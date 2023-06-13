DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR
JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS
COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK
PROSECUTOR : EVANS KISTLER
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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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1 AGUIRREZ,OSCAR,ARMANDO SPEEDING 075/55 ROMERO,T 23CR 701950
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 23CR 701950
2 ALVAREZ-ROBLES,ANDREA SPEEDING 073/55 ROMERO,T 23CR 702064
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 23CR 702064
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ROMERO,T 23CR 702064
** 3 ANDERSON,DAVID,JOSEPH SPEEDING 073/45 ROMERO,TONY 23CR 200830
DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 200830
FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) ROMERO,TONY 23CR 200830
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,TONY 23CR 200830
4 BACHUS,MCLAIN,ALEXANDE SPEEDING 073/55 ROMERO,T 22CR 050941
DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050941
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 050941
5 BARNES,TERRANCE,LEVI SPEEDING 080/55 ROMERO,T 23CR 701483
6 BAUGH,DONALD,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051659
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 051659
7 BAYNES,LUCION,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 000569
** 8 BELL,JAMES,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ROMERO,T 23CR 700434
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROMERO,T 23CR 700434
9 BEST,EZEKIEL,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 18CR 701979
10 BISESI,JAIMIE,LYNN OPERATE VEH NO INS ALEXANDER,J 20CR 701522
11 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052850
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 052850
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 21CR 052850
12 BISESI,JAIMIE,LYNN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 704929
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 704929
FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704929
13 BRADSHAW,CAMERON,CHASE CARRYING CONCEALED WEAPON ROBERSON,B 23CR 701678
14 BREWER,ROMAN,TYLER DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) NEWMAN,JESS 23CR 298442
15 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701222
16 BROOKS,DAVID,JOHN MOBILE PHONE VIOL COMM VEH POWELL,S,J 22IF 702751
17 BROOKS,DAVID,JOHN FAILURE TO REDUCE SPEED ONOFRIO,R,J 22IF 702754
18 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704
19 BROWN,KENNETH,LEONUSE STOP WHERE TRAFFIC OBSTRUCTED BLALOCK,G 23IF 700660
20 BROWN,RONNIE,JAVON DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 23CR 700099
21 BRYANT,CORY,LAMONT ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,JO 23CR 298763
22 BURGESS-CLEARY,REGINA, DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL 22CR 001022
23 BYLUND, WILLIAM ERIC ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON NAKAMURA, D 23CR 313538
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON NAKAMURA, D 23CR 313538
MISDEMEANOR CHILD ABUSE NAKAMURA, D 23CR 313538
24 CANNON,MATTHEW KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED JARED,MEYER 22CR 000544
25 CANO,WILMERE,MISAEL US DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 293898
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROMERO,TONY 23CR 293898
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 293898
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 293898
26 CARMEAN,HAYDEN,CHEYANN SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701264
27 CARTER,MICHAEL,ALLEN SECOND DEGREE TRESPASS KENNEDY,JOH 22CR 312109
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2
COURT DATE: 06/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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28 CASSIDY,AARON,THOMAS SPEEDING 075/55 ROMERO,T 23CR 700017
29 CATHEY,HEATHER,NICOLE SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701303
30 DAVISON,RYAN,DAVID EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 23IF 700847
31 DELAVORE,KRISTIANA,MAR SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701008
32 DEMENT,JIMMIE,CHRISTIN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MILLEA,T 23CR 701218
33 DESANTIS,KRISTA,JEAN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,RYAN 22CR 706005
34 DOOLITTLE,EMERSON,LAND UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA ENNIS,D,F 23CR 700978
35 DUENAS,AUSTIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 701716
FAIL TO BURN HEADLAMPS ROMERO,T 23CR 701716
36 ELLIOTT,DYLAN,SEAN ASSAULT AND BATTERY REEVES,DUNC 23CR 224550
INJURY TO PERSONAL PROPERTY REEVES,DUNC 23CR 224550
COMMUNICATING THREATS REEVES,DUNC 23CR 224550
** 37 FALLS,DOUGLAS RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 000543
DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,TONY 22CR 000543
