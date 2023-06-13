carteret court

DISTRICT COURT TRIAL CALENDAR

JUDGE PRESIDING : HONORABLE WALTER MILLS

COURTROOM CLERK : CRYSTAL BECK

PROSECUTOR : EVANS KISTLER

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NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

1 AGUIRREZ,OSCAR,ARMANDO SPEEDING 075/55 ROMERO,T 23CR 701950

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 23CR 701950

2 ALVAREZ-ROBLES,ANDREA SPEEDING 073/55 ROMERO,T 23CR 702064

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,T 23CR 702064

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ROMERO,T 23CR 702064

** 3 ANDERSON,DAVID,JOSEPH SPEEDING 073/45 ROMERO,TONY 23CR 200830

DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 200830

FLEE/ELUDE ARREST W/MV (M) ROMERO,TONY 23CR 200830

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,TONY 23CR 200830

4 BACHUS,MCLAIN,ALEXANDE SPEEDING 073/55 ROMERO,T 22CR 050941

DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 050941

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 050941

5 BARNES,TERRANCE,LEVI SPEEDING 080/55 ROMERO,T 23CR 701483

6 BAUGH,DONALD,SCOTT DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 051659

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 051659

7 BAYNES,LUCION,EDWARD DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 22CR 000569

** 8 BELL,JAMES,ALLEN SIMPLE POSSESS SCH II CS (M) ROMERO,T 23CR 700434

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROMERO,T 23CR 700434

9 BEST,EZEKIEL,EMMANUEL DWLR NOT IMPAIRED REV ALEXANDER,J 18CR 701979

10 BISESI,JAIMIE,LYNN OPERATE VEH NO INS ALEXANDER,J 20CR 701522

11 BISESI,JAIMIE,LYNN DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 052850

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 052850

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 21CR 052850

12 BISESI,JAIMIE,LYNN OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ROMERO,T 21CR 704929

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 704929

FOLLOWING TOO CLOSELY ROMERO,T 21CR 704929

13 BRADSHAW,CAMERON,CHASE CARRYING CONCEALED WEAPON ROBERSON,B 23CR 701678

14 BREWER,ROMAN,TYLER DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) NEWMAN,JESS 23CR 298442

15 BREWINGTONVANN,DESTINE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701222

16 BROOKS,DAVID,JOHN MOBILE PHONE VIOL COMM VEH POWELL,S,J 22IF 702751

17 BROOKS,DAVID,JOHN FAILURE TO REDUCE SPEED ONOFRIO,R,J 22IF 702754

18 BROWN,DYLAN,EVERETTE OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST ESCHBACH,R 21CR 702704

19 BROWN,KENNETH,LEONUSE STOP WHERE TRAFFIC OBSTRUCTED BLALOCK,G 23IF 700660

20 BROWN,RONNIE,JAVON DWLR NOT IMPAIRED REV ROBERSON,B 23CR 700099

21 BRYANT,CORY,LAMONT ASSAULT ON A FEMALE WILLIAMS,JO 23CR 298763

22 BURGESS-CLEARY,REGINA, DWLR NOT IMPAIRED REV FRANKEL 22CR 001022

23 BYLUND, WILLIAM ERIC ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON NAKAMURA, D 23CR 313538

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON NAKAMURA, D 23CR 313538

MISDEMEANOR CHILD ABUSE NAKAMURA, D 23CR 313538

24 CANNON,MATTHEW KEVIN DRIVING WHILE IMPAIRED JARED,MEYER 22CR 000544

25 CANO,WILMERE,MISAEL US DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 293898

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROMERO,TONY 23CR 293898

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 293898

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 293898

26 CARMEAN,HAYDEN,CHEYANN SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701264

27 CARTER,MICHAEL,ALLEN SECOND DEGREE TRESPASS KENNEDY,JOH 22CR 312109

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 2

COURT DATE: 06/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

28 CASSIDY,AARON,THOMAS SPEEDING 075/55 ROMERO,T 23CR 700017

29 CATHEY,HEATHER,NICOLE SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701303

30 DAVISON,RYAN,DAVID EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 23IF 700847

