELONY PROBATION VIOLATION MASON,J 18CRS051400
15 CAHOON,JAMES,ROBERT FELONY PROBATION VIOLATION GUTHRIE,M 21CRS051650
16 CHADWICK,ANDREW,ALLEN FELONY PROBATION VIOLATION BELIZAIRE,C 21CRS052429
17 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY FELONY PROBATION VIOLATION MEYER,J 22CRS051209
18 CONSIGLI,JOHN,ANTHONY FELONY PROBATION VIOLATION GASKILL,J 22CRS051345
19 COOPER,GARY FELONY PROBATION VIOLATION HARRELL,B 19CRS052533
* 20 COOPER,GARY FELONY PROBATION VIOLATION IPOCK,R 20CRS051257
21 COOPER,GARY,MICHAEL,JR FELONY PROBATION VIOLATION IPOCK,R 20CRS050521
22 CORBETT,JOHN,CLAY FELONY PROBATION VIOLATION PHIFER,S 20CRS051350
23 COSTA,JOSEPH,PAUL BIRD FELONY PROBATION VIOLATION MULL,M 19CRS052104
24 DANIELS,LORIE,GRANT BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE NAKAMURA,K 20CRS051976
FELONY PROBATION VIOLATION
25 DAVIS,HARLEY,DALE,JR BREAKING AND OR ENTERING (F) MASON,J 21CRS052079
FELONY LARCENY
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
26 DAVIS,HARLEY,DALE,JR CONSP B&E BLDG-FELONY/LARCENY MASON,J 21CRS052082
27 DAVISON,RYAN,DAVID FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY LAWING,VICT 22CRS000747
28 DEFEO,SARA,MARIE PROBATION VIOLATION BOWLER,R 22CRS000626
29 DEFEO,SARA,MARIE PROBATION VIOLATION BOWLER,R 22CRS000627
30 DEFEO,SARA,MARIE PROBATION VIOLATION BOWLER,R 22CRS000628
31 DUFOUR,JAMMIE SHEPARD FINANCIAL CARD THEFT EDWARDS,TRO 22CRS278084
32 EARLEY,ROBERT,LEE,III FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCAUSLEY,S 21CRS000447
33 EARLEY,ROBERT,LEE,III FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCAUSLEY,S 21CRS000448
34 EARLEY,ROBERT,LEE,III FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCAUSLEY,S 21CRS000449
35 EDWARDS,MATTHEW,JAMES FELONY PROBATION VIOLATION PROBST,B 22CRS050488
36 EVANS,SAMANTHA,RAVEN FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CRS000331
PROBATION/ADVISEMENT CALENDAR PAGE: 1 01/17/23 10:00 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 01/17/23 TIME: 10:00 AM COURTROOM NUMBER: 0002
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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37 FRAZIER,PRINCE FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CRS000047
** 38 FULCHER,PAUL,LANDON,JR FELONY POSSESSION SCH II CS MOOTS,S 20CRS050747
FELONY PROBATION VIOLATION
FELONY PROBATION VIOLATION
** 39 FULCHER,PAUL,LANDON,JR FELONY PROBATION VIOLATION SORRELS,J 21CRS050416
40 GILLIKIN,JARRETT,KYLE FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY JONES,BRIAN 22CRS000226
41 GILLIKIN,SANDRA,LYNN POSSESS HEROIN WILLIS,B 19CRS051161
SIMPLE POSSESS SCH II CS (M)
FELONY PROBATION VIOLATION
FELONY PROBATION VIOLATION
PROBATION VIOLATION
42 GILLIKIN,SANDRA,LYNN PROBATION VIOLATION JONES,BRIAN 21CRS000659
43 GODETTE,QUANDRES,TREAN FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY LANE,BRANDO 22CRS000630
44 GORCHESS,DOUGLAS FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSON,AS 21CRS000601
45 GORCHESS,DOUGLAS FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSONG,A 21CRS000602
46 GORCHESS,DOUGLAS FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSONG,A 21CRS000604