38 FELDHOUSE,LAUREN,NOEL DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 051516
39 FLODIN,SHANE,LEE POSSESS ALCOHOL IN CMV ROBERSON,B 22CR 704632
** 40 FORGIONE,GABRIEL,CHRIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 288127
DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROMERO,TONY 23CR 288127
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 288127
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 288127
41 FOSCUE,JASON,TROY MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,JAC 23CR 232013
SECOND DEGREE TRESPASS BOSTIAN,JAC 23CR 232013
42 FOSCUE,JASON,TROY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN LEWIS,CHARL 23CR 238468
43 FREEMAN,KAMERON,JUE'L POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBERSON,B 23CR 700100
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B 23CR 700100
** 44 GARCIA,JUAN,CARLOS,OVA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 297159
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROMERO,T 22CR 297159
DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 297159
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 297159
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 297159
45 GARCIA,SANTIAGO SIMPLE ASSAULT OVANDO,ANGE 22CR 333373
46 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 703275
47 GRIFFIN,ZACHARY,ISAIAH SPEEDING 092/55 ENNIS,D,F 21CR 703941
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703941
FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 21CR 703941
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 21CR 703941
UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703941
FAILURE TO DIM LIGHTS MEET VEH ENNIS,D,F 21CR 703941
48 GRZESKOWIAK,TIMOTHY,AD FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIAMS,JO 23IF 700662
49 GUTHRIE,DENNIS,CORNELL ASSAULT ON A FEMALE WELLS,SHANE 23CR 285101
ASSAULT ON A FEMALE WELLS,SHANE 23CR 285101
** 50 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 703949
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 703949
51 HANN,DUSTYON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704007
FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704007
OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704007
52 HARMON,CHRISTINA,CANDA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 311130
SPEEDING 078/55 ROMERO,TONY 23CR 311130
53 HARRISON,ALELA,DENISE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 702143
EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROMERO,T 23CR 702143
EXPIRED/NO INSPECTION ROMERO,T 23CR 702143
54 HEDRICK,ROBERT,ALLEN SPEEDING 068/55 CASNER,S,M 22IF 703552
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22IF 703552
55 HERNANDEZ RONDON,ROSAU SIMPLE ASSAULT FRANKEL, JO 23CR 305509
56 HERNANDEZ,URIEL,MEDINA SPEEDING 082/55 ROMERO,T 23CR 700996
57 HILL,MISTY,HENSON DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV MEYER,J 22CR 702691
58 HILL,RODNEY,CURTIS,JR SPEEDING 090/55 ROMERO,T 23CR 701482
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3
COURT DATE: 06/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 701482
59 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503
60 HINSON,JEFFREY,SETH SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 702287
61 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE ASSAULT ON A FEMALE FRANKEL,JOS 23CR 272041
62 HOLLAND,JESSICA,ROSE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 705049
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 705049
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 22CR 705049
63 JOHNSON,HUNTER,CHASE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENDETTI,J 23CR 000241
POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 BENDETTI,J 23CR 000241
64 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 700473
OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 23CR 700473
DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROMERO,T 23CR 700473
EXPIRED/NO INSPECTION ROMERO,T 23CR 700473
65 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 23CR 000124
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 23CR 000124
66 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED ROMERO,T 23IF 000022
** 67 LOFTON,JOSHUA,DESHAWN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703598
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703598
68 LUCAS,DUSTIN,RICHARD MISDEMEANOR LARCENY WILLIAMS,JO 23CR 701563
69 LUPOLD,BRANDON,WILLIAM SPEEDING 060/45 ROMERO,T 23IF 700672
70 LUPTON,SHIRLEY,HELEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,S 23CR 000109
71 MARSHALL,VANESSA,GAIL ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) NEWMAN,J 22CR 051578
72 MASON,WILLIAM,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY FRANKEL,JOS 22CR 273025
73 MASON,WILLIAM,THOMAS AID & ABET LARCENY (M) CHRISMAN,ST 23CR 213026
74 MCMAHON,PATRICK,RYAN FAILURE TO YIELD ROMERO,T 22IF 703618
75 MENDEZ,YARI SIMPLE ASSAULT MENDEZ,DOMI 22CR 333367