31 DELAVORE,KRISTIANA,MAR SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701008

32 DEMENT,JIMMIE,CHRISTIN FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS MILLEA,T 23CR 701218

33 DESANTIS,KRISTA,JEAN SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS BENWAY,RYAN 22CR 706005

34 DOOLITTLE,EMERSON,LAND UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA ENNIS,D,F 23CR 700978

35 DUENAS,AUSTIN,JAMES DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 701716

FAIL TO BURN HEADLAMPS ROMERO,T 23CR 701716

36 ELLIOTT,DYLAN,SEAN ASSAULT AND BATTERY REEVES,DUNC 23CR 224550

INJURY TO PERSONAL PROPERTY REEVES,DUNC 23CR 224550

COMMUNICATING THREATS REEVES,DUNC 23CR 224550

** 37 FALLS,DOUGLAS RUSSELL DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 000543

DRIVE LEFT OF CENTER ROMERO,TONY 22CR 000543

38 FELDHOUSE,LAUREN,NOEL DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 051516

39 FLODIN,SHANE,LEE POSSESS ALCOHOL IN CMV ROBERSON,B 22CR 704632

** 40 FORGIONE,GABRIEL,CHRIS DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 288127

DRIVE AFTER CONSUMING < 21 ROMERO,TONY 23CR 288127

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 288127

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 288127

41 FOSCUE,JASON,TROY MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,JAC 23CR 232013

SECOND DEGREE TRESPASS BOSTIAN,JAC 23CR 232013

42 FOSCUE,JASON,TROY FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN LEWIS,CHARL 23CR 238468

43 FREEMAN,KAMERON,JUE'L POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ ROBERSON,B 23CR 700100

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA ROBERSON,B 23CR 700100

** 44 GARCIA,JUAN,CARLOS,OVA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 22CR 297159

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER ROMERO,T 22CR 297159

DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 297159

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 22CR 297159

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,T 22CR 297159

45 GARCIA,SANTIAGO SIMPLE ASSAULT OVANDO,ANGE 22CR 333373

46 GRAHAM,DENNIS,FRANKLIN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 703275

47 GRIFFIN,ZACHARY,ISAIAH SPEEDING 092/55 ENNIS,D,F 21CR 703941

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ENNIS,D,F 21CR 703941

FAIL COMPLY LIC RESTRICTIONS ENNIS,D,F 21CR 703941

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN ENNIS,D,F 21CR 703941

UNSAFE TIRES ENNIS,D,F 21CR 703941

FAILURE TO DIM LIGHTS MEET VEH ENNIS,D,F 21CR 703941

48 GRZESKOWIAK,TIMOTHY,AD FAILURE TO REDUCE SPEED WILLIAMS,JO 23IF 700662

49 GUTHRIE,DENNIS,CORNELL ASSAULT ON A FEMALE WELLS,SHANE 23CR 285101

ASSAULT ON A FEMALE WELLS,SHANE 23CR 285101

** 50 HANN,DUSTYON,RAY SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MEYER,J 22CR 703949

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MEYER,J 22CR 703949

51 HANN,DUSTYON,RAY DWLR NOT IMPAIRED REV CARROLL,T 22CR 704007

FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG CARROLL,T 22CR 704007

OPERATE VEH NO INS CARROLL,T 22CR 704007

52 HARMON,CHRISTINA,CANDA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 311130

SPEEDING 078/55 ROMERO,TONY 23CR 311130

53 HARRISON,ALELA,DENISE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 702143

EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG ROMERO,T 23CR 702143

EXPIRED/NO INSPECTION ROMERO,T 23CR 702143

54 HEDRICK,ROBERT,ALLEN SPEEDING 068/55 CASNER,S,M 22IF 703552

POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA CASNER,S,M 22IF 703552

55 HERNANDEZ RONDON,ROSAU SIMPLE ASSAULT FRANKEL, JO 23CR 305509

56 HERNANDEZ,URIEL,MEDINA SPEEDING 082/55 ROMERO,T 23CR 700996

57 HILL,MISTY,HENSON DWLR VIOL LIMITED DRIVE PRIV MEYER,J 22CR 702691

58 HILL,RODNEY,CURTIS,JR SPEEDING 090/55 ROMERO,T 23CR 701482

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 3

COURT DATE: 06/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

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DWLR IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 701482