47 GORCHESS,DOUGLAS FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY VOGELSONG,A 21CRS000605
48 GUTHRIE,NATASHA,DEANNE MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CRS000679
49 HENDERSON,DARYL,PATRIC FELONY PROBATION VIOLATION COVINGTON,J 16CRS055328
50 HENDERSON,DARYL,PATRIC FELONY PROBATION VIOLATION MORRIS,P 16CRS055927
** 51 HENDERSON,DARYL,PATRIC FELONY PROBATION VIOLATION SLOAN,J 17CRS052669
** 52 HENDERSON,DARYL,PATRIC FELONY PROBATION VIOLATION MORRIS,P 17CRS052996
** 53 HENDERSON,DARYL,PATRIC FELONY PROBATION VIOLATION MORRIS,P 17CRS052999
** 54 HESTER,ANTHONY,DEMETRI FELONY PROBATION VIOLATION BERRY,J 18CRS053525
** 55 HESTER,ANTHONY,DEMETRI FELONY PROBATION VIOLATION BERRY,J 18CRS053526
56 HOUSTON,WILLIAM,HAYES FELONY PROBATION VIOLATION MOOTS,S 18CRS050428
** 57 HOUSTON,WILLIAM,HAYES FELONY PROBATION VIOLATION MOOTS,S 19CRS050436
** 58 HOUSTON,WILLIAM,HAYES FELONY PROBATION VIOLATION MOOTS,S 19CRS050437
59 HUNT,TIMOTHY FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY LANCE,IAN 22CRS000801
60 HUNTER,JACK,WAYNE,JR PROBATION VIOLATION FESTERMAN,W 20CRS053131
61 JARVIS,CHARLES,RYAN FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY JUSTICE,DEN 22CRS001025
** 62 JENKINS,FRANKLIN,RICE MANDATORY REVIEW OF PROBATION RODRIGUEZ,R 18CRS051523
63 LANGLEY,ASHLEY,NICOLE FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CRS000518
64 LANGLEY,ASHLEY,NICOLE FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CRS000519
65 LANGLEY,ASHLEY,NICOLE FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY WALLACE,EDD 22CRS000632
66 LEWIS,DARIAN,JASHUAN FELONY PROBATION VIOLATION BERRY,J 21CRS052114
67 MALLOY,BRIAN,MICHAEL FELONY PROBATION VIOLATION TUCKER,T 16CRS052029
68 MALLOY,BRIAN,MICHAEL FELONY PROBATION VIOLATION TUCKER,T 16CRS052030
** 69 MARCUM,LACE,B FELONY PROBATION VIOLATION BERTHOLD,J 19CRS050796
70 MATHIS,DANNY,RAY FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY DOWNEY,ARTH 21CRS000806
71 MATHIS,DANNY,RAY FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY DOWNEY,ARTH 21CRS000807
72 MCANALLEN,DEAN,EDWARD BREAKING AND OR ENTERING (F) SMITH,J 19CRS053060
LARCENY AFTER BREAK/ENTER
POSS STOLEN GOODS/PROP (F)
FELONY PROBATION VIOLATION
PROBATION VIOLATION
73 MILLS,STACY,PARKER FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY MCCORMAC,JA 21CRS000045
74 MOORE,PATRICK,LEE DELIVER SCH II CS MOOTS,S 22CRS051456
** 75 MURRAY,KELLY,RAY FELONY PROBATION VIOLATION RICE,F 20CRS052383
76 NOLAN,DANIEL POSSESS METHAMPHETAMINE ALEXANDER,G 21CRS052058
FELONY POSSESSION OF COCAINE
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ
FELONY PROBATION VIOLATION
77 PARRISH,DOUGLAS,MAC FELONY PROBATION VIOLATION KILGORE,T 17CRS053145
PROBATION/ADVISEMENT CALENDAR PAGE: 2 01/17/23 10:00 AM 0002
SUPERIOR COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 01/17/23 TIME: 10:00 AM COURTROOM NUMBER: 0002
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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78 PARRISH,DOUGLAS,MAC MISDEMEANOR PROBATION VIOL BRUNO,T 17CRS053154