76 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 705420
77 MONTGOMERY,JOSHUA,RYAN SPEEDING 081/55 ROMERO,T 23CR 701717
78 MOONAN,DEIDRE,L DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 053025
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 053025
79 MOYA,KEVIN SPEEDING 076/55 ROMERO,T 23CR 700723
** 80 MOYE,JEREMIAH,D DRIVING WHILE IMPAIRED PALMER,CHER 22CR 304306
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PALMER,CHER 22CR 304306
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PALMER,CHER 22CR 304306
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PALMER,CHER 22CR 304306
** 81 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720
DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720
MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720
** 82 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721
EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721
** 83 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722
BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722
84 O'DELL,CARTER,JOHN SPEEDING 095/45 ROMERO,T 23CR 702050
85 OLIVEIRA,FELIPE,FELIX SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701265
** 86 PARISH,AMY,MELISSA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 318126
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROMERO,TONY 23CR 318126
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 318126
87 PEREZ,JUAN,JOSE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,JO 23CR 701562
** 88 PEREZ,MAURICIO DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 254599
NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 254599
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 254599
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 254599
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 254599
89 PEREZ,MAURICIO NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 23CR 700674
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARRILLO,IS 23CR 700674
90 PICCINI,ANTHONY,PAUL SPEEDING 081/55 ROMERO,T 23CR 701718
DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4
COURT DATE: 06/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001
NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER
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** 91 POTTER, ELIJAH J DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO, TON 23CR 299903
FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO, TON 23CR 299903
CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO, TON 23CR 299903
92 POWELL,MELISSA,VIOLET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 702077
93 POWELL,MELISSA,VIOLET DWLR NOT IMPAIRED REV CARRILLO,IS 23CR 700193
94 PYER,JAMES COMMUNICATING THREATS MURRAY,WAYN 23CR 274661
95 RANKIN,SAMANTHA,RAYE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS WILLIAMS,JO 23CR 701194
96 RICH,CHARLES,ANTHONY AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ROMERO,T 23CR 701958
97 RIVERS,JACOBE,DEANDRE SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 700994
98 ROBINSON,LAYLA,MARIE SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701442
99 RODRIGUEZTORRES,MARCO, DRIVE AFTER CONSUMING < 21 FRANKEL,J 22CR 702197
EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 22CR 702197
100 ROGERS,LISA,DENTON FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BULLOCK,SCO 23IF 700088
101 SCHEALL,ALAN,WILLIAM RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 22CR 704410
102 SEGO,CYNTHIA,SMITH FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT FRANKEL,J 22IF 702809
EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 22IF 702809
103 SEYBOLD,DUANE,RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 285716
104 SIMONS,BILLY,GENE,JR DWLR IMPAIRED REV FRANKEL,J 22CR 702196
105 SMITH,SHAWNA,NICHOLE SPEEDING 065/55 ROMERO,T 23IF 700891
UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH ROMERO,T 23IF 700891
106 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000544
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 000544
107 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 705485
SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 21CR 705485
108 TOMON,ROBERT,FRANCIS,J POSS/CONS BEER/WINE UNAUT PREM ROMERO,T 23CR 700783
109 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 701308
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 701308
110 VILLA,ENRIQUE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701170
** 111 WAGONER,OSCAR,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 204810
FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 204810
112 WARD,JAMIE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 23CR 700487
POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 23CR 700487
** 113 WILLIS,KIMBERLY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 000497
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD FRANKEL,J 21CR 000497
* MISSING/INVALID CHECK DIGIT
** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED
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