59 HILL,TRINITY,MICHELLE MISDEMEANOR LARCENY BOYD,M 22CR 700503

60 HINSON,JEFFREY,SETH SPEEDING 060/45 ROMERO,T 22IF 702287

61 HOFFMAN,CHRISTOPHER,LE ASSAULT ON A FEMALE FRANKEL,JOS 23CR 272041

62 HOLLAND,JESSICA,ROSE SPEEDING 080/55 ROMERO,T 22CR 705049

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD ROMERO,T 22CR 705049

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,T 22CR 705049

63 JOHNSON,HUNTER,CHASE POSSESS DRUG PARAPHERNALIA BENDETTI,J 23CR 000241

POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 BENDETTI,J 23CR 000241

64 KOLLOCK,SHENYKA,NICOLE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 23CR 700473

OPERATE VEH NO INS ROMERO,T 23CR 700473

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION ROMERO,T 23CR 700473

EXPIRED/NO INSPECTION ROMERO,T 23CR 700473

65 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 23CR 000124

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 23CR 000124

66 LAMBETH,ROBERT,RAIFORD IMPEDE TRAFFIC BY SLOW SPEED ROMERO,T 23IF 000022

** 67 LOFTON,JOSHUA,DESHAWN SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) MYER,M 22CR 703598

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA MYER,M 22CR 703598

68 LUCAS,DUSTIN,RICHARD MISDEMEANOR LARCENY WILLIAMS,JO 23CR 701563

69 LUPOLD,BRANDON,WILLIAM SPEEDING 060/45 ROMERO,T 23IF 700672

70 LUPTON,SHIRLEY,HELEN MISDEMEANOR LARCENY TAYLOR,S 23CR 000109

71 MARSHALL,VANESSA,GAIL ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ(M) NEWMAN,J 22CR 051578

72 MASON,WILLIAM,THOMAS MISDEMEANOR LARCENY FRANKEL,JOS 22CR 273025

73 MASON,WILLIAM,THOMAS AID & ABET LARCENY (M) CHRISMAN,ST 23CR 213026

74 MCMAHON,PATRICK,RYAN FAILURE TO YIELD ROMERO,T 22IF 703618

75 MENDEZ,YARI SIMPLE ASSAULT MENDEZ,DOMI 22CR 333367

76 MILIAN,MICHELLE,LESLIE DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 22CR 705420

77 MONTGOMERY,JOSHUA,RYAN SPEEDING 081/55 ROMERO,T 23CR 701717

78 MOONAN,DEIDRE,L DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,T 21CR 053025

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,T 21CR 053025

79 MOYA,KEVIN SPEEDING 076/55 ROMERO,T 23CR 700723

** 80 MOYE,JEREMIAH,D DRIVING WHILE IMPAIRED PALMER,CHER 22CR 304306

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ PALMER,CHER 22CR 304306

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA PALMER,CHER 22CR 304306

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL PALMER,CHER 22CR 304306

** 81 NALL,DENNIS,MATTHEW DRIVING WHILE IMPAIRED MEYER,J 21CR 052720

DWLR IMPAIRED REV MEYER,J 21CR 052720

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) MEYER,J 21CR 052720

MOTION FOR SEIZURE OF VEHICLE MEYER,J 21CR 052720

** 82 NALL,DENNIS,MATTHEW RECKLESS DRIVING TO ENDANGER MEYER,J 21CR 052721

EXCEEDING POSTED SPEED MEYER,J 21CR 052721

** 83 NALL,DENNIS,MATTHEW OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST MEYER,J 21CR 052722

BRAKE/STOP LIGHT EQUIP VIOL MEYER,J 21CR 052722

84 O'DELL,CARTER,JOHN SPEEDING 095/45 ROMERO,T 23CR 702050

85 OLIVEIRA,FELIPE,FELIX SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701265

** 86 PARISH,AMY,MELISSA DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 318126

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM ROMERO,TONY 23CR 318126

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 318126

87 PEREZ,JUAN,JOSE NO OPERATORS LICENSE WILLIAMS,JO 23CR 701562

