DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
:
:
:
:
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
*************************************************************************************
** 1 ADAMS,SHAUN,TAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 051099
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 051099
OPERATE VEH NO INS MEYER,J 22CR 051099
2 BOYD,ALLEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 701237
3 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701222
4 BROWN,GINA MISDEMEANOR LARCENY SANCHEZ,JUL 22CR 050905
5 BRYANT,QUANDRIA,D'ASIA DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 703481
6 CANNON,MATTHEW KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED JARED,MEYER 22CR 000544
7 EVERETTE,JOHNNIE,LEE,I EXCEEDING POSTED SPEED BURTON,M 22IF 703315
** 8 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 703949
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 703949
9 HILL,MISTY,HENSON DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV MEYER,J 22CR 702691
10 HILL,THOMAS,NEAL COMMUNICATING THREATS SWITZER,CHA 22CR 363357
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SWITZER,CHA 22CR 363357
11 IRVINE,LEE,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 702101
NON-STANDARD VEH - EQUIP VIOL VANKOUTEREN 22CR 702101
12 JOHNSON,ADAM BARRETT FAIL TO WORK AFTER PAID GLANCY,JO 22CR 256386
** 13 LOFTON,JOSHUA,DESHAWN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703598
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703598
14 MIMS,MELISSA,DAWN HANDICAPPED PARKING VIOLATION BURTON,M 22IF 703373
15 MORRISON,MARISSA,CAITL DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 21CR 704620
** 16 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720
DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720
** 17 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721
EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721
** 18 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722
19 PHILLIPS,LARK,RENEE SPEEDING 053/35 MOODY,C 22CR 701236
20 POTTER,DONALD,GENE COMMUNICATING THREATS POTTER,DONN 22CR 051468
21 SANDLIN,LANA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,J 21CR 052666
22 SHEPARD,DALTON SECOND DEGREE TRESPASS GUZIK,KAIA 22CR 297241
23 SWITZER,CHAD,DENNIS SECOND DEGREE TRESPASS HILL,THOMAS 22CR 363327
ASSAULT AND BATTERY HILL,THOMAS 22CR 363327
24 SWITZER,CHAD,DENNIS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MEYER,J 22CR 701383
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 701383
DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MEYER,J 22CR 701383
25 WILKINS,MELISSA,NICHOL SPEEDING 052/35 MOODY,C 22CR 703482
DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 703482
26 ZHANG,LI RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 705386
SPEEDING 068/35 WEATHERS,D 22CR 705386
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN WEATHERS,D 22CR 705386
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
As a privately owned web site, we reserve the right to edit or remove comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, anti-Semitism, or personal/abusive/condescending attacks on other users or goading them. The same applies to trolling, the use of multiple aliases, or just generally being a jerk. Enforcement of this policy is at the sole discretion of the site administrators and repeat offenders may be blocked or permanently banned without warning.