79 PARRISH,DOUGLAS,MAC FELONY PROBATION VIOLATION MULL,M 19CRS052781
** 80 PARRISH,KURT,WAYEMOND FELONY PROBATION VIOLATION HENDERSON,J 20CRS053216
81 POPE,BAILEY,ELAINE POSSESS METHAMPHETAMINE ROSE,D 21CRS051690
FELONY PROBATION VIOLATION
82 ROSE,DENNIS,RAY FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY JUSTICE,DEN 21CRS000361
83 RUPP,ERIC,CHRISTOPHER FELONY PROBATION VIOLATION STARNES,J 18CRS050142
84 SANDERS,TANESHIA,RACHE SELL HEROIN BLACK,D 18CRS050314
FELONY PROBATION VIOLATION
PROBATION VIOLATION
85 SANDERS,TANESHIA,RACHE SELL HEROIN BLACK,D 18CRS050319
FELONY PROBATION VIOLATION
PROBATION VIOLATION
86 SELLERS,BRIAN,JAMES PROBATION VIOLATION RUIZ,ALEXA 21CRS000177
** 87 STEWART,LILLY,BAKER FELONY POSSESSION SCH I CS FRANKEL,J 21CRS052453
FELONY PROBATION VIOLATION
88 STRICKLAND,MICHAEL,BRY FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY BOWLER,ROBI 22CRS001007
** 89 STYRON,JOSEPH,DARYL LITTERING > 500 LBS MARLETTE,J 21CRS050636
BREAKING OR ENTERING (M)
PROBATION VIOLATION
PROBATION VIOLATION
90 TAYLOR,ANDERSON,BENNET DRIVING WHILE IMPAIRED SMITH,J 17CRS052578
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG
MISDEMEANOR PROBATION VIOL
MISDEMEANOR PROBATION VIOL
91 TAYLOR,ANDERSON,BENNET BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE BORN,E 17CRS052801
MISDEMEANOR LARCENY
POSS STOLEN GOODS/PROP (M)
FELONY PROBATION VIOLATION
FELONY PROBATION VIOLATION
92 TAYLOR,ANDERSON,BENNET LARCENY OF A FIREARM BORN,E 17CRS052816
FELONY PROBATION VIOLATION
FELONY PROBATION VIOLATION
93 TAYLOR,ANDERSON,BENNET POSSESS STOLEN FIREARM SMITH,J 17CRS052825
FELONY PROBATION VIOLATION
FELONY PROBATION VIOLATION
94 TAYLOR,ANDERSON,BENNET POSS CS PRISON/JAIL PREMISES HALL,R 18CRS054096
FELONY PROBATION VIOLATION
MISDEMEANOR PROBATION VIOL
95 TAYLOR,BENJAMIN,JAMES FELONY PROBATION VIOLATION DRENNAN,J 18CRS052618
** 96 TAYLOR,LANCE,HUNTER FELONY PROBATION VIOLATION BERRY,J 20CRS050887
97 THOMAS,STACIE,LYNN FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY KANNIARD,LA 22CRS000445
98 VALENTINE,ZACHARY,WILL POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BISHOP,J 22CRS051684
99 VALENTINE,ZACHARY,WILL POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE BISHOP,J 22CRS051685
** 100 WALLACE,TANEKA ENTRE LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) RICE,FRANKL 22CRS269384
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE
101 WARD,ANDRE,DORAN MICH FELONY PROBATION VIOLATION BELIZAIRE,C 21CRS050846
102 WARD,ANDRE,DORAN MICH FELONY PROBATION VIOLATION BELIZAIRE,C 21CRS050878
** 103 WILLIS,BRANDON,STEWART FELONY PROBATION VIOLATION LOPEZ,E 20CRS053368
104 WILSON,JOSHUA,BRENT MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY SALTER,JERE 22CRS000977
105 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN FELONY PROBATION VIOLATION CASTRO,K 20CRS052606
106 WRIGHT,SCOTT,COLEMAN CIVIL REVOCATION (30 DAY) CASTRO,K 20CRS052607
MISDEMEANOR PROBATION VIOL
PROBATION/ADVISEMENT CALENDAR PAGE: 3 01/17/23 10:00 AM 0002
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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