** 88 PEREZ,MAURICIO DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 254599

NO OPERATORS LICENSE ROMERO,TONY 23CR 254599

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO,TONY 23CR 254599

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 254599

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO,TONY 23CR 254599

89 PEREZ,MAURICIO NO OPERATORS LICENSE CARRILLO,IS 23CR 700674

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL CARRILLO,IS 23CR 700674

90 PICCINI,ANTHONY,PAUL SPEEDING 081/55 ROMERO,T 23CR 701718

DISTRICT COURT CALENDAR PAGE: 4

COURT DATE: 06/14/23 TIME: 09:00 AM COURTROOM NUMBER: 0001

NO. DEFENDANT NAME OFFENSE COMPLAINANT FILE NUMBER

*************************************************************************************

** 91 POTTER, ELIJAH J DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO, TON 23CR 299903

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL ROMERO, TON 23CR 299903

CIVIL REVOCATION DR LIC (30) ROMERO, TON 23CR 299903

92 POWELL,MELISSA,VIOLET EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG MEYER,J 22CR 702077

93 POWELL,MELISSA,VIOLET DWLR NOT IMPAIRED REV CARRILLO,IS 23CR 700193

94 PYER,JAMES COMMUNICATING THREATS MURRAY,WAYN 23CR 274661

95 RANKIN,SAMANTHA,RAYE FAIL TO STOP FOR STOPPED BUS WILLIAMS,JO 23CR 701194

96 RICH,CHARLES,ANTHONY AID AND ABET IMPAIRED DRIVING ROMERO,T 23CR 701958

97 RIVERS,JACOBE,DEANDRE SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 700994

98 ROBINSON,LAYLA,MARIE SPEEDING 069/55 ROMERO,T 23IF 701442

99 RODRIGUEZTORRES,MARCO, DRIVE AFTER CONSUMING < 21 FRANKEL,J 22CR 702197

EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 22CR 702197

100 ROGERS,LISA,DENTON FAIL MAINTAIN LANE CONTROL BULLOCK,SCO 23IF 700088

101 SCHEALL,ALAN,WILLIAM RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD COVINGTON,J 22CR 704410

102 SEGO,CYNTHIA,SMITH FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT FRANKEL,J 22IF 702809

EXCEEDING POSTED SPEED FRANKEL,J 22IF 702809

103 SEYBOLD,DUANE,RICHARD DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 22CR 285716

104 SIMONS,BILLY,GENE,JR DWLR IMPAIRED REV FRANKEL,J 22CR 702196

105 SMITH,SHAWNA,NICHOLE SPEEDING 065/55 ROMERO,T 23IF 700891

UNLAWFULLY PASS EM/PUB SV VEH ROMERO,T 23IF 700891

106 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV ROMERO,T 21CR 000544

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT ROMERO,T 21CR 000544

107 THOMAS,STACIE,LYNN DWLR NOT IMPAIRED REV MELBY,R,O 21CR 705485

SPEEDING 068/55 MELBY,R,O 21CR 705485

108 TOMON,ROBERT,FRANCIS,J POSS/CONS BEER/WINE UNAUT PREM ROMERO,T 23CR 700783

109 TRUAX,NICOLE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY LEWIS,C,T 21CR 701308

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) LEWIS,C,T 21CR 701308

110 VILLA,ENRIQUE DWLR NOT IMPAIRED REV MEYER,J 22CR 701170

** 111 WAGONER,OSCAR,WAYNE DRIVING WHILE IMPAIRED ROMERO,TONY 23CR 204810

FAIL TO STOP-STEADY RED LIGHT ROMERO,TONY 23CR 204810

112 WARD,JAMIE,MARIE MISDEMEANOR LARCENY BOSTIAN,J 23CR 700487

POSS STOLEN GOODS/PROP (M) BOSTIAN,J 23CR 700487

** 113 WILLIS,KIMBERLY,ANN DRIVING WHILE IMPAIRED FRANKEL,J 21CR 000497

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD FRANKEL,J 21CR 000497

* MISSING/INVALID CHECK DIGIT

** DEFENDANT NEEDS TO BE FINGERPRINTED

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