carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE DEBRA MASSIE

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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** 1 ADAMS,SHAUN,TAQUAN DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 051099

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG MEYER,J 22CR 051099

OPERATE VEH NO INS MEYER,J 22CR 051099

2 BOYD,ALLEN,PAUL DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 701237

3 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701222

4 BROWN,GINA MISDEMEANOR LARCENY SANCHEZ,JUL 22CR 050905

5 BRYANT,QUANDRIA,D'ASIA DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 703481

6 CANNON,MATTHEW KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED JARED,MEYER 22CR 000544

7 EVERETTE,JOHNNIE,LEE,I EXCEEDING POSTED SPEED BURTON,M 22IF 703315

** 8 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 703949

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 703949

9 HILL,MISTY,HENSON DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV MEYER,J 22CR 702691

10 HILL,THOMAS,NEAL COMMUNICATING THREATS SWITZER,CHA 22CR 363357

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON SWITZER,CHA 22CR 363357

11 IRVINE,LEE,ANN DWLR NOT IMPAIRED REV VANKOUTEREN 22CR 702101

NON-STANDARD VEH - EQUIP VIOL VANKOUTEREN 22CR 702101

12 JOHNSON,ADAM BARRETT FAIL TO WORK AFTER PAID GLANCY,JO 22CR 256386

** 13 LOFTON,JOSHUA,DESHAWN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703598

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703598

14 MIMS,MELISSA,DAWN HANDICAPPED PARKING VIOLATION BURTON,M 22IF 703373

15 MORRISON,MARISSA,CAITL DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 21CR 704620

** 16 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720

DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720

** 17 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721

EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721

** 18 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722

19 PHILLIPS,LARK,RENEE SPEEDING 053/35 MOODY,C 22CR 701236

20 POTTER,DONALD,GENE COMMUNICATING THREATS POTTER,DONN 22CR 051468

21 SANDLIN,LANA POSSESS DRUG PARAPHERNALIA MEYER,J 21CR 052666

22 SHEPARD,DALTON SECOND DEGREE TRESPASS GUZIK,KAIA 22CR 297241

23 SWITZER,CHAD,DENNIS SECOND DEGREE TRESPASS HILL,THOMAS 22CR 363327

ASSAULT AND BATTERY HILL,THOMAS 22CR 363327

24 SWITZER,CHAD,DENNIS POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ MEYER,J 22CR 701383

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 701383

DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS MEYER,J 22CR 701383

25 WILKINS,MELISSA,NICHOL SPEEDING 052/35 MOODY,C 22CR 703482

DWLR NOT IMPAIRED REV MOODY,C 22CR 703482

26 ZHANG,LI RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD WEATHERS,D 22CR 705386

SPEEDING 068/35 WEATHERS,D 22CR 705386

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN WEATHERS,D 22CR 705386